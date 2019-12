Bei der Geheimorganisation “1001 Club“ laufen die Fäden der Ökobewegung zusammen. Europäische Monarchien spielen zentrale Rolle beim Hochverrat an ihren Völkern

[16] The Super-Afrikaners. Inside the Afrikaner Broederbond, Ivor Wilkins und Hans Strydom [17] Too Big To Fail, Whitney Webb, Mint Press News [18] The Tamiflu fiasco and lessons learnt, Yogendra Kumar Gupta, Meenakshi Meenu, and Prafull Mohan, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4375804/ [19] Operation Lock and the War on Rhino Poaching, John Hanks, Penguin Random House South Africa

Spenden per Überweisung Für Spenden per Überweisung bitte hier klicken oder senden Sie BITCOINS auf 39Sod5S3KQEgHNFv8XE6R35Bgf98s9Gn6v

Ihr Besuch auf Michael-Mannheimer´s Blog ist SSL verschlüsselt und damit sicher!

SSL Certificate