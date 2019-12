Merkel hat in ihrer 14-jährigen Amtszeit Deutschland zu einem Kriegsgebiet gemacht: 43 Messerangriffe seitens Moslems an einem einzigen Wochenende (2.Advent 2019)

Von Michael Mannheimer, 15. Dezember 2019

Mit ihrem Schweigen zum Tod des Augsburger Feuerwehrmanns und all den hunderttausenden, von Moslems begangenen Schwerverbrechen in Deutschland, machen sich Politiker, Journalisten und Teile der beiden Kirchen zu Komplizen des Völkermords an den Deutschen

Gestern, am internationalen “Tag der Menschenrechte”, haben die rotgrünen Bolschewisten wieder einmal gezeigt, was Linke von Menschenrechten halten. Als der AfD-Politiker Bystrom in Augsburg am Tatort des von 7 Moslems brutal ermordeten deutschen Feuerwehrmanns einen Kranz niederlegte, wurde er von den staatlich und kommunal finanzierten Rotfrontkämpfern (“Antifa”) angepöbelt, ausgebuht und geschubst:

“Es wurde ein Spießrutenlauf. Der Platz, auf dem ein 17-jähriger Türke mit deutschem Pass einen Feuerwehrmann totschlug, war längst in Antifa-Hand.



Bystron wurde beschimpft, geschupst, eine Antifa-Anhängerin riss die Trauerschleife vom Kranz und die Polizei hatte nichts Besseres zu tun, als einen Bundestagspolitiker zwecks Identitätsfeststellung mehr oder weniger abzuführen.“



Quelle: PI-NEWS | 10. Dezember 2019

Deutschland: 43 Messerattacken seitens Moslems am 2. Advent. Und die Medien und Politiker schweigen

Man muss es in einer österreichischen Zeitung lesen, was in Deutschland abgeht: Das österreichische Online-Medium “Wochenblick.at” schreibt:

WEIHNACHTSSTIMMUNG WILL DA KEINE AUFKOMMEN

40 Messer-Taten in Deutschland an einem Wochenende: Tötungen, Überfälle, Konflikte



Die Wochenblick-Redaktion hat recherchiert, welche Messer-Tate am zweiten Adventwochenende aus Deutschland bekannt wurden. Nachdem es sich nur um Fälle handelt, welche in Polizeimeldungen und Nachrichten vorkamen, ist von einer großen Dunkelziffer auszugehen. Schockierender Weise sind auch vier Todesfälle zu beklagen – in Osnabrück, in Stuttgart, in Lörrach und in Lünen wurde jeweils eine Frau erstochen. Die restlichen Fälle sind ein bunt-diverser Mix aus Überfällen, Streitigkeiten, gefährlichen Drohungen und mehr.



Angesichts der Vielzahl an Straftaten an nur einem Wochenende ist es blanker Hohn, wenn Haltungsmedien die Nachricht verbreiten, „Deutschland würde Jahr für Jahr sicherer werden“. Das „beste Deutschland, das wir jemals hatten“ (Zitat: Joachim Gauck) scheint Tag für Tag mehr in brutalster Messergewalt zu versinken”,

so Wochenblick weiter. Ursprünglich berichtete Wochenblick über 26 Fälle, darunter zwei Tötungen. Im Laufe des Tages sind mehr und mehr Meldungen zu Messer-Taten aus Deutschland eingegangen, sodass der Artikel entsprechend ergänzt werden konnte. Inzwischen sind daraus bereits 43 Fälle geworden:

“Unkommentiert präsentieren wir ihnen im Anschluss die Liste unserer Recherchen mit den Links zu den jeweiligen Originalquellen“:

5.12.2019



Pforzheim: 28-Jähriger Syrer bedroht Landsmann und Polizei mit Messer

https://www.pz-news.de/pforzheim_artikel,-Psychisch-kranker-28-Jaehriger-zueckt-am-Leopoldplatz-ein-Messer-gegen-einen-Jugendlichen-_arid,1378297.html



Kiel: Zwei nordafrikanischeMesser-Männer rauben 18-Jährigen aus

https://www.kn-online.de/Kiel/Am-Sophienhof-Kiel-Maenner-mit-Messer-rauben-18-Jaehrigen-aus



Stuttgart-Obertürkheim: Zwei Männer überfallen und bedrohen eine 36-jährige Frau

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ueberfall-in-stuttgart-zwei-maenner-ueberfallen-frau-mit-messer.5d05986c-a1bc-40e7-b10b-8daec53167bd.html



Hage: Supermarkt-Kassiererin von Südländer bei Überfall mit Messer bedroht

Hage – Überfall auf Supermarkt – Kassiererin mit Messer bedroht am 5.12.2019



Wertheim: 36-Jähriger bedroht seine Eherfrau und verletzt Polizisten mit Messer

https://www.fnweb.de/fraenkische-nachrichten_artikel,-wertheim-polizeibeamten-mit-messer-verletzt-_arid,1566998.html



Dortmund: Ein 27-jähriger Mann bedroht Reisende am Hauptbahnhof mit einem Messer

https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund/mann-bedroht-frau-mit-cuttermesser-im-dortmunder-hauptbahnhof-doch-die-ist-ploetzlich-weg-1478805.html



Bremen: Maskierter Täter überfällt Lebensmitteldiskonter und bedroht Angestellte mit einem Messer

https://www.weser-kurier.de/region/die-norddeutsche_artikel,-polizei-stellt-verdaechtigen-_arid,1881033.html



Magdeburg: 26-Jähriger von Jugendlichen geschlagen, mit Messer bedroht und beraubt

https://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/diebstahl-magdeburger-beraubt



Günzburg: Zwei 18-Jährige Bewohner eines Asylheims geraten in Streit. Einer fuchtelt mit dem Messer – Schnittverletzungen

Günzburg | 18-Jähriger versucht Mitbewohner mit dem Messer zu töten



München-Kleinhadern: 30-Jähriger Messer-Mann schlägt 27-jährige Lebensgefährtin, SEK Zugriff

https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.polizei-greift-ein-sek-einsatz-in-kleinhadern-mann-30-greift-freundin-27-mit-messer-an.1de1d395-0060-48ea-ab95-e26104054d65.html



6.12.2019



Osnabrück: Mordermittlungen – 27-jähriger ersticht syrische Ex-Freundin, sie hinterläßt zwei Kinder (TÖTUNG)

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Frau-erstochen-Ex-Freund-in-Untersuchungshaft,aktuellosnabrueck3018.html

https://www.merkur.de/welt/osnabrueck-mann-messer-ex-partnerin-mordverdacht-krankenhaus-tod-niedersachsen-zr-13279247.html



Wiesbaden: 18-Jähriger von 18-Jährigem mit Messer am Bein schwer verletzt

https://www.fnp.de/lokales/wiesbaden/wiesbaden-hauptbahnhof-brutaler-attacke-mann-messer-schwer-verletzt-zr-13278908.html



54-jährigerBusfahrer bedroht jugendliche Fahrgäste mit Messer

https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article204117908/Busfahrer-geht-mit-Messer-auf-Jugendliche-zu.html



Hannover: Schwere Verletzungen nach Messerangriff durch 21-Jährigen

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Streit-eskaliert-21-Jaehriger-greift-zum-Messer,aktuellhannover4244.html



Ulm: 25-jähriger Messer-Mann bedroht junge Mädchen in der Innenstadt

https://www.schwaebische.de/landkreis/alb-donau-kreis/ulm_artikel,-passanten-beleidigt-bespuckt-und-mit-messer-bedroht-_arid,11154935.html



Lichtenfels: 31-Jähriger sticht nach Schlägerei 23-Jährigem ins Gesäß

https://www.infranken.de/regional/lichtenfels/streit-an-nikolausabend-in-lichtenfels-mann-sticht-31-jaehrigen-mit-messer-in-den-po;art220,4634107



Bochum-Weitmar: 18-Jähriger unter Vorhaltung eines Messers von vier Männern ausgeraubt

https://www.waz.de/staedte/bochum/bochum-18-jaehriger-wird-von-taetern-mit-messer-ausgeraubt-id227864909.html



Köln: Bei Handy-Privatverkauf mit Messer bedroht und beraubt

https://www.express.de/koeln/schock-moment-in-kerpen-koelner-will-smartphone-verkaufen-und-laeuft-direkt-in-die-falle-33587406



Lünen bei Dortmund: Leiche einer erstochenen Frau gefunden, 21-jähriger Sohn ist tatverdächtig

https://www.rosenheim24.de/deutschland/luenen-tote-frau-gefunden-zr-13276843.html



Trittau: Zwei junge Männer wurden von zwei Männern am Heimweg von der Disco überfallen

https://www.ln-online.de/Lokales/Stormarn/Messer-Ueberfall-in-Trittau



Weiden: 36-jähriger Iraker bedroht seine gleichaltrige Ehefrau mit Messer

Mann bedroht Ehefrau mit Messer



7.12.2019



Ulm: Unbekannter bedroht junge Frau mit Messer

https://www.swp.de/blaulicht/ulm-neu-ulm/polizei-ulm-hauptbahnhof-ulm_-unbekannter-bedroht-frau-mit-messer-41307343.html



Bad Wörishofen: Streit zwischen 52-jährigem und 42-Jährigem endet mit gefährlicher Körperverletzung durch ein Messer

https://www.all-in.de/bad-woerishofen/c-polizei/mann-42-schlaegt-in-bad-woerishofen-arbeitskollegen-52-mit-messer-auf-den-kopf_a5049795



Senden: Polizei findet Messer und Schlagring bei 15-Jährigem

Senden: 15-Jähriger mit Messer und Schlagring unterwegs



Dortmund: Raubüberfall mit Messer auf eine Tankstelle

https://www.ruhr24.de/dortmund/dortmund-ueberfall-auf-tankstelle-mit-messer-13279441.html



Rostock: 39-Jähriger niedergestochen, 39-Jähriger gilt als Täter

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Rostock-Mann-mit-Messer-attackiert,messerattacke330.html



Erfurt: Zwei Männer prügeln auf andere ein und ziehen Messer

https://www.insuedthueringen.de/region/thueringen/thuefwthuedeu/Streit-in-Strassenbahn-eskaliert-Duo-greift-mehrere-Maenner-an-und-zueckt-Messer;art83467,7036819



Duisburg: Massenschlägerei mit Waffeneinsatz

https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-massenschlaegereien-enden-mit-messer-attacke_aid-47715035



Berge: Betrunkener 21-Jähriger verpasst 15-Jähriger Ellbogenstoß und verletzt Vater mit Machete

https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/neu-eichenberg-sohn-randaliert-an-nikolaus-und-bedroht-vater-mit-machete-13279430.html



8.12.2019



Speyer: 17-Jährige und ihr Freund vom 27-jährigen Ex mit dem Messer bedroht

https://www.wochenblatt-reporter.de/speyer/c-blaulicht/vom-ex-mit-dem-messer-bedroht_a150823



Crailsheim: Betrunkener bedrohte Passanten und Polizisten mit Messer

https://www.swp.de/suedwesten/staedte/crailsheim/crailsheim-polizei-zob-betrunken-messer-drohung-41348029.html



Stuttgart: 77jährige grundlos auf offener Straße erstochen (TÖTUNG)

https://www.heute.at/s/mann-geht-in-cafe-ich-habe-eine-frau-erstochen-46827538

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.bluttat-in-stuttgart-auf-offener-strasse-toedliche-messerstiche.43c4f12e-9117-46a1-9d33-8dc873fba356.html



Hohenstücken: Paar geht mit Messern aufeinander los

https://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/Mann-und-Frau-gehen-in-Brandenburg-an-der-Havel-mit-Messer-aufeinander-los



Bendorf: Mann bedroht Partnerin mit Springmesser

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/Bendorf-Frau-mit-Messer-bedroht,frau-mit-messer-bedroht-100.html



Siegen-Geisweid: Raubüberfall auf Döner-Laden mit Messer

https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-lokales/mit-messer-gedroht-und-bargeld-geraubt_a188677



Emmendingen-Wasser: Migrant überfiel Bäckerei-Mitarbeiter mit Messer und raubte Tageseinnahmen

https://www.regiotrends.de/de/polizeiberichte/index.news.420239.baeckerei-mitarbeiter-in-emmendingen-wasser-ueberfallen—tageseinnahmen-mehrerer-filialen-wurden-erbeutet—unbekannter-war-mit-messer-bewaffnet-in-freiburg-in-fahrzeug-gestiegen-.html



Bad Oldesloe: 20-Jähriger verletzt zwei Menschen mit Messer und schwerem Gegenstand

https://www.rtl.de/cms/bad-oldesloe-20-jaehriger-verletzt-im-streit-zwei-menschen-4451074.html



Lörrach: 38-jähriger ersticht 37-jährige Nachbarin an der Haustür. (TÖTUNG)

https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/baden-wuerttemberg-mutter-37-vom-nachbarn-erstochen-66571084.bild.html



Marl: Überfall mit Messer

https://www.lokalkompass.de/marl/c-blaulicht/ueberfall-mit-messer-am-sonntag-in-marl_a1265034



Dortmund: „Familienstreit“ eskaliert, Männer gehen mit Messern aufeinander los

https://www.ruhr24.de/dortmund/dortmund-nordstadt-familienstreit-messer-fredenbaumpark-verletzt-polizei-nordstadt-13281605.html



Rodgau: Jugendlicher wird von zwei jungen Männern beraubt und mit Messer bedroht

https://primavera24.de



Gießen: Vier Männer mit dunklem Teint überfallen Mieter mit Machete und Pistole

Gießen: An die Türe geklopft – 4 Männer mit Pistole und Machete überfallen Mieter



9.12.2019



München: Polizist von hinten in den Hals gestochen

https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/muenchen-polizist-am-hauptbahnhof-mit-messer-niedergestochen-66569942.bild.html

50 Jahre nach der “Frankfurter Schule” sind die Neobolschewisten endlich am Ziel: Zivilisatorische Werte wie Respekt vor dem Leben unschuldiger Menschen sind Geschichte

Augsburg zeigt erneut, dass die herrschende Klasse Deutschland zu einem kommunistischen Shithole-Country wie China zu Zeiten Maos verwandelt hat: Dort führte sich die von Mao gegen das alte chinesische Wertesystem und selbst gegen ihre eigenen Familien aufgehetzte “Mao-Jugend” kaum anders auf als ihr deutsches Pendant “Antifa”. Die von der NZZ als “Maos barbarische Jugend” betitelten Rotgardisten machten in China alles nieder, was an alte chinesische Traditionen erinnern konnte: Über 90 Prozent des 5000jährigen kulturellen Erbes Chinas wurde von ihr zerstört, zahllose Zivilisten ermordet:

“Eine weithin angenommene Schätzung geht von mindestens 400.000 Toten in ganz China aus.



Darüber hinaus waren viele Millionen Menschen Folter und anderen physischen und psychischen Misshandlungen ausgesetzt, wurden verhaftet und landeten in Gefängnissen und Arbeitslagern. Eine noch größere Zahl wurde in entlegene Gegenden des Landes verbannt.



Mit der vordergründigen Zielsetzung, kapitalistische, bürgerliche und traditionalistische Infiltrierungen der Gesellschaft durch eine Fortsetzung des Klassenkampfs zu entfernen, ging die Bewegung mit massiven Menschenrechtsverletzungen und politischen Morden bis auf der höchsten Ebene einher.“



Quelle

Unter Merkel wurde Deutschland in wenigen Jahren zu einem neobolschewistischen Unrechtssystem

Man ersetze “kapitalistische, bürgerliche und traditionalistische Infiltrierungen” durch “Gefahr von rechts“. Und schon befinden wir uns im Merkel-Land mit demselben Schema wie im Mao-Land vor 50 Jahren. Und wer sich mit den “Grünen” auskennt weiß, dass sich die meisten ihrer Führungspersönlichkeiten (Trittin, Fischer, Kretschmann etc.etc.) damals in den 68er Jahren (ff) insbesondere mit dem Maoismus identifizierten und sogar – als einzige europäische Linken-Organisation – eine Delegation nach Phnom Penh entsandten mit einer Grußbotschaft an den Mao-isten und Völkermörder Pol Poth, in welcher sie diesem Massenmörder die Ergebenheit und den Dank der deutschen Linken für seinen “erfolgreichen Kampf gegen den Kapitalismus” entgegenbrachten. Pol Poth ermordete 40 Prozent seiner eigenen Landsleute auf hunderten sog. “Killing Fields” Er wollte alle Khmer bis auf 100.000 “richtig gesinnte Kommunisten” ermorden lassen – um danach einen idealen kommunistischen Arbeiter- und Bauernstaat zu errichten. Ein Wahn-Sinniger, wie es die Geschichte in Gestalten von Stalin, Mai und jetzt wieder einer Merkel schon öfters hervorgebracht hat.

Diese deutschen Mao-isten sind nun, zusammen mit den DDR-Bolschewisten, deren prominenteste Vertretern Merkel ist, an der Macht und zeigen den Deutschen, was sie von Menschenrechten halten: Nichts. Und die Deutschen stehen, in ihrer absoluten Mehrzahl immer noch in ihrer gesättigten Wohlstandsverwöhntheit verharrend, derartig unter politischer Vollnarkose, dass sie nicht mitkriegen, was um sie herum geschieht. Sie werden die Erfahrung aller Völker machen: Nämlich, dass jene, die in der Demokratie schlafen, in der Diktatur aufwachen werden. Wenn sie überhaupt noch am Leben sein sollten.

Auf Hochverrat folgte zu allen Zeiten die Höchststrafe

Zu allen Zeiten? Nicht ganz. Wer im heutigen Irrenhaus Deutschland sein Land verrät, der wird Bundespräsident, Bundeskanzler, Außenminister, Justizminister, wird, sofern er Politiker ist, mit höchsten Ehrungen wie dem Karlspreis (dem wichtigsten Friedenspreis nach dem Friedensnobelpreis, benannt nach dem Massenmörder Kaiser Karl dem Großen – in seiner Zeit auch der “Sachsenschlächter” genannt), dem Kalergi-Preis (benannt nach dem judäophilen Graf Coundehove-Kalergi, der sich vor 100 Jahren vehement für eine völlige Rassenvermischung der weißen Europäer mit dem Ziel derer Extinktion einsetzte und dessen Plan derzeit umgesetzt wird), mit Preisen jüdisch-freimaurerischer Geheimgesellschaften wie dem jüdischen B’nai B’rith-Orden (“Vereinigten Brüder”) oder Preisen der intellektuellen Hochburg des auflebenden US-Bolschewismus – der Harvard-Universität – nur so eingedeckt.

All diese Preise hat Angela Merkel eingeheimst. Als sichtbares Zeichen der Anerkennung jener, die die Zerstörung der weißen Rasse über deren Islamisierung und Rassenvermischung betreiben. Sichtbar allerdings nur für jene, die Zeichen lesen können. Das sind immer noch die wenigsten Menschen in der Welt. Denn die gegenwärtig ablaufende Verschwörung gegen die menschliche Zivilisation – getarnt mit dem wohlklingenden Namen “Neue Weltordnung – ist die wohl am besten eingefädelte Verschwörung der Menschheitsgeschichte. Ich habe hier auf meinem Blog an die hundert Artikel zu den Drahtziehern dieser Verschwörung veröffentlicht, deren größter Erfolg es ist, jeden, der ihre Verschwörung aufgedeckt, mittels ihrer schärfsten Waffe (den Medien) als “Verschwörungstheoretiker” der Lächerlichkeit preiszugeben.

Nun ist die Verschwörung jedoch schon weitestgehend aufgedeckt. Aber dennoch nicht einmal ansatzweise öffentlich bekannt. Auch dafür sorgen die NWO-Medien, die sich für ihren Hochverrat an ihren Völkern fürstliche entlohnen lassen: So erhält etwa der Chefideologe des ZDF, Claus Kleber – einer der Protagonisten der NWO, ein Bilderberger, Transatlantiker und sehr wahrscheinlich im einen oder anderen Geheimbund an führender Stelle tätig, ein mehrfaches Gehalt dessen, was die Ober-Hochverräterin Merkel als Bundeskanzlerin erhält. Von den anderen Preisen für journalistische Hochverräter (Deniz Yücel, Claas Relotius, Josef Joffe, Jakob Augstein und anderer hunderter Journalisten), die ihr Volk in den Untergang schreiben, indem sie es über dessen akute Gefahr nicht nur nicht informieren, sondern diese Gefahren totschweigen und kein Sterbenswort über die Absicht der Politik publizieren, die Deutschen und übrigen weißen Europäer auszulöschen, sei hier nur am Rand die Rede.

Doch all diesen Hochverrätern einschließlich jener in der Justiz, die ein um das andere Mal moslemische Serien-Gewaltverbrecher oder Mörder zu Bewährungsstrafen oder lächerlich geringen Haftstrafen verurteilen, während sie Deutsche, die diese Zustände beklagen, gnadenlos nach Paragraph 130 (“Volksverhetzung”) oder dem nicht minder absurden § 166 STGB (“Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen”) zu Höchststrafen verdonnern, sei gesagt: Die Erfahrung zeigt: nichts bleibt, wie es ist. Alles, sowohl die Natur als auch die menschlichen Gesellschaftssysteme, sind einer ständigen Änderung unterworfen.

Der Tag wird kommen, an dem jene, die heute das Sagen haben, vor ihrem Richter stehen werden. Diese Richter werden weder rot noch grün, weder Richter mit “Migrationshintergund” und schon gar keine moslemischen Richter sein. Es werden deutsche Richter sein, die ihre Urteile nach dem Buchstaben des Gesetzes fällen werden. Und für die Hochverräter kommt nur eine Strafe in Betracht: die Höchststrafe. Wie diese ausfällt, wird die Zukunft zeigen. Denn in Zeiten besonderer Not herrschen meist auch besondere Bedingungen. Das hat der Fall des Ehepaars Ceausescu gezeigt, die, obwohl es in Rumänien keine Todesstrafe gab, wegen Hochverrats durch ein Militärtribunal zumTode verurteilt und unmittelbar nach dem Richterspruch erschossen wurden.

Nachtrag:

Die Doppelmoral der Erinnerungskultur: Merkel redet in Auschwitz. Und in Berlin treffen sich arabische Antisemiten

Am letzten Freitag redete Kanzlerin Merkel in Auschwitz. Einen Tag später konnten sich arabische Antisemiten in Berlin weitgehend ungestört treffen.

“Merkel redet in Auschwitz und zugleich treffen sich wenige Kilometer von ihrem Amtssitz von den Behörden unbehelligt in Berlin arabische Antisemiten – man möchte meinen, die Geschichte hole Merkel schneller ein, als es viele erwarten.



Vor lauter Erinnerung sieht die Kanzlerin nicht, wo die Gefahr für die deutschen Juden wirklich lautert – oder sie will es nicht sehen. Denn diese ihre Einsicht wäre mit einer weiteren Einsicht verbunden:



Mit der Einsicht, dass die Willkommenskultur Deutschland im schlimmsten Fall dorthin zurückbringt, wo Merkel am letzten Freitag betroffen auch der ermordeten Juden gedachte.”



Quelle

***

