In offizieller Traueranzeige der Stadt Augsburg zum brutalen Mord an dem 49jährigen Feuerwehrmann stellt sie diesen als “tragischen Vorfall” dar

Gewalt von links fünfzig Mal höher als offiziell zugegeben: 500.000 gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland Wie Anonymous.ru am 5. Juli 2019 berichtet, ist die Gewalt von links laut einer Studie der FU Berlin mindestens 50 Mal höher als offziell angegeben. Was nur jene verwundert, die immer noch träumen – und, sollten sie je aufwachen, am eigenen Leib die Richtigkeit der Erkenntnis erfahren werden, derzufolge jene, die in der Demokratie schlafen, in einer Diktatur aufwachen werden. Genau diese Diktatur haben wir heute. “Seit Jahren wird das Phänomen Linksextremismus in Deutschland verharmlost. Millionen an Steuergeldern fließen in den „Kampf gegen rechts“; um den sich mittlerweile eine eigene Industrie gebildet hat. Der Kampf gegen Linksextremismus ist dagegen noch immer ein Randphänomen. Die Begründung von Politik und Medien: Es gibt kaum Linksextremismus, außerdem gehe von ihnen keine Gefahr aus, so das Credo der Etablierten.” Wie weit Linksextremismus in der Gesellschaft vertreten ist, zeigte eine repräsentative Studie der Freien Universität Berlin. * in Sechstel der Deutschen hat eine linksradikale oder linksextreme Grundhaltung, * 13 Prozent stimmen überwiegend einer linksextremen Grundhaltung zu. * Vier Prozent der Bevölkerung hat ein „geschlossen linksextremes Weltbild“. Von diesen 4 Prozent befürworten wiederum 14 Prozent die Gewaltanwendung gegenüber Staat und politischen Gegnern. Das klingt relativ wenig, rechnet man aber in totalen Zahlen, kommt man zu erschreckenden Ergebnissen: * 3,28 Millionen Bundesbürger zählen demnach zu Linksradikalen oder Linksextremen. * Davon wiederum unterstützen 460.000 die Anwendung von Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Anhand der 460.000 gewaltaffinen Linken kann man ablesen, wie schlecht der deutsche Verfassungsschutz arbeitet. 2017 veröffentliche das Bundesamt für Verfassungsschutz – damals noch unter Hans-Georg Maaßen – die Zahl der Linksextremisten: 29.500 Personen innerhalb Deutschlands, wovon lediglich 9.000 zu den gewaltorientierten Linksextremen zählen. Selbst wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz sauber gearbeitet haben sollte und gewaltaffine Linke nicht unter den Teppich gekehrt hat, ist die Dunkelziffer, beziehungsweise das gewaltbereite Personenpotenzial fast fünfzig Mal höher als die veröffentlichte Zahl. Sollte es zu gesellschaftlichen Verwerfungen oder linksextremen Ausschreitungen kommen, werden Millionen von linksextremen Deutschen entweder mitmachen, oder schweigend und lächelnd zusehen. Auch die Bundesrepublik Deutschland ist als solches Ziel der linksextremen Kritik: 46 Prozent der linksextremen Personen unterstützen eine Abschaffung der BRD. Quelle: https://www.anonymousnews.ru/2019/07/05/antifa-studie-500000-linksextremisten-deutschland/

