“Kein Bunker der Welt kann Euch Verräter vor unserer Wut beschützen!” Wir, das undankbare Volk!

– welchen Gesetzen wir uns unterzuordnen haben, – wie viel Abgaben wir zu leisten haben … – Was und wann wir zu entscheiden haben, – wer unsere Meinungen vertritt – und welche Ansichten überhaupt infrage kommen. – Wann wir zu schweigen haben und wann wir sprechen dürfen. – Wann wir glücklich sein sollen, wann wir zu lachen haben, – wann wir fröhlich sein dürfen, wann wir traurig sein müssen. – Was ein Staat, Regierung, Parlament, Heimatschutz, Nachrichtendienst bedeutet, – wie die zu funktionieren haben. – Wofür wir unbedingt Parteien, Kanzler, Präsident, Minister, Bürgermeister, Stadträte, Beamten, Miliz und Polizei brauchen – und warum die auch unentbehrlich sind. – Wofür wir Richter, Staatsanwälte, Steuerberater, Notare, Auktioniere, Rechtsanwälte benötigen – und was auch ihre Aufgaben sind. – Was Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen bedeuten, –– wer die vertritt und wer sich ihnen zu beugen hat. – Wie Parteien, Politiker, wie auch Gewerkschaften erschaffen werden – und wozu man sie braucht. – Warum Wahlen von großer Bedeutung sind, – warum und wann wir uns unbedingt zu Wahlurnen bewegen müssen. – Wer über uns richten, urteilen darf, wofür wir bestraft werden und wofür dagegen nicht. – Wer sich vor Gesetzen und Ordnung fürchten muss und wer indes nicht. – Was Immunität, Straffreiheit, Straferlass, Bewährung, wie auch Einweisung besagen und wann die angewendet werden. – Wer ein Gott ist, was er vollbrachte, wo er sich befindet und wieso er alles sieht. – Was Glaube, Engel, Religionen, Kirchen, Päpste, Priester und Prediger bedeuten, – wie man die ehrt und nicht zuletzt, – wer in deren Namen denken, sprechen und zur Tat schreiten darf. – Wann wir gesündigt haben, wann nicht. Wann und wie unsere Sünden vergeben werden und was Absolution bedeutet. – Was Natur und Erde sind, wie man sie achtet und wie man sie schützt. – Welche Bedeutung die Umwelt hat, wie man damit umgeht und wann man sie missbraucht. – Wann wir unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen haben, – wann und warum wir unsere Tränen zu vergießen haben, – was ein scheinheiliger Akt ist und was ein Aufrichtiger. – Was eine heldenhafte Tat ist, was dahingegen eine Schändliche. – Weshalb wir geehrt werden, warum und wofür wir uns schämen sollten, – wann und wofür wir dagegen Stolz sein müssen oder dürfen. – Was uns empören und entzücken soll, was wir glauben zu glauben haben und wem, oder was wir zu hinterfragen haben. Was gut für uns ist und was dagegen vollkommen schlecht ist. – Wer ausgerechnet unseren Respekt, wie auch unser Vertrauen verdient – und wer dagegen unsere absolute Missachtung. – Was, oder wer Rechtschaffenheit ernten soll und was, – oder wer auf jeden Fall als niederträchtig anzusehen ist. – Was für uns unbedingt von Nutzen ist – und was unter allen Umständen vernichtend auf uns wirkt…. – Was unser Interesse wecken sollte und was ignoriert werden muss, – welche Nachrichtensender, Verlage, Zeitungen, Internetportale für Wahrheit stehen, – welche dagegen nur Lügen verbreiten. – Was rechts und was links bedeutet, – wer zu Terroristen, Kriminellen, oder Verbrechern zählt – und wer zu den Ordnungshütern, Gesetzeshütern oder Gutmenschen zählt. – Wer als unser Freund wie auch Beschützer gilt, – wer dagegen zum Feind zählt, der unbedingt bekämpft werden muss. – Was Schulen, Gymnasium, Universitäten sind, – wer unterrichten darf und was unterrichtet wird. – Welche Lernstoffe, Lernschemas angewendet werden, – welche dagegen vollkommen unerwünscht sind.… – Wie Menschen, wie auch Tätigkeiten zu honorieren sind – und warum wir gravierende Einkommensverhältnisse hinzunehmen haben. – Was ein Niedriglohn bedeutet und wie man Höchsteinkommen bezieht… – Wie Armut, Misserfolg, Schwäche, Leid, unterprivilegiert, Bettler, Soldat, Bauer, Opfer zu deuten sind und wie man mit ihnen umgeht. – Was Finanzen, Kapital, Zinsen, Ertrag, Sparmodelle, Börse sind und wie man damit umgeht. – Was man unter Banken, Versicherungen, Ämter, Gerichte, Investoren, Stiftungen, Hilfsorganisationen, Menschenrechtsinstitute, Aktionären, Schlichtungsstellen, Organisationen verstehen soll – und wie notwendig die auch sind. – Wie Politik, Wirtschaft, Handel, Gewinn, wie auch Verlust zu funktionieren haben und wer darüber bestimmen darf. – Was Europa und was auch Europäische Gemeinschaft bedeutet. – Was Solidarität, Zivilcourage, Toleranz und Integration bedeuten, – wie auch Patriotismus und Vaterlandliebe zu deuten sind.

