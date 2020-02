53 von Staaten zugegebene “False-Flag”-Terroraktionen zur Erreichung ihrer politischen Ziele

Von Michael Mannheimer, 28. Februar 2020

Ein Bericht, der ihr politisches und geschichtliches Weltbild auf den Kopf stellen wird

Nichts ist, wie es scheint. Auch das Hanau-Massaker nicht.

Was Sie in der Folge lesen werden, ist spannender als jeder Polit-Thriller.

Es wird so ziemlich alles, was sie über den Verlauf der Geschichte zu wissen glauben, auf den Kopf stellen.

Es wird sehr wahrscheinlich ihr Grundvertrauen in die Demokratie und den Rechtsstaat restlos erschüttern – sofern Sie über ein solches noch verfügen sollten.

Es wird ihren Glauben in gut und böse, in richtig und falsch durcheinanderbringen.

Es wird Sie an allem, was Sie in den Schulbüchern lasen,

was sie von Ihren Geschichtslehrern erfuhren,

was Sie in den TV-Dokus (Guido Knopp) und in politischen TV-Diskussionen gesehen oder gehört haben,

so fundamental zweifeln lassen, dass Sie am Ende keiner Geschichtsversion mehr Glauben schenken werden, die Ihnen und uns allen seitens offizieller Seite aufoktroyiert worden sind.

Und es wird Sie in eine persönliche Krise bringen, aus der Sie entweder geschwächt oder (das hoffe ich für Sie), als gestärkter und im Kant’schen Sinne aufgeklärter Mensch* hervorgehen werden.

Es geht um den Umstand, dass die Geschichte, ihre Konflikte, die Auslöser von Kriegen und/oder Vergeltungsmaßnahmen, in den wenigsten Fällen mit dem zu tun haben, wie man es uns beigebracht hat. Nahezu alles wurde von Führern der Staaten inszeniert, damit sie einen Grund haben, den Feind anzugreifen. Und eine Rechtfertigung haben vor ihrer Bevölkerung, das zu tun.

* “Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.”

Immanuel Kant in: “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” 1784.

Geschichtsfälschungen als Doktrin aller Regierungen

Katyn: Eine russische False-Flag-Aktion

Die Massenmorde an 22.000 polnischen Offizieren bei Katyn zu Beginn des Jahres 1940 – bis vor wenigen Jahren den Deutschen zugeschoben – war ein Schwerverbrechen des sowjetischen Geheimdienstes im Auftrag Stalins mit dem Ziel, ihn den Deutschen in die Schuhe zu schieben und damit die Wehrmacht als “diabolisch” zu diskreditieren. Das Katyn-Verbrechen spielte eine zentrale Rolle bei der Verurteilung der angeklagten Deutschen in den Nürnberger Prozessen – doch sie hatten nichts damit zu tun. Perfiderweise waren es ausgerechnet die sowjetischen Ankläger, die vor dem Nürnberger Tribunal “zweifelsfrei” feststellten, daß die

„deutsche Wehrmacht die polnischen Offiziere im Wald von Katyn ermordet hatte”…



„Die Schlußfolgerungen, die aus den Zeugenaussagen und aus dem gerichtsmedizinischen Gutachten über die Erschießungen der kriegsgefangenen Polen durch die Deutschen im Herbst 1941 gezogen wurden, werden durch die in den Gräbern von Katyn aufgefundenen Beweisstücke und Dokumente in vollem Umfange bestätigt. […] Indem die deutsch-faschistischen Eindringlinge die polnischen Kriegsgefangenen im Wald von Katyn erschossen, führten sie folgerichtig ihre Politik der physischen Ausrottung der slawischen Völker durch.“ Nürnberger Tribunal: 59. Tag. Donnerstag, 14. Februar 1946, Nachmittagssitzung:

Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Gerichtshof Nürnberg. Nürnberg 1947, Bd. 7, S. 472

1947 wurde der deutsche SS-Obersturmbannführer Günter Hundt in Düsseldorf als „Katyn-Henker entlarvt“, so die Lizenzzeitung „Abendblatt”. (Quelle: Liz. Nr. 117, am 5. Juni 1947).

Nach einem halben Jahrhundert der Lüge gestand Gorbatschow schließlich am 13. April 1990 die sowjetische Alleinschuld an Katyn offiziell ein. Dem polnischen Präsidenten Jaruzelski übergab er Kartons mit Dokumenten, die, so Gorbatschow, „indirekt, aber in überzeugender Weise“ bewiesen, daß der sowjetische Geheimdienst im Herbst 1940 tausende polnische Offiziere im Wald von Katyn tötete. Damit hatte die Sowjetregierung erstmals offiziell und öffentlich die Verantwortung für dieses lange geleugnete Massaker übernommen.[16] Dennoch veröffentlichte das „Wojenno-Istoritscheski Schurnal” 1990/91 eine Artikelserie, welche erneut die Version verbreitete, die Deutschen seien die Täter gewesen. Was Präsident Gorbatschow noch unterlassen hatte, holte der russische Präsident Jelzin im Oktober 1992 nach: Er überließ Polen die Akte von 1940, mit der Kaganowitsch, Stalin, Beria und andere die Morde von Katyn am 5. März 1940 angeordnet hatten. (In: Der Brockhaus in fünf Bänden, 8. Auflage, 1993, ISBN 3765316385, Stichwort Katyn).

Vietnamkrieg: Auslöser war eine US-amerikanische False-Flag-Aktion

Offiziell wurde der Vietnam-Krieg durch den Zwischenfall im Golf von Tonkin ausgelöst, der, wie man heute weiß, genauso in US-amerikanischer Manier inszeniert gewesen war, wie der ebenfalls inszenierte Zwischenfall im Hafen von Havanna, der 1898 den Spanisch-Amerikanischen Krieg ausgelöst hatte und aus Sicht der amerikanischen Kriegsinteressenten auch auslösen sollte.

Terrorismus unter falscher Flagge (False-Flag-Aktionen)

Als “Terrorismus unter falscher Flagge” werden Angriffe einer Regierung auf die eigene Bevölkerung bezeichnet, für die andere verantwortlich gemacht werden. Damit werden dann Angriffe auf diejenigen gerechtfertigt, denen man die eigenen Übergriffe angelastet hat.

Der Ausdruck “falsche Flagge” ist ein nachrichtendienstlicher, politischer und militärischer Begriff, der ursprünglich aus der Seefahrt stammt.



Er bezeichnet eine verdeckte Operation, meist des Militärs oder eines Geheimdienstes, die zur Verschleierung der Identität und der Absichten des tatsächlichen Urhebers vorgeblich von einer anderen, dritten Partei durchgeführt wird.



Die Aktion wird also zum Schein aktiv einem unbeteiligten Dritten zugeschrieben, wobei dieser eine Einzelperson, eine Organisation, eine religiöse bzw. Volksgruppe oder auch ein Staat sein kann. Der tatsächliche Akteur handelt dabei also „unter einer falschen Flagge“, was typischerweise vom gezielten Einsatz von Desinformation begleitet wird und zum Schutz vor der Entdeckung des wahren Urhebers strengster Geheimhaltung unterliegt. http://de.wikipedia.org/wiki/Falsche_Flagge

Woran man eine staatliche “False-Flag-Aktion erkennen kann

Man darf so gut wie sicher sein, dass die NWO und ihre wichtigsten Staaten (USA, Deutschland; Frankreich, Israel) eine ganze Serie von diesen False-Flag-Aktionen durchgeführt hat, um ihre Ziele durch die Aufheizung der politischen Gesamtlage voranzutreiben. Der Brand der Notre-Dame etwa war solch ein staatlicher Terrorakt (befohlen durch den Freimaurer-Präsidenten Macron), Christchurch war ein solcher Akt, vermutlich auch das Charlie-Hebdo-Massaker, sehr wahrscheinlich die” NSU”-Mordserie, das LKW-Massaker am Breitscheidplatz in Berlin, höchstwahrscheinlich auch das zurückliegende Massaker in Hanau.

Wenn Sie sich den gleich kommenden Hauptteil dieses Artikels durchlesen, in dem auf 53 zurückliegende, von staatlicher Seite zugegebene Angriffe unter falscher Flagge eingegangen wird, dann werden Sie erkennen, dass solche Aktionen keine Verschwörungstheorien, sondern erwiesene Tatsachen sind. Und sie werden, sollten sie immer noch glauben, dass 9/11 eine tat von islamischen Terroristen gewesen sei, zumindest an ihrem bis heute festen Glauben daran zweifeln. Denn zur Erreichung wesentlicher politischer Ziele (9/11: “Kampf gegen den Terror” als Vorwand zur globalen Massenmigration der NWO) sind Regierungen das Leben einiger tausend ihrer Bürger nicht den Dreck unter ihren Fingernägeln wert. Auch “demokratischen” Regierungen im übrigen….

Ein typisches Erkennungsmerkmal dieser False-Flag-Aktionen ist nach dem Urteil des international renommierten Experten für Terroraktionen durch Staaten, Ole Dammegard, der schon viele Terroranschläge als inszeniert entlarvt hat, das Auftauchen folgenden Sachverhalts:

Es gibt ein dringendes Problem (Merkel war wegen ihres Staatsputsches in Thüringen schwer angeschlagen). Dieses Problem bedarf einer heftigen Reaktion, (die so gewaltig ist, dass das Primär-Problem in den Hintergrund tritt). Das Problem ist gelöst.

Ole Dammegard verweist darauf, daß auch die massenmediale Berichterstattung nach einem inszenierten Terroranschlag zum Attentat selbst gehört: Man will unbedingt die öffentliche Meinung von der ersten Sekunde an in die gewünschte Richtung bringen. Auch dieses vierte Merkmal hat im Falle Hanau stattgefunden.

Wie Personen der Geschichte “Angriffe unter falscher Flagge” einschätzen.

“Eine Geschichte der Angriffe unter falscher Flagge belegt, wie Menschen zu manipulieren sind. Einzelpersonen sind dabei nicht so leicht zu täuschen wie Gruppen, Parteien, Nationen und Epochen.” – Friedrich Nietzsche

“Terrorismus ist die beste politische Waffe, denn nichts trifft die Menschen härter, als Angst vor dem plötzlichen Tod.” – Adolf Hitler

“Warum wollen die Leute keinen Krieg? … Aber schließlich sind es die Führer des Staates, die über die Politik bestimmen, und Menschen sind nun einmal leicht zu beeinflussen, unabhängig davon, ob es sich um eine Demokratie oder eine faschistische Diktatur, ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur handelt. …



Ob sie wählen können oder nicht, die Leute wollen immer dem Führer folgen. Sie sind ganz leicht zu lenken.Man muss ihnen nur einreden dass sie angegriffen werden, und den Pazifisten vorwerfen, dass sie aus Mangel an Patriotismus das Land gefährden. Das funktioniert überall.” – Hermann Göring

“Am leichtesten lässt sich die Kontrolle über eine Bevölkerung durch Terrorakte gewinnen. Die Leute machen alles mit, wenn sie ihre persönliche Sicherheit bedroht sehen.” – Josef Stalin

Lesen Sie in er Folge einen höchst aufschlussreichen Bericht aus der US-Website Washington’s Blog, die am 23.02.2015 eine Liste von 53 nachgewiesenen Operationen unter falscher Flagge veröffentlicht hat.

Hinweis: Diese Website ist offenbar gelöscht worden. Sie ist jedoch in deutscher Übersetzung hier nachzulesen: https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04815_040315.pdf

_______________________________________________________

53 zugegebene Angriffe

unter falscher Flagge

Keine Verschwörungstheorien, sondern erwiesene Tatsachen

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04815_040315.pdf

Die US-Website Washington’s Blog hat eine Liste von 53 nachgewiesenen Operationen unter falscher Flagge veröffentlicht. Keine Verschwörungstheorien, sondern erwiesene Tatsachen. Washington’s Blog, 23.02.15 (http://www.washingtonsblog.com/2015/02/x-admitted-false-flag-attacks.html)

Es gibt viele dokumentierte Angriffe unter falscher Flagge – Terrorangriffe, die von Regierungen inszeniert und dann zur Irreführung einem politischen Gegner unterstellt werden.

In 42 der nachfolgenden Beispiele haben Regierungsvertreter, die solche Angriffe unter falscher Flagge ausführen ließen oder zumindest bestellt haben, das mündlich oder schriftlich zugegeben:



(1)

Japanische Truppen haben 1931 einen Sprengstoffanschlag auf ein Eisenbahngleis durchgeführt und ihn China in die Schuhe geschoben, um ihre Invasion der Mandschurei zu rechtfertigen. Dieser Vorgang ist als “Mukden- oder Mandschurei-Zwischenfall” (s.http://de.wikipedia.org/wiki/Mukden-Zwischenfall ) bekannt geworden.



Der Internationale Militärgerichtshof von Tokio (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Tokioter_Prozesse ) hat dazu festgestellt:



“Mehrere der an dem Anschlag Beteiligten, darunter auch Hashimoto [ein hoher Offizier der japanischer Armee], haben bei verschiedenen Gelegenheiten ihre Beteiligung zugegeben und gestanden, dass mit diesem Vorkommnis die Besetzung der Mandschurei durch die Kwantung-Armee (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Kwantung-Armee ) gerechtfertigt werden sollte.” [s. dazu auch http://lib.law.virginia.edu/imtfe/person/143 ].



(2)

Ein Sturmbannführer der Nazi-SS hat bei den Nürnberger Prozessen gestanden, auf Befehl des Gestapo-Chefs mit anderen SS-Leuten Angriffe auf Deutsche und deutsche Einrichtungen durchgeführt zu haben, die den Polen angelastet wurden, um den Überfallauf Polen zu rechtfertigen.

(Weitere Infos dazu s. unter http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberfall_auf_den_Sender_Gleiwitz .).



(3)

Der Nazi-General Franz Halder hat bei den Nürnberger Prozessen bezeugt, dass der führende Nazi Hermann Göring sich damit gebrüstet hat, 1933 (den Reichstag,) das deutsche Parlament, in Brand gesteckt und dann die Kommunisten für die Brandstiftung verantwortlich gemacht zu haben

[s. dazu auch http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring#Possible_responsibility_for_the_Reichstag_fire ].



(4)

Der sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow hat schriftlich betätigt, dass die Rote Armee 1939 das russische Dorf Mainila beschossen und den Beschuss Finnland an-gelastet hat

(s. https://de.wikipedia.org/wiki/Mainila-Zwischenfall ), um den “Winterkrieg”gegen Finnland beginnen zu können. Der russische Präsident Boris Jelzin hat zugegeben,dass Russland der Angreifer im Winterkrieg war [weitere Infos dazu s. unter https://en.wiki–pedia.org/wiki/Shelling_of_Mainila ].



(5)

Das russische Parlament, der gegenwärtige russische Präsident Putin und der ehemalige sowjetische Staatspräsident Gorbatschow haben alle bestätigt, dass der Diktator Joseph Stalin 1940 von seiner Geheimpolizei 22.000 polnische Offiziere und Zivilisten erschießen ließ und für das Massaker (von Katyn) die Nazis verantwortlich machte

[weitere Infos dazu unter http://www.theguardian.com/world/2010/nov/26/russian-parliament-guilt-katyn-massacre (und http://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Katyn )].



(6)

Die britische Regierung gibt zu, dass sie zwischen 1946 und 1948 fünf Schiffe bombardieren ließ, mit denen dem Holocaust entkommene Juden nach Palästina fliehen wollten und dann eine erfundene Gruppe mit dem Namen “Defenders of Arab Palestine” beschuldigte, für die Bombenangriffe verantwortlich zu sein.

[s. dazu auchhttp://www.thetimes.co.uk/tto/incoming/article2731426.ece , [s. http://www.thedailybeast.com/articles/2010/09/19/mi6-attacked-jewish-refugee-ships-af-ter-wwii.html ], http://www.thejc.com/news/uk-news/38520/operation-embarrass-you-bet-britains-secret-war-jews und noch http://ww–w.bbc.co.uk/news/uk-11378601 ]



(7)

Israel gibt zu, dass es 1954 von einer israelischen Terrorzelle in Ägypten in mehreren Gebäuden – auch in diplomatischen Einrichtungen der USA – Bomben legen ließ und mit hinterlassenen “Beweisen” den Eindruck zu erwecken versuchte, Araber hätten die Anschläge verübt

[s. dazu auch http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArtic-lePrintPreview/1,2506,L-3065838,00.html#n ]; weil eine Bombe zu früh explodierte, konnten die Ägypter mehrere der israelischen Bombenleger identifizieren, die später auch gestanden. [s. http://www.stanford.edu/group/SHR/5-1/text/beinin.html und http://www.jewis–hvirtuallibrary.org/jsource/History/lavon.html ]



(8)

Die CIA gibt zu, in den 1950er Jahren Iraner angeheuert zu haben, die sich als Kommunisten ausgaben und Bombenanschläge im Iran verübten

[s. http://www.nytimes.com/li-brary/world/mideast/041600iran-cia-index.html], um die Bevölkerung gegen den demokratisch gewählten Präsidenten (Mossadegh) aufzubringen.



(9)

Der türkische Ministerpräsident gab zu, dass die türkische Regierung 1955 einen Bombenanschlag auf ein türkisches Konsulat in Griechenland verüben ließ, bei dem auch das in der Nähe liegende Geburtshaus des Gründers der modernen Türkei beschädigt wurde,und Griechenland dafür verantwortlich machte, um Gewaltakte gegen Griechen (in Istanbul) rechtfertigen zu können

(s. http://de.wikipedia.org/wiki/Pogrom_von_Istanbul ).



(10)

Der britische Premierminister gestand seinem Verteidigungsminister, dass er und US-Präsident Dwight Eisenhower 1957 einen Plan genehmigten, Anschläge in Syrien verüben zu lassen und die syrische Regierung dafür verantwortlich zu machen, um einen Regimewechsel zu bewirken.

[s. http://www.washingtonsblog.com/2014/07/57-years-ago-u-s-bri-tain-approved-use-islamic-extremists-topple-syrian-government.html ]



(11-21)

Ein ehemaliger italienischer Ministerpräsident, ein italienischer Richter, und der ehemalige Chef der italienischer Gegenspionage gaben zu, dass die NATO, mit Hilfe des Pentagons und CIA in Italien und in anderen europäischen Staaten in den 1950er Jahren Bombenanschläge durchführen ließ und die Kommunisten dafür verantwortlich machte, um die Bevölkerung gegen sie aufzubringen und die europäischen Regierungen in ihrem Kampf gegen den Kommunismus zu unterstützen.

[s. dazu auch http://www.theguardian.-com/world/2001/mar/26/terrorism ].



Ein über diese Geheimaktion Informierter sagte dazu aus:

“Wir mussten normale, harmlose Bürger, auch Frauen und Kinder, angreifen, die mit Politik überhaupt nichts zu tun hatten. Damit sollte insbesondere die italienische Bevölkerung dazu gebracht werden, von ihrer Regierung Maßnahmen gegen die Kommunisten zu fordern, die der öffentlichen Sicherheit dienten.”



Italien und die anderen europäischen Staaten waren schon in der NATO, bevor es zu den Bombenanschlägen kam, die es auch in Frankreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Großbritannien und anderen Staaten gab. Zu den Anschlägen unter falscher Flagge, die im Rahmen dieses (Gladio-)Programms (s. dazu auch http://de.wiki–pedia.org/wiki/Gladio ) durchgeführt wurden, gehören unter anderem



– die Ermordung des türkischen Ministerpräsidenten [1960],

– Bombenanschläge in Portugal [1966],

– das Massaker auf der Piazza Fontana in Italien

[1969, (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Bombenan-schlag_auf_der_Piazza_Fontana )],

– Terrorananschläge in der Türkei [1971],

– der Anschlag in Peteano in Italien

[1972 (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Vinciguerra )],

– die Schießerei in Brescia

– und ein Bombenanschlag auf einen italienischen Zug

[1974 (s.http://de.wikipedia.org/wiki/Strategie_der_Spannung_%28Italien%29 )],

– die Schießerei in Istanbul in der Türkei

[1977 (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Taksim-Massaker )],

– das Atocha-Massaker in Madrid in Spanien

[1977 (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Blutbad_von_Atocha )],

– die Entführung und Ermordung des italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro

[1978 (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro )],

– der Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna in Italien

[1980 (s. dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_von_Bologna_1980 )],

– die Erschießung von 28 Kunden in Supermärkten im belgischen Brabant

[1985 (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Killerbande_von_Brabant )]

– und vermutlich der Bombenanschlag auf das Oktoberfest in München 1980,



‘s. http://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfestattentat ). [s. auch http://web.archive.org/web/20051130122600/http://www.isn.eth–z.ch/php/documents/collection_gladio/chronology.htm .] (Umfassende Informationen über Gladio liefert Daniele Ganser in seinem Buch “NATO-Geheimarmeen in Europa”, erschienen bei Orrell Füssli in Zürich.)



(22)

1960 schlug US-Senator George Smathers vor, die USA sollten die (US-Exklave) Guantanomo Bay unter falscher Flagge angreifen und damit eine Invasion Kubas und die Ablösung Fidel Castros rechtfertigen

[s. dazu auch http://www.theguardian.com/theguardi-an/2012/aug/17/john-f-kennedy-fidel-castro ].



(23)

Offizielle Dokumente des US-Außenministeriums belegen, dass 1961 der Chef des US-Generalstabes und andere hohe Offizielle die Möglichkeit erwogen, ein US-Konsulat in der Dominikanischen Republik zu zerstören, um eine Invasion dieses Staates zu rechtfertigen. Die Pläne wurden ernsthaft diskutiert, dann aber doch nicht ausgeführt.

[s. dazu http://www.washingtonsblog.com/2010/02/nine-months-before-operation-northwoods-go-vernment-leaders-suggested-false-flag-terror-in-the-dominican-republic.html ].



(24)

Aus kürzlich von der US-Regierung veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass der US-Generalstab 1962 den Plan hatte, US-Passagierflugzeuge abschießen sowie Terroranschläge in den USA begehen zu lassen und die Kubaner dafür verantwortlich zu machen, um eine Invasion Kubas rechtfertigen zu können.

[s. http://www2.gwu.edu/~nsar-chiv/news/20010430/northwoods.pdf , http://abcnews.go.com/US/story?id=92662&page=1und https://www.youtube.com/watch?v=IygchZRJVXM zur Operation Northwoods]



(25)

1963 erstellte das US-Verteidigungsministerium einen Plan, der vorsah, Angriffe auf Länder der Organisation amerikanischer Staaten wie Trinidad-Tobago oder Jamaika durchzuführen und Kuba dafür verantwortlich zu machen.

[s. dazu auch http://en.wikipe–dia.org/wiki/Operation_Northwoods#Related_Operation_Mongoose_proposals ].



(26)

Das US-Verteidigungsministerium erwog sogar, ein Mitglied der Castro-Regierung zubestechen, damit es die USA angreift: “Man müsste einen kubanischen Offizier mit Gelddazu bringen, Guantanamo anzugreifen.”

[s. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods#Related_Operation_Mongoose_proposals ]



(27)

Die NSA gibt zu, 1964 in ihrem Bericht über den Tonkin-Zwischenfall gelogen und Daten so manipuliert zu haben, dass der Eindruck entstand, nordvietnamesische Schnellboote hätten US-Kriegsschiffe angegriffen, um einen Vorwand für den Vietnam-Krieg zu schaffen.

[s. dazu http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB132/press20051201.htm (und http://de.wikipedia.org/wiki/Tonkin-Zwischenfall )]



(28)

Ein Ausschuss des US-Kongresses hat bestätigt, das FBI habe im Rahmen seiner”Cointelpro”-Kampagne von 1950 bis in die 1970er Jahre von Provokateuren viele Gewaltakte in den USA begehen lassen, die politischen Aktivisten in die Schuhe geschoben wurden.

[s. http://www.intelli–gence.senate.gov/churchcommittee.html (und http://de.wikipedia.org/wiki/Church_Commit-tee )], (s. dazu auch http://de.wikipe–dia.org/wiki/COINTELPRO )



(29)

Ein türkischer General hat zugegeben, dass türkische Soldaten in den 1970er Jahren auf Zypern eine Moschee niederbrannten und dafür Griechen verantwortlich machten.

Er erklärte: “Im verdeckten Krieg werden eigene Sabotageakte häufig dem Feind in die Schuhe geschoben, um den Zorn der Bevölkerung zu erregen. Auf Zypern haben wir sogar eine türkische Moschee in Brand gesteckt.” Als der überraschte Korrespondent in ungläubig ansah, fügte er erläuternd hinzu: “Ich wollte Ihnen nur ein Beispiel geben.”

[s. http://en.wikipedia.org/wiki/Sabri_Yirmibe%C5%9Fo%C4%9Flu ] [s. http://www.todayszaman.-com/tz-web/news-222544-100-retired-general-confesses-to-burning-mosque-to-fire-up-pu-blic.html ]



(30)

Die deutsche Regierung hat zugegeben, dass der Verfassungsschutz 1978 ein Loch in eine Gefängnismauer gesprengt und einem gefangenen RAF-Mitglied “Fluchtwerkzeuge” untergeschoben hat, um ihm einen Fluchtversuch anhängen zu können.

(s.http://de.wikipedia.org/wiki/Celler_Loch und http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronolo-gie/cellerloch102.html ]



(31)

Ein Mossad-Agent hat zugegeben, dass der israelische Geheimdienst 1984 einen Radiosender in Gaddafis Anwesen im libyschen Tripolis platziert und über diesen Sender gefälschte Terroristenbotschaften verbreitet hat, um Gaddafi als Unterstützer von Terroristenerscheinen zu lassen. Kurz darauf ließ Ronald Reagan Libyen bombardieren.

(s.http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Ostrovsky ).



32)

(Der Southafrican Truth and Reconciliation Council fand heraus, dass sich1989 das Civil Cooperation Bureau, eine verdeckt arbeitende Organisation der südafrikanischen Armee an einen Sprengstoffexperten gewandt und ihn gebeten hat, sich an einem Sprengstoffanschlag auf das Fahrzeug eines in einem Mordfall ermittelnden Polizeioffiziers zu beteiligen, für den der ANC.

(s. http://de.wikipedia.org/wiki/African_National_Congress ) verantwortlich gemacht werden sollte [s. http://www.justice.gov.za/trc/decisions%5C2001/ac21233.htm ]. (s. dazu auch http://de.wikipe–dia.org/wiki/Wahrheits-_und_Vers%C3%B6hnungskommission ) s. http://de.wikipedia.org/wiki/Civil_Cooperation_Bureau )



(33)

Ein algerischer Diplomat und mehrere Offiziere der algerischen Armee gaben zu,dass die algerische Armee in den 1990er Jahren wiederholt algerische Zivilisten massakrierte und dann islamische Kämpfer dafür verantwortlich machte

[s. Agence France-Press, 27.09.2002, French Court Dismisses Algerian Defamation Suit Against Author].



(34)

Die US Army veröffentlichte 1994 ein Handbuch für ihre Special Forces , das 2004 aktualisiert wurde; darin empfiehlt sie, mit von “Terroristen” unter falscher Flagge verübten Anschlägen Staaten mit linksgerichteten Regierungen in Lateinamerika zu destabilisieren. Solche Anschläge führte auch die CIA im Rahmen ihrer “Dirty Wars” in Lateinamerika und anderswo durch.

[s. http://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_War_%28-disambiguation%29 (und http://de.wikipedia.org/wiki/Schmutziger_Krieg )] [s http://wiki–leaks.org/wiki/US_Special_Forces_Foreign_Internal_Defense_Tactics_Techniques_and_Procedures_for_Special_Forces,_FM_31.20-3,_2003 ]



(35)

Ein indonesisches Untersuchungsteam, das sich mit dem gewaltsamen Aufruhr im Jahr 1998 beschäftigte, stellte fest, “dass militärische Elemente den Aufruhr vorsätzlich provoziert hatten”

[s. http://fas.org/irp/world/indonesia/indonesia-1998.htm ].



(36)

Höhere russische Offiziere und führende Geheimdienstler gaben zu , dass der KGB 1999 russische Mietshäuser sprengte und Tschetschenen dafür verantwortlich machte, um eine Invasion Tschetscheniens zu rechtfertigen.

[s. http://web.archive.org/web/20080413195430/http://www.sais-jhu.edu/pro-grams/res/papers/Satter_edited_final.pdf (und http://de.wikipedia.org/wiki/Sprengstoffan-schl%C3%A4ge_auf_Wohnh%C3%A4user_in_Russland )]. [s. dazu auch http://web.archive.org/web/20060209100406/http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/01/13/wrus13.xml ]



(37)

Nach einer Meldung in der Washington Post hat die indonesische Polizei bestätigt, dass das indonesische Militär 2002 US-amerikanische Lehrer in Papua tötete und einer separatistischen Gruppe die Morde in die Schuhe schob, damit diese Gruppe in die Liste der Terrororganisationen aufgenommen wurde.

[s. http://www.highbeam.com/doc/1P2-406202.html ].



(38)

Der angesehene frühere indonesische Präsident gab zu, dass die indonesische Regierung vermutlich an dem Bombenanschlag in Bali beteiligt war.

[weitere Informationen dazu s. unter http://www.smh.com.au/news/National/Possible-police-role-in-2002-Bali-at-tack/2005/10/12/1128796591857.html].



(39)

Die BBC, die New York Times und The Associated Press haben berichtet, die Regierung Mazedoniens habe kaltblütig 7 unschuldige Einwanderer ermorden lassen und vorgegeben, es seien Al-Qaida-Terroristen gewesen, die mazedonische Polizisten umbringen wollten, um sich dem “Krieg gegen den Terror” anschließen zu können

[s. http://news.bb–c.co.uk/2/hi/europe/3674533.stm , http://www.nytimes.com/2004/05/17/international/euro-pe/17mace.html?th=&pagewanted=all&position= und http://www.highbeam.com/doc/1P1-94026683.html ].



(40)

Höhere Polizeibeamte aus Genua in Italien haben zugegeben , dass die Polizei im Juli 2001 bei dem G8-Gipfel in Genua zwei Molotowcocktails geworfen und einen Messerangriff auf einen Polizisten vorgetäuscht hat, um ihr gewaltsames Vorgehen gegen Protestierende zu rechtfertigen.

[weitere Infos dazu s. unter http://www.theguardian.-com/world/2010/may/19/g8-italian-police-sentenced ]. [s. https://web.archi–ve.org/web/20030207160903/http://www.fair.org/activism/genoa-update.html ]



(41)

Die USA haben dem Irak zu Unrecht unterstellt, an den Anschlägen am 11.09.2001 beteiligt gewesen zu sein, und diese Anschuldigung als eine der Hauptrechtfertigungen für den Überfall auf den Irak benutzt; das geht aus einer Notiz des Verteidigungsministers hervor. Sogar nachdem die 9/11 Commission festgestellt hat, dass der Irak nichts damit zu tun hatte, behauptete Dick Cheney immer noch, es lägen”unwiderlegbare Beweise” dafür vor, dass Beziehungen zwischen Al-Qaida und dem Regime Saddam Husseins bestanden hätten;

Er verfüge über Informationen, die der Kommission nicht vorgelegen hätten, die Medien hätten es bisher aber versäumt, darüber zu berichten. Jetzt haben sogar führende US-Offizielle zugegeben, dass es im Krieg gegen den Irak um Öl und nicht um Massenvernichtungswaffen oder irgendeine Beteiligung an den Anschlägen am 11.09. gegangen ist. Trotz der immer noch verbreiteten Behauptung, die Anschläge seien von Einzeltätern (der Al-Quaida) begangen worden, gehen jetzt auch schon viele US-Regierungsangestellte von einer staatlich unterstützten Terroraktion aus. Sie glauben aber nicht, dass der Irak die Flugzeugentführer unterstützt hat, sondern halten die Anschläge am 11.09. für eine Operation unter falscher Flagge, die von kriminellen Elementen in der US-Regierung inszeniert wurde.



(Zahlreiche zusätzliche Informationen über die ungeklärten Anschläge, die am 11. September2001 in den USA begangen wurden sind nachzulesen unter http://www.luftpost-kl.de/luft-post-archiv/LP_12/LP16112_110912.pdf .) [s. http://www.washingtonsblog.com/2012/10/5-hours-af-ter-the-911-attacks-donald-rumsfeld-said-my-interest-is-to-hit-saddam-he-also-said-go-massive-sweep-it-all-up-things-related-and-not-and-at-2.html ], [s. http://edition.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/06/18/cheney.iraq.al.qaeda/ ], [s.5/14http://www.washingtonsblog.com/2013/03/top-republican-leaders-say-iraq-war-was-really-for-oil.html ], [s. auch http://www.washingtonsblog.com/2012/09/government-officials-say-911-was-state-sponsored-terrorism-but-disagree-about-which-nation-was-behind-attacks.html ], [s. http://patriotsquestion911.com/ ], [s. dazu auch http://www.washingtonsblog.-com/2013/02/newly-released-memos-of-donald-rumsfeld-prove-knowing-iraq-war.html ], [s. http://www.nbcnews.com/id/5223932/ns/us_news-security/t/panel-sees-no-link-between-iraq-al-qaida/#.UIde6fWUxqI ]



(42)

Das FBI hat schon zugegeben, dass die Milzbrand-Anschläge im Jahr 2001 von einem oder mehreren bei der US-Regierung beschäftigten Wissenschaftlern ausgingen; jetzt hat ein höherer FBI-Beamter außerdem enthüllt, das FBI sei vom Weißen Haus angewiesen wor-den, die Milzbrand-Briefe Al-Qaida und dem Irak anzulasten, weil man sie als Rechtfertigung für einen Regimewechsel im Irak benutzen wollte.

[weitere Informationen unterhttp://www.nytimes.com/2001/12/22/national/22INQU.html?pagewanted=all und http://ww–w.nydailynews.com/news/world/fbi-told-blame-anthrax-scare-al-qaeda-white-house-offici-als-article-1.312733 ]. (s.http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP13008_110808.pdf )



(43)

John Yoo, ein ehemaliger Rechtsberater des US-Justizministeriums, schlug 2005 vor, die USA sollten eine Offensive gegen Al-Qaida starten: “Unsere Geheimdienste sollten eine gefakte eigene Terrororganisation mit eigenen Websites, Rekrutierungszentren, Trainingslagern und einer Geldbeschaffungsorganisation gründen. Die könnte unechte Terror-Anschläge vortäuschen oder die Verantwortung für echte Terroranschläge beanspruchen und damit Verwirrung in den Reihen der Al-Qaida stiften, deren Mitglieder verunsichern und Zweifel an der Zuverlässigkeit ihrer internen Kommunikation wecken.”

[s. http://ww–w.historycommons.org/context.jsp?item=a071305falseflag#a071305falseflag ]



(44)

Die Nachrichtenagentur UPI meldete im Juni 2005 :US-Nachrichtenoffiziere berichten, einige der Aufständischen im Irak benutzten das neue Modell der Pistole Beretta 92, die keine Seriennummern haben. Die Nummern wurden nicht entfernt, die Pistolen scheinen also ohne irgendwelche Seriennummern gefertigt worden zu sein. Analysten vermuten, dass diese nicht registrierten Waffen für Geheimdienste oder Terroristenzellen, die im Auftrag westlicher Regierungen operieren, gefertigt wurden. Sie nehmen an, dass diese Pistolen entweder vom Mossad oder von der CIA stammen und von “Agents provocateurs” benutzt werden, um Anschläge zu begehen, die vonden USA den Aufständischen angelastet werden können.

(s. dazu auch http://de.wikipe–dia.org/wiki/Agent_Provocateur). [unter http://www.upi.com/Busi-ness_News/Security-Industry/2005/06/03/UPI-hears/UPI-64911117829623/ ]



(45)

Verkleidete israelische Soldaten haben zugegeben, 2005 Steine auf uniformierte israelische Soldaten geworfen zu haben, was Palästinensern angelastet wurde und die Rechtfertigung für das brutale Vorgehen gegen palästinensische Demonstranten lieferte.

[s. dazu http://mondoweiss.net/2012/05/operation-glass-houses-idf-agent-provocateur-s-admit-to-throwing-stones-at-the-idf-in-bilin ].



(46)

Die Polizei in Quebec musste zugeben, dass die Steinewerfer bei einer friedlichen Demonstration im Jahr 2007 in Wirklichkeit verkleidete Geheimpolizisten waren.

[s. dazu auch http://www.cbc.ca/news/canada/quebec-police-admit-they-went-undercover-at-mon-tebello-protest-1.656171 ].



(47)

Bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in London im Jahr 2009 sah ein britischer Parlamentarier, dass Polizisten in Zivil versuchten, die Menge zu Gewaltakten anzustacheln.

[s. http://www.theguardian.com/politics/2009/may/10/g20-policing-agent-provaca-teurs ].



(48)

Ägyptische Politiker haben zugegeben, dass Regierungsangestellte im Jahr 2011 unbezahlbare Kunstwerke aus Museen entwendet haben, und dann behaupteten, plündern-de Demonstranten hätten sie gestohlen.

[Weitere Infos dazu unter http://www.washing–tonsblog.com/2011/01/prominent-former-egyptian-mp-and-presidential-candidate-the-loo-ting-of-the-cairo-museum-was-carried-out-by-government-employees.html und http://ww–w.washingtonsblog.com/2011/02/washington-post-confirms-that-egyptian-looters-were-agents-provocateur.html .]



(49)

Ein Oberst der kolumbianischen Armee hat zugegeben, dass seine Einheit 57 Zivilisten ermordet, sie dann in Uniformen gesteckt und als im Kampf getötete Rebellen ausgegeben hat.

[s. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-14149676 ].



(50)

Ambrose Evans-Pritchard, ein angesehener Journalist des Telegraph, hat berichtet, Prinz Bandar, der Chef des saudischen Geheimdienstes, habe kürzlich zugegeben, dass die saudische Regierung die “tschetschenischen” Terroristen kontrolliert.

[s. http://www.te–legraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/10266957/Saudis-offer-Russia-se-cret-oil-deal-if-it-drops-Syria.html ].



(51)

Aus auf höchster Ebene angesiedelten US-Quellen stammt das Eingeständnis, dass die Regierung der Türkei, eines NATO-Staates, die Giftgas-Angriffe zu verantworten hat, die der syrischen Regierung angelastet wurden, und ein hochrangiges Mitglied der türkischen Regierung hat das bestätigt.

[s. http://www.washingtonsblog.com/2014/04/nato-member-conducts-false-flag-terror-try-whip-war.html ].



(52)

Der ehemalige ukrainische Sicherheitschef hat zugegeben, dass die Scharfschützen-Attacken (auf dem Maidan), die den ukrainischen Staatsstreich einleiteten, von den neuen Machthabern veranlasst, aber der alten Regierung angelastet wurden.

[s. auch http://www.-washingtonsblog.com/2014/03/former-ukranian-security-chief-alleges-new-government-be-hind-sniper-attacks.html ].



(53)

Der britische Spionagedienst hat zugegeben, dass er gefälschtes kompromittierendes oder beleidigendes Material auf Websites von (oder E-Mails an) Zielpersonen platziert, um ihnen zu schaden.

[s. http://www.washingtonsblog.com/2014/02/nsa-engaged-internet-fal-se-flag-attacks.html , http://www.washingtonsblog.com/2014/07/spy-agencies-dirty-trick-powers-revealed-snowden.html und http://www.washingtonsblog.com/2014/02/false-flags-honey-traps.html ].

***

***

