Coronavirus-Hysterie: Eine biologisch-psychologisch-ökonomische Kriegsführung der “Eliten” gegen die Weltbevölkerung

“Corona” hat die kabbalistische Zahl 666: Die Neue Weltordnung wird im Zeichen Satans errichtet

Im einfachsten Falle werden Pandemien (ob natürlichen oder künstlichen Ursprungs) dazu benutzt, um Marketingkampagnen zur Erweiterung des Marktes für Impfstoffe durchzuboxen. Aber im schlimmsten Falle geht es um biologische und wirtschaftliche Kriegsführung gegen die Bevölkerungen unserer Welt. Allerdings kann auch beides gleichzeitig enthalten sein, plus die Durchsetzung anderer politischer Ziele, wie etwa von CO2-Steuern, Schließung der Grenzen gegen Flüchtlinge, Sozialabbau und Rentenkürzungen.

Wer redet dieser Tage noch von den Flüchtlingen, die in Richtung Europa strömen? Und wer recherchiert hat, wird feststellen: Es wird zwar nicht davon geredet, aber der Zustrom ist nicht etwa eingeebbt oder, bis zum Ausklingen der Pandemie, gänzlich gestoppt worden. Im Gegenteil: Die verbrecherische Politkaste in Deutschland nutzt die Pandemie-Hysterie dazu, heimlich und nächtesn, wie es Schwerverbrecher zu tun pflegen, mehr Invasoren denn je mittels riesiger Flugzeugflotten auf ganz Deutschland, vorzugsweise den “renitenten” Osten zu verteilen. – ohne die Bevölkerung davon in Kenntnis zu setzen. Ein Hochverrat, für den zahllose Köpfe werden rollen müssen.

Die gecharterten Maschinen fliegen

ohne Kennung,

mit ausgeschaltetem Transponder

und ohne Außenlichter.

Im Anflug sind die Düsen auf Minimalschub gestellt,

und jeder, der schon einmal landende Flugzeuge beobachtet hat, wird bestätigen, dass der Geräuschpegel landender Maschinen außerhalb eines sehr schmalen Korridors kaum zu hören ist.

Die Invasoren werden dann in Busse mit verdunkelten Fensterscheiben verladen,

sodass niemand, der nächstens unterwegs ist, erkennen kann, dass es sich um afrikanische Invasoren handelt.

Die Grünen haben erneut ein Faltblatt herausgegeben, in welchem von Abschiebung bedrohten Invasoren Empfehlungen gegeben wird, wie sie diese Abschiebung umgehen können.

Vor wenigen Jahren verteilte die Regierung der Grünen in Baden-Württemberg ein ähnliches Faltblatt.

Das bedeutet, dass die Regierenden, ohne dafür zu Verantwortung gezogen zu werden, Empfehlungen für das Brechen deutscher Gesetze verteilen. Das allein wäre ein Verbotsgrund für diese Partei. Und das allein reicht aus, um den Widerstandsfall nach Art20.Abs.4 GG auszulösen. Dieser Artikel erlaubt den Widerstand mit allen gebotenen Mitteln einschließlich tödlicher Gewalt (googeln Sie dazu entsprechende Grundgesetzeskommentare deutscher Verfassungsexperten aus den 60-er und 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.)

Was Merkel&Co derzeit vollführen ist einen biologisch-psychologisch-ökonomischen Vernichtungskrieg gegen die deutsche Bevölkerung.

Weltweit gesehen ist es ein Krieg der NWO gegen die Menschheit. Sie mögen es glauben oder nicht: Das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser todbringende Krieg derzeit stattfindet. Der Coronavirus ist jenen, von der NWO lang gesuchte Pandemie, die geeignet ist, eine große Krise auszulösen, an deren Ende die NWO unseren Globus mit einer “neuen Normalität” (wie der österreichische Bundeskanzler Kurz vor wenigen Tagen sagte), konfrontieren wird.

Diese neue Normalität ist eine euphemistische Umschreibung der Neuen Weltordnung. Nichts mehr wird sein wie zuvor. Was vorher normal war, gilt ab sofort als unnormal oder sogar kriminell. Das Hauptmerkmal dieser neuen Normalität wird sein, dass die Welt in einer globalen Diktatur aufwachen wird, in welcher eine winzige “Elite” der Menschheit (der gleichwohl alle Zentralbanken der Welt gehören, die meisten Banken und Medien, der IWF, die UN und die EU), dem überwiegenden Teil der Menschheit ihren Willen aufzwingen wird.

Es ist ein satanisches Projekt und viel älter, als sich das die meisten Menschen vorstellen können. Es geht zurück bis in die Anfänge der Zivilisation und hat seinen Ursprung im Baalkult von Babylon. Tragende Religion dieses Kults ist bis heute das Judentum. Diese ist auch führend bei den Lenkern dieser Neuen Weltordnung. Doch nicht alle sind Juden. Rockefeller ist kein Jude, obwohl er zu den wichtigsten Stützen der NWO zählt. Auch Bill Gates ist keiner, und auch er zählt zu den wichtigsten Figuren der NWO (ihm gehört faktisch als Spender von 90 Prozent der jährlich Ausgaben der WHO diese wichtige Untergruppierung der UN).

Doch Soros, Rothschild, Zuckerberg, die Gründer von Google, die Besitzer von Hollywood, fast allen wichtigen US-Zeitungen (New York Times) und die Gründer bzw. Hauptsponsoren der bedeutendsten Universitätrn der USA (Harvard etwa) waren Juden. CNN wird von einem Juden geführt, der um sich eine fast komplett jüdische Mannschaft gebildet hat, mittels derer er die weltweite Hasskampagne gegen Trump mit meist gefälschten Nachrichten leitet.

Die Bedeutung der Zahl 666 bei der jüdisch dominierten NWO

Das NWO-gelenkte Wikipedia weist die Zahl 666 als auf die Bibel zurückgehend aus.:

„Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.“ – Offb 13,18 ELB – Revidierte Elberfelder Bibel (1985)

666 als zentrale Zahl in der Kabbala

Das „Tier“ wird nach verbreitetem Textverständnis mit dem Antichrist identifiziert, der in den Johannes-Briefen erwähnt wird.

Doch Wikipedia verschweigt, dass 666 im Christentum nur eine Nebenrolle, im Judentum jedoch eine zentrale Rolle spielt. Laut jüdischen Glauben verführte Satan Salomon (im 10. Jahrhundert v. Chr. Herrscher des vereinigten Königreichs Israel. dazu, ein theologisches System zu entwickeln, das völlig von der Bibel abwich. Es heißt „Kabbala“ und wird in Webster’s Lexikon als “eine okkulte, religiöse Philosophie, die auf einer mystischen Interpretation des Alten Testaments basiert“ beschrieben. Zahlen spielen in der Kabbala eine bedeutende Rolle.

König Salomon – im 10. Jahrhundert v. Chr. Herrscher des vereinigten Königreichs Israel – nahm die Zahl 666 als seinen kabbalistischen Namen an. Das geschah also 1000 Jahre vor dem Auftreten Christi als Begründer des Christentums. Es wird oft vergessen, dass das alte Testament jüdischen Ursprungs ist. Das AT entstand nämlich lange vor dem Erscheinen Jesu’, der in seinem NT den satanischen Charakter des alttestamentarischen Gottes der Juden (Jahwe) kritisierte. Wer die Bibel kennt weiß, dass der Gott des NT nichts mehr mitjenem des AT zu tun hat. es ist ein ganz anderer, ein gütiger und verzeihender Gott, während Jahwe viel Ähnlichkeit mit dem Gott Allah des Islam hat. Doch das nur nebenbei.

Salomon baute einen speziellen Thron, der sechs Löwen auf Pfosten aufwies und zwischen ihnen befanden sich sechs Treppen, die zu dem Sitz hinauf führten, auf dem er saß. Jede Person, die vor dem Thron stand, konnte die Zahl 666 erkennen. Die Kernlehre der Kabbala ist, dass es einen Messias geben wird, der zu dem Volk Israel kommt und eine Eine-Welt-Regierung aufrichtet. Er wird von Jerusalem aus herrschen und das Volk Israel (Juden) wird mit ihm zusammen über die Heidennationen regieren. Die Kernlehre der Kabbala ist, dass es einen Messias geben wird, der zu dem Volk Israel kommt und eine Eine-Welt-Regierung aufrichtet. Er wird von Jerusalem aus herrschen und das Volk Israel (Juden) wird mit ihm zusammen über die Heidennationen regieren. Genau das ist der Plan von Codenhove-Kalergi, und genau dieser Plan steht hinter der Neuen Weltordnung. Dies ist, und darin stimme ich mit Dr. Henry Makow überein, nicht mehr und nicht weniger als die Talmudisierung der Welt unter einem pseudo-säkularen Begriff (NWO).

Für den Transport ihrer Eine-Welt-Regierung, die satanischen Charakters sein wird, benutzen deren Drahtzieher ihre tausendejahre alten Symbole: wie die Zahl 666.

Beispiele der verborgenen 666-Symbolik der NWO:

F riday- F or- F uture hat nicht aus Zufall diesen, auf den ersten Blick seltsam anmutenden Namen erhalten. Der Buchstabe “f” ist der sechste im Alphabet: fff ist also 666, als das Zeichen Satans.

riday- or- uture hat nicht aus Zufall diesen, auf den ersten Blick seltsam anmutenden Namen erhalten. Der Buchstabe “f” ist der sechste im Alphabet: fff ist also 666, als das Zeichen Satans. Auch der Name “Corona” (der Name des aktuellen Virus) hat die Zahl 666 drin. Wie, das sehen Sie im folgenden:

Der verborgene Kabbala-Code im Namen Corona:

1. Die Summe der Buchstaben von “Corona” ergibt 6.

2. Die Summe der Stellen der einzelnen Buchstaben im Alphabet ergibt 66.

Zusammen ergibt sich die Zahl 666.

Wer dies nun für eine Spinnerei oder Verschwörungstheorie abtut gibt zu erkennen, dass er von der Kabbala null Ahnung hat. Der möge alles zuvor Gesagte vergessen. Wir brauchen im Widerstand keine Leute, die sich mit Halb- und Viertelwissen zufriedengeben. Das ist das Kennzeichen der meisten Gutmenschen und sonstigen Unterstützer des merkel’schen Völkermords an den Deutschen: Eine starke Meinung, aber keine Ahnung zum Thema. Ich missioniere nicht. Ich kläre auf. Jeder kann das Seine tun, meine Angaben zu verifizieren oder zu falsifizieren. Ich bin für jede mit Quellen belegte Widerlegung dankbar. Persönliche Meinungen als “Widerlegung” werden von mir nicht akzeptiert. Ich erwarte da schon handfeste Fakten.

Nun endlich zum Hauptartikel:

Der Krieg der Herrschenden mit biologischen, psychologischen und ökonomischen Mitteln gegen ihre Völker im Zeichen der Coronakrise

Diesen Artikel hatte ich in etwas anderer Form bereits als eigenen Artikel so gut wie fertig, bis ich auf einen analogen und in Teilen bessern dazu auf konjunktion.info stieß. Ich habe mich entschlossen, diesen Artikel anstelle des meinigen zu nehmen, allein, um meine Leser nicht nur mit Artikel aus meiner Hand zu konfrontieren. Bei dem aufwühlenden Coronathema gilt: je mehr Stimmen sich diesem Wahn mit wissenschaftlichen Argumenten entgegenstellen, umso schneller fallen die Lügen der Systemmedien in sich zusammen.

Dieser Artikel wird vorerst mein letzter zur die Corona-Paranoia sein. Ich habe ich bereits alles gesagt, was zu sagen ist – und ich will mich in Zukunft mehr ins ideologische Epizentren der größten Verschwörung begeben, die es jemals gegen die menschliche Zivilisation gegeben hat. Nur bei besonderen Anlässen (Verhaftung Merkels und ihrer Helfershelfer, Beginn des Bürgerkriegs, Schüsse von Polizei oder Bundeswehr auf Deutsche, werde ich mich kurzfristig einschalten.

Den folgenden Artikel kann ich nur wärmstens empfehlen. Jene, die an der Corona-Paranoia leiden, mögen allerdings einen großen Bogen darum machen. Denn bekanntlich verringern Argumente, die die Paranoia als eine Folge wahnhafter Realitätsverzerrungen beweisen, die Paranoia nicht, sondern verschärfen diese.

Ich habe dem etwas längeren Artikel diesmal eine Inhaltsangabe vorangestellt. Leser, die es eilig haben, mögen nur jene Kapitel lesen, die für sie interessant sind.

________________________________________________

Hybridkrieg mit der Coronavirus-Hysterie – Biologische, psychologische, ökonomische & geophysische Kriegsführung! (Update)

www.konjunktion.info, 23März, 2020 ,

Gastbeitrag von Enkidu Gilgamesh

Verantwortlich für den Inhalt und dessen Richtigkeit ist alleine der Gastautor.

INHALT

1. Gegen-NLP

2. Appell gegen die Panik!

3. Impf-Inflation

4. Repressions-Junta!

5. Globaler Weltputsch

6. Repression beim Klimawandel

7. Grausame Kriegsrealität

8. Zusammenhang der Kriegsmethoden

9. Selektive Statistik für Panik

10. Falsche Versprechen, aber echte Profite!

11. Grausame Konsequenz

12. Öko-Faschistischer Weltputsch!

13. Bio-Verseuchung mit Flugzeugen!

14. Wem schadet und wem nützt es?

15. Selbstverursacht durch das Biowaffen-Labor in Wuhan?

16. Verteidigung der bürgerlichen Freiheit!

17. Entstaatlichung!

18. Alternativen zur Panik?

19. Weitere Quellen

1. Gegen-NLP

Liebe Mitmenschen,

Worte machen Gedanken und Gedanken machen Worte! Falsche Begriffe verhindern das richtige Denken! Die Kunst der Kontrolle der Gedanken von anderen Menschen wird Neuro-Linguistische Programmierung (NLP) genannt. Ich verwende bewusst Begriffe, die ein Gegen-NLP, also die Auflösung der Manipulation bewirken sollen, denn die Wahrheit ist stets das Gegenteil der Lüge.

Auch wenn Ihr an die gute Intention bei der Verwendung des Begriffs “Schutz” glaubt und damit die “Ausgangssperre” in einen positiven Kontext setzt, so seid doch bitte mutig, den letzteren auch im Rahmen von Militärputsch oder Polizeistaat wahrzunehmen.

Vielen ist sicherlich der Spruch von Deng Xiau Ping bekannt, der bezüglich des Kapitalismus gesagt haben soll: “Es ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse.“ So sage ich, es ist egal ob Militär und schwerbewaffnete Polizei eine Ausgangssperre durchsetzen oder ob die Leute aus Angst vor einem Virus zu Hause bleiben, Hauptsache wir haben einen wirksamen Putsch!

Bitte Betrachtet meine Schreiben als einen Versuch des Gegen-NLP, um tatsächlich freies Denken anzuregen. Bitte seid kritisch und nüchtern und lasst Euch nicht durch Angst wie Vieh in eine Ecke treiben.

2. Appell gegen die Panik!

Liebe Mitbürger, bitte werdet nicht zu Opfern einer weiteren Massenhysterie, an dessen Ende vier Pharmakonzerne ihren Markt für Impfstoffe um etliche Milliarden Dollar vergrößert haben werden!

Es liegt nicht in der Natur von Epidemien, einfach in einer eskalierende Kette von ähnlichen Fällen zu entstehen, den machtpolitischen Interessen der USA zu dienen und ihren Feinden zu schaden. Wenn so etwas passiert, dann liegt eine menschliche Planung und Absicht von demjenigen dahinter, der davon profitiert.

Im einfachsten Falle handelt es sich bei diesen Epidemie-Hysterien um Marketingkampagnen zur Erweiterung des Marktes für Impfstoffe, aber im schlimmsten Falle geht es um biologische und wirtschaftliche Kriegsführung. Allerdings kann auch beides gleichzeitig enthalten sein, plus die Durchsetzung anderer politischer Ziele, wie etwa von CO2-Steuern, Schließung der Grenzen gegen Flüchtlinge, Sozialabbau und Rentenkürzungen. Wer redet dieser Tage noch von den Flüchtlingen, die in Richtung Europa strömen?

Wenn ich etwas übertreiben darf, dann ist es bei manchen Völkern, die Sehnsucht nach dem Faschismus, dass sie durch die Hintertür implementieren wollen. Es gibt sehr viele Menschen, die faschistisch denken, faschistische Repression gegenüber anderen herbeisehnen, ohne sich dessen bewusst zu sein, weil sie geschichtlich und soziologisch völlig ungebildet sind. Sie leben unbewusst in den Psychosen des Faschismus. Schaut Euch das Beispiel Brasiliens an. Präsident Bolsonaro wurde von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt, aber er hat praktisch die Strukturen der ehemaligen Militärjuntas in die Politik zurückgebracht. In dem konkreten tragen Sozialdemokraten die Schuld, die an ihrem eigenen Filz gescheitert sind.

Die Menschen sind so weit abgerichtet und nervlich strapaziert, dass es bei Diskussionen abrupt zu verbalen Atacken kommt, sobald die Begründungen der Panik und der repressiven Maßnahmen angezweifelt werden, was ein deutliches Zeichen zur Akzeptanz der Repression und Gewalt ist.

Kritische Fragen nach dem Sinn der Schließung von Schulen, Kindergärten, Restaurants und Hotels werden gar nicht beantwortet. Schließlich sind nicht die Kinder, Jugendlichen und gesunden Erwachsenen gefährdet, sondern eher die über 80jährigen, wenn sie zusätzlich zur Altersschwäche und anderen Krankheit auch noch von einer schweren Grippe oder Erkältung erfasst werden.

I’ve lived through 2 hurricanes in Nj, the swine flu, and the Ebola panic as well as hundreds of blizzards. I’ve never seen things get this out of hand. Hell’s Kate (@Hellaqueen4life) March 13, 2020

3. Impf-Inflation

Die Zika-Hysterie, plus die Hysterien über Vogelgrippe und SARS waren nur der Vorlauf! Der aktuelle Coronavirus hätte auch als SARS bezeichnet werden können, aber ein Kürzel mit Jahreszahl wurde erdacht und die Kampagne global aufgebläht.

Für jeden Virus wird nun eine eigene Impfung entwickelt. Angesichts der Variationsfähigkeit der Viren wächst der Impfstoffmarkt ins Unendliche. Der Einzige Treibstoff dafür ist die Panik durch geschürte Angst.

Auch das Impfverfahren ist nur eingleisig. Es geht immer nur um das Einspritzen in den Körper, inklusive jeder Menge hochgiftiger Zusatzstoffe, die wie ein geheimes Kochrezept nicht aufgeschlüsselt, sondern hinter dem Begriff “Adjuvanzen” versteckt werden. Gerade gegen Grippe und Erkältungskrankheiten kann mit einer Sprühimpfung mit abgeschwächten Erregern eine natürliche Immunisierung erzielt werden, ohne Gewebszerstörung und Giftstoffe. Ich gehe später darauf noch wie dies mit aktiven Erregern zu einer Waffe wird

4. Repressions-Junta

Um Angst zu schüren wird offensichtlich jede repressive Maßnahme ins Feld geführt und damit praktisch ein weltweites Junta-System implementiert, ohne das Militär auffahren und die “legalen” Regierungen absetzen zu müssen. Maßnahmen, die sonst nur mit einer Militärjunta möglich wären implementieren die Bürgermeister und Gemeinderäte, indem sie vorgeben, vor einer Epidemie schützen zu wollen. Da die Umsetzung so einfach zu sein scheint, werden die Politiker und Konzerne nun damit gar nicht mehr aufhören wollen. Was gerade vor uns emporsteigt und wächst ist nichts anderes als der Korporatistische Faschismus in seiner neuesten Ausgabe!

Es geht sogar soweit, dass zur freiwilligen Repression, wofür an die “Vernunft der Bürger” appeliert wird, zunehmend ein Strafmaß und polizeiliche und militärische Gewalt verlangt und propagiert werden. Politiker drohen offen mit Ausgangssperre und Zwangsmaßnahmen, zunächst auf Gemeinde- und Stadtebene und dann auf Provinz- und Landesebene.

Die Verteidigungsminiserin von Deutschland will sogar mit den Reservisten die Armee involvieren, was einer verdeckten militärischen Drohung gleichkommt. Die Deutschen sind Meister der Verdrängung, so dass sie sich alles noch lange schönreden können, aber anderswo wird solch ein Verhalten schneller Widerstand hervorrufen.

Wie kann eine Junta erkannt und definiert werden?

Jede Junta nimmt die bürgerlichen Freiheiten weg, sie bestraft, kerkert ein, schlägt und tötet! Dabei ist es unerheblich, wie die Maßnahmen begründet werden und wie schleichend die Repression wächst.

5. Globaler Weltputsch

Alle bürgerlichen Freiheiten werden synchron in vielen Ländern der Welt abgeschafft! Also handelt es sich um einen globalen Weltputsch!

Liebe Mitmenschen, wenn Ihr eine Welt-Diktatur nicht hinnehmen wollt, jetzt oder nie ist der Zeitpunkt des Widerstands, wobei Ihr nur den Sinn und Unsinn der repressiven Maßnahmen ergründen und zu den Unsinnigsten einfach NEIN sagen müsst. Der Widerstand beginnt zuerst in Euren Köpfen!

Es ist egal, ob ihr Bürger in Staatsdienst oder Privatiers seit, ob Ihr Polizisten, Soldaten, Arbeiter, Angestellte, Selbständige, kleine und große Manager, Rentner, Studenten oder reife Schüler seid, Ihr wacht jetzt oder nie mehr auf, denn in Kürze werden die global-faschistisch-korporatistischen Ermächtigungsgesetze manifestiert! Danach wird es eh zu spät sein!

Es gibt viele Völker, die in ihrer jüngeren Geschichte echte Militärjuntas erlebt haben und deshalb genau wissen wie eine Junta entsteht, wie sie läuft, wie sie schlägt und tötet. Die Widerstandsschwelle ist z.B. in Frankreich viel niedriger als in Deutschland. Ähnliches wird auch für viele osteuropäische Staaten gelten. Dieses Spiel kann nicht lange weitergetrieben und jährlich wiederholt werden. Irgendwann wird die Repression unerträglich und eine weitere Eskalation der Angst unmöglich. Dann bleibt nur noch die Gewalt! Wollt Ihr bis dahin warten, um erkennen zu können, dass es sich um eine Junta handelt?

6. Repression beim Klimawandel

Das Konzept der Schürung von Angst durch falsche Wissenschaften und selektive Statistiken scheint das Mittel der Wahl zur Durchsetzung aller großen Betrügereien zu sein.

Schaut, unter natürlichen Bedingungen regnet es nicht sinnflutartig in der Wüste Arabiens, während Europa unter Niedrigwasser und Trockenheit leidet. Auch die vertikale und horizontale Verschiebung der Temperatur und Feuchtigkeit basiert auf der menschlichen Planung und Absicht. Die Natur macht so etwas nicht.

Alles was durch tägliche Gehirnwäsche, FridaysForFuture, ExtinctionRebellion unter dem Vorwand des Klimaschutzes verlangt wurde, wird nun mit der geschürten Angst vor der Epidemie erzwungen. Nicht mehr fliegen, überhaupt nicht verreisen, beschränkt Auto fahren, rationiert essen etc. etc.

Offensichtlich fliegen die Flugzeuge nur noch für den Betrieb der Klimakontrolle! Bitte sinniert mal darüber, welche Gesundheitsschäden die Smogwolken allgemein im Zusammenhang mit der Grippe und den Coronaviren im speziellen verursachen. Denkt bitte in Zusammenhängen und seid nicht fixiert darauf, welches Virus gerade durch das mediale Weltdorf gejagt wird.

Was die Grünfaschisten durch tägliche Gehirnwäsche mit Lügen über CO2 und Fleischverzicht nicht erreichen konnten, haben sie mit einem Grippevirus geschafft! Ist es nicht merkwürdig, dass alle diese Hysterie-Kampagnen zum den selben Zielen führen?

7. Grausame Kriegsrealität

Unsere Realität ist grausam und obgleich sie sich als solche offenbart, wirken die Verdrängungsreflexe vorläufig noch stärker und verhindern die klare Wahrnehmung und Deutung.

Wir befinden uns in einem immer weiter eskalierenden globalen Krieg, auch wenn wir uns davor fürchten, ihm den Namen “3. Weltkrieg” zu verpassen. Es handelt sich um den “Totalen Hybriden Krieg“, da alle “effektiven” Mittel der Kriegsführung zum Einsatz kommen. Eine Kriegserklärung ist nicht erforderlich, solange die Opfer die Kriegsmethoden nicht als solche deuten können.

Dennoch wurde der Krieg bereits einseitig erklärt und die Kriegsparteien namentlich genannt!

Die Kriegsparteien sind extrem asymetrisch verteilt. Geführt wird der Krieg von den Mächtigen, die nicht einmal ein Zehntausenstel der Weltbevölkerung ausmachen, plus ihren abhängigen und dummen Handlangern, gegen den massiv großen und systematisch verblödeten Rest der Welt, dem suggestiv beigebracht wurde, dass er selbst die globale Misere verursacht habe und dafür zahlen müsse, nicht nur mit Geld, sondern mit seinem Leben.

Der sogenannte Präsident von Frankreich, Emanuel Macron ist sicherlich eines dieser böswilligen Handlanger. Er versucht gerade die Entrechtung der Franzosen unter dem Vorwand des Schutzes vor dem Coronavirus durchzusetzen und die Gelbwesten unter Kontrolle zu bringen. Die Gelbvesten markieren das Ende des ungehinderten Durchmarschs der Geoengineering-Lobby! Wenn Macron mit seinem Spiel nicht aufhört, dann könnte er nicht nur seinen Posten verlieren. Die Französische Republik entstand nach einer brutalen Revolution und sie kann genauso wieder aufgebaut werden!

Vom Englischen: Macron verkündet 15-day Ausnahmezustan im französischen ‘Krieg’ gegen das Coronavirus

Veröffentlicht am: 16/03/2020

https://www.france24.com/en/20200316-live-france-s-macron-addresses-nation-amid-worsening-coronavirus-outbreak

“Der franzöische Präsident Emmanuel Macron ordnete am Montag strikte Einschränkungen bezüglich der Bewegungsfreiheit der Bürger an, während sich der Ausbruch des Coronavirus verschlimmert und sagte die Armee werde herangezogen, um die Kranken in die Krankenhäuser zu bringen.“

Die besonders hirngewaschenen Ethnien wie den Deutschen, Schweden, Norwegern und Niederländer sind so weit abgerichtet, dass sie bereit sind, Ablaß für ihre “Klimasünden” zu zahlen und sich jede Eskapade des globalistischen Faschismus gefallen lassen. Sie haben quasi “gute Erfahrungen mit dem herkömmlichen Faschismus” und absorbieren den globalistischen Faschismus umso leichter. Die Bevölkerungen anderer Länder lassen sich davon mitreissen, weil die heutigen Öko-Faschisten so harmlos wirken und vorgeben, alles “retten zu wollen“, sei es ums eigene Verderben:

das Klima

die Tiere

die Umwelt

die Biodiversität

die Zukunft

die Gesundheit

Was sie wirklich bringen, ist das Verderben aller Lebewesen, bis ein Großteil der Menschheit vernichtet ist! Denkt an die 10 Eugeniker-Gebote der Georgia Guidestones und nehmt sie ernst! Denkt daran, wieviele Menschen heute Leben und wieviele übrig bleiben sollen und erkennt, dass dieses “Ziel der Vernunft” mit Mitteln des Hybriden Kriegs erreicht werden kann!

Ich übersetze den Text frei nach der harten Wahrheit!

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Dezimiere die Menschheit bis unter 500.000.000, gemäß Eugenismus verträgt die Natur nicht mehr Menschen. Kontrolliere die Fortpflanzung — eliminiere die Untauglichen und Unnützen. Vernichte alle Kulturen und Sprachen und erschaffe eine völlig neue, so dass die Menschen gar keinen Bezug zur vergangenen Kulturen herstellen können. Beherrsche a die Weltansichten, Religionen und Traditionen in den Grenzen der Vernunft der Eugenik. Beschütze die Völker und Nationen, die den Gesetzen der Eugenik gehorchen. Wer nicht gehorcht, soll die Härte spüren. Unterwerfe alle Nationen einem Weltgerichtshof und einer Weltregierung. Vermeide ineffiziente Gesetze und entsorge nutzlose Beamte! Beschränke die Persönlichkeitsrechte gemäß einem Sozialen-Rating. Belohne die Denunzianten, Hübschen und Unterwürfigen, solange sie mit der Allmacht des Eugenismus harmonieren. Entferne die menschliche Krebsgeschwulst aus der Natur. Beachte Punkt 1.

Der globalistisch korporatistische Faschismus strebt in voller Geschwindigkeit seinem Zenith entgegen. Nachdem beim Feuer-Exempel an Australien die Macht der Direkt-Energie-Waffen demonstriert wurde, lässt sich nun Italien mit einem Biowaffenangriff in die Knie zwingen! Salvini tappte in eine Falle und ohne ihn als Innenminister leistet niemand Widerstand! Da sieht man nun was für ein falsches Spiel die Partei der 5-Sterne-Bewegung spielt.

Hybrider Krieg: Die unsichtbare Gefahr

Obgleich der Krieg tatsächlich weltweit und ununterbrochen stattfindet, werden die Kriegsherde als “Einzelfälle”, “niederschwellige Kriege”, “Konfessionskonflikte” verbrämt oder als “natürliche”, aber “seltene” extreme Ereignisse misdeutet!

Schwärme von großen Drohnen bilden und bewegen Wasserhosen, Tornados und Stürme, zerstampfen nach Bedarf ganze Siedlungen, brennen sie ab, löschen sie aus, ohne dass der Wald drumherum groß geschädigt wird und die Medien berichten nur von Waldbränden.

Wenn auch der Wald durch Strahlungswaffen gleichzeitig großräumig verbrannt wird, sehen wir nur die emphatischen Bilder von Tieren und Menschen. Die Frage nach der Ursache gerät sofort in Vergessenheit, nachdem einige Handlanger als “Experten” fungierend, wirre Erklärungen abgegeben haben.

Nach meinem Eindruck reduzieren die meisten Menschen den Krieg nur auf Gewehre, Bomben und Atombomben, so wie sie es aus den Dokumentationen des 1. und 2. Weltkrieges kennen, ignorieren aber auch diesen, obwohl weltweit viele Orte zerbombt werden, unter anderem mit taktischen Atombomben.

Bei Atombomben wiederum stellen sich die Menschen nur den Atombombenpilz von Hiroshima und Nagasaki vor, aber die sogenannten “Minenukes” erzeugen keinen klar erkennbaren Sprengpilz.

Die unterirdischen atomaren Reihensprengungen für das Fracking von Erdöl, Erdgas und anderen Bodenschätzen äußern sich durch leichte oder massenmörderische Erdbeben und Tsunamis, welche als “Naturkatastrophen” vermarktet und misdeutet werden. Auch wenn der Feind rein zur Zerstörung unterirdische Atombomben einsetzte, würden die Opfer dennoch die Mutter-Natur beschuldigen.

Ein Tsunami, ausgelöst durch ein starkes Erdbeben der Stärke 7,5 raste in die Stadt Palu, Indonesien. Das Erdbeben und das Tsunami sind den Berichten nach für mindestens 380 Tote verantwortlich und für die Zerstörung von Gebäuden und das Wegspülen von Fahrzeugen. https://t.co/WTTuooHu0g pic.twitter.com/g3CiShS8rU

— ABC News (@ABC) September 29, 2018

Der aktuelle Weltkrieg wird geführt mit …

Biologischer Kriegsführung,

Wirtschaftlicher Kriegsführung,

Psychologsicher Kriegsführung und

Geophysischer Kriegsführung!

Der große Tod über die Welt wird durch Massenerstickungen kommen! Wenn die, die es noch könnnen, in Schwärmen in Richtung Anhöhen rennen, werden sie verstehen, warum die Wale gestrandet, die Fisch und Krebsschwärme erstickt sind! In den Ozeanen läuft er bereits genauso ab.

Wer sich heute mit Konserven und Klopapier zudeckt, wird morgen Sauerstoffflaschen auf den Regalen suchen!

Liebe Leser, ich will nun auf Coronavirus-Hysterie eingehen, verdeutlichen und verknüpfen. Details zu dem, was ich hier sonst anreisse, findet Ihr in den, an Schlüsselwörtern verlinkten Artikeln.

Das Themenkomplex ist so vielfältig und umfangreich, dass eine verkürzte Erklärung in einem Artikel nicht ausreicht. Hier kann nur eines der Perspektiven eröffnet werden.

8. Zusammenhang der Kriegsmethoden

Unter der Wirkung der Geophysischen Kriegsführung durch Klimakontrolle, insbesondere des Solar Radiation Management mit Feinstäuben wird das Immunsystem aller Lebewesen, also auch der Menschen geschwächt. Neben der direkten Vergiftung durch die schwermetallhaltigen Aerosole, wird durch die Verpestung des Himmels das Sonnenlicht abgeschirmt, was VitaminD-Mangel und diverse Folgekrankheiten verursacht.

Ein schnellverbreitendes Grippevirus wird als Mittel der Biologischen Kriegsführung im Zentrum des Hauptgegners (China) um die globale Herrschaft ein Grippevirusstamm verbreitet, welches sich zur Winterzeit und dem, unter starker Feinstaubbelastung geschwächten Immunsystem schneller verbreitet. Die Wirkung wird so tariert, dass die chinesische Staatsführung dies als Biowaffenangriff wahrnimmt, ohne es beweisen zu können, in Panik gerät und überreagiert.

Um der dennoch schwachen Wirkung des biologischen Kampfstoffs eine imaginäre Stärke zu verleihen, werden als Methode der Psychologischen Kriegsführung die globalen Imperial-Medien instruiert, um eine globale Massenpanik zu schüren.

Dies als Entschuldigung nehmend, wird als Mittel der Wirtschaftlichen Kriegsführung die Handelsverbindungen von und nach China stark eingeschränkt und in Teilen gekappt!

Man beachte, dass die Grippe mit Coronavirus nach China nun im Iran auffällig ausgebrochen ist. Damit bekommt dieser Virenstamm einen starken Biowaffencharakter. Es ist wenig wahrscheinlich, dass solch ein Virus alle Länder um China herum überspringt und geradewegs im Iran landet.

Ich will hier aus strategischen Papier des PNAC (Project for a New American Century) zitieren, damit der Ursprung der Biologischen Kriegsführung allen klar wird.

Vom Englischen: WIEDERAUFBAU DER VERTEIDIGUNG AMERIKAS

Strategie, Kräfte und Ressourcen Für ein Neues Jahrhundert

Ein Bericht des Projekts für ein Neues Amerikanisches Jahrhundert, September 2000

http://web.archive.org/web/20070814183618/http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf

“Vielmehr ist hier die Frage welche Rolle der Atomwaffen spielen sollten, um vor dem Gebrauch anderer Massenvernichtungswaffen abzuschrecken, wie chemische und biologische, da die USA versprochen haben, diese nicht ‘zu entwickeln und zu nutzen’.“

“Auch wenn sie seit dem Kalten Krieg um 15% reduziert wurde, hat sich die Marine neue Fähigkeiten angeeignet, insbesondere für Sondereinsätze und neulich zur Entgegnung von chemischen und biologischen Schlägen.“

“Wenn ihre Raketen mit Sprengköpfen bestückt sind, die atomare, biologische oder chemische Waffen tragen, erhalten sogar die schwachen regionalen Mächte eine glaubwürdige Abschreckung, ungeachtet des Gleichgewichts der konventionellen Kräfte.“

“Die Munition selbst wird immer treffsicherer, während neue Angriffsmethoden – elektronische, “nicht-tödliche”, biologische – allgemein verfügbar sein werden. Kostengünstige, langzeiteinsetzbare Unbemannte Flug Geräte (UFG) und sogar unbeaufsichtigte “Raketen in einer Box” werden nicht nur die Machtanwendung über lange Strecken erlauben, sondern auch die dauerhafte Machterhaltung.“

“Eine hochentwickelte Form der Biologischen Kriegsführung kann spezifische Genotypen “treffen”, die Biologische Kriegsführung vom Bereich des Terrors heben und in ein politisch nützliches Werkzeug verwandeln.“

Ich werde später erläutern, dass die erzeugte Panik und die angeordnete Isolation die Wirkung dieser Biowaffen erst ermöglicht.

9. Selektive Statistik für Panik

Beim pseudowissenschaftlichen Betrug wird stets durch selektive und frisierte Statistik eine Schein-Kausalität und Schein-Plausibilität erzeugt.

Anstatt die relative Bedeutungslosigkeit des Ereignisses darzustellen, werden nur absolute Zahlen präsentiert und ihnen durch geschürte Angst eine emotionale Größe verliehen.

In jedem Dorf steigt die Anzahl von Grippeinfizierten innerhalb von Tagen auf mehrere Hundert oder Tausend Menschen. Welche Bedeutung haben solche Zahlen in Relation zur Anzahl der Bevölkerung eines Landes oder der Welt?

Das Coronavirus am Wendepunkt

24. Februar 2020, 17:27 Uhr, Von E. Britzelmeier, T. Hahn, P.-A. Krüger und B. Uhlmann

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-italien-suedkorea-iran-ausbreitung-1.4815959

“Italien, Südkorea und Iran meldeten am vergangenen Wochenende die bislang stärksten Ausbrüche des Coronavirus außerhalb Chinas. Die hohe Zahl an Infizierten und ihre weitläufige Verbreitung deutet darauf hin, dass das Virus bereits länger in den Ländern zirkuliert, als bislang angenommen. Experten rechnen damit, dass die Zahl der Infizierten in den kommenden Tagen steigen und sich die Epidemie auch in Europa weiter ausbreiten wird.“

“Drei Länder haben Ausbrüche gemeldet, die in ihrem Ausmaß alles übertreffen, was man bisher außerhalb Chinas gesehen hatte. In Südkorea sind mehr als 830 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert, eine Zahl, die selbst in vielen chinesischen Provinzen unerreicht ist. In Italien stieg die Fallzahl binnen Tagen auf mehr als 200, das sind fast fünf Mal so viele wie im restlichen Europa zusammengenommen. Iran meldete zwölf Tote, mehr als jeder andere Staat außerhalb Chinas.”

Bei richtiger Relation der Zahlen wird die Normalität und Bedeutungslosigkeit der Wirkung des Coronvirus (Covid-19) hoffentlich jedem Leser klar. Es gibt mehrere Virusstämme mit mehreren 100 Unterarten, die der Grippe zugeordnet werden. Covid-19 ist eines der vielen Grippeviren, darunter nur eine Variation der bereits bekannten Coronaviren und somit eine Fortsetzung der SARS-Hysterie.

Man bedenke, dass in den USA auch ohne Coronavirus in einem Quartal etwa 8.000 Menschen sterben. Dabei handelt es sich i.d.R. um Menschen mit einem schwachen Immunsystem, also etwa Alte und gesundheitlich angeschlagene Menschen.

Jährlich sterben in den USA etwa 40.000 bis 90.000 Menschen ganz natürlich an der Grippe. Wenn wir dies auf China umrechnen, dann müssten dort jährlich 170.000 bis 400.000 Menschen sterben, ohne dass man sich darüber aufregen muss. Auf die Ganze Welt umgerechnet müssten schätzungswesie 1 Million Menschen Opfer der Grippe sein. Wohlgemerkt, dabei ist die Grippe nicht die einzige Ursache, sondern die letze Schwächung eines bereits erkrankten Körpers.

Der momentan hochgehypte Covid-19 erreicht in seiner tödlichen Wirkung nicht einmal einen überdurchschnittlichen Wert, zumal nicht nachgewiesen wird, ob der erkrankte Mensch tatsächlich an Covid-19 gestorben ist oder andere Krankheiten stärker geschadet haben. Vermeintliche Indikatoren für Covid-19 werden gezählt, aber nicht in Relation zu den Gesamtwerten gesetzt. Hier wird also selektive Statistik betrieben, um Angst und Hysterie zu schüren.

Was bedeuten also 1000 bis 3000 Tote durch eines der vielen Grippenviren?

Nichts, außer dass dies ganz normal ist.

Im folgenden Artikel wird ignoriert, dass die Grippe immer ein Komplex von Viren enthält und die Coronaviren dazugehören, aber die gesammelten Zahlen sind aussagekräftig.

Vom Englischen: Wie ist die Wirkung des neuen Coronavirus im Vergleich zur Grippe?

Von Rachael Rettner, 02.06.2020

https://www.livescience.com/new-coronavirus-compare-with-flu.html

“Bisher hat der neue Coronavirus weltweit zu mehr als 89.000 Erkrankungen und 3.000 Toten geführt. Aber das ist nichts im Vergleich zur Grippe, die auch Influenza genannt wird. In den U.S. alleine, hat die Grippe schätzungsweise 32 Millionen Erkrankungen verursacht, 310.000 stationären Behandlungen und 18.000 Toten in dieser Saison, gemäß Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “

“Dies wissend, erforschen die Wissenschaftler die Grippe seit Jahrzehnten. Also, trotz ihrer Gefahren, wissen wir eine Menge über die Grippe-Viren und was in jeder Saison zu erwarten ist. Im Gegensatz dazu ist über das neue Coronavirus, bezeichnet als COVID-19, und die Krankheit, die es verursacht, noch sehr wenig bekannt.“

“Beide saisonalen Grippeviren (Influenza A und influenza B) und COVID-19 sind ansteckende Viren, die Atemwegserkrankungen auslösen.“

“Typische Grippesymptome bestehen aus Fieber, Husten, Rachenentzündung, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, laufende und verstopfte Nase, Erschöpfung und manchmal Erbrechen und Durchfall, gemäß CDC. Grippesymptome kommen oft plötzklich. Die meisten Grippekranken erholen sich in weniger als zwei Wochen. Aber bei manchen Menschen verursacht die Grippe Komplikationen, einschließlich Lungenentzündung. In dieser Grippesaison haben bisher etwa 1% der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten Symptome entwickelt, die schlimm genug waren, um stationär behandelt werden zu müssen, was mit dem Anteil der vorherigen vergleichbar ist, gemäß den Daten der CDC.“

“In einer anderen neuerlichen Studie, welche bisher als die größte für COVID-19-Fälle betrachtet wird, haben Forscher von der Chinese Center for Disease Control and Protection 44.672 bestätigte Fälle in China zwischen dem 31. Dez. 2009 und 11. Feb. 2020 analysiert. Von diesen Fällen wurden 80,9% (36,160 Fälle) als mild betrachtet, 13,8% (6.168 Fälle) als schwer und 4,7% (2.087) als kritisch. “Kritische Fälle ware jene, die den Ausfall der Atemwege, septischen Schock und mehrfaches Organversagen aufzeigten,” schrieben die Forscher im Papier, das bei China CDC Weekly veröffentlicht wurde.“

“Es ist wichtig zu erwähnen, dass weil Atemwegsviren ähnliche Symptome verursachen, es schwierig sein kann, diese allein durch Symptome zu bestimmen, gemäß WHO.“

“Die Todesrate durch die saisonale Grippe liegt typisch bei 0,1% in den U.S., gemäß The New York Times.“

“Die Todesrate von COVID-19 scheint höher zu sein, als das der Grippe.“

“In der Studie, veröffentlicht am 18. Feb. in China CDC Weekly, haben die Forscher eine COVID-19-Todesrate von 2,3% in Festland-China ermittelt. Eine andere Studie mit 1,100 stationär behandelten Patienten, veröffentlicht am 28. Feb. im New England Journal of Medicine, fand, dass die Todesrate insgesamt etwas niedriger liegt, bei rund 1.4%.“

“Doch, die Todesrate von COVID-19 scheint unter anderem nach Lokation und Alter der Betroffenen zu variieren. Zum Beispiel in der Hubei-Provinz, dem Epicenter des Ausbruchs, erreichte die Todesrate 2,9%; in anderen Provinzen Chinas lag diese Rate bei nur 0,4%, gemäß der China CDC Weekly Studie. Dazu wurden noch die älteren Erwachsenen am härtesten getroffen. Die Todesrate steigt bei den ab 80jährigen auf 14,8%; bei denen zwischen 70 bis 79, scheint die COVID-19 Todesrate in China bei 8% zu liegen; sie ist 3,6% bei den 60 bis 69jährigen; 1,3% für 50 bis 59jährige; 0,4% für die Altersgruppe 40 bis 49; und nur 0,2% für Menschnen von 10 bis 39 Jahren. Für Kinder unter 9 wurden keine Todesfälle gemeldet.“

Vom Englischen: Influenza Hemagglutinin (HA) Unterarten Grippe-Viren-Stämme

https://www.sinobiological.com/influenza-hemagglutinin-subtypes-and-flu-virus-strains-a-144.html

“Das Influenza-A-Virus kann in verschiedene Typen unterteilt werden, basierend auf die Art von Hemagglutinin und Neuraminidase. Das “H” in “H1N1” zum Beispiel bezieht sich auf das Hemagglutinin (HA) und “N” in “H1N1” auf die Neuraminidase (NA). Es gibt 16 verschiedene Typen von HA und 9 verschiedene NA. Deshalb gibt es potentiell 144 verschiedene Unterarten von Influenza-A-Viren. Darunter sind zwei Unterarten der Influenza-A, H1N1 und H3N2, als die häufigsten menschlichen Infekte. Bei jeder Unterart mutieren ständig das Hemagglutinin-Gene, weshalb es mehrere Variationen derselben Unterart gibt und die Viren für die saisonale Impfung jährlich angepasst werden muss.“

Vom Englischen: Coronavirus (COVID-19) verglichen mit Influenza (Grippe)

https://www.ynhhs.org/patient-care/urgent-care/flu-or-coronavirus

“Humane Coronaviren sind weltweit gängig. Das neueste Coronavirus COVID-19 wurde zuerst in Wuhan, China identifiziert und mit leicht bis schweren Atemwegserkrankungen mit Fiber und Husten in Zusammenhang gebracht. Die meisten Menschen in den Vereinigten Staaten, inklusive Connecticut sind nur einem geringen unmittelbaren Risiko des Befalls mit COVID-19 ausgesetzt. Jedoch weisen die globalen Umstände darauf hin, dass dieses Virus eine Pandemie auslösen kann; das Risiko der Verbreitung kann sich in den Vereinigten Staaten schnell ändern.“

“Coronaviren sind eine Gruppe von Viren, die bei Menschen und Tieren gängig sind und gewöhnlich leichte bis erträgliche Atemwegserkrankungen verursachen. Die vermutete Quelle von COVID-19 ist tierisch, aus einem freien Marktplatz und ist wahrscheinlich ein vorher unauffälliges Coronavirus bei Fledermäusen. Es scheint zu einer sich stärker entwickelnden Krankheit, bis hin zur Lungenentzündung zu führen.“

Vom Englischen: Krankheitslast der Grippe

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html

* Die Schätzung für 2017-2018 und 2018-2019 Grippezeiten sind vorläufig und können sich mit dem Abschluß der Auswertung ändern.

Also ist die erzeugte Panik eher psychologisch und weniger aus einer dramatischen Statistik resultierend. Die Panik wird entfacht, um feindlichen Staaten wirtschaftlichen Schaden zuzufügen und selbst davon zu profitieren, insbesondere durch ein marktdominantes Pharma-Oligopol, was einem Kartell gleichkommt.

10. Falsche Versprechen, aber echte Profite!

An dem medialen Hype verdienen zum einen die Medien, aber vor allem die Pharmaindustrie. Alle Jahre wieder wird ein Grippe-Virus durchs Weltdorf gejagt und Milliarden in die Kassen des Pharma-Kartells gescheffelt.

Man bedenke, dass die Grippeimpfungen stets für bereits vergangene Virenstämme gelten, nicht jene die gerade aktiv sind. Welche Mutation als nächstes kommen wird, kann niemand vorhersehen und bereits Impfstoffe entwickeln und produzieren.

Bei vielen, die sich impfen ließen, gab es einen schwereren Krankheitsverlauf, als wenn sie Grippe bekommen hätten. Die Ursache liegt vermutlich nicht in den abgetöteten Virenresten, sondern bei den sogenannte “Adjuvanzen“, also Giftstoffen, die eine Immunreaktion erzwingen sollen.

Leider ist die Menschheit leicht manipulierbar und unterwürfig.

Vom Englischen: Coronavirus beleuchtet den $35 Milliarden schweren Markt für Impfstoffe. Hier sind die wichtigen Spieler

Yun Li@YUNLI626, Veröffentlicht am FEB 23 2020

https://www.cnbc.com/2020/02/21/coronavirus-brings-light-to-the-35-billion-vaccine-market.html

“Der Coronavirus-Ausbruch lenkt die Aufmerksamkeit auf die schnellwachsende Impfindustrie.

Der Impfmarkt ist in den letzen 2 Jahrzenten sechsfach gewachsen und sein heutiger Wert liegt bei mehr als $35 Milliarden, gemäß AB Bernstein. Die Firma sagt, die Industrie ahbe sich auf vier Spieler konsolidiert, die etwa 85% des Marktes beherrschen — der britische Medikamentenhersteller GlaxoSmithKline, das französische Pharmaunternehmen Sanofi und die U.S.-basierten Merck und Pfizer.”

““Für jeden investierten Dollar in Impfungen in den 94 ärmsten Ländern der Welt liegt der Nettoerlös bei $44. Es ist schwer, dagegen zu sein,” Wimal Kapadia, ein Analyst von Bernstein’sagt in einer Notiz. “Dieses Oligopol wurde durch eine signifikante Marktkonsolidierung gebildet, vorwiegend getrieben durch die Komplexität der Produktion und der Versorgungskette.”“

“Diese Unternehmen haben sich in den Wettbewerb gestürzt, das tödliche Coronavirus zu bekämpfen, indem sie an Programmen für Impfstoffe und Medikamente arbeiten. Investoren sharen sich um einige Namen der Biotechnologie inmitten eines volatilen Marktes, in der Hoffnung, dass deren Initiativen zur Entwicklung der Behandlung und Vermeidung des Coronavirus bald Früchte tragen.“

“Sanofi verbündet sich mit der U.S.-Regierung, um einen Impfstoff gegen den neuen Virus zu entwickeln und hofft, dass seine Arbeit beim 2003-SARS-Ausbruch den Prozess beschleunigen könnte. GlaxoSmithKline sagte in diesem Monat, es würde eine Partnerschaft mit Coalition for Epidemic Preparedness Innovations für ein Impfprogramm eingehen.“

“Doch, jedwede kommerzielle Behandlung für das Coronavirus Jahre entfernt sein. Experten haben gewarnt, dass trotz neuerlicher Fortschritte, die Öffentlichkeit die Coronavirus-Impfung nicht vor Anfang des nächsten Jahres auf dem Markt erwarten sollte.“

“Der Analyst von Berstein sagte, dass Sanofi und GlaxoSmithKline stabile Portfolios für Impfstoffe haben, Inklusive Impfungen für Gürtelrose, Grippe, Keuchhusten und Kinderlähmung, die den Umsatz bestimmen.“

“Das Impfgeschäft von Merck generierte $8.4 Milliarden an Umsatz in 2019. Das Segment wuchs jährlich um 9% seit 2010, gemäß Bernstein.“

“Die Impfung Gardasil 9 für Humane Papilomaviren wird “die größte verkaufte Impfung aller Zeiten sein,” sagte Kapadia. “Gardasil 9 wird den HPV-Markt übernehmen, da der Wettbewerb beschränkt ist – die Lieferung ist der einzige Entschleuniger.”“

“Bei Pfizer, obgleich sein Impfgeschäft in den letzen Jahren stagnierte, hat “Potential für Straßenfeger” in seiner Warteschlange vermerkte der Analyst.“

““Impfungen sind langfristige Anlagen, haben hohe Einstiegshürden, typisch stabile und wachsende Preise, meist eingeschränkten Wettbewerb und keine Patent-Klippen ,” sagre Kapadia.“

11. Grausame Konsequenz

Wann sind zuletzt etwa 100 Millionen Menschen durch gängige Krankheiten um ca. 95% dezimiert worden?

Nachdem Christoph Colombus für die Spanische Krone die amerikanischen Kontinente entdeckt hatte und Spanier und Portugiesen auf der Suche nach Gold die Inseln und das Festland durchwanderten, fingen die Einheimischen an, in Massen zu sterben, ohne direkt bekriegt worden zu sein.

Vom Englischen: Christopher Columbus brachte eine Menge schrecklicher Krankheiten in die Neue Welt

Julia Calderone Okt 12, 2015, 6:13 PM

https://www.businessinsider.com/diseases-columbus-brought-to-americas-2015-10

“Medizinische Aufzeichnunge waren rar oder existierten damals gar nicht, weshalb es schwierig ist genau zu sagen, wo und wann einzelne Krankheiten auftauchten. Hier ist eine unvollständige Liste von 30 Krankheiten, wo denen ausgegangen wird, dass sie in die Neue Welt gebracht oder in der post-kolombianischen Era verschlimmert wurden, welche wir in einer Studie aus dem Jahre 1992 des Yearbook of Physical Anthropology gefunden haben:“

1. Pocken

2. Masern

3. Grippe

4. Beulenpest

5. Diphtherie

6. Typhus

7. Cholera

8. Scharlach

9. Windpocken

10. Gelbfieber 11. Malaria

12. Zeckenborreliose

13. Q-Fieber

14. Leishmania

15. Keuchhusten

16. Afrikanische Schlafkrankheit

17. Filariose

18. Denguefieber

19. Pestsepsis

20. Bilharziose 21. Anthrax

22. Botulismus

23. Tetanus

24. Toxoplasmose

25. Taeniasis

26. Staphylokokken

27. Streptokokken

28. Pilzerkrankungen

29. Syphilis

30. Legionellen

Warum sind fast alle Ur-Amerikaner an diesen Krankheiten gestorben?

Weil deren Immunsystem bis zum Kontakt mit den Europäern die meisten Krankheiten, bzw. deren Unterarten überhaupt nicht kannte und somit nicht so schnell eine Abwehr aufbauen konnte!

Was wird mit der Angstmache vor dem Coronovirus aufgedrängt?

Die Gesellschaften werden wieder immonolgisch voneinander isoliert!

Wenn die Isolation lange dauert, dann entstehen isolierte Krankheitsstämme!

Liebe Leser, während Ihr Euch einreden lässt, dass Ihr nun

zwanghaft Eure Hände waschen müsst,

niemanden weder anfassen, noch umarmen sollt,

alles und jeden mit Sterilreinigern benetzen müsst,

so sehr, dass diese Mittel in den Discountern rationiert werden müssen,

denkt daran, wie die multiresistenten Keime in deutschen Krankenhäusern entstanden sind!

Ihr erschafft gerade global isolierte multiresistente Keime!

Ihr bereitet den Boden für “genotypsiche” Angriffe mit Biowaffen!

Dabei seid nicht Ihr genotypisch, sondern Eure isoliert entwickelten Keime!

Durch die Isoation der Menschen steigt die separierte Variation der Grippeviren, so dass beim nächsten Schlag der Effekt noch stärker sein wird. Die Abschreckung vor den Viren ist eine sich selbst erfüllende Prophezeihung! Je mehr Schutz, desto gefährlicher werden sie!

Doch bereits jetzt sterben mehr Menschen durch die Zwangsisolation als durch die Mitwirkung der Coronaviren!

Die eigene Wohnung wird zu Knast! Wie kann sich ein Mensch je wieder frei fühlen!

12. Öko-Faschistischer Weltputsch!

Aufgrund dieser Hysterie und der auferlegten Reisebehinderung frohlocken bereits die Öko-Faschisten, dass damit der “CO2-Fußabdruck der Menschheit” reduziert wird und deshalb dauerhafte Reiseverbote erteilt werden sollten.

Ihr sollt von jetzt an …

nicht mehr fliegen,

nicht mehr Kreuzfahrten buchen,

nicht mehr anderen Menschen die Hand geben,

nicht mehr Eure Freunde umarmen,

nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen,

nicht mehr Fußballstadien besuchen,

nicht mehr Konzerte und Theater besuchen,

nicht mehr Waren aus aller Welt kaufen,

nicht mehr Waren produzieren und in andere Länder exportieren,

nicht mehr Eure Kinder in Schulen und Kindergärten bringen,

nicht mehr Universitätssäle besuchen,

nicht mehr den Kontakt zu Menschen suchen, die Ihr nicht kennt,

nicht mehr Haustiere halten,

nicht mehr Fleisch essen, damit auch die Mast und Milchtiere verschwinden,

überhaupt jeden Kontakt zu allen Tieren vermeiden,

denn es könnte ja irgendwo ein neuer Erreger lauern!

Ihr sollt Euch in kleine und kleinste Gemeinschaften aufteilen und am besten singulär leben.

Ihr sollt gar kein Sozialleben haben, aus Angst vor Covid-20, -21, 22, -xx und -yy.

Ihr sollt keine Kinder machen, damit es keine neuen Menschen gibt, die sich mit Covid-zz anstecken könnten.

Was die Grünfaschisten durch tägliche Gehirnwäsche mit Lügen über CO2 und Fleischverzicht nicht erreichen konnten, haben sie mit einem Grippevirus geschafft!

Die Menschen sind nun alle Leibeigene des Öko-Faschistischen Korporatismus, solange sie sich von deren dummen und dümmsten Lügen abschrecken lassen und um eine Rolle Klopapier kloppen.

Es ist beschämend mit diesem Viehvolk zur selben Lebensgattung gehören zu müssen.

Toilettenpapier-Jihad:

Sicherheitspersonal vor den Regalen für Toilettenpapier und Dosennahrung:

Sei einfach ein Australier, sagte der Premierminister! Oder auch ein Europäer!

Bedenkt bitte, dass dies noch nicht das anvisierte Ziel der Öko-Faschisten ist. Die Coronavirus-Hysterie ist der aktive Testlauf für einen Weltputsch und sogar einen globalen Kriegszustand.

Die Maßnahmen für Coronavirus-Hysterie sind praktisch identisch mit der Ausrufung des Kriegsrechts nach einem Staatstreich, nur gleichzeitig überall in der Welt und allumfassender!

Versammlungsverbot,

Ausgangssperre,

Ausreiseverbot,

Einsperrung von Dissidenten und Widerständlern,

Rationierung der Nahrungsmittel etc.

Fast alle Menschen verhalten sich wie schlachtreifes Vieh und lassen sich zum Gatter vor der Schlachtung treiben.

Erwartet jederzeit den Beschluß und die Ratifizierung sogenannter Klimagesetze, Klimasteuern, CO2-Steuern und Wasserrechten, wenn nicht im Verlauf dieser Corona-Hysterie, dann mit der nächsten.

Die Krankheits-Hysterien werden in den Vordergrund geschoben, so dass im Hintergrund die Klimaermächtigungen implementiert werden und somit die globalistische Weltherrschaft eine “pseudo-lagale” Basis bekommt. Dies wird ausreichen, damit der globalistische Faschismus seine Samthandschuhe ausziehen und mit “legaler Gewalt” voranschreiten kann!

Wer kennt noch die Geschichte “Der Junge der ‘Wolf!’ schrie” von Aesop?

James Corbett ist schon auf der richtigen Spur!

Ist es DAS GROSSE EREIGNIS ? – Fragen an James Corbett

Mar 10, 2020

“Es ist die Panik, die am Ende schlimmer sein wird als die Pandemie!

Wir werden durch Panik in eine Agenda hineingezwungen!“

13. Bio-Verseuchung mit Flugzeugen!

Schaut, im folgenden Artikel wird die Verwendung von Aerosolen zur Impfung belegt, wobei ich dies nicht anbringe, um die Methodik der Impfung in Frage zu stellen. Sie ist sehr natürlich und nicht-invasiv und zerstörerisch für das Gewebe wie bei der Impfung mit der Spritze.

Vom Englischen: Machbarkeit von Aerosol-Impfungen beim Menschen.

Roth Y1, Chapnik JS, Cole P. 2003 Mar;11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12656420

“Die Machbarkeit der Verwendung von Aerosol-Impfungen, um die massenhafte und schnelle Immunisierung zu erreichen, insbesondere in den sich entwickelnden Ländern und Katastrophengebieten, wird aufgrund er verfügbaren Informationen eruiert.



Die Einnahme der Impfung in aerosoler Form, welche am besten dem natürlichen Weg vieler Infektionen folgt, mag die Immunisierung zuerst am Eingangsportal entwickeln und auch eine allgemeine Abwehr auslösen. Die empfohlene optimale Art der Einnahme der Aerosol-Impfung ist die nasale Atmung, welche für die Senioren und Kinder besser geeignet ist, erlaubt die Verwendung höherer Antigen-Mengen und leichtere Messung der Ergebnisse.



Die technischen Anforderungen für ideale Aerosol-Impfungen und Abgabe-Systeme, mögliche unerwünschte Effekte und die Kosteneffizienz sind andere Aspekte, die adressiert werden. Mehrere Tausend humane Subjekte wurden über einen Zeitraum von mehreren Jahren in Russland mit lebend-abgeschwächten Linien gegen viele Krankheiten aerosol-geimpft. Ausgiebige Feldversuche in Südamerika mit aerosolierter lebend-abgeschwächter Masern-Impfung waren auch erfolgreich und exzellente Ergebnisse wurden von Pilotprojekten mit deaktivierter oder lebend-geschwächter Aerosol-Influenza-A-Impfung berichtet.



Wir schließen daraus, dass die Aerosol-Immunisierung eine vielversprechende Methode der Imfpung zu sein scheint. Obgleich einige Grunddaten fehlen, wurde diese Methode bereits erfolgreich auf große Bevölkerungen angewendet und hat deshalb die anfängliche Phase der Beurteilung ihrer Machbareit bestanden.“

Allerdings kann mit Versprühung aktiven Krankheitserregern biologische Kriegsführung betrieben werden. Könnte nicht der Feinstaub so prepariert sein, dass ganze Regionen und Kontinente auf einmal mit bioaktiven Aerosolen versorgt werden, um die Menschen vor einer Krankheit zu “schützen” oder zu töten?

Anstatt jedem einzeln einen Aerosolnebel in die Nase zu sprühen, geht es einfacher, schneller und umfassender mit einem Nebel im betroffenen Luftraum, ähnlich der Versprühung von Giftnebeln gegen die Moskitos, die den Zikavirus übertragen.

Vom Englischen: Der Auslöser von Zika: CDC Enthüllt Zwangsimpfung und Quarantäne-Regeln, Massenluftraumbesprühung der eigenen Bevölkerung

Von James F. Tracy Global Research, September 06, 2016

https://www.globalresearch.ca/the-zika-trigger-cdc-unveils-forced-vaccination-and-quarantine-policy-mass-aerial-spraying-of-subject-populations/5544167

“Am 15. August 2016 bat die Zentrale für Kontrolle und Vermeidung von Krankheiten (CDC) “öffentliche Kommetare” zu einem besonders verstörenden Erlass, welche die Bundesbehörde, zusammen mit dem Gesundheits- und Sozial-Ministerum (HHS) gesamte geographische Regionen der Vereinigten Staaten unter Quarantäne zu stellen, die Bewegungsfreiheit und das Verhalten der Einwohner einzuschränken, ihre Impfung zu verlangen – auf freiwilliger Basis natürlich – oder kriminelle Verfolgung anzudrohen.“

“Tatsächlich bedarf es nur einer ‘vorangekündigten’ Bestimmung, um die Städte eines völligen Verlustes der bürgerlichen Freiheiten zu unterziehen, was auch die Zwangsimpfung beinhalten kann.“

“Diese Maßnahme wird einseitig seitens einer Bürokratie unternommen, die noch vor Kurzem in einer grundweg unverantwortlichen Weise die Gefahren des Zika-Virus übertrieben hat, gar die Luftraumbesprühung mit giftigen Substanzen über der Bevölkerung von Süd-Florida angepriesen hat, um das Zika unter Kontrolle bringen zu wollen, allerdings ohne jeden wissenschaftlichen Beweis über die Sicherheit und Wirksamkeit eines solchen Verfahrens.“

“Dies begleitend, hat die Obama Administration im Juli vom Kongress $1,9 Milliarden verlangt um das Zika-Virus zu ‘bekämpfen’. Als sie daran scheiterte, eine solch großzügige Finanzierung zu sichern, lenkte Obamas HHS $81 Millionen für Zika-“Forschung” um. Sicher, die vagen und schwer zurechenbaren Symptome von Zika machen es zu einem besonders nützlichen Vehikel für weitverbreitbare Hysterie, die ohne weiteres eine Basis für zumindest beschränkte Implementation des CDC-Projekts zur Quarantäne und Impfung bilden kann.“

Liebe Mitbürger, wenn die Presse eine Krankheitssau durchs Weltdorf jagt und Angst schürt, dann geht davon aus, dass gerade ein Massenversuch bzw. Massenanwendung unternommen, Akzeptanz geschaffen und Widerstand verhindert wird. So sollte jedem aufleuchten, dass die Zika-Hysterie ein Vorlauf zur Corona-Hysterie gewesen ist, der demnächst noch eine größere Hysterie folgen wird. Die Größe wird nach dem angegriffenen Luftraum bemessen!

Schaut auf und seht, was in Eurem Luftraum geschieht! Wenn Ihr das noch immer ignorieren wollt, dann schreibt besser Euer Testament, anstatt in den Supermärkten um die letzte Klopapierrolle, Konservendose oder Reinigungsflasche zu kämpfen.

“Die Piloten, die sich dazu bereit erklären, sollen in der Hölle schmoren!“

Auch wenn Ihr nicht mehr fliegen dürft, wird weiterhin Feinstaub versprüht, da der Hauptzweck dieser Flugzeuge nicht das befördern von Passagieren ist, sondern die Erfüllung ihrer Aufgaben für die Klimakontrolle! Doch, auch in Zeiten der Corona-Hysterie gibt es für das Leerfliegen eine “plausible” Lüge!

“Geisterflüge” wegen Coronavirus: Das steckt dahinter?

Aktualisiert am 10. März 2020, 17:32 Uhr

Airlines lassen leere Flugzeuge fliegen, um Slots nicht zu verlieren

https://www.gmx.net/magazine/wirtschaft/geisterfluege-coronavirus-steckt-dahinter-34504962

“Eigentlich soll die 80/20-Regelung verhindern, dass Fluggesellschaften Slots beantragen, aber nicht nutzen, und so Wettbewerber fernhalten. In der jetzigen Krise sei die Regelung jedoch kontraproduktiv, da nun ein Riesenanteil der Slots zu verfallen drohe, kritisiert der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft.“

“Die Fluggesellschaften könnten die Slots entweder verfallen lassen, was wirtschaftlich schade – oder sie ließen leere Flugzeuge fliegen, nur um die Slots zu halten, was ökonomisch wie ökologisch unverantwortbar wäre. Aus diesem Grund sei diese Regelung auch bei vergangenen Krisen vorübergehend ausgesetzt worden.“

Wer aber garantiert Euch, dass der Feinstaub “nur chemische Gifte” enthält und nicht auch biologisch aktive Viren? Schaut, die Krankheitsverseuchung mit Flugzeugen wird schon lange angewendet! Genauso kann eine Krankheit verbreitet werden! Die Anwendung ist wohl dokumentiert.

Vom Englischen: Operation See-Spreu

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Sea-Spray

“Vom 20. bis 27. September 1950 entließ die U.S. Marine Krankheitserreger an der Küste von San Francisco. Auf der Basis der Messinstrumente an 43 Orten um die Stadt, stellte die Armee fest, dass San Francisco eine ausreichende Dosis für fast alle 800.000 Einwohnner der Stadt erhalten hatte, die täglich Millionen von Partikeln während der Woche der Besprung einatmeten.“

“Ähnliche Versuche

In einer Anhörung des Unterausschusses des Senats im Jahre 1977 enthüllte die Armee:

Zwischen 1949 und 1969 wurden 239 Freiluftversuche mit biologischen Mitteln unternommen. Bei 80 dieser Experimente, sagte die Armee, habe sie lebende Bakterien verwendet, die von den Forscher damals als harmlos eingestuft wurden. In den anderen Fällen verwendete sie Chemikalien, um Bakterien nachzuahmen.

In den 1950ern versprühten die Armeeforscher Serratia auf Panama City und Key West Florida ohne bekannte Krankheiten, die daraus ergaben.

In den 1950ern versprühten die Armeeforscher Zink-Kadmium-Sulfid (inzwischen ein bekannter Krebsverursacher) über Minnesota und andere mittelwestliche Staaten, um zu sehen wie weit sie sich in der Atmosphäre verteilen. Die Partikel wurden mehr als 1.000 Milen entfernt im Staate New York gemessen. Im Ergebnis konnten ihnen keine Krankheiten zugerechnet werden.

Bacillus Globigii, welche keine bekannte Schädigung bei Menschen verursachen, wurde unter anderem in San Francisco, New York, Washington, D.C., und entlang der Pennsylvania Turnpike freigelassen.

In New York, versprühten die Militärforsche 1966 Bacillus subtilis Variation Niger, auch als harmlos geglaubt, im Ubahnsystem indem sie Leuchtbirnen fallen ließen, die mit den Bakterien gefüllt waren auf die Schienen in den Bahnstationen von Innenstadt Manhattan. Die Bakterien wurden im Ubahnsystem milenweit getragen. Die Offiziellen der Armee schließen in einem Bericht von Januar 1968, daß: “Ähnliche verdeckte Angriffe mit Krankheitserregern besetzt Mittel während der Spitzenzeiten des Verkehrs könnten erwartet werden, wovon eine große Anzahl von Menschen von Infektionen, darausfolgenden Krankheiten und Sterbefällen betroffen wären.”

Nachdem im Mai 1965 Bacillus Globigii im National Airport und der Busstation der Greyhound Lines in Washington freigelassen wurden, waren mehr als 130 Passagiere diesen Bakterien ausgesetzt und reisten nach 39 Städten in 7 Staaten, innerhalb von zwei Wochen nach dem Scheinagriff.[1]“

Vom Spanischen und Englischen: Bio-Krieg gegen Kuba

Riley Housewright, der Microbiologe stirbt mit 89 1/17/2003 NY Times:

“Eines der Projekte von Dr. Housewright’s in den 1960ern war die Entwicklung von Mitteln, die eine große Anzahl von Kubanern töten konnten, um die Invasion von Kuba vorzubereiten …”

Im Folgenden sind einige Zitate aus Artikeln von Dilyana Gaytandzhieva, eine investigativen Journalistin aus Bulgarien. Ihre gesamte journalistische Arbeit ist ein Schatz aus Gold und Diamanten.

Vom Englischen: Die Bio-Waffen von Pentagon

Von Dilyana Gaytandzhieva – April 29, 2018

http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

“Die US-Armee produziert regelmäßig tödliche Viren, Bakterien und Gifte und verletzt damit direkt die UN-Konvention zum Verbot von Biowaffen.



Hunderttausende Menschen werden ohne ihre Kenntnis und Zustimmung systematisch gefährlichen Krankheitserregern und anderen unheilbaren Krankheiten ausgesetzt. Wissenschaftler für Biologische Kriegsführung nutzen den diplomatischen Schutz, um in biologischen Labors von Pentagon in 25 Ländern der Welt menschengemachte Viren zu testen. Diese US Bio-Laboratorien werden von der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) unter einem $ 2,1 Milliarden Militärprogramm finanziert – Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), und liegen in früheren Republiken der Sovietunion, wie Georgien und Ukraine, im Mittleren Osten, Südostasien und Afrika.“

Vom Englischen: Diplomatische Viren

By Dilyana Gaytandzhieva – September 22, 2018

http://dilyana.bg/diplomatic-viruses/

“Die US-Botschaft in Tbilisi transportiert gefrorenes menschliches Blut und Krankheitserreger als diplomatisches Gepäck.“ Vom Englischen: US-Diplomaten sind am Transport von menschlichem Blut und Krankheitserregern für geheime militärische Programme beteiligt

Von Dilyana Gaytandzhieva – September 12, 2018

http://dilyana.bg/us-diplomats-involved-in-trafficking-of-human-blood-and-pathogens-for-secret-military-program/

“Diese militärische Einrichtung ist nur eines von vielen Biolaboratorien des Pentagon in 25 Ländern der Welt.“

Georgia, Tbilisi, Vaziani Military Base

“Nachbarn erinnern sich an den tragischen Fall mit vier Philipinos, die am Lugar Center gearbeitet haben. Zwei der Fremden sind an einer angeblichen Gasvergiftung in ihrer gemieteten Wohnung im Block 44 derAlexeevka-Siedlung gestorben.“

14. Wem schadet und wem nützt es?

Solche Viren-Hysterien erfüllen ihre Funktion als Mittel der biologischen und psychologischen Kriegsführung und vor allem des Wirtschaftskrieges gegen China, Iran und andere widerspenstigen Wettbewerber und Gegner des Imperiums sehr gut.

Die USA sanktionieren den Iran seit dem Jahre 1979, um ein unfügsames Regime zu bestrafen und einen Regimewechsel zu erzwingen. Dass der Iran von Covid-19 nun so massiv getroffen ist, dient dazu, die letzten Bewegungsmöglichkeiten der iranischen Bevölkerung zu schließen, damit sie aus Ärger und der Not heraus einen Aufstand gegen den eigenen Staatsapparat wagen.

Die “Spin-Doktoren” des US-Imperiums können sich nicht eingestehen, dass ihre Strategie grundweg falsch ist, da sie seit über 40 Jahren nicht das gewünschte Ergebnis liefert. Sie behaupten stets, dass sie die Repression gegenüber dem Iran immer weiter eskalieren sollten, da ein herkömmlicher Krieg gegen den Iran nach den Desastern in Afghanistan, Irak, Syrien und Jemen überhaupt nicht durchsetzbar ist, zumal der Iran im direkten Konflikt gefährliche Hebel in Gang setzen kann, um den USA schwer zu schaden.

Mit China befinden sich die USA in einem Wettbewerb um die Dominanz und Herrschaft in der Welt. Alle versuche der USA, durch Strafzölle, Spekulationsblasen, bunte Proteste und Revolutionsversuche China zu unterwerfen, sind bisher gescheitert.

Mit Covid-19 ist ein finanzieller Schaden erzeugt worden, an dem China sicher noch lange zu knabbern haben wird, zumal die dauerhafte Unsicherheit von weiteren Covids auch eine dauerhafte Einschränkung für die chinesische Wirtschaft darstellt, so als ob eine Handelsmauer rund um China gezogen wäre.

Die Chinesen liefern erste Indizien darüber, wie die USA den spezifischen Virus ins Land gebracht haben!

Vom Englischen: Die USA haben COVID19 mit einer falschen Armee-Mannschaft für die Militärspiele nach Chine, die Beweislage verdichtet!

By VT Editors – March 13, 2020

https://www.veteranstoday.com/2020/03/13/china-us-brought-covid19-to-china-during-army-games-hid-disease-in-us-as-influenza/

“Die US-Armee könnte die neue Coronavirus-Krankheit (COVID-19) nach Wuhan in China gebracht haben, in die Stadt, wo das Virus zuerst im Land entdeckt wurde, sagte am Donnerstag der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian.“

“Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian forderte die US-Verantwortlichen auf, zu enthüllen, was sie über den Ursprung des Covid-19 verheimlichen … .“

“Weniger orthodoxe Theorien vermuten eine böse Absicht, mit der sensaitionellen Behauptung des Anführers der iranischen Revolutionsgarden in der letzen Woche, Covid-19 könnte sehr wahrscheinlich “ein Produkt für einen biologischen US-Angriff sein, dass sich Anfangs in China, dann in Iran und der restlichen Welt verbreitete.”“

Das Bewusstsein für einen Biowaffenangriff in China und Iran muss bestärkt werden und offensiv in den internen und globalen Medien ausgedrückt werden. Solange dies nicht in die Weltöffentlichkeit getragen wird, bleiben China, Iran und andere Länder verwundbar für einen kombinierten biologischen, medialen und ökonomischen Angriff durch das selbsternannte Weltimperium, seine Handlanger und Vasallen.

Vom Englischen: IranAir setzt alle Flüge nach Europa wegen ‘unbekannter ‘ aus

Sunday, 08 March 2020 1:26 PM

https://www.presstv.com/Detail/2020/03/08/620406/Iran-Air-flights-Europe-suspension-coronavirus

“Irans Hauptfluggesellschaft Homa, bekannt als IranAir, hat bis auf weiteres alle Flüge zu europäischen Zielflughäfen ausgesetzt, mit dem Verweis der Flugbehörde auf ‘unbekannte Einschränkungen’ für diese Entscheidung. Es wurde nicht erwähnt, ob the Verbreitung des neuen Coronavirus im Iran und in anderen Teilen der Welt dabei eine Rolle gespielt hat.“

“Jedoch, sagte der Sekretär der Vereinigung der Iranischen Fluggesellschaften, dass die Einschränkungen für Homa nichts mit dem Coronavirus zu tun hätten. Maqsoud Assadi Samani sagte, die Sperre wäre wegen des “amerikanischen Drucks auf die Luftfahrtindustrie von Iran erfolgt”.”

““Das zeigt, dass die Europäer in diesem (besonderen) Fall den Forderungen USA folgen,” sagte Salmani und fügte hinzu, dass alle Flüge der iranischen Fluggesellschaften, mit Ausnahme eines Fluges von Mahan Air zur spanischen Stadt Barcelona ausgesetzt worden seien.“

“Homa hat bereits viele ihrer Flüge zu diversen Zielen in mehr als sechs Länder des Mittleren Ostens aus verschiedenen Gründen, inklusive Coronavirus, ausgesetzt.“

“Das iranische Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, dass die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit dem Beginn des Ausbruchs am 19. Februar auf 6.566 angestiegen sei, während 194 Menschen am Virus gestorben seien.“

“Iranische Innlandsflüge wurden von der Verbreitung des Coronavirus hart getroffen. Die Fluggesellschaften berichte einen Rekord an gesunkener Nachfrage nach Hauptzielen.“

Vom Englischen: Meinung: Das Coronavirus und der Handelskrieg bestrafen China, zerstören seinen Status, als einer Quelle des Wachstums

Published: March 8, 2020 at 12:32 p.m. ET, By Cody Willard

Werden die entwickelten Länder China meiden? Wenn das eintrifft, können die Vereinigten Staaten davon profitieren

https://www.marketwatch.com/story/the-coronavirus-and-trade-war-punish-china-damaging-its-status-as-a-source-of-growth-2020-03-08

“Für Unternehmen wird das Bedürfnis in China zu sein, um zu wachsen, zusehends fraglich sein. Vietnam, Indien and Malaysia verzeichnen bereits großen Anstieg ihrer Exporte in die USA, da neue Versorgungsketten aufgebaut werden. Vietnams Handelsüberschuss mit den USA ist im letzten Jahr um 29% angestiegen.“

“Auf der anderen Seite könnte dies die mittelfristige ökonomische Aktivität außerhalb Chinas anregen, insbesondere die globalagierenden Konzerne, die ihre Basis in den USA haben, werden in neue Fabriken, Vervielfältigung der Versorgungsketten und so weiter investieren.“

“Ungeachtet dessen, dass der Rest der Welt unter negativen Zinsen und geringem Wirtschaftswachstum leidet, fließen billionen von Dollar in die USA, weshalb unsere Zinsen sinken und unsere Reserven und andere US-basierte Werte ansteigen.“

Vom Englischen: Die globale Schifffahrt wurde vom Coronavirus getroffen. Nun stranden die Güter

Von Hanna Ziady, CNN Business 20. Februar 2020

https://edition.cnn.com/2020/02/05/business/shipping-coronavirus-impact/index.html

“Etwa 80% der weltweit gehandelten Gütermenge wird auf Seewegen transportiert und China beherbergt 7 der 10 meistfrequentierten Containerhäfen, gemäß UN-Konferenz für Handel und Entwicklung. Nebenan haben Singapur und Südkorea auch je einen Megahafen.“

“Die großen Schiffkonzerne wie Maersk, MSC Mediterranean Shipping, Hapag-Lloyd and CMA-CGM haben gesagt, dass sie die Anzahl der Schiffe, die China und Hong Kong mit Indien, Kanada, die Vereinigten Staaten und West Afrika verbinden, reduziert haben.“

“BIMCO Mitglieder, welche aus 1.900 Schiffseignern, Betreibern, Verwaltern, Vermittlern und Agenten bestehen, berichten von begrenzter oder nicht existierender Nachfrage von chinesischen Käufern für Gütern, die über See geliefert werden, wie Kohle, Erdöl, Eisenerz …. Der Mangel an Aktivität wird in den Erdölpreisen, die tief gefallen sind gespiegelt. Das Logistikunternehmen Freightos hat seine Kunden gewarnt, sich auf Verspätungen beim Erhalt von Waren aus China einzustellen und vom See- auf Luftransporte umzustellen, gar von anderen Ländern zu beziehen, wo dies möglich ist. Der Rückstau von Verschiffungen, die gewöhnlich dem lunaren Neujahr folgen, wird die aktuelle Lage verschlimmern, die Frachtkosten erhöhen und Verspätungen verlängern, sagte Freightos.“

“IAG Cargo, der Luftkargozweig der Muttergesellschaft von British Airways, IAG (ICAGY), hat am Montag zumindenst bis zum Ende des Monats alle Dienstleistungen vom chinesischen Festland abgesagt, gemäß den Aussagen auf der Webseite für Reisehinweise der Regierung des Vereinigten Königreichs.“

“Das deutsche Logistikunternehmen DHL meldete “schwere Verwerfungen in internen und externen Kargoverschiffungen, LKW-Transporten und Kargodienstleistungen.”“

“Die Behinderungen könnten “schwere Auswirkungen auf die Versorgungskette und Industrieproduktion” in China in Industriebereichen für Automobile, Pharma und medizinische Versorgung und Hochtechnologie haben …“

Im folgenden Artikel verdeutlich der Chef des privaten Geheimdiensts STRATFOR, was sich das Imperium wünscht oder gar geplant hat! Das Imperium würde gerne …

Russland gegen China hetzen, China mit Handelsbeschränkungen und Embargos niederwerfen, die inneren Spannungen Chinas verstärken, die chinesische Gesellschaft sprengen, durch eine Protest-Revolution die Kommunistische Partei Chinas absetzen und das internationale System zu eigenem Gunsten umformen!

Vom Englischen: Wird China isoliert?

VON GEORGE FRIEDMAN am 4. Februar 2020

https://www.cicero.de/aussenpolitik/outbreak-corona-virus-china

“China ist ein Land, dessen Dynamik im Kern auf den internationalen Handel basiert. Unter Druck seitens der USA, würde der gefährliche Coronavirus im besten Falle diesen Handel lähmen. China fürchtet massive Handesbeschränkungen und Embargos. Die Russen beobachten bereits die nördliche Grenze von China.“

“An diesem Punkt, würde die chinesische Regierung, wie jede andere Regierung, dafür beschuldigt werden, was schiefgelaufen ist und auch für die schleche Verwaltung des Virus’ und ihrer Unfähigkeit zum Verständnis der wirschaftlichen Konsequenzen. Von hier aus kann das Spiel ausgespiet werden.“

“Der Grund hinter dieser Übung ist, dass der Coronavirus weder ein geopolitisches noch ein politisches Ereignis ist. Krankheiten kommen mit der ihnen eigenen Häufigkeit, aber unter Einbeziehung der chinesischen Dynamik und der aktuellen Lage Chinas, kann das Virus zu einem geopolitischen und politschen Ereignis heranwachsen, worin die inneren Spannungen Chinas explodieren können, mit dem Coronavirus als dem letzten Strohhalm und der Transformation der internationalen Posistion von China.“

“Eine fundamentale Transformation des internationalen Systems



Ich betone, dass keine Ahnung habe, was „2019-nCoV“ ist oder was es macht, aber bilde mein Urteil darauf, was darüber bisher gesagt wurde und dem Grad der Angst, will ich vermuten, nur um mitzugumentieren, dass es gefährlicher ist als es nicht zu sein. Dann, bei gegebener Evolution der letzen zwei Jahre und bei der gegebenen Angst, die immer mit neuen, tödlichen Krankheiten einhergeht, können wir eine grundsätzliche Umformung des internationalen Systems erkennen.”

“Nicht alle Ereignisse sind geopolitisch. Sie entstehen nicht aus den Beziehungen der Nationen, aber Ereignisse die nicht mit der Geopolitik verbunden sind, können sich verbinden und das System zerstören. Dies ist als Übung in geopolitscher Theorie gemeint. Im Falle von China ist es nicht unerheblich, das eine schwierige Phase hatte und sich nicht leisten kann, von der Welt quarantiniert zu werden.“

Die Korrelation des Beginns der immer neuen Corona- und Influenza-A-Viren, die sich immer von Festland-China aus verbreiten, mit der Übergabe von Hong Kong ist doch sehr auffällig! Nach meinem Eindruck versucht das neue Imperium, Hong Kong und Umland China zu entreissen!

Die Geschicht wiederholt sich, weil China mit immer raffinierten Biowaffen angegriffen wird!

Solange die chinesische Administration dies nicht offen anprangert und sogar enthüllt, ist das Land dem imperialen Hybridkrieg völlig ausgeliefert!

Vom Englischen: Vogelgrippe, SARS, China-Coronavirus. Wiederholt sich die Geschichte?

Von KEITH B. RICHBURG, 27. JANUAR 2020

https://www.statnews.com/2020/01/27/bird-flu-sars-china-coronavirus-is-history-repeating-itself/

“Das war sicherlich der Fall gegen Ende 1997, kurz nachdem China die Souveränität über Hong Kong wiedererlangt hatte, als das Territorium vom Ausbruch des H5N1 Virus, bekannt als “Vogelgrippe” getroffen wurden.“

“Die gleiche Verschleierung und Leugnung kam von Kommunistischen Behörden Chinas in Reaktion auf die ‘Schwere Akute Respirations Syndrom’ (SARS) Epidemie, welche auch durch ein Coronavirus ausgelöst wurde, am Ende der Jahre 2002 und 2003. Auch als sich das Virus verbreitete, blieben die chinesischen Verantwortlichen bei ihrer Linie, nich alle Fälle zu zählen und die Berichterstattung an die Weltgesundheitsorganisaiton (WHO) zu verzögern.“

“Die Regierung warnte die Öffentlichkeit monatelang nicht, erlaubte den Trägern des Virus frei zu reisen und alarmierte nicht die WHO bis Februar 2003. Schließlich begann China mit konzertierten Aktionen im Sommer 2003 und SARS konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, aber die mangelhafte Bericherstattung führte Misstrauen in die öffentliche Gesundheit, was bis heute anhält.“

“Wie die Vogelgrippe in 1997 und die SARS-Epidemie von 2002 bis 2003, hat der neueste Coronavirus seinen Ursprung auf dem Festland, diesmal in Wuhan, wahrscheinlich aus einem Markt, wo exotische wilde Tiere verkauft werden.“

“Aber 2020 ist weder 1997, noch 2003. Die chinesische Gesundheits-Infrstruktur und das Meldesystem sind zuverlässiger geworden. Noch viel wichtiger ist, dass der Gebrauch und die Durchdringung des des Internet in China es heute schier unmöglich macht, eine Verschleierung lange aufrechtzuerhalten. Trotz Zensur einiger Nachrichten über das Coronavirus — inklusive der Blockade ausländischer Websiten — sind die Plattformen der Sozialen Meiden gefüllt mit Debatten, Diskussionen und Fragen der Bürger, nach Vorsorgemaßnahmen die sie anwenden sollten.“

“Die sprunghafte Spirale der Anzahl der festgestellten Fälle mit Coronavirus-Infektion und die neuen drakonischen Maßnahmen, wie die effektive Quarantäne über Wuhan zu Beginn der geschäftigen Reisenperiode im Lunaren Neujahrs, brütet Zweifel, dass das reale Bild viel schlimmer ist, als es die Offiziellen zugeben wollen.“

“Man mag sich wünschen, dass die Führung in China aus ihren Felhern bei der Handhabe von SARS gelernt hat. Leider lehrt uns die Gesichte das Gegenteil und es scheint sich zu wiederholen.“

15. Selbstverursacht durch das Biowaffen-Labor in Wuhan?

Ein Fachmann, der selbst Biowaffen entwickelt hat, vermutet, dass COVID-19 aus einem Labor in Kanada nach China geschmuggelt wurde, die Chinesen in ihrem spezifischen Labor an SARS geforscht haben und das Virus unerwartet aus diesem Labor entkommen ist. Diese Spur sollte nicht ignoriert werden, aber ich kaufe das nicht ab.

Dennoch ist dies eine weitere Bestätigung, dass es sich hierbei nicht um eine natürliche Variation der Coronaviren handelt, zumindenst nicht in der Konzentration auf bestimmte geopolitische Zentren.

Wenn allein die Dichte der Städte und die hygenischen Zustände zur Entwicklung solcher Krankheiten führen sollten, dann wären die Slums von Indien und Bangladesh eher geignete Brutstädten für alle möglichen Viren und Bakterien.

Francis Boyle: Wuhan Coronavirus is an Offensive Biological Warfare Weapon

30.02.2020

Professor Francis Boyle: Update on Coronavirus

08.03.2020

16. Verteidugung der bürgerlichen Freiheit!

Den Bürgern, die jetzt leichtfertig nach Ausgangssprerre für alle rufen und Bestrafung von denen verlangen, die alleine oder in kleinen Gruppen spazieren gehen, sei gesagt, bitte denkt noch einmal nach, welchen Sinn solche Forderungen haben und wohin sie führen.

Niemand sollte seine Freiheits- und Bürgerrechte so einfach wegwerfen!

Niemand sollte die Errungenschaften der ziviliserten Gesellschaft, in diesem Falle das allgemeine Bildungsystem in Kindergärten, Schulen und Universitäten einfach so über Board werfen.

Denkt bitte an die Millionen Menschen die im Hotelgewerbe, der Gastronomie, Messedienst, Flugverkehr, Unterhaltungsdienst und anderswo arbeiten und ihre Familien, die auf das Einkommen angewiesen sind.

Viele Menschen werden finanziell gerade ruiniert. Es werden vermutlich mehr Menschen in den Selbstmord getrieben, als welche durch Grippe oder Erkältung sterben. Wir werden die wissenschaftliche Auswertung dieser Katastrophe erst nach mehreren Jahren erwarten können.

17. Entstaatlichung

Die Reaktion der Staaten auf den Coronavirus, insbesondere der Westlichen Welt (Imperialvasalle), zeigt, dass diese eigentlich gar keine mehr sein wollen. Sie missbrauchen die Coronavirus-Hysterie, um von ihrem Zerfallsprozess abzulenken, aber zugleich wird dieser Zerfall beschleunigt. Solch ein teures Ablenkungsmanöver werden sie sich nicht mehrfach leisten können. Spätestestens mit dem nächsten Versuch, wird Widerstand entstehen und wachsen. Also müssen sie Farbe bekennen und tatsächlich das Kriegsrecht ausrufen, die Reste der Republikanischen Staatsordnung aufgeben.

Der Zerfall und die Auflösung der Nationalstaaten und die Erschaffung einer Neuer Welt Ordung ist das Ziel, was erreicht werden soll und wird.

Mit der Coronavirus-Hysterie haben wir aufgehört darüber zu sprechen, dass immernoch …

150.000 Flüchtlinge auf der türkischen Seite der Grenze zu Griechenland noch immer um Übertritt kämpfen und

bereits über 100.000 durch die EU-Länder wandern, um in Deutschland, Österreich oder Frankreich anzukommen,

weitere 100.000 auf mildes Wetter warten, um von Nord-Afrika aus aufzubrechen,

Millionen Menschen in Afghanistan aus Angst vor dem gefürchteten Terrorregime der Taliban auf eine Gelegenheit zur Flucht warten,

Die Flüchtlingsströme aus anderen Ländern Afrikas zu erwarten sind.

Wir reden momental also kaum noch über die Massenflucht, als Waffe und Kollateralschaden des 3. Weltkrieges!

Wir reden aber auch nicht mehr über den Krieg in Libyen, Syrien, Jemen und den Aufflammen des Konfliktes im Iraq. Im Iraq bekämpfen die Volkseinheiten gerade die letzte Terrortruppe, den letzten Verbündeten der ISIS, nämlich die US-Kräfte. Möglicherweise werden die US-Terrortruppen einen letzten Versuch unternehmen, um sich noch in Irak halten zu können.

Was bleibt von diesen “Staaten” der westlichen Welt, die mit der Coronavirus-Hysterie von all ihren inneren und äußeren Miseren ablenken wollen, wenn der Frühling voll angebrochen und die letzten Erkältungs- und Grippeviren sich zurückgezogen haben?

Werden sie ihre Völker mit immer neuen Krankheitserregern besprühen, um die Angstspannung aufrechtzuhalten?

18. Alternativen zur Panik?

Bitte bedenkt, dass es gesundheitsfördernd für alle Menschen ist, draußen in frischer Luft und unter der Sonne zu sein. Krankheiten wie die Grippe verbreiten sich eher in geschlossenen Räumen und anderen Orten, wo eine hohe Ansammlung von Menschen sich nicht aus dem Wege gehen kann.

Gerade draußen kann der Sicherheitsabstand zu eventuell gefährdeten Menschen, also sehr alten und gesundheitlich angeschlagenen Menschen gut eingehalten werden.

Warum konzentrieren sich die Schutzmaßnahmen nicht auf die gefährdeten Gruppen, anstatt eine allgemeines Repressionsregime für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und gesunde Erwachsene zu verlangen?

Wäre es nicht besser für den nichtgefährdeten Teil der Gesellschaft, eine natürliche Immunisierung gegen das Convid-19, so wie mit allen Grippeviren aufzubauen?

Je mehr nicht gefährdete Menschen natürlich immunisiert sind, desto weniger wird die Gefahr der Ansteckung für die angeschlagenen und alten Menschen.

Was die Reinigung mit Chemikalien angeht, die momentan exessiv und demonstrativ ausgeübt wir, besteht die Gefahr der Schwächung des allgemeinen Immunsystems der Menschen und damit die Erhöhung des Anteils der Gefährdeten.

Anstatt den Besuch von Supermärkten, Restaurants und anderen Geschäften zu verbieten oder stark einzuschränken, könnten unschädlich Luftreinigungsmaßnahmen implementiert werden. So ist die Reinigung sowohl der Luft als auch der Räumlichkeiten mit Infrarotlicht eine solche Methode.

Dazu könnte das Immunsystem der Menschen durch Empfehlung von mehr gesundem Licht, durch häufige Spaziergängen in der Sonne und mehr und stärkere Glühbirnen in den Räumen verbesser werden, plus das Essen von vitaminhaltigem Gemüse und Obst.

Den gefährdeten alten und vorerkrankten Menschen könnte mehr Aufmerksamkeit geschenkt, deren medizinische Versorgung und Ernährung verbessert werden. Es ist kein Gemeimnis, dass in vielen Altersheimen die Einwohner nicht ausgeglichen ernähert werden.

19. Weitere Quellen

Politik mit Unbekanntem!

COVID-19 in Italien (Valeriy Pyakin 2020.03.09)

Vom Englischen: NACHWEISLICH IST DAS CORONAVIRUS EINE BIOWAFFE, ENTWICKELT VON DARPA, BILL GATES, DEFRA, WELLCOME TRUST (UK) UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION (EU)

JANUAR 28, 20206:13 PM

https://aim4truth.org/2020/01/28/proof-coronavirus-is-a-bioweapon/

Vom Englischen: COVID-19 Coronavirus “Falsche” Pandemie: Zeitschiene und Analyse

Von Prof Michel Chossudovsky Global Research, March 08, 2020

https://www.globalresearch.ca/ncov-2019-coronavirus-time-line/5705776

Vom Englischen: Chinas Coronavirus: Eine schokierende Neuigkeit. Liegt der Ursprung des Virus’ in den USA? Japan, China und Taiwan berichten über den Ursprung des Virus’

Von Larry Romanoff Global Research, März 04, 2020

https://www.globalresearch.ca/china-coronavirus-shocking-update/5705196

Warum das Coronavirus ein inszeniertes Theaterstück ist

Mar 12, 2020

Bill Gates und das Coronavirus – eine Lovestory

Feb 20, 2020

Quelle:

https://www.konjunktion.info/2020/03/gastbeitrag-hybridkrieg-mit-der-coronavirus-hysterie-biologische-psychologische-oekonomische-geophysische-kriegsfuehrung-update/

***

