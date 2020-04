Wie die globalen Finanzeliten unsere Welt mit einem harmlosen Coronavirus zerstören

Von Michael Mannheimer, 25. April 2020

Die Coronakrise ist ein Endkampf zwischen dem Guten und Bösen in der Welt. Gewinnt letzteres, wird die Welt in ewiger Finsternis versinken

Keine Sorge: Ich bin nicht zum Esoteriker geworden. Wenn ich von einem Kampf zwischen Gut und Böse spreche, so stelle ich nur fest, dass es diesen Kampf in der Weltgeschichte schon immer gegeben hat. Und dass er meistens zugunsten des Bösen ausgegangen war. Denn das Böse kennt kein Gewissen, hat kein Mitleid und keine Scheu, Millionen Menschen zu quälen oder zu töten.

Die Krux des “Guten” ist: Es ist von eben dieser Scheu gehemmt und gefesselt. Lieber läßt es sich abschlachten, als selbst zu schlachten. Lieber läßt es die Tyrannei zu, als die Tyrannei mit Gewalt bekämpfen. Nun, nicht immer ist das so. Aber doch meistens.

Paradebeispiel ist Indien: Dort haben sich vor 1000 Jahren 35 Millionen Buddhisten – Anhänger einer radikal gewaltfreien Religion – wehrlos von den eindringenden arabischen und türkischen Heeren abschlachten lassen. Was das Ende des Buddhismus in jenem Land bedeutete, wo er geboren wurde. Und die Geschichte beweist ferner: Kurze Phasen der Freiheit wurden meist von sehr langen Jahren der Unterdrückung abgewechselt. Denn die “Freien” machen immer wider denselben tödlichen Fehler: sie tolerieren, im Namen eines völlig falsch verstanden Toleranzbegriffs, das Wirken und Wüten ihrer inneren Todfeinde. Doch Toleranz gegenüber Intoleranz führt notwendig zum Tod der Toleranz. Dieses Phänomen ist bekannt als das Toleranz-Paradoxon und war schon Aristoteles bekannt…

Bestes Beispiel aus jüngster Geschichte: Die faktische Tatenlosigkeit der Bonner Republik gegenüber den 68-ern. Diese Passivität hat bekanntlich dazu geführt, dass die Feinde Deutschlands an die Macht gekommen sind. Und nun genau das tun, was Tyrannen immer tun: als erstes schaffen sie jene Freiheiten ab, unter denen sie überhaupt groß werden konnten.

Und wenn ich vom Endkampf schreibe, dann nicht deswegen, weil ich über Nacht Angehöriger einer religiösen Sekte geworden bin. Sondern allein aus dem Grund heraus, weil das Böse zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte über ein geradezu unfassbares technologisches, wissenschaftliches biogenetisches und digitales Potential besitzt, seine Herrschaft auf ewig zu zementieren.

Das Chippen ist erst der Anfang. Die Gehirnforschung ist bereits so weit, dass sie Computerchips ins Gehirn implantieren kann, über welche dann in sehr naher Zukunft Gedanken nicht nur gelesen, sondern auch initiiert werden können. Was dieses Szenario, sollte es dem Bösen gelingen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, für die Zukunft der Menschheit – genauer gesagt jenes Teils, das als Sklavenvolk vorgesehen ist – bedeutet, das kann sich jeder selbst ausdenken. Ein Entrinnen aus dieser technologisch-biogenetischen Sklaverei ist nicht mehr denkbar.

Aus diesem Grund habe ich heute einen besonderen Artikel eingestellt. Es handelt sich um einen der wohl besten, umfangreichsten und bestbezeugten Artikel zu den Hintergründen der Coronakrise, die in Wahrheit die größte Bedrohung der in Jahrhunderten erkämpften Freiheitsrechte der Menschheit ist. Ich fand ihn auf dem Ausnahme-Blog “Concept-Veritas”. Allein in diesem einen Artikel gibt es mehr Fakten, mehr Wahrheit, mehr Zusammenhänge und Hintergrundinformationen als in allen Systemmedien der Welt zusammengenommen (ich habe tausende dieser Lügenartikel gelesen) – und mehr, als auch die meisten Alternativblogs liefern.

Ich stelle den Artikel, den ich wegen seiner Überlänge gekürzt habe, in der Folge ohne weiteren Kommentar ein. Er ist inhaltlich unverändert. Allein die in grauen Kästen eingefügten Zwischenüberschriften stammen, der besseren Lesbarkeit wegen, von mir. Ich hoffe auf das Verständnis von Concept-Veritas.

Wie sich die Weltordnung

aus den Angeln hebt



NJ-Schlagzeilen : 30.03.2020 : SONDERAUSGABE, concept-veritas.com

Corona-Stephana vs. Corona-Satana – wie sich die Weltordnung aus den Angeln hebt

Wir haben immer wieder hervorgehoben, dass der derzeit unter dem Vorwand “Coronavirus” tobende Weltenkampf tatsächlich die Entscheidungsschlacht um die Menschheit darstellt, den Endkampf zwischen “Mensch und Reptil”. In dieser Ausgabe wollen wir unsere elitären Mitstreiter mit neuen Fakten versorgen und möglicherweise bei den bislang unverbesserlichen Lügenkonsumenten einen Erweckungsimpuls auslösen. Tatsächlich ist es so, dass die Corona-Lügenhysterie so viele Menschen aus dem liberalen, politisch-korrekten Lager zu Anti-Systemlern gemacht hat, wie noch keine andere von den Weltverderbern entfachte Krise zuvor.

Das personifizierte Böse: Das Weltgeld-Kartell und die von ihm entfachten globalen Paniken

Das Böse wird durch das Weltgeld-Kartell personifiziert, das mit jeder von ihm entfachten Krise die Massen enteignet und sich selbst dadurch unvorstellbar bereichert. Da dieses Syndikat wusste, dass ihr Geldblasensystem am Ende ist, wurde nach einer Möglichkeit gesonnen, eine Weltpanik auszulösen, die alles zum Zusammenbruch und zur totalen Verarmung der Massen bringen würde.

Das geht nur mit der Erzeugung von Todesangst. Da die Klima-Todesangst aber nicht wie erhofft wirkte, sie war viel zu abstrakt, weil es auch nicht möglich war, jeden Tag neue Massen-Todeszahlen durch angebliche Hitze und Sonneneinstrahlung zu produzieren. Da musste die gute alte Viren-Pandemie her, wie der jüdische Globalist Jacques Attali seit 2009 in Publikationen unablässig ankündigte.

Am 18. Oktober 2019 wurde die heutige Pandemie-Hysterie in New York generalstabsmäßig geplant und vorbereitet. Die Haupttäter waren das private Institut Johns Hopkins Health (gehört Bloomberg) und die Bill und Melinda Gates Stiftung. Johns Hopkins liefert zentral sämtliche sog. Corona-Infektionszahlen an die westlichen Regierungsstellen. Bei uns ist das RKI (Robert-Koch-Institit (MM)) zum totalen Handlanger von Bloomberg und Gates (alias Johns Hopkins) geworden. Am 29.03.2020 klafften die Zahlen von Johns Hopkins und dem RKI wie folgt auseinander.

Johns Hopkins: 490 Tote und 61164 Infizierte,

RKI: 389 Tote und 52.547 Infizierte. BR Text S. 108, 29.03.2020, 23:40 Uhr

Das ist bei den Infizierten ein Unterschied von 10.000 Fällen und bei Toten beträgt der Unterschied 100 Fälle. Das ergibt bei den Infizierten eine Differenz von 15, bei den Toten eine Differenz von 20 Prozent.

Mit Hilfe der Coronapandemie verwandelten die Globalisten die Länder der Welt zu einem Freiluftgefängnis

Mit der gewaltsamen Pandemie-Unterdrückung der Menschen aller Nationen, de facto die Inhaftierung der Bevölkerungen in denen ihnen Folge leistenden globalistischen Staaten (Nationen-Freiluftgefängnisse) soll jedes Aufbegehren beim endgültigen Aus des Finanzsystems und dem damit verbundenen Verlust aller erarbeitenden Eigentumswerte schon im Keim erstickt werden. Diese wütende Kraft nennen wir Corona-Satana, die kabbalistische Macht (Erläuterungen hier). Am 26. März 2020 forderte der Globalist und Ex-Finanzminister Großbritanniens (Blair-Regierung) wegen Corona eine Weltregierung:

“Gordon Brown fordert zur Bekämpfung des Coronavirus eine Weltregierung.” The Guardian

Es kann keinen Zweifel geben, dass wir vom vielleicht größten Weltenringen – Licht- gegen Dunkelkräfte – dieses Erdenzyklus’ erfasst worden sind. Das absolut Böse gibt niemals kampflos seine Pläne zur Schaffung einer Weltregierung auf, auch wenn die Säulen seiner satanischen Existenz bereits zerbröseln. Bevor wir uns den nackten Fakten zuwenden, sei kurz der esoterische Hintergrund dazu etwas ausgeleuchtet.

… Insofern vernehmen wir derzeit tiefgründiges von christlichen Gottesmännern, die nicht dem Satanismus des Vatikan angehören, sondern der urchristlichen Lehre folgen. Pastor Jakob Tscharntke zeigte sich bereits als wahrer Gottesmann im Merkelschen Flutherbst 2015, als er die Höllengestalt Merkel “zu den größten Verbrechern der Menschheitsgeschichte” zählte. Am 22. März 2020 enthüllte Pastor Tscharntke mit seiner Predigt esoterisch, dass Merkel dem absolut Bösen angehört, dem Brunnen der Endzeit entstiegen ist. Wie Jesus verkündete, so leitete auch Pastor Tscharntke seine Predigt unter dem Thema “Die Corona Krise – Gottes dringlicher Ruf zur Umkehr!” ein:

“Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf das Wort aus Matthäus 24 aus der sogenannten Endzeitrede Jesu zum Thema. Dass der Corona-Vorgang endzeitlichen Charakter hat, dürfte außer Zweifel sein.” Pastor Tscharntkes: Predigt unter dem Thema “Die Corona Krise – Gottes dringlicher Ruf zur Umkehr!”

Dann zitierte der Gottesmann die Verse 4 bis 8:

“Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.”

Und wahr dürfte tatsächlich bleiben: Vom Bösen der Merkel-Zeit wir kein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.

Auch Bischof Richard Williamson, der Widersacher des satanischen Vatikans, brachte in seinem Eleison-Kommentar vom 28.03.2020 (663) die Lehren des esoterisch-arischen Jesus einer durch den Terror der Globalisten immer aufnahmebereiter gewordenen Menschen-Gemeinde nahe. Bischof Williamson schreibt:

“Wenn das Cornavirus in krimineller Absicht freigesetzt wurde, damit seine Ausbreitung mit dem – ebenfalls gesteuerten – Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems zusammenfällt, würde es den Zusammenbruch in zwei Punkten flankieren:



– Es würde einen erheblichen Teil der Weltwirtschaft zum Erliegen bringen, indem es Bankrotte heraufbeschwört und eine starke Zunahme der Verschuldung und der Versklavung durch die globale Geldmacht hervorruft.



– Zudem würde eine übertriebene Panik wegen des Virus, erzeugt von den Medien, die sich in den Händen derselben Globalisten befinden, die Menschen von der dramatischen Verschlimmerung ihrer Versklavung ablenken.



Jedenfalls gilt: Wenn der finanzielle Zusammenbruch geplant herbeigeführt wurde, kam das Erscheinen des Virus für die Leute, die den Crash planten, wie gerufen.



Der Schurke im Spiel ist die Geldmacht, welche die Regierungen, mit denen sie zusammenarbeitet, kontrolliert; ihr steht so viel Geld zur Verfügung, dass sie die Börsenkurse nach Belieben ins Bodenlose fallen oder hochschnellen lassen kann.



Zusammenbrüche wie der von diesem März verfolgen das Ziel, einen gewaltigen Transfer des Reichtums von den kleinen Investoren in die Kassen der Geldmacht zu bewirken. Zu diesem Zweck hat letztere ab 1987 während 33 Jahren die Börsenkurse stetig steigen lassen, um die kleinen Investoren zu immer größeren Investitionen zu verlocken; als dieser Prozess genügend weit fortgeschritten war, ließen sie den Börsenmarkt einbrechen, um besagte Investoren ihres Vermögens zu berauben, während sie selbst auf den Absturz der Kurse wettete und damit märchenhafte Summen einkassierte.



Und die Regierungen schützen die Geldmacht, weil sie schon längst von dieser gekauft worden sind.” Bischof Richard Williamson, in seinem Eleison-Kommentar vom 28.03.2020

Das globalistische Höllensystem muss restlos vernichtet werden

Diese neuen Denkrichtungen sind Teil des gewaltigen Widerstandes gegen das globalistische Höllensystem, Corona Satana, das zum Einsturz gebracht und vollkommen vernichtet werden muss. Die göttliche Gegenmacht, die Runenkraft, nimmt für alle spür- und erkennbar schon merklich das Heft in die Hand: Corona Stephana. Denn die heilige Corona (auch Stephana genannt) ist nicht nur die Schutzpatronin gegen Seuchen, sondern auch die Schutzpatronin des ehrlichen Geldes im Sinne des arischen Heilands Jesus Christus, der die Geldverbrecher (heutige Globalisten) damals aus dem Tempel prügelte und sie Ottern- und Natterngezücht nannte. Die Kampfeslinie verläuft zwischen Kabbal-666 und 666-Hag-All.

Die Fakten

Kommen wir jetzt zu den harten Fakten, die enthüllen, dass hinter den ungerechtfertigten und grauenhaften Maßnahmen gegen die Bevölkerungen der Plan steckt, das wirtschaftliche und soziale Gefüge total zu vernichten, um eine Weltherrschaft des Terrors über einer völlig ruinierten Menschheit zu errichten.

Mit Merkels beispiellosem Lügensystem, dem die prominente Riege der gekauften Wissenschaftler angehört, werden die übrigen Mitlaufpolitiker mit täglich steigenden Infizierungszahlen in den Wahnsinn und somit in den sozialen und wirtschaftlichen Abgrund getrieben.

Dr. Markus Krall, Vorstandssprecher von Degussa: “Es wird noch sehr viel schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Die kommende Wirtschafts- und Systemkrise wird von den Machtinhabern, den Gewinnern korrupter Maschinerien und den auf die ganze Macht hoffenden Sozialisten genutzt werden, eine Ergreifung nicht mehr demokratisch kontrollierter Macht anzustreben. Schneller wahrscheinlich als erwartet: Die bürgerliche Revolution.” (Epoch-Times 29.03.2020)

Täglich treten die Fälscher und Terrorherren von Virologen und Chefs der Gesundheitseinrichtungen vor die Kameras und verkünden mit Leichenbitterminen ihre neuesten Übertreibungen von einem sog. Anstieg der Infizierten.

Aber wie kommt der ständige Anstieg der steigenden Zahlen von Infizierten zustande? Hier die Antwort: Alle gesundeten Fälle, das sind 99 Prozent, wie auch all jene, die bereits immun geworden bzw. gesund die Quarantänen verlassen haben, bleiben als Infiziertenzahlen im Rahmen der Gesamtzahlen von Infizierten erhalten.

Und alle neu hinzugekommenen Infizierten werden zu den alten 99 Prozent gesundeten oder symptomfreien Fällen hinzuaddiert und bleiben als immer neue nach oben schießende Gesamtzahlen erhalten. Und das ist von ganz oben, von den virologischen Terrorgenerälen, angeordnet.

Wer das nicht glauben kann, hier ist die amtliche Bestätigung von der PNP vom 27.03.2020:

“Die gemeldete Zahl der bestätigten Coronafälle gibt die Summe aller jemals gemeldeten, infizierten Patienten wieder. Darin enthalten sind auch Personen, die bereits wieder gesund und virenfrei sind. Die Zahl kann also nur steigen, von ihr wird nichts mehr abgezogen.”

Niemals werden die Genesenen, die immun Gewordenen und die Symptomfreien von der Gesamtzahl abgezogen, sondern immer nur mit den neuen als neue infizierte Gesamtzahl genannt.

Und diese Lügenzahlen werden stets so präsentiert, als handele es sich bei den 99 Prozent Gesundeten um todgeweihte Coronakranke.

Die Horror-Verkündungen des Corona-Triumphirats, Jens Spahn, BRD-Gesundheitsminister, Christian Drosten, Charité-Virologe und Lothar Heinz Wieler, Chef des RKI, sind Propaganda-Auftragnehmer des privat-globalistischen Johns Hopkins Health Institut, das dem jüdischen Globalisten Michael Rubens “Mike” Bloomberg gehört.

Aber niemand geringeres als das 1812 gegründete medizinisch-wissenschaftliche Weltjournal, The New England Journal of Medicine, (Waltham, MA, USA) widerlegt die Lügen von der außergewöhnlichen Gefährlichkeit des Coronavirus. In dem von den Wissenschaftlern Anthony S. Fauci, M.D., H. Clifford Lane, M.D., and Robert R. Redfield, M.D., am 26.03.2020 gezeichneten Beitrag “Covid-19 – Durch das Unbekannte steuern” (Covid-19 — Navigating the Uncharted), heißt es: (NEJM):

“Das interessiert die Höllenhexe Merkel wenig. Sie treibt ihre Vasallen an, immer neue Corona-Panik mit Infizierten-Lügen zu entfachen.



Der Wissenschaftler John P. A. Ioannidis von der University of Stanford bezeichnete die Daten über das Coronavirus in seinem Beitrag “Ein Fiasko entsteht” als “vollkommen unzuverlässig, und das Fiasko könnte zum Jahrhundert-Fiasko werden.



Wir fällen Entscheidungen ohne verlässliche Daten. Eine Sterberate von 0,05 % der Bevölkerungsdichte ist weniger als bei einer saisonalen Grippe. Somit sind die Kontakt- und Ausgangssperren potentiell sozialgewaltig und die finanziellen Konsequenzen könnten total irrational ausgehen. Das ist, als würde ein Elefant vor einer Katze zu flüchten versuchen und dabei von einer hohen Klippe springen, was für ihn den Tod bedeutet.”

Statnews, 17.03.2020

Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. (EbM) erklärt am 20.03.2020: “Wo ist der Beweis? Es gibt keine zuverlässigen Zahlen über die Letalität von COVID-19.

Sicher ist, dass die simple Division der Anzahl der Todesfälle durch die Anzahl der nachgewiesenen Erkrankungen zu einer substantiellen Überschätzung der sogenannten ‘CFR Case Fatality Rate’ (Todesfallrate) führt. Da COVID-19 in der Mehrzahl der Fälle mit milden Erkältungssymptomen oder gar symptomfrei verläuft, werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht alle tatsächlich aufgetretenen Infektionsfälle erfasst, Todesfälle jedoch nahezu vollständig.

Dies führt zu einer Überschätzung der CFR. Die CFR wäre dann nur etwa ein 10tel der aktuell gemessenen.

Andererseits haben die derzeit ergriffenen NPIs (Kontaktsperren) massive Auswirkungen, die weit über den wirtschaftlichen Einbruch und das Abstürzen der Aktienkurse hinausgehen.

Welche psychischen und gesellschaftlichen Auswirkungen haben soziale Isolierung?

Wie viele Arbeitsplätze werden verlorengehen, wie viele Unternehmen werden kollabieren?

Viele Fragen bleiben offen. Wir sind einerseits mit den nackten Zahlen einer exponentiell steigenden Anzahl von Erkrankten und Toten weltweit konfrontiert, die uns die Medien tagtäglich in beängstigender Form vor Augen halten. Die mediale Berichterstattung berücksichtigt jedoch in keiner Weise die von uns geforderten Kriterien einer evidenzbasierten Risikokommunikation. In den Medien werden aktuell die Rohdaten kommuniziert, etwa bisher gibt es ‘X’ Infizierte und ‘Y’ Todesfälle. Dabei wird nicht zwischen Diagnosen und Infektionen differenziert. Die Nennung von Fällen ohne Bezugsgrößen ist irreführend. So werden beispielsweise für die einzelnen Länder, Bundesländer oder Regionen lediglich Rohdaten berichtet, ohne Bezug zur Bevölkerungsgröße.”

Deutscher Enthüllungsjournalist Six: “Krankenhäuser faktisch leer”

Der Enthüllungsjournalist Billy Six ist der Behauptung der Corona-Lügenindustrie nachgegangen, wonach laut Berliner Charité im Berliner Virchow-Klinikum alle Berliner Corona-Fälle zusammenkommen würden, und das zwischen 8 und 16 Uhr. Billy Six war im Virchow-Klinikum, aber die meiste Zeit war überhaupt nichts los. Es sollten, als Billy Six im Klinikum war, 1000 Corona-Patienten eingeliefert werden, wie die Corona-Lügenindustrie vorher verkündet hatte. Niemand wurde eingeliefert, niemand. Krankenschwestern sagten Billy Six hinter vorgehaltener Hand, dass die Presse diese art Meldungen frei erfinde. Das Video von Billy Six wurde vorgestern, bei Veröffentlichung auf Youtube, nach zwei Stunden gelöscht. Es wurde es unter anderen Namen immer wieder aufgeladen, doch jedes Mal nach einer oder zwei Stunden wurde es erneut gelöscht. Warum fürchtet das System die Wahrheit, die Enthüllungen, so sehr? Bei Bitchute, weil in Amerika ansässig, nicht mit Zweigstellen in der BRD vertreten, bleibt es.

Dr. Bodo Schiffmann: “Corona nicht tödlicher ist als eine völlig normale Grippe. Keine Gnade mit alten Menschen. Ausländer gehen vor”

Auch das Video von Dr. Bodo Schiffmann, dass Corona nicht tödlicher ist als eine völlig normale Grippe, aber vom Merkel-Regime unter dem Corona-Vorwand genutzt werde, um die Alten zu eliminieren versuchen, weil in der kommenden finanziellen Notzeit wohl der Kostendruck durch Renten- und Pensionszahlungen, von der medizinischen Versorgung ganz zu schweigen, vom Regime genommen werden soll. Das Video von Dr. Bodo Schiffmann, ebenfalls auf Bitchute gelagert, hier veröffentlicht.

Dr. Bodo Schiffmann. Keine Gnade mit alten Menschen. Ausländer gehen vor. Erwiesen: Corana tötet nicht mehr als eine schwere Grippe. Dieses Video wurde von Youtube zigmal gelöscht.

In der Tat gehen Beobachter davon aus, dass die deutschen Alten einer medizinischen Mangelversorgung zum Opfer fallen werden, um die hereingeholten Fremden versorgen zu können. Es wird angenommen, dass es bei uns wird wie in Straßburg, wo man die Alten durch medizinische Behandlungs-Verweigerung einfach sterben lässt:

“Coronavirus-Patienten, über 80-Jährige werden nicht mehr beatmet, die Gefahr ‘medizinischer Kollateralschäden’. Ihr Besuch in Straßburg im Auftrag des Innenministeriums Baden-Württembergs hat die Ärzte schockiert. Sie warnen, wie sich Deutschland vorbereiten sollte.” Tagesspiegel, 26.03.2020

EU will Reisen stoppen

Aber gleichzeitig wird die Hereinholung von Merkels fremden und verseuchten Corona-Massen nicht gestoppt. Wer Asyl sagt, bleibt und wird vorrangig vor den Deutschen medizinisch versorgt. Auch dürfen die durchseuchten Invasoren in Gruppen unter die Deutschen gehen und diese infizieren:

“Die Europäische Union will sämtliche ‘nicht essentielle Einreisen’ aus anderen Staaten unterbinden. Das teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag nach einer Schaltkonferenz der G7-Staaten mit. ‘Je weniger Reisen, desto besser können wir das Virus eindämmen’, sagte sie. In der Mitteilung werden auch sämtliche Ausnahmen von der Einreisesperre aufgelistet. Personen, die um internationalen Schutz bitten, sollen eingelassen werden.” FAZ, 16.03.2020

Kontaktverbot? Immigranten schert’s nicht…

Wie schon erwähnt, auch das Kontaktverbot braucht von den verseuchten Invasoren nicht eingehalten werden:

“Probleme im Erzgebirge: Asylbewerber missachten Kontaktverbot. Die Bürgermeister von Schneeberg und Zschorlau bitten Sachsens Innenministerium um Hilfe. Denn viele der hier lebenden Asylbewerber würden sich nicht an Ausgangsbeschränkungen halten. Immer wieder seien große Gruppen von Bewohnern des Schneeberger Asylheims bei Ausflügen ohne triftige Gründe beobachtet worden, berichten die Stadtchefs. Dies würde der Bevölkerung den Eindruck vermitteln, dass die Auflagen für sie nicht gelten würden. Darauf angesprochen, hätten einige Asylbewerber teils aggressiv reagiert.” BILD, 25.03.2020

So funktioniert Merkels Land, in dem wir alle “gut und gerne leben”!

Das Merkel-Regime: Nur Lügen

Wie das Lügensystem der Merkelisten gegen uns wütet, kann man nicht nur am Corona-Zerstörungsprogramm ablesen, sondern wurde nunmehr mit dem Auffliegen der Hanau-Lüge ein weiteres Mal entlarvt. Ein vom System gekapertes oder initiiertes Massaker in Hanau, dass als “rassistischer-rechtsextremer Massenmord” beispiellos hetzerisch dargestellt wurde, um die AfD bei der Hamburg-Wahl aus dem Parlament fernzuhalten, ist nunmehr sogar vom BKA als Lüge enttarnt worden. Der angebliche Täter – Tobias Rathjens – war nicht im sogenannten rechten Milieu zuhause, hatte nichts mit einem sog. Rassismus zu tun.

(Der BKA-Bericht enthüllt. Tagesschau, 27.03.2020)

Kann man sich ein verwerflicheres, ein verkommeneres System überhaupt noch vorstellen?

Warum aber entlarvte das BKA die Lügen der Merkelisten im Zusammenhang mit dem Hanau-Massaker so deutlich, das doch der AfD angelastet wurde? Sehen die Sicherheitskreise das System zerfallen und beginnen nun, Rache an den verhassten Merkelisten zu nehmen?

Tatsache ist, dass der seit Jahrzehnten verfolgte Plan der Globalisten, die Weltbevölkerung mit Hilfe von Pandemie- und Klimahysterie in Todesangst zu versetzen, um sie zur Bildung einer “rettenden Weltregierung” anzutreiben, fehlgeschlagen ist. Auch die derzeitige Corona-Hysterie wird diesen Plan nicht zur Verwirklichung bringen. Der Selbstmord bzw. Mord an dem hessischen Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) dürfte in das Bild vom zusammenbrechenden Globalistenterror passen. Vor allem, weil auch hier wieder brutal zensiert und gefälscht wurde.

Thomas Schäfer hinterließ einen wahrscheinlich sehr aufschlussreichen Abschiedsbrief, in dem er von einer “Aussichtslosigkeit” der derzeitigen Lage sprach. Die FAZ zitierte gleich nach dem Tod Schäfers diese Passage. Aber schon weniger als eine Stunde später wurde genau dieser Passus wieder aus dem Beitrag entfernt. Doch bei der gestrigen Google-Anfrage “Selbstmord Schäfer wegen Aussichtslosigkeit der Lage” um 9:11 Uhr wurden noch beide FAZ-Suchergebnisse angezeigt. Oben das neue Suchergebnis mit der gelöschten Passage, das wie folgt angezeigt wurde: “Hessens Finanzminister tot – Es fehlt ‘Aussichtslosigkeit’.” Das Ergebnis der eine Stunde älteren Suchanfrage gleich darunter lieferte noch folgenden FAZ-Suchtext: “Hessens Finanzminister Thomas Schäfer … Dem Vernehmen nach soll Schäfer von einer ‘Aussichtslosigkeit’ gesprochen haben, die er gesellschaftlich aber auch bezogen auf die wirtschaftliche Lage des Landes sehe. Hunderte Deutsche sitzen wegen Corona-Pandemie zwischen …” Mehr ist beim Suchtext nicht mehr zu erfahren, denn was Schäfer in seinem Abschiedsbrief über die Corona-Maßnahmen sagte, wurde zensiert. (Screenshots Suchanfrage von uns gesichert)

Es gibt das alte, aber ewig richtige deutsche Sprichwort “wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein”. Oder wie es Goethe von Mephistopheles in Faust sagen lässt: “Ich bin Teil jener Kraft, die stets das Böse will, doch stets das Gute schafft”. Das trifft auch auf die Bestrebungen der Menschheitszerstörung unter dem Horrorsystem eines Weltstaates durch die Globalisten zu. Mit organisierter Panik wollen sie Terrormaßnahmen in Form von Notstandsgesetzen durchsetzen, natürlich immer nur zum “Schutz der Menschen”, denen sie nunmehr selbst zum Opfer fallen. Die Nationalstaatliche Weltbewegung nutzt die Maßnahmen, die von den Globalisten für sie erdacht waren, um genau damit die Globalisten zu eliminieren.

Wir erleben heute das, was Rockefeller schon lange geplant hatte

Was wir derzeit erleben wurde bereits 2010 von Rockefeller “erwartet”.

Im Mai 2010 veröffentlichte die Rockefeller Stiftung eine 54-seitige Studie mit Zukunftsszenarien unter dem Titel “Scenarios for the Future of Technology and International Development” (Szenarien für die Zukunft der Technologie und internationale Entwicklung). Auf Seite 18 im Kapitel LOCK STEP (Im Gleichschritt) wird auf das Jahr 2012, also auf die Zukunft, verwiesen. Interessant dabei ist, dass im Jahr 2010 für das Jahr 2012 eine schlimmere Pandemie als die H1N1-Pandemie von 2009 erwartet wird. Beispielhaft verdeutlicht: Das Paket, das Rockefeller und Co. 2010 verschickt hatten, ist 2012 endlich eingetroffen. Wörtlich heißt es in dieser Rockefeller-Passage: “Und zu welchem Zweck?” Auf Seite 16 wurde der Zweck einer solchen Pandemie mit diesem Satz erklärt: Allerdings fürchtete Rockefeller und seine Bande vom Deep State in dieser Szenarien-Studie, dass es weltweit zu einem Aufstand gegen das Programm des “der Weltbevölkerung im Gleichschritt” (LOCK STEP) kommen würde.

In der “Vorausschau 2025” heißt es auf Seite 21: Auf Seite 22 heißt es im Kapitel “Die Rolle der Philanthropie” im Zusammenhang mit der Schaffung einer Weltregierung durch die Etablierung der sog. “universalen Rechte und Freiheiten”:

“Philanthropische Organisationen, die für die Durchsetzung der universalen Rechte und Freiheiten eintreten, werden von vielen Nationen an ihren Grenzen bereits gestoppt.



Manche Philanthropen werden gezwungen sein, nur dort aktiv zu sein, wo es keinen Widerstand gegen sie gibt. Viele Regierungen werden schwerwiegende Einschränkungen gegen diese philanthropischen Organisationen und ihre Tätigkeitsbereiche verhängen, sodass eine internationale Betätigung nur noch sehr begrenzt möglich sein wird. Letztlich wird es für sie nur noch möglich sein, sich in ihren Herkunftsländern zu betätigen.” https://ia802609.us.archive.org/12/items/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb/Scenarios%20for%20the%20Future%20ofTechnology%20and%20International%20Development.pdf

Als diese Studie 2010 erstellt wurde, gab es noch keinen Trump. Orban war noch unbedeutend. In Indien gab es noch keinen Modi, in Brasilien noch keinen Bolsonaro. In Europa waren Gegenbewegungen wie der Brexit, wie Matteo Salvinis LEGA und Santiago Abascals VOX sozusagen gänzlich unbekannt.

Das, was von den Globalisten zur Unterdrückung der Menschheit in einem Welteinheitsstaat ersonnen wurde, nämlich die Gewaltmaßnahmen unter dem Vorwand von Pandemien (mit der Klimahysterie hat es nicht funktioniert), wird nunmehr von den Erzfeinden der Globalisten gegen sie selbst angewandt. Und zwar zur Errichtung des Gegenteils vom Weltstaat, nämlich zur Schaffung einer Weltordnung von Nationalstaaten.

Ganzen Artikel hier lesen:

https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/03_Mar/30.03.2020.htm

