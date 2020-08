Wie die NWO den weltweiten Lockdown durchsetzte: Die Wahrheit wird uns am Ende befreien …

Wie Regierungen, Journalisten und Politiker von der NWO geschmiert wurden, um den globalen Lockdown durchzusetzen

Mithilfe der von der NWO zu ihren Zwecken instrumentalisierten Coronakrise lenken menschenverachtende Psychopathen nicht minder menschenverachtende Soziopathen, um die Menschen zu versklaven und für ihre Zwecke zu benutzen – bis zum bitteren Ende, der Menschen.

KGB-Order: Jeder Kommunismus-Kritiker muss als Faschist abqualifiziert werden:

In einem Twitter-Tweed schreibt Hans-Georg Maaßen @HGMaassen:

Ich erinnere einen Satz von General Iwan I. Agajanz, früher Chef der KGB-Desinformation:

„Jeder, der über unsere wahren Pläne genau oder unparteiisch … schreibt oder spricht, muss rasch als Rechter oder Faschist abqualifiziert oder der Lächerlichkeit ausgesetzt werden.“ https://twitter.com/HGMaassen/status/1295775507359899651

Mit der “Wende” sitzt der KGB in Gestalt der Linkspartei im Herzen Deutschlands. Und mit der Wende kam der “Kampf gegen Rechts” auf: Das war die erste politische Order, die der smarte und bei Frauen so gut ankommende Parteichef der SED-Nachfolgepartei (damals PDS, heute Linkspartei), Gregor Gysi (jüdische Abstammung) als Parole für die zukünftige Arbeit an Gesamtdeutschland ausgab. Diese Parole führte, unterm Strich, zu genau jenen unfassbaren Zuständen, die wir heute in Deutschland haben:

Zu einer historisch nie dagewesenen Spaltung,

die mitten durch alle Schichten des Volkes geht.

Zu einem Denunziantentum,

wie wir es schon zweimal aus der jüngeren Vergangenheit her kannten:

in den beiden sozialistischen Diktaturen Drittes Reich und DDR.

Zu einer faktischen Selbstauflösung Deutschlands

durch den massierten Zustrom ganzer zivilisations- und christenfeindlicher islamischer Völker,

die das Ziel der Kommunisten – die Erschaffung eines “neuen Menschen” (Marx, Kalergi, NWO) durch die Abschaffung des verhassten europäischen weißen Menschen durchsetzen sollen.

Und nun, mit der Corona-Waffe in der Hand, scheinen die ideologischen Psycho- und Soziopathen kurz vor ihrem Ziel: Mittels des globalen Lockdowns, einer Maßnahme, die in der Menschheitsgeschichte ohne Beispiel ist und nur ein einziges Ziel hat – die endgültige und ewige Machtübernahme des Kommunismus als einzige Weltregierung. Bei gleichzeitiger Ausschaltung aller Freiheits – und Menschenrechte, die sich die Völker in Jahrtausenden erbitterter und blutiger Kämpfe erstritten hatten.

Für den Lockdown wurden sie alle geschmiert

Der folgende Film wurde mir heute Nacht zugespielt und beantwortet die Frage, wie es sein kann, dass fast alle der 193 UN-Länder diesem Lockdown folgen. Obwohl die Corona-Epidemie nachweislich nicht mehr als eine mittelschwere Grippewelle war, an der etwa in Deutschland nicht einmal die Hälfte jener Infizierten daran verstarben, wie bei jeder alljährlichen Grippewelle.

Corona ist die große Krise der Neuen Weltordnung (NWO), mit deren Hilfe sie die Weltdominanz erwerben wollen. Und sie haben so gut wie alle Regierungen – genauer: die entscheidenden Personen der meisten Länder – mit Geldzuwendungen bestochen, ihre Völker in ein globales Freiluft-KZ zu zwingen. Denn der Lockdown, die Maskenpflicht und all die andern unmenschlichen Anordnungen (etwa die Wegnahme der Kinder, wenn sich die Eltern nicht stickt an die abartigen Anordnungen der verbrecherischen Regierungen halten), dienen allein dazu, den zu erwartenden Widerstand so gering wie möglich zu halten.

Was ich als einer der ersten in meinen Artikeln schon vor Wochen vermutet habe, bestätigt sich nun: Mittels der Gelder von Soros, Bill Gates, der Weltbank, des IWF und der WHO wurden tausende korrupte Politiker, ganze Regierungen, höchste Gerichte und viele Intellektuelle gekauft, um sich am größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu beteiligen. Das Vehikel der Durchsetzung sind die sich (in überwiegend jüdischer Hand*) befindlichen Weltmedien: Sie diffamieren jeden Coronakritiker, wie professionell er als Virologe oder Epidemiologe auch sein mag, als “Coronaleugner”, vernichten deren Existenz und halten die Weltöffentlichkeit mit bewusst gefälschten Medienberichten im Dauerzustand der Lüge: Doch immer mehr Menschen wachen auf.

• 1,4 Prozent der US-Amerikaner sind Juden. Dennoch beherrschen sie sämtliche US-Medien, alle US-Großbanken, alle US-Parteien und sind damit die mächtigste ideologische Gruppierung der Welt

• ”Project Syndicate”: Wie Juden die Weltmeinung steuern

• Von der “New York Times” bis zur “Süddeutschen Zeitung”: Juden beherrschen die wichtigsten Medien der Welt

• Von Hollywood bis zur Ukraine: Die weltweite Meinungsindustrie wird von Juden beherrscht

Um es hier nochmals klar zu machen: So ungemein wichtig Großdemonstrationen wie in Berlin gegen die globalistischen Verschwörer sind, so muss viel weiter gedacht werden. Diese Satanisten müssen mit Stumpf und Stiel ausgelöscht werden – denn ansonsten werden sie wiederkommen. Denn die Geschichte beweist, dass diese Satanisten nicht erst seit vorgestern am Werk sind: Es gibt sie schon seit Jahrtausenden, wie man es etwa in den “Die 13 satanischen Blutlinien – Die Ursache vielen Elends und Übels auf Erden” nachlesen kann. Wenn sie heute eine Schlappe erlangen sollten und überleben, dann tauchen sie, massiv gestärkt, in wenige Jahrzehnten wieder auf.

Schauen Sie sich in der Folge das hervorragende Video von Miriam an (Dauer: 12:06 Min.), in welchem diese mutige junge Frau die Hintergründe aufzeigt, wie es sein konnte, dass fast alle Länder der Welt sich dem Diktat der NWO beugen. Zitat Miriam:

“Es ging nie um Corona: Es ging immer nur um die, wie Merkel selbst sagt, Installation der NWO Neuen Weltordnung! Die für Abschaffung der Menschenrechte, Abschaffung einzelner Nationen und Knechtung der gesamten Menschheit steht. “

Demo Berlin FREITAG ‼️

28.08. um 18 Uhr vor dem Reichstag !!

Wie Regierungen und Politiker

von der Weltfinanz geschmiert wurden,

um den globalen Lockdown durchzusetzen

Miriam: “Erste WHISTLEBLOWER melden sich …”

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=sH6cD-f_GME&feature=youtu.be

Videodauer: 12:06 Minuten

Transkription des Videos

Transkribiert von Michael Mannheimer

Miriam, 21.08.2020

“Erste WHISTLEBLOWER melden sich …”



Ich habe heute Nacht eine Information bekommen von jemandem, der anscheinend im System ist – aber nicht damit einverstanden ist, was es mit uns macht. Und noch Schlimmes mit uns allen vorhat.



Wenn wir für unsere Freiheit kämpfen, müssen wir zuerst herausfinden, wer unsere wirklichen Feinde sind. Was die überhaupt wollen? Mit welchen Intrigen sie gegen uns vorgehen und bereit sind, alles gegen uns zu verbrechen.



Wenn wir diese Informationen dann haben, ist es unser Job, mit klarem, ruhigen Verstand herauszufinden, wie wir sie besiegen können. Und zwar so, dass diese bösartige Niedertracht nie mehr aufsteht und von neuem versucht, uns zu vernichten.



So, wie die SED-DDR-Mauermörder sich einfach in “Die Linke” umbenannt haben und uns jetzt von neuem vernichten und den Kommunismus einführen wollen in ganz Deutschland.



So wie Merkel, die mit ihren Eltern freiwillig vom Westen in den Kommunismus zog und mit Kommunismus-Verherrlichung groß wurde. Merkel, die wir alle gnadenlos unterschätzen, so, wie auch ihr Ziehvater Kohl sie unterschätzt hatte – den sie am Ende sogar noch verriet. Und sie uns jetzt, anhand ihres propagandistischen mainstreammedien-perfiden “Mutti”-Images, das nur noch ein paar besonders Naive glauben, nun unser Land und unser aller Existenzen zerstören will.



Nun aber zurück zu den neuen Erkenntnissen. Wir haben herausgefunden:



‘Die Regierungen der einzelnen Länder werden mit vielen Millionen geschmiert, damit sie einen Lockdown machen – und so für den Zusammenbruch ihrer Länder und die Vernichtung ihres eigenen Volkes sorgen. Nach außen hin werden diese Millionen (Hinweis MM: Es sind nicht Millionen, sondern zig Milliarden) als “Corona-Hilfsmaßnahmen” deklariert. Wieso gibt es dann keinerlei genaue Offenlegung,



• was genau mit diesem Geld passiert?

• wer es genau bekommt?

• für was genau es genutzt wird?

• Wo sind diese Nachweise?



Sie existieren natürlich nicht.



• Und woher hat unser Bankkaufmann-Pharma-Lobbyist Spahn plötzlich 4,2 Millionen Euro für die Villa, die er jetzt in Berlins Edelviertel gekauft hat?



Spahn wird dank der gekauften Mainstreammedien wieder irgendwelche Geschichten erzählen… Schauen Sie übrigens auch mal, was Spahns Ehemann von Beruf ist und vor allem, für wen dieser arbeitet.



Die Bestochenen, die viele Millionen erhalten haben, damit sie die Existenzen ihres eigenen Volkes vernichten, müssen diese Summen aber schnell anlegen. denn die Milliarden, die überall gedruckt werden, führen zur baldigen Inflation. Deren Bestechungsgeld wird bald kaum noch etwas wert sein. Deswegen versuchen es viel, auch in Gold anzulegen.



Apropos Gold: Wo sind eigentlich unsere Goldreserven? Wieso dürfen wir sie plötzlich nicht mehr sehen? Die Milliarden, die dem deutschen Volk gehören, haben Merkel und von der Leyen an die Banken verschenkt – und diese haben unserer Milliarden verzockt. Wieso bekommen wir da keinerlei Antworten?



Schauen Sie mal bei Boris Reitschuster nach, was die EU jetzt beschlossen hat. Und was wir alle nicht wissen dürfen. Übrigens: Auch IHR Geld auf den Bannkonten ist bald so viel wert wie Monopoly-Spielgeld. Schauen Sie dazu mal bei dem Experten Dr. Markus Krall rein. Sie werden dann vielleicht endlich Ihren Weckruf erhalten, wenn Sie sehen, dass auch SIE betroffen sind. Und auch IHRE Ersparnisse sich einfach so in Luft auflösen werden.



Jetzt aber zum eigentlichen Punkt dieses Videos:



Mir wurde gestern Nacht Folgendes mitgeteilt von jemandem, dessen Namen ich nicht nennen darf, der aber möchte, dass wir Folgendes wissen:



“Es geht nicht um Geld. es geht um die Installierung einer neuen Gesellschaft. Ich erkläre mich: Schulden und Eigentum sind immer noch gleich hoch. Bitte sehen Sie sich alle Folgen von Event201 auf Ted (?) an: Die Weltbank gibt dort die Summe des brachliegenden Geldes an, welches bereits negativ verzinst ist. Vorschlag war dann, dieses brachliegende Geld in die Staaten und jeweiligen Wirtschaften zu investieren bei solche einem großen Schaden, der durch eine Pandemie entsteht. Ich nenne es Ausverkauf der Staaten.



Man darf sich die Frage stellen, warum Merkel&Co. so gelassen mit 700 Milliarden Euro umgehen. Und die Staatsgarantie für Lufthansa, VW und auch gute mittelständische Firmen in Verbindung mit einem Hilfskredit anbieten. Ein Buch – “The great reset” – wird im August erscheinen und alle finanziellen Unterstützungen – egal ob gegenüber Staaten oder Firmen – wird an Sustainability (Nachhaltigkeit) geknüpft sein.



• Alle Güter und Dienstleistungen, die nicht systemrelevant sind, werden abgeschafft.

• Alle Dienstleistungen und Freizeitangebote, die nicht umweltfreundlich sind in deren Augen, werden verboten.

• Sie werden uns verarmen.



Noch ein Hinweis: wenn sie nur noch einen Großkonzern haben – z.B. die Lufthansa – dann werden die Preise in die Höhe schnellen.



• Sie können also nur noch reisen, wenn sie sich es leisten können.

• Dies wird aber nicht der Fall sein …

• also wird Reisen nur noch für Superreiche erlaubt sein.

• Und alles “Unnütze” wird abgeschafft.

• Alle Firmenreisen werden auch h´jetzt schon hinterfragt.

• Man hat bereits systemrelevante Unternehmen – Banken und andere Institutionen – ausgewählt, die man dann, wie im Einkaufscenter, aus den einzelnen Staaten aufkauft und als Monopol betreibt.

• Parallel wirbt man für neue Firmen, spezialisiert im KI (künstliche Intelligenz-Geschäft) – egal ob in der Gesundheitsbranche, Tourismus oder anderweitig.

• Dafür wird auch 5G benötigt.



Wir können uns den Plan, von langer Hand vorgedacht, zwar noch nicht vollständig vorstellen. aber ich bin der Meinung, das nur wenige _dinge in den letzten 100 Jahren durch Zufall geschahen.



Dieses Mal sind wir an der Wende. Ein neues Menschenverhalten wird uns und den Folgegenerationen auferlegt.“



******************************************************************************



Ende der Transkription. Das Video geht weiter (ab 6:30 Minuten)



Für alle ELTERN: https://youtu.be/FHlX0NKXKQk

Gold: https://youtu.be/N0KkJEWx-pI

Boris Reitschuster: https://www.reitschuster.de/post/erne…

