150 Zitate wider die Lüge von der Kriegsschuld Deutschlands an den beiden Weltkriegen

Von Michael Mannheimer, 3. September 2020

Dass Deutschland an den beiden Weltkriegen schuldig gewesen sein soll, ist eine der größten Lügen der Menschheitsgeschichte

In der Zeit des größten Angriffs gegen die menschliche Zivilisation durch die Kräfte hinter der Neuen Weltordnung muss man sich notgedrungen in den Aufklärungsartikeln überwiegend mit diesem Thema beschäftigen. Man kommt nicht umhin, sich wieder und wieder mit dem Vehikel, das zur Durchsetzung dieser NWO ersonnen wurde – der angeblichen Corona-Pandemie – zu beschäftigen und den Menschen zu zeigen, dass diese Pandemie nicht existiert, sondern genau jene von der NWO seit Jahrzehnten geplante “große Krise” ist, mittels derer sie ihr satanisches Ziel der Alleinherrschaft auf diesem Planeten durchsetzen wollen. Und man kommt auch nicht umhin, immer und immer wieder über die unsägliche Merkel zu schreiben – jene Kanzlerin, die weltweit führend ist bei der Umsetzung der NWO-Diktatur.

Ohne den Blick aus der Vogelperspektive verliert man den Überblick

Doch man muss hin und wieder den Blick auf die Tagespolitik abwenden und das Ganze aus einer höheren Warte aus betrachten. Erst mit dem Blick eines Adlers, der in 2000 m über der Erdoberfläche fliegt, kann man (zumindest einen Teil) des großen Ganzen erkennen: Und aus diesem Adlerblick wird jedem, der sich auch nur marginal mit Geschichte auskennt, klar:

Wir hätten weder Massenmigration,

noch Islamisierung,

wir hätten keine zwei Deutschlands

und die dann anschließende Wiedervereinigung,

wir hätten keine Merkel und keine Grünen –

und wir hätten auch keine Corona-Pandemie (die, wie David Icke in London sagte, eine Pandemie des Weltfaschismus ist)

und damit auch keinen Lockdown,

– wenn es nicht die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert gegeben hätte.

Diese Krieg geschahen nicht zufällig, sondern waren das Produkt exakter Pläne und Vorbereitungen der Illuminati, zu denen alle bekannten Geheimdienste wie die Freimaurer, Skull&Bones, Das “Komitee der 300”, der “Jesuitenorden” (um nur einige zu nennen), zu subsumieren sind.

Nun kann man das als “Verschwörungstheorie” abtun. Doch jeder, der das tut, outet sich damit auch als Ahnungsloser. Ich habe tausende Stunden damit verbracht, um mich von meiner ursprünglichen Position jener, die das Wirken der Geheimbünde als zentraler und weit wichtiger als das Wirken der Einzelstaaten sehen und dies bestens begründen konnten, als Verschwörungstheorie gesehen abgetan haben, zu entfernen und immer deutlicher erkannte, dass dies eben keine Verschwörungstheorie, sondern die gewaltigste reale Verschwörung der Menschheitsgeschichte ist.

Inzwischen bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass diese Geheimbünde die wahren Kräfte sind, die die Weltgeschicke lenken. Sie haben die Französische Revolution entfacht, haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg inszeniert, haben den Kommunismus erfunden und sind die Hintermänner hinter der Neuen Weltordnung. Sie beherrschen die Kunst, ihre Existenz so zu verschleiern, dass nur wenige Zeitgenossen imstande sind, die Realität hinter diesem Nebel zu erkennen.

Diese Kräfte haben auch Deutschland zweimal in einen Weltkrieg hineingezogen und behaupten bis heute, dass Deutschland an beiden Weltkriegen schuld sei. Doch dies ist eine der größten Lügen des 20. Jahrhunderts – und der Menschheitsgeschichte insgesamt.

Ohne die deutsche Kriegsschuldlüge keine Merkel, keine Wiedervereinigung, keinen Massenimmigration

Auf dieser Lüge basiert die permanente Einhämmerung an eine angebliche deutsche Alleinschuld, die zu einem historisch einzigartigen Schuldkult führte, der Deutschland auszeichnet. Ohne diese Lüge gäbe es weder die 68-Revolution, noch die Grünen und auch keine Bundeskanzlerin Merkel. Es gäbe keine EU, die laut Angaben führender Politiker nur zu dem Zweck errichtet wurde, um Deutschland auf ewig unter Kontrolle zu halten. Und es gäbe keine Islamisierung Deutschlands, die u.a. damit gerechtfertigt wird, dass man die angeblich per se zum Faschismus neigenden Deutschen “ausdünnen” müsse (Joschka Fischer).

Sie werden nun Zitate lesen von führenden Politikern während, vor und nach den beiden Weltkriegen, die nicht weiter kommentiert werden müssen. Dass die meisten Deutschen von diesen Zitaten noch nie gehört haben ist ein unwiderlegbarer Beweis, dass wir immer noch in Feindes Hand sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Feind ausländisch oder deutsch ist. Denn die Strategie des britischen MI5 und amerikanischen CIA ist längst aufgegangen:

Sefton Delmer, der jüdische Propagandachef Churchills, war nach WK2 zuständig für die “Umerziehung” der Deutschen. Gegenüber dem Völkerrechtler Prof. Grimm gab er folgendes kund:

„Mit Gräuelpropaganda haben wir den Krieg (Weltkrieg 2) gewonnen. Und nun fangen wir erst richtig damit an!



Wir werden diese Gräuelpropagandafortsetzen, wir werden sie steigern bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört sein wird, was sie etwa in anderen Ländern noch an Sympathien gehabt haben, und sie selber so durcheinander geraten sein werden, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun.



Wenn das erreicht ist, wenn sie beginnen, ihr eigenes Nest zu beschmutzen, und das nicht etwa zähneknirschend, sondern in eilfertiger Bereitschaft, den Siegern gefällig zu sein, dann erst ist der Sieg vollständig.” Sefton Delmer, ehemaliger britischer Chefpropagandist nach der Kapitulation 1945 zu dem deutschen Völkerrechtler Prof. Grimm.

Die Propaganda der Alliierten wird durch den Überleitungsvertrag Art. 7.1als “OFFENSICHTLICHE TATSACHEN” vom „deutschen“ Strafrecht geschützt.



Anmerkung: Sefton Delmer war der Sohn eines jüdischen Englischlehrers aus Australien.Er unterrichtete bereits vor dem 1. Weltkrieg in Berlin. Dort wurde er zum Professor ernannt. Sein Sohn wuchs in Berlin auf, ging dort zur Schule, sprach also fließend Deutsch. Das machte ihn zum willkommenen Agenten für Churchills schwarze Propaganda.

Wie wahr diese Aussage Delmers ist, können Sie an den nun folgenden Zitaten selbst ersehen. Sie werden, wenn Sie die Zitate durchgelesen haben, vermutlich das Gefühl haben, aus einem Albtraum erwacht – oder in einem Albtraum gelandet zu sein. Ich kann Sie beruhigen: Sie sind in der Realität und in der Wahrheit gelandet, die man uns Deutschen 100 Jahre vorenthalten hat.

Uns bleibt daher nur eine Hoffnung: Allein die Wahrheit wird uns auf Dauer befreien.

_________________________________________

Entlarvende historische Zitate zur Unschuld Deutschlands an den beiden Weltkriegen

Der Krieg galt nicht Hitler.

Sondern der Zerstörung Deutschlands

1.

„Ich führe keinen Krieg gegen Hitler, sondern ich führe einen Krieg gegen Deutschland.“

Churchill, 1940 als neu ernannter Premier-Minister



**********



2.

********



15.

**********



**********



**********



**********



**********



71.

„Wir hätten, wenn wir gewollt hätten, ohne einen Schuss zu tun, verhindern können, dass der Krieg ausbrach. Aber wir wollten nicht.“

Churchill am 3.9.1939, dem Tag der britischen Kriegserklärung



**********



72.

“Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte.”

Churchill, in seinen “Erinnerungen”.



**********



73.

“Angenommen, Deutschland führt ein vernünftiges Geldsystem ein, in welchem kein Geld aufgekauft werden kann,dann wird die Gold-Blase platzen, und die Grundlagen des Staats-Kapitals brechen zusammen. Darum muss es um jeden Preis daran gehindert werden. Daher auch die fieberhaften Vorbereitungen zu seiner Vernichtung! …

Sollte ihr System bedroht werden, so haben sie nichts zu verlieren und alleszu gewinnen, wenn sie zu einem Krieg schüren, um eine Reform zu zerschlagen.Das geschieht heute, und Deutschland ist das auserkorene Opfer.“

Der englische Generalmajor Fuller, 1938, Quelle: Emil Maier Dorn in seinem Buch: Magische Macht Mammon, S. 37/38



**********



74.

„Das Deutsche Volk besteht aus 60 Millionen Verbrechern und Banditen.“

Churchill in einem Telegramm an den jugoslawischen Ministerpräsidenten im

Frühjahr 1941 und später im Wortlaut in die Kriegserinnerungen übernommen.(Anm.: Ganz sicher gab es im Frühjahr 1941 mehr als 80 Millionen Deutsche – in den Grenzen des Deutschen Reichs. Außer Churchill hat jene Deutschen bereits davon abgezogen, welche er damalsschn zur Vernichtung angedacht hatte?)



**********



75.

«Das meiste auf das wir aus waren, ist uns zugefallen. Die deutschen Kriegsschiffe sind ausgeliefert, die deutschen Handelsschiffe sind

abgeliefert, die deutschen Kolonien haben aufgehört zu sein, der eine unserer Haupt-Bewerber im Handel ist zum Krüppel geschlagen.»

Die wirtschaftlichen und machtpolitischen Gründe für den 1.WK Krieg laut dem engl. Premier Lloyd George 1919



**********



76.

1921 sagte der als rücksichtloser Politiker bekannte Georges Clemenceau (1906 – 1909 und 1917 – 1920 Ministerpräsident Frankreichs):

«Der Krieg (er meinte den WK1) war nur die Vorbereitung, die Vernichtung des deutschen Volkes fängt jetzt erst an.» Und weiter: «Es gibt zwanzig Millionen Deutsche in Europa zu viel.»



**********



77.

«Nicht die politischen Lehren Hitlers haben uns in den Krieg gestürzt; Anlass war sein Erfolg, eine neue,kräftig wachsende Wirtschaft aufzubauen. Die Wurzeln des Krieges waren Neid, Gier und Angst.»

Der englische Generalmajor J. F. C. Fuller in «The Second World War», 1948



**********



78.

«Wenn Hitler Erfolg hat, wird er innerhalb von fünf Jahren einen Europäischen Krieg bekommen.»

Lord Vansittart (British Foreign Office) 1933

Deutschland war bis 1939 ein blühendes Land

79.

“Man mag heute darüber sagen, was man will: Deutschland war im Jahre 1936 ein blühendes, glückliches Land.

Auf seinem Antlitz lag das Strahlen einer verliebten Frau. Und die Deutschen waren verliebt – verliebt in Hitler… Und sie hatten allen Grund zur Dankbarkeit. Hitler hatte die Arbeitslosigkeit bezwungen und ihnen eine neue wirtschaftliche Blüte gebracht. Er hatte den Deutschen ein neues Bewusstsein ihrer nationalen Kraft und ihrer nationalen Aufgabe vermittelt.“

Sefton Delmer, britischer Chefpropagandist während des Zweiten Weltkrieges in seinem Buch „Die Deutschen und ich“,- Hamburg 1961, S. 288



**************



80.

„Gerade bin ich zurückgekommen von einem Besuch in Deutschland… Ich habe nun Deutschlands berühmten Führer gesehen, auch die großen Veränderungen, die er verursacht hat. Was immer einer denkt von seinen Methoden – und diese sind bestimmt nicht jene eines parlamentarischen Landes -, kann doch kein Zweifel darüber bestehen, dass er eine wunderbare Veränderung im Geist der Menschen, in ihrem Benehmen untereinander, in ihrer sozialen und ökonomischen Selbstdarstellung bewirkt hat…

Es ist nicht das Deutschland des ersten Jahrzehnts nach dem Weltkrieg, das zerbrochen, niedergeschlagen, niedergedrückt, mit einem Gefühl von Unvermögen und Furchtsamkeit dahinlebte. Es ist jetzt voll von Hoffnung und Vertrauen und einem erneuten Gefühl von Bestimmung, sein eigenes Leben selbst zu lenken, ohne Einwirkung irgendwelcher Kräfte außerhalb seiner Grenzen. Das erste Mal in Deutschland nach dem Weltkrieg ist generell ein Sinn für Sicherheit unter den Menschen eingezogen. Es ist ein glückliches Deutschland. Ich habe es überall gesehen und kennengelernt.“

Lloyd George nach seinem Besuch in Berchtesgaden bei Adolf Hitler im „Daily Express“, 17.09.1936



***********



81

„Wenn England einmal so geschlagen darniederliegen sollte wie Deutschland nach dem Weltkrieg, dann wünschte ich mir für England einen Mann wie Adolf Hitler.“

Winston Churchill, 1938



**********



82.

Der jüdisch-amerikanische Historiker Jawnann stellte 1956 fest, dass Deutschland am Vorabend des ihm von England und Polen aufgezwungenen Krieges eine offene und normale Gesellschaft gewesen war.



**********

Die Rolle Polens

beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs

83.

„Die Minderheiten in Polen (Anm: Gemeint waren die Deutschen) sollen verschwinden. Die polnische Politik ist es, die dafür sorgt, dass sie nicht nur auf dem Papier verschwinden.

Diese Politik wird rücksichtslos vorwärt getrieben und ohne die geringste Beachtung der öffentlichen Meinung der Welt, auf internationale Verträge

oder auf den Völkerbund. Die Ukraine ist unter der polnischen Herrschaft zur Hölle geworden. Von Weißrussland kann man dasselbe mit noch

größerem Recht sagen. Das Ziel der polnischen Politik ist das Verschwinden der nationalen Minderheiten, auf dem Papier und in der Wirklichkeit.“

Manchester Guardian, 14. Dezember 1931





***********



84.

„Der polnische Terror in der Ukraine ist heute schlimmer als alles andere in Europa. Aus der Ukraine ist ein Land der Verzweiflung und Zerstörung geworden. Was um so aufreizender ist, als die Rechte der Ukrainer völkerrechtlich gewährleistet sind, während der Völkerbund allen Appellen und Darlegungen gegenüber taub ist und die übrige Welt nichts davon weiß und sich nicht darum kümmert.“

Manchester Guardian, 17.Oktober 1930; beide Zitate nach Ulrich Stern „Die wahren Schuldigen am Zweiten Weltkrieg“





***********



85.

„Am 2. Mai brach der von Korfanty aufgezogene dritte Aufstand in Oberschlesien aus. Es begann eine entsetzliche Schreckensherrschaft. Die Mordtaten vervielfachten sich. Die Deutschen wurden gemartert, verstümmelt, zu Tode gepeinigt, ihre Leichen geschändet. Dörfer und Schlösser wurden ausgeraubt, in Brand gesteckt, in die Luft gesprengt.

Die im Bild in der offiziellen Veröffentlichung der deutschen Regierung 1921 festgehaltenen Vorfälle überschreiten an Grausamkeit die schlimmsten Vorgänge, die man sich vorstellen kann.“

Prof. Dr. René Martel in seinem Buch „Les frontières orientals de l`Allemagne“ (Paris 1930) über die polnischen Raubzüge in Oberschlesien 1921



************



86.

„Die natürliche Grenze Polens ist im Westen die Oder, im Osten die mittlere und untere Düna …“

Der polnische Westmarkenverband 1926 (vgl. Dr. rer. nat. Heinz Splittgerber, „Unkenntnis oder Infamie?“, Verlag „Der Schlesier“, Recklinghausen, S. 6). Berlin war auf polnischen Heereskarten bereits als polnisches Gebiet eingezeichnet.





*************



87.

„Wir sind uns bewusst, dass der Krieg zwischen Polen und Deutschland nicht vermieden werden kann. Wir müssen uns systematisch und energisch für diesen Krieg vorbereiten.

Die heutige Generation wird sehen, dass ein neuer Sieg bei Grunwald in die Seiten der Geschichte eingeschrieben wird. Aber wir werden dieses Grunwald in den Vorstädten von Berlin schlagen. Unser Ideal ist, Polen mit Grenzen an der Oder im Westen und der Neiße in der Lausitz abzurunden und Preußen vom Pregel bis zur Spree einzuverleiben. In diesem Krieg werden keine Gefangenen genommen, es wird kein Platz für humanitäre Gefühle sein.“

Das zensierte und der polnischen Militärdiktatur nahe stehende Blatt Mosarstwowiecz 1930, also noch drei Jahre vor Hitlers Machtergreifung.





***********



88.

„Wir sind bereit, mit dem Teufel einen Pakt abzuschließen, wenn er uns im Kampf gegen Hitler hilft. Hört ihr: Gegen Deutschland, nicht nur gegen Hitler.

Das deutsche Blut wird in einem kommenden Krieg in solchen Strömen vergossen werden, wie dies seit Entstehung der Welt noch nicht gesehen worden ist.“

Die Warschauer Zeitung „Depesza“ vom 20. August 1939



**********



89.

„Die Polen haben das letzte Gefühl für Maß und Größe verloren. Jeder Ausländer, der in Polen die neuen Landkarten betrachtet, worauf ein großer Teil Deutschlands bis in die Nähe von Berlin, weiter Böhmen, Mähren, Slowakei und ein riesiger Teil Russlands in der überaus reichen Phantasie der Polen bereits annektiert sind, muss denken, dass Polen eine riesige Irrenanstalt geworden ist.“



vgl. Ward Hermans, flämischer Schriftsteller, 3.8.39, bei Lenz, F., Nie wieder München, Heidelberg 1965, Bd. I, S. 207





**********



90.

„Wir sind bereit zu jedem Kriege, sogar mit dem stärksten Gegner …“

vgl. Polska Zbrojna, 25. März 1939, zit. bei Walendy, „Historische Tatsachen“, Heft 39, S. 16



**********



91.

„Polen will den Krieg mit Deutschland, und Deutschland wird ihn nicht vermeiden können, selbst wenn es das wollte.“

Rydz-Smigly, Generalinspekteur der polnischen Armee in einem öffentlichen Vortrag vor polnischen Offizieren, Sommer 1939, (vgl. Dr. rer. nat. Heinz Splittgerber, „Unkenntnis oder Infamie?“, Verlag „Der Schlesier“, Recklinghausen, S. 7)



**********



92.

„Es wird die polnische Armee sein, die in Deutschland am ersten Tage des Krieges einfallen wird.“



Erklärung des polnischen Botschafters in Paris am 15.8.1939 (vgl. Freund, M. „Weltgeschichte“, Bd. III, S. 90)



*********



93.

„Der springende Punkt ist hier, dass Hitler, im Gegensatz zu Churchill, Roosevelt und Stalin, keinen allgemeinen Kriegsausbruch 1939 wollte.“

vgl. Barnes „Blasting of the historical Blackout“, Oxnard, Kalif., 1962





*********



94.

„Polen führte bereits seit 1920 einen ständigen Hetz-Krieg gegen Deutschland.Amerika und das Weltjudentum haben England in den Krieg getrieben.“

Der frühere britische Premierminister Chamberlain Ende 1945



**********



95.

“Wenn England von Schottland durch einen irischen Korridor getrennt wäre,würden wir mindestens soviel verlangen, wie Hitler jetzt verlangt.“

Der britische Botschafter an seinen Außenminister



***********



96.

„Solange wird nicht Frieden in Europa herrschen, bis nicht alle polnischen Länder vollkommen an Polen zurückgegeben sein werden, solange nicht der Name Preußen, da er ja der Name eines schon lange nicht mehr vorhandenen Volkes ist, von der Karte Europas getilgt sein wird, und solange nicht die Deutschen ihre Hauptstadt Berlin weiter nach Westen verlegt haben.“

Der polnische Generalstabsoffizier Baginski 1937 in seinem in Polen immer wieder neu aufgelegten Buch „Poland and the Baltic“:



***********



97.

„Polen wird bald gegen seinen Erbfeind Deutschland marschieren, wobei als erste Etappe der Zwergstaat Danzig besetzt werden wird“

Rydz-Smigly, der spätere polnische Marschall, am 2. August 1931



***********



„Polen will den Krieg mit Deutschland, und Deutschland wird ihn nicht vermeiden können, selbst wenn es das wollte.“

Rydz-Smigly, im Juni 1939 vor polnischen Offizieren



**********



98.

Im Mai 1939 erklärte der polnische Kriegsminister Kasprzycki in Paris:

«… wir beabsichtigen, einen Bewegungskrieg zu führen und von Beginn der Operationen an in Deutschland einzumarschieren.“

Die Rolle der USA

bei den beiden Weltkriegen



99.

„Ich werde Deutschland zermalmen.“

Roosevelt, 1932 (!). (vgl. E. Reichenberger „Wider Willkür und Machtrausch“, Graz, 1955, S. 241)



**********



100.

„… Ich befragte Joe Kennedy, (US-Botschafter in London), über seine Unterredungen mit Roosevelt und N. Chamberlain von 1938. Er sagte, Chamberlains Überzeugung 1939 sei gewesen, dass Großbritannien nichts in der Hand habe, um zu fechten, und daß es deshalb nicht wagen könne, gegen Hitler in den Krieg zu gehen …

Weder Franzosen noch Engländer würden Polen zum Kriegsgrund gemacht haben, wenn sie nicht unablässig von Washington angestachelt worden wären … Amerika und das Weltjudentum hätten England in den Krieg getrieben.“

US-Verteidigungsminister J. Forrestal am 27.12.1945 in sein Tagebuch (The Forrestal Diaries, New York, 1951, S. 121 ff)

(Zit. nach G. Franz-Willing „Kriegsschuldfrage“, Rosenheim 1992, S. 112)Die Rolle der Juden bei den beiden Weltkriegen



**********



101.

„Der Krieg in Europa ist beschlossene Sache.“

Der amerikanische Botschafter Bullit in Paris, am 25. April 1939



**********



102.

„Wenn wir in den Krieg verwickelt werden, so wird er von künftigen Geschichtsschreibern nur mit dem Namen bezeichnet werden:

‚Der Krieg des Präsidenten‘, weil jeder seiner Schritte seit seiner Rede in Chicago (1937) auf den Krieg hinlenkte.“

Der amerikanische Minister Nye, am 25. April 1941



**********



103.

“Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach dem Krieg auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen in diesem Teufelsszenario weiter mitzuspielen. Wir hätten unmöglich den Menschen klar machen können, daß der Krieg eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war.”

James Baker, ehem. USA Außenminister.



**********

Die Rolle der Juden

bei den beiden Weltkriegen

104.

„Unsere Sache ist, Deutschland, dem Staatsfeind Nr. 1, erbarmungslos den Krieg zu erklären.“

Der französische Anarchist, Freimaurer und Krypto-Jude Bernhard Lecache, Präsident der jüdischen Weltliga, 9.11.1938



**************



105.

„Es ist unsere Sache, die moralische und wirtschaftliche Blockade Deutschlands zu organisieren und diese Nation zu vier-teilen: … Es ist unsere Sache, endlich einen Krieg ohne Gnade zu erwirken.“

Lecache, Paris, 18. November 1938 (vgl. Lecache, B. „Le droit de vivre“)



***************



106.

„Unsere jüdischen Interessen erfordern die endgültige Vernichtung Deutschlands“

W. Jabotinski, Begründer von „Irgun Zwai Leumi“, Januar 1934 (vgl. Walendy, „Historische Tatsachen“, Heft 15, S. 40)



****************



107.

„Hitler will nicht den Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden, und zwar bald. Das letzte Wort liegt wie 1914 bei England.“

Zionist Emil Ludwig Cohn, „Annalen“ (vgl. Hennig, a.a.O., S. 137)



***************



108.

„Denn obwohl Hitler vielleicht im letzten Augenblick den Krieg vermeiden will, der ihn verschlingen kann, wird er dennoch zum Krieg genötigt werden“

Der jüdische Autor Emil Ludwig Cohn, 1938 (vgl. Ludwig Cohn „Die neue heilige Allianz“)



**********



109.

„Es ist uns gelungen, die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg zu ziehen, und wenn sie (die USA) im Zusammenhang mit Palästina und den jüdischen Streitkräften tun, was wir verlangen, dann können wir die Juden in den USA so weit bekommen, dass sie die USA auch diesmal hineinschleppen“ (in den 2. Weltkrieg)

Weizmann zu Churchill, September 1941, (vgl. Lenski, R. „Der Holocaust vor Gericht“, Samisdat Publ. 1993, S. 555 (Quelle: David Irving)



**********



110.

Bekanntlich kam Hitler ganz legal durch Wahlen im Januar 1933 an die Macht. Doch schon 1932 sagte Bernhard Lecache, Präsident der jüdischen Weltliga:

«Deutschland ist unser Staatsfeind Nummer eins. Es ist unsere Sache, Deutschland erbarmungslos den Krieg zu erklären.»

Das war die erste von mehreren jüdischen Kriegserklärungen an Deutschland.



**********



111.

Die zweite Kriegserklärung erfolgte zwei Tage nach Hitlers Machtübernahme am 1. Februar 1933 durch den Juden Henry Morgenthau:

«Die USA sind in den Abschnitt des zweiten Weltkrieges eingetreten.»



**********



Eine dritte Kriegserklärung meldete der Daily Express am 24.3.1933:

«Das israelische Volk der ganzen Welt erklärt Deutschland wirtschaftlich und finanziell den Krieg. 14 Millionen Juden stehen zusammen wie ein Mann, um Deutschland den Krieg zu erklären.»



**********



112.

Noch eine vierte Kriegserklärung kam am 7.8.1933 von Samuel Untermayer (auch Untermyr geschrieben), dem Vertreter des World Jewish Economic Federation (Jüdische Welthandels Vereinigung):

«Wir rufen zum Heiligen Krieg gegen Deutschland auf.»



**********



113.

Eine fünfte Kriegserklärung erfolgte am 6.9.1939 durch Dr. Chaim Weizmann an das Deutsche Reich:„Unsere Sache ist, Deutschland, dem Staatsfeind Nr. 1, erbarmungslos den Krieg zu erklären.“

Der französische Anarchist, Freimaurer und Krypto-Jude Bernhard Lecache, Präsident der jüdischen Weltliga, 9.11.1938



************



114.

„Es ist unsere Sache, die moralische und wirtschaftliche Blockade Deutschlands zu organisieren und diese Nation zu vier-teilen: … Es ist unsere Sache, endlich einen Krieg ohne Gnade zu erwirken.“

Lecache, Paris, 18. November 1938 (vgl. Lecache, B. „Le droit de vivre“)



***************



115.

„Unsere jüdischen Interessen erfordern die endgültige Vernichtung Deutschlands“

W. Jabotinski, Begründer von „Irgun Zwai Leumi“, Januar 1934 (vgl. Walendy, „Historische Tatsachen“, Heft 15, S. 40)



****************



116.

„Hitler will nicht den Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden, und zwar bald. Das letzte Wort liegt wie 1914 bei England.“

Zionist Emil Ludwig Cohn, „Annalen“ (vgl. Hennig, a.a.O., S. 137)



***************



117.

„Denn obwohl Hitler vielleicht im letzten Augenblick den Krieg vermeiden will, der ihn verschlingen kann, wird er dennoch zum Krieg genötigt werden“

Der jüdische Autor Emil Ludwig Cohn, 1938 (vgl. Ludwig Cohn „Die neue heilige Allianz“)



***************



118.

„Es ist uns gelungen, die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg zu ziehen, und wenn sie (die USA) im Zusammenhang mit Palästina und den jüdischen Streitkräften tun, was wir verlangen, dann können wir die Juden in den USA so weit bekommen, dass sie die USA auch diesmal hineinschleppen“ (in den 2. Weltkrieg)

Weizmann zu Churchill, September 1941, (vgl. Lenski, R. „Der Holocaust vor Gericht“, Samisdat Publ. 1993, S. 555 (Quelle: David Irving)



**********



119.

Bekanntlich kam Hitler ganz legal durch Wahlen im Januar 1933 an die Macht. Doch schon 1932 sagte Bernhard Lecache, Präsident der jüdischen Weltliga:

«Deutschland ist unser Staatsfeind Nummer eins. Es ist unsere Sache, Deutschland erbarmungslos den Krieg zu erklären.»

Das war die erste von mehreren jüdischen Kriegserklärungen an Deutschland.



**********



120.

Die zweite Kriegserklärung erfolgte zwei Tage nach Hitlers Machtübernahme am 1. Februar 1933 durch den Juden Henry Morgenthau:

«Die USA sind in den Abschnitt des zweiten Weltkrieges eingetreten.»



**********



121.

Eine dritte Kriegserklärung meldete der Daily Express am 24.3.1933:

«Das israelische Volk der ganzen Welt erklärt Deutschland wirtschaftlich und finanziell den Krieg. 14 Millionen Juden stehen zusammen wie ein Mann, um Deutschland den Krieg zu erklären.»



**********



122.

Noch eine vierte Kriegserklärung kam am 7.8.1933 von Samuel Untermayer, dem Vertreter des World Jewish Economic Federation (Jüdische Welthandels Vereinigung):

«Wir rufen zum Heiligen Krieg gegen Deutschland auf.»



**********



123.

Eine fünfte Kriegserklärung erfolgte am 5.9.1939 durch Dr. Chaim Weizmann an das Deutsche Reich:

»Die Regierung seiner Majestät hat Hitlerdeutschland den Krieg heute erklärt. In diesem schicksalsschweren Augenblick liegt der jüdischen Gemeinde dreierlei besonders am Herzen: der Schutz der jüdischen Heimat, das Wohl des jüdischen Volkes und der Sieg des britischen Empire. Der Krieg, zu dem sich Großbritannien jetzt durch das nazistische Deutschland gezwungen sieht, ist unser Krieg. Wir werden dem britischen Heer und dem britischen Volk vorbehaltlos jedwede Unterstützung zuteil werden lassen, die wir leisten können und leisten dürfen.«

Diese Kriegserklärung des Weltjudentums, genauer gesagt, des Welt-Zionistenkongresses, vom 5. September 1939 trug die Unterschrift von Chaim Weizmann. Sie wurde im Jewish Chronicle am 8. September 1939 veröffentlicht. Von diesen fünf ungeheuerlichen Kriegserklärungen wusste die deutsche Bevölkerung nichts. Die deutsche Presse druckte damals so etwas nicht! Heute auch nicht! Was hat sich geändert?



**********



124.

Pikanterweise ist bekannt, dass Hitler bereits Ende der zwanziger Jahre von der jüdischen Hochfinanz 128 Millionen Reichsmark überwiesen bekam. Weitere Milliarden an Unterstützung Hitlers durch die Juden sollten folgen.



**********



125.

“Deutschland ist unser Staatsfeind Nr. 1. Es ist unsere Sache, ihm erbarmungslos den Krieg zu erklären.“

Bernat Lecache, 20.7.1932 in die „Jüdische Weltliga“ (zit.n. „Harold Cecil Robinson, „Verdammter Antisemitismus“, siehe oben, S. 119).



**********



126.

“Deutschland muß den Juden überlassen werden und die Deutschen unter den anderen Völkern dieser Erde aufzuteilen.”

Lionel de Rothschild am 22.10.1939; John Colville: „Downing Street Tagebücher 1939 -1945“, Siedler Verlag, Berlin 1988, S. 31



**********



127.

“…,ohne sich auch nur einen Augenblick zu lockern, wird jeder weitsichtige Mensch Frankreich dennoch nur einen Rat geben können: Verlaßt Euch nicht darauf! Vernichtet Deutschland im eigentlichen Sinne, tötet seine Menschen, besiedelt das Land mit anderen Völkern…”

Rathenau, Walther (1867-1922), deutscher Außenminister, Sohn jüdischer Eltern, Februar 1920. “Brief an Frankreich”, Zitiert in: Nachgelassene Schriften, Bd. 1, S. 113-116



********



128.

“Das Ziel, das wir während der 3000 Jahre mit so viel Ausdauer anstreben, ist endlich in unsere Reichweite gerückt und weil seine Erfüllung so nahe ist, haben wir unsere Anstrengungen und Vorsichtsmassnahmen zu verzehnfachen. Ich kann euch versichern, dass unsere Rasse ihren berechtigten Platz in der Welt einnehmen wird. Jeder Jude ein König [S.285], jeder Christ ein Sklave. Wir weckten antideutsche Gefühle in Amerika, welche im Zweiten Weltkrieg gipfelten. Unser Endziel ist die Entfachung des Dritten Weltkriegs. Dieser Krieg wird unseren Kampf gegen die Gojim (Nichtjuden) für alle Zeiten beenden. Dann wird unsere Rasse unangefochten die Erde beherrschen.”

Oberrabbiner Rabinowitsch anno 1952 zu Rate: [602] Wolfgang Eggert: Israels Geheimvatikan, Teil 3, S.343-344



**********



129.

“Das internationale Judentum hat Europa gezwungen, sich in diesen Krieg zu stürzen, nicht nur, um sich in den Besitz eines Großteils des Goldes der Welt zu bringen, sondern auch, um mit Hilfe desselben Goldes einen neuen jüdischen Weltkrieg (den II. WK, Verf.) zu entfesseln.”

Die Londoner Zeitschrift “The Jewish World”, 6. Januar 1919, zit.n. “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus”, März 1995, Verlag Neue Visionen, CH-8116 Würenlos, S. 119).



**********



130.

“Die deutsche Rasse muß vernichtet werden, darüber besteht gar kein Zweifel.”

Isaak Sallbey am 11. Februar 1922 in “Der Türmer”, zit.n. “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus”, siehe oben, S. 119 und “Die Erbschaft Moses” von Joachim Kohln, S. 3



**********



131.

Der jüdische deutsche Außenminister Walter Rathenau forderte Frankreich 1922 dazu auf, “restlos alle Deutschen zu ermorden und Deutschland mit fremden Völkern besiedeln zu lassen”

Quelle: “Geburtswehen einer neuen Welt”, von Carlos Baagoe, Samisdat-Verlag, Toronto, S. 143



**********



132.

“Unsere jüdischen Interessen erfordern die endgültige Vernichtung Deutschlands”

W. Jabotinski, Begründer von “Irgun Zwai Leumi”, Jan. 1934 (vgl. Walendy, “Historische Tatsachen”, a.a.O., Heft 15, S. 40)



**********



133.

„Letztlich wurden zwei Weltkriege geführt, um eben eine dominierende Rolle Deutschlands zu verhindern.“

Der Jude Henry Kissinger – amerikanischer Außenminister in „Welt am Sonntag“ v. 13.11.1994



**********



134.

„Nach dem nächsten Krieg wird es nicht mehr ein Deutschland geben. Auf ein von Paris gegebenes Signal werden Frankreich und Belgien sowie die Völker der Tschechoslowakei sich in Bewegung setzen, um den deutschen Koloß in einen tödlichen Zangengriff zu nehmen. Sie werden Preußen und Bayern voneinander trennen und das Leben in diesen Staaten zerschlagen.”

The Youngstown Jewish Times vom 16. April 1936



**********



135.

„Am Ende des gegenwärtigen Krieges wird man sagen können, daß alle Straßen nach Jerusalem führen. Es wird kein einziges Problem in Mittel- und Osteuropa geben, welches ohne Jerusalem gelöst werden kann und ohne daß Palästina es gebilligt hätte.”

Das offizielle Organ der zionistischen Vereinigung Belgiens, „L´avenir Juif”, Nr. 191, vom 16. Februar 1940 proklamierte das „jüdische Jahrhundert“ und erhob folgenden Anspruch auf die Weltherrschaft



**********



136.

In einem Brief an den französischen Botschafter in Washington, M. Jasserand, zählt der amerikanische Geschäftsmann Oskar Strauß eine Reihe von Namen auf, die für den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg werben:

“Die Bankiers Georg Blumenthal, Eugen Meyer, Isaak Seeligmann, W. Salomon, Philipp Lehmann. Die Industriellen Adolf Lewisohn und Daniel Guggenheim; die Rabbiner Wise, Lyons, Philipson; die Publizisten Dr. Beer und Frankfurter. Ich führe diese Namen an, um eine Tatsache zu bekunden…”

Quelle: Emil Maier Dorn in seinem Buch: Magische Macht Mammon, S. 155

Die Kriegsverbrechen der Alliierten

gegen Deutschland

137.

„Unser Hauptziel ist die Vernichtung von so vielen Deutschen, wie möglich.

Ich erwarte die Vernichtung jedes Deutschen westlich des Rheines und innerhalb des Gebietes, das wir angreifen.“

General Eisenhower zu Beginn des Roer-Angriffes



**********



138.

„Es bleibt nunmehr übrig, den besten Weg, die praktischste und schnellste Art und Weise zu finden, wie dem deutschen Volk die Todesstrafe

auferlegt werden kann. Ein Blutbad und eine Massenhinrichtung müssen selbstverständlich von vornherein ausgeschlossen werden. Sie sind

nicht nur undurchführbar, wo sie auf eine Bevölkerung von etwa siebzig Millionen angewandt werden sollen, sondern derartige Methoden sind

auch mit moralischen Verpflichtungen und sittlichen Gepflogenheiten der zivilisierten Welt unverträglich. Es bleibt also nur noch ein Weg offen,

um die Welt für immer vom Deutschtum zu befreien, nämlich der, die Quelle zum Versiegen zu bringen, die diese kriegslüsternen Seelen erzeugt,

indem man das Volk daran hindert, seine Gattung je wieder fortzupflanzen.“

Präsident der Amerikanischen Friedensvereinigung und amerikanischer Jude Theodore Nathan Kaufman 1941



**********



139.

„Die Anstrengungen sind zu konzentrieren auf die Moral der feindlichen Zivilbevölkerung.“

Directive No. 22 / 4.02.1942



**********



140.

„Ich nehme an, daß es klar ist, daß das Ziel Wohngebiete sind, nicht etwa Schiffswerften oder Flugzeugfabriken.“

Direktive an den britischen „Chief of Air Staff“ / 5.02.1942



**********



141.

„Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke der Befreiung, sondern als besiegte Feind-Nation…“

Directive JCS 1067/6



**********



142.

„… Der letzte Krieg hat deutlicher als sonst die satanische Natur der Zivilisation erwiesen … Jedes Sittengesetz ist von den Siegern … gebrochen worden. Keine Lüge war zu schlecht, um angewendet zu werden….“

Mahatma Gandhi, „Hier spricht Gandhi.“ 1954, Barth-Verlag München



**********



143.

„Die Tschechen haben tausendmal weniger und die Polen hundertmal weniger erlitten im Vergleich zu dem, was sie in den letzten beiden Generationen den Deutschen zugefügt haben.“

Prof. David L. Hoggan, US-amerikanischer Geschichtswissenschaftler



**********



144.

„Wenn den Deutschen noch so großes Unrecht angetan wird, findet sich doch immer ein obskurer deutscher Professor, der so lange an der Objektivität herumbastelt, bis er bewiesen hat, dass die Deutschen Unrecht getan haben.“

Baronin de Stael („De 1’Allemagne“)



**********



145.

„Wir haben keine Gefangenen gemacht. Wenn sich jemand ergeben hat, dann haben wir ihn umgelegt.“

Harold Baumgarten, ehemaliger alliierter Soldat, über das Verhalten

der alliierten Soldaten bei der Landung in der Normandie am 6. Juni 1944.

Zitiert aus der ZDF-Dokumentation „Die Befreiung“ (Teil 1) am 11.05.2004



**********



146.

“Wir haben sechs oder sieben Millionen Deutsche umgebracht. Möglicherweise werden wir eine weitere Million oder so töten, bevor der Krieg zu Ende ist.”

Churchill In seinen “Erinnerungen”

Zitate ausländischer Politiker und Militärs

über deutsche Soldaten

147.

„Die Deutschen sind ohne Frage die wunderbarsten Soldaten.“

Feldmarschall Lord Alanbrooke, Chef des britischen Generalstabs



**********



148.

“Die jungen Soldaten Hitlers waren erstklassig ausgebildet und motiviert;

sie haben unsere Truppen überall zum Narren gehalten.“

Winston Churchill



**********



149.

„Reiste man nach dem Kriege durch die befreiten Länder, so hörte man allenthalben das Lob des deutschen Soldaten und nur zu oft wenig freundliche Betrachtungen über das Verhalten der Befreiungstruppen.“

Basil Liddel Hart, brit. Militärhistoriker



**********



150.

„Niemals waren wir freier als unter der deutschen Besatzung.“

Jean-Paul Sartre

Hinweis: Die obigen Zitate, die die Unschuld Deutschlands beweisen und zeigen, dass unser Land aus Neid, Gier und Machtinteressen in zwei Weltkriege gezwungen wurde, sind nicht einmal ansatzweise vollständig. Sie zeigen nur die Spitze der Spitze des berühmten Eisbergs. Weitere Zitate werden zu gegebener Zeit folgen. (MM)



****

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...