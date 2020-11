Kein Zweifel mehr: Sie wollen die Versklavung von 8 Mrd. Menschen mit Hilfe der von ihnen geschaffenen Corona-Panik

Von Michael Mannheimer, 04. November 2020

Corona ist der zündende Funke, auf den die Kollektivisten in aller Welt so sehnsüchtig gewartet haben.

Der iranischstämmige Autor und Publizist Rayman Peymani (Christ) ist einer jener Intellektuellen, der den globalen Komplott hinter der künstlich geschürten Corona-Panik (und zuvor der Klimahysterie) begriffen hat. In seinem neuesten Artikel “The Great Reset: Der angekündigte Endsieg der globalen Umsturzbewegung” (Quelle) schreibt er:

EIN TOTALER NEUSTART SOLL HER



“Über Jahre hinweg haben sie mit einer orchestriert geschürten Klimahysterie daran gearbeitet, marxistisch-leninistischen Gesellschaftslehren zur Renaissance zu verhelfen.



Der einheitlich denkende, gleichförmig handelnde und im Kollektiv aufgehende Mensch ist ihr Ziel. Die Narrative der drohenden Auslöschung der Menschheit und der bevorstehenden globalen Klimakatastrophe wurden dabei so aufdringlich gesetzt, dass heute schon Neugeborene die Worte direkt nach Mama und Papa lernen. Mehrfach sind die Einpeitscher der Klimabewegung allerdings ihrer wahren Motive überführt worden, und einige von ihnen propagieren offen das Mittel der Gewalt zur Durchsetzung ihrer Umsturzphantasien.



Seit fünf Jahrzehnten kommen die Vertreter der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen „Eliten“ in Davos zusammen. Dort legen sie einmal im Jahr, vorbei an Wählern und Parlamenten, fest, welche Weichenstellungen vorgenommen werden sollen. Das Ganze findet keinesfalls geheim statt, umso bedenklicher ist, auf wie wenig Kritik das alljährliche außerparlamentarische Treiben stößt. Immer weiter ist das „Weltwirtschaftsforum“ im Laufe der Zeit nach links gerutscht. Inzwischen ist die Durchsetzung größtmöglicher gesellschaftlicher Konformität das Hauptanliegen der Teilnehmer, unter ihnen die Staats- und Regierungschefs aller maßgeblichen Länder.



Nun prahlen die Ausrichter unverhohlen mit dem Slogan „The Great Reset“. Ein totaler Neustart soll her, und niemand versucht zu verschleiern, dass es dabei um den endgültigen Sieg des Ökofaschismus geht.”



https://peymani.de/the-great-reset-der-angekuendigte-endsieg-der-globalen-umsturzbewegung/

Aus einem Ausnahmezustand machten sie längst Normalität

Weltweit haben Regierungen jedoch Gefallen daran gefunden, ihren politischen Willen ohne eine lästige Parlamentsintervention durchzusetzen:

Der zur Normalität erklärte Ausnahmezustand wird in die Länge gezogen.

Verordnungen werden längst in kleinen Zirkeln beschlossen, die als Organe in den Verfassungen gar nicht vorgesehen sind.

Dabei trägt bei genauer Betrachtung die im Frühjahr geschaffene gesetzliche Grundlage zur Bekämpfung eines angeblichen Notstands heute nicht mehr.

Noch zu Jahresbeginn schier undenkbare und politisch niemals durchsetzbare Entscheidungen werden unter Berufung auf die Corona-Krise mittlerweile in Windeseile herbeigeführt.

Die Europäische Union hat auf diese Weise innerhalb weniger Wochen die von Südeuropa langersehnte Transferunion errichtet.

Zudem wurde die Individualmobilität auf ein Minimum reduziert,

befinden sich erste Unternehmen in staatlicher Obhut

und ist der Weg der Alimentierung eines immer größeren Teils der Bevölkerung weiter beschritten worden.

Die Parlamente, die schon bei den Absprachen über billionenschwere „Rettungspakete“ in der Staatsschuldenkrise und während der Aufkündigung der Asylabkommen zur millionenfachen Ansiedlung von Zuwanderern weitgehend außen vor geblieben waren, sind nunmehr endgültig Zaungäste. (Quelle)

Es ging nie um Corona als (angebliche) Pandemie

Dass es nie um Corona ging, sondern um die Errichtung einer globalen Diktatur mit Hilfe der gigantischen Coronalüge, spricht sich mittlerweile immer mehr herum. Dennoch glauben immer noch die meisten Menschen ihren Regierungen – und wissen entweder nichts von völlig anderslautenden Fakten* – oder sie wollen diese nicht zur Kenntnis nehmen.

”Um die Weltregierung umsetzen zu können, ist es nötig, Individualität, Loyalität gegenüber Familientraditionen, nationalen Patriotismus und religiöse Dogmen aus den Köpfen der Menschen zu bekommen.” Mayer Amschel Bauer, der jüdische Begründer der Rothschild-Dynastie

*

• “Wir in der Weltgesundheitsorganisation befürworten keine Lockdowns als primäres Mittel zur Kontrolle dieses Virus“, sagte Dr. David Nabarro der wöchentlich britischen Zeitschrift “The Spectator” in einem Interview, das am 8. Oktober 2020 ausgestrahlt wurde.

• Corona: 260 Zitate von Wissenschaftlern, die Lockdown, Masken- und Impfzwang als absurd und kriminell einstufen

• Der Lockdown beruht v.a. auf Falsch-Behauptungen des Hofvirologen Drosten. Jetzt droht ihm eine Milliardenklage

Es ging stets um Corona als die langersehnte “große Krise”

Es gibt keinen Zweifel mehr: Corona war von länger Hand geplant. Und zwar als die große Krise, die die NWO benötigt, um mit Hilfe ihres gigantischen Netzwerks aus Bänken, Pharmaindustrie, gekauften Medien, uns Universitäten und korrupten Regierungen ihren lange vorbereiten Plan zur Weltherrschaft durchzusetzen.

Es gibt leider immer noch zu viele Alternativmedien, die die zahlreichen Aussagen zur “großen Krise” nicht zur Kenntnis nehmen und ihre zentrale Bedeutung für die Diktatur, die sie nun im Namen der gigantischen Coronalüge weltweit errichten, nicht erkannt haben:

“Was wir brauchen, ist eine große Krise. Und die Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren!”

David Rockefeller, 1994 (Quelle)



“Da es mit dem Finanzcrash schief gegangen ist, könnte eine gute, kleine Pandemie unsere Führer dazu bringen, die Bildung einer Weltregierung zu akzeptieren!”

Jacques Attali*



“Eine Pandemie wird den Grundstein für eine echte Weltregierung legen.”

Jacques Attali*

* Der Franzose Jacques Attali ist ein jüdische Globalist. Als Wirtschaftswissenschaftler war er langjähriger Berater des sozialistischen Staatspräsidenten François Mitterrand. Die obigen Zitate sind nachzulesen in seinem 2011 erschienen Buch “Eine kurze Übersicht über die Zukunft” (A Brief History of the Future).

Geradezu gespenstisch muten da im Zusammenhang Zitate von Prinz Phillip (Prinzgemahl der britischen Königin Elisabeth II.) an, der sich vor Jahrzehnten wie folgt äußerte:

“Im Falle einer Wiedergeburt würde ich gerne als tödlicher Virus zurückkehren, um so einen Beitrag zur Lösung des Problems der Überbevölkerung leisten zu können.“

Prinz Phillip

im Vorwort zum Buch “If I were an Animal” (Wenn ich ein Tier wäre) Quelle

Diese Bemerkung des Prinzen ist umso brisanter, als seine Gattin, Königin Elizabeth II, im begründeten Verdacht steht, Oberhaupt der Superloge Komitee der 300 zu sein. Einer Loge, die über den andern Geheimlogen steht und als einer der wichtigsten Motoren der Umsetzung der Neuen Weltordnung gilt. Das mag auch erklären, warum Elizabeth II. zur Islamisierung Englands so eisern schweigt…

Wie kann es sein, dass Rothschild schon 2015 einen COV-19-Test zum Patent anmeldete?

Kein Witz, sondern tödlicher Ernst: Schon 2015, also auf dem Höhepunkt der von der NWO und ihrem Superstar Barack Hussein Obama (damaliger US-Präsident) ausgelösten islamischen Invasion Europas (Tarnbegriff: “Kriegsflüchtlinge”), beantragte Rothschild ein Patent gegen eine Pandemie, von der seinerzeit kein Mensch hatte etwas ahnen können – es sei denn, er gehört zu jener Gruppe, die den Virus für diese Pandemie in ihren BioTech-Laboratorien bereits erzeugt hatte und wusste, dass sie ihn 2020 freisetzen würde.

Auf der Webseite des EUROPÄISCHEN PATENTAMTES wird man fündig und liest mit Erstaunen:

Patentanmeldung für Covid-19-Tests durch Rothschild, 2015

Hardcopy der Originalseite des europäischen Patentamts

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072235969/publication/US2020279585A1?q=US2020279585

Unterhalb dieser Anmeldung ist unter dem Stichwort “Zusammenfassung” folgendes zu lesen:

System and Method for Testing for COVID-19

Zusammenfassung



“Es wird eine Methode zur Erfassung und Übertragung biometrischer Daten (z.B. Vitalparameter) eines Benutzers bereitgestellt, bei der die Daten analysiert werden, um festzustellen, ob der Benutzer an einer Virusinfektion, wie z.B. COVID-19, leidet. Die Methode umfasst die Verwendung eines Pulsoxymeters, um zumindest den Puls und die Sauerstoffsättigung des Blutes in Prozent zu erfassen, die drahtlos an ein Smartphone übertragen werden.

Um sicherzustellen, dass die Daten genau sind, wird ein Beschleunigungsmesser im Smartphone verwendet, um die Bewegung des Smartphones und/oder des Benutzers zu messen. Sobald die genauen Daten erfasst sind, werden sie in die Cloud (oder den Host) hochgeladen, wo die Daten (allein oder zusammen mit anderen Vitaldaten) verwendet werden, um zu bestimmen, ob der Benutzer an einer Virusinfektion wie z.B. COVID-19 leidet (oder wahrscheinlich daran leiden wird). Je nach den spezifischen Anforderungen können die Daten, Änderungen daran und/oder die Bestimmung verwendet werden, um das medizinische Personal zu alarmieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen”.



Patentanmeldung für einen Covid-19-Test durch Rothschild, 2015, Quelle: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072235969/publication/US2020279585A1?q=US2020279585

(Original in Englisch, übersetzt mit DeepTranslator)

Wie kann es sein, dass die Massenmedien, einschließlich der Öffentlich-Rechtlichen, kein Wort darüber berichten?

Diese Meldung (ein Fakt) ist, was den Zeitpunkt ihrer Patentanmeldung anbetrifft (5 Jahre vor Ausbruch der “Corona-Pandemie), schon für sich betrachtet geradezu unfasslich. Noch unfasslicher aber ist, dass darüber in den Massenmedien (allesamt von der NWO kontrolliert), kein Sterbenswörtchen zu erfahren ist – und damit gewährleistet wird, dass 99% der Menschen keine Ahnung davon haben, dass die Corona-Pandemie eine Lüge und seit Jahren geplant war.

Mehr an Indizien für den hinter Covid-19 stehenden globalen Putsch einer mächtigen Mini-Elite gegen den Rest der Menschheit sind kaum möglich. Was all diese Indizien stahlhart macht ist, dass Medien darüber kein Wort verlieren und vor allen, dass sie die Darstellung dieser Indizien in den Alternativmedien totschweigen. Denn wenn es sich tatsächlich um “Verschwörungstheorien” handeln sollte, würden die Massenmedien keine Sekunde zögern, uns genüsslich als Spinner vorführen. Doch die wissen, dass wir recht haben. Und werden daher einen Teufel tun, ihre Leser auf die richtige Fährte zu fuhren, indem sie uns mit Häme und Spott überziehen.

Lesen wir, was Dr. Henry Makow – ein weiterer Weit- und Klarsichtiger – über die Planung der Corona-Pandemie herausgefunden hat (Quelle: https://henrymakow.com/deutsche/2020/06/29/covid19-ist-dreh-und-angelpunkt-des-nwo-entwurfs/):

COVID ist nur eine Nebelwand, um eine NWO-Weltherrschaft zu starten

Das ist es, was gerade geschieht. Auf meinen umfangreichen Recherchen fand ich diese Augen-öffnende Erklärungen und Informationen: Kennen Sie die Veranstaltung 201? Recherchieren Sie es. Bill Gates und das Weltwirtschaftsforum simulierten den Ausbruch des Coronavirus 6 Wochen vor dem ersten Fall in Wuhan. Zufall? Hier einige Auszüge aus dieser Veranstaltung 201:

“Eine umfassende Blaupause für die Reorganisation der menschlichen Gesellschaft”. (in Bezug auf die Agenda 2030, die 2015 geschrieben wurde)



Aktionsplan Agenda 2030, der von der UNO ausgearbeitet und von 178 Regierungen unterzeichnet wurde. Sein Ziel ist die Entvölkerung der Menschheit, denn “wir sind zu viele”. Er wird von den Eliten als ein Weg zur “Rettung des Planeten” propagiert und von den Regierungen weltweit umgesetzt.



“Dies ist das Jahr, in dem die Staats- und Regierungschefs der Welt mit allen Bereichen der Gesellschaft zusammenarbeiten müssen, um unsere Kooperationssysteme zu reparieren und neu zu beleben, nicht nur für einen kurzfristigen Nutzen, sondern um unsere tief verwurzelten Risiken anzugehen”, (erklärt auf dem Weltwirtschaftsforum im Januar 2020)



“Die gegenwärtige riesige Überbevölkerung, die jetzt weit über die weltweite Tragfähigkeit hinausgeht, kann nicht durch künftige Verringerungen der Geburtenrate durch Verhütung, Sterilisation und Abtreibung beantwortet werden, sondern muss in der Gegenwart durch die Verringerung der gegenwärtig bestehenden Zahlen ausgeglichen werden. Dies muss mit allen erforderlichen Mitteln geschehen”. UN-Erklärung



“Eine Weltbevölkerung von 250-300 Millionen Menschen, d.h. ein Rückgang von 95% gegenüber dem heutigen Stand, wäre ideal”. Ted Turner, UNO



•Ist es nicht die einzige Hoffnung für den Planeten, dass die Industrienationen zusammenbrechen? Ist es nicht unsere Verantwortung, das herbeizuführen?”

Maurice Strong, Generalsekretär des UNO-Vorsitzenden des Erdgipfels, während er eine offizielle Erklärung abgab. (2015)



“Wir müssen dieses Problem der globalen Erwärmung angehen. Selbst wenn die Theorie der globalen Erwärmung falsch ist, werden wir in der Wirtschafts- und Umweltpolitik das Richtige tun”. Timothy Wirth (Präsident, UN-Stiftung). Beachten Sie, dass Herr Wirth sich genauso um die Wirtschaft wie um die Umwelt kümmert!

“Niemand wird in die Neue Weltordnung eintreten, wenn er oder sie nicht das Versprechen gibt, Luzifer zu verehren. Niemand wird in das Neue Zeitalter eintreten, es sei denn, er oder sie wird eine LUCIFERISCHE Einweihung nehmen” David Spangler, Direktor der planetarischen Initiative der Vereinten Nationen.

Ende Zitat aus Makows Artikel: “Covid19 ist Dreh- und Angelpunkt des NWO-Entwurfs“

***

SPENDEN AN MICHAEL MANNHEIMER Überweisung an: OTP direkt Ungarn Kontoinhaber: Michael Merkle/Mannheimer IBAN: HU61117753795517788700000000 BIC (SWIFT): OTPVHUHB Verwendungszweck: Spende Michael Mannheimer Gebühren: Überweisungen innerhalb der EU nach Ungarn sind kostenfrei Seit Jahren arbeite ich meist unentgeltlich an der Aufklärung über die Islamisierung unseres Landes und Europas. Für meine Vorträge bei Parteien nehme ich prinzipiell kein Honorar: niemand soll mir nachsagen, dass ich im Dienste einer Partei stehe. Ich bin radikal unabhängig und nicht parteigebunden. Doch das hat seinen Preis: meine finanziellen Reserven sind nun aufgebraucht. Ich bin daher für jeden Betrag, ob klein oder größer, dankbar, den Sie spenden. Sie unterstützen damit meine Arbeit an der Aufklärung über die Islamisierung und meinen Kampf gegen das politische Establishment unseres Landes.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...