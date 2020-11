21 unwiderlegbare Beweise: Corona wurde absichtlich erschaffen zur Durchsetzung der Neuen Weltordnung

Von Michael Mannheimer, 04. November 2020

“Corona” seit langem geplant!

Ich habe auf die bewusste Planung der Covid-19-Lügenpandemie schon seit Monaten hingewiesen. Stets, wie bei mir üblich, mit klaren und für jedermann nachvollziehbaren Beweisen. Langsam wird immer mehr Menschen klar, dass sie in puncto Corona nicht nur einer politischen Monster-Lüge aufgesessen waren, sondern Opfer des größten Anschlags auf die Zivilisation geworden sind, den es in der Menschheitsgeschichte jemals gab. Die Strippenzieher dieses Komplotts sind ohne Ausnahme Schwerstverbrecher, Psychopathen oder Soziopathen – viele darunter zusätzlich Satanisten (s.weiter unten).

Deutschland und die Welt befinden sich in der Hand von Psychopathen und Kriminellen

Ein System, das durch solche Menschen regiert wird, nennt man Pathokratie (auch Ponerologie). Es ist gekennzeichnet durch eine “krankhafte” und kriminelle Führung, die schon nach kurzer Zeit zu einer unvermeidbaren und dauerhaften Lähmung von Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und des Staates führt. Infolge dieser Lähmung erfolgt eine Art “spirituelle Krise”, die immer mehr Personen im Staat korrupt werden lässt. In der Folge kann es dann zu Bürgerkriegen, Völkermorden oder Putschversuchen kommen. Solche Staaten können zu sogenannten “Failed states” werden: Also gescheiterten Staaten.

Nahezu alle ehemals blühenden westlichen Staaten sind, seitdem sie von Kommunisten okkupiert wurden und die Islamisierung vorantrieben, auf dem besten Weg, zu diesen failed states zu werden oder sind bereits dazu geworden. Beispiele für einen solch gescheiterten Staat sind Deutschland, Schweden, Frankreich, England und Australien.

Satanismus – seine Rolle in der Politik der Gegenwart

Ich verstehe, wenn zum Punkt “Satanismus “Skepsis herrscht: Noch vor 2 Jahren war mir die Existenz von satanischen Hochzirkeln in den USA, England und anderen Ländern völlig unbekannt. Doch sind die Beweise für deren Existenz überwältigend. In diesen Zirkeln wird der Satanskult (auch der Kult der Anbetung Luzifers, was nicht identisch aber doch ähnlich ist) nicht nur gepflegt, sondern als Vorbedingung gemacht für jene, die “ganz oben” mitspielen wollen:

“Niemand wird in die Neue Weltordnung eintreten, wenn er oder sie nicht das Versprechen gibt, Luzifer zu verehren. Niemand wird in das Neue Zeitalter eintreten, es sei denn, er oder sie wird eine LUCIFERISCHE Einweihung nehmen”



David Spangler, Direktor der planetarischen Initiative der UN, Quelle: https://henrymakow.com/deutsche/2020/06/29/covid19-ist-dreh-und-angelpunkt-des-nwo-entwurfs/

Nun, ich selbst glaube nicht an einen leibhaftigen Satan. Doch ich glaube daran, dass es das Böse gibt. Es wohnt, wie das Gute, in jedem von uns. Und wir alle müssen Tag um Tag darum kämpfen, das das Gute über das Böse obsiegt.

Satanisten sind von diesem Kampf “erlöst”. Denn sie haben sich für das Böse entschieden und Satan zu ihrem Gott gemacht. Auch wenn es weder Satan noch Gott gibt* (beide sind Projektionen unserer zwei Charakter-Pole “Gut-Böse” in die Unendlichkeit (frei nach Ludwig Feuerbach)) , so entfalten Satan und Gott jedoch eine Realität für all jene, die daran glauben. Wer an einen gütigen Gott glaubt, der wird mit signifikanter Wahrscheinlichkeit ein eher guter Mensch sein als jemand, der an einen grausamen Gott oder Satan glaubt. Im ersten Fall wird dem Guten, im zweiteren dem Bösen eine quasi religiöse Legitimation verliehen.

Das ist auch einer der Gründe, warum in den Gefängnissen nicht islamischer, aber bereits fortgeschritten islamisierten Ländern eine geradezu explosive Konversion von Schwerstkriminellen zum Islam zu verzeichnen ist: Mit Hilfe des Islam können Sadisten, Gewaltverbrecher und Serienkiller ihre Mordphantasien fortan mit göttlicher Weihe ausleben. (Ich schrieb mehrfach darüber vor Jahren)

* Ich bitte die Gläubigen unter meinen Lesern, sich nicht mit diesen Ausführungen verletzt zu fühlen. Wer mich kennt weiß, dass ich gegenüber friedlichen Religion sehr tolerant bin und dass ich viele Christen, Hindus und Buddhisten unter meinen Freunden habe. Nehmen Sie also bitte die obigen Zeilen einfach mal hin – ohne zu explodieren oder zu meinen, Sie müssten Ihren Glauben verteidigen. Danke.

Zum Thema des vorliegenden Artikels:

Wie gesagt: Obwohl ich darüber schon dutzende Artikel verfasst habe, so kann man die Wahrheit angesichts der Dauer-Manipulation durch die Massenmedien nicht oft genug wiederholen. Denn Wissenschaftler haben in zahllosen Experimenten beweisen können: Menschen tendieren dazu, dem zu glauben, was sie besonders oft hören. Was auch ein Goethe schon wusste, ohne dass der Begriff “Psychologie” zu seiner Zeit überhaupt existierte:

“Man muß das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum oben auf, und es ist ihm wohl und behaglich, im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.”

Johann Wolfgang von Goethe

Hier nun eine Zusammenfassung der beiden Teile des Artikels “Ultimativer Beweis: Neue Weltordnung sollte durch Covid-19 Einzug halten”, erschienen ursprünglich im US-Onlinemagazin “Humans are free“.

Dieser umfangreiche, aber höchst informative und lesenswerte Artikel ist eine der besten (wenn nicht die beste) Zusammenfassung bezüglich der Planung der Corona-Fake-Pandemie. Mir ist klar, dass er für die meisten Leser zu lang ist, um durchgelesen zu werden. Er dient aber sowohl für Laien als auch Experten (Mediziner, Journalisten, Blogger, Politiker) dazu, sich ein Bild über eine Verschwörung zu machen, die so gewaltig ist, dass ein einzelner – wenn er sich nicht ausschließlich damit beschäftigt – die Dimension kaum erfassen kann.

Kapitel-Struktur:

1. Mediziner erklären, dass die Pandemie geplant war

2. Hunderte von spanischen Ärzten sagen, dass die Pandemie geplant ist

3. Schon 2015 wurde eine Testmethode für COVID-19 patentiert

4. Millionen verkaufter COVID-19-Testsätze in den Jahren 2017 und 2018

5. Schnell! Versteck es!

6. Das “Projekt” COVID-19 ist bis 2025 geplant.

7. Anthony Fauci garantierte eine Pandemie innerhalb der nächsten zwei Jahre

8. Bill und Melinda Gates garantierten eine drohende globale Pandemie

9. Üben für eine Pandemie

10. Aufregung um den Verkauf von Impfstoffen im nächsten Jahr

11. Coronavirus-Pandemie 2020 schon 2013 vorhergesagt

12. “Bereiten Sie sich auf eine globale Coronavirus-Pandemie vor”.

13. Ausbruch aus China angekündigt

14. Im Jahr 2015 gab Anthony Fauci genau diesem Labor 3,7 Millionen Dollar.

15. Chinesische biologische Experimente zur Infektion von Menschen mit dem Coronavirus, die 2015 durch italienische Staatsmedien entlarvt wurden

16. Filme, die die Coronavirus-Pandemie vorhersagen

17. Pandemie wird während der Olympischen Sommerspiele 2012 dargestellt

18. Weltweiter Lockdown für 2008 vorhergesagt

19. Journalisten sagten geplante Pandemie voraus

20. Szenario für die Zukunft”.

21. Bill Gates verhandelte mit dem Sponsor des Gesetzes, dem demokratischen Kongressabgeordneten, sechs Monate VOR der Coronavirus-Pandemie über 100 Milliarden Dollar für die Ermittlung von Kontaktpersonen

Vorweg genommene Zusammenfassung:

1. Tausende von Ärzten bezeichnen die Pandemie als ein globales Verbrechen und eine Weltdiktatur mit einer sanitären Ausrede.



2. Zwei Jahre bevor Covid-19 auf die Weltbühne kam, begannen die Europäische Union, die USA, China und andere Nationen plötzlich damit, Dutzende Millionen Testkits für Covid-19 zu exportieren.



3. Im Jahr 2013 sagt ein Musiker eine globale Pandemie mit einem Coronavirus voraus und sagt, dass dies im Jahr 2020 geschehen wird. Er wusste dies aufgrund einer persönlichen Untersuchung sogenannter “Verschwörungstheorien”.



4. Im Jahr 2017 garantierte Anthony Fauci einen überraschenden Ausbruch einer Infektionskrankheit während der ersten Amtszeit der Trump-Administration.



5. Kurz vor dem Ausbruch einer Coronavirus-Pandemie organisierte Bill Gates eine weltweite Coronavirus-Pandemieübung: Ereignis201.



6. Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie forderte das Global Preparedness Monitoring Board die Welt auf, sich auf eine Coronavirus-Pandemie vorzubereiten.



7. Im Jahr 2018 kündigte das Institute for Disease Modeling eine globale Pandemie mit einem Grippevirus an, das seinen Ursprung in China in der Gegend von Wuhan hat.



8. Im Jahr 2018 kündigten Bill und Melinda Gates an, dass es in den kommenden Jahren zu einer globalen Pandemie eines manipulierten Virus kommen werde.

9. Das Coronavirus SARS-CoV-2 wurde im Biosicherheitslabor Stufe 4 in Wuhan entwickelt, das von Anthony Fauci Millionen von Dollar erhielt.



10. In mehreren Filmen wurde die Coronavirus-Pandemie sehr detailliert dargestellt und sogar Hydroxychloroquin als Heilmittel erwähnt.



11. Die Olympischen Sommerspiele 2012 spielten während ihrer Eröffnungsvorstellung eine Pandemie eines Coronavirus.



12. Der Enthüllungsjournalist Harry Vox sagte für 2014 eine globale Pandemie voraus, so dass die “herrschende Klasse” ein höheres Maß an autoritärer Kontrolle durchsetzen könnte.



13. Der Enthüllungsjournalist Anthony Patch prophezeite eine globale Pandemie mit einem künstlichen Virus, das dazu benutzt werden würde, der Menschheit einen DNA-verändernden Impfstoff aufzuzwingen.



14. Dr. Carrie Madej untersuchte jahrzehntelang DNA und Impfstoffe und sagt, der Plan sei, mit dem Covid-19-Impfstoff den Prozess des Transhumanismus einzuleiten: die Umprogrammierung der menschlichen DNA.



15. Der CIA-Offizier Dr. John Coleman hat Geheimgesellschaften studiert und sagt, ihr Ziel sei es, die Erde durch organisierte Pandemien von tödlichen, schnell wirkenden Krankheiten zu entvölkern.



16. Im Bundesstaat Georgien wurde 1980 ein riesiges Denkmal mit zehn Richtlinien für die Menschlichkeit in acht Sprachen errichtet. Das erste dieser “Zehn Gebote” besagt, dass die Menschheit auf eine halbe Milliarde Menschen reduziert werden muss.

17. Bill Gates sagte während eines TED-Vortrags, dass mit neuen Impfstoffen die Weltbevölkerung um 10-15% reduziert werden kann.



18. Der “Gesundheits-Ranger” Mike Adams hat vor Jahren vorausgesagt, was wir heute erleben:die Freisetzung einer technisch hergestellten Biowaffe, gefolgt von einem Impfmandat, massiven staatlichen Mitteln für die Impfstoffindustrie und einem Impfstoff, der in Rekordzeit entwickelt wird. Er sagte auch voraus, dass dieser Impfstoff im Laufe der nächsten Jahre unzählige Menschen töten wird.



19. Im Jahr 2010 veröffentlichte die Rockefeller Foundation das “Szenario für die Zukunft…”, in dem sie eine kommende globale Pandemie beschreibt, die zur Einführung einer autoritären Kontrolle über die Menschen führen sollte, die sich nach der Pandemie noch verstärken wird.



20. Im Jahr 2020 veröffentlichen sie ein Handbuch, wie diese Welt der Kontrolle geschaffen werden kann, mit einem Schritt-für-Schritt-Leitfaden. Sie sagen, dass das Leben nicht zur Normalität zurückkehren kann, bis die Welt mit dieser von oben nach unten gerichteten Kontrolle durch autoritäre Regierungen “abgeriegelt” ist.

Ultimativer Beweis:

Neue Weltordnung sollte durch Covid-19 Einzug halten

Teil1

October 07, 2020, by Human Are Free

https://telegra.ph/Ultimativer-Beweis-Neue-Weltordnung-sollte-durch-Covid-19-einzug-halten-Teil1-10-07

Übersetzt mit https://www.deepl.com/de/translator

1. Mediziner erklären, dass die Pandemie geplant war

Eine Gruppe von über 500 Ärzten in der Bundesrepublik, “Ärzte für Information” genannt, gab während einer nationalen Pressekonferenz eine schockierende Erklärung ab: (1)

“Die Corona-Panik ist ein Theaterstück. Sie ist ein Betrug. Ein Schwindel. Es ist höchste Zeit, dass wir begreifen, dass wir uns inmitten eines globalen Verbrechens befinden. Diese große Gruppe medizinischer Experten gibt jede Woche eine medizinische Zeitung mit einer Auflage von 500.000 Exemplaren heraus, um die Öffentlichkeit über die massive Fehlinformation in den Mainstream-Medien zu informieren.”

Sie organisieren auch Massenproteste in Europa, wie den vom 29. August 2020, bei dem sich 12 Millionen Menschen angemeldet haben und mehrere Millionen tatsächlich erschienen sind. Warum sagen diese über 500 Mediziner, dass die Pandemie ein globales Verbrechen sei? Was wissen sie, was wir nicht wissen?

2. Hunderte von spanischen Ärzten sagen, dass die Pandemie geplant ist

In Spanien gab eine Gruppe von 600 Ärzten, “Ärzte für die Wahrheit” genannt, während einer Pressekonferenz eine ähnliche Erklärung ab.

“Covid-19 ist eine falsche Pandemie, die aus politischen Gründen geschaffen wurde.

Dies ist eine Weltdiktatur mit einer sanitären Ausrede. Wir fordern die Ärzte, die Medien und die politischen Behörden auf, diese kriminelle Operation zu stoppen, indem sie die Wahrheit verbreiten.” (2)

Die Bundesrepublik und Spanien sind nur zwei Beispiele. Ähnlich große Gruppen von Hunderten von medizinischen Experten gibt es in Ländern auf der ganzen Welt. In den USA wird ein Dokumentarfilm namens PLANDEMIC, der COVID-19 als kriminelle Operation entlarvt, von über 27.000 Ärzten unterstützt!

Warum sagen diese Tausende von Medizinern weltweit, dass die Pandemie ein Verbrechen sei? Zu welchen Informationen haben sie Zugang, die wir nicht von den Mainstream-Medien erhalten? Ich lade Sie ein, sich die folgenden Fakten unvoreingenommen anzusehen und dann zu Ihren eigenen Schlussfolgerungen zu kommen…

3. Schon 2015 wurde eine Testmethode für COVID-19 patentiert

Atmen Sie tief ein und lassen Sie das für eine Weile auf sich wirken…

4. Millionen verkaufter COVID-19-Testsätze in den Jahren 2017 und 2018

2015 wurde ein “System und Verfahren zur Prüfung auf COVID-19” von Richard Rothschild bei einer niederländischen Regierungsorganisation patentiert. Haben Sie das mitbekommen? Im Jahr 2015 – vier Jahre bevor die Krankheit überhaupt existierte – wurde eine Testmethode für COVID-19 entwickelt. (2B). Wie wir wissen, trat die neue Krankheit COVID-19 gegen Ende 2019 in China auf. Daher wurde sie COVID-19 genannt, ein Akronym für Coronavirus-Krankheit 2019. Die Daten aus der World Integrated Trade Solution zeigen jedoch etwas Erstaunliches:

“In den Jahren 2017 und 2018 – zwei Jahre vor COVID-19 – wurden weltweit Hunderte von Millionen Testkits für COVID-19 verteilt”.

5. Schnell! Versteck es!

Diese verblüffenden Daten wurden am 5. September 2020 von jemandem entdeckt, der sie in sozialen Medien veröffentlichte. Am nächsten Tag verbreitete sie sich auf der ganzen Welt. Am 6. September änderte das WITS plötzlich die ursprüngliche Bezeichnung ‘COVID-19’ in die vage Bezeichnung ‘Medizinische Testkits’. Dies ist im Handel nicht erlaubt, denn man muss immer spezifisch sein. Es gibt viele Arten von Testkits für verschiedene Krankheiten.

Die Tatsache, dass sie die Bezeichnung ‘COVID-19’ entfernten, nachdem diese Daten weltweit bekannt wurden, beweist, dass sie nicht wollen, dass jemand davon erfährt. Sie vergaßen jedoch, ein Detail zu streichen: Der Produktcode für diese “Medizinischen Testkits” lautet 300215, was bedeutet: “COVID-19 Testkits”.

Ihre Vertuschung kam zu spät: Diese kritische Information wurde aufgedeckt und wird weltweit von Millionen von Menschen aufgedeckt. Sie können ein PDF herunterladen, das die Originaldaten dieser Website zeigt. Zwei Jahre vor dem Ausbruch von COVID-19 begannen die USA, die EU, China und Nationen auf der ganzen Welt damit, Millionen von diagnostischen Testinstrumenten für… COVID-19 zu exportieren, eine Krankheit, die es damals angeblich noch gar nicht gab.

6. Das “Projekt” COVID-19 ist bis 2025 geplant.

Die Weltbank zeigt, dass COVID-19 ein Projekt ist, das bis… Ende März 2025 weitergeführt werden soll! Es ist also beabsichtigt, es für weitere fünf Jahre fortzusetzen. (2C)

7. Anthony Fauci garantierte eine Pandemie innerhalb der nächsten zwei Jahre

Im Jahr 2017 machte Anthony Fauci eine sehr seltsame Vorhersage, mit einer noch seltsameren Gewissheit. Voller Zuversicht kündigte Fauci an, dass es während der ersten Amtszeit von Präsident Trump sicherlich zu einem überraschenden Ausbruch einer ansteckenden Krankheit kommen werde. Hier ist, was er sagte: (3)

“In den nächsten zwei Jahren wird es einen überraschenden Ausbruch geben. Darüber gibt es keinen Zweifel”

Wie konnte Fauci garantieren, dass es während der ersten Amtszeit der Trump-Administration zu einem Überraschungsausbruch kommt? Was wusste er, was wir nicht wissen?

8. Bill und Melinda Gates garantierten eine drohende globale Pandemie

Im Jahr 2018 gab Bill Gates öffentlich bekannt, dass eine globale Pandemie im Gange sei, die 30 Millionen Menschen auslöschen könnte. Er sagte, dies werde wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt geschehen. (4) Melinda Gates fügte hinzu, dass ein manipulierter Virus die größte Bedrohung für die Geisteswissenschaften darstelle und versicherte auch, dass dies die Menschheit in den kommenden Jahren treffen werde. (5)

“Eine globale Pandemie ist auf dem Weg. Ein künstlich geschaffener Virus ist die größte Bedrohung für die Menschheit. Dies wird im nächsten Jahrzehnt geschehen” – BILL GATES, 2018

(Anm. MM: Das ist ein üblicher Trick von Verschwörern: sie warnen scheinheilig vor einer Gefahr, die sie selbst erzeugen)

Sie behaupten, dass die dichte Weltbevölkerung der Garant für diese drohende globale Pandemie sei. Aber seien wir ehrlich: Der größte Teil der Erde ist unbewohnt. Fliegen Sie einfach in einem Flugzeug über Amerika und schauen Sie aus dem Fenster. Sie sehen die meiste Zeit leeren Raum, mit einigen wenigen Städten hier und da. Der größte Teil der Vereinigten Staaten ist immer noch weit offen und leer. Dasselbe gilt für den Rest der Welt. Australien, Russland, Indien, China, Amerika, Afrika… es ist zum größten Teil Wildnis. Unser Planet ist bei weitem nicht so bevölkert, wie Bill Gates uns glauben machen will. Diese Weltkarte zeigt es deutlich…

Der größte Teil der Erde ist völlig frei von jeglicher menschlicher Präsenz. Die Vorstellung, dass die Welt bei weitem überbevölkert ist und deshalb zwangsläufig eine drohende globale Pandemie auslösen wird, ist also eine Lüge. Die Mächte benutzen diese Ausrede auch, um eine Verringerung der Weltbevölkerung – d.h. eine Entvölkerung – zu rechtfertigen.

Die Gates behaupteten auch, Flugreisen würden mit Sicherheit eine globale Pandemie auslösen. Aber unzählige Menschen sind im letzten Jahrhundert in Flugzeugen gereist. Hat das zu ständigen Ausbrüchen von globalen Pandemien geführt? Natürlich nicht! Ihre Argumente, warum sie eine globale Pandemie in den nächsten Jahren garantiert haben, sind Lügen. Was ist also ihre wirkliche Grundlage, um solche garantierten Vorhersagen zu machen?

9. Üben für eine Pandemie

Einige Monate vor dem Ausbruch organisierte Bill Gates – weltweit die Nummer 1 unter den Impfstoffhändlern – eine Veranstaltung in New York City. Raten Sie mal, worum es bei dieser Veranstaltung ging. Es war eine “Coronavirus-Pandemieübung”. Ja, das haben Sie richtig gelesen: Bill Gates organisierte eine Coronavirus-Pandemie-Übung, kurz bevor es passierte!

Auf der großen Anzeige im Auditorium sehen Sie den Text gedruckt: “Wir müssen uns auf das Ereignis vorbereiten, das zu einer Pandemie wird”. Diese Pandemie-Übung wurde Event201 genannt und fand im Oktober 2019 statt, also buchstäblich unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie.

Ihre Schlussfolgerung war, dass die ganze Menschheit geimpft werden muss…

10. Aufregung um den Verkauf von Impfstoffen im nächsten Jahr

Kurz nach dieser “Übung für eine Coronavirus-Pandemie” twitterte Bill Gates:

“Ich bin besonders gespannt, was das nächste Jahr für einen der besten Käufe im Bereich der globalen Gesundheit bedeuten könnte: Impfstoffe”. Bill Gates, 19. Dezember 2019

Denken Sie darüber nach:

Der Impfstoffhändler Nr. 1 der Welt garantiert, dass es in den nächsten Jahren zu einer globalen Pandemie kommen wird,

und seine Frau sagte, wir sollten uns alle vor einem manipulierten Virus fürchten, das “auf dem Weg” ist.

Dann organisieren sie eine Übung für eine bevorstehende globale Pandemie und sagen, dass Impfstoffe die einzige Lösung sein werden.

Als nächstes twittert Bill Gates, wie aufgeregt er darüber ist, im nächsten Jahr Impfstoffe zu verkaufen.

Unmittelbar danach bricht die angekündigte Pandemie aus.

Tatsächlich verkündet Bill Gates sogleich, dass die einzige Lösung für die Menschheit darin besteht, seine Impfstoffe zu kaufen…

11. Coronavirus-Pandemie 2020 schon 2013 vorhergesagt

Im Jahr 2013 schrieb ein Musiker einen Song namens PANDEMIC. In seinem Text beschrieb er eine globale Pandemie, die Millionen Menschen tötet, Volkswirtschaften zum Erliegen bringt und zu Unruhen führt. Sein Lied beschrieb buchstäblich sehr detailliert, was wir heute, sieben Jahre später, in unserer Welt sehen. Er erwähnte sogar das genaue Jahr der Pandemie: 2020, und den spezifischen Virustyp: ein Coronavirus. (6). Dieses Lied sagte auch die Unruhen voraus, die jetzt in ganz Amerika wüten. Wie hätte dieser Musiker 2013 wissen können, dass im Jahr 2020 eine Coronavirus-Pandemie ausbrechen würde und dass während dieser Pandemie Unruhen ausbrechen würden? erklärt er:

Ich habe bereits 2012 recherchiert und die so genannten “Verschwörungstheorien” gelesen. Wissen Sie, diese Untersuchungen, die die Medien nicht wollen, dass wir uns damit befassen.

Diesen Theorien zufolge waren Pandemien im Jahrzehnt 2020 – 2030 vorprogrammiert.

Also schrieb ich das Lied ‘Pandemie’ darüber. MM: Hier mehr dazu: https://genius.com/Dr-creep-pandemic-lyrics

12. “Bereiten Sie sich auf eine globale Coronavirus-Pandemie vor”.

Auf der Titelseite des Berichts befindet sich das Bild eines Coronavirus und von Menschen, die Gesichtsmasken tragen.

Im September 2019 – ebenfalls kurz vor dem Ausbruch – veröffentlichte das Global Preparedness Monitoring Board einen Bericht mit dem Titel “A World At Risk”. Darin wurde die Notwendigkeit betont, sich auf … einen Coronavirus-Ausbruch vorzubereiten!

Im Bericht lesen wir den folgenden interessanten Absatz:

“Die Vereinten Nationen (einschließlich der WHO) führen mindestens zwei systemweite Trainings- und Simulationsübungen durch, darunter eine Übung zur Abdeckung der absichtlichen Freisetzung eines tödlichen Atemwegserregers.”

Haben Sie das verstanden? Sie haben für eine absichtliche Freisetzung eines tödlichen Atemwegserregers geübt.

13. Ausbruch aus China angekündigt

Das Institute for Disease Modeling hat 2018 ein Video gedreht, in dem sie ein Grippevirus zeigen, das seinen Ursprung in China hat, aus der Gegend von Wuhan stammt und sich über die ganze Welt verbreitet und Millionen Menschen tötet. Sie nannten es “Eine Simulation für eine globale Grippepandemie”. Genau das ist zwei Jahre später passiert.

Warum sagten sie, das Virus würde aus China kommen?

Warum nicht aus Afrika, wo es viel mehr Krankheiten gibt?

Oder warum nicht Südamerika? Oder Indien?

Wie konnten sie wissen, dass ein Grippevirus aus China kommen würde und sogar Wuhan als Ursprungsgebiet angeben, das die ganze Welt infizieren würde?

Wurde dieses Coronavirus konstruiert?

Woher stammte das Virus?

Einer der weltweit führenden Experten für Biowaffen ist Dr. Francis Boyle. Er ist überzeugt, dass es aus einem Biowaffen-Labor in Wuhan stammt, dem Bio Safety Lab Level 4. Diese Einrichtung ist spezialisiert auf die Entwicklung von… Coronaviren!

Sie nehmen vorhandene Viren und “machen sie scharf”. D.h.: Sie machen sie weitaus gefährlicher, um als biologische Waffe eingesetzt zu werden.

Dr. Li-Meng Yan, eine chinesische Virologin (MD, PhD), floh aus dem Land, gab ihren Job an einer angesehenen Universität in Hongkong auf und wurde zur Informantin. Sie trat im britischen Fernsehen auf, wo sie behauptete, SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, sei von chinesischen Wissenschaftlern in einem Labor erzeugt worden – und sie bot Beweise zur Untermauerung ihrer Behauptungen an. Mehr zu diesem Thema können Sie HIER lesen.

Jetzt kommt der interessanteste Teil:

14. Im Jahr 2015 gab Anthony Fauci genau diesem Labor 3,7 Millionen Dollar.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Derselbe Mann, der in den nächsten zwei Jahren einen überraschenden Ausbruch eines Virus garantierte, gab fast 4 Millionen Dollar an ein Labor, das Coronaviren entwickelt… Es gibt jedoch noch weitere Möglichkeiten in Wuhan, wo dieses Virus seinen Ursprung haben könnte. Einige glauben, dass es vom Wuhan-Virologie-Institut kam, wo man auch an der Bewaffnung von Coronaviren arbeitet.

15. Chinesische biologische Experimente zur Infektion von Menschen mit dem Coronavirus, die 2015 durch italienische Staatsmedien entlarvt wurden

Vor fünf Jahren entlarvte die staatliche italienische Mediengesellschaft RAI – Radiotelevisione Italiana – die düsteren Bemühungen Chinas um Viren. Das Video, das im November 2015 ausgestrahlt wurde, zeigte, wie chinesische Wissenschaftler biologische Experimente mit einem mit SARS in Verbindung stehenden Virus durchführten, von dem angenommen wird, dass es sich um das Coronavirus handelt, das von Fledermäusen und Mäusen stammt, und fragte, ob es das Risiko wert sei, um das Virus so zu verändern, dass es mit menschlichen Organismen kompatibel ist.

Unten finden Sie eine Transkription der italienischen Sendung in englischer Übersetzung:

Chinesische biologische Experimente



Chinesische Wissenschaftler haben ein Lungenüberwachungsvirus aus Fledermäusen und Mäusen nur aus Studiengründen geschaffen, aber es gibt viele fragwürdige Aspekte dazu. Ist es das Risiko wert? Es ist natürlich ein Experiment, aber es ist beunruhigend.



Es beunruhigt viele Wissenschaftler: Es handelt sich um eine Gruppe chinesischer Forscher, die ein von Fledermäusen stammendes Protein an das von Mäusen stammende SARS-Virus, die akute Lungenentzündung, anheften. Das Ergebnis ist ein Super-Coronavirus, das den Menschen befallen könnte.



Quelle hier

16. Filme, die die Coronavirus-Pandemie vorhersagen

Die vorausschauende Programmierung ist der Prozess der Information der Bevölkerung über Ereignisse, die bald eintreten werden. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Filme und Fernsehserien produziert, über… eine globale Coronavirus-Pandemie. Der Film ‘Dead Plague’ schildert eine globale Pandemie mit einem Coronavirus und erwähnt sogar Hydroxychloroquin als Heilmittel. Ein anderer Film mit dem Titel ‘Contagion’ zeigt, wie sich ein Coronavirus global ausbreitet, mit sozialer Distanzierung, Gesichtsmasken, Abriegelung, Händewaschen usw. als Folge davon.

Buchstäblich alles, was wir jetzt erleben, wird in diesen Filmen im Detail vorhergesagt.

17. Pandemie wird während der Olympischen Sommerspiele 2012 dargestellt

Warum haben die Olympischen Spiele in ihrer Eröffnungsshow eine Coronavirus-Pandemie gezeigt?

Apropos prädiktive Programmierung: Während der Eröffnungsshow der Olympischen Sommerspiele 2012 wurde vor den Augen der ganzen Welt eine Coronavirus-Pandemie gespielt. Dutzende von Krankenhausbetten, eine große Zahl von Krankenschwestern, die zu Marionetten eines Kontrollsystems werden, der Tod lauert, ein dämonischer Riese, der sich über die Welt erhebt, und das ganze Theater wurde so beleuchtet, dass es vom Himmel aus gesehen wie ein Coronavirus aussah.

18. Weltweiter Lockdown für 2008 vorhergesagt

Der Autor und Ermittler Robin de Ruiter sagte 2008 voraus, dass es zu einem globalen Lockdown kommen würde. Er sagte, der Zweck sei die Schaffung einer neuen Welt autoritärer Kontrolle. Da vieles von dem, was er 2008 geschrieben hat, jetzt direkt vor unseren Augen geschieht, wurde dieses Buch neu veröffentlicht.

19. Journalisten sagten geplante Pandemie voraus

Im Jahr 2014 sagte der Enthüllungsjournalist Harry Vox eine geplante globale Pandemie voraus und erklärte, warum die “herrschende Klasse” so etwas tun würde:

“Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihr Kontrollinstrumentarium zu vervollständigen.



Eines der Dinge, die in ihrem Werkzeugkasten fehlten, sind Quarantänen und Ausgangssperren. Der Plan besteht darin, Hunderttausende von Menschen damit zu infizieren und die nächste Phase der Kontrolle einzuleiten.” (7) Harry Vox predicted the global pandemic

20. Szenario für die Zukunft”.

Dieser renommierte Forscher bezieht sich auf ein berühmtes Dokument der Rockefeller Foundation, in dem buchstäblich alles, was wir jetzt erleben, sehr detailliert vorhergesagt wird: die globale Pandemie, die Abriegelungen, der Zusammenbruch der Wirtschaft und die Auferlegung autoritärer Kontrolle. Es ist alles mit erschreckender Genauigkeit beschrieben… zehn Jahre bevor es geschah! Das Dokument trägt den Titel “Szenario für die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung”. (9)

Das sagt alles: Ein Szenario für die Zukunft

Es hat ein Kapitel mit dem Titel “LockStep”, in dem über eine globale Pandemie berichtet wird, als sei sie in der Vergangenheit geschehen, das aber eindeutig als Probe für die Zukunft gedacht ist. “Operation Lockstep” der Rockefeller Foundation: “Unter dem Deckmantel einer Pandemie werden wir einen Gefängnisstaat schaffen“.

Das “Szenario für die Zukunft” fährt fort mit dem Vergleich zweier verschiedener Reaktionen auf ihre vorhergesagte Pandemie: Die USA haben nur “stark davon abgeraten”, zu fliegen, während China eine obligatorische Quarantäne für alle Bürger durchsetzte. Die erste Reaktion wird beschuldigt, das Virus noch weiterzuverbreiten, während die Verhängung einer erstickenden Abriegelung gelobt wird. Dann wird die Umsetzung der totalitären Kontrolle beschrieben:

“Während der Pandemie haben nationale Führer auf der ganzen Welt ihre Autorität unter Beweis gestellt und hieb- und stichfeste Regeln und Einschränkungen auferlegt, vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen zu Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten.”

Es liegt auf der Hand, dass die Flexibilisierung der Autorität die gewünschte Reaktion ist. Aber es kommt noch schlimmer, so dieses “Szenario der Zukunft”:

“Selbst nachdem die Pandemie abgeklungen war, blieb diese autoritärere Kontrolle und Beaufsichtigung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar noch intensiviert.”

In den entwickelten Ländern nahm diese verschärfte Aufsicht viele Formen an: biometrische Ausweise für alle Bürger zum Beispiel und eine strengere Regulierung von Schlüsselindustrien, deren Stabilität als lebenswichtig für nationale Interessen angesehen wurde.

Handbuch für globale Kontrolle

Nun, da die angekündigte Pandemie tatsächlich da ist, hat dieselbe Rockefeller Foundation den zweiten Schritt vorgelegt: ein Handbuch zur Implementierung neuer Kontrollsysteme während dieser Pandemie. Erst wenn alle erforderlichen Kontrollnetze vorhanden sind, kann sich die Welt wieder öffnen.

Wenn Sie die beiden Rockefeller-Dokumente kombinieren, sehen Sie den Plan:

Zuerst kündigen sie eine globale Pandemie mit einem Coronavirus an und sagen, wozu sie führen soll: zu einer ganz neuen Ebene der autoritären Kontrolle. Zweitens enthalten sie praktische Schritte zur Anwendung dieses Kontrollsystems.

Digitale Anwendungen und datenschutzgeschützte Tracking-Software sollten weit verbreitet sein, um eine vollständigere Kontaktverfolgung zu ermöglichen. Um die Covid-19-Epidemie vollständig unter Kontrolle zu bringen, müssen wir die Mehrheit der Bevölkerung wöchentlich testen.

Gemäß ihrem “Szenario der Zukunft” sollte die gesamte Weltbevölkerung eine digitale ID erhalten, die anzeigt, wer alle Impfstoffe erhalten hat. Ohne ausreichende Impfungen wird der Zugang zu Schulen, Konzerten, Kirchen, öffentlichen Verkehrsmitteln usw. verwehrt. Jetzt im Jahr 2020 ist das genau das, was Bill Gates und viele Regierungen fordern.

Die schockierenden Enthüllungen wurden von den beiden Ermittlern im Thomas Paine Podcast und in der Moore Paine Show auf Patreon enthüllt. Neun Monate nach den Treffen mit der Gates Foundation in Ruanda stellte Bobby L. Rush, ein Demokrat aus Illinois, den $100 BILLION H.R. 6666, den COVID-19 Test, Reaching and Contacting Everyone (TRACE) Act vor. Die Kontakte von jedermann müssen überprüft werden.

In einem durchgesickerten Regierungsvideo (10) sehen wir ein Gespräch zwischen dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton und Andrew Cuomo, dem Gouverneur des Bundesstaates New York. Sie diskutieren darüber, wie ein großes Kontrollsystem eingerichtet werden kann, um die gesamte Bevölkerung zu testen und alle ihre Kontakte zu überprüfen. Sie erörtern, wie eine Armee zur Durchführung dieses Kontrollsystems aufgebaut werden kann.

Eine ganz neue Ebene der globalen Kontrolle

Bill Gates stellte auch klar, dass nur Menschen, die gegen Covid-19 geimpft sind, reisen, zur Schule gehen, an Treffen teilnehmen und arbeiten dürfen. (11). Digitale Impfstoff-IDs werden bereits entwickelt (12), und Gates hat ein Patent auf die Technologie, die es ermöglicht, den Körper einer Person überall aufzuspüren. Diese Technologie trägt die Bezeichnung WO2020-060606 (13). Auch sehr interessant zu beachten: Ein Enzym namens LUCIFERASE ist das, was Bill Gates’ implantierbaren Impfstoff ausmacht. Darüber hinaus will Gates ein globales Überwachungsnetz einrichten, das alle Personen aufspüren soll, die mit Covid-19 in Kontakt gekommen sind (14).

Der Plan: der Menschheit einen DNA-verändernden Impfstoff injizieren

Der berühmte Enthüllungsjournalist Anthony Patch recherchierte jahrelang über die Pläne zur Kontrolle der Welt mit Hilfe von erschaffenen Pandemien und vorgeschriebenen Impfstoffen. In einem Interview im Jahr 2014 sagte dieser Forscher Folgendes voraus:

“Sie werden ein künstlich hergestelltes Coronavirus freisetzen. Infolgedessen werden die Menschen einen Impfstoff verlangen, der sie schützt. Durch diesen Impfstoff wird ein dritter DNA-Stamm in den Körper einer Person eingebracht, was sie im Wesentlichen zu einem Hybriden macht.”

Sobald eine Person injiziert wird, macht ihre DNA fast sofort eine Transformation durch. Diese genetische Veränderung führt dazu, dass die Menschen die Fähigkeit verlieren, selbstständig zu denken, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. So können sie leichter kontrolliert werden, um Sklaven der Elite zu werden. Natürlich klingt das verrückt, und es ist tatsächlich verrückt. Doch wir müssen uns bewusst sein, dass dieser professionelle Ermittler kein Dummkopf ist. Er hat jahrelang geforscht, und das hat er im Laufe der Jahre entdeckt.

Wir müssen aufpassen, dass wir fundiertes Wissen, das auf jahrelanger Forschung beruht, nicht einfach wegen unseres eigenen Mangels an Einsicht in diese Themen ablehnen.

20 Jahre Forschung sagen: Der Impfstoff wird unsere DNA verändern.

Die Ärztin Carrie Madej leitete zwei große Kliniken in Georgien, bevor sie in die Dominikanische Republik ging, um humanitäre Arbeit zu leisten. In den letzten zwanzig Jahren studierte sie DNA und Impfstoffe und drehte ein dringendes Video, in dem sie davor warnt, dass es einen Plan gibt, der Menschheit sehr gefährliche Impfstoffe für Covid-19 zu injizieren. Mit diesen neuen Impfstoffen wird ein doppelter Zweck verfolgt:

1) unsere DNA umzuprogrammieren und uns zu Hybriden zu machen, die leichter zu kontrollieren sind.

2) uns durch eine digitale Impfstoff-ID mit künstlicher Intelligenz zu verbinden, was auch einen ganz neuen Bereich der Kontrolle eröffnen wird.

Diese medizinische Expertin sagt, sie habe mehrfach beobachtet, wie Krankheiten durch Flugzeuge über die Bevölkerung verbreitet wurden. Aus Sättigungsgründen ist sie nicht in der Lage, mehr Details darüber in der Öffentlichkeit bekannt zu geben.

Die Erde durch organisierte Epidemien entvölkern

Dr. John Coleman ist ein berühmter Geheimdienstoffizier der CIA, der ein Buch mit dem Titel “Das Komitee der 300” geschrieben hat. Darin erklärt er, wie Geheimgesellschaften Regierungen, das Gesundheitswesen, die Lebensmittelindustrie, die Medien usw. manipulieren. Dieses Buch ist auf der Website des CIA zu finden. (15)

Eines der Hauptziele der vielen Geheimgesellschaften, die Regierungen und Medien kontrollieren, ist die Entvölkerung der Erde. Eine Liste von 32 “Eliten”, die (nach eigenen Angaben) die Entvölkerung unterstützen und fördern, finden Sie HIER. (MM: Link im Original nicht vorhanden).

Dr. Coleman sagt folgendes über ihre Strategie:

“Mindestens 4 Milliarden nutzlose Esser sollen bis zum Jahr 2050 durch begrenzte Kriege und organisierte Epidemien tödlicher, schnell wirkender Krankheiten eliminiert werden…“ DR. JOHN COLEMAN, CIA NACHRICHTENOFFIZIER

Die Menschheit unter 500.000.000

1980 wurde in Georgia, USA ein Denkmal aus Granit errichtet, die so genannten Guidestones. Auf dem Bauwerk ist ein Satz von 10 Richtlinien in acht modernen Sprachen und eine kürzere Botschaft in vier alten Sprachschriften oben auf dem Bauwerk eingraviert.

Die erste Leitlinie lautet wie folgt:

Die Menschheit unter 500.000.000 in ständigem Gleichgewicht mit der Natur zu halten.

Der CIA-Offizier Dr. Coleman enthüllte, dass eine ihrer Methoden zur “Aufrechterhaltung der Menschlichkeit” darin besteht, “organisierte Epidemien von tödlich schnell wirkenden Krankheiten” zu verursachen.

Mit Impfstoffen die Menschlichkeit reduzieren

Es gibt jetzt 6,7 Milliarden Menschen auf der Erde und bald werden es 9 Milliarden sein. Wir können diese Zahl jedoch um zehn bis fünfzehn Prozent reduzieren, wenn wir mit neuen Impfstoffen, Gesundheitsfürsorge und Geburtenkontrolle gute Arbeit leisten”. – BILL GATES, IMPFSTOFFHÄNDLER

Während eines TED-Vortrags griff Bill Gates dieses Ziel auf, als er wörtlich sagte, dass mit neuen Impfstoffen die Weltbevölkerung um 10 – 15% reduziert werden kann! (16)

Covid19-Impfstoff zur Bevölkerungskontrolle?

Mike Adams ist ein publizierter Lebensmittelwissenschaftler, Autor des populärwissenschaftlichen Buches Food Forensics und Gründer der ISO-akkreditierten CWC Labs.

Vor Jahren sagte er Folgendes:

“Eine technisch hergestellte Biowaffe wird in Bevölkerungszentren freigesetzt werden. Es wird Forderungen nach massiver staatlicher Finanzierung der Impfstoffindustrie geben, damit diese einen Impfstoff entwickeln kann. Wie durch ein Wunder werden sie einen Impfstoff in Rekordzeit entwickeln lassen. Alle werden sich aufstellen und diesen Impfstoff impfen lassen müssen”.

Es gibt in der Tat die Freisetzung einer künstlichen Biowaffe, gefolgt von einem Impfmandat, massiver staatlicher Finanzierung der Impfstoffindustrie und einem Impfstoff, der in Rekordzeit entwickelt wird. Der Rest seiner Botschaft lautet, dass dieser Impfstoff im Laufe weniger Jahre langsam beginnen wird, Millionen – wenn nicht Milliarden – von Menschen zu töten. Es wird ein Kill-Switch-Impfstoff sein, der die Weltbevölkerung reduzieren soll.

ZUSAMMENFASSUNG:

WAR DIE PANDEMIE GEPLANT?

1. Tausende von Ärzten bezeichnen die Pandemie als ein globales Verbrechen und eine Weltdiktatur mit einer sanitären Ausrede.



2. Zwei Jahre bevor Covid-19 auf die Weltbühne kam, begannen die Europäische Union, die USA, China und andere Nationen plötzlich damit, Dutzende Millionen Testkits für Covid-19 zu exportieren.



3. Im Jahr 2013 sagt ein Musiker eine globale Pandemie mit einem Coronavirus voraus und sagt, dass dies im Jahr 2020 geschehen wird. Er wusste dies aufgrund einer persönlichen Untersuchung sogenannter “Verschwörungstheorien”.



4. Im Jahr 2017 garantierte Anthony Fauci einen überraschenden Ausbruch einer Infektionskrankheit während der ersten Amtszeit der Trump-Administration.



5. Kurz vor dem Ausbruch einer Coronavirus-Pandemie organisierte Bill Gates eine weltweite Coronavirus-Pandemieübung: Ereignis201.



6. Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie forderte das Global Preparedness Monitoring Board die Welt auf, sich auf eine Coronavirus-Pandemie vorzubereiten.



7. Im Jahr 2018 kündigte das Institute for Disease Modeling eine globale Pandemie mit einem Grippevirus an, das seinen Ursprung in China in der Gegend von Wuhan hat.



8. Im Jahr 2018 kündigten Bill und Melinda Gates an, dass es in den kommenden Jahren zu einer globalen Pandemie eines manipulierten Virus kommen werde.



9. Das Coronavirus SARS-CoV-2 wurde im Biosicherheitslabor Stufe 4 in Wuhan entwickelt, das von Anthony Fauci Millionen von Dollar erhielt.



10. In mehreren Filmen wurde die Coronavirus-Pandemie sehr detailliert dargestellt und sogar Hydroxychloroquin als Heilmittel erwähnt.



11. Die Olympischen Sommerspiele 2012 spielten während ihrer Eröffnungsvorstellung eine Pandemie eines Coronavirus.



12. Der Enthüllungsjournalist Harry Vox sagte für 2014 eine globale Pandemie voraus, so dass die “herrschende Klasse” ein höheres Maß an autoritärer Kontrolle durchsetzen könnte.



13. Der Enthüllungsjournalist Anthony Patch prophezeite eine globale Pandemie mit einem künstlichen Virus, das dazu benutzt werden würde, der Menschheit einen DNA-verändernden Impfstoff aufzuzwingen.



14. Dr. Carrie Madej untersuchte jahrzehntelang DNA und Impfstoffe und sagt, der Plan sei, mit dem Covid-19-Impfstoff den Prozess des Transhumanismus einzuleiten: die Umprogrammierung der menschlichen DNA.



15. Der CIA-Offizier Dr. John Coleman hat Geheimgesellschaften studiert und sagt, ihr Ziel sei es, die Erde durch organisierte Pandemien von tödlichen, schnell wirkenden Krankheiten zu entvölkern.



16. Im Bundesstaat Georgien wurde 1980 ein riesiges Denkmal mit zehn Richtlinien für die Menschlichkeit in acht Sprachen errichtet. Das erste dieser “Zehn Gebote” besagt, dass die Menschheit auf eine halbe Milliarde Menschen reduziert werden muss.



17. Bill Gates sagte während eines TED-Vortrags, dass mit neuen Impfstoffen die Weltbevölkerung um 10-15% reduziert werden kann.



18. Der “Gesundheits-Ranger” Mike Adams hat vor Jahren vorausgesagt, was wir heute erleben: die Freisetzung einer technisch hergestellten Biowaffe, gefolgt von einem Impfmandat, massiven staatlichen Mitteln für die Impfstoffindustrie und einem Impfstoff, der in Rekordzeit entwickelt wird. Er sagte auch voraus, dass dieser Impfstoff im Laufe der nächsten Jahre unzählige Menschen töten wird.



19. Im Jahr 2010 veröffentlichte die Rockefeller Foundation das “Szenario für die Zukunft…”, in dem sie eine kommende globale Pandemie beschreibt, die zur Einführung einer autoritären Kontrolle über die Menschen führen sollte, die sich nach der Pandemie noch verstärken wird.



20. Im Jahr 2020 veröffentlichen sie ein Handbuch, wie diese Welt der Kontrolle geschaffen werden kann, mit einem Schritt-für-Schritt-Leitfaden. Sie sagen, dass das Leben nicht zur Normalität zurückkehren kann, bis die Welt mit dieser von oben nach unten gerichteten Kontrolle durch autoritäre Regierungen “abgeriegelt” ist.

Wir sehen in der Tat, dass Bill Gates und viele andere weltweit auf beispiellose Weise sofort die Kontrolle übernehmen, mit der Durchsetzung von Impfstoff-IDs, Mikrochips, die den Menschen implantiert werden, der Vorschrift, Gesichtsmasken zu tragen, sozialer Distanzierung, erzwungener Abriegelung, Rückverfolgung extremer Kontakte und so weiter. Teil dieser Kontrolle von oben nach unten ist die extreme Zensur jeder einzelnen Stimme von Ärzten, Wissenschaftlern oder anderen Experten, die kritisieren, was vor sich geht.

Alle Vorhersagen wurden, kurz bevor es geschah, gemacht

Beachten Sie, dass jede einzelne Vorhersage dieser Pandemie einige Jahre oder sogar Monate vor ihrem Ausbruch angekündigt wurde. Das ist bezeichnend. Gates und Fauci lügen ihre Zuhörer an, wenn sie sagen: “Die Geschichte sagt uns, dass dies geschehen wird”, aber es gibt keine historische Grundlage, die garantiert, dass eine globale Coronavirus-Pandemie innerhalb weniger Monate oder Jahre auftreten wird.

Noch nie in der Geschichte ist etwas Derartiges in einem so globalen Maßstab geschehen. Die Tatsache, dass ein solch historisch einmaliges Ereignis sehr detailliert vorhergesagt wurde – von Filmen, Shows, Forschern, Ärzten, denjenigen, die Labors finanzieren, die diese Viren entwickeln, denjenigen, die an diesen Pandemien Milliarden verdienen, denjenigen, die eine ganz neue Ebene der Kontrolle in unserer Welt schaffen wollen, usw. – zeigt, dass es geplant war.

Gibt es Anzeichen dafür, dass die Pandemie manipuliert wird?

Bisher haben wir uns mit Anzeichen dafür befasst, dass die Pandemie im Voraus geplant wurde. Wenn sie tatsächlich orchestriert wird, dann sollte das auch während der Pandemie offensichtlich sein. Eine geplante Pandemie ist auch eine kontrollierte Pandemie.

Der Plan zur Kontrolle der Welt

Vielleicht haben Sie das Wort “Globalisten” schon einmal gehört, aber für diejenigen, die sich damit nicht auskennen: Das sind Menschen auf der ganzen Welt, die planen, eine einzige globale Regierung zu schaffen, damit sie die totale globale Kontrolle über Gesundheit, Religion, Finanzen – über alles – haben können.

Hauptakteure dabei sind:



Die Vereinten Nationen,

Das Weltwirtschaftsforum,

Die Weltgesundheitsorganisation,

Die Europäische Union,

Der Internationale Währungsfonds und viele andere.

Sie kamen kürzlich zu einer Veranstaltung namens DAVOS zusammen, bei der sie zum Ausdruck brachten, wie die Pandemie zur Umsetzung ihrer Pläne genutzt werden soll.

Gibt es Hoffnung? Was können wir tun?

Gibt es irgendeine Hoffnung für unsere Zukunft, oder sind wir den erbarmungslosen Händen dieser bösen Mega-Milliardäre ausgeliefert, die die Erde entvölkern und die totale Kontrolle über die Menschheit an sich reißen wollen? Ja, es gibt Hoffnung. Die Zukunft ist heller, als wir uns überhaupt vorstellen können!

Dies ist kein Schwarzmalerei-Szenario, sondern ein Weckruf für die Menschheit, damit sie aufhört, den Mafia-Medien und perversen Politikern blind zu glauben, und sich als eine Person für eine Zukunft in Freiheit erhebt.

Ich lade Sie ein, sich einer einzigartigen und historischen Bewegung von Global Freedom Fighters anzuschließen, die die Menschheit in ein neues Zeitalter der Hoffnung, der Wiederherstellung und mehr Freiheit führen wird, als wir je gekannt haben.

Quelle: StopWorldControl.com

