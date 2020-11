Eilmeldung: Vorsitzender der US-Wahlkommission (FEC) erklärt US-Wahl als “unrechtmäßig”

Von Michael Mannheimer, 18. November 2020

Trey Trainor, ranghöchster Wahlbeamter in den Vereinigten Staaten, erklärte die zurückliegende US-Wahl als “unrechtmäßig”.

Der Chef der US-Wahlbehörde FEC (Federal Election Commission) Trey Trainor hat die amerikanische Wahl vom 3. November 2020 offiziell für ungültig erklärt. Dazu die folgende weitergeleitete Nachricht:

Breaking News: Nun ist die Katze aus dem Sack! Alle gültigen Stimmen sind ausgezählt, ungültige nicht – Wahlbetrug der Demokraten durch Nachzählungen bewiesen – landesweiter Wahlsieg für D.J. Trump – J.”

Biden rudert zurück – Patrioten haben allen Grund zu feiern

Reporter Lou Dobbs: “Das ist ja unvorstellbar – seid ihr für den Zusammenbruch der US-Medien gerüstet?’“Auf die Peinlichkeit der Rücknahme, für die voreilige Gratulationen der “Berliner Führungsriege”, darf man gespannt sein.

Nach Anrufung des obersten Gerichts (Supreme Court), zur endgültigen Klärung der „Unregelmäßigkeiten“, erfolgt, laut Protokoll, die Vereidigung und erneute Amtsübernahme am 20. Januar 2021. Bei seiner letzten Rede vor der Wahl, am 1. 11.20 in Florida, teilte Trump mit, dass er nach der Wahl u.a. Frankreich und Deutschland besuchen wird.

Jetzt hat das weltweite mediale Lügengetöse zu einem vorschnell ausgerufenen “Präsidenten Biden” erst einmal ein Ende. Der Vorsitzende der Federal Election Commission (FEC=Bundeswahlkommission) Trey Trainor hat seinen Hammer fallengelassen mit einer Entscheidung, auf die die freie Welt lange gewartet habe. Er erklärte, die Ergebnisse der Wahl für UNGÜLTIG, nach Ermittlungen zu den Auszählungen in Pensylvania und anderen Bundesstaaten. “Diese Präsidentschaftswahlen sind ungültig”

Trainor, der höchstrangige Beamte der USA für Wahlangelegenheiten bestätigte, daß nach seiner professionellen Ansicht, “in den Wahlen keine Transparenz gewahrt wurde”.

Lesen Sie dazu die entsprechende Meldung auf der US-Website Neonettle.com. Die internationale NWO-Presse hat bislang zu dieser Entscheidung des obersten US-Wahlbeamten geschwiegen. (Sollte sich die Meldung als falsch erweisen, wäre dies ein Super-GAU für die Republikaner und für Donald Trump.)

Hinweis: Der Text der Website wurde mit DeepTranslator übersetzt und hat an bestimmten Mängel in der sprachlichen Formulierung. Der Inhalt ist davon nicht betroffen.

FEC-Vorsitzender lässt den Hammer fallen: Die Ergebnisse sind ‘unrechtmässig’.



Trey Trainor enthüllt große Bombe bezüglich der Zählung

Von: Jay Greenberg |@NeonNettle,

am 12. November 2020 um 15.00 Uhr

Quelle: https://neonnettle.com/news/13219-fec-chair-drops-the-hammer-the-results-are-illegitimate-

Der Vorsitzende der Federal Election Commission ( (FEC), Trey Trainor, hat den Hammer fallen lassen, indem er erklärte, die Ergebnisse seien “unrechtmäßig”.

Trainor hat nach Untersuchungen der Auszählung der Wahlzettel in Pennsylvania mit einer bombensicheren Ankündigung zu Protokoll gegeben. Der FEC-Vorsitzende sagt auf der Grundlage der von der PA und anderen Stellen im Land gesammelten Informationen, dass diese Präsidentschaftswahl unrechtmäßig sei.

Trainor, der ranghöchste Wahlbeamte in den Vereinigten Staaten, bestätigte, dass es seiner professionellen Meinung nach “bei der Wahl keine Transparenz gegeben hat”. Die bisher vorgelegten Beweise haben ihn zu der Feststellung veranlasst, dass “diese Wahl unrechtmäßig ist”, fügte Trainor hinzu.

Hinweis:



Die Federal Election Commission (FEC) ist eine unabhängige Regulierungsbehörde der Vereinigten Staaten, deren Zweck es ist, das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung bei Bundeswahlen in den Vereinigten Staaten durchzusetzen. Die Kommission, die 1974 durch Änderungen des Federal Election Campaign Act[4] geschaffen wurde, beschreibt ihre Aufgaben als “die Offenlegung von Informationen über die Wahlkampffinanzierung, die Durchsetzung der Bestimmungen des Gesetzes, wie z.B. die Grenzen und Verbote von Spenden, und die Überwachung der öffentlichen Finanzierung von Präsidentschaftswahlen”.

Die Kommission ist seit Ende August 2019 nicht mehr tätig, mit einer Ausnahme für den Zeitraum von Mai 2020 bis Juli 2020, da sie nicht beschlussfähig ist. Da die Kommission nicht beschlussfähig ist, kann sie nicht über Beschwerden abstimmen oder durch beratende Stellungnahmen Leitlinien geben. Zum 19. Mai 2020 gab es 350 offene Fragen auf dem Vollstreckungsterminkalender der Behörde und 227 Punkte, die auf Maßnahmen warten[Senate confirms appointee to Federal Election Commission, restoring panel’s voting quorum].

Trainor veröffentlichte sein Ergebnis über die Wahlfälschung bei den liberalen Nachrichtenmedien bei Newsmax, als er die Ankündigung machte, und sagte, er glaube, “dass es an diesen Orten Wählerbetrug gibt”. Es wurden mehrere Behauptungen über die Auszählung der Stimmzettel in mehreren Staaten aufgestellt

Es gibt keinen legitimen Grund, den Beobachtern den Zugang zur Auszählung der Stimmzettel zu verweigern, bestätigte Trainor und fügte hinzu, dass die Auszählung der Stimmzettel als “unrechtmäßig” angesehen werden müsse.

Die Ankündigung von Trainor, Amerikas oberstem Bundeswahlleiter, wird diejenigen, die den Sieg des demokratischen Kandidaten Joe Biden erklärt haben, ins Wanken bringen. In seiner Rede vor Newsmax betonte der Vorsitzende Trainor die Bedeutung der Wahlintegrität:

“Trotz des Gewinns eines Gerichtsbeschlusses, der es der Trump-Kampagne erlaubt, Wahlbeobachter zu entsenden, um die Auszählung der Stimmzettel in Pennsylvania aus sechs Fuß Entfernung zu beobachten, wurden Wahlbeobachter ‘nicht auf sinnvolle Weise in die Wahllokale gelassen'”.

“Wenn es den Beobachtern erlaubt wurde, die Auszählung zu beobachten, wurde der Torpfosten weggeschoben”, betont Trainor.

Einfach ausgedrückt: “Es hat keine Transparenz bei der Wahl gegeben”.

“Unser ganzes politisches System basiert auf Transparenz, um den Anschein von Korruption zu vermeiden”, betont Trainor. “Das Staatsgesetz erlaubt es diesen Beobachtern, dort zu sein.”

“Wenn das Gesetz nicht befolgt wird, ist diese Wahl ‘unrechtmäßig’.” FEC-Vorsitzender Trey Trainor, https://neonnettle.com/news/13219-fec-chair-drops-the-hammer-the-results-are-illegitimate-

Unser gesamtes politisches System basiert auf Transparenz, um den Anschein von Korruption zu vermeiden, betont Trainor.

Unser gesamtes politisches System basiert auf Transparenz, um den Anschein von Korruption zu vermeiden”, betont Trainor.

Die Trump-Kampagne hielt am Samstag eine Pressekonferenz ab, um eine eigene große Ankündigung zu machen. Sie erklärten, dass sie deswegen vor Gericht in den Krieg ziehen werden. Wie Trumps Anwalt Rudy Giuliani sagte, entscheiden nicht die Medien, wer die Wahl gewonnen hat, sondern die Richter.

Chairman Trainor, ein von Trump ernannter Revolverheld alter Schule aus Texas, steht voll und ganz hinter ihnen. Was Team Trump behauptet, sind “sehr berechtigte Anschuldigungen”, stimmt er zu. Die Anschuldigungen müssen vom Gerichtssystem “vollständig überprüft” werden. Er sagt voraus, dass die Vorwürfe schwerwiegend genug sind, um “vor dem Obersten Gerichtshof zu landen”.

Hinweis:

Die Verkündung eines klaren Wahlbetrugs bei den zurückliegenden US-Wahlen durch den obersten US-Wahlbeamten hat keine Rechtsverbindlichkeit. Ob der oberste US-Gerichtshof zum selben Ergebnis kommen wird, ist fraglich. Denn die US-Demokraten werden alles tun, dass die zuständigen Richter die zurückliegende Wahl trotz eindeutiger Beweise einer massiven Wahlfälschung anerkennen lassen.

Der Deep State, eng verflochten mit diesen US-Demokraten, konnte J.F.Kennedy ermorden lassen. Er konnte den kriminellen Krieg gegen Serbien erwirken (bei dem übrigens Joe Biden eine Hauptrolle spielte). Er konnte 9/11, Al Kaida, den IS und die Masseninvasion von Millionen Moslem nach Europa, vorzugsweise nach Deutschland, initiieren. Es wird ihm ein Leichtes sein, die obersten Richter so einzuschüchtern, dass sie das von den US-Demokraten gewünschte Urteil fällen werden.

Doch warten wir ab: Denn selbst wenn sie die Wahl anerkennen sollten, werden sich die ausgetricksten Trump-Wähler nicht damit zufrieden geben. Den USA stehen – so oder so – schwere Zeiten bevor. In diesem Land entscheidet sich sehr wahrscheinlich die Zukunft der Menschheit: siegen die US-Demokraten, wird die Neue Weltordnung und damit die Versklavung von 98 Prozent der Menschheit unter 2 Prozent der Globalisten (s. dazu hier), nicht mehr aufzuhalten sein.

***

Weitere Quellen, die den Wahlbetrug bei der letzten US-Wahl bestätigen:

https://neonnettle.com/news/13219-fec-chair-drops-the-hammer-the-results-are-illegitimate-FEC Chairman Trey Trainor has dropped the hammer on the results. Federal Election Commission (FEC) Chairman Trey Trainor has dropped the hammer by declaring that the resultsare “illegitimate.”. Trainor has gone on record with a bombshell announcement, following investigations into the election ballot count in Pennsylvania.

https://theblogginghounds.com/2020/11/12/fec-chair-drops-the-hammer-the-results-are-illegitimate/Trey Trainor reveals major bombshell regarding count By: Jay Greenberg |@NeonNettle on 12th November 2020 @ 3.00pm Federal Election Commission (FEC) Chairman Trey Trainor has dropped the hammer by…

https://www.sgtreport.com/2020/11/breaking-federal-election-commission-chair-calls-election-illegitimate-due-to-voter-fraud/from InfoWars: “The law is not being followed, making this an illegitimateelection” Trey Trainor, the Chairman of the Federal Election Commission, stated during an appearance on Newsmax this Thursday that he “does believe there’s voter fraud taking place,” and confirmed that the refusal to allow poll watchers to observe the ballot counting process – among numerous other …

https://ussanews.com/News1/2020/11/12/breaking-federal-election-commission-chair-calls-election-illegitimate-due-to-voter-fraud/The post BREAKING: Federal Election Commission Chair Calls Election‘Illegitimate’ Due To Voter Fraud appeared first on National File. Visit NationalFile.com for more hard-hitting investigat

https://eraoflight.com/2020/11/12/chair-of-the-federal-election-commission-drops-bombshell-announcement/The Chairman of the Federal Election Commission went on record with one of what us media types like to call a “bombshell” announcement. It this case, it really is explosive. The top boss of all the election officials, Trey Trainor, confirms that in his professional opinion, this election is “illegitimate.” Fraud announcement from FEC Trey…

https://newspunch.com/federal-election-commission-chairman-drops-bombshell-this-election-is-illegitimate/It really is explosive news. The top boss of all the election officials, Trey Trainor, has confirmed that in his professional opinion, “there has not been transparency in the election” and “this election is illegitimate. He dropped the bombshell on the liberal news media at Newsmax when he made the announcement that he believes “that there is voter fraud taking place in these places.”

https://www.ar15.com/forums/General/FEC-Chair-Drops-the-Hammer-The-Election-Results-Are-Illegitimate-/5-2391195/?page=1Trainor has gone on record with a bombshell announcement, following investigations into the election ballot count in Pennsylvania. The FECchair says, based on the info gathered from PA and elsewhere in the country, this presidential election is illegitimate.Trainor, the highest-ranking election official in the United States, confirmed that, in his professional opinion, “there has not been …

https://nationalfile.com/breaking-federal-election-commission-chair-calls-election-illegitimate-due-to-voter-fraud/Trey Trainor, the Chairman of the Federal Election, stated during an appearance on Newsmax this Thursday that he “does believe there’s voter fraud taking place,” and confirmed that the refusal to allow poll watchers to observe the ballot counting process – among numerous other irregularities – does indeed constitute an “illegitimateelection.”

https://www.independentsentinel.com/fec-chair-makes-a-bombshell-announcement/The Chairman of the Federal Election Commission, Trey Trainor, went on record with a “bombshell” announcement. If he is correct, it truly is explosive. The senior most election official confirms that, in his professional opinion, this election is “illegitimate” due to voter fraud. Trey Trainor, who serves as chairman for the Federal Election Commission, is personally convinced that, […]

https://thegoptimes.com/chair-of-the-federal-election-commission-drops-bombshell-announcement/The Chairman of the Federal Election Commission went on record with one of what us media types like to call a “bombshell” announcement. It this case, it really is explosive. The top boss of all the election officials, Trey Trainor, confirms that in his professional opinion, this election is “illegitimate.” Fraud announcement from FEC

https://anticatholicticket.com/archives/2162TheFECchair says, based on the info gathered from PA and elsewhere in the country, this presidential election is illegitimate. Trainor, the highest-ranking election official in the United States, confirmed that, in his professional opinion, “there has not been transparency in the election.” continue reading

https://conservativepoliticalforum.com/political-discussion-and-debate/fec-chair-declares-election-illegitimate/Because of all the complaints of voter fraud and a lack of transparency the federal election Commission chairman has declared the electionillegitimate. Logged Freedom is that instant between when someone tells you to do something and when you decide how to respond.

https://www.tapatalk.com/groups/theerant/federal-election-commission-fec-chairman-the-resul-t107668.htmlFederal Election Commission (FEC) Chairman the resultsare “illegitimate.” Federal Election Commission (FEC) Chairman the resultsare “illegitimate.”

https://recentlyheard.com/2020/11/11/president-of-the-federal-election-commission-drops-bombshell-this-election-is-unconstitutional/Share7KTweetSharePin17K SharesThe Chief Electoral Officer of the Federal Election Commission made a Bombshell statement, saying that, from what he saw in Pennsylvania, and news that he had come from elsewhere in the world, this election was unconstitutional. It’s very explosive news. The Chief Electoral Officer, Trey Trainor, has stated that, in his expert view, “the […]

https://www.fec.govFind what you need to know about the federal campaign finance process. Explore legal resources, campaign finance data, help for candidates and committees, and more.

www.jlaforums.com/viewtopic.php?t=553678552nov 12 2020 Federal Election Commission (FEC) Chairman Trey Trainor has dropped the hammer by declaring that the resultsare “illegitimate.” Trainor has gone on record with a bombshell announcement, following investigations into the election ballot count in Pennsylvania. The FECchair says, based on the info gathered from PA and elsewhere in …

https://yournews.com/2020/11/12/1923435/federal-election-commission-chair-calls-election-illegitimate-due-to-voter/November 15, 2020. Redmond, Washington. Change [your]LOCATION. Search for:

https://www.youtube.com/watch?v=q49CBk7OM0MFECChair Drops the Hammer: The ResultsAre ‘Illegitimate’Federal Election Commission (FEC) Chairman Trey Trainor has dropped the hammer by declaring that th…

https://worldnewes.com/breaking-federal-election-commission-chair-calls-election-illegitimate-due-to-voter-fraud/Trey Trainor, the Chairman of the Federal Election, stated during an appearance on Newsmax this Thursday that he “does believe there’s voter fraud taking place,” and confirmed that the refusal to allow poll watchers to observe the ballot counting process – among numerous other irregularities – does indeed constitute an “illegitimateelection.” “I do believe […]

https://www.usmessageboard.com/threads/federal-election-commissioner-says-2020-election-is-illegitimate.863218/page-2> Federal Election Commission Chairman Drops Bombshell: ‘This Election Is Illegitimate’ > > In his opinion, the 2020election is illegitimate “Chairman Trainor, an old school gunslinger from Texas appointed by Trump, is behind them all the way. What Team Trump is claiming are “very valid…

https://theepochtimes.com/fec-chairman-says-he-believes-theres-voter-fraud-in-key-states_3577710.htmlNovember 13, 2020 Updated: November 13, 2020 Print The chairman of the Federal Elections Commission (FEC) stated that he believes there is evidence of voter fraud and other alleged irregularities.

https://www.glocktalk.com/threads/federal-election-commission-chair-calls-election-illegitimate-due-to-voter-fraud.1874748/Federal Election Commission Chair Calls Election‘Illegitimate’ Due to Voter Fraud Discussion in ‘ Political Issues ‘ started by Ramjet38 , Nov 13, 2020 at 4:42 PM . Thread Tools

https://www.dailysquib.co.uk/world/39678-chairman-of-the-federal-election-commission-says-theres-voter-fraud-taking-place-and-calls-election-illegitimate.htmlNow is the time for Democrats to heal and come together, we must all join in solidarity to accept a second term from Donald J. Trump the truly elected winner, and rightful president elect. Naturally, the social media sites and controlled news media will not even mention that the Chairman of the Federal Election Commission even exists, or that he has seen the amount of fraud committed in the …

https://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=179262611I don’t feel so good, Biden bros. 🙁 Trey Trainor tells us that fraud took place, and the fact that observers were not present for the duplication of spoiled ballots – or potentially for the fabrication of ballots – makes the electionillegitimate.

www.pagadiandiocese.org/2020/11/16/u-s-post-election-special-2020-the-long-game-trump-continues-his-battle-in-swing-states/WASHINGTON (ChurchMilitant.com) – The chairman of the Federal Election Commission believes voter fraud is taking place, and says the lack of transparency when counting votes is a key indicator of it.A Democrat in Pennsylvania called election night in PA a “coup” Trey Trainor told Newsmax Nov. 6 that Democrats barring GOP observers from overseeing balloting counting makes the election …

https://www.paulcraigroberts.org/2020/11/13/more-reports-of-election-fraud/Federal Election Commission Chair Calls Election‘Illegitimate’ Due To Voter Fraud. This shows how partisan the US media is. You have to rely on Alex Jones for high level confirmation of voter fraud. We cannot trust NY Times, CNN, MSNBC, NPR.

https://www.reddit.com/r/donaldtrump/comments/jtnsok/11_cfr_11124_federal_election_commission_fec/11 CFR § 111.24 — Federal Election Commission. FEC Chairman: 2020Election is Illegitimate. The Fines and Court Proceedings Are Next.

https://worldchangebrief.webnode.comFECChair– ElectionIllegitimate/ Trump’s 2018 EO Against Foreign Meddling>BREAKING: US Army Raids German Servers/ Big Lists of Fraud Evidence/ GA Recount: Unfair Terms/ Fact Checking BBC/ Leftists Dox Lawyers.Pass Out Swastikas

SPENDEN AN MICHAEL MANNHEIMER Überweisung an: OTP direkt Ungarn Kontoinhaber: Michael Merkle/Mannheimer IBAN: HU61117753795517788700000000 BIC (SWIFT): OTPVHUHB Verwendungszweck: Spende Michael Mannheimer Gebühren: Überweisungen innerhalb der EU nach Ungarn sind kostenfrei Seit Jahren arbeite ich meist unentgeltlich an der Aufklärung über die Islamisierung unseres Landes und Europas. Für meine Vorträge bei Parteien nehme ich prinzipiell kein Honorar: niemand soll mir nachsagen, dass ich im Dienste einer Partei stehe. Ich bin radikal unabhängig und nicht parteigebunden. Doch das hat seinen Preis: meine finanziellen Reserven sind nun aufgebraucht. Ich bin daher für jeden Betrag, ob klein oder größer, dankbar, den Sie spenden. Sie unterstützen damit meine Arbeit an der Aufklärung über die Islamisierung und meinen Kampf gegen das politische Establishment unseres Landes.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...