Das haben sie uns zum Corona-Impfstoff verschwiegen: Er enthält extrem gefährliche Nano-Roboter (Video)

Von Michael Mannheimer, 26. November 2020

Mit Nano-Robotern können sie direkt unser Erbgut verändern – und zwar in ihrem Sinne (s. Video weiter unten).

Obwohl die Corona-Mortalität nicht ansatzweise die Definition einer Pandemie erfüllt, obwohl in Deutschland nach nun 9 Monaten des Corona-Terrors kaum 12.000 Menschen daran verstarben (vorjährige Grippewellen: zwischen 15-25.000, manchmal über 40.000 Tote, ohne dass ein Hahn danach krähte), obwohl die WHO als auch das RKI die Coronapandemie nun als das einstufte, was alle unabhängigen Experten der westlichen Welt schon immer sagten: nämlich als “normale saisonale Grippe” (s. hier) – und obwohl die Überlebensquoten dieser Fake-Pandemie bei 99, 999 Prozent liegen (s. Grafik weiter unten), bestehen korrupte und menschenfeindliche NWO-Politiker der meisten Länder auf einer Durchimpfung der Weltbevölkerung. Was schon aus wissenschaftliche gründen Nonsens ist: Denn dieser Virus mutiert alle paar Wochen, und gegen einen Virus hilft nur das individuelle Immunsystem.

Die Überlebensquote der über 70-Jährigen deckt sich

mit dem normalen Sterberisiko dieser Altersgruppe:

Corona erzeugte also auch dort keine Übersterblichkeit

_______________________________

Top-Pathologe:

„Covid-19 ist der größte Schwindel“

Top-Pathologe Hodkinson: „Covid-19 ist der größte Schwindel“

Quelle: https://vitalstoff.blog/2020/11/19/der-groesste-schwindel/

So hat Dr. Roger Hodkinson, ein erfahrener Pathologe und Labormediziner aus Cambridge im Rahmen einer öffentlichen Anhörung der Verwaltung in Edmonton am 13. November zur Covid-Krise ein Statement abgegeben, welches aktuell hohe Wellen in der englischsprachigen Öffentlichkeit schlägt, nachdem ein Mitschnitt seines Statements vor dem Sozialausschuss in einer insgesamt neunstündigen Zoom-Konferenz bekannt wurde. Auszug:

“Ich bin Facharzt für Pathologie, wozu auch die Virologie gehört. Ich wurde an der Universität Cambridge in Großbritannien ausgebildet. Ich bin der Ex-Präsident der Pathologie-Sektion der Ärztekammer. Zuvor war ich Assistenzprofessor an der medizinischen Fakultät und habe viel gelehrt. Ich war Vorsitzender des Prüfungsausschusses für Pathologie am Royal College of Physicians of Canada in Ottawa, aber was noch wichtiger ist, ich bin derzeit Vorsitzender eines Biotechnologieunternehmens in North Carolina, das den COVID-19-Test verkauft. Und daher könnte man sagen, dass ich mich ein wenig mit all dem auskenne.



Die Quintessenz ist ganz einfach diese:



• Es gibt eine völlig unbegründete öffentliche Hysterie, die von den Medien und Politikern angetrieben wird. Es ist empörend. Das ist der größte Schwindel, der je einer ahnungslosen Öffentlichkeit angetan wurde.



• Es gibt absolut nichts, was getan werden kann, um diesen Virus einzudämmen. Außer dem Schutz älterer, verletzlicherer Menschen. Man sollte es als das betrachten, was es ist: nichts anderes als eine schlimme Grippesaison.



• Dies ist nicht Ebola. Es ist nicht SARS. Es ist Politik, die versucht, Medizin zu spielen. Und das ist ein sehr gefährliches Spiel! Es sind keinerlei Maßnahmen erforderlich, außer dem, was auch letztes Jahr gemacht wurde, als wir uns unwohl fühlten: Wir sind zu Hause geblieben, wir haben Hühnersuppe gegessen, wir sind nicht zur Oma gefahren, und wir waren es, die entschieden haben, wann wir wieder an die Arbeit gehen. Wir brauchten niemanden, der uns das sagen musste.



• Masken sind völlig nutzlos. Es gibt keinerlei Beweise für ihre Wirksamkeit. Papiermasken und Stoffmasken sind schlicht und einfach ein Tugendsignal. Sie werden die meiste Zeit nicht einmal effektiv getragen. Das ist völlig lächerlich, diese traurigen, ungebildeten Menschen zu sehen – ich meine das nicht im abwertenden Sinne -, diese Menschen wie Lemminge herumlaufen zu sehen, die ohne jede Wissensbasis gehorchen, um sich die Maske aufs Gesicht zu setzen.



• Eine soziale Distanzierung ist auch deshalb nutzlos, weil Covid durch Aerosole verbreitet wird, die sich etwa 30 Meter ausbreiten, bevor sie zu Boden sinken. Lockdown-Maßnahmen haben solch schreckliche unbeabsichtigte Folgen. Der Lockdown sollte morgen sofort aufgehoben werden, so wie es auch in der Erklärung von Great Barrington steht, die ich vor diesem Treffen verteilt habe.



Und ein Wort zu den Tests: Ich möchte betonen, dass es sich hier um mein berufliches Geschäft handelt.



• Ich möchte betonen, dass positive Testergebnisse keine, ich wiederhole: keine klinische Infektion bedeuten! Der Test treibt lediglich die öffentliche Hysterie an. Das Testen muss sofort aufhören, außer für Menschen, die mit Atemwegsproblemen ins Krankenhaus kommen! Alles, was getan werden sollte, ist, die Schwachen zu schützen und ihnen allen in den Pflegeheimen, die Sie beaufsichtigen, täglich 3000 bis 5000 internationale Einheiten Vitamin D zu verabreichen, was die Wahrscheinlichkeit einer Infektion nachweislich radikal verringert.



• Und ich möchte Sie alle daran erinnern, dass nach den eigenen Statistiken der Provinz (Alberta; Kanada) das Risiko, unter 65 Jahren zu sterben, hier in dieser Provinz bei 1:300.000 liegt. Eins zu 300.000.



Sie müssen verstehen: Das Ausmaß der Maßnahmen, die Sie ohne jegliche wissenschaftliche Evidenz ergriffen haben, ist angesichts der Konsequenzen, die sich aus dem von Ihnen vorgeschlagenen Vorgehen ergeben, völlig lächerlich. Alles von Selbstmorden, Geschäftsschließungen, Beerdigungen, Hochzeiten usw. – es ist einfach unglaublich!



Es ist nur eine weitere schlimme Grippe, und Sie müssen sich damit abfinden. Lassen Sie die Leute ihre eigenen Entscheidungen treffen. Die Politik sollte sich völlig aus dem medizinischen Geschäft heraushalten. Sie werden vom Chefarzt der Gesundheitsbehörde dieser Provinz in die Irre geführt. Ich bin absolut empört darüber, dass es soweit kommen konnte. Es sollte schon morgen alles aufhören!



Quelle: https://vitalstoff.blog/2020/11/19/der-groesste-schwindel/

_____________________

Selbst der Ex-Pfizer-Chef gesteht:

“Die Pandemie ist vorbei!”

Eh- Pfizer Chef Yeadon: “Die Pandemie ist vorbei”

Quelle: https://worldnewsera.com/news/startups/coronavirus-pandemic-is-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-there-is-no-science-to-suggest-a-second-wave-should-happen-its-faked-on-false-positive-covid-19-tests-tech-news-startu/

Selbst der Ex-Chef des Pharmariesen Pfizer gesteht: „Pandemic is Over“ – („Pandemie ist vorbei“) und fügt hinzu: „Zweite Welle“ bei falsch-positiven COVID-Tests gefälscht.“. Und fügt hinzu:

“Wären da nicht die Testdaten, die Sie ständig aus dem Fernsehen bekommen, würden Sie zu Recht zu dem Schluss kommen, dass die Pandemie vorbei ist, denn es ist nicht viel passiert. Natürlich gehen die Menschen ins Krankenhaus, um sich in die herbstliche Grippesaison zu begeben… aber es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass eine zweite Welle auftreten sollte”, Dr. Yeadon in dem Interview.

Quelle: https://worldnewsera.com/news/startups/coronavirus-pandemic-is-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-there-is-no-science-to-suggest-a-second-wave-should-happen-its-faked-on-false-positive-covid-19-tests-tech-news-startu/

Warum verschweigen das die Medien? Antwort: weil es nie um Corona geht, sondern allen um die Massenimpfung.

___________________

Auffällig: Die Inhaltsstoffe des Impfstoffs werden totgeschwiegen

Auffällig ist, dass über die Inhaltsstoffe dieser Impfung so wenig gesprochen wird wie über die Frage, ob diese angesichts der unterdurchschnittlichen Mortalität überhaupt nötig ist. Die besten Experten sagen unisono: Sie ist nicht nur unnötig, sondern schädlich. (ich habe dazu dutzende Artikel und hunderte Zitate* der weltbesten Epidemiologen und Virologen gebracht, die Sie gerne hier nachlesen können: “Corona: 260 Zitate von Wissenschaftlern, die Lockdown, Masken- und Impfzwang als absurd und kriminell einstufen” und die ohne Ausnahme Corona als den größten Betrug der Medizingeschichte einstufen.

Doch warum sind sie alle wie verrückt dabei, eine Impfung gegen einen Virus zur Pflicht zu machen – obwohl alle Experten sagen, dass eine solche nicht nur nicht hilft, sondern kontraproduktiv ist? Hier die Antwort:

______________

Nano-Robots im Impfstoff:

DAS ist der Grund, warum sie uns impfen wollen

Nanorob in einer menschlichen Zelle. Was er alles tun kann, erfahren sie im unteren Text

Quelle: https://t.me/rabbitresearch Meldung 976

Was sie im obigen Video sehen, ist die Aktivität eines Nanobots (Abkürzung von Nano-Roboter) in einer menschlichen Zelle

Das kleine, schraubenförmige Teil im obigen Video, ist ein Nanobot: Ein intelligenter Roboter der Nanotechnologie im Impfstoff. Stellen Sie sich tausende, ja Millionen dieser Nanobots in ihrem Körper vor, die von sich aus handeln. Denn das ist es, was der Corona-Impfstoff enthalten wird, der ein “intelligenter” Impfstoff ist. Seine offizielle Funktion soll sein, Sie zu schützen und sich von den Viren und Bakterien zu ernähren, die ihren Körper angreifen. Angeblich was Gutes!

Aber wer garantiert uns das?

Was ist, wenn diese Nanobots anfangen, sich mehr von Ihren Antikörper-Lymphozyten und Ihren gesunden Zellen zu ernähren? Was ist, wenn die Nanobots genau dafür programmiert werden? Es gäbe nichts, was diese Mini-Roboter aufhalten könnte. Sie würden sich in ihrem Körper befinden und durch ihr Blut fließen, und zwischen ihren Organen könnten sie sogar bis in ihr Gehirn gelangen. Und wir könnten absolut nichts mehr dagegen tun. Denken Sie darüber nach, wenn sie sich einen Impfstoff geben lassen!

Primärziel der NWO: Globale Bevölkerungsreduktion um 95 Prozent

Das Mittel dieser Bevölkerungsreduktion ist ebenfalls bekannt: Die “Schwächung des menschlichen Immunsystems” (s. unten Punkt 7) als Ziel der Impfung wird ausdrücklich erwähnt im COVID-Stufenplan von Rockefeller aus dem Jahr 2010*, den ich hier ausführlich dargestellt habe. Dort wird also bereits 2010 genau das vorschrieben, was die Politiker heute tun. Medien schreiben kein Wort darüber und halten damit einen absoluten Großteil der Weltbevölkerung bewusst in Unwissenheit. Auszug:

Erstelle und finanziere die Impfstoffentwicklung und verfüge einen Plan, der auf globaler Ebene eingeführt werden kann.

. Erstelle und finanziere die Impf-, Verifizierungs- und Zertifizierungsprotokolle, Digital ID, um das Impfprogramm nach der Einführung der Impfplicht durchzusetzen/bestätigen zu können.

. Sobald ein Land Infektionen erfährt, verfüge einen Lockdown, um Ein-/Ausreise zu stoppen. Erlaube die Verbreitung innerhalb eines Landes so lang wie möglich.

. Sobald genügend Menschen in einem Land/einer Region infiziert sind, verfüge Zwangs-Lockdown/Isolation für dieses Land/diese Region und erweitere die Sperrgebiete im Laufe der Zeit langsam.

. Übertreibe die Sterblichkeitsrate. Wenn jemand verdächtigt wird, weil er mögliche Symptome von Covid zeigt, deklariere es als Covid-Tod.

. Behalte die allgemeinen Quarantänen so lange wie möglich, um die Wirtschaft der Region zu zerstören, um zivile Unruhen zu schaffen, um die Lieferkette zu zerstören und um den Beginn einer Massenknappheit an Nahrungsmitteln zu verursachen.

. Außerdem schwäche das Immunsystem der Menschen, indem sie mangels der Interaktion mit den Bakterien anderer Menschen, ihr Immunsystem nicht mehr trainieren, die Außenwelt, oder die Dinge, die unser Immunsystem wachsam und aktiv halten.

. Spiele alle möglichen Behandlungen/Heilmittel herunter und greife sie an. Außerdem wiederhole ständig, dass das einzige Heilmittel, das zur Bekämpfung dieses Virus funktioniert, der Impfstoff ist.  Ziehe die Quarantäne immer weiter heraus in “Zwei-Wochen-Intervallen” [Es gibt diese Zwei-Wochen Zaubersprüche wieder. Es ist ein CIA-Programm.] bis immer mehr Menschen aufstehen und protestieren. Verspotte sie.

. Schließlich beende Phase 1 der Quarantänen, sobald sie genug öffentliche Kritik erfahren, erwartet im Juni 2020, und verlautbare öffentlich, dass man denkt es sei “zu früh, um die Isolation zu beenden, aber man wird es trotzdem tun.”

. Sobald die Öffentlichkeit wieder zur Normalität zurückkehrt, warte ein paar Wochen und übertreibe weiterhin die Sterblichkeitsrate von Research Strain, Aug bis Sep 2020, und kombiniere es mit der Zunahme von Todesfällen aufgrund von Menschen, die höher als normal an Standarderkrankungen sterben, weil ihr Immunsystem von Monaten der Isolation stark geschwächt ist, um die Sterblichkeitsrate weiter zu erhöhen und die bevorstehenden Phase-2-Lockdowns zu hypen.

. Schließlich, verfüge die Phase-2-Quarantänen, Oktober bis November 2020, auf eine noch extremere Art und beschuldige die Demonstranten, vor allem Menschen, die ihrer Regierung bereits nicht mehr vertrauen, als Ursache für diese riesige Zweite Welle, wobei die Medien sagen werden: “Wir haben es euch gesagt. Es war zu früh. Es ist alles eure eigene Schuld, weil ihr einen Haarschnitt haben wolltet. Eure Freiheiten haben Konsequenzen.” [Sollte sich dies alles auf diese Weise entfalten, wird die US-Wahl verzögert, annulliert oder ausgesetzt werden. Meine Meinung. Wie kann man mit Phase-2-Quarantänen wählen gehen? Das geht nicht.]

. Erzwinge die Phase-2-Quarantänen auf eine viel extremere Art, indem die Strafen für Nichteinhaltung erhöht werden. Ersetze Geldstrafen durch Gefängnisstrafen. Erkläre alle Reisen für nicht notwendig. Erhöhe die Anzahl an Checkpoints, beteilige dabei das Militär. Erhöhe das Tracking/Tracing der Bevölkerung über die verpflichtende App. Übernehme die Kontrolle über Lebensmittel, Kraftstoff und schaffe große Engpässe, so dass die Menschen nur dann Zugang zu wesentlichen Produkten oder Dienstleistungen erhalten, wenn sie zuerst eine Genehmigung erhalten haben.

. Halte die Phase-2-Lockdowns für einen viel längeren Zeitraum als die Phase-1-Lockdowns aufrecht und zerstöre die Weltwirtschaft weiter. Verschlechtere weiterhin die Lieferketten und verstärke die Nahrungsmittelknappheit und dergleichen. Schlage jegliche öffentliche Kritik nieder Betreue durch extreme Aktionen oder Gewalt und stelle jeden, der sich dagegen sträubt, als öffentlicher Feind Nummer 1 dar gegenüber denen, die bereit sind, sich zu unterwerfen.

. Nach ziemlich langen Phase-2-Lockdowns von 6 Monaten und mehr, implementiere das Impfprogramm und die Impfzertifizierung und mache es für alle Pflicht, Vorrang genießen diejenigen, die sich von Beginn an unterworfen haben. Außerdem lasse sie diejenigen angreifen, die dagegen sind und lass sie sagen, dass „die anderen eine Bedrohung sind und die Ursache aller Probleme”, indem man sagt: “Wir können nicht zur Normalität zurückkehren, bis jeder den Impfstoff annimmt.” Und Menschen, die sich widersetzen, “verletzen unsere Lebensweise und sind daher der unser aller Feind.” [Mit anderen Worten, sie werden die Menschen gegeneinander aufhetzen.]

. Falls die Mehrheit der Menschen sich der Agenda fügen, dann lasse diese Menschen in das neue System eintreten, die neue Normalität, während man die Minderheit einschränkt, die gegen die Agenda ist, indem man es ihnen schwer macht zu arbeiten, zu reisen und zu leben.

. Falls die Mehrheit der Menschen gegen die Agenda angeht, dann setze Weaponized SARS/HIV/MERS Tribit Strain als Phase-3-Operation frei. Ein Virus mit einer Sterblichkeitsrate von 30% und mehr als letzter Schreck, um die Minderheit zu bestrafen, um schnell die Mehrheit zu werden und denjenigen, die nicht zuhörten, ein letztes “Wir haben es euch gesagt” zu geben.

Die Corona-Impfung ist der mit Abstand größte Völkermord der Menschheitsgeschichte

Was wir mit diesem Impfstoff vor uns haben ist nicht mehr und nicht weniger als eine globale Euthanasie-Maßnahme, an der 95 Prozent der Menschheit durch Folge-Erkrankungen der durch den Impfstoff herbeiführten Immunsuppression sterben sollen – oder durch weitere Nebenwirkungen wie Sterilität bei Männern und Frauen nicht mehr in der Lage sein wird, sich fortzupflanzen.

Es ist der mit Abstand größte Genozid der Weltgeschichte, an denen alle bekannten Politiker und Unterstützer dieses Verbrechens beteiligt sind und ohne Frage über den Zweck der Impfung Bescheid wissen. Zu nennen sind dabei: Merkel, Spahn, Schäuble, Söder, Klaus Schwab (WWF), die Chefs aller Blockparteien in Deutschland, die Chefs aller Medien (die wurden in den Bilderberg-Konferenzen auf dieses Ziel eingenordet), die meisten Geheimbünde, Soros, die Clintons, Biden, sehr wahrscheinlich auch Trump und 1000 andere Namen, die ich hier aus Platzgründen nicht nennen kann.

Sollte sich diese These bestätigen, so wird es es für alle Genannten nur eine Gerechte Strafe geben: Die Todesstrafe. Sie wissen das – und sind daher entschlossen, gegen den den täglich mehr werdenden Widerstand alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um ihr persönliches Überleben zu sichern: Wenn nötig, werden sie nicht zögern, auch taktische Nuklearwaffen (wie etwa nukleare Geschosse aus Feldhaubitzen) gegen die Bevölkerung einsetzen. Konzentrationslager für Impfverweigerer sind eh schon in Planung (Kanada, Deutschland), von Militärs bewachte Impfzentren werden derzeit in allen wichtigen EU-Ländern aufgebaut – ohne dass ein Großteil der Bevölkerung davon erfährt.

_________________________________

Nachtrag

Zusatz-Infos für Interessierte:

1. Was sind Nanopartikel?

Der Begriff “nano” kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zwerg. Ein Nanometer (nm) ist ein Milliardstel eines Meters. Ein DNS-Strang ist 2,5 Nanometer, ein Proteinmolekül 5 Nanometer, ein rotes Blutkörperchen 7.000 Nanometer und ein menschliches Haar 80.000 Nanometer breit. Zum Vergleich: Ein Nanopartikel verhält sich in der Größe zu einem Fußball wie der Fußball zur Erde.



Die Begriffe Nanopartikel bzw. Nanoteilchen bezeichnen Verbünde von einigen wenigen bis einigen tausend Atomen oder Molekülen. Der Name Nano bezieht sich auf ihre Größe, die typischerweise bei 1 bis 100 Nanometern liegt; Ein Nanometer (Abkürzung: nm) entspricht 10−9 = 0,000 000 001 Meter = 1 Milliardstel Meter. Nanopartikel sind so winzig, dass man sie nur unter einem Elektronenmikroskop erkennen kann. In der Medizin können Nanopartikel zur Bakterienabwehr oder zum Schutz vor UV-Strahlung eingesetzt werden. Weitere Antworten zu Nanoparrtikleln finden sie hier. (Die Seriosität der angegebenen Quelle habe ich nicht überprüft)

Nanopartikel können das Erbgut schädigen

Siliziumdioxid in Nanogröße wird im Lebensmittelbereich etwa als Rieselhilfe in Salz oder Kaffeeweißer verwendet. Auch in Lebensmittelverpackungen, wo es den Gasaustausch zwischen Ware und Außenluft verhindern soll, kommt es zum Einsatz. Siliziumdioxid-Nanopartikel könnten daher über die Nahrung in den Magen-Darm-Trakt und von dort in den Blutkreislauf gelangen.



Während Siliziumdioxid in größerer Form biologisch nicht aktiv ist, zeigen neuere Studien ein Gefährdungspotenzial durch Siliziumdioxid in Nanogröße. So wurde in Zellkulturen gezeigt, dass Siliziumdioxid-Nanopartikel Funktionen des Zellkerns und damit des Erbgutes stören können. (Quelle)

2. Was sind Nanobots?

Nun sind wir endlich beim Impfstoff. Bei diesem werden ganz offensichtlich sog. Nanobots eingesetzt – autonome Maschinen (Roboter) oder molekulare Maschinen im Kleinstformat als eine der Entwicklungsrichtungen der Nanotechnologie. Nanobots, die zur Manipulation einzelner Atome und Moleküle fähig sind, werden auch Assembler genannt.



Nanobots können Gutes tun 8z. das Zerstören von Krankheitskeime, die in die Zelle eingedrungen sind,. aber sie können auch Böses tun: Da sie so klein sind und sogar Atome manipulieren können, werden sie imstande sein, unser Erbgut zu verändern, indem sie etwa bestimmte Gen-Sequenzen ausschalten oder Gensequenzen mit neuen ersetzen.



Der diabolischen Phantasie ist dabei kein Grenzen gesetzt:



• Man kann aus klugen Menschen dumme, und aus dummen Menschen kluge machen.

• Man kann Gensequenzen, die für das Immunsystem verantwortlich sind, deaktivieren.

• Und auf diese Weise genau das bewirken, was eines der Primärziele der Globallisten ist: ein Massenmord an 95 Prozent der Menschheit, die Monate oder Jahre nach der Impfung dann an typische Krankheiten sterben wie Krebs, Kreislaufversagen, Herzinsuffizienz oder was auch immer.

• Und die dann ihren Tod wegen des zeitlichen Abstands zwischen der Impfung und dem Eintreten des Todes nicht mehr in Verbindung mit eben dieser Impfung in Verbindung setzen.

• Man kann sogar das Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen – vielleicht noch nicht derzeit, aber bereits in sehr kurzer Zeit. • Genau dies hat der Soziopath Klaus Schwab, Ober-Globalist und Gründer des ominösen Weltwirtschaftsforums (WWF) unlängst schon gefordert. Schwab setzt sich ein für “implantierbare Mikrochips, die Ihre Gedanken lesen können” (s.hier).

• Laut Schwab wird der „Great Reset“ zur Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen. Das Mittel dieser Verschmelzung werden Nanobots sein. (Quelle)

3. Was sie alles tun, um ihre Todes- Impfung global durchzusetzen

Überall werden Impfzentren errichtet und wir müssen damit rechnen, daß sie tatsächlich mit der Massenvergiftung durch einen ungeprüften DNA-verändernden Impfstoff beginnen. Sollte es wirklich dazu kommen, haben die Impfbefürworter unbedingten Vortritt. Wir haben alles gegeben, aber wir greifen nicht in die freie Willensentscheidung ein. Hier geht es um Eigenverantwortung. Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten: Der Wahnsinn wird in letzter Sekunde verhindert. Oder die Lichtkräfte arrangieren, eine Placebo-Impfung. Oder es findet eine natürliche Selektion statt…

Was die Impfung wahrscheinlich bewirkt? Eventuell dauerhafte Unfruchtbarkeit bei massiven Nebenwirkungen inklusive die Implementierung eines Nanochips. Es gibt keine einzige Impfung, bei der wissenschaftlich – nach dem Goldstandard – erwiesen ist, daß sie hilft und schützt. Dieses Programm hat die Pharma in unseren Köpfen installiert. Diesen Glaubenssatz sollten wir umgehend löschen. Der Tiefe Staat plant die Konzentrierung von Impfverweigerern in Quarantänelagern. Seine Freiheit erlangt man nur durch eine Impfung wieder. Aber seid versichert, das wird hier nicht geschehen. Nach neuesten Meldungen sollen es nur 19 Prozent sein, die sich auf jeden Fall impfen lassen wollen. Das sind 19 Prozent zu viel, aber insgesamt hört es sich gut an. Es ist ausreichend, um den Plan der Sumpfkreaturen zum Scheitern zu bringen. (Quelle)

***

