Dr. Wodarg: “Laut WHO gilt ab sofort nur noch jener als immun, der geimpft ist. Eine natürlich erworbene Immunität spielt keine Rolle mehr”

Von Michael Mannheimer, 30. Dezember 2020

Wie kann eine kleine Bande von kriminellen und herrschsüchtigen Satanisten die ganze Welt beherrschen?

Es ist nicht mehr und nicht weniger als der größte Eingriff in die Entwicklungsgeschichte und Biologe der 4,5 Milliarden Jahre alten Erde, den die WHO und ihr faktischer Chef Bill Gates mit der Umdefinierung des Begriffs “Immunität” durchgezogen haben. Millionen Jahre lang konnten sich pflanzliche und tierische Spezies – zu denen auch der Mensch zu zählen ist – gegen die andauernde Bedrohung durch Viren und Bakterien mit einer natürlichen Immunisierung behaupten.

Seit knapp 3 Millionen Jahren konnte sich das menschliche Immunsystem aller Gesundheitsbedrohungen erfolgreich erwehren

Neueste Forschungen zeigen, dass es schon vor rund 3,77 Milliarden Jahren Leben auf Erde gab. Es handelt sich um den bislang ältesten Fund von Leben. Bislang ging man davon aus, dass es uns Menschen seit etwa 2,4 Millionen Jahren gibt. Eine neue Entdeckung durch Anthropologen ergab, dass wir 400.000 Jahre länger unseren Planeten besiedeln: Knapp 3 Millionen Jahre also hat sich der Mensch durch seine natürlichen Abwehrkräfte gegen alle Angriffe durch Viren und Bakterien behaupten können – und zwar so erfolgreich, dass er zur mit Abstand dominierenden Spezies der Erdgeschichte wurde. Keine andere Spezies zuvor hat den Lauf der Erde so beeinflusst wie wir.

Wir haben die Pest besiegt, die Pocken ausgerottet und haben uns durch alle sonstigen Bedrohungen wie Ebola, HIV, TBC, Malaria, Typhus oder Hepatitis nicht ausrotten lassen. Im Gegenteil: Nie schaffte eine Art zuvor eine solche Vermehrung wie der Mensch: Binnen eines Jahrhunderts hat er sich von 1 Milliarde auf fast 8 Milliarden vermehrt. Pro Sekunde werden 2,6 Menschen geboren – aber nur 1 Mensch stirbt im Sekundenschritt (Quelle). Das heißt: Pro Sekunde verzweieinhalbfacht sich die Zahl der neuen Menschen. Pro Jahr nimmt die Zahl der Menschen weltweit um die Einwohnerzahl Deutschlands zu: 82, 4 Mio. mehr Menschen gibt es Jahr um Jahr – und diese Zahl wächst kontinuierlich (s. hier).

Doch dann kam Bill Gates und sein satanischer Transhumanismus

Gates und seine Unterstützer des Great Reset meinen, dass sich die Natur nicht richtig entwickelt hätte – und dass wir ohne seine Impfungen aussterben würden. Gates, Soros, Merkel, Schwab und tausende andere spielen Gott: Sie wollen sich über die Natur und ihre Milliarden Jahre alten Gesetze stellen – und sie planen, die natürliche Evolution durch ihren wahnhaften Transhumanismus zu ersetzen:

Robert F. Kennedy Jr. schreibt auf seinem Instagram-Profil, dass Bill Gates die ganze Menschheit chippen lassen will.



Die Zwangschippung soll nicht nur durch Zwangsimpfungen herbeigeführt werden, sondern die Chips sollen auch zur Überwachung und zum Zwecke des Transhumanismus durch 5G dienen. Staaten und Unternehmen nutzen die gegenwärtige Krise, um Grundrechte abzuschaffen und den Druck zur Förderung von Impfstoffen und die Überwachung zu verstärken. Leute wie Bill Gates und sein Freund Dr. Fauci wollen diese „Schöne Neue Welt“ regieren, meint Kennedy (Quelle).

Transhumanisten setzen auf die Verschmelzung von Mensch und Technologie

Der Mensch der Zukunft: Verschmelzung von Mensch und Maschine

Die Resultate muten abenteuerlich an: Wir steuern auf eine Cyborgisierung des Menschen zu, wie es von der NWO gesteuerte Hollywood in seinem Science-Fiktion-Movie “Der Terminator” der Welt bereits vorgestellt hat: Transhumanisten wollen Menschen Implantate in ihre Gehirne einsetzen, die ihnen eine direkte Kommunikation mit einfachen Formen Künstlicher Intelligenz ermöglichen. In eine ähnliche Richtung zielen smarte digitale Tattoos: Das Unternehmen Dangerous Things hat einen NFC-Chip entwickelt, der durch einen Tattoo-ähnlichen Prozess in den Finger gestochen wird. Der Träger kann damit zum Beispiel Autos öffnen oder Codes per Fingerzeig eingeben (Quelle). Doch solche Beispiele sollen von der Gefahr der Transhumanisten ablenken:

Sie arbeiten bereits an Gehirn-Chips, mittels der sei Gedanken lesen und in nicht allzu weiter Zukunft auch steuern können. Das wäre das Ende der Spezies Mensch, wie wir sie kennen – und das Ende der Freiheit für alle Zeiten.

Implantierbare Mikrochips, die Ihre Gedanken lesen können

Der Globalist Klaus Schwab machte deutlich, dass der Transhumanismus ein integraler Bestandteil von “The Great Reset” ist, als er sagte, dass die vierte industrielle Revolution “zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen würde (s. hier). Was Schwab in seinem Buch verdeutlicht, sind implantierbare Mikrochips, die Ihre Gedanken lesen können. “The Great Reset” führt, zusammen mit der politischen Coronavirus-Pandemie, zu einer Flut neuer antihumanitärer Maßnahmen, die von vielen Politikern, wie etwa dem Globalisten und kanadischen Premierminister Justin Trudeau, als “Gelegenheit für einen Reset” bejubelt werden.

Was hat all dies mit dem Thema der Abschaffung der Definition der Herdenimmunität durch die WHO zu tun?

Alles! Denn geht diese Umdefinierung durch, haben die Globalisten (die WHO ist ein wesentlicher Teil davon) in Zukunft die uneingeschränkte Befugnis, die Weltbevölkerung für alle Zeiten mit immer neuen Impfstoffen zu bedrohen, mittels derer sie (über die in diesen Impfstoffen enthaltenen Nano-Partikeln und Nano-Robots* die menschliche DNA in ihrem Sinne (und irreversibel) beeinflussen und transhumanistische Chips im Gehirn implantieren können.

* “Das haben sie uns zum Corona-Impfstoff verschwiegen: Er enthält extrem gefährliche Nano-Roboter (Video)“

Denn wenn die WHO sagt: Immunität = Impfstatus – dann hat die Herdenimmunität nichts mehr mit natürlich erworbener Abwehrkraft zu tun. Und dann ignoriert sie unsere Biologie, unsere immunologische Identität, unser Immungedächtnis. Und die Profiteure sind klar: Die Globallisten, allen voran die Pharma-Giganten. Damit würde dann natürlich auch ein Immunitätsausweis möglich: Denn er wäre ja nur noch ein Impfausweis oder nichts weiter als eine Quittung für erduldeten Impfstoff.

Lesen Sie in der Folge die kurze, aber glasklare Analyse von Dr. Wodarg zur von den Massenmedien totgeschwiegenen existentiellen Gefahr der Umdefinierung der Herdenimmunität durch die WHO.

_________________________________________________

Dr. Wolfgang Wodarg Viren sind nicht das Problem – bleiben Sie besonnen!

Von Dr. Wodarg, veröffentlicht am 29. Dezember 2020 , in: Reitschuster.de

Leichte Änderungen des Layouts und blaue Überschriften durch MM

Die WHO änderte im Sinn von Bill Gates den Begriff “Herdenimmunität”:

Ab sofort ist diese keine natürlich erworbene Immunität gegen einen Virus, sondern der Nachweis einer Impfung. Ein Billionengeschäft für Gates und die Pharma-Industrie (MM)

Am 31. Oktober 2020 veröffentlichte die WHO in Genf:

“Was ist „Herdenimmunität“?



Herdenimmunität, auch als „Populationsimmunität“ bezeichnet, ist ein Konzept für eine Impfung, bei der eine Bevölkerung vor einem bestimmten Virus geschützt werden kann, wenn eine Impfschwelle erreicht wird.



Die Herdenimmunität wird erreicht, indem Menschen vor einem Virus geschützt* werden, nicht, indem sie diesem ausgesetzt werden.“ * = geimpft (MM)

Quelle: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19

WHO: Was ist Herdenimmunität?



Weit über 90 Prozent aller Menschen haben eine natürlich erworbene Immunität gegen Atemwegsviren

Es hat den Impfstoff-Investoren, den Strategen des Global Pandemic Monitoring Board (GPMB) und den mit der WHO kooperierenden Beratungsfirmen anscheinend große Kopfschmerzen bereitet, dass so viele Menschen – wohl weit über 90 % – offenbar eine mehr oder weniger starke natürlich erworbene Immunität gegen die meisten zirkulierenden Atemwegsviren besitzen.

Ja, und das ist auch gut so, denn wir trainieren ja schließlich auch in jeder Grippewelle! Die „Herde“ – dass sind wir alle – ist offenbar so immun, dass immer nur ein kleiner Teil etwas davon spürt, wenn wir jedes Jahr ein kostenloses Anti-Viren-Update verpasst bekommen: Hatschi, Rotznase, etwas Glieder- oder Halsschmerz und wir sind wieder gegen die neuesten Viren geschützt. Das ist bisher die „Herdenimmunität“ und das versteht selbst jeder Nerd. Nur bei Immun-Hardwareschäden, überalterten Systemen oder medikamentöser Malware drohen Komplikationen.

“Keine fundierten Erkenntnisse”

Ob die Corona-Impfung gegen Ansteckungen mit der Krankheit hilft, ist völlig unklar. Das räumte heute die Bundesregierung ein. Hoffnungen wegen stark rückläufiger Corona-Zahlen über Weihnachten hält sie für verfrüht.

WHO: Zuerst definierte sie “Pandemie” um. Warum sie nun “Herdenimmunität” umdefinieren will

Nach den Wünschen der vom Microsoft-Boss und Haupt-Impf-Investor gesteuerten WHO versuchen seine Helfer in Genf jetzt, ein neues Framing, ein Umdenken einzuführen, welches die Verantwortung für unsere Immunität in seine Cloud verlagern soll. Herdenimmunität soll anscheinend im elektronischen Impfausweis definiert werden. Wer die Pandemie neu definiert hat, der kann das ja mit anderen Begriffen nach Belieben auch so machen. Jedenfalls solange wir dem Unsinn weiter folgen.

Die WHO hat uns also jetzt eröffnet, was „Herdenimmunität“ in Zukunft bedeuten soll.:

Die Herdenimmunität hat bei der WHO nichts mehr mit natürlich erworbener Abwehrkraft zu tun.



Biologische, natürliche Immunabwehrkraft zählt für die Impflobby in Genf nicht mehr. Das Wort soll jetzt synonym mit dem bisher in Gesundheitsbehörden gängigen und an alte Karteikartenzeiten erinnernden Begriff „Durchimpfungsgrad“ gebraucht werden.

Die WHO sagt: Immunität = Impfstatus!

Die WHO ignoriert damit tatsächlich unsere Biologie, unsere immunologische Identität, unser Immungedächtnis! Sie tut das zugunsten der Definition von Marktlücken für die Impfindustrie.

“Diese Impfung ist ein Experiment an Menschen”

Selbst vor genverändertem Mais herrscht in Deutschland große Angst. Dagegen kaum vor einer Impfstrategie, die künstlich erzeugte Gene in den Organismus einführt. Die sei viel zu wenig erforscht, das Risiko von Nebenwirkungen gewaltig, so Hockertz.

Damit würde dann natürlich auch ein Immunitätsausweis möglich, denn er wäre ja nur noch ein Impfausweis oder nichts weiter als eine Quittung für erduldeten Impfstoff.

Und was passiert, wenn unser Immunsystem sich wehrt?

Wenn die künstlichen Stimuli unser System durcheinanderbringen? Viele Experten beobachten voller Sorge die laufenden Impfungen. Wird es System-Abstürze geben? Wann und wie reagiert die alte Herdenimmunität mit der Beta-Version aus der Spritze? Bekanntlich ist die noch extrem unsicher. Wenn die Transhumanisten so weiterpfuschen, dann kommen sie nicht weit.

Dr. Wolfgang Wodarg, geboren 1947 in Itzehoe, ist ein Mediziner und SPD-Politiker. Er war lange Abgeordneter des Deutschen Bundestages und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Unter anderem war er Initiator der Untersuchungen des Europarates zur Pandemie H1N1 2009/10, in der es um die Rolle der Impfstoff-Hersteller und der WHO ging. Er war ein heftiger Gegner der Schweinegrippe-Impfung, die sich später als fatal herausstellte. Wodarg gilt als einer der bekanntesten und lautesten Kritiker der Corona-Politik der Bundesregierung und wird wegen dieser stark angefeindet. Wodarg betreibt den Blog wodarg.com, auf dem auch dieser Beitrag erschienen ist.

Quelle: https://reitschuster.de/post/man-will-uns-die-immunitaet-aberkennen/

***

SPENDEN AN MICHAEL MANNHEIMER Überweisung an: OTP direkt Ungarn Kontoinhaber: Michael Merkle/Mannheimer IBAN: HU61117753795517788700000000 BIC (SWIFT): OTPVHUHB Verwendungszweck: Spende Michael Mannheimer Gebühren: Überweisungen innerhalb der EU nach Ungarn sind kostenfrei Seit Jahren arbeite ich meist unentgeltlich an der Aufklärung über die Islamisierung unseres Landes und Europas. Für meine Vorträge bei Parteien nehme ich prinzipiell kein Honorar: niemand soll mir nachsagen, dass ich im Dienste einer Partei stehe. Ich bin radikal unabhängig und nicht parteigebunden. Doch das hat seinen Preis: meine finanziellen Reserven sind nun aufgebraucht. Ich bin daher für jeden Betrag, ob klein oder größer, dankbar, den Sie spenden. Sie unterstützen damit meine Arbeit an der Aufklärung über die Islamisierung und meinen Kampf gegen das politische Establishment unseres Landes.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...