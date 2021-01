Der Vernichtungs-Krieg der Globalisten gegen die Menschheit wird mit einer Brutalität geführt, die alle Vorstellungskraft sprengt

Von Michael Mannheimer, 09. Januar 2021

Kein Verschwörungstheoretiker kann sich das ausdenken, was aktuell vor unser aller Augen geschieht

Der heutige Artikel widmet sich dem Thema der geradezu unendlichen Bösartigkeit, mit der die Globalisten sich gegen die Menschheit verschwört haben und gerade dabei sind, aus der Erde mit Hilfe eines inszenierten und in seiner Gefährlichkeit mit einer normalen Grippe vergleichbaren Virus die Welt in einen globalen Gulag zu verwandeln. Man sieht fassungslos und entsetzt zu, wie die allermeisten Menschen den Lügen der globalisierten Medien glauben – und sich nur ganz wenige Menschen mit der Frage beschäftigen, was hinter Corona, den Lockdowns und der barbarischen Politik steckt, mit der inzwischen nahezu einstmals westlichen Demokratien ihre Menschen mehr und mehr versklaven.

NWO: Eine angebliche “rechte Verschwörungstheorie”

Wenn man auf Wikipedia, dem wichtigsten Propaganda-Organ der NWO, nach Neue Weltordnung sucht, findet man den folgenden Eintrag:

“Als Neue Weltordnung (englisch New World Order) wird in verschiedenen Verschwörungstheorien das angebliche Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften bezeichnet, eine autoritäre, supranationale Weltregierung zu errichten.



Solche Theorien wurden zu Beginn der 1990er Jahre in den Vereinigten Staaten populär. Verbreitet werden sie vor allem von christlich-fundamentalistischen, rechtsextremen und esoterischen Autoren. Ob die Verwendung des Begriffs in der globalisierungskritischen Linken ebenfalls als verschwörungstheoretisch einzustufen ist, ist umstritten.Kein Verschwörungstheoretiker kann sich das ausdenken, was aktuell vor unseren Augen geschieht.” https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung_(Verschw%C3%B6rungstheorie)

Man ist fassungslos, dass dieser Eintrag immer noch da steht, obgleich sich alle darin als Verschwörungstheorien diffamierten Angaben (“das angebliche Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften bezeichnet, eine autoritäre, supranationale Weltregierung zu errichten.“) längst als Realität erwiesen haben. Die meisten Menschen, die sich über die NWO schlau machen wollen, schauen immer noch auf Wikipedia nach und bleiben auf dem dort erlangten “Wissen” ihr Leben lang sitzen. Sie haben keine Ahnung, dass Wikipedia vollkommen unter der Kontrolle der NWO steht – und dass alle Informationen dazu so verfälscht werden, dass politische Blinde auch in Zukunft blind bleiben.

Wikipedia steht längst unter faktischer Kontrolle des CIA und der Kräfte hinter der NWO

Die wachsende Bekanntheit machte das Onlinelexikon anfälliger für Manipulationen durch Interessengruppen. Schon 2006 diagnostizierte Günter Schuler „das zielgerichtete Hijacken von Artikel-Inhalten für die jeweilige Sicht sowie die Praxis des Artikel-Aufschönens zu PR-Zwecken“. Technische Mittel ermöglichen es seit 2007, anonym agierende Lobbyisten oder Adressen von diffamierenden Nutzern zu sperren und sie einsehbar zu machen. Und dass die Mächte des tiefen Staats alles unterwandern und dann übernehmen, was sich effektiv im Sinne ihrer globalen Meinungsmanipulation erweisen kann. Was die allerwenigstens Wikipedia-User auch nur ahnen: Faktisch ist das jetzige Wikipedia in der Hand des CIA und der NWO.

Ein großer Teil der Weltbevölkerung erfährt auf Wikipedia nur das, was ein winziger Machtzirkel um die NWO als wissenswert erachtet. “Wissenswert” aber sind all jenen gigantischen Geschichtslügen, Verdrehungen von historischen und religiösen Fakten, die, bei Licht besehen, die Nutznießer und in vielen Fällen auch die Urheber der größten Krise sind, der sie die menschliche Zivilisation ausgesetzt haben. Die deutschsprachige Website Volksbetrug schreibt: “Wikipedia als CIA-Desinformationsfront entlarvt”:

“Ein neuer Bericht (s. hier) enthüllte detaillierte Beweise darüber, wer Wikipedia wirklich kontrolliert, und es sind keine gewöhnlichen Leute, die sich freiwillig für ihre Zeit einsetzen, wie es die Entwickler der Plattform behaupten.



Wie sich herausstellt, handelt es sich bei Wikipedia um ein Instrument der Deep State Propaganda, das sich als Online-Enzyklopädie tarnt, und niemand anderes als das Central Intelligence Agency (CIA) und das Federal Bureau of Investigation (FBI) überwachen es rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass nur Pre -geschirmte Fehlinformationen schaffen es durch die Zensur.



Während Wikipedia als etwas unschuldigeres angefangen haben mag, wurde es seitdem von Regierungsvertretern ausgewählt, die bestimmte Schlüsseleinträge, einschließlich der Einträge über den 11. September und den Krieg im Irak, stillschweigend redigieren, um zu verhindern, dass die tatsächliche Wahrheit an die Öffentlichkeit kommt.

IP-Protokolle eines Programms namens WikiScanner, das von Virgil Griffith vom Santa Fe Institute in New Mexico entwickelt wurde, zeigen, dass CIA- und FBI-Agenten ständig Änderungen an Wikipedia-Einträgen vornehmen, um verdeckte Informationen zu manipulieren Menschen sind sich nicht bewusst.

WikiScanner-Daten zeigen, dass CIA-Computer einen Wikipedia-Eintrag über den Einmarsch im Irak 2003 bearbeitet haben, während ein Eintrag über den ehemaligen CIA-Chef William Colby in ähnlicher Weise geändert wurde, um seine Karrieregeschichte zu erweitern und ein von ihm geleitetes Programm zur Befriedung des ländlichen Raums im Vietnamkrieg zu loben. Wikipedia zensiert etwa 1.000 IP-Adressen pro Tag, sagt der Ermittler Wikipedia unternimmt ebenfalls massive Zensurmaßnahmen, um die IP-Adressen von Nutzern zu verbieten, die versuchen, die Wahrheit in die Website einzugeben, was den von der CIA und dem FBI verbreiteten Lügen widerspricht. Insider sagen, dass Wikipedia mehr als 1.000 IP-Adressen pro Tag verbietet , obwohl es behauptet, „neutrale“, „unvoreingenommene“ Informationen über Ereignisse, Personen und Organisationen zu liefern. Wie wir auch berichtet haben (s.hier), sind die Zeiten, in denen Wikipedia „die Enzyklopädie des Volkes“ ist, längst vorbei, da die Website routinemäßig den natürlichen Gesundheitsinhalt zensiert und Einträge, die den kriminellen Schläger „Big Pharma“ enthüllen.

https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2019/12/20/wikipedia-als-cia-desinformationsfront-entlarvt/

Es ist Zeit, sich den Tatsachen zu stellen: Wikipedia ist nur eine weitere Hauptmediensendung, die gefälschte Nachrichten verbreitet. Entsprechend ist Wikipedia im akademischen Betrieb auch schon als wissenschaftliche Quelle verboten worden, wogegen auch der Wikipedia-Mitbegründer Wales keinen Einwand erhebt: „Sie empfehlen eigentlich genau, was wir vorgeschlagen haben: Studenten sollten keine Enzyklopädien zitieren.“

Metapedia: Eine als rechtsextrem diffamierte Online-Enzyklopädie mit wesentlich höherem Informations- und Wahrheitsgehalt als Wikipedia

Schaut man sich hingegen auf Metapedia, der einzigen mir bekannten weltweiten Enzyklopädie, die nicht links unterwandert ist und die deshalb von Linken als “rechte Volksverhetzung-Enzyklopädie” diffamiert wird, so erfährt man dort genau das Gegenteil dessen, was auf Wikipedia zur NWO geschrieben wird:

Der Begriff Neue Weltordnung (engl.New World Order, kurz NWO),auch Novus Ordo Seclorum (dt..Neue Ordnung der Zeitalter), bezeichnet den von einer verhältnismäßig kleinen Machtelite erwirkten Status quo der überstaatlichen politisch-administrativen Ordnung auf globaler Ebene sowie in einer weiteren Bedeutung das Gesamtprojekt und die politische Absicht,



eine zentralistische Eine-Welt-Regierung innerhalb einer rigide geordneten Lebenswelt für alle Menschen der Erde normativ durchzusetzen. https://de.metapedia.org/wiki/Neue_Weltordnung

Auch der Rest des umfangreichen Beitrags zur Neuen Weltordnung trifft die Realität und Wahrheit wesentlich genauer als alles, was in Wikipedia (“Lügipedia“) dazu geschrieben wird. Gleichwohl wird auf Google (jüdisch Eigentümer) jeder Such-Eintrag zum Finden der Metapedia-Website mit folgendem Banner beantwortet:

Völlig ungefragt poppt bei Google beim jeder Suchanfrage zu Metapedia das rechts abgebildete Fenster auf, in welchen Metapedia als eine “rechtsextreme Online-Enzyklopädie “dargestellt wird. Mehr Meinungsmanipulation geht nicht

Medien sind die Hauptwaffe der Globalisten bei ihrem Vernichtungskrieg gegen die Zivilisation

Wikipedia ist, zusammen mit den inzwischen weltweit gleichgeschalteten Medien, die mit Abstand wichtigste Waffe der Globalisten zur Manipulation von Milliarden Menschen. Medien sind zu medialen Nebelwerfern geworden, die aufgrund ihrer täglichen, ja stündlichen gezielt manipulierten und gelogenen Nachrichten es einem Normalmenschen nahezu unmöglich machen, Realität von Fiktion zu unterscheiden.

Dank dieser Supermacht Medien wurden Milliarden Menschen Opfer von Lügen wie den folgenden:

die Lügen zum Klimawandel,

die Lügen zur angebliche Friedfertigkeit des Islam,

die Lügen zur “Kriegsflüchtlingen (die in Wahrheit die geplanten Invasoren der NWO in die Länder der Weißen sind),

die Lügen zu einem die Menschheit bedrohenden Virus, der sich, wie selbst die WHO und das RKI zugegen mussten, nicht gefährlicher ist als eine normale saisonale Grippe. (Nirgendwo auf der Welt gibt es eine zu erwartende Übersterblichkeit – die Sterberate 2020 ist identisch mit jener in den Jahren zuvor.)

Dennoch werden die menschenrechtsfeindlichen Lockdowns nicht etwa heruntergefahren, sondern weiter und weiter bis zur kafkaesken Absurdität verschärft – und kaum einer der medial gehirngewaschenen Milliarden Menschen wehrt sich dagegen. Denn die Medien verschärfen ihre Panikmeldungen zu Corona – und kündigen nun sogar eine zweite und weit gefährlichere Pandemie an (wie im Strategiepapier Rockefellers* zur Covid-19-Pandemie beschrieben, das vor zehn (!) Jahren erstellt wurde und jeden Schritt, den wir heute erleben, fast bis auf den Tag genau prophezeit und die entsprechenden Maßnahmen empfiehlt: Genauer befiehlt).

* “Der Covid-Stufenplan von Rockefeller aus dem Jahr 2010: Alles, was damals vorgegeben wurde, wird heute umgesetzt. Punkt für Punkt“

Nun, niemand kann Art und Bedrohlichkeit einer Pandemiewelle voraussagen – es sei denn, er hat für deren Auftreten selbst gesorgt. Und genau dies ist bei Corona und er nun mit ziemlicher Sicherheit auf uns losgelassenen zweiten welle der Fall. Im oben genannten Strategiepapier Rockefellers heißt es dazu wörtlich:

“Falls die Mehrheit der Menschen gegen die Agenda angeht, dann setze Weaponized SARS/HIV/MERS Tribit Strain als Phase-3-Operation frei.



Ein Virus mit einer Sterblichkeitsrate von 30% und mehr als letzter Schreck, um die Minderheit zu bestrafen, um schnell die Mehrheit zu werden und denjenigen, die nicht zuhörten, ein letztes “Wir haben es euch gesagt” zu geben. Mehr dazu hier: Der Covid-Stufenplan von Rockefeller aus dem Jahr 2010: Alles, was damals vorgegeben wurde, wird heute umgesetzt. Punkt für Punkt

Doch es ist sinnlos Menschen zu überzeugen von etwas, von dem sie nicht überzeugt werden wollen.

Lesen Sie in der Folge einen herausragenden Artikel zur gegenwärtigen politischen Weltlage mit dem Titel: “Kein Verschwörungstheoretiker kann sich das ausdenken, was aktuell vor unseren Augen geschieht”. Ich fand ihn auf dem von Linken und auch von einer Mehrheit der Alternativseiten verfemten Lupocattivoblog, der von Maria Lourdes geführt wird. Ich fand keine Angaben zum Autor dieses Meisterwerks. Doch wer immer es sein sollte: Seine Brillianz bei der Analyse und Bewertung der aktuellen Weltlage übertrifft alles, was man in den Systemmedien – aber auch fast alles, was man auch in den Alternativmedien zum entsprechenden Thema zu lesen bekommt. Doch urteilen Sie wie immer selbst!

___________________

Kein Verschwörungstheoretiker kann sich das ausdenken, was aktuell vor unseren Augen geschieht

Posted By: Maria Lourdes, Januar 08, 2021, https://lupocattivoblog.com/2021/01/08/kein-verschwoerungstheoretiker-kann-sich-das-ausdenken-was-aktuell-vor-unseren-augen-geschieht/

“Deutschland hat sich unter der Herrschaft von Angela Merkel in eine Diktatur verwandelt und ist Teil eines weltweiten despotischen Systems“, schreibt Ullrich Mies in seinem Artikel: “Die Tyrannin” bei Rubikon.

…

Bis Ende Februar 2020 glaubte der Autor, eine Ahnung davon zu haben, wie bösartig die Zentren der Macht agieren. Seine Vorstellung zerschellte jedoch an der Wirklichkeit. Transnationale Kapitalistenklasse und Machtelite, Oligarchen und Plutokraten sowie ihre Satrapen in den Regierungen sind bei Weitem zu mehr in der Lage, als sich jeder „Verschwörungstheoretiker“ ausdenken kann. Sie zusammen sind die Feinde der Menschheit.

…

Verschwörungstheoretiker sind verglichen mit dem, was die Herrschenden weltweit in praxi an Verbrechen, Terroraktionen, Geheimdienstoperationen, Kriegen, Regime-Changes und Komplotten aller Art zu verantworten haben, absolute Stümper. Kein Verschwörungstheoretiker kann sich das ausdenken, was aktuell vor unseren Augen geschieht:

Die Herrschaftscliquen zerlegen unsere Gesellschaften und Staaten,

entfalten eine weltweite Tyrannei ohne Beispiel in der Menschheitsgeschichte.

Zivilisatorische Errungenschaften wie Aufklärung, Freiheit, Menschenwürde fahren sie restlos an die Wand.

Innergesellschaftlicher und zwischenstaatlicher Frieden steht auf des Messers Schneide.

Verschwörungen – Bestes Beispiel: Die Kennedy-Verschwörung!

Etwa 2800 bislang geheime Dokumente zum Mord an John F. Kennedy wurden von Donald Trump zur Veröffentlichung freigegeben. Neben den brandaktuellen Fakten werden weitere offene Fragen erstmals beantwortet: Warum ging es im Eifer des Gefechts unter, dass fast alle Entscheidungsträger, die mit der »Aufklärung« des Mordes zu tun hatten, Freimaurer waren? Warum wurden die wichtigsten Augenzeugen systematisch ignoriert? Welche von JFK geplanten Gesetzesänderungen verschwanden nach dem Attentat umgehend wieder durch JFKs Nachfolger, Hochgradfreimaurer Lyndon B. Johnson, in der Schreibtischschublade? Warum kam es zu einem Massensterben von Augenzeugen, die der offiziellen Version widersprachen? Hier die neuesten Erkenntnisse in der Leseprobe – Die Kennedy-Verschwörung.

„Wer zu Grunde gehen soll, der wird zuvor stolz; und Hochmut kommt vor dem Fall“ (1).

Psychopathen auf Amok-Fahrt

Wir lassen uns unter dem Schwindel-Etikett „Demokratie“ von Psychopathen und Schwerstkriminellen regieren. Wir gestatten es. Die letzte Diktatur in Deutschland liegt erst 75 Jahre zurück. Heute schaut die Mehrheit wieder weg, will wieder nichts verstehen, ist offensichtlich zu verängstigt oder zu degeneriert, um für Freiheit und demokratische Rechte zu kämpfen, die uns allen gerade genommen werden. Die Merkel-Tyrannei ertränkt unser Land und Europa in einem neuen Totalitarismus, in einem Meer von Lügen und Bullshit (2).…

„Tyrannei“ bezeichnet eine Gewalt-, Willkür- und Schreckensherrschaft. Umgangssprachlich bedeutet tyrannisches Veralten „willkürliches, herrschsüchtiges Verhalten“, es ist das Verhalten einer autoritären Person, „die ihre Stellung und Macht dazu missbraucht, andere, besonders Abhängige, Untergebene, zu tyrannisieren“ (3).

…

Doch dieses Mal ist die Tyrannei nicht auf Deutschland beschränkt

Das neue 1.000-jährige Reich der Transhumanisten des World Economic Forum ist für die ganze Welt vorgesehen. Als Instrument zum Übergang in einen neuen Hyper-Faschismus nutzen die Machteliten Corona und die angebliche Sorge um die Gesundheit der Bevölkerungen. Das Corona-Virus wird für völlig andere Zwecke instrumentalisiert, darum geht es hier. Mit Corona soll die Aufmerksamkeit der Menschheit maximal abgelenkt werden, damit sie ihren Peinigern willig in den freien Fall der für die Weltgesellschaft bestimmten Tyrannei folgt.

…

Hatten sie uns nicht bereits vor dem März 2020 hemmungslos belogen und auf der Menschheit herumgetrampelt?

Haben sich die Lügenzentralen in der Coronakrise zu Wahrheitszentren gewandelt?

Sind die Herrschaftscliquen ab März 2020 glaubwürdiger und menschlicher geworden?

Oder haben sie nicht vielmehr die Lügenmaschine mit der Corona-Nummer off-limits geschaltet und die Wagenburg der Staatsverbrecher und Propaganda-Bullshit-Medien noch enger zusammengerückt?

Größte Sorgen um die Volksgesundheit

Seit dem 28. März 2020 regieren die Merkel-Verfassungsputsch-Clique und die Spitzengremien der Putschisten-Parteien im Ausnahmezustand. Wer hätte es gedacht? Vor allem haben sie seit März ihr ganz großes Herz für die „Volks“-Gesundheit entdeckt, im Schulterschluss mit Bill & Melinda, BIG Money, Pharma, Data, Deep-State, Militär, Konzern-EU, korrupter Wissenschaft und impfenthusiastischen New-Age-Dr.-Mengeles. Ist das nicht spaßig?

…

Diese Kabale macht sich sämtlich die größten Sorgen, dass „wir“ uns anstecken könnten (4).



Darum müssen wir auf Distanz bleiben, sogar im Freien. Auch in vielen Innenstädten müssen die Menschen widerwärtige Gesichtswickel tragen, in einigen Ländern des europäischen Südens sogar an Stränden. Dass diese Lappen zu nichts taugen außer zu vermehrten Zahn- und Munderkrankungen sowie Sauerstoffmangel, wissen Experten schon lange (5). Die Menschenverächter quälen auch unsere Kinder in einer Art Hundedressur mit Masken (6) und traumatisieren sie in Vorbereitung auf ihren zukünftigen Sklavenstatus im Zeitalter der Digitalisierung.

…

Der Masken-Terror wird durch Hausarrest-Regelungen und Desinfektionswahn „ergänzt“:

Hände desinfizieren, Oberflächen desinfizieren, sich rundum desinfizieren. Dass der PCR-Test zur Diagnose nicht geeignet ist, haben Experten vielfach dargelegt (7), allein, sie werden aus korruptiv-politischen Gründen nicht gehört, denunziert, verächtlich gemacht und aus ihren Berufen gedrängt oder mit dem bekannten intellektuell unterirdischen bullshit beworfen: „Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Corona-Leugner, etc. (8). Fakt, nicht Fake ist: Zumeist handelt es sich um regierungsgestützte Volksverhetzung (9).

…

Üble Tatsache ist: In der modernen Tyrannei sind die Menschen Biomasse, früher Menschenmaterial genannt.



In der Welt der Transhumanisten hat diese „Biomasse“ die einzige Funktion, Untertan, Knecht und Sklave zu sein. Die Menschen haben den Mund zu halten, sich impfen, chippen und tracken zu lassen, mit KI-Maschinen zu verschmelzen, online Bestellungen aufzugeben, über ihr digitales Zentralbankkonto steuerbar zu sein, an ihrem isolierten Digitalarbeitsplatz zu arbeiten, Hygienediktate zu befolgen und zu sterben, wenn sie wegen seelischer Verkrüppelung zusammenbrechen, oder sich aufgrund tiefer Depression das Leben nehmen. Das angestrebte Ziel ist: die menschliche Biomasse auf dem Planeten zu verringern. Das ist die Ansage für die Zukunft!

Gleichschaltung in der Merkel-Tyrannei

In der Merkel-Tyrannei ist kein Platz für Gewaltenteilung, Subsidiaritätsprinzip, unabhängige Justiz und die Verhältnismäßigkeitsabwägung ergriffener Maßnahmen. Die Zentralisierung und Gleichschaltung aller Entscheidungsebenen läuft auf Hochtouren. Die Tyrannin oktroyiert den Ländern, den Gemeinden, der Gerichtsbarkeit bis hin zum Bundesverfassungsgericht ihren Willen auf. Am 5. Dezember zertrat das Bundesverfassungsgericht unter dem im Mai eingesetzten Konzernlobbyisten Stephan Harbarth Verfassung und Rechtsstaat (10).

Die 4. Gewalt — die Medien — sind schon lange Teil des Herrschaftskomplexes und integraler Bestandteil des Krieges gegen die Zivilgesellschaften

Der demokratische Staat ist unter Merkel vollends kollabiert, die Staatssouveränität hat über den Ausnahmezustand die Volkssouveränität abgelöst, der Polizeistaat zieht auf. Viele halluzinieren sich immer noch die eine oder andere „Gefahr für die Demokratie“ herbei. Ihnen sei gesagt: Die Demokratie ist abgeschafft, sie ist Geschichte, selbst die Fassade steht nicht mehr (11).

…

Die neofaschistischen Tentakel des aufgeblähten „Infektionsschutz-Sicherheitshauptamtes“ der Merkel-Tyrannei (Bundeskanzleramt) reichen bis tief nach Brüssel. Eine faule Tomate hatte die Tyrannin höchstpersönlich in die EU-Kommissionsspitze nach Brüssel geworfen. Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit soll jetzt noch besser über die EU koordiniert werden. In einigen Ländern werden Cyber-Militäreinheiten in Stellung gebracht. Flankiert wird der Merkel-Terror durch einen „Europäischen Aktionsplan für Demokratie“ (12). Mit ihm will die Kommission „Desinformationen“ bekämpfen.

…

„Fakenews“ produziert bekanntlich nur die Demokratiebewegung. Und so läuft die Löschtaste bei Google, YouTube und Co. auf Hochtouren, um Tyrannei-kritische Positionen zu eliminieren. Es geht um koordinierte Zensur und Zensur ist das Ende jeder Demokratie! Fällt der Linken da irgendetwas auf? Nicht Wahrheit und Fakten sind von Bedeutung, sondern die hinter dem politischen Terror liegenden Ziele der planvollen Erniedrigung der Menschen zur „Erreichung höherer Ziele“ — die der 4. industriellen Revolution!

…

Auch damit nicht genug. In ihrer Außen- und Kriegspolitik (13) ist die Merkel-Herrschaft eng verwoben mit Deep-State-Formationen des Kriegskomplexes

Spätesten seit Mitte der 1990er Jahre sind die deutschen Regierungen maßgebliche Treiber der NATO- und EU-Ostexpansion, involviert in die Zerschlagung Jugoslawiens, den Syrienkrieg, den Ukraine-Putsch, in alle möglichen außen- und geheimdienstlichen Operationen bis hin zum Völkermord im Yemen. Wer es wissen will, kann all dies wissen.

…

Für die Aufzählung der außenpolitischen Verbrechen fehlt hier der Platz. Und weil die Menschen nicht zur Ruhe kommen sollen, geht auch die Kriegstreiberei immer weiter: „China und Russland umzingeln zerstrittene westliche Allianz“, so der NATO-Kriegspropagandist Jens Stoltenberg (14): Propaganda-Bullshit von Bullshittern für Gehirn gewaschene Bevölkerungen. Die Menschen des Westens stecken fest in einem absolut kranken, ethisch-moralisch zerrütteten Zivilisationsmodell im Apokalypse-Modus (15).

…

In jedem Fall ist das, was um uns herum geschieht, seit Menschengedenken beispiellos.

Das „radikal Böse“ (Hannah Arendt) (16) ist in Aktion: Als Folge der Lockdowns werden sich Millionen Todesopfer weltweit erst in einigen Jahren aufsummieren, dies gilt insbesondere für den globalen Süden (17), der von den Maßnahmen besonders stark betroffen ist, da die Lieferketten zusammengebrochen sind. Mission —Bevölkerungsreduktion — accomplished, aber auch mit Impf-Programmen kann da noch nachgeholfen werden.

Völlige Verblendung

Wie verblendet, muss man eigentlich sein, um all den hirnverbrannten Regime-Bullshit zu glauben, der uns aufgetischt wird oder ihm sogar noch als Erfüllungsgehilfe oder Mitläufer zur Seite zur stehen, ihn zu decken, ihn zu stützen? Zum Arsenal der Tyrannei im Krieg gegen die Völker gehören nicht nur Maskenterror, PCR-Tests, Zwangsimpf-Programme und polizeilich abgeriegelte Innenstädte, sondern wesentlich auch die Zerstörung der menschlichen Würde, die Zersetzung jedweder Opposition und des menschlichen Geistes. All dies und vieles mehr schwächt das menschliche Immunsystem. Merkel-Tyrannei und diensteifrige Schergen

stressen die Menschen unter dem Covid-19-Regime bis zum Äußersten,

halten die Menschen in Angst- und Schockstarre und triggern diese Angst durch täglich neue Horrorbotschaften,

arbeiten im Schulterschluss mit ihrer medialen Bullshit-Mafia,

sorgen durch den unhygienischen Maskenterror dafür, dass Körper und Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden,

hetzen die Menschen aufeinander und rufen zur Denunziation auf,

zwingen die Menschen in die Isolation und ins digitale Homeoffice (18),

zerrütten durch ihr Distanzregime das Zusammenleben der Menschen bis in die Familien hinein,

zerstören planvoll den Klein- und Mittelstand und Millionen von Arbeitsplätzen und Existenzen,

zerstören das soziale Miteinander und den kulturellen Austausch, indem sie Treffen in Restaurants, Hotels, den Besuch von Museen und Konzerten, Versammlungen etc. verbieten,

verbieten alles, was den Menschen guttut, zum Beispiel Sport und Geselligkeit, unterminieren alles, was das Miteinander fördert und stärkt,

bringen die Gesundheitsämter in Stellung, um die Isolationsfolter zu exekutieren,

bauen militärischen flankierte Impfzentren auf, um den Menschen nicht ausreichend getestete Impfstoffe zu applizieren.

Auch mit diesem Stress kann man Menschen mittel- bis langfristig ermorden. Corona ist nur der Weg zum Ziel. Im Kern geht es nicht um Corona, es geht um die dahinterliegende Agenda des World Economic Forum mit all seinen „zukunftsweisenden Errungenschaften“.

Psychologische Operation der Extraklasse

Das Covid-19-Regime ist Kriegführung nach innen

Was wir erleben, umfasst das ganze Wissen der psychologischen Kriegsführung, des Mind Control/MKUltra, „Biedermanns Tabelle des Zwangs“ (19) und alle Erkenntnisse zahlloser Kriege und Anti-Guerilla-Kriege (20). Es ist eine super psyop-mind-control-counterinsurgency-Operation gegen die Zivilgesellschaften (21).

…

Die Angstmach-Papiere aus dem deutschen und österreichischen Innenministerium offenbaren die Perfidie der Superverbrecher. Auch diese Papiere gehören ins Spektrum psychologischer Operationen ebenso wie die strategische Kooperation mit den Medien als „Waffe“.

…

So, wie sie im Krieg den Willen von Kriegsgefangenen brechen, führen die transhumanistischen Psycho- und Soziopathen des World Economic Forum unter Klaus Schwab im Verbund mit Regierungen, Geheimdiensten und Militärs einen psychologischen Krieg gegen die Völker, um deren Willen zu brechen. Die Zerstörung der menschlichen Psyche, die Zerstörung des Klein- und Mittelstandes, des gesamten Kulturbetriebes, massive Zensur (22), Bevölkerungsreduktion, die soziale Zersetzung der Gesellschaften, Polizeiterror gegen freie Medien und vieles mehr gehören zu einem Handlungsensemble.

…

Covid-19 ist politischer Krieg

Das verstehen die meisten Menschen nicht, wollen oder können es nicht glauben. Weite Teile der orthodoxen „Linken“ sind zu degeneriert, zu staatsbesoffen, sich der neuen Diktatur zu widersetzen. Ihnen fehlt jeder ethisch-moralische Kompass. Viele fühlen sich in der Merkel-Diktatur darum auch ganz wohl, erwarten Postengewinnung oder -sicherung, fühlen sich „zu Höherem“ berufen. Vor allem wollen sie den Menschen sagen können, wie sie zu laufen und ihr Leben einzurichten haben. Darum biedern sie sich der Merkel-Tyrannei als Bündnispartner an und attackieren die Demokratiebewegung. Staatsverherrlichende anti-demokratische Gesinnung und hyper-Kapitalfaschismus der Merkel-Tyrannei sind offensichtlich kein zwingender Widerspruch.

…

Bei Covid-19 handelt es sich um eine zentral-orchestrierte, hoch-diversifizierte Operation

Die Produktion von Chaos, die inszenierte Willkür, das Durchstechen exekutiven Unrechts, diktatorische Rechthaberei, Einschüchterung und weitgehende Rechtlosigkeit der Bevölkerung, das Ziel der Ermattung wie in einem Abnutzungskrieg soll den Feind — und das sind wir alle — Schachmatt setzen, bevor er auf die Idee kommt zu kämpfen.…



Im konkreten Fall des Infektionskrieges als Dauerzustand gegen die Völker sollen sich die Menschen an den oktroyierten Schwachsinn gewöhnen, bis sie — angstzerfressen und ermattet — selbst an ihn glauben. Die permanente Dauerbeschäftigung mit täglich neuem Unfug, neuen Durchsagen und Horrormeldungen erweitert das psyop-Spektrum.

In einem amoklaufenden System ist der Wahnsinn Selbstzweck, er ist Teil eines Abnutzungs- und Unterwerfungskriegs

Ferner werden die pro- und contra-Lager gezielt aufeinandergehetzt: Jung gegen alt, Infektionsschutz-Enthusiasten gegen Angstfreie, Impffreudige gegen Impfkritiker etc. Flankiert wird diese psyop-Terrorstrategie durch polizeiliche Maßnahmen, die jederzeit bis zum Militäreinsatz nach innen eskaliert werden können: Psyop + bewaffnete Macht gegen die Bevölkerung, das ist es, was läuft. Ziel aller psychologischen Operationen ist die Unterwerfung des menschlichen Geistes. Ist das „politische Tier“ im Menschen besiegt, so muss kein Schuss fallen.…

„PSYOP sind geplante Operationen, die ausgewählte Informationen und Indikatoren an ausländische Zielgruppen vermitteln, um deren Emotionen, Motive, das objektive Denken und letztlich das Verhalten ausländischer Regierungen, Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen zu beeinflussen. (…) Auf diese Weise beeinflusst PSYOP nicht nur die Politik und Entscheidungen, sondern auch die Fähigkeit zu regieren, die Fähigkeit zu befehlen, den Willen zu kämpfen, den Willen zu gehorchen und den Willen zu unterstützen“ (23).

Solange das Narrativ des Killervirus die Köpfe verheert, ist es um die Menschheit nicht gut bestellt

Dieses Narrativ muss durch ein neues ersetzt werden — ein Narrativ ist stärker als alle Polizeiapparate und Armeen der Welt. Die Merkel-Tyrannei muss von den Verheerungen ihrer Politik maximal ablenken und ist mit Covid-19 in die Eskalationsstufe einer neuen Diktatur eingetreten. Hierzu müssen alle, die sich ihrer Tyrannei verweigern, als irregeleitete Fehlläufer, „Fremdkörper der Gesellschaft“, psychiatrische Fälle denunziert und verächtlich gemacht und im Extremfall zu Terroristen erklärt werden. Dieses Programm läuft auf Hochtouren (24). Auch diese Strategie ist eine Neuauflage vergangener Diktaturen und war kennzeichnend für die Tyranneien hitleristischer oder stalinistischer Prägung.

Passiver und aktiver Widerstand

Die Tyrannenherrschaft ist so alt wie die Herrschaft des Menschen über den Menschen. Darum haben sich die Untertanen zu allen Zeiten Gedanken darüber gemacht, wie sie Machtmissbrauch und Vertragsbruch der Könige, Fürsten und des Klerus wirkungsvoll Grenzen setzen können. Der Streit über das Widerstandsrecht wurde seit Jahrhunderten nicht beigelegt. Durch das Attentat am 20. Juli 1944 gegen Hitler und durch die Notstandsgesetzgebung nach 1968 befeuert, steht es heute wieder im Mittelpunkt, nachdem die in protestantischer Freudlosigkeit und SED-Kader-Diktatur sozialisierte, herrschaftstrunkene Angela Merkel und ihre Schergen die deutsche Republik in toto abgefackelt haben. Die folgenden Zitate sind aus: Arthur Kaufmann/ Leonhard E. Backmann (Hg.) Widerstandsrecht, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1972.

…

„In diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, dass noch bei den bereits christlich gewordenen spanischen Westgoten im 6. Jahrhundert das Widerstandsrecht so weit gegangen ist, dass von 35 Königen 17 nicht nur abgesetzt, sondern sogar getötet wurden“ (25).

…

„Der Objektive im Wesen der politischen Gemeinschaft gegebene Grund für Autorität, Herrschaft und Macht ist das Gemeinwohl. Wo ein Gewaltherrscher sei es durch revolutionären Einbruch oder durch Vorkehrungen seines zunächst rechtens ihm vorliegenden Auftrags, das Gemeinwohl von Grund auf zerstört, ist er ohne Recht und besitzt keine Befehlsgewalt. Der aktive Widerstand gegen ihn ist also erlaubt. Wieder ist das Gemeinwohl das notwendige Kriterium für die tatsächliche Anwendung dieses Widerstands, also für den Aufstand gegen den Tyrannen“ (26).

…

„Das Gemeinwohl ist das höchste Gesetz! Wenn der Herrscher, der für das beste des Volkes zu sorgen hat, dauernd und ihn schwerster Weise gegen das Gemeinwohl verstößt, ja den Zweck seines Amtes in das völlige Gegenteil verkehrt und offenkundig zum Feind und Verderber seines Volkes wird, so verlässt er damit die Rechtsgrundlage auf der seine Gewalt aufgebaut ist“ (27).

Geschichte wiederholt sich als Tragödie oder Face (Karl Marx): Hitler sagte nach dem fehlgeschlagenen Attentat vom 20. Juli 1944: „Ich bin hier eiskalt. Wenn das deutsche Volk nicht bereit ist, für seine Selbsterhaltung sich einzusetzen“ (d.h. den Krieg bis zur völligen Selbstzerstörung fortzusetzen) „gut, dann soll es verschwinden!“ (28).…

Was bezwecken die Tyrannin Merkel und ihre Schergen mit mehrfachen Lockdowns anderes, als die völlige Zerstörung von Wirtschaft und Gesellschaft unseres Landes und Europas?

Von der „schöpferischen Zerstörung“, deren Anhänger sie sämtlich sind, bleiben mittelfristig das Chaos, die Zerrüttung, die Bereicherung der Wenigen und das Elend der Vielen sowie der Niedergang sämtlicher Kultur — langfristig sowieso. Das ist das ultimative Verbrechen, der ultimative Staatsterror. Den ewigen Mitläufern, denen es egal zu sein scheint, in welchem politischen System sie sich einrichten und unter welcher Fuchtel auch immer sie sich beugen — der ewigen Mehrheit, also — schreibt Ernst Bloch ins Stammbuch:



„Nur sanft sein heißt noch nicht gut sein.

Und die vielen Schwächlinge, die wir haben, sind noch nicht friedlich. Sie sind es nur im billigen, schlechten Sinn dieses Wortes, sind es allzu leicht. Ja, als kleine Kinder ließen sie sich nichts gefallen, diese begehren auf, dass man Wunder meint, was es derart mit uns auf sich habe. Aber danach kamen auf zehn Aufstände tausend Kriege, und die Opfer blieben brav. Daneben überall die vielen Duckmäuser, sagen nicht so und nicht so, damit es nachher nicht heißt, sie hätten so oder so gesagt. Leicht gibt sich bereits als friedlich, was mehr feige und verkrochen ist“ (29).…

Und der Tyrannin sei ein Satz Kants aus „Zum ewigen Frieden“ entgegengeschleudert, wenngleich Kant 1789 noch nicht wissen konnte, dass sich die staatliche Macht zwecks Machtzuwachs nicht nur in zwischenstaatlichen Kriegen austoben, sondern zum Machterhalt global und flächendeckend gegen die eigenen Völker zu Werke gehen würde „Dass Könige philosophieren oder Philosophen Könige werden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen; weil der Besitz von Macht das freie Urteil von Vernunft unvermeidlich verdirbt“ (30).

…

Bloch weiter: „Noch über den Krieg (der ultima ratio regis) hinaus wird hier von Gewalt als einem persönlichen oder auch amtlichen Besitz gesprochen, einem sich weiterhin einer ganzen eigenen Schicht von Hofschranzen oder von Bürokratie mitteilenden, welcher bei sich selber das freie Urteil der Vernunft verdirbt, am erwünschten Hammelvolk darunter autoritär hindert“ (31).

…

Unter der Tyrannin und ihren Schergen hat sich am Anspruch auf die Privatisierung der staatlichen Macht nichts geändert: 231 Jahre verlorener politischer Entwicklung. Zitat: „Die Vereinten Nationen (einschließlich der WHO) führen mindestens zwei systemweite Trainings- und Simulationsübungen durch, einschließlich einer zur Abdeckung der absichtlichen Freisetzung eines tödlichen respiratorischen Pathogens.“ Hier zum Artikel.

Quelle:

