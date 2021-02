Von der offiziellen Geschichtsschreibung totgeschwiegen: Wie Polen den Überfall Hitlers 1939 provoziert hat

Von Michael Mannheimer, 18. Februar 2021

“Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat.”

Dieses Zitat soll von Napoleon Bonaparte kommen, aber es wird oft auch Voltaire zugeschrieben. Vom wem auch immer es stammt: Sie werden am Beispiel des vorliegenden Artikels erkennen, wie Recht der Verfasser des obigen Zitats hatte.

Der Zweite Weltkrieg soll von Hitler ausgegangen sein. Das liest mit in allen Büchern und Dokumentationen der offiziellen Geschichtsschreibung. Kein Zitat wird zu dieser angeblichen Beweisführung mehr bemüht als jenes:

“Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!” Hitler in seiner Reichstagsrede zum Kriegsbeginn gegen Polen am 1. September 1939

Die Legende von den, unschuldigen Polen

Dieses Zitat wird regelmäßig aus dem Zusammenhang der Geschehnisse jener Zeit gerissen wie den massiven politischen Provokationen seitens der polnischen Regierung, der systematischen und von Polens Regierung geförderten Ermordung von zehntausenden in Polen lebenden Deutschen und dutzender Grenzverletzungen durch reguläre polnische Einheiten auf deutschem Gebiet. Es werden dabei Zitate regelmäßig wie die folgenden unterschlagen, die ausnahmslos aus der Zeit vor dem angeblich unprovozierten Überfall Hitlers auf Polen stammen:

„Es wird die polnische Armee sein, die in Deutschland am ersten Tage des Krieges einfallen wird.“ Erklärung des polnischen Botschafters in Paris am 15.8.1939, (vgl. Prof. Dr. Michael Freund “Weltgeschichte”, Bd. III, S. 90)

„Polen will den Krieg mit Deutschland, und Deutschland wird ihn nicht vermeiden können, selbst wenn es das wollte.“ Rydz-Smigly, Generalinspekteur der polnischen Armee in einem öffentlichen Vortrag vor polnischen Offizieren, Sommer 1939 (vgl. Splittgerber, „Unkenntnis …“, a.a.O. S. 7):

„Wir sind bereit zu jedem Kriege, sogar mit dem stärksten Gegner …“ vgl. Polska Zbrojna, 25. März 1939, zit. bei Walendy, “Historische Tatsachen”, a.a.O.,Heft 39, S. 16

„Wir sind bereit, mit dem Teufel einen Pakt abzuschließen, wenn er uns im Kampf gegen Hitler hilft. Hört ihr: Gegen Deutschland, nicht nur gegen Hitler. Das deutsche Blut wird in einem kommenden Krieg in solchen Strömen vergossen werden, wie dies seit Entstehung der Welt noch nicht gesehen worden ist.“ Warschauer Zeitung „Depesza“ vom 20. August 1939 (Das war 11 Tage vor Hitlers Angriff auf Polen)

Der 1. September 1939 wird offiziell und weltweit als Beginn des Zweiten Weltkriegs – gewertet. Doch nichts lag Hitler ferner, als einen solchen Krieg zu führen. Und nichts lag ihm ferner, besonders gegen England einen Krieg vom Zaun zu brechen. Es war genau umgekehrt: Vor allem wollte England, dass Hitler in die zuvor sorgfältig vorbereitete “polnische Falle” tappte. Als dies geschah, erklärten Churchill und wenige Stunden später Frankreich am 3. September 1939 Deutschland den Krieg. Diese beiden Kriegserklärungen waren in Wahrheit der Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Das heutige Polen will 840 -1000 Milliarden € Kriegsentschädigung von Deutschland

Einer Meldung vom 8. September 2017 zufolge bereitet Polen eine offizielle Forderung an Deutschland nach Reparationszahlungen vor. Das hat Ministerpräsidentin Beata Szydlo gestern im polnischen Radio angekündigt. Wie die rechtsnationalistische Politikerin ausführte, habe der polnische Staat das Recht, Reparationen einzufordern. Polens Außenminister Witold Waszczykowski hatte vergangene Woche konkret von einem Betrag in Höhe von 840 Milliarden bis „eine Billion Euro gesprochen“ (Quelle). Die Forderung basiert auf der Lüge vom „unprovozierten“ Angriff Deutschlands auf Polen beim 2. Weltkrieg und ist die Folge der Lähmung Deutschlands durch die NWO-Politik der polnischstämmigen Merkel – “der besten Bundeskanzlerin, die Polen jemals hatte”.

Wie absurd, ja geradezu verlogen diese Forderung ist, werden sie im Laufe des vorliegenden Artikels noch en Detail und mit Fakten untermauert erfahren, die die allerwenigsten Leser jemals vernommen haben. (Hinweis: Ich hätte diesen Artikel niemals geschrieben, wenn mir bei meinen langjährigen Recherchen Zweifel über die Richtigkeit der Darstellung gekommen wären)

Die Wahrheit über den angeblich “unprovozierten Angriff” Deutschlands auf Polen

Ein kluger Mann schrieb einmal, dass nicht jener der Aggressor sei, der den ersten Schuss abgibt – sondern jener, der die Abgabe des ersten Schusses alternativlos erzwungen hat. Dass diese Weisheit auf die Situation in Europa vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zutrifft, wird der folgende Artikel beweisen.

“Wikipedia” schreibt zum Beginn des Zweiten Weltkriegs “politisch korrekt” und damit wahrheitswidrig wie folgt:

“Der Zweite Weltkrieg, 1939 bis 1945, war der zweite global geführte Krieg sämtlicher Großmächte des 20. Jahrhunderts und stellt den größten militärischen Konflikt in der Geschichte der Menschheit dar.



Er begann in Europa mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939.” https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg

An dieser sowie den folgenden Darstellungen Wikipedias ist nahezu alles gelogen. Denn Wikipedia übernimmt dabei 1:1 die Version des Zweiten Weltkriegs, wie sie von den Siegermächten diktiert wurde. Und damit ist Wikipedia Teil einer Geschichtslüge, die wie keine andere zuvor Millionen Menschen das Leben gekostet, Deutschland zu einer Trümmerlandschaft gemacht (über 300 zum Teil über 1000 Jahre deutsche Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht) und die weiße Zivilisation Jahrzehnte danach durch die “Neue Weltordnung” an den Rand der Ausrottung gebracht hat.

Selbst Marcel Reich-Ranicki, der mit Abstand bekannteste Literaturkritiker der Bonner Republik, Ikone der linken Literatur nach 1945, Jude und gebürtiger Pole, räumte ein, dass sich die Polen “regelrecht nach dem Krieg” gegen Deutschland “gesehnt” hatten:

„Wir haben uns regelrecht nach dem Krieg gesehnt; denn wir haben geglaubt, dass die Deutschen den Krieg schnell verlieren würden.“ Marcel Reich-Ranicki – der 1939 in Warschau lebte

Auch Reich-Ranitzki, später Deutschlands prominentester und von Linken mit Preisen überhäufter Kulturkritiker, war nicht frei von Schuld, was die Behandlung Deutscher in Polen anbetraf. Marceli Reich, wie er ursprünglich hieß, war von 1944-1950 als Hauptmann für den polnischen Geheimdienst UB (wie sowjetische GPU bzw. NKWD) tätig. Als Leiter der Operationsabteilung Kattowitz war er mit der Einrichtung von Lagern und Gefängnissen für willkürlich aufgegriffene Deutsche befaßt. An die 80.000 Deutsche – zu 99,2 % Frauen, Kinder und Greise – kamen in diesen Lagern um. (Quelle). Nach Warschau zurückgekehrt, schrieb Ranitzki literarisch verbrämte Lobeshymnen auf den Stalinismus. 1958 erhielt das Mitglied der KP, Marcel Reich-Ranicki, offiziell die Erlaubnis in die Bundesrepublik auszureisen. Dort kam er zu der Hamburger Wochenzeitung “ZEIT”. Dass in den westdeutschen Medien kein Wort dazu stand offenbart, unter welcher Kontrolle dieses Medien standen und bis heute stehen.

Quelle: http://www.dullophob.com/Kommentare/2… (Das Video wurde inzwischen von Google (gegründet und bis heute ind er Hand von Juden) gelöscht.

Und schon 1930, lange vor Hitlers Machtübernahme, schrieb das polnische Blatt Mosarstwowiecz:

“Unser Ideal ist, Polen mit Grenzen an der Oder im Westen und der Neiße in der Lausitz abzurunden und Preußen vom Pregel bis zur Spree einzuverleiben.

In diesem Krieg werden keine Gefangenen genommen, es wird kein Platz für humanitäre Gefühle sein.“ Das zensierte und der polnischen Militärdiktatur nahestehende Blatt Mosarstwowiecz 1930, also noch drei Jahre vor Hitlers Machtergreifung

Hitler hatte, wie die nachfolgenden, von Historikern eruierten Fakten beweisen, kaum eine andere Wahl, als Polen anzugreifen. Er tappte damit in eine von Churchill sorgsam und über Jahre aufgebaute Falle, bei der Polen die Schlüsselposition zukam. Polen hatte Deutschland schon über Jahre auf eine Weise provoziert, was am Ende jedem noch so demokratischen Staatsmann keine andere Wahl gelassen hätte als jene, die Hitler am 1. September 1939 traf. Zur Rettung der in Polen lebenden Deutschen musste er handeln.

Zwischen 1918 und 1939 kam es seitens Polen zu zahlreichen Verbrechen an Volksdeutschen

Wiener Neueste Nachrichten vom 19. August 1939,

12 Tage vor dem Angriff Hitlers auf Polen

– Ende August bot die Reichsregierung erneut Verhandlungen zur Lösung der „Korridor-Frage“ an. Noch während der Verhandlungen brannten polnische „Freiwillige“ am 28. August 1939 deutsche Dörfer in Sichtweite der Reichsgrenze nieder.



– Am 30. August 1939 bot Deutschland einen Verzicht auf die 1919 verlorenen Gebiete außer Westpreußen und Danzig an. Für Westpreußen sah der Vorschlag eine Volksabstimmung sowie eine exterritoriale Verkehrsverbindung für den Verlierer der Abstimmung vor. Die Stadt Gdingen sollte in jedem Fall als Meereszugang an Polen gehen.



– Polen machte am 31. August 1939 noch während der Verhandlungen generalmobil. Am 1. September 1939 marschierten deutsche Truppen in Polen ein, die zurückweichende polnische Armee verschleppte tausende Deutsche als lebendige Schutzschilde und beging Massaker an der Zivilbevölkerung („Bromberger Blutsonntag“ am 3. September 1939).

Im Zuge dieser Übergriffe kamen Tausende von Volksdeutschen ums Leben oder flohen aus ihrer angestammten Heimat. Geschichtsdarstellungen mit einem die tatsächlichen Vorgänge im Polenstaat zwischen 1918 und 1939 demaskierenden Inhalt sind in der „offiziellen“ Geschichtsschreibung kaum oder gar nicht bekannt.

Bereits im Juli 1923 heißt es in einer Note des Auswärtigen Amts an den polnischen Gesandten:

„Seit dem Zeitpunkt, in welchem einige früher preußische Provinzen an die Polnische Republik übergegangen sind, hat weit über eine halbe Million Deutscher, die zum größten Teil dort seit langem angesessen waren, dieses Gebiet verlassen.



Die Umstände dieser Abwanderung, die für die Betroffenen vielfach Verarmung und Elend mit sich brachte, beweisen, daß sie in der Mehrzahl der Fälle nicht freiwillig vor sich ging.



Daß diese Entdeutschung der westlichen Provinzen Polens planmäßig geschieht und ein politisches Ziel bildet, das nicht nur von nationalistischen polnischen Parteien, sondern auch von den polnischen Behörden bis zu den höchsten Spitzen hinauf angestrebt und gefördert wird, hat der frühere Ministerpräsident Polens, Sikorski, in seiner Rede im Rathaus in Posen am 10. April d. J. unzweideutig ausgesprochen. […]



Am 19. Juni hat ferner der Polnische Staatspräsident Herr Wojciechowski in Kattowitz eine Rede gehalten, in der die deutsche Kultur als perfide und Deutschland als ein Staat hingestellt wird, dem Gewalt über Recht geht. Auf zahlreichen Kundgebungen hervorragender polnischer Politiker in Wort und Schrift, die sogar das Verbleiben Ostpreußens in deutschem Besitz als eine Gefahr für Polen bezeichnen, darf in diesem Zusammenhange ebenfalls kurz hingewiesen werden. In allen diesen Äußerungen kommt tatsächlich ein Geist der Aggressivität und der Feindseligkeit zum Ausdruck, der gelegentlichen deutschen Äußerungen über die Entdeutschungspolitik Polens durchaus nicht innewohnt.“ Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts an den Polnischen Gesandten, 18. Juli 1923

Was unsere Geschichtsbücher – nahezu alle diktiert von den WK2-Allierten und herausgegeben von Verlagen, die unter Kontrolle dieser Allierten stehen – verschweigen sind folgende polnische Verbrechen gegen Deutsche zwischen 1918-1939, die beim Völkerbund (heute UNO) aktenkundig sind – und die in der Mehrzahl Jahre vor der Machtüberahme Hitlers stattfanden:

In den Jahren zwischen 1919 und 1939 wurden ca. 60.000 Deutsche Zivilisten von Polen ermordet,

.

. Millionen Deutsche mußten aus ihrer Heimat fliehen.

.

. Zwischen Mai und August 1939 rollte eine schwere Terrorwelle gegen die deutsche Minderheit im polnisch besetzten deutschen Gebiet.

.

im polnisch besetzten deutschen Gebiet. . Allein in dieser kurzen Zeit wurden über 15.000 Deutsche ermordet , die Minderheit wandte sich wiederholt sowohl an die deutschen Konsulate als auch direkt an den polnischen Staatspräsidenten und an den Völkerbund – vergeblich. (Quelle: Eine Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges (mit politisch korrekter Einleitung))

.

die Minderheit wandte sich wiederholt sowohl an die deutschen Konsulate als auch direkt an den polnischen Staatspräsidenten und an den Völkerbund – vergeblich. (Quelle: Eine Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges (mit politisch korrekter Einleitung)) . 1919 Bau eines Konzentrationslager zur Internierung deutscher Vertriebener in Stralkowo und Szczypiorno mit mehr als 16.000 inhaftierte Deutsche

.

in Stralkowo und Szczypiorno mit mehr als 16.000 inhaftierte Deutsche . 1919-1921 Überfälle auf Dörfer im deutschen Reichsgebiet

.

. 1919-1923 Gab es bereits 75 Beschwerden beim Völkerbund durch die deutsche Minderheit in Polen.

.

durch die deutsche Minderheit in Polen. . 10. September 1923 Feststellung des internationalen Gerichtshofes, das Polen das Minderheitenrecht verletzt und den Minderheitenschutzvertrag GEBROCHEN hat.

.

und den Minderheitenschutzvertrag GEBROCHEN hat. . Willkürliche Einteignungen und Vertreibung deutscher Minderheiten , Schließen deutscher Schulen usw…

.

, Schließen deutscher Schulen usw… . 1926 Errichtung der Konzentrationslager Bereza Kartuska und Brest Litowsk, zur Inhaftierung deutscher, ukrainischer, russischer Minderheiten, sowie politische polnische Oppsoitionelle.

.

zur Inhaftierung deutscher, ukrainischer, russischer Minderheiten, sowie politische polnische Oppsoitionelle. . 1930/31 erteilt der polnische StaatspräsidentIgnacy Mościcki den Auftrag, dass sein Militär einen ” Marsch auf Berlin ” vorbereiten soll. In der polnischen Presse war von der ” Notwendigkeit ” eines Krieges gegen Deutschland kommuniziert worden.

.

In der polnischen Presse war von der ” Notwendigkeit ” eines Krieges gegen Deutschland kommuniziert worden. . Es war nur England und Frankreich zu Verdanken, das es zu keinem ” Marsch auf Berlin ” kam, da beide Nationen zu dem Zeitpunkt kein Interesse an einem Krieg hatten.

.

. 1931 Gründung freiwilliger polnischer Verbände zur gewaltsammen Vertreibung von deutschen Minderheiten im polnischen Grenzland

1933 Ausweitung der gewaltsamen Vertreibung und Überfälle dieser Verbände auf deutsches Reichsgebiet

.

. Mai 1939 August 1939 Teilmobilmachung der polnischen Armee ,

Pausenlose Überfälle auf deutsches Grenzgebiet mit über 15.000 Toten Deutschen.

WAS SIE IN KEINEM GESCHICHTSBUCH DEUTSCHLANDS FINDEN SIND ENTLARVENDE ZITATE WIE DIE FOLGENDEN:

„Wir sind uns bewußt, daß der Krieg zwischen Polen und Deutschland nicht vermieden werden kann. Wir müssen uns systematisch und energisch für diesen Krieg vorbereiten.



Die heutige Generation wird sehen, daß ein neuer Sieg bei Grunwald in die Seiten der Geschichte eingeschrieben wird. Aber wir werden dieses Grunwald in den Vorstädten von Berlin schlagen. Unser Idealist, Polen mit Grenzen an der Oder im Westen und der Neiße in der Lausitz abzurunden und Preußen vom Pregel bis zur Spree einzuverleiben. In diesem Krieg werden keine Gefangenen genommen, es wird kein Platz für humanitäre Gefühle sein.“ Das der polnischen Militärdiktatur nahestehende Blatt “Mosarstwowiecz” 1930 (!), also noch drei Jahre vor Hitlers Machtergreifung

Oder dieses Zitat, Jahre, bevor Hitler an die Macht kam:

“Die natürliche Grenze Polens ist im Westen die Oder, im Osten die mittlere und untere Düna …” Der polnische Westmarkenverband 1926 (vgl. Splittgerber, H., a.a.O., S. 6)

Dass Polen bereits viele Jahre vor der Machtübernahme Hitlers detailliert ausgearbeitete Pläne zum Überfall auf Deutschland ausgearbeitet hatte, dass unter diesen Plänen Landkarten gefunden wurden, in welchen Berlin innerhalb der Grenzen des neuen polnische Großreichs lag: Das wird von kaum einem Historiker und keinem einzigen Geschichtsbuch in deutschen oder polnischen Schulen erwähnt. So etwas erfahren nur wenige aus dem Mund nichtdeutscher Wissenschaftler wie dem Dänen Ward Hermans:

„Die Polen haben das letzte Gefühl für Maß und Größe verloren. Jeder Ausländer, der in Polen die neuen Landkarten betrachtet, worauf ein großer Teil Deutschlands bis in die Nähe von Berlin, weiter Böhmen, Mähren, Slowakei und ein riesiger Teil Rußlands in der überaus reichen Phantasie der Polen bereits annektiert sind, muß denken, daß Polen eine riesige Irrenanstalt geworden ist“ vgl. Ward Hermans, flämischer Schriftsteller, 03.08.1939, bei Lenz, F., Nie wieder München, Heidelberg1965, Bd. I, S. 207

Die 3 Phasen Polens zur “Entdeutschung” des polnischen Staatsgebiets

Phase I: „Der Versuch der Entdeutschung“ 1918 bis 1926 *

Schon im Winter 1918/19 schaffte das neu gegründete Polen Fakten, indem es vor allem in Oberschlesien deutsche Gebiete besetzte. Der Versailler Vertrag erkannte diese geschaffenen Realitäten unter der Bedingung eines umfassenden Minderheitenschutzes an. Im August 1919 drangen polnische Verbände weiter auf deutsches Gebiet vor, auch im August 1920 und im Mai 1921 überfielen polnische Einheiten Dörfer im Reichsgebiet und brannten sie nieder.

Phase II: „Kriegsplanungen“ 1930 bis 1936 *

1930/31 gab der polnische Staatspräsident Planungen für einen Marsch auf Berlin in Auftrag, die Presse sprach von „Notwendigkeit“ und „Unvermeidbarkeit“ eines zukünftigen Krieges gegen Deutschland. Rechtfertigung der Bestrebungen war die angebliche historische „slawische“ Besiedelung der Gebiete zwischen Elbe und Oder vor der Besiedlung der Deutschen im frühen Mittelalter.

Phase III: „Eskalation“ 1938/39 *

Die deutschen Zeitungen in Polen durften über die volle Wahrheit über die Unterdrückung und Entrechtung der Volksdeutschen nicht berichten. Am Beispiel der Bromberger „Deutschen Rundschau“ sei dies verdeutlicht: Von 1920 bis 1939 hatte diese Zeitung 872 Strafverfahren. Die Schriftleiter wurden zu insgesamt 5 Jahren, 11 Monaten und 20 Tagen Gefängnis verurteilt. 546mal unterlag diese deutsche Zeitung der Beschlagnahme. Gesamtverluste: ungefähr 700.000 Zloty. Aber auch den anderen volksdeutschen Zeitungen in Polen blieb ein derartiges Schicksal nicht erspart.



In polnischen Zeitungen wurden die Forderungen Deutschlands nach einer Bereinigung der „Korridor-Frage“ mit offener Hetze und Aufrufen zur Annexion Danzigs beantwortet.

* Quelle: https://de.metapedia.org/wiki/Polnische_Verbrechen_an_Volksdeutschen_zwischen_1918_und_1939#cite_note-1

Die Todesfahrten der Volksdeutschen in die polnischen KZs

Alle Angaben dieses Kapitels wurden folgender Quelle entnomen:

https://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/greueltaten/pgvp000.html

Für die Zeit der polnischen Gewaltverbrechen von April bis September 1939 gibt es keinen besseren und vor allem glaubwürdigeren Zeugen als den unvergessenen Posener Volkstumsforscher Dr. Kurt Lück, der den damals in Polen hingemordeten Volksdeutschen in seinen Büchern Marsch der Deutschen in Polen und Volksdeutsche Soldaten unter Polens Fahnen ein bleibendes Denkmal gesetzt hat.

Deutsche Bauernfrau aus Langenau bei Bromberg.

Ihr wurde der rechte Fuß abgeschlagen und dann der Unterschenkel vom Oberschenkel nach Schlächterart abgetrennt.

Kurt Lück berichtet:

“In den Monaten vom März bis September 1939 überkugelte sich die polnische Presse in Polen geradezu in ihren Haßpredigten gegen das altansässige Deutschtum und gegen das Deutsche Reich.



So flogen bald Steine in deutsche Fensterscheiben und Häuser, bald wurden friedliche Bürger und Bauern von Banden überfallen und deutschsprechende Frauen und Kinder geschlagen.



Zu Tausenden wanderten unsere Volksgenossen in die Kerker, unschuldig und unter den fadenscheinigsten Gründen. Tausende von Strafmandaten schneiten in die deutschen Wohnungen, Ausweisungsbefehle, anonyme Drohungen usw.



Die Enteignung des deutschen Eigentums und die Verdrängung des Deutschtums wurden mit einer schon hysterisch anmutenden Hast und Leidenschaft betrieben. Schließlich steigerte sich die Gier nach deutschem Eigentum und Blut zu einem Rausch, der in den Septembertagen seinen Höhepunkt erreichen sollte.” https://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/greueltaten/pgvp000.html

Die polnische Regierung hatte alles vorbereitet, um für den Fall des Krieges einen großen Teil der deutschen Bevölkerung zu internieren und in besondere Lager zu bringen. Daß es sich hierbei nicht etwa darum handelt, wehrfähige Männer sicherzustellen, beweist die Mitnahme von Greisen, Krüppeln, Frauen und Kindern, ferner die Masseninternierung deutscher Kolonisten in Wolhynien und Galizien, die dort im Osten niemals hätten gefährlich werden können und auch selber nie daran dachten. Vielmehr beabsichtigte die polnische Führung in ihrer Verblendung, bei dieser Gelegenheit den Kern der deutschen Bevölkerung zu erledigen. Sie hatte – wie aus Hunderten, in allen Teilgebieten des Landes festgestellten Tatsachen klar hervorgeht – folgende Anweisungen gegeben:

1) Allen in der Volkstumsarbeit tätig gewesenen Deutschen Spionage und Verschwörung anzudichten, um sie verhaften und erschießen zu können;



2) alle Internierten, die auf dem Marsch nach Osten wegen Erkrankung oder aus Schwäche nicht mehr weiterkonnten, niederzuschießen, sobald ihr Transport Schwierigkeiten für die Begleitmannschaften verursachen würde;



3) im Falle des Anrückens deutscher Truppen ganze Arbeit zu leisten, d. h. alle Internierten zu erschießen;



4) den Erschossenen und Erschlagenen alle Erkennungsgegenstände abzunehmen.

Unsere mit Hilfe von zahlreichen Mitarbeitern allerorts durchgeführten Nachforschungen haben ergeben, daß die Gesamtzahl der in Polen internierten und verschleppten Deutschen die Zahl 50.000 weit überschreitet.

Das polnische Konzentrationslager Chodzen – eine ehemalige Zuckerfabrik zwischen Wloclawek und Kutno – in dem in den ersten Septembertagen 1939 ca. 7.000 verschleppte Volksdeutsche – darunter Frauen und Kinder, Greise und Krüppel – inhaftiert waren.

– Aus OBERSCHLESIEN transportierten die Polen ungefähr 180 Männer und 20 Frauen auf der Bahn bis Wadowice. Von dort marschierten diese über Myslenice, Bochnia, Tarnow und Zamosc und dann gings weiter auf der Bahn bis Zapytow in Wolhynien, wo sie von deutschen Truppen befreit wurden.



– Aus OSTSCHLESIEN und dem Gebiet bei Biala ging ein Transport von 500 Männern und Frauen, darunter 13 Männner und eine Frau aus dem Dorfe Alzen, nach dem berüchtigten KONZENTRATIONSLAGER BEREZA KARTUSKA.



– Aus dem POSENER LAND gingen sieben große Internierungszüge nach dem Osten….



– Aus WESTPREUSSEN UND BROMBERG mündeten fast alle Verschlepptenzüge bei Lowitsch.…



– Außer den großen Transporten gab es unzählige kleinere, die wir nicht alle aufzählen können. Tausende von Todesopfern hat der Polenterror in den Heimatorten der Deutschen und auf den Verschleppungswegen gefordert. Bleibt noch zu vermerken, daß viele der Verschleppten nach der Rückkehr an den Folgen der Mißhandlungen verstorben sind.”

Damit es jedem geschichtlich weniger Kundigen klar wird: All das geschah in der Zeit, bevor Hitler sich entschloss, den in Polen lebenden Deutschen zu Hilfe zu kommen. Was würden die USA heute tun, wenn ähnliches mit Auslands-Amerikanern etwa in Venezuela oder dem Iran geschähe? Richtig: Sie würden ohne zu zögern einen Krieg gegen das betreffende Land starten. und die Welt würde diesem Krieg zustimmen. Dass die Welt damals den Deutschen nicht zustimmte, sondern Deutschland den Krieg erklärte, hängt mit dem historischen Willen der Alliierten zusammen, Deutschland unter allen Umständen vernichten zu wollen. Man benötigte dazu nur einen Anlass.

Dieser Anlass wurde in Polen geschaffen, jenes Land, das Deutschland überfallen wollte und jenes Land, das zehntausende Auslandsdeutsche in von der Regierung initiierten Pogromen töten ließ. Und – nicht zu vergessen – vom britischen Außenministerium darin bekräftigt wurde. Die Briten ließen die Polen in der falschen Hoffnung, dass sie, falls Hitler angreifen sollte, sie den Polen zur Hilfe kommen würden. Kein einziger britischer Soldat jedoch kam im Zweiten Weltkrieg auch nur in die Nähe Polens. Polen war allein als der Auslöser eines Kriegs gedacht, den man nach seiner Initiierung sich selbst überlassen wollte.

Polen war nie neutral, noch war es friedlich

Die wissenschaftliche Widerlegung der Schuldlüge Hitlers am Zweiten Weltkrieg

Polen hatte längst einen Krieg gegen Deutschland vorbereitet und bereits fertige Pläne für einen Angriffskrieg gegen Deutschland, lange bevor Hitler Reichskanzler war. Man fand Pläne des polnischen Generalstabs, in welchen Berlin nach dem Sieg über schon als eine polnische Stadt eingezeichnet und die polnische Westgrenze westlich von Berlin war. Dass Lügner wie der ZDF-Chefpropagandist und NWO-ler Claus Kleber oder der Geschichtsverfälscher Guido Knopp darüber kein Wort verlieren, ist mehr als nur eine lässliche Sünde. Es ist ein krimineller Akt gegen die Wahrheit und damit gegen die den Deutschen aufgebürdete Anklage der Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg.

„Den Deutschen ist ein Schuldgefühlaufgezwungen worden und zu Unrecht auferlegt!“ Der damalige US-Präsident Ronald Reagan am 5. Mai 1985 in Bitburg (Eifel) an den Gräbern gefallener deutscher Soldaten.

In der von Wilfried Ahrens herausgegebenen Broschüre „Verbrechen an Deutschen- Die Opfer im Osten“ heißt es zu Recht:

“England und Frankreich haben den Krieg erklärt. Nicht Deutschland, sondern England und Frankreich haben die Friedensvorschläge zurückgewiesen … Die englischen und französischen Imperialisten wollen diesen Krieg in einen Weltkrieg verwandeln” Wilfried Ahrens : „Verbrechen an Deutschen- Die Opfer im Osten“

Professor Barnes, ein berühmter amerikanischer Historiker, der seit einem halben Jahrhundert in der geschichtlichen Forschung steht, schreibt allen Tendenzforschern zum Trotz (und dieses Urteil ist gewichtiger als die journalistische, zeitgeschichtliche Meinung von heute):

„Obwohl unabwendbar auf dokumentarischer Grundlage bewiesen worden ist, daß Hitler nicht verantwortlicher – wenn überhaupt verantwortlich – für den Krieg von 1939 gewesen ist, als der Kaiser es 1914 war, stützte man sich nach 1945 in Deutschland auf das Verdikt der deutschen Alleinschuld – das von der Wahrheit genau so weit entfernt liegt wie die Kriegsschuldklausel des Versailler Vertrages.“ Vortrag von Dr. Rath: Die wahre Geschichte über Adolf Hitler und den 2. Weltkrieg

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=CvdckHaL_WI

Derselbe Historiker schreibt in einem Aufsatz an die Deutschen gewandt:

„Das deutsche Kriegsschuldbewußtsein stellt einen Fall von geradezu unbegreiflicher Selbstbezichtigungssucht ohnegleichen in der Geschichte der Menschheit dar.



Ich kenne jedenfalls kein anderes Beispiel in der Geschichte dafür, daß ein Volk diese nahezu wahnsinnige Sucht zeigt, die dunklen Schatten der Schuld auf sich zu nehmen an einem politischen Verbrechen, das es nicht beging, es sei denn jenes Verbrechen, sich selbst die Schuld am Zweiten Weltkrieg aufzubürden.“ Vortrag von Dr. Rath: Die wahre Geschichte über Adolf Hitler und den 2. Weltkrieg

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=CvdckHaL_WI

Die Geschichte wird vom Sieger geschrieben.

Diese allgemein bekannte Tatsache wird nirgendwo so deutlich wie beim Geschichtsbild, das uns Deutschen und dem Rest der Welt über die Ursachen und Hintergründe vermittelt wird, die angeblich zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geführt haben. Diesem Geschichtsbild der Alliierten zufolge begann dieser mit dem Überfall Hitlers auf das angeblich friedliche und neutrale Polen.

Doch dieses Geschichtsbild über Polen ist eine historische Fiktion

Polen war weder friedlich, noch war es neutral. Polen war eine seitens der englischen Weltmacht sorgsam aufgebaute Falle, in welche sie ihren Erzfeind Deutschland (die Feindseligkeit war einseitig, denn Hitler wollte zu keiner Zeit einen Krieg mit England) hineinlockte, um dann den von Churchill längst geplanten Vernichtungsschlag gegen den aus englischer Sicht bedrohlichsten wirtschaftlichen und militärischen Konkurrenten zu führen.

Denn trotz der politischen und ökonomischen Fesseln des Versailler Vertrags hat sich Deutschland wieder zur weltweit führenden Wirtschaftsmacht der 20er- und 30-er Jahre entwickelt. Deutscher Erfindergeist, die damals weltweit führende deutsche Wissenschaft und die Tüchtigkeit der deutschen Industrie haben den Traum Englands und Frankreichs, Deutschland mit dem ersten Weltkrieg und dem schändlichsten Friedensvertrag der Geschichte für immer ausgeschaltet zu haben, nicht erfüllt. Aus Sicht dieser beiden Länder musste Deutschland in einen zweiten Krieg gelockt werden, in welchem man diesen unliebsamen Konkurrenten für immer loswerden würde.

Bezeichnend sind Aussagen wie die von Churchill gegenüber dem im englischen Exil lebenden früheren deutschen Reichskanzler Heinrich Brüning, der England im Auftrag Hitlers einen Kompromissvorschlag zur Polen-Problematik unterbreitete und diesen schroff mit folgenden Worten abwies:

„Was wir wollen ist, dass die deutsche Wirtschaft vollkommen zusammengeschlagen wird.“ Winston Churchill gegenüber dem im englischen Exil lebenden früheren deutschen Reichskanzler Heinrich Brüning,

Und auch die Aussage des französischen Botschafters in Berlin Andre Francois Poncet ließ damals schon erkennen, dass es England und Frankreich nicht um einen Frieden mit Deutschland, sondern um dessen endgültige Vernichtung ging:

“Man muss mit den Deutschen leben. Aber es wäre viel besser, man könne die Deutschen aus Europa vertreiben wie die Araber einmal aus Spanien vertrieben worden sind.”

Von alledem erfahren Deutsche weder etwas im Geschichtsunterricht, noch in den Medien, und schon gar nicht in den so seriös aufgemachten, aber dennoch vollkommen unseriösen TV-Sendungen des Volkserziehers Guido Knopp. So wie sie in aller Regel auch nichts von folgenden Fakten erfahren, die Sie im Anschluss in einem der wichtigsten Beiträge, die in zehn Jahren auf meinem Blog erschienen sind, in einem wissenschaftlichen Videofilm sehen (oder im transkribierten Text nachlesen) können.

Über folgende elementaren Fakten lassen Guido Knopp &Co die Deutschen seit 1945 im Dunkeln:

D ass Deutschland seine Pflicht aus dem Versailler Vertrag auf Punkt und Komma hin erfüllte und die Reichswehr auf 100.000 im Heer und 15.000 Mann in der Marine abbaute und die die Luftstreitkräfte gänzlich auflöste.

. D ass aber umgekehrt die Sieger nicht im Traum daran dachten, ihre im Versailler Vertrag festgeschriebenen Abrüstungszusagen einzulösen, sondern ihre Streitmächte kontinuierlich ausbauten.

. Dass zum Zeitpunkt der Machtübernahme Hitlers 1933 Frankreich und die mit ihm gegen Deutschland verbündeten Nachbarstaaten, die Sowjetunion dabei nicht einberechnet, dem deutschen Reich an aktiven Heeresdivisionen 12-fach überlegen. Zählt man die ausgerüsteten Reservegroßverbände mit, erhöht sich deren Überlegenheit sogar auf 1 zu 97.

. Dass Hitler in den folgenden Jahren bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen sechsmal den Vorschlag einbrachte,

bestimmte Waffenkategorien, wie Bomber, Artilleriegeschütze und andere Waffen für alle Staaten mengenmäßig zu begrenzen.

. Dass er erst dann, als er in allen sechs Fällen mit seinem Vorschlag scheiterte, er die kleine Reichswehr zu einer starken und modernen Wehrmacht ausbauen ließ.

. Dass Polen trotz der Landgewinne am Ende des 1. Weltkrieges unzufrieden mit der Neuordnung Osteuropas war und mehrfach offen seine Absicht äußerte, Danzig, im Widerspruch zu den Versailler Verträgen, in das polnische Staatsgebiet anzugliedern.

. Dass Polen umgehend nach WW1-Kriegsende und, ebenfalls in krasser Verletzung der Versailler Verträge, mit dem Aufbau eines starken Heeres begann .

. Dass Polen, Jahre vor dem Angriff Hitlers, mehrfach die durch die Revolution geschwächte Sowjetunion, Litauen, Deutschland und die Tschechoslowakei angriff und Grenzregionen dieser Nachbarn in sein Reich annektierte .

. Dass bereits 1933, nach Hitlers Wahlsieg, der polnische Staatschef Marshall Pilsudski, Frankreich mehrmals zu einem gemeinsamen Militärschlag gegen Deutschland aufgefordert hat .

. Dass man in Polen – während die deutsche Seite im Februar und März 1939, trotz der blutigen Pogrome gegen Deutsche in Polen, noch immer um eine friedliche Lösung rang – ernstlich an den Krieg gegen Deutschland dachte .

. Dass schon Februar 1933 der polnische Generalstab die Leitlinien für Operationen der Armee in allen Kriegsgebieten in Deutschland erarbeitete .

. Dass man Landkarten des polnischen Generalstabs fand, auf denen die polnische Westgrenze, nach dem erhofften Sieg gegen Deutschland, westlich von Berlin eingezeichnet war .

. Dass schon am 4. März 1933 der sogenannte Hauptstab Polens seine Arbeit am “Operationsplan West” in Angriff nahm – einen Monat, bevor Hitler der Wehrmachtsführer die Arbeit “Fall Weiß” weiß befiehlt, den Angriffsplan gegen Polen.

Das alles ist nur ein kleiner Auszug wissenschaftlich gesicherter Fakten.

Die Widerlegung der Lüge von der Schuld Deutschlands an den beiden Weltkriegen

“Hitler und das deutsche Volk haben den Krieg nicht gewollt.

Wir haben auf die verschiedenen Beschwörungen Hitlers um Frieden nicht geantwortet. Nun müssen wir feststellen, daß er recht hatte.” Sir Hartley Shawcross, der britische General-Ankläger in Nürnberg

Aus der inszenierten Falsch-Behauptung, Deutschland sei schuldig, ja sogar alleinschuldig an den beiden Weltkriegen, ergibt sich die gesamte Nachkriegspolitik Deutschlands, die unser Land, unsere 2000jährige Kultur, mittels einer einzigen Generationen an den Rand der Selbstvernichtung geführt hat.

„Geheimdokumente enthüllen: London wies 1940 Friedensfühler zurück.

Das britische Kriegskabinett unter Winston Churchill wies im Juli und August 1940 mehrere von deutscher Seite und neutraler Seite kommende ‚Friedensfühler‘ zurück. Dies geht aus bisher geheimgehaltenen britischen Kabinettspapieren des Jahres 1940 hervor, die jetzt nach der vorgeschriebenen 30-jährigen Sperre freigegeben wurden…“ „Augsburger Allgemeine“ vom 2. Januar 1970

Niemand war mehr an der Vernichtung Deutschlands gelegen als den Siegermächten des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Im Fall Englands und Frankreichs hat sie deren eigene Vergangenheit – als führende ehemalige Kolonialstaaten – jedoch in eine ähnlich desaströse Lage manövriert wie Deutschland: Beide Länder stehen, dank der seitens ihrer Sozialisten vorangetriebenen Islamisierung, genauso dicht am Abgrund wie der von ihnen einst so verhasste Hauptfeind Deutschland.

Polen: Churchills tödliche Falle für Hitler

„Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Einzug gefunden hat in die Geschichtsbücher der Besiegten und von der nachfolgenden Generation geglaubt wird, kann die Umerziehung als wirklich gelungen angesehen werden.“ Walter Lippmann (* 23. September 1889 in Neu York; † 14. Dezember 1974 ebenda) war ein einflussreicher jüdischer Journalist, Schriftsteller und Medienkritiker in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er war Chefredakteur der „New York World“, Korrespondent der „New York Herald Tribune“. Seine Kommentare erschienen zeitweise in mehr als 250 Zeitungen.

Polen war also die tödliche Falle, in welche Churchill Hitler hineinlocken wollte. Jahrelang hat er diese Falle mit Geheimdiplomatien aufgebaut, in welchem er die polnische Aggression gegen Deutschland (Polen plante seit Jahren einen Krieg gegen Deutschland) bestärkte – und auch die Pogrome gegen deutsche Volksangehörige in Polen als wünschenswert erachtete. Hitler sollte so zu einem Militärschlag gegen Polen provoziert werden. Dieser perfide Plan gelang. Und zwar mit aktiver Unterstützung Frankreichs, Russlands und den USA.

Russland zögerte bewusst mit dem Einmarsch in Ostpolen, da mit einem solchen eine Kriegserklärung Englands an Deutschland sehr wahrscheinlich ausgeblieben wäre. Erst nachdem die Briten Deutschland den Krieg erklärt hatten, ließ Stalin Ostpolen besetzen, wie dies der deutsch-russische “Freundschaftsvertrag” vorsah.

„Der Krieg ist eine beschlossene Sache“ (zit.n. „Harold Cecil Robinson, „Verdammter Antisemitismus“, S. 120).

äußerte sich US-Botschafter Bullit am 24.4.1939 in Paris, als die Bürger in Deutschland, wie fast überall, fest an den Frieden glaubten. (Man beachte das Datum!)

Wenige Tage nach erfolgter britischer Kriegserklärung an Deutschland, am 5. 9. 1939, bot der damalige Zionistenführer Dr. Chaim Weizmann der britischen Regierung (Chamberlain) 20.000 Mann zur Verwendung im Nahen Osten und insgesamt eine Armee von 100.000 Juden an, als Kämpfer gegen Deutschland.

Churchill wollte auf keinen Fall, dass Polen gegenüber Hitler einschwenkt

Nach außen hin und zur Beruhigung Deutschlands drängt die britische Regierung Polen, mit der deutschen Seite zu verhandeln. Gleichzeitig lässt der englische Außenminister Warschau wissen, die polnische Regierung müsse zwar verhandeln, aber niemand in London werde die polnische Verhandlungsbereitschaft als ein Entgegenkommen in der Sache missverstehen. Im Klartext hieß die Botschaft an Polen: Verhandlungen ja – aber Zugeständnisse in Richtung Deutschland werden nicht erwartet.

Kein Geringerer als der sowjetische Außenminister Molotow bestätigte einen Monat nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, dass dieser von England und Frankreich ausging:

„Die Furcht, ihre Vorherrschaft zu verlieren, diktierte der britischen und französischen Regierung ihre Politik der Aufhetzung zum Krieg gegen Deutschland. Die britische Regierung proklamiert, dass der Krieg gegen Deutschland nicht mehr und nicht weniger als die Vernichtung des Hitlerismus‘ zum Ziele habe. Ein solcher Krieg kann aber auf keine Weise gerechtfertigt werden.“ Der sowjetische Außenminister Molotow in einer Rede am 31.10.1939

Auch die bis dahin immer noch “neutrale” USA ist längst im Zerstörungskrieg gegen Deutschland beteiligt

„Ich werde Deutschland zermalmen.“ US-Präsident Roosevelt, 1932 (!). (vgl. E. Reichenberger „Wider Willkür und Machtrausch“, Graz, 1955, S. 241)

Mit welchen Mitteln die USA Deutschland in den Krieg zogen, das zeigen die folgenden Punkte (die keinesfalls vollständig sind):

– Obwohl US-Präsident Roosevelt seit Tagen weiß, dass Hitler der Sowjetunion Ostpolen als ihr Interessengebiet zugestanden hat, gibt er diese Information nicht an die polnische Regierung weiter. Es bedarf keiner großen Phantasie, um sich vorzustellen, dass die polnische Regierung, hätte sie von dieser Regelung erfahren, die Rückgliederung des Freistaates Danzig in das Deutsche Reich, dem sicheren Verlust Ostpolens vorgezogen hätte.



– Am 30. August unterbreitet Hitler der polnischen Regierung ein letztes Angebot. Doch die polnische Regierung handelt, wie es ihr die englische Regierung kurz zuvor nahegelegt hat.



– Der deutsch-polnisch-sowjetische Krieg endet nach 29 Tagen mit der Niederlage Polens. Eine Woche später schlägt Hitler Frankreich und England vor, Frieden zu schließen. In einer geheimen Note bietet er an, den deutsch-besetzten Teil Polens, mit Ausnahme des Korridors, zu räumen. Paris und London lehnen die Offerte ab. Das Ziel Englands und Frankreichs ist nicht die Rettung Polens, sondern ausschließlich die Zerschlagung Deutschlands



– Hitler hofft noch immer auf eine Verständigung mit London. Er verzichtet darauf, dem englischen Expeditionschor den Todesstoß zu versetzen, und lässt es in einer spektakulären Geste über Dünkirchen nach England entkommen.

– Am 19. Juli 1940, Frankreich ist bereits besiegt, unterbreitet Hitler London ein drittes Friedensangebot. Seine Hoffnung wird auch dieses mal nicht erfüllt. Der Krieg geht weiter.



– Trotz der für England militärisch verzweifelten Lage war man im britischen Außenministerium überrascht, dass bis November 1940 schon über zwei Dutzend deutsche Friedensangebote auf geheimen diplomatischen Kanälen sondiert worden waren.

Hitler wollte diesen Krieg nicht

„Nicht die politischen Lehren Hitlers haben uns in den Krieg gestürzt. Anlass war der Erfolg seines Wachstums, eine neue Wirtschaft aufzubauen. Die Wurzeln des Krieges waren Neid, Gier und Angst.“ Generalmajor J.F.C. Fuller, Historiker, England (vgl. „Der Zweite Weltkrieg“, Wien 1950

In zahllosen Offerten bot Hitler Friedensangebote an Polen, England, Russland und andere Staaten an. Alle wurden ignoriert. Denn die Agenda war: Deutschland musste vollkommen vernichtet werden. Churchill sagte mehrfach, dass er Hitler in einen Krieg treiben würde, ob er das wolle oder nicht. Unsere Geschichtsbücher verschweigen auch diesen Umstad vollkommen.

Obwohl Hitler über seine Geheimdienste wusste, dass die UDSSR bereits 1933 einen Angriff gegen Deutschland in Vorbereitung hatte (die Sowjetunion baute hunderte Militär-Flugplätze an der äußersten Westgrenze), unterzeichntet er den berühmt-berüchtigten Nichtangriffspakt mit der UdSSR – der jedoch, von seiten Stalins, nicht als Makulatur war.

Gleichzeitig bietet er London einen deutsch-englischen Beistands- und Freundschaftspakt an. Der von Churchill allerdings nur mit Verachtung aufgenommen wurde. Denn er war längst entschlossen, Deutschland – und nicht, wie unsere verlogene Geschichtsschreibung kolportiert: die Nazis – zu vernichten.

„Wir sind 1939 nicht in den Krieg gezogen, um Deutschland vor Hitler … den Kontinent vor dem Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für den nicht weniger edlen Grund in den Krieg eingetreten, dass wir eine deutsche Vorherrschaft(= die wirtschaftliche war gemeint!) in Europa nicht akzeptieren konnten“. Sunday Correspondent, London, 17.9.1989 (vgl. „Frankfurter Allgemeine“, 18.9.1989)

Fazit

Nun, wie man weiß, ist aus dem von Hitler besetzte Polen der heutige polnische Staat geworden. Russland hat seinen Teil an Polen hingegen dem russischen Großreich einverleibt. Umso absurder ist die Entschädigungsforderung Polens an Deutschlands: Denn die Polen müssten den Russen eine zigmal höhere Forderung präsentieren. Was sie natürlich wohlweislich nicht tun. Gegen einen Gegner wie Putin legt man sich nicht unbedingt an. Aber ein Land, ein ökonomischer Riese, das von einer Kanzerlin mit polnischen Wurzeln regierte Deutschland, darf geplündert werden. Polen wird sich allerdings auch diesmal verrechnen, so wie es sich bei seinen Angriffsplänen gegen Deutschland in den 20-er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts verrechnet hat.

“Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach dem Krieg auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen in diesem Teufelsszenario weiter mitzuspielen. Wir hätten unmöglich den Menschen klarmachen können, daß der Krieg eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war.” James Baker, US-Außenminister unter Präsident George Bush

***

