US-Mediziner: “Ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der an COVID-19 erkrankt ist.”

11. März 2021

“Wir werden getäuscht und manipuliert”

Der folgende Artikel bestätigt alles, was ich bislang zum Thema Corona-Plandemie und dem größten Täuschungsmanöver der Menschheitsgeschichte publiziert habe. Doch Corona ist mehr als nur eine Täuschung: Es ist das größte Einzelverbrechen der Geschichte und bereitet den Weg für einen Genozid, den die Menschheit bislang noch nicht gekannt hat: Keine 70 Millionen Chinesen (https://monthlyreview.org/commentary/did-mao-really-kill-millions-in-the-great-leap-forward/), wie sie von Maos Kulturrevolution dahingerafft wurden, und keine 80 Millionen Hindus (The Biggest Holocaust in World History), wie sie von den türkisch-arabischen Muslimen, die im 10. Jahrhundert in Indien eindrangen, geschlachtet wurden. Bill Gates, “Dr. Tedros” (Leiter der WHO), Merkel, Biden, Soros und wie sie alle heißen, bereiten eine massive Entvölkerungskampagne der Menschheit vor, die die humane Erdbevölkerung um den sagenhaften Betrag von bis zu 90 Prozent entvölkern soll.

Wer davon noch nie gehört hat, wird dies sehr schnell als “Verschwörungstheorie” abtun. Doch es ist alles anderes als das. Es ist eine reale Verschwörung, die sich als Kampf gegen einen Virus tarnt, der – wie die WHO und das RKI zugeben mussten – nicht mehr Leben gekostet hat als jede normale saisonale Grippewelle davor. Nichts also ist wahr an dieser Plandemie, die nur jenen dahinrafft, die sowieso auf der Liste des Sensenmannes standen: Alte, moribunde und mit vielen potentiell tödlichen Krankheiten Befallene von meist über 80 Jahren: Dies sind über 95 Prozent jener Menschen, die man – obwohl sie sowieso im Jahr 2020 gestorben wären, als “Corona-Tote” klassifizierte. Und ein großer Teil der Menschen – zu dumm, zu desinteressiert und zu träge – fällt bis heute auf diese gigantische Lüge herein.

Zitate zum Entvölkerungsplan der UN, EU und NWO

„Wir müssen eindeutiger über Sexualität, Kontrazeption, über Abtreibung, über Nützliches reden, was Bevölkerung kontrolliert, weil die ökologische Krise in Kürze die Bevölkerungskrise ist. Beschneidet die Bevölkerung um 90% und es bleiben nicht genug Leute übrig, um ein großes Ausmaß an ökologischem Schaden zu verursachen.“

Michail Gorbatschow



“Geheimaktion: WHO und Unicef wollten Millionen Frauen GEHEIM STERILISIEREN“

https://katholisches.info/2014/11/13/geheimaktion-who-und-unicef-wollten-millionen-frauen-geheim-sterilisieren/



“WHO und UNICEF haben die Bevölkerung der dritten Welt unter dem Deckmantel der Impfung sterilisiert”

https://www.voltairenet.org/article186925.html



Sterilisationsprojekte getarnt als Schutzimpfungen: “Whistleblower brachten es ans Tageslicht: WHO und UNICEF, beides Tochterorganisationen der Vereinten Nationen, verfolgen offenbar geheime Sterilisationsprojekte in Ländern der sog. Dritten Welt.”

https://www.regenbogenkreis.de/impfen/sterilisationsprojekte-getarnt-als-schutzimpfungen



“Der schnellste Weg, die Bevölkerung zu reduzieren ist durch Hungersnot”, wie in Afrika, oder durch Krankheit wie den “Schwarzen Tod …”

Thomas Ferguson, State Department Office of Population Affairs



“Um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen wir täglich 350.000 Leute umbringen. Es ist eine grausame Sache, es so sagen zu müssen; es ist aber auch bösartig, es nicht so auszusprechen.“

Jaques Cousteau, 1991 Forscher und UNESCO courier



Entvölkerung durch Impfung: “Die große Weltelite will 95% der Bevölkerung umbringen.”.

Dr. Day; Dr. Rebecca Carley und der medizinische Forscher Patrick Jordan behaupteten später sehr Ähnliches.



“Eine totale Weltbevölkerung von 250 – 300-Millionen, ein 95%-iger Rückgang vom gegenwärtigen Level, wäre ideal.“

CNN-Gründer Ted Turner in einem Interview mit Audubon magazine



“Es gibt ein einzelnes Thema hinter all unserer Arbeit – wir müssen das Bevölkerungsniveau reduzieren.“

Thomas Ferguson, State Department Office of Population Affairs



“Die Weltbevölkerung muss um 50% verringert werden.”

Dr. Henry Kissinger

Warum es nie eine Pandemie gab

Gäbe es wirklich eine Pandemie, so würde sich diese in einem Ausschlag (Piek) nach oben bemerkbar machen, was die Mortalität im Jahr 2020 betrifft. Aber weit und breit gibt es diesen Ausschlag nicht. Die Todeszahlen aller Länder aus dem Corona-Jahr 2020 sind nahezu identisch mit jenen der Jahre davor. Ich habe dazu so viele Diagramme, Tabellen und Berichte von führenden medizinischen Forschungsinstituten angeführt, dass ich mir diese erneut aufzuzählen ersparen will. Es zeigt sich bei Corona wie bei der Islamisierung: Wer beides heute noch sieht, der will es nicht sehen. Und wer an das Märchen von der Corona-Pandemie glaubt, der will es glauben.

Und Gläubige kann man bekanntlich durch kein Gegenargument von ihrem Glauben abbringen. Daher bin ich schon lange dazu übergangen, jene, die allen wissenschaftlichen Kritiken, allen Tabellen, allen Beweisen für die Nichtexistenz einer Coronapandemie keinen Glauben schenken, sie ihrem Irrtum zu überlassen. Ich warne bei diesem Personenkreis nicht länger vor ihrem Irrtum, so wenig wie ich vor den Impfungen warne, die von diesen Irregeleiteten als Heilung angesehen und geradezu herbeigesehnt werden, – die aber in Wahrheit zu ihrem baldigen Tod führen wird. Ich überlasse fortan die Dummen, Naiven und Erkenntnisresistenten dem uralten Prinzip der Natur, demzufolge jene Individuen einer Spezies, die eine drohende Gefahr nicht sehen wollen, von dieser Gefahr eliminiert werden.

Der folgende Artikel eines US-Notfallmediziners schildert, wie sehr die Täuschung durch eine politische Verbrecher-Clique bereits die Gehirne der meisten Menschen vergiftet hat – und er beweist, dass es niemals eine Pandemie gegeben hat. Ich weiß: Ich habe dies in zahlreichen Artikeln bereits angeführt. Aber gegen die weltweit Rund-um-die-Uhr-Propganda der Corona-Betrüger muss man mit einer weltweiten Rund-um-die-Uhr-Aufkärung gegenhalten. Sonst gewinnen jene, die ihre Lüge so oft und unwidersprochen wiederholen, bis sie von allen geglaubt wird.

US-Notfall-Mediziner:

“Wir werden getäuscht und manipuliert”

March 12, 2021, https://henrymakow.com/2021/03/trozzi-we-are-being-deceived-and-manipulated.html

Publiziert auf der Website von henry@henrymakow.com

Henry Makow promovierte 1982 in englischer Literatur an der Universität von Toronto.

Es gibt nur einen einzigen mutigen, ehrlichen Arzt in Ontario, der den Hippokratischen Eid ernst nimmt. Zitat Dr. Trozzi:

“Sowohl in meiner regulären Notaufnahme als auch in meiner “COVID-19 designierten” Notaufnahme gab es fast keine Patienten und fast keine Arbeit. Ich hatte mehrere lange Notfall-Schichten ohne einen einzigen Patienten.”



“Ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der an COVID-19 erkrankt war.“



“Meine Nachforschungen über den PCR-Test haben mich persönlich davon überzeugt, dass er irreführend und manipulierbar ist und dazu benutzt wird, endlose Steuergelder und zukünftige Schulden abzuschöpfen, um genau die Verbrecher, die diesen Skandal betreiben, dramatisch zu bereichern.“

Von Dr.med. Mark Trozzi, US-Notfallmediziner

Mein persönliches Zeugnis

Übersetzung Michael Mannheimer

Mein Name ist Mark Trozzi. Ich bin Arzt; ich habe 1990 an der University of Western Ontario promoviert. Ich praktiziere seit fünfundzwanzig Jahren als Notfallmediziner und habe seit dem Ausbruch der sogenannten “Pandemie” in mehreren Notaufnahmen Bereitschaftsdienst geleistet, darunter auch in einer Notaufnahme, die speziell für COVID-19 eingerichtet wurde.

Ich bin Professor für Advanced Trauma Life Support am College of Surgeons of America und habe einen Lehrauftrag am Sunnybrook Health Sciences in der Abteilung für Advanced Life Support, sowie an der Queen’s University und der University of Ottawa.

Was folgt, sind meine Beobachtungen und Meinungen; ich bin durch meine persönlichen und religiösen Überzeugungen verpflichtet, offen und ehrlich zu sprechen. Ich habe nicht die Autorität, Ihnen “die Wahrheit” zu sagen, aber ich werde meine ehrlichen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Zusammenfassungen von Hunderten von Stunden Forschung zum Thema Covid-19 teilen.

Zu Beginn dieser “Pandemie” war ich vorsichtig und daher akribisch mit dem Gebrauch von N95-Masken, Händewaschen, sozialer Isolation und Distanzierung usw. Ich studierte die Coronavirus-Wissenschaft und war an vielen Übungen in der Notaufnahme beteiligt, um unsere Praxis tiefgreifend zu modifizieren, damit wir mit dem angekündigten “Killervirus” umgehen konnten.

Verschiedene Dinge brachten mich jedoch bald auf den Gedanken, dass wir getäuscht und manipuliert wurden.

Hier sind ein paar davon:

Die “erste Welle” der “Pandemie” war die absolut ruhigste Zeit in meiner Karriere. Ich habe in den letzten fünfundzwanzig Jahren in der Notaufnahme sehr hart gearbeitet und war sehr beschäftigt. Aber sowohl in meiner regulären Notaufnahme als auch in meiner “COVID-19-gekennzeichneten” Notaufnahme gab es fast keine Patienten und fast keine Arbeit. Ich hatte mehrere lange Notaufnahme-Schichten ohne einen einzigen Patienten.

In der Zwischenzeit, wenn ich in den örtlichen Lebensmittelladen ging, drängte mich die propagierte Öffentlichkeit, Gott segne sie, an die Spitze der asozialen Distanzschlange und dankte mir für alles, was ich als Notarzt an der Front durchmachte. Sie glaubten, dass die Notaufnahmen und Krankenhäuser voll von Patienten waren, die an Covid starben, und dass ich erschöpft sein musste und Gefahr lief, selbst an der Belastung zu sterben. Ich begann, Ärzte und Freunde in ganz Kanada und den USA zu kontaktieren, und fand das gleiche Muster: leere Krankenhäuser und die Propaganda, dass sie voll von Patienten seien, die an Covid sterben.

Zu Beginn meines Studiums untersuchte ich Zink und Hydroxychloroquin, die, basierend auf einer soliden Physiologie, tatsächlich jenen seltenen Personen helfen könnten, die an diesem Erkältungsvirus schwer erkranken. Ich war überrascht, dass diese Behandlung von den meisten Medizinern einfach beiseite geschoben und abgetan wurde.

Bei meinen Nachforschungen über die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der UN erfuhr ich, dass die chinesische Diktatur (PRC) einen * Kommunisten “Dr. Tedros” als Leiter der WHO eingesetzt hatte; und ich erfuhr, wie die PRC beteiligt war an: der Freisetzung des Virus; der wochenlangen Vertuschung; dem Verschwinden und der Unterdrückung von ehrlichen chinesischen Ärzten und Wissenschaftlern; der Verbreitung des Virus in der Welt (wobei Peking, wo die PRC-Elite lebt, verschont wurde); und dem dramatischen Missbrauch des chinesischen Volkes in ihrer gut getimten Abriegelung, die gefilmt und in die Welt übertragen wurde, um die Panik zu erzeugen, die uns alle dazu trieb, unsere Wirtschaft und unsere Bürgerrechte aufzugeben.

Dr. Tam

Ich erfuhr, dass Kanadas oberste Gesundheitsbehörde, Dr. Tam, zusammen mit Dr. Tedros im Aufsichtskomitee der WHO sitzt, was sie im Wesentlichen zu einer -Vertreterin macht; und ich hörte mir ihre oft* Dissertationen an, die sie den Kanadiern bezüglich Covid-19 hielt. Auf jeder Ebene hatte die Krankenhausverwaltung offensichtlich keine andere Wahl, als sich dem endlosen Top-Down-Rollout von Regierungen mit fragwürdigen neuen Regeln, Protokollen und Verfahren zu unterwerfen. Meine ehrlichen Gespräche mit Mitarbeitern über meine Forschungen und Beobachtungen wurden zu einem Problem. In diesem Dilemma gefangen, sagte mir ein wichtiger Verwalter, den ich sehr respektiere, dass “meine Gedanken den anderen Unbehagen bereiteten und es schwierig machten, alle motiviert und konform zu halten” mit all den neuen Protokollen und Einschränkungen.

Aus Sympathie für die traurige Situation hielt ich meine klinische Position aufrecht, indem ich versprach, mir “jedes Mal auf die Zunge zu beißen, wenn ich im Krankenhaus über COVID-19 sprechen wollte”. Dies war für mich letztlich ethisch unmöglich, und ich habe mich kürzlich aus der Notaufnahme zurückgezogen, um Konflikte zu vermeiden.

Ich habe nie einen Patienten gesehen, der an COVID-19 erkrankt ist

Ich habe einige positive PCR-Tests bei asymptomatischen Menschen gesehen und beobachtet, wie Menschen in ihren eigenen Häusern eingesperrt und von Familie und Freunden isoliert wurden. Meine Nachforschungen über den PCR-Test haben mich persönlich davon überzeugt, dass er irreführend und manipulierbar ist und dazu benutzt wird, endlose Steuergelder und zukünftige Schulden abzuschöpfen, um genau die Kriminellen, die diesen Skandal betreiben, dramatisch zu bereichern.

Allein in meiner Provinz werden täglich ~50.000 PCR-Tests durchgeführt. Währenddessen bringt unsere Bundesregierung Hunderttausende von Dosen potentiell gefährlicher experimenteller Injektionen von modifiziertem viralen genetischen Material herein, nennt sie “Impfstoffe” und lässt sie vom Militär verwalten. Ist das vernünftig für eine überwiegend milde und nicht-tödliche Viruserkrankung.

Ich habe die Unterdrückung von Ärzten und Wissenschaftlern beobachtet, die Serum-Antikörper-Studien durchgeführt haben, deren Ergebnisse zeigten, dass das Virus viel weiter verbreitet war, aber im Allgemeinen nicht tödlich und in den meisten Fällen asymptomatisch oder sehr mild war; und dass wir in vielen Regionen wahrscheinlich bereits im Sommer 2020 eine natürliche Herdenimmunität erreicht hatten.

Schauen Sie sich diese Studie an – in Wuhan selbst durchgeführt, die zeigt, dass das Virus dort bis zum 1. Juni getan wurde, 2020 nur zwei Monate nach ihrer kurzen Lockdowns endete, und niemand verbreitete diesen Virus, nicht einmal die sehr wenigen Menschen mit einem positiven PCR “Test” (und sie waren nicht krank):

Ich habe bemerkt, dass China nach dem theatralischen Lockdown schnell wieder zur Tagesordnung überging, während alle unsere Volkswirtschaften eingefroren wurden:

China gewann eine enorme Kontrolle über den Weltmarkt. Es scheint eine großartige, wenn auch böse Strategie zu sein!

POLITISCHE MANIPULATION DES GESUNDHEITSPERSONALS

Ich nehme wahr, dass viele Dinge, die wir in der medizinischen Fakultät über Infektionskrankheiten gelernt haben, beiseite geschoben und durch ständig wachsende Listen von oft Mandaten durch Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens ersetzt worden sind. Ärzte, Krankenschwestern und Lehrer sind besonders wichtig für den Erfolg dieser COVID-19-Täuschung, denn wir sind Führungspersönlichkeiten in der Gesellschaft und die Menschen vertrauen unserem Rat.

So ist es nicht verwunderlich, dass ich festgestellt habe, dass die freie Rede und das freie Denken in unseren Reihen sehr unterdrückt werden. Anstatt die Strafen für abweichende Meinungen zu ertragen, können wir uns für kurzsichtige Vergünstigungen entscheiden, wie z.B. extrem ruhige Tage in der Notaufnahme, das Ersetzen unserer traditionellen praktischen Arbeit durch Zoom-Sitzungen von zu Hause aus und den Zugriff auf eine Vielzahl von neuen COVID-19 Codes. An einem Punkt gab es eine Option, mehr Geld zu verdienen, als ich normalerweise bei der Arbeit in einer geschäftigen Notaufnahme verdiene, nämlich einfach zu Hause zu bleiben und verfügbar zu sein, falls die Krankenschwester, die den Covid-Abstrich macht, eine Videokonferenz mit mir braucht.

Es gibt viele positive und negative Motivatoren, die benutzt werden, um kanadische Ärzte, Krankenschwestern und Lehrer zu manipulieren, damit sie ungewollt an diesem großen Betrug teilnehmen; aber das zerstört unsere Gesellschaft. Um eine Titanic-Metapher zu verwenden: “Sogar die Luxus-Suiten auf der Titanic enden auf dem Grund des Ozeans, wenn sie sinkt”. Außerdem scheint vieles von dem, was getan wird, einschließlich der experimentellen viralen genetischen Injektionen, gegen den Nürnberger Kodex zu verstoßen, der medizinische Experimente mit voller informierter Zustimmung der Teilnehmer vorsieht. Ärzte und Krankenschwestern stehen vor schweren Entscheidungen. Meine Karriere als Notarzt bot mir immer die Möglichkeit, meine religiösen und ethischen Überzeugungen von Ehrlichkeit und Freundlichkeit zu praktizieren und gleichzeitig ein gutes Einkommen zu erzielen. Jetzt würde die Aufrechterhaltung der Karriere, die ich liebe, die Teilnahme an der Täuschung, die Verletzung meines Eides und meiner spirituellen Überzeugungen und meiner Meinung nach das Begehen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne des Nürnberger Kodex erfordern.

“Ich fühle mit allen meinen Kollegen, den Ärzten und Krankenschwestern, mit. Wir sind alle Opfer des Covid-Missbrauchs.“

Ich habe recherchiert und wahrgenommen, wie korrupte Oligarchen dieses Verbrechen gegen die Menschheit geplant zu haben scheinen.

Ich habe recherchiert und wahrgenommen, wie korrupte Oligarchen dieses Verbrechen gegen die Menschheit geplant zu haben scheinen. Diese Planung umfasste Event 201, eine Simulation einer Corona-Pandemie, die von der Bill & Melinda Gates Foundation, dem World Economic Forum und der Johns Hopkins University im Oktober 2019 durchgeführt wurde; und die Planung der Rockefeller Foundation für die Simulation eines Virenausbruchs im Jahr 2010 mit dem Namen “Operation Lockstep”.Beide Projekte beschrieben, wie ein viraler Ausbruch genutzt werden würde, um ein autoritäres System mit dem Verlust unserer Menschenrechte und Freiheiten einzuführen. Ich beobachtete auch, wie ihre Kohorten in Big Tech wie Google, Facebook, Twitter und YouTube daran arbeiteten, uns alle zu zensieren und zu täuschen; das ist echte Propaganda.

GESICHTSMASKEN UND IMPFUNGEN

Das erzwungene Tragen von Masken durch den Großteil der Weltbevölkerung wird nicht einhellig durch echte Wissenschaft unterstützt. Diese Masken schaden unserer psychologischen, sozialen, dermatologischen, zahnmedizinischen und otolaryngotischen Gesundheit erheblich. Obwohl ich im Allgemeinen eine sehr gute Gesundheit habe, haben die Masken bei mir Ausschläge und nasale Symptome hervorgerufen, wann immer ich sie über längere Zeiträume tragen musste, die wieder verschwinden, wenn ich sie ein paar Tage lang nicht trage. Am beunruhigendsten finde ich die Eliminierung der Gesichtsausdrücke und damit der normalen visuellen sozialen Interaktion.

Die Geschichte früherer Versuche, Impfstoffe gegen Coronaviren zu entwickeln, zeigte einige sehr gefährliche Nebenwirkungen in Tiermodellen, und die Bemühungen wurden aufgegeben. Warum sollten wir einen gefährlichen Impfstoff für eine im Allgemeinen milde Krankheit nehmen, gegen die wir ohnehin eine Herdenimmunität entwickeln? Die derzeitige Einführung von teuren experimentellen “Impfstoffen” im Schnellverfahren begräbt die Steuerzahler in endlosen Schulden bei den reichen und mächtigen Schurken dieser Geschichte. Dennoch werden wir, die Menschen, die in diesem Skandal gefangen gehalten und missbraucht wurden, dazu manipuliert, neue seltsame Injektionen zu nehmen, in der Hoffnung, dass wir etwas von unserer Freiheit zurückgewinnen könnten. Außerdem sind die so genannten “Impfstoffe” keine Impfstoffe (es sei denn, wir ändern die Definition von Impfstoffen). Vielmehr sind es Injektionen von Corona-Virus-Genen. Siehe den Abschnitt Dies ist kein Impfstoff

In letzter Zeit habe ich einige schwierige persönliche Entscheidungen getroffen; ich habe auf Einkommen und persönliche Sicherheit verzichtet, um einen ethischen und ehrlichen Weg nach vorne zu wählen, der zu einem Ergebnis beitragen kann, das wahr und gerecht ist; und zur Rückkehr unserer freien Gesellschaft und bürgerlichen Freiheiten. Ich glaube, dass wir dabei fast alle Opfer sind, unabhängig davon, wo wir uns auf dem Weg zur Wiedergewinnung der Wahrheit befinden.

Quelle:

https://henrymakow.com/2021/03/trozzi-we-are-being-deceived-and-manipulated.html

