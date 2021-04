NEWSBOMBE: Pfizers Ex-Vize-Präsident enthüllt geplante Entvölkerung durch Impfagenda!

Von Michael Mannheimer, 31. März 2021

“Ich bin der Ansicht, dass es durchaus möglich ist, dass dies* für eine massive Entvölkerung genutzt wird.”

Wer das sagte ist kein Geringerer als Dr. Mike Yeadon, der ehemalige Vize- und Forschungschef von Pfizer. Und was er mit “dies” meinte, ist ebenso klar: Er meinte die modernen Impfstoffe, die imstande sind, die menschliche DNA dauerhaft und irreversibel zu ändern und den menschlichen Körper zu einer Fabrik von Viren zu machen, die so gefährlich sind, dass die Geimpften zu todbringenden “Spreadern” (Virenschleudern) gegenüber den Ungeimpften werden. (Ich berichtete).

Nein: Die vorliegende Meldung ist kein Aprilscherz. In Zeiten wie den jetzigen macht man keine Scherze über ein Thema, bei dem es um den größten Völkermord in der Geschichte der Menschheit geht – sorgfältig getarnt unter der angeblichen Bedrohung eines Virus, der zu keiner Zeit und an keinem Ort dieser Welt eine Übersterblichkeit ausgelöst hat und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn man diversen Nobelpreisträgern und Spitzen-Virologen glaubt, in Laboratorien entwickelt wurde, um die von dem “Philanthropen” Bill Gates (Wikipedia) gesteuerte ewige und globale Impfagenda zu implementieren.

Dass Geimpfte jedoch eine bis zu 40mal höhere Sterblichkeit aufweisen als Nicht-Geimpfte, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit bei einer Corona-Infektion bei 99,999 Prozent liegt, dass, wie selbst die WHO und das RKI zugeben mussten, die Corona-Pandemie nicht gefährlicher ist als eine normale saisonale Grippe – all das wird von Medien und Politikern verschwiegen. Beide haben sich schon längst von ihrer einst vornehmen Aufgabe entfernt, ihren Völkern zu dienen (wenn es diese Aufgabe überhaupt jemals gab) – und haben sich im Gegenteil deren Verskalvung und Zerstörung zur hauptaufgabe gemacht. Keine Lüge ist zu dreist, keine Fälschung von Statistiken zu kriminell, als dass sie von den Apologeten der Neuen Weltordnung (NWO) nicht propagiert und in ihren Weltmedien verkündet wird.

Sollte es zweifelsfrei bestätigt werden, dass die Impfung in Wahrheit ein Programm zur massiven Depopulation der Weltbevölkerung und damit der größte Genozid der Menschheitsgeschichte ist, dann wird ein Aufräumen beginnen, gegen welches die Nürnberger und Tokyoer Nachkriegprozesse wie ein Klacks aussehen werden: Hunderttausende, wenn nicht Millionen der Planer, Ausführer, Durchsetzer und Befürworter dieses Genozids werden von ein Weltgericht gestellt werden, wo sie mit ihrem Privatvermögen und im Extremfall mit ihrem Leben für dieses Verbrechen gerade stehen müssen. Mit einer Gefängnisstrafe ist dieses Verbrechen nicht sühnbar – zumindest nicht für jene Drahtzieher wie Soros, die Clintons, die Rockefellers, die Merkels und Söders und – auf Medienseite – die Intendanten und Chefredakteure des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks, der Privatsender und der meisten Printmedien nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Für diese kann es nur die Lösung à la Ceausescu geben: Kriegsgericht und Todesstrafe mit unmittelbarer Vollstreckung nach Verkündung des Urteils. Den Verantwortlichen ist dies absolut bewusst – und sie werden bis zu ihrem Ende kämpfen: Wenn es sein muss unter Einsatz von Nuklearwaffen (sollten die Militärs mitmachen).

Daher hat Merkel am 30. November 2020 per Verordnung, heimlich, still und leise die Waffengesetze für Bundesbehörden praktisch abgeschafft (unterzeichnet von Merkel und Seehofer). Für den Umgang mit Waffen und Munition braucht es für diese Bundesbehörden demnach keine Erlaubnis mehr, auch nicht für unter 18-Jährige.

Daher wurde die Bundeswehr, ehemals eine Armee von “Bürgern in Uniform”, zu einer Berufsarmee umgewandelt, in der immer mehr Spitzenpostionen durch Moslems mit deutschem Pass besetzt werden. Die sich nicht scheuen werden, auf deutsche Bürger (“Ungläubige”) schießen zu lassen.

Daher werden nun Milliarden Euro in den beschleunigten Aufbau einer EU-Armee ausgegeben, die nicht länger eine Armee der EU-Staaten, sondern eine Armee der Brüsseler Neostalinisten sein wird, die sich sinnigerweise den in der Sowjetunion so gefürchteten Begriff “Kommissar” gaben.

EU gab sich das Recht zur Tötung von “Aufständischen”

Der Lissabon-Vertrag vom 13. Dezember 2007 – größtenteils untergegangen in der öffentlichen Debatte – gibt dieser EU-Armee das Recht zum tödlichen Einsatz von Waffen gegenüber “Aufständischen”. Der Vertrag erlaubt die Tötung von Menschen im Falle eines „Aufruhrs“ – was genau das ist, wird nicht definiert. So könnten auch Demonstrationen durchaus als „Aufruhr“ ausgelegt werden. Es wäre nach dem neuen EU-Recht unter Umständen legitim, randalierende Demonstranten einfach zu erschießen. (Grundrechte-Charta & Artikel 6). Schon damals wussten die Verantwortlichen, wohin der Zug der EU fahren wird: in Richtung Neue Weltordnung, in Richtung massiver Masseninvasion von Moslems in die Länder der Weißen (und nur in diese), in Richtung Impfagenda und totaler Versklavung der ehemals freien Völker der weißen Zivilisation.

Leider kann ich nicht mit guten Nachrichten aufwarten. Und leider sehe ich mich gezwungen, erneut über das Thema Massenimpfung und Coronalüge zu berichten, das nicht nur vielen meiner Leser, sondern auch mir längst zum Halse raushängt. Doch in Zeiten tödlicher Gefahr darf der Blick in Richtung Gefahr niemals erlahmen. Ein einziger Tag der Muße und der “Feuerpause” läßt dem Feind genügend Zeit, sich neu zu ordnen und gänzlich unerwartete Fronten zu eröffnen. Lesen Sie daher die Bestätigung dessen, vor dem wir Widerständler seit Monaten warnen und weswegen wir von Medien und tumben, gehirngewaschene Zeitgenossen als “Verschwörungstheoretiker” lächerlich gemacht wurden. Doch die meisten Verschwörungstheorien wurden Realität.

Und so wird auch die “Verschwörungstheorie” zur Realität werden, dass man uns per Impfzwang ausrotten will – wenn wir nicht bereit sind, notfalls auch unser eigenes Leben aufs Spiel zu setzen im Kampf um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. (MM)

NEWSBOMBE:

Ex-Vize-Präsident von Pfizer enthüllt geplante Entvölkerung durch Impfagenda!

Jan Walter,legitim.ch, vor 13 Stunden,

https://www.legitim.ch/post/newsbombe-ex-vize-pr%25C3%25A4sident-von-pfizer-enth%25C3%25BCllt-geplante-entv%25C3%25B6lkerung-durch-impfagenda

Zwischen-Überschriften und Layout von Michael Mannheimer

Zehntausende Impfgeschädigte und Tote

allein in England

Die britische Zulassungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) bestätigte am 22. März, dass allein in England bis dato

173 Menschen am mRNA-Impstoff von Pfizer gestorben sind und

am mRNA-Impstoff von Pfizer gestorben sind und 24’207 einen Impfschaden mitunter schwere Impfschäden wie Erblindungen und Hirnblutungen erlitten haben. (vgl. gov.uk )

Hinweis MM: Allein diese Zahlen sind ohne Beispiel in der britischen impfgeschichte. Doch im vorliegnden Bericht wird leider nicht erwähnt, dass dies nur der Anfang des Massensterbens ist. Die US-Impfexpertin Dr. Tenpenny, die den Corona-impfstoff decodiert hat*, sagte voraus: “Menschen, die diese Impfung erhalten haben, werden innerhalb der nächsten Monate oder innerhalb des nächsten Jahres sterben”. Dem Autor Jan Walter von legitim.ch scheint dies entgengan zu sein. Denn ansonsten hätte er dies in seinen Artikel eingflochten. Kein vorwurf an ihn, sondern nur eien Feststellung. Bei der Masse der täglich eingehnden Horrormeldungen ist es unmöglich, bei jedem Thema auf dem aktuellen Stand zu sein.

*

– “US-Virologin erklärt, warum der Covid 19-Impfstoff todbringend ist“

– “Irische Immunologin und Molekularbiologin: Warum COVID-19-Geimpfte Monate nach der mRNA-Impfung sterben werden“

Katastrophale Impfschäden:

Hautablösungen, unerträgliche Schmerzen

Hautablösung bei 74-jährigem Mann

Video anschauen hier, MM: Video wurde geblockt!

Hautveränderung mit unerträglichen Schmerzen nach Impfung

Am 29. März berichtete ABC 8 über einen 74-jährigen Mann, dessen Haut sich nach der Verabreichung des Impfstoffs von Johnson & Johnson plötzlich ablöste und die Ärzte bestätigten den schrecklichen Vorfall als Impfschaden.

über einen 74-jährigen Mann, dessen Haut sich nach der Verabreichung des Impfstoffs von Johnson & Johnson plötzlich ablöste und die Ärzte bestätigten den schrecklichen Vorfall als Impfschaden. Am 31. März berichtete die Daily Mail über eine 41-jährige Mutter, die selbst zwei Wochen nach der Impfung mit AstraZeneca noch unerträgliche Schmerzen am ganzen Körper verspürt. Die britische Zulassungsbehörde meint, dass es ungefähr 1 von 100 treffen würde. (Ihr 13-jähriger, geimpfter Sohn leidet übrigens an Autismus.)

Wer immer noch denkt, dass Impfungen gesund und harmlos sind, sollte sein Weltbild spätestens JETZT überdenken; zumal Dr. Mike Yeadon, der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer des umstrittenen Impfstoffherstellers Pfizer am 25. März in einem brisanten Interview mit America’s Frontline Doctors (AFLDS) bestätigt hat,

“dass die aktuelle Politik ein System schafft, das zu einer massiven Entvölkerung führen wird”.

Dr. Mike Yeadon, der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer des Impfstoffherstellers Pfizer

Ehemaliger Pfizer-Vizepräsident und -Forschungs-Chef:

“Ich denke, dass das grosse Geld von Pharma plus Bargeld von der BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation) ein Umfeld schafft, in dem, Nein zu sagen, für die Aufsichtsbehörde keine Option ist.”



“Ich muss zum Thema Auffrischungsimpfungen zurückkehren, und ich fürchte, dass dieses Narrativ ausgenutzt werden wird, um beispiellose Macht über uns zu erlangen.”



“Bitte warnen Sie jede Person davor, Impfungen aufzufrischen! Es gibt absolut keine Notwendigkeit dafür.”



“Da sie nicht benötigt werden, sie jedoch in der Pharmaindustrie hergestellt werden und die Aufsichtsbehörden beiseite getreten sind (keine Sicherheitstests), kann ich nur ableiten, dass sie für schändliche Zwecke verwendet werden.”



“Wenn zum Beispiel jemand in den nächsten Jahren einen erheblichen Teil der Weltbevölkerung verletzen oder töten wollte, wird dies durch die derzeit eingerichteten Systeme ermöglicht.”



“Ich bin der Ansicht, dass es durchaus möglich ist, dass dies für eine massive Entvölkerung genutzt wird.” Dr. Mike Yeadon, der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer des umstrittenen Impfstoffherstellers Pfizer am 25. März in einem brisanten Interview mit America’s Frontline Doctors (AFLDS)

https://www.americasfrontlinedoctors.com/exclusive-former-pfizer-vp-to-aflds-entirely-possible-this-will-be-used-for-massive-scale-depopulation/

“Wenn zum Beispiel jemand in den nächsten Jahren einen erheblichen Teil der Weltbevölkerung verletzen oder töten wollte, wird dies durch die derzeit eingerichteten Systeme ermöglicht.”



Dr. Mike Yeadon

Fazit

Wenn man bedenkt, dass Exponenten der einflussreichsten Dynastien dieser Welt wie Prinz William und sein Vater, Prinz Charles, öffentlich sagen, dass es zu viele Menschen auf Erden gibt (vgl. Daily Mail ), aber selbst kinderreiche Familien haben und mit ihrem Lebensstil mehr Ressourcen verbrauchen als ganze Städte, erscheint die schockierende Warnung von Dr. Mike Yeadon umso glaubwürdiger. Und es ist ja nicht so, dass die Agenda einer drastischen Bevölkerungsreduktion auf 500 Millionen nicht in Stein gemeisselt ist. (vgl. Giorgia Guidestones )

Wer die politische Agenda der Links-Grünen genau studiert, erkennt die Handschrift von einflussreichen Denkfabriken wie dem Club of Rome, deren aristokratischen Mitglieder und Gründer das pure Gegenteil von dem verkörpern, was sie predigen.

Noch gefährlicher als linksgrüne Handlanger sind jedoch die falschen Bürgerlichen, die ihr Lager in wichtigen Momenten verraten; manche wohl aus Unwissenheit und andere, weil sie zu diesem menschenfeindlichen Kult gehören. Bill Gates kündigte bereits im Jahr 2010 an, dass sich die Menschheit mit „Reproduktionsmedizin und Impfstoffen“ um 10 bis15 Prozent reduzieren liesse, um den Planeten vor einer angeblich drohenden Überbevölkerung zu retten:

Letztes Jahr meinte Bill Gates (mit einem verdächtigen Grinsen im Gesicht), dass er bei einer Durchimpfung der Weltbevölkerung 700.000 Opfer in Kauf nehmen würde:



WICHTIG: Ich habe von einem Insider des Schweizer Gesundheitswesens gehört, der seinen Freunden davon abrät, sich mit dem Impfstoff von Pfizer impfen zu lassen!

Nachwort Michael Mannheimer:

„Lasse mich nicht bevormunden“

Seehofer will sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=mRxeJso3FDY

Videodauer: 50 Sekunden



Bundesinnenminister Horst Seehofer (71) will sich nicht mit dem jetzt vor allem für ältere Menschen vorgesehenen Vakzin von Astrazeneca impfen lassen. Das sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag auf Anfrage. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, Seehofer habe einen Appell von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an die älteren Kabinettskollegen, sich mit Vakzin impfen zu lassen, zurückgewiesen. «Ich lasse mich nicht bevormunden», sagte der CSU-Politiker demnach zu «Bild». Bund und Länder waren am Dienstagabend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Jüngere können sich nach Rücksprache mit dem Arzt und auf eigenes Risiko weiterhin damit impfen lassen.



Man glaubt’s nicht, wie dreist die Politiker sind, wenn es um ihre eigene Haut geht

Während das gemeine Volk zwangsgeimpft wird, während Impfunwillige vom öffentlichen Leben und nahezu allen uns von Geburt an gegebenen Freiheiten ausgeschlossen werden, reagierte Innenminister Seehofer auf die Aufforderung seines Kollegen Spahn, sich, da über 70, impfen zu lassen, kategorisch: “Nein! Ich lasse mich nicht bevormunden“, sagte der Innenminister der Bild-Zeitung. Allerdings hege Seehofer keine Bedenken gegen den Impfstoff vor sich.

Eine glatte Lüge Seehofers

Denn Seehofer weiß zu genau, warum er sich nicht impfen läßt. Er kennt die Pläne des WEF und der NWO, er weiß, wie der Impfstoff wirkt (Seehofer ist Chef des Bundesverfassungsschutzes) – und er kennt vor allem seine Chefin: De “Raute des Todes”, wie Merkel im Volksmund inzwischen sinnigerweise genannt wird (die Raute ist im Übrigen eines der vielen Erkennungszeichen der Freimaurerei).

Eines darf sicher sein: Seehofer wird keine Nachteile haben

Während Ungeimpfte in Zukunft ein Leben dritter Klasse führen werden, während sie weder in Kinos, in Konzerte, in Fußballstadien dürfen, nicht reisen oder in Shoppingcenter einkaufen dürfen, während sie in vielen Fällen sogar mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes rechnen müssen – wird all dies einem Seehofer erspart bleiben. Denn er zählt zum Kreis der “Unberührbaren”. Das sind jene, die an der Umsetzung des teuflischen Plans des Bill Gates und Klaus Schwab aktiv mitgewirkt haben. All dies gilt natürlich nur dann, wenn es den Völkern dieser Welt nicht gelingen sollte, sich aus den Armen der WEF/NWO-Krake zu befreien.

