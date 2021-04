Die “Overton-Fenster”-Technik: Wie Medien und Politik IHRE Einstellung zu beliebigen gesellschaftlichen Themen in einem Sinne ändern, die Sie früher als absolut inakzeptabel hielten

Von Michael Mannheimer, 08. April 2021

Politische Vorhaben, die innerhalb des Overton-Fensters liegen,

gelten als konsens- oder mehrheitsfähig

Als Overton-Fenster wird der Rahmen an Ideen bezeichnet, die im öffentlichen Diskurs akzeptiert werden, unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Moral. Nach diesem Modell enthält dieses Fenster eine Reihe von Postulaten, die im aktuellen Klima der öffentlichen Meinung als politisch akzeptabel angesehen werden und die ein Politiker empfehlen kann, ohne als zu extrem zu wirken, um ein öffentliches Amt zu erhalten oder zu behalten. Das Konzept wird auf der ganzen Welt angewandt, insbesondere von politischen Analytikern – zum Beispiel zur Evaluation und Einschätzung von Sachverhalten. Ein verwandter Begriff ist der Meinungskorridor, der in Schweden und Norwegen verwendet wird.

Der Name leitet sich von dem Begründer dieser Theorie Joseph P. Overton (1960–2003) ab, einem amerikanischen Anwalt und ehemaligen Vizepräsidenten des Mackinac Center for Public Policy. Overton behauptete, die politische Lebensfähigkeit einer Idee hinge hauptsächlich davon ab, ob sie in dieses Modell passe und nicht so sehr davon, den individuellen Präferenzen der Politiker gemäß konzipiert zu sein.

Das Overton-Fenster ist ein Ansatz, um zu bestimmen, welche Ideen den Bereich der Akzeptanz innerhalb der möglichen Regierungspolitik einer Demokratie definieren. Befürworter von Postulaten außerhalb des Fensters (Framing) versuchen, die Öffentlichkeit zu überzeugen oder sie zu beeinflussen, um das Fenster zu verschieben und/oder zu erweitern. Befürworter der gegenwärtigen oder ähnlicher Standards versuchen innerhalb des Fensters die Menschen davon zu überzeugen, dass die außerhalb liegende Politik als inakzeptabel betrachtet werden sollte.

Das Overton-Fenster geht von der Frage aus, warum so viele neue und plausible Ideen nicht ernst genommen werden. Overton stellte fest, dass Politiker, die wiedergewählt werden wollen, sich keine Antworten leisten wollen oder können, die als extrem gelten. Der Rahmen des Akzeptablen sollte nicht gesprengt werden. In diesem „Annehmlichkeitsfenster“ finden sich akzeptable Vorhaben, die von Experten oder Wissenschaftlern abgesegnet wurden, die durch Statistiken abgesichert und belegbar sind, die gute Chancen haben, in die Gesetzgebung aufgenommen zu werden und letztlich von vielen Wählern mitgetragen werden.[Rutger Bregman: Utopien für Realisten. 2. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2019]

Am obigen Diagramm erkennt man die Wirkungsweise des Overton-Fensters:

Dieses, in weiß gezeichnete Fenster der von der Bevölkerung akzeptierten Politik, kann mittels bestimmter Manipulationen beliebig nach rechts oder links verschoben werden. Wobei es seine Attribute (“populär”, “realpolitisch”, “Ist-Zustand”) beibehält – obwohl es seine politische Grundausrichtung komplett geändert hat. Im obigen Beispiel: Verschiebt man das Fenster nach ganz links, wird eine zuvor als inakzeptablen empfundenen globalistische Politik nun von der Bevölkerung als “populär”, “realpolitisch” und “Ist-Zustand” eingestuft.

Laut der sogenannten Overton-Fenster-Theorie gibt es für jede Idee oder für ein Problem in der Gesellschaft ein sogenanntes Fenster der Möglichkeiten/ der Gelegenheit. Innerhalb dieses Fensters hat man die Option, über eine Idee zu diskutieren, sie öffentlich zu unterstützen, zu fördern und zu versuchen, sie schließlich als Gesetz zu statuieren. Es bestehen eine Reihe von Möglichkeiten, die von «undenkbar», d.h. der öffentlichen Moral völlig entgegengesetzt bis hin zu „aktuell“, d.h. breit diskutiert und angenommen im Bewusstsein der Massen und letztlich gesetzlich verankert.

Die 68er waren Meister in der Anwendung des Overton-Prinzips

Die durch Overton beschriebene Technik zur Manipulation der Einstellung zu den Dingen in der Gesellschaft, die früher als absolut inakzeptabel galten, hat nichts mit Theorie zu tun. Diese Technik findet statt. Jeden Moment. Und sie hat Deutschland und Europa im Vergleich zu früher in einer Weise umgestaltet, wie man es noch 1980 nie für möglich gehalten hatte. Der Artikel beschreibt dies am Beispiel des Kannibalismus sehr eindrücklich, wie man diesen Begriff und die Praxis dazu von “undenkbar, zu “inakzeptabel”, zu “interessant” bis hin zum völlig akzptierten gesellschaftlichen Wert verändern kann.

Wie das Overton-Prinzip funktioniert

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Umwandlung der Begriffs, die man umgestalten will. Zählte “Religionskritik” etwa als vollkommen anerkannter Standard in westlichen Gesellschaften, und will man sie jedoch in Form der Islamkritik verhindern, so wäre es kontraproduktiv, Islamkritiker als “Religions-” oder “Islamkritiker” zu bezeichen. Man nennt sie besser “Islamophile” oder “Islamhasser” – was deren Akzeptanz in der Gesellschaft nachweislich erschwert hat (während umgekehrt kein linker Kirchenkritiker sich als “Christenhasser” bezeichnen würde).

Im nächsten Schritt werden “Wissenschaften” (meist aus den “weichen” Themengebieten wie Soziologie, Ethnologie, Kommunikationswissenschaften u.a., wo jeder alles behaupten kann und rhetorische Fähigkeiten über wissenschaftliche obsiegen)) zu Hilfe gezogen, um die Neudeutung des Begriffs “wissenschaftlich” aufzuwerten und alte Begriffsmuster aufzuweichen.

Parallel dazu werden die Medien einbezogen, die die neuen Begrifflichkeiten in tausenden und abertausenden von beiträgen gesellschaftsfähig machen (Nicht umsonst war die Unterwanderung der Medien das erste und wichtigte Ziel der 68er).

Wenn man dann diesen Begriff nur lange genug “wissenschaftlich” und medial beharkt, wird es früher oder später zu einem radikalen Umdenken der Gesellschaft über JEDEN avisierten Wert geben – und jene, die früher Teil der mehrheitsmeinung waren, finden isch plötzlich auf der anderen Seite wieder: Als Feinde de Fortschritts, als Ewiggestrige, als Volks- oder . Menschenfeinde (Homophobe).

Beispiele:

Kernkraft, Homosexualität, Massenimmigration, Klima

Die europäische Linke und die deutschen Grünen haben dies mehrfach vorexerziert. Aus der weitestgehend akzeptierten Kernkraft der 50er bis Anfang 70er Jahe wurde ein Schreckgespenst. Wer heute noch für Kernkraft ist, gilt als Volks- und Klimaschädling. Das ist nur in Deutschland so. Schon im Nachbarland Frankreich ist Kernkraft kein Thema für Güne mehr. Und im Rest der Welt schon gar nicht.

Ein weiteres Beispiel ist das Thema Homosexualität: Früher waren die meisten Menschen gegen diese Praxis eingestellt. Heute gelten jene, die sich nicht ohne Wenn und Aber dafür aussprechen, als “homophob”.

Und weiter: Was man noch vor Jahrzehnten als Invasion gewertet und sich entsprechend dagegen gewappnet hätte, wurde zur multikutuellen Immigration umgedeutet – und all jene, die sich dagegenstellen, von Helden (die sie zu allen anderen Zeiten gewesen wären) zu “Faschisten”, “Rechtsradikalen” oder “Islamhassern” umgedeutet.

Das Overton-Prinzip funktioniert überall und zu jeden vorstellbaren Thema (Klimalüge, Nazilüge, Islamlüge, Eurolüge), wenn man sich an die Regeln hält, die der amerikanische Soziologe Overton beobachtet und beschrieben hat. Es klappt am einfachsten in einer sogenannten toleranten Gesellschaft. In einer Gesellschaft, die keine Ideale hat und auch keine klare Trennung zwischen dem Guten und dem Bösen. In Gesellschaften also wie etwa der deutschen. Wie das Overton-Fenster en detail funktioniert, können Sie dem folgenden Artikel entnehmen. Kommentieren Sie ihn – am besten mit Beispielen aus Ihrer Lebenserfahrung, von denen Sie meinen, dass es zum Thema passt. (Michael Manheimer)

Hinweis: Wenn der Autor des vorliegenden Artikels die Overton-Technik “nicht als Gehirnwäsche, sondern als eine sehr feine Manipulationstechnik” darstellt, so irrt er gewaltig. Overton ist Gehirnwäsche vom Feinsten: Sie ist hochmanipulativ, wird durch Techniken angewandt, die sich dem “Opfer” kognitiv komplett entziehen und unterscheidet sich von den üblichen, in totalitären Systemen angewandten Gehirnwäsche-Techniken allein in ihrer relativen Gewaltlosigkeit: Da wird nicht – wie in den Umerziehungslagern der sozialistischen Staaten – auf die Umzuerziehenden eingeprügelt. Da wird nicht ihre Essensration gekürzt. Da werden ihnen keinen “Privilegien” verweigert u.v.a.m. Die Overton-Technik ist Umerziehung durch eine meisterhafte subtile Manipulation, die zum selben Ergebnis führt wie jene zuvor genannten totalitären Methoden. Nur mit dem Unterschied, dass Sie nicht wissen, umerzogen worden zu sein.

Das Overton-Fenster

Wie Medien und Politik Ihre persönliche Einstellung zu beliebigen Themen ändern,

ohne dass sie davon Kenntnis haben

Sie glauben, Sie hätten Ihre Meinung zu politisch-gesellschaftlichen Dingen frei gefällt? Dann wissen sie nichts über die Techniken, wie Politik und Medien Ihre persönliche Einstellung quasi nach Belieben steuern können … (MM)

Lena von Orel: Das Overton-Fenster, PI-News am 7. Februar 2014

Grafiken, Zwischenüberschriften und Layout von MM

Wir reden hier nicht über Gehirnwäsche, sondern von einer sehr feinen Manipulationstechnik. Sie wird wirksam durch die konsequente, systematische Anwendung und begünstigt durch ihre Subtilität und fehlende Wahrnehmung in der Gesellschaft, die das Opfer der Beeinflussung ist. Wir zeigen an einem Beispiel, wie eine Gesellschaft Schritt-für-Schritt beginnt, zuerst über etwas Verwerfliches zu diskutieren, dann dieses als angemessen zu betrachten, um es schließlich zu akzeptieren. Letztlich wird es in einem Gesetz formuliert, das das einst Undenkbare schützt.

Fiktives Beispiel “Kannibalismus”

Nehmen wir als Beispiel etwas völlig Unvorstellbares, z.B. Kannibalismus. Für uns etwas unerhört Abstoßendes. Stellen wir uns vor, es sollte ein legitimes Recht auf Kannibalismus, also auf den Verzehr von Menschen geben. Für uns eine unglaubliche Vorstellung. Aber es ist völlig klar, dass es gegenwärtig (2014) keine Möglichkeit gibt, eine Propaganda für Kannibalismus durchzuführen – die Gesellschaft würde empört reagieren. Diese Situation bedeutet, dass sich das Thema der Legalisierung des Kannibalismus momentan in der Null-Phase des Fensters der Möglichkeit befindet. Diese Phase wird nach der OVERTON-Theorie als «Undenkbar» bezeichnet. Konstruieren wir nun, wie dieses „Undenkbare“ realisiert wird, indem es durch alle Phasen des Fensters der Gelegenheit oder Möglichkeit geht.

Kannibalismus gilt in unserer Gesellschaft als ekelhaft und absolut nicht akzeptabel. Spekulationen über dieses Thema sind unerwünscht, sowohl in der Presse als auch in einer anständigen Gesellschaft. Bisher ist es ein undenkbares, absurdes, verbotenes Phänomen, ein Verbrechen.

Wenn man Kannibalismus „salonfähig“ machen will, muss man also innerhalb des OVERTON-Fensters eine Bewegung von „undenkbar“ zu „radikal“ vornehmen. Wie könnte man das angehen? Nun, wir haben doch Meinungsfreiheit. Warum sollten wir nicht einmal über Kannibalismus reden? Es ist das Recht der Wissenschaftler über alles reden und diskutieren zu dürfen. Das ist die Freiheit der Wissenschaft – für die Wissenschaftler gibt es keine Tabus. Wissenschaftler erforschen. Man könnte ein wissenschaftliches Symposium durchführen mit dem Thema „Exotische Rituale der Ureinwohner Polynesiens“. Ein solches Symposium ist – unter wissenschaftlichen Prämissen – freizuhalten von Vorurteilen. Man neutralisiert das Forschungsgebiet und erhält somit wissenschaftlich exakte Aussagen über den Kannibalismus.

Über Kannibalismus kann man also durchaus sachlich reden und dabei innerhalb der wissenschaftlichen Seriosität bleiben. Es ist also bereits Bewegung im OVERTON-Fenster erfolgt. Das ist erkennbar, durch die Nachprüfbarkeit der Positionen und Denkergebnisse. Damit ist der Übergang von einer unversöhnlich-negativen Haltung der Gesellschaft zu einer mehr toleranten Haltung gewährleistet. Gleichzeitig mit der wissenschaftlichen Diskussion sollte dann unbedingt Begrifflichkeit wie «Gesellschaft der radikalen Kannibalen» eingeführt werden. Vielleicht erst nur im Internet – mit dem Erfolg: die radikalen Kannibalen werden bemerkt und allmählich in den Massenmedien erwähnt.

Zunächst ist nur eine allgemeine Aussage im Sinne von: so etwas gibt es. Aber – und das ist das Erschreckende -, diese schockierenden Monster so einer speziellen Art werden gleichsam als Vogelscheuchen benötigt. Man kann auf diese Weise einen Vergleich statuieren z.B. zwischen den „schrecklichen Kannibalen“ im Gegensatz anderen „Vogelscheuchen“, den Nazis, die zur Vernichtung anderer aufrufen. Aber über „Vogelscheuchen“ später. Hingewiesen sei auf die Aussagen britischer Forscher bzgl. radikaler Monster und der Thematik Kannibalismus.

Das Ergebnis der ersten Bewegung des Overton Fensters:

Das unangemessene Thema wurde eingeführt, ein Tabu thematisiert. Es kam zugleich zu einer Zerstörung der Eindeutigkeit des Problems; «Grauzonen» entstanden.

Im nächsten Schritt bewegt sich das Fenster weiter und bringt das Thema Kannibalismus aus dem radikalen Bereich in den Bereich des Möglichen. In dieser Phase vertreten wir weiterhin die «Wissenschaftler»: Man darf dem Wissensdrang keine Grenzen setzen. Man kann, ja man muss auch über den Kannibalismus reden. Wer sich weigert, dies zu diskutieren, muss als prüde und Heuchler gebrandmarkt werden.

Bei der Verurteilung der Prüderie, müssen wir dem Kannibalismus unbedingt einen anderen, wissenschaftlichen Namen geben. Dadurch verhindern wir, dass manche „Faschisten“ auf die Idee kommen, dieses „K-Wort“ auf die Andersdenkenden anzuwenden. Achtung! Erstellung eines Euphemismus ist ein sehr wichtiger Punkt. Für die Legalisierung einer undenkbaren Verhaltensbeschreibung muss ihr ursprünglicher Name geändert werden. Auf unser Beispiel angewandt: wir reden nicht mehr von Kannibalismus, sondern von Anthropophagie. Wobei dies nur ein Übergangsbegriff ist, da ja diese Bezeichnung auch diskreditierend ist.Zielsetzung bei der Erfindung eines neuen Begriffes ist es, die Sache selbst von seinem Ursprung und negativ besetzten Inhalt zu befreien.

Kannibalismus verwandelt sich in Anthropophagie

und danach wird zur Anthropophilie.

Das ist ungefähr so, als würde für einen Verbrecher Name und Identität gefälscht.

Parallel zu dem Spiel mit den Begriffen wird ein tragender Präzedenzfall erschaffen – aus einem historischen, mythologischen und aktuellen oder einfach nur erfundenen, aber Hauptsache legitimen Hintergrund. Dieser Fall wird gefunden oder erfunden als «Beweis» dafür, dass Anthropophilie im Prinzip legitim werden kann. Erinnert sei

• «an die Legende über die sich aufopfernde Mutter, die mit ihrem Blut ihre vor Durst sterbenden Kinder gerettet hat.»

• «an die Geschichte der antiken Götter, die überhaupt einander gegessen haben, alle nacheinander. In der Mythologie der Griechen und Römer war das Normalität!»

• «an Rituale bei Christen. Das ist doch ein klarer Fall von Antropophilie! Sie trinken immer noch rituell das Blut und essen das Fleisch von Gott im Abendmahl. Wollen sie etwa die christliche Kirche beschuldigen? Ja, wer sind Sie dann, verdammt, noch mal?»

Die Hauptaufgabe dieses Schrittes ist es, zumindest teilweise, das Essen von Menschen in einem bestimmten historischen Kontext außer strafrechtlicher Verfolgung zu bringen.

Overton ist eine funktionierende Technik

der Manipulation von Meinungen

Es muss betont werden, dass OVERTON eine Technik beschrieb, die es ermöglicht, eine Idee zu legalisieren. Er hat damit nicht etwa ein Konzept angeboten, nicht seine Gedanken formuliert; er beschrieb vielmehr eine funktionierende Technik. Das bedeutet, er erkannte eine Reihenfolge der Aktionen, deren Ausführung unweigerlich zum gewünschten Ergebnis führt. Wenn man diese Erkenntnis bewusst als Waffe für die Zerstörung der menschlichen Gemeinschaften nutzte, kann diese Technik letztlich effektiver als eine Atombombe sein. Und so weiter …

Nachdem ein legitimierender Präzedenzfall gestattet wurde, erhalten Sie die Möglichkeit, das Overton-Fenster aus dem Gebiet des Möglichen in den Bereich der Rationalen zu bewegen.

Das ist der dritte Schritt.

Hier wird das Zerkleinern des ganzen Problems vollzogen.

• «Der Wunsch, Menschen zu essen ist genetisch bedingt, es liegt in der Natur des Menschen»

• «Manchmal ist man gezwungen, Menschen zu essen, es gibt es Notsituationen»

• «Es gibt Leute, die wollen gegessen werden»

• «Anthropophilen wurden provoziert»

• «Die verbotene Frucht lockt immer»

• «Der freie Mensch hat das Recht zu entscheiden, was er isst»

• «Jeder hat das Recht, sich zu outen und zu erkennen zu geben, verstecken Sie die Informationen nicht und lassen Sie jeden sich identifizieren, ob er ein Anthropophile oder ein Anthropophobe ist»

• «Gibt es durch Anthropophilie Schaden? Seine Unvermeidlichkeit ist nicht bewiesen».

Im öffentlichen Bewusstsein wird ein «Schlachtfeld» um das Problem künstlich erschaffen. An den äußeren Flanken werden die Vogelscheuchen aufgestellt: da sind zum einen die auf diese Weise entstanden radikalen Anhänger und zum anderen die radikalen Gegner des Kannibalismus.

Die echten Gegner aber sind „die normalen“ Menschen, die nicht gleichgültig zu dem Problem der Enttabuisierung des Kannibalismus bleiben. Sie werden zusammen mit der jeweiligen Vogelscheuche am anderen Rand zusammengepackt und als radikale Gegner definiert. Ablehner der Anthropophilie werden zu faschistischen Hassfiguren, die alle Kannibalen, Juden, Kommunisten und Neger verbrennen wollen. Die Presse tut das ihre, um diese Meinung zu verbreiten. Bei dieser Sichtweise bleiben die sogenannte Antropophilen angeblich gleichsam in der Mitte zwischen den Vogelscheuchen von rechts und links, auf dem «Boden der Vernunft», von dem aus sie mit dem ganzen Pathos der «Vernunft und Menschlichkeit», Nazis aller Arten verurteilen.

«Wissenschaftler» und Journalisten in dieser Phase beweisen, dass die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte von Zeit zu Zeit einander aufgegessen hat, und das ist normal. Das Thema der Antropophilie kann man nunmehr aus dem Bereich des Rationalen in die Kategorie des Populären bringen. Das Overton-Fenster bewegt sich weiter.

Für die Förderung des Themas Kannibalismus muss es vom pop-content unterstützt werden; ausgewogen angereichert mit historischen und mythologischen Personen und, wenn möglich, mit bekannten Persönlichkeiten der Gegenwart. Anthropophilie dringt massiv in die Nachrichten und Talkshows ein. Menschenessen sieht man im Kino und es wird in Songtexten und Musikvideos zum Alltag.

Einer der Tricks der Popularisierung heißt:

«Schauen Sie sich um!»

• «Wussten Sie nicht, dass ein bekannter Komponist ähm…ein Anthropophile ist?»

• «Und ein bekannter polnischer Schriftsteller war sein Leben lang ein Antropophile und wurde sogar dafür verfolgt.»

• «Wie viele von denen in der Psychiatrie weggesperrt wurden! Wie viele Millionen wurden ausgewiesen und haben ihre Staatsangehörigkeit verloren!.. Übrigens, wie finden Sie den neuen Clip von Lady Gaga «Eat me, baby»?

In dieser Phase wird das entwickelnde Thema zu einem TOP-Thema und beginnt, sich selbst in den Medien, im Showbusiness und in der Politik zu entfalten. Eine weitere effiziente Technik: die Thematik in Talk-Shows, mit Journalisten und Aktivisten der Anthropophilie zu „diskutieren“ und möglichst Experten von dem Diskurs auszuschließen.

Dann, in dem Moment, wenn alles schon zu langweilig geworden ist und die Diskussion über das Problem in einer Sackgasse angekommen ist, kommt sinnigerweise ein extra dazu vorbereiteter Profi und sagt: «Meine Herren, in der Tat ist es nicht so, sondern so, und das ist es. Und man soll es so-und-so machen» – und gibt inzwischen eine sehr bestimmte Richtung an, die von der Bewegung des «Fensters» vorgelegt wurde. Für die Rechtfertigung der Befürworter der Legalisierung verwendet man eine Humanisierung der Verbrecher durch das Erstellen eines positiven Images mit den Eigenschaften, die mit dem Verbrechen nichts zu tun haben.

• «Es sind doch kreative Menschen. Er hat nur seine Frau gegessen, was nun?»

• «Sie lieben ihre Opfer aufrichtig. Isst, heißt liebt!»

• «Anthropophile haben einen erhöhten IQ und im Übrigen, halten sie eine strenge Moral ein»

• «Anthropophile sind selber die Opfer, das Leben hat sie gezwungen»

• «Sie wurden so erzogen», etc.

So ein Schnickschnack ist das Salz der beliebten Talkshows. «Wir erzählen Ihnen eine tragische Geschichte der Liebe! Er wollte sie essen! Und sie wollte gerne von ihm gegessen werden! Wer sind wir, um Sie zu verurteilen? Vielleicht ist es Liebe? Wer sind Sie, um der Liebe im Wege zu stehen?!»

Overton-Anwender: “Wir sind die Macht“

Zu der fünften Phase der Bewegung des Overton-Fensters kommt man erst, wenn das Thema so aufgeheizt ist, dass sie leicht aus der Kategorie «populär» in die Sphäre der aktuellen Politik rutscht. Die Vorbereitung der rechtlichen Rahmenbedingungen fängt an. Lobby-Gruppierungen konsolidieren sich und kommen aus dem Schatten. Es werden soziologische Umfragen veröffentlicht, die angeblich den hohen Anteil der Befürworter der Legalisierung von Kannibalismus bestätigen. Politiker lassen in ihren öffentlichen Äußerungen Versuchsballons zur gesetzlichen Anerkennung dieses Themas starten.

In das öffentliche Bewusstsein wird ein neues Dogma eingeführt – «das Verbot des Verzehrs von Menschen ist verboten».Dies ist ein Aushängeschild des Liberalismus – Toleranz als Verbot von Tabus, das Verbot von Korrektur und Warnung vor den verheerenden Abweichungen für die Gesellschaft. In der letzten Phase der Fensterbewegung, dem Wechsel von der Kategorie «populäre» zu «aktuelle Politik» ist die Gesellschaft bereits gebrochen. Ihre aktivsten Mitglieder werden noch versuchen, der gesetzlichen Fixierung einer Akzeptanz von Dingen, die zuvor unvorstellbar waren, zu widerstehen. Aber im Ganzen ist die Gesellschaft gebrochen. Sie hat schon ihre Niederlage akzeptiert. Gesetze sind verfasst, geändert (zerstört) ist die Norm bisherigen Zusammenlebens.

Nunmehr wird dieses Thema unvermeidlich die Kindergärten und Schulen erfassen. Die nachfolgende Generation wird geprägt und bekommt keine Chance zum Überleben.

Wie bricht man die Overton-Technik ?

Das im OVERTON–Fenster beschriebene Verhaltensmuster geht am einfachsten in einer sogenannten toleranten Gesellschaft auf. In einer Gesellschaft, die keine Ideale hat und auch keine klare Trennung zwischen dem Guten und dem Bösen. Sie wollen darüber sprechen, dass Ihre Mutter eine Schlampe ist? Möchten Sie darüber einen Vortrag halten oder einen Artikel in einer Zeitschrift veröffentlichen? Vielleicht einen Song darüber schreiben und singen? Und weiterhin versuchen Sie zu beweisen, dass es normal oder sogar notwendig ist, eine Schlampe zu sein, nur weil man selbst in einer besoffenen Karnevalsnacht gezeugt wurde. Das ist genau die oben beschriebene Technik.

Sie stützt sich auf die Freizügigkeit.

Es gibt keine Tabus.

Nichts ist heilig.

Es gibt keine sittlichen Begriffe.

Selbst das Diskutieren darüber ist unangemessen und verpönt.

Ethik, Moral gibt es nicht.

Und was gibt es? Es gibt die sogenannte Meinungsfreiheit, umgewandelt in die Freiheit der Entmenschlichung. Vor unseren Augen werden die Grenzen eine nach der anderen aufgehoben, die die Gesellschaft bislang vom Abgrund der Selbstzerstörung aufgehalten haben. Jetzt ist der Weg dorthin geöffnet. Du denkst, Du alleine kannst nichts ändern? Du hast vollkommen recht: Allein kann man nichts!

Aber Du persönlich bist verpflichtet,

ein Mensch zu bleiben

Und ein Mensch ist in der Lage, eine Lösung für alle Probleme zu finden. Und was er alleine nicht schafft, werden die Menschen, vereint durch eine gemeinsame Idee, schaffen. Schau Dich um!

***

Nachtrag:

Das Overton-Fenster der Flüchtlingskrise

Silvester 2015/16 in Köln wurde zum Kristallisationspunkt der Flüchtlingskrise in Deutschland. In Köln kam das Rechtfertigungs-Problem der Politiker zu ihrer Invasionspolitik zum Ausdruck. In Köln wurde das ansonsten übliche medialen Totschweige-Gebot der politischen Korrektheit durchbrochen: Wer sich nicht dazu äußerte, machte sich verdächtig. Wie die politische Klasse die unfassbare Massenvergewaltigung-Szenerie in Köln am Ende doch noch unter Kontrolle brachte und die Einstellung vieler Menschen dazu änderte, erfahren sie im Artikel “Das Overton-Fenster der Flüchtlingskrise“.

