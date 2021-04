“Merkel plant totale Corona-Diktatur nach der Bundestags-Wahl”: Mutige AfD-Politikerin packt aus

Von Michael Mannheimer, 22. April 2021



AfD-Politikerin:

“Das einzigste, was uns noch retten kann, ist, dieses System zu stürzen.”

Am April 2021 publizierte der Blog Politikstube ohne weiteren Kommentar einen erschütternden Bericht von Andrea Haberl, Mitglied des AfD-Kreisvorstand Freising-Pfaffenhofen, zu den unfasslichen Absichten der Politik nach der nächsten Bundestagswahl am 26. September 2021. Haberl ist eine der wenigen mutigen Politikerinnen, die all das benennt, was ich und andere Aufklärer in zahllosen Artikeln zum wahren Ziel der Corona-Fake-Pandemie beschrieben habe: Dieses besteht in der Abschaffung sämtlicher Bürger- und Freiheitsrechte, wie sie der Plan der NWO und des Great Reset von Klaus Schwab (WEF) sind. Die Regierungen der Welt sollen künftig ohne lästige demokratische Debatten und Barrieren frei und hemmungslos regieren können. Das ist auch einer der westlichen Gründe, warum von den 193 UN-Staaten die meisten an der Neuen Weltordnung teilnehmen.

In ihrem 9-minütigen Rede (die nur als Ton vorliegt), fasst diese mutige Frau all das zusammen, was den Deutschen nach der Bundestagswahl blühen wird. Sie spricht aus dem Nähkästchen: Denn der AfD liegen diese Pläne vor – und es stimmt mehr als nachdenklich, dass die AfD-Führung nicht längst auf die Barrikaden gegangen ist und zu einem Umsturz der Regierung durch die Bevölkerung aufgerufen hat. Genau dies tut Haberl am Ende ihrer schonungslos offenen Darstellung dessen, was die Politik mit den Deutschen vorhat: Deutschland wird zu einem Gulag werden, der selbst die DDR wie ein Freizeitparadies aussehen läßt. Merkel ist der neue Hitler. Die Politik wird nur noch von ihr bestimmt. Corona dient der Bevölkerungsreduktion der Welt. Alle Parteien machen mit. Doch hören sie selbst:

Andrea Haberl vom AfD-Kreisvorstand Freising-Pfaffenhofen:

Nur noch ein Umsturz kann uns Deutsche vor der Hölle auf Erden bewahren

Corona-Diktatur: AfD-Politikerin packt aus.

Merkel plant totale Corona-Diktatur nach der Bundestags-Wahl:

AfD-Politikerin packt aus

Transkription von Michael Mannheimer

Von Andrea Haberl

AfD-Kreisvorstand Freising-Pfaffenhofen

Im April 2021

“Ich möchte Euch jetzt über etwa Wichtiges aufklären. Ich bin seit 3 Jahren in der Politik. Ich bin in der Vorstandschaft Region Pfaffenhofen/Freising. Das, was ich Euch jetzt erzähle, da weiß ich haargenau, dass es stimmt, weil ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe – weil ich eben in der Politik bin und mitarbeite. Manchen wird es jetzt vielleicht zu viel. Aber es soll Euch einfach mal die Augen öffnen.



Als Erstes will ich Euch etwas über das Desinfektionsschutzgesetz sagen



Die Merkel – Ihr wißt ja, was sie vorhat. Dass sie dieses im Bund jetzt auf den Weg gebracht hat im Bundestag. Dieses Gesetz soll am Freitag verabschiedet werden. Und ich kann Euch mit 1000-prozentiger Sicherheit sagen: Es wird verabschiedet werden. Weil Parteien – CDU, CSU, SPD, die Linke, FDP und die Grünen – mit der Kanzlerin konform sind. Das wissen wir jetzt schon, dass dieses Gesetz durchgehen wird. Es war dasselbe letztes im November, wo sie das eingeführt haben. Und es wird auch jetzt durchgehen. Macht Euch jetzt bitte keine Illusionen: Das dauert noch. Noch können sie es nicht machen. Denn sie brauchen jetzt die Zweidrittelmehrheit. Und sie bekommen die Zweidrittelmehrheit. Es ist alles schon festgesetzt.



Es ging noch nie um Corona



Was bedeutet dieses Gesetz? Das Gesetz bedeutet, dass die Frau Merkel die Länder außer Kraft setzt. Das heißt, sie hat die alleinige Macht und Herrschaft. Die Frau bestimmt praktisch über unser aller Leben und über unser aller Rechte. Sie kann jetzt alles außer Kraft setzen, was sie sowieso schon getan hat. Und ich sag Euch jetzt ganz deutlich: Es ging noch nie um Corona. Es geht nur um ein einziges Ziel: Den Plan durchzusetzen, Corona war die ganze Zeit nur ein Vorwand. Und das muss ich hier so ganz klar und deutlich sagen. Ich habe selber alles schwarz auf weiß gesehen. Ich weiß, von was ich rede.



Es soll alles verstaatlicht werden. Wir sollen alle vom Staat abhängig werden.



Es geht hier ganz klar darum, die die Weltbevölkerung zu minimieren und zu reduzieren. Das Ganze wurde schon geplant 2019, wo Merkel sich getroffen hat auf dem Bilderberger-Treffen. Da stecken viele Länderchefs mit drinnen. Merkel gehört zu einer gewissen Art von Elite, die den Plan “Great Reset” – da habt ihr bestimmt schon was darüber gehört – durchsetzen wollen. Es soll alles verstaatlicht werden. Wir sollen alle vom Staat abhängig werden. Es wird unser Eigentum genommen. Das haben die Grünen jetzt in ihrem Wahlprogramm schon programmiert. Das könnt ihr alles nachlesen, was ich euch jetzt erzähle.



Sie wollen uns alles nehmen, wenn wir die Impfung überleben



Überlegt doch einfach mal, in welcher rasanten Geschwindigkeit das Ganze jetzt durchgepeitscht wird seit dem letzten Jahr. Überlegt Euch und holt Euch vor Augen die ganzen Aussagen: “Nein, es wird keine Impfpflicht geben.” Jetzt kommts zur Pflicht: Ohne Impfung darfst du das nicht mehr. Du darfst nicht mehr einkaufen. Ohne Impfpass darfst Du nicht mehr einkaufen. Das alles ist von langer Hand geplant. Das ist das Erste.



Nach dem Corona-Lockdown werden sie den Klima-Lockdown einführen



Das Zweite ist: Wir sollen alles vom Staat abhängig werden. Das heißt, es sollen uns Lebensmittel zugeteilt werden. Wohnungen sollen aufgeteilt werden. Das nächste, was auf uns zukommt, ist ein Klima-Lockdown. Sie werden uns alles nehmen Das muss ich hier ganz klar sagen Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr.



Die Regierungen und die ganzen Politiker, die da drinsitzen – das sage ich jetzt mal ganz krass – die haben solche Angst um ihren Sessel, Angst davor, entmachtet zu werden und nicht mehr das Geld zu verdienen: Also stimmen die alle zu. Weil die wissen haargenau: Wenn Sie zustimmen, müssen Sie gehn.



Wer nicht mitspielt, dem wird Merkel die Kinder entziehen



Und ich kann Euch jetzt schon sagen, dass wir einen grünen Kanzler bekommen. Das ist alles, das ist alles beschlossen, festgesetzt und es läuft alles nach Merkel ihrem Plan. Wenn das Gesetz durchgedrückt hat, wird es kein Zurück mehr geben zu einer Normalität. Das sage ich Euch ganz klar und deutlich. Sie wird über uns herrschen. Sie hat die Macht an sich gerissen – über unseren Körper, über alles. Wenn wir nicht mitspielen, wenn Ihr als Eltern nicht mitspielt, wird sie Euch eure Kinder entziehen. Auch das ist festgeschrieben für die, die nicht mit ihr konform laufen und dieses System nicht akzeptieren.



Das Volk hätte es eigentlich in der Hand. Aber das Volk ist zu feige



Ich muss jetzt noch mal sagen, das Volk hätte es eigentlich in der Hand. Aber das Volk ist zu feige. Das Volk folgt dieser Frau. Als Folge ist es tief gespalten wie nie zuvor. Und aus diesem Grund wird es so weitergehen. Ich sags Euch auch ganz ehrlich: Sie wird die Lebensmittelläden. Es soll ja so laufen, dass dieser Lockdown, den sie jetzt ankündigt – dass wir auch tagsüber Ausgangssperren bekommen, dass wir nur noch einmal pro Woche einkaufen dürfen. Wir dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Ab nächste Woche Montag dürfen wir nicht mal mehr ab 21 Uhr in unserem eigenen Garten gehen. Macht euch das bitte mal vor Augen! Natürlich sitzt man und sagt: “Das kann doch nicht sein! Dass kann sie doch nicht bringen!” Doch, das kann sie bringen, weil das zu ihrem Plan gehört.



Wir haben ein zweites 1933



In der Verfassung (Grundgesetz) wurde damals der Föderalismus extra verankert, dass es nie wieder zu solchen Machthabern wie Hitler kommen kann. Aber die Merkel kann einfach alles außer Kraft setzen. Und wir haben ein zweites 1933. Es ist so: Wir sind wieder so weit wie damals. Aber die Menschen wollen es einfach nicht sehen. Und das ist das Schlimme. Und die Zeit läuft uns definitiv davon.



Das einzigste, was uns noch retten kann, ist, dieses System zu stürzen.



Und ich sag’s auch ganz ehrlich: Demos, wo man tanzt und singt und springt, bringen überhaupt nichts. Das einzigste, was uns noch retten kann, ist, dieses System zu stürzen. Das muss ich ganz klar sagen, auch wenn ich hier Dinge sage, die mir meinen Kragen kosten können in der Politik. Aber das ist mir wurscht. Weil es um unser aller Leben geht. Es geht um die Zukunft unserer Familien. Wenn wir jetzt mit aufstehen und irgendetwas tun, kommt es auf uns so dick zu, wie Ihr Euch alle nicht vorstellen könnt. Wie wir uns alle das nicht vorstellen können.



Diese Frau ist krank. Söder – die gehören alle dazu. Sie wollen die alleinige Macht. Und das bekommen sie. Und glaubt mir: Am Freitag wird dieses Gesetz durchgewunken. sie hat die Richter entmachtet. Sie hatte 16 Jahre Zeit, um all das zu installieren. Sie hat die Richter außer Kraft gesetzt. Sie hat alle, die mit ihr konform sind, an die wichtigsten Hebel gesetzt, Ihr müsst Euch das mal vor Augen halten, was hier eigentlich gerade passiert.



Das heutige Merkel-Deutschland ist schlimmer als die DDR



Es ist ein System, das noch schlimmer ist als die DDR. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man jetzt nicht tätig wird und aufsteht, dann ist es vorbei. Und zwar ab nächste Woche Montag. Das möchte ich Euch hier noch mal ganz klar sagen. Ich könnte Euch so viel Internes erzählen, was ich selber weiß, was ich auf meiner Arbeit in der Politik weiß. Und ich sags Euch ganz ehrlich: Ich hätte niemals gedacht, nie!, dass dies alles in einer solch rasanten Geschwindigkeit auf uns zukommt. Wir wussten das letztes Jahr schon. Und ich habe so oft versucht, Menschen aufzuwecken. Aber die wollen sich gar nicht aufwecken lassen. Das ist das Problem, weil es sich viele gar nicht vorstellen können.



Und ich kann’s euch nur wieder sage: Lasst euch bitte nicht impfen!



diese Impfung dient alleine zu einem Zweck: Dass die Weltbevölkerung reduziert wird. Das ist so. Und dieser Impfstoff ist absolut lebensgefährlich. Aber der gehört auch dazu (Anm.: zur Agenda Merkels). Weil ansonsten peitscht man nicht einen Impfstoff durch, der die ganzen Jahre davor verboten worden war. Diesen MRNA-Impfstoff wollte man ja die ganzen Jahre über schon einführen. aber man hatte ihn verboten, weil er einfach zu gefährlich ist und in die DNA und in die Gene eingreift. Und jetzt spritzt man den durch und läßt man uns impfen – trotz der ganzen Todesfälle. Also das, was hier passiert, ist der reine Wahnsinn. Das muss man einfach ganz klar und deutlich sagen.



Auf die Politik selber braucht man nicht mehr hoffen



Die Politik, auch das sage ich jetzt ganz klar, die Politik hat da keine Handhabe mehr und wird uns nicht mehr helfen. Das ist so, weil die alle dem System angehören, muss ich leider Gottes sagen. Macht Euch euer eigenes Bild. Aber die Zeit läuft Euch davon. Ihr wollt alle eure Kinder schützen. dann müssen wir was tun und uns dem System entgegenstellen. Das wollte ich jetzt einfach sagen.”

***

