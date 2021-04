Der totale Überwachungsplanet: Klaus Schwabs WEF-Projekt “Known Traveler Digital Identity” (KTDI)

Von Michael Mannheimer, 28. April 2021

Die teuflischen Projekte des World-Economic-Forum (WEF) und seines Gründers Klaus Schwab zur Umgestaltung der Welt in einen virtuellen Gefängnisplaneten

Wenn man jahrelang rätselte, über was in den jährlich stattfindenden WWF-Sitzungen des Klaus Schwab in der Schweiz so alles “nachgedacht” wird: Nun wissen wir es. Der Psychopath Schwab, ohne Frage ein Satanist ersten Grades, will in die Geschichte eingehen jener, der den Lauf der Welt wie ein Gott in eine neue Richtung brachte. Er verspricht von seinem “Great Reset”, dass dort für die Menschheit Milch und Honig fließen werden. Aber seine Versprechungen werden sich wie alle Heilsversprechungen zuvor (s. Kommunismus) als reines Gift erweisen. Schwabs Vision ist jene eines gigantischen Gefängnisplaneten, in welchem jeder Bürger zu jeder Zeit an jedem Ort überwacht werden kann. Wo jedermann sein gesamtes Vermögen, seine Häuser, Fabriken, sein Auto etc. dem Staat zu vermachen hat – und dafür mit einem Grundeinkommen “belohnt” wird, welches unabhängig davon ist, ob er arbeitet oder nicht. Nicht ganz: Widerständler und Renitente werden per Knopfdruck eliminiert: Sie können mit ihren Kreditkarten (nur noch diese soll es geben – alternativ dazu implantierte Chips) nichts mehr bezahlen, und sie erhalten auch keine Grundeinkommen. Es bleibt ihnen der Hungertod oder Suizid.



“Klaus Schwab hat

das ganze Leid der Menschen zu verantworten:”

Die in Frankreich lebende langjährige Bloggerin und Publizistin Dr. Gudrun Eussner fasst Schwabs Tätigkeiten und um die von ihm instrumentalisierte Corona-Plandemie wie folgt zusammen:

“Die meisten Menschen glauben immer noch, dass es in der Corona-Krise um Gesundheitsfragen geht, und ein Großteil von ihnen hofft darauf, dass der Alptraum der vergangenen Monate bald vorbei ist. Um es kurz zu machen: Ihr Glaube trügt und sie hoffen vergebens. Weder ist die von der WHO ausgerufene Pandemie so bedrohlich wie sie vielfach dargestellt wird, noch ist den Politikern die Gesundheit von uns allen plötzlich so wichtig, dass sie ihr alles andere unterordnen. Tatsächlich wird die Pandemie dazu benutzt, um eine Agenda zu verwirklichen, die ohne sie wohl kaum durchzusetzen wäre. Wer meint, das wäre eine Verschwörungstheorie, der sollte einen Blick in das im Juli erschienene Buch „Covid 19 – The Great Reset“ werfen. Autor ist der Gründer des World Economic Forums, Klaus Schwab, der seit 1971 in jedem Januar die globale Elite im Schweizer Skiort Davos versammelt. In seinem Buch heißt es unter anderem: „Viele von uns fragen sich, wann wir wieder zur Normalität zurückkehren werden. Die kurze Antwort lautet: nie.“ Und weiter: „Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten von 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst.“ Schwab, den man mit Fug und Recht als Sprachrohr der globalen Elite oder des digital-finanziellen Komplexes bezeichnen kann, begründet seine Aussage damit, dass die Coronavirus-Pandemie „einen fundamentalen Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung“ markiert. Er warnt davor, dass soziale Unruhen oder Revolten auf der Straße drohen. https://eussner.blogspot.com/2020/11/coronavirus-great-reset.html

In einer Amazon-Kunden-Rezensionen zu Schwabs Buch heißt es:

“Klaus Schwab, der Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums und anderer Stiftungen, sowie einer der Initiatoren der Corona-Plandemie. Er hat das ganze Leid der Menschen zu verantworten: Arbeitslosigkeit, Maskenzwang, noch mehr gefährliche Impfungen, Angst und Panik, Diktatur, Faschismus, MIsshandlungen durch Polizei, Kinder sterben wegen der Maske.



Das Buch gibt seine wirren Gedanken wieder, wie er die Welt gerne hätte. Eine totalitäre Eine-Welt-Regierung mit umfassender Kontrolle aller Menschen.”

Das von Medien totgeschwiegene Paradoxon der Neuen Weltordnung (NWO):

Es sind vor allem Milliardäre und Kommunisten,

die die NWO vorantreiben

Auch der folgende Artikel handelt über Schwab und sein perverses und antihumanitäres WEF-Projekt. Dort werden im Auftrag von UN, der NWO und jener Mächte, die alles steuern, (man kann sie Globalisten nennen, Illuminati oder das Talmud-Judentum) seit 1971 in jenem Jahr startetet Schwab sein WWF-Projekt) geradezu teuflische Projekte und Maßnahmen gegen die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Menschheit geplant, beschlossen und durchgeführt. Wenn man das gigantische Netzwerk von Schwab kennt, weiß man, dass das gesamte weltweite Großkapital, nahezu alle Führer der Saaten, und selbst, nach jahrzehntelangen heftigen Attacken gegen das WEF, die nun vermutlich mit Geld und anderen Bestechungen auf Linie gebrachten linken NGOs teilnehmen:

Dass ausgerechnet die Clique der Milliardäre, die am WEF zusammenkommen, von der Konstruktion eines wahren kommunistischen Weltstaates träumen, dass alle kommunistischen und sozialistischen Staatschefs an diesem “Traum” teilhaben und selbst, wie ich zuvor erwähnte, auch rotgrüne NGOs nun Hand in Hand mit dem WEF zusammenarbeiten beweist für Kenner, dass Kommunismus und Kapitalismus nur zwei Seiten derselben Medaille sind und stets waren. Beide wurden von Juden ersonnen (der Kapitalismus als unerschöpfliche Ausnutzung der menschlichen Produktivität für eine winzige Minorität ist so jüdisch wie der Kommunismus, der immerhin vom Juden Marx ersonnen wurde und von den jüdischen Bankiers Rothschild und Warburg sowohl bei der russischen als auch der chinesischen Revolution mit unfassbaren Summen unterstützt wurde. Wer dies nun als eine antisemitische Hasspropaganda bezeichnet beweist, dass er von der Geschichte und vom Wirken des Globaljudentums keinerlei Ahnung besitzt.

So schrieb der jüdische Rabbi S. Wise: “Manche nennen es Marxismus, ich nenne es Judentum.” (The American Bulletin, Rabbi S. Wise, 5. Mai 1935).

Hans Werner Woltersdorf schreibt im Kapitel “Ideologie der Neuen Weltordnung” über die Rakowski-Protokolle: “Marxismus und Kapitalismus haben einen gemeinsamen Propheten: Rothschild“. Hans Werner Woltersdorf: “Die Ideologie der neuen Weltordnung: Rakowski und die Protokolle der Weisen von Zion”

Und selbst Stalin bekannte: „Ich arbeite für die Rothschilds!“ (In: „Der junge Stalin“ von Simon Sebag Montefiore)

Lesen Sie in der Folge, wie weit die Vorbereitung und auch schon die Umsetzung der Totalüberwachung von uns Menschen durch eine psychopathische Macht-Elite gediehen sind.

Überwachung:

Covid-19 als (Brand-)Beschleuniger?

Veröffentlicht 19. April 2020

https://www.konjunktion.info/2020/04/ueberwachung-das-wef-projekt-known-traveler-digital-identity-ktdi-covid-19-als-brand-beschleuniger/

Zwischenüberschriften teilweise von Michael Mannheimer

Der zukünftige Reisepass enthält geheime Chips:

Die Behörden wissen auf den Meter genau, wie Sie sich zu jeder gegebenen Zeit aufhalten (MM)

Die wenigsten dürften bislang von einem Projekt gehört haben, das sich Known Traveler Digital Identity (KTDI) nennt. Einer der Hauptprotagonisten und Initiatoren dieses Projektes ist ein uns allseits bekanntes Machtinstrument der Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE): das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF).

Also genau jene Gruppe, die auch federführend für die Pandemieübung Event 201 (neben unter anderem der John Hopkins University und der Bill & Melinda Gates Foundation) zeichnete. Am 26. März 2020 hat nun das WEF Spezifikationen und eine neue Website für das Known Traveler Digital Identity (KTDI)-Projekt veröffentlicht bzw. online gestellt. (Download PDF)

Neben dem WEF beteiligen sich nachfolgende “Partner” bei KTDI:

Accenture – Accor – AirAsia -Airports Council International (ACI) – Amadeus – Concur Technologies- Department of Transport of Canada – Google- Hilton Worldwide – International Air Transport Association (IATA) – International Civil Aviation Organization (ICAO) – International Criminal Police Organization (INTERPOL) – Marriott International – Ministry of Security and Justice of the Netherlands – National Crime Agency – National Migration Institute (INM) NEC – Sedicii – US Department of Commerce – US Department of Homeland Security – Visa – World Economic Forum – World Tourism Organization (UNWTO) – World Travel & Tourism Council (WTTC) – Zurich Insurance Group

Um was geht es eigentlich konkret bei KTDI?

Die KTDI-App

ildquelle; Screenshot-Ausschnitt PDF WEF

Bereits 2018 und 2019 stellte das WEF erste “Ideen” zum KTDI als Videos online, um uns die angedachte Schöne Neue Welt zu präsentieren (Quelle). Doch um was geht es eigentlich konkret bei KTDI? KTDI ist eine “dystopische Vision einer gezielten Überwachung und Kontrolle von Reisenden”. Dabei wird auf ein Blockchain-basierendes Hauptbuch (ähnlich wie bei Kryptowährungen) gesetzt, um mittels einer Handy-App eines Reisenden nachfolgenden Daten zusammenzuführen:

Biometrische Daten (zunächst Gesichtsbilder, möglicherweise auch Fingerabdrücke usw.)

Von der Regierung ausgestellte Ausweise (Passnummer usw.)

Reiseverlauf einschließlich Protokolle von Grenzübergängen, Hotelaufenthalten und möglicherweise auch Mietwagen und / oder anderen Veranstaltungen

Kaufprotokolle und möglicherweise Bankkontoinformationen und / oder andere Finanz- und Transaktionsaufzeichnungen

Vorausschauende “Risikobewertung” und Profilerstellung bzgl. möglicher Straftaten, die an jedem “Interventionspunkt” vor und während jeder Reise oder Transaktion erstellt wurden

Das bedeutet, dass in der Wahnvorstellung des WEF und seiner “Partner” jede Hotelübernachtung oder jede andere Transaktion in einen digitalen Reisepass (dem sog. Trip-Pass) gespeichert wird, die wiederum bei Bedarf von den Behörden an bestimmten “Interventionspunkten” (wie Grenzübergängen oder Flughäfen) kontrolliert und ausgelesen werden dürfen:

Alle diese Daten sollen zur Unterscheidung von Reisenden verwendet werden, um deren ID-verknüpfte “Präkriminalitätsprofile” mit einer Bewertung von “hohes Risiko” bis “geringes Risiko” zu versehen:

Oben: KTDI-Interventions – Bildquelle; Screenshot-Ausschnitt PDF WEF

Jeder ihrer Schritte wird von Supercomputern in den Händen der Regierungen festgehalten und für immer dokumentiert (MM)

Auch alle Ihre vergangenen Reise-Daten sind den

Regierungen bekannt

Schon seit langem verfolgen die Regierungen und auch private Reiseunternehmen das Ziel auf “historische Reisedaten und Transaktionsaufzeichnungen der Bürger” zugreifen zu können. So gibt es bereits seit langem einen reservierten Speicherbereich auf den RFID-Chips der Reisepässe, um eine solche Historie abspeichern zu können (Stichwort ICAO-Standard). Bislang war jedoch nur angedacht diesen Speicher für Grenzübergangsvorgänge und Ein-/Ausreisedaten zu nutzen – nicht jedoch um Hotelaufenthalte oder andere Transaktionen darauf abzuspeichern. Auch haben nur wenige Staaten aufgrund des begrenzten Speicherplatzes in der Datenstruktur und wegen der Komplikationen beim sicheren Ändern oder Hinzufügen der Daten auf dem Chip, sobald diese von der ausstellenden Regierung zum ersten Mal geschrieben und digital signiert wurden, davon Gebrauch gemacht. Aber dies dürfte sich gerade im Kontext auch der wahnsinnigen Idee eines Immunity Passports im Kontext von Covid-19 ändern.Kurzinformation zum Thema Immunity PassportUnter einem Immunity Passport wird neuerdings ein Dokument verstanden, das belegt, dass der Besitzer dieses digitalen Dokuments entweder immun gegen (hier) den Coronavirus ist oder dagegen (zukünftig) geimpft wurde und er sich damit frei bewegen bzw. reisen kann.

Quellen: ‘Immunity passports’ could speed up return to work after Covid-19, When Will Countries Lift Their Coronavirus Lockdowns? Deutsche Bank Offers Up A Blueprint

KTDI

Jedermann kann jederzeit an jedem Ort identifiziert

und beobachtet werden

Bei einer Konferenz der Hotel Electronic Distribution Network Association (HEDNA) prahlten Vertreter von Accenture (dem Hauptauftragnehmer des WEF für das KTDI-Projekt) und die Hotelkette Marriott, wie eine Person auf der Grundlage von KTDI-Daten aus einer Menschenmenge ausgewählt werden könne, um diese per “Blacklisting” mit automatisierter Gesichtserkennung, “ohne dass die Person stehen bleibt oder dass diese die Kamera bemerkt”, zu identifizieren. Damit ist neben dem Aufbau der Reisehistorie mittels KTDI zudem eine unbemerkte und stetige Massenüberwachung möglich. https://www.youtube.com/embed/hyFLmnb2xHMIm Januar 2020 stand das Projekt KTDI erneut auf der Agenda der diesjährigen WEF-Konferenz in Davos. Neben den bereits genannten “Partnern” spielt auch Google (bereits 2010 wurde ein Reissereservierungssystemanbieter von Google aufgekauft) – wenn auch in einem bislang unbekannten Ausmaß – eine Rolle im Projekt KTDI. Wie auch die Hotelketten Mariott and Hilton (USA) und Accor (Frankreich) sowie das Kreditkartenunternehmen Visa. Angesichts der aktuellen Geschehnisse um “freiwillige Corona-Apps” zur Nachverfolgbarkeit der sozialen Kontakte der letzten 14 Tage, der Zusammenarbeit von Apple und Google bei einer entsprechenden Bluetooth-Schnittstelle zum Datenaustausch der Apps und eben dieses KTDI-Projektes sollte jeder kritischen Geist hellhörig werden.

WEF-Projekt: Der gläserne Reisende

(Download PDF)

Mit welchen Lügen UN, WEF und Bill Gates

ihr planetares Überwachungssystem begründen

Das erste KTDI-Pilotprojekt war im Übrigen für ausgewählte Passagiere auf Air Canada– und/oder KLM-Flügen zwischen den Flughäfen Amsterdam Schiphol (AMS), Toronto (YYZ) und Montreal (YUL) geplant. Das Pilotprojekt sollte “Anfang 2020” starten. Soweit aktuell beurteilbar, ist dies aber nicht geschehen. Jedoch gilt zu bedenken, dass KTDI selbst schreibt: “Die Teilnahme von Passagieren erfolgt … nur auf Einladung.”

Kurzinformation zum Thema ID2020Auf dem ID2020 Summit bei den Vereinten Nationen (UN) in New York haben Accenture und Microsoft einen ersten Prototypen einer digitalen Ausweislösung vorgestellt, die biometrische Daten mit einer dezentralen Speicherung verknüpft. Das Projekt ist Teil des Plans der UN, bis 2030 Armut und Hunger zu beseitigen und allen Menschen Zugriff auf staatliche Infrastrukturen zu geben. [Anmerkung www. konjunktion.info: Man beachte einmal mehr die uns allseits bekannten Spieler Accenture und Microsoft aka Bill Gates]

Die nun vorgestellte Lösung basiert auf einer Blockchain-Lösung von Accenture und läuft auf Microsofts Cloud-Plattform Azure. Accenture hatte bereits für den Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge ein ID-System entwickelt, mit dem bisher 1,3 Millionen Geflüchtete in 29 Ländern erfasst worden sind und das bis 2020 auf auf 75 Länder ausgeweitet werden soll. In Zusammenarbeit mit Microsoft hat das irische Unternehmen nun eine Lösung entwickelt, die in wesentlich höheren Maßen skalieren soll. (Quelle: ID2020: Blockchain-Ausweis für Milliarden)

Interessanterweise sind die beiden Staaten Kanada und die Niederlande (EU) in diesem ersten Test involviert, obwohl der Europäische Gerichtshof 2016 die Vereinbarung zum Austausch von Passagierdaten zwischen der EU und Kanada als ungültig erklärt hatte. Seitdem wurde auch keine neue Vereinbarung abgeschlossen oder die Entscheidung des EU-Gerichtshof revidiert. Gegebenenfalls liegt die Verzögerung darin begründet, dass der Großteil der Flüge aktuell aufgrund von Covid-19 ausgesetzt sind. Mit der Veröffentlichung der ersten Version der Spezifikationen von KTDI scheinen das WEF und Co. das Momentum des Projekts als “Lösung für eine weitere Ausbreitung des Coronavirus” nutzen zu wollen. Weiß man dann noch um weitere Initiativen wie den Immunity Passport oder eben ID2020, wird klar wohin der Weg geht: in die vollständige digitale Überwachung, Kontrolle und Datenspeicherung aller Bewegungen eines jeden einzelnen Bürgers.

***

