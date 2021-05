Wer wird den Impfstoff-Holocaust überleben?

Von Michael Mannheimer, 14. Mai 2021

“Es sind wir, die Ungeimpften, die Schutz vor den

“Walking Dead” brauchen”

Vor wenigen Tagen erschien auf der Seite von Henry Makow ein apokalyptisches Szenario, dem selbst Henry Makow schweren Herzens zustimmt, weil es besser erscheint, auf den Worst Case vorbereitet zu sein. Und wir haben es hier mit dem Team Satan zu tun, vielleicht sogar was zu befürchten ist mit Entitäten* zu tun.

* Entität (mittellateinisch entitas, zu spätlateinisch ens ‚seiend, Ding‘) ist in der Philosophie ein Grundbegriff der Ontologie (‚Lehre vom Seienden‘), der in zwei Bedeutungen verwendet wird: 1. Zum einen bezeichnet er etwas, das existiert, ein Seiendes, einen konkreten oder abstrakten Gegenstand. In diesem Sinn wird der Begriff der Entität in der Regel als Sammelbegriff verwendet, um so unterschiedliche Gegenstände wie Dinge, Eigenschaften, Relationen, Sachverhalte oder Ereignisse auf einmal anzusprechen. Dies ist die im zeitgenössischen Sprachgebrauch gängige Verwendung. 2. Zum anderen kann er auch für das Wesen eines Gegenstandes im Sinne eines für das Dasein und die Identität des Gegenstands notwendigen Elements stehen. In dieser Hinsicht ist Entität dem klassischen Substanz-Begriff sinnverwandt.

Sie sagen es uns mit ihren Filmen

Hollywood: In Wahrheit die mediale Steuerzentrale der Propagandisten der Neuen Weltordnung

Hollywood ist weit mehr als nur eine Filmindustrie. Hollywood ist auch einer der zentralen Brutstätten übelster pädophiler Exzesse – mit denen sich dies in überwiegend jüdischer Hand befindliche Film-Elodrado nach dem Stil von Jeffrey Epstein (Jude) mittels heimlich mitgefilmter Sexorgien Minderjährigen bis hin zum Kindesalter die Loyalität seiner auch bekanntesten Schauspieler, Regisseure und sonstigen Mitarbeiter erpresst. Immer mehr Schauspieler gehen an die Öffentlichkeit und prangern die organisierte Pädo-Kriminaliätin Hollywood an. So sprachen ehemalige Kinderschauspieler, darunter Nathan Forrest Winters (spielte in “Clownhouse”) exklusiv mit Sky News über den sexuellen Missbrauch, den sie durch Pädophile in Hollywood erlitten haben. (Quelle).

Laut dem er ehemaligen Pornostar Jenna Jameson wird Hollywood von Pädophilen kontrolliert, von denen viele Jeffrey Epstein „wie einen Amateur aussehen lassen“ und sich auf rituelle Kinderopfer und Folter einlassen.„Wenn du denkst, dass Epstein (Jude) irgendwie einzigartig ist, liegst du leider falsch … es gibt viele Epsteins, die ihn wie einen Amateur aussehen lassen. Kinderjagdspiele, Opfer, Folter von Kindern ab 2 Jahren“, sagte Jameson (Quelle).

Hollywood ist das zentrale Sprachrohr der Globalisten

Die Globalisten sind die Eigentümer von Hollywood und deren absolute Herrscher und lenken. Sie zeigen in als Horror- oder Science Fiction Filmen deklarierten Machwerken, was sie planen und was auf uns zukommen wird. Hier einige Beispiele für diese These, die längst zu einem Faktum geworden ist:

Im “Terminator “spielt Schwarzenegger genau jenen Cyborg (Mensch-Maschinen-Kreatur) wie sie von Transhumanisten wie Klaus Schwab (WEF) u.a. als Modell der menschlichen Zukunft vorgesehen sind.

“ Soylent Green” ist ein US-amerikanischer ökologisch-dystopischer Thriller aus dem Jahr 1973 (mit Charlton Heston in der Hauptrolle). Mögliche Folgen exzessiver Nutzung endlicher Ressourcen, Umweltverschmutzung und Überbevölkerung werden in einem Zukunftsszenario in einer Weise thematisiert, die heute bereits schon längst in die Alltagspolitik eingeflossen ist. Der Film erschien ein Jahr nach dem Bericht “Die Grenzen des Wachstums” des von Globalisten und Freimaurern gegründeten und durchwegs besetzten legendären “Club of Rome “und gehört somit zu den ersten Ökodystopien. Die Vorlage lieferte das Buch “New York 1999” des jüdischen Autors Harry Harrison, (Sohn der russischen Jüdin Ria H. Kirjassoff ): Die Untersuchung des Mordes an einem wohlhabenden Geschäftsmann führt zur Entdeckung eines bis dahin sorgsam gehüteten Geheimnisses: Die Menschen dürfen schon lange kein Gemüse und Fleisch mehr essen, sondern müssen anstelle dessen Soylent Green zu sich nehmen: Ein Konzentrat in Form grüner quadratischer Täfelchen, das angeblich aus Plankton hergestellt wird und reißenden Absatz findet. Der Polizist Thorn (Charlton Heston) folgt dem Abtransport der New Yorker Leichensäcke bis zur Müllverwertungsanlage. Nachdem er in die Maschinerie eingedrungen ist, in der die Leichen entsorgt werden, entdeckt er, dass diese Anlage am anderen Ende „Soylent Grün“ ausgibt. Dies ist der Beweis, dass das Produkt aus Menschenfleisch hergestellt wird und dass der Geschäftsmann von der Firma ermordet wurde, weil er dies wusste und befürchtet wurde, dass er darüber reden würde.

“The Walking Dead” (Die wandelnden Toten) ist eine US-amerikanische Fernsehserie von Frank Darabont. The Walking Dead erzählt die Geschichte einer kleinen Gruppe Überlebender nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse – die, aus heutiger Sicht, durchaus mit der Corona-Apokalypse vergleichen werden kann. Unter der Führung des Deputy Sheriffs Rick Grimes ist die Gruppe auf der Suche nach einer dauerhaften und vor allem sicheren Unterkunft. Dabei stellen die fast überall präsenten Untoten (“die Geimpften”) eine ständige Bedrohung dar, die jederzeit ohne Vorwarnung zuschlagen kann. Infolge diverser Todesfälle, Ab- und Neuzugänge verändern sich Größe und Konstellation der Gruppe kontinuierlich. Mit der Zeit wächst der stabilere Kern der Gruppe emotional stark zusammen und begreift sich als Familienverbund, in dem jeder notfalls auch sein eigenes Leben für das des anderen zu opfern bereit ist. Die Suche nach einem sicheren Ort führt die Überlebenden durch von Zombies überrannte Städte und Wälder, über Highways, zu Militäranlagen und geheimen Forschungseinrichtungen. Überall, wo die Gruppe hingelangt, hat die Seuche bereits gewütet und nahezu alle Menschen in Zombies verwandelt. Aufgrund ihrer immer hoffnungsloser erscheinenden Situation und der wachsenden Skepsis gegenüber Fremden, stellt sich bei einigen Mitgliedern eine merkliche seelische Veränderung ein. Beispielgebend für diese Veränderung ist Carol Peletier. Während sie in den ersten beiden Staffeln noch eher ängstlich, schüchtern und zurückhaltend wirkt, entwickelt sie sich im Laufe der Ereignisse zu einer eiskalten und berechnenden Kämpferin (auch bei Corona eine schon bekannte Erscheinung der psychischen Veränderung von Menschen)

Kommen wir jetzt zum Artikel einschließlich des ersten Kommentars, den man auch lesen sollte.

Wer wird den Impfstoff-Holocaust überleben?

Von Steven Fishman, 3. Mai 2021, https://www.henrymakow.com/2021/05/steve-fishman-who-will-survive-vaccine.html

Zwischenüberschriften von Michael Mannheimer

Binnen 5 Jahren werden 80 Prozent der Geimpften tot sein

Sehen Sie der Realität ins Auge: Innerhalb von 5 Jahren werden 80% oder mehr derjenigen, die geimpft wurden, entweder aus freien Stücken oder unter Zwang, im schlimmsten Fall tot sein und im besten Fall tödlich verletzt durch Prionen, Spike-Proteine, Messenger-RNA, die in transhumanistische DNA umgewandelt wurde; anaphylaktischer Schock, Lungenlähmung, tödliche Blutgerinnung und ein Cocktail aus abgetriebenem fötalem und tierischem Gewebe, der Viren enthält, die auch AIDS beinhalten. Gleicher Vorhang, nur mehr Schmerz.



In seinem 1859 erschienenen Buch “The Origin of the Species” stellte Charles Darwin fest, dass nur der Stärkste überleben wird. Aber in Zeiten unseres Impfstoff-Holocausts kommt die Stärke aus der Erforschung der Themen, gründlich informiert zu werden, nach echten Wissenschaft, und zu wissen, wie man einen Ansturm von Dämonen in der Regierung und in den Medien zu überwinden. Politik hat mit diesem Thema nur noch wenig zu tun. Sowohl der 45. als auch der 46. Präsident befinden sich in einem “Pisswettbewerb” – um zu sehen, wer die meisten Lorbeeren für die “Operation Warp Death” ernten wird. Nicht hilfreich.

Ich rede nicht mit den “Geimpften”. Sie sind die “Walking Dead”

Der Illustrator David Dees war ein inspirierter Visionär. Beachten Sie den

Biden 2020-Button, auf dem Zombies abgebildet sind!

Es gibt keine Heilung für den “Impfstoff”. Denn es ist kein Impfstoff, sondern eine experimentelle eugenische Entvölkerungs-Gentherapie von Bill Gates und Big Pharma, die unter dem Deckmantel einer “Emergency Use Authorization” “Berechtigung zur Verwendung im Notfall” exportiert wird.



Es wurde raffiniert entworfen, um Menschen etwas verlockend zu machen, das sie am Ende töten wird. Und das Ende [für sie] ist sehr nahe. Die Lebensversicherungsgesellschaften sprechen bereits darüber, die Geimpften nicht zu entschädigen. Keine Entschädigung für Irrsinn, Dummheit oder Leichtgläubigkeit! Es sind wir, die Ungeimpften, die Schutz vor den “Walking Dead” brauchen. Ich bin ein älterer Mann, der schöne Frauen bewundert. Aber wenn ein Victoria’s Secret Model oder ein James Bond Girl mir sagen würde, dass sie “geimpft” ist, würde ich davonrennen wie der Teufel!

Die verfolgten “Ungeimpften” wachen auf

Helden und Heldinnen wie Health Ranger Mike Adams, Dr. Christiane Northrup, Dr. Carrie Madej, Dr. Simone Gold, Henry Makow und andere sind Leuchttürme des Lichts und werden eines Tages in das Reich des “Impf-Holocaust-Heiligtums” aufgenommen werden, weil sie das Leben von Menschen gerettet haben, die bereit sind, zuzuhören und der echten Wissenschaft zu folgen, nicht dem Wahnsinn von Dr. Phony Fauci und seiner Sippe von Massenmördern.

Warum schreibe ich diesen Artikel? Weil wir, die “Ungeimpften”, Schutz vor DENEN brauchen! Und mit “DENEN” meine ich all jene, die jetzt ihre Messenger-RNA-Ansteckung durch eine Form der Frequenz-Übertragung namens “Shedding” verbreiten. Dr. Sherri Tenpenny hat zu diesem Thema unglaubliche Forschungen betrieben. “Ansteckend” beschreibt nicht einmal ansatzweise, was es ist. Tausende von Paaren sind auf dem Weg zur Scheidung wegen dieses Problems. Familien werden auseinandergerissen. Wir befinden uns in einem Bürgerkrieg des Geistes, den wir letztendlich gewinnen werden, weil wir nicht diejenigen sein werden, die alle tot enden, weil wir WISSEN, was um uns herum geschieht, und sie nicht!



Ich hoffe, jemand entwirft ein T-Shirt, auf dem steht: “Wenn du geimpft wurdest, dann bleib verdammt nochmal weg von mir!” Wir brauchen mindestens hundert Millionen davon im Moment!

Für die Geimpften können wir nichts tun. Es gibt keine Heilung

Für diejenigen, die geimpft worden sind, können wir nichts tun. Es gibt keine Heilung. Sie sind todkrank, und sie werden sterben. Die meisten wissen es noch nicht, aber es wird sie alle wie eine Tonne Ziegelsteine treffen.

Unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, wird zusammenbrechen.

Unser Geldsystem, der “große Reset”, wie die Globalisten es nennen, wird in vollem Gange sein. Federal Reserve Notes sind sowieso wertlos, weil sie Schuldscheine sind, und man kann Schulden niemals mit Schulden zurückzahlen.

Die Immobilienwerte werden einbrechen und in den größten Immobilien-Crash aller Zeiten stürzen, weil die Toten ihre Häuser nicht mehr verkaufen werden und die Nachfrage von ungeimpften Überlebenden auf null sinken wird!

Würden Sie schließlich ein “Vaccine Death House” kaufen?

Also, was ist eine gute Branche, in die man einsteigen kann? Ich schätze das Bestattungsgeschäft: da gibt es eine Menge Nachfrage; aber stellen Sie sicher, dass Sie in Gold oder Silber bezahlt werden, nicht einmal in Münzen, weil das Bankensystem zusammenbrechen wird.

Warum ist das also “Darwinsche Natürliche Selektion”? Weil keiner von uns, den “Ungeimpften”, jemals in der Nähe der Toten und Sterbenden sein will. Haben Sie sich jemals gefragt, warum die TV-Serie “The Walking Dead” produziert wurde? Kreative Köpfe wollten die Idee einer Kastengesellschaft testen, aus der nur diejenigen Menschen als “Darwinian Survivors” hervorgehen, die zurechnungsfähig, fähig oder urteilsfähig sind, die Wahrheit studieren und in der Lage sind, echte Daten zu bewerten, die in einem Sumpf aus Lügen, regierungsamtlich falschen Erzählungen und medialem Treibsand begraben sind.



Der einzige Weg, den Sieg der menschlichen Rasse zu erringen, ist,

den “Impfstoff” wie die Pest zu meiden

Denn das ist es, was er ist! Jeder, der jemals an einen “Impfstoff” statt an eine höhere Macht geglaubt hat, hat es wahrscheinlich verdient, sein Gehirn, sein Herz und seine Lunge Bill Gates am Abgrund der Georgia Guidestones zu opfern, die er anbetet, indem er die menschliche Bevölkerung auf 500 Millionen oder weniger festlegt, weshalb er den Rest der 7 Milliarden sterben lassen will!



Ich schreibe dies nicht, um Ihnen Angst zu machen – obwohl es zweifellos eine gute Sache ist, sich des bevorstehenden Terrors bewusst zu sein – sondern vielmehr, um Sie sicher und am Leben zu halten! Selbst wenn das bedeutet, niemals in ein Flugzeug zu steigen oder zu einer Sportveranstaltung oder in ein Geschäft am schwarzen Freitag zu gehen, halten Sie sich verdammt noch mal von geimpften Menschen fern – es sei denn, Sie sind ein Hellseher und können die Gesunden von den geimpften “Schafen” unterscheiden.

Ich hasse es, herzlos zu klingen, aber lassen wir die natürliche Auslese ihren Lauf nehmen, und nach fünf Jahren, in denen man an jedem Block Scheiterhaufen sieht, haben wir Vernünftigen vielleicht eine Chance, die Erde zu erben.



Die gute Nachricht ist, dass die “Walking Dead” irgendwann sterben werden. Tut mir leid, wenn es ein geliebter Mensch ist. Auch in der Fernsehserie gab es Trauer und Herzschmerz.



Und ich hoffe, dass wir, die Ungeimpften und “Niemals-geimpft-Werdenden” lange genug gedeihen und prosperieren, um zu sehen, wie sich wahre Gerechtigkeit durchsetzt, wo Bill Gates und Dr. Fauci und die Globalisten bei “[mRNA]” Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson und Nazi-Zeneca vor Gericht gestellt und in einem Verfahren im Nürnberger Stil verurteilt werden, und dann langsam in einen kochenden Bottich mit Schwefelsäure gesenkt werden, um den Tod von Milliarden von Menschen zu kompensieren. Und das wünsche ich ihnen freudig und ohne den geringsten Zorn, sage ich in subtilem Sarkasmus. Bleiben Sie sicher, gesund und weit weg von den Walking Dead!

Quelle:

https://www.henrymakow.com/2021/05/steve-fishman-who-will-survive-vaccine.html

***



Erster Kommentar

von David C



“Ich kann Herrn Fishman nicht widersprechen, was seine Prognose über die Zukunft der Menschheit angeht, während der Zeit nach der mRNA-Biowaffen-Injektion (nicht “Impfstoff”), in der wir uns befinden. Offensichtlich will die Kabale Satans (Jesuiten-Freimaurer-Juden-etc.), dass so viele Menschen wie möglich geimpft werden, mit so vielen Injektionen wie möglich.

Mein Vater hatte zwei der Injektionen vor ein oder zwei Monaten und starb dann Wochen später, wobei er auch “positiv” mit dem PCR-Test getestet wurde. Die Mutter meiner Stiefmutter bekam auch zwei der mRNA-Injektionen, und auch sie wurde etwa zur gleichen Zeit wie mein Vater in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht, dann in die Covid-Station (positiv getestet mit Symptomen), wo sie starb.

Meine Mutter ist alt (auch 94), und auch sie bekam die Injektionen, also hoffe ich, dass es sie nicht auf die gleiche Weise treffen wird, aber ich bin besorgt, dass das passieren wird. Die sogenannte “Spanische Grippe” wurde wahrscheinlich durch die vielen Impfungen verursacht, die den Menschen am Ende des Ersten Weltkriegs aufgezwungen wurden, und war nicht ansteckend. Die Menschen während der Pandemie 1918-1920 waren auch gezwungen, Masken zu tragen, was wahrscheinlich ihre Gesundheit schwächte, so wie es jetzt die Masken tun.”

***

