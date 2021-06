Klaus Schwabs “Great Reset”: Der diabolische Masterplan zur Welt-Tyrannei weniger über alle anderen

Von Michael Mannheimer, 26. Juni 2021

Freiheit oder ewige Sklaverei: Es liegt jetzt alles an uns.

Niemand wird kommen, um uns zu retten…

Ehrlich gesagt: Das Schwierigste für mich als professionellem Blogbetreiber und Autor von fast 6000 Artikeln ist, in der gegenwärtigen Corona-Plandemie jenes Thema herauszusuchen, welches am dringendsten der Publikation bedarf. Ich habe für “wichtige Themen” einen eigenen Ordner angelegt, der inzwischen überquillt. Pro Tag kommen hundertmal mehr Nachrichten von geradezu apokalyptischer Bedeutung hinzu, für die ich, wenn sie sie alle behandeln wollte, 50 Mitarbeiter benötigen würde. Doch dann wäre die Leserschaft überfordert: Man kann als Leser nicht so viel lesen, wie man sollte, um den Überblick über all die dramatischen Tagesereignisse – und vor allem den Überblick über die Hintergründe jener Ergebnisse – zu bewahren, wie es nötig wäre.

Allein die jüngste Messerattacke des Afrikaners in Würzburg, der gleich drei Deutsche mit Allahu Akbar -Rufen ermordete, wäre Stoff genug, um über den selbstmörderischen Wahnsinn der EU und bundesdeutschen Regierung bezüglich der Masseneinwanderung von Millionen Moslems und Afrikanern* zu schreiben. Möglichst von jenen mit islamischem Glauben. Denn diese Einwanderung dient keinesfalls einem humanitären Zweck, wie uns weisgemacht werden soll, sondern dient ausschließlich der demografischen Zurückdrängung der ethischen Europäer, die, weil weiß, komplett abgeschafft werden sollen zugunsten des Kalergi-Plans eines rassisch durchmischten Europas. Sie erfüllt, gesetzlich betrachtet, sogar den Straftatbestand eines von Regierung und ihren Mitläufern (ganz vorne dran der Presse) organisierten und durchgeführten Völkermords. Ich habe darüber an so vielen Stellen ausführlich berichtet, dass ich mich hier nicht näher dazu einlassen will**. Anstatt dass jene, die diesen Verbrechen an den Europäern durchführen, sofort festgenommen, vor Gericht gestellt und in lebenslange Haft verbracht werden, beschimpft man die wenigen Warner vor dem Islam, dessen Gemeingefährlichkeit – und die Warner vor dem sich aktuell vollziehenden Völkermord als “Islamhasser” oder “Verschwörungstheoretiker”.

* EU bereitet Einwanderung von bis zu 500 Millionen Afrikanern vor (Quelle)

** Für Uneingeweihte: s. §6 Völkerstrafgesetzbuch, Punkt 3

Die Corona-Diktatur: Nichts ist Wichtiger als dieses Thema

Doch die aktuell fraglose gefährlichste Entwicklung ist die globale Außerkraftsetzung der Freiheits- und Bürgerrechte im Windschatten einer seit Jahrzehnten geplanten Pandemie. Obwohl diese Pandemie – ich bewies dies an dutzenden offiziellen Grafiken und Schaubilder des Bundesamts für Statistik und anderen international renommierten Statistik-Institute – nie existiert und weder national noch global zu eiern Übersterblichkeit geführt hat, wird sie bis zum heutigen Tag als Vehikel zur Installierung der Neuen Weltordnung (des Great Reset) hergenommen und alle Kritiker von Weltrang seitens Medien und Politik entweder komplett ignoriert oder als “Verschwörungstheoretiker” abgetan. Gleichzeitig wird er Abbau der Freiheits- und Grundrechte im Eiltempo vorangetrieben von Politikern, die genau wissen, dass sie am größten Anschlag und Verbrechen gegen die Zivilisation beteiligt sind, damit nicht nur hochkriminell sind, sondern Hochverrat in einem ausmaß betreiben, für den “lebenslange Haft” nicht mehr als die angemessene Strafe angesehen werden kann.

Die bisherigen Corona-Verbrechen der Globalisten

Sie haben heute bereits Millionen Menschenleben auf dem Gewissen und sind längst auf Augenhöhe mit Stalin und Mao gelandet, die bekanntlich zu den größten Völkermördern der Geschichte zählen. Tausende Menschen, darunter Kinder unter zehn Jahren, haben sich wegen Lockdown, wegen sozialer Isolierung, wegen Verlustes ihrer Arbeit oder ihrer Firma durch den verbrecherischen und erwiesenermaßen völlig sinnlosen Lockdown das Leben genommen. Die Armut der Welt hat sich infolge dieses in der Geschichte präzedenzlosen selbstgemachten Lockdowns allein im Jahr 2020 verdoppelt (kaum ein Medium schreibt darüber) – und allein in Indien sind hunderttausende Menschen seit Einführung dieser unmenschlichen und durch nichts zu begründenden Maßnahmen an Hunger verstorben. Sieht man auf die euphorischen Versprechungen des WWF-Gründers Klaus Schwab über die segensreiche Zukunft, die sei Great Reset bringen würde, so müßte selbst dem Dümmsten auffallen, in welche tödliche Falle man ihn und den Rest jener 99 Prozent Menschheit hineingeführt hat, die von den Globalisten als ihre zukünftigen Cyborg-Arbeitssklaven vorgesehen sind.

Allein das Thema Corona-Impfung ist so komplex, dass die wenigsten Menschen imstande sind, es zu begreifen bzw., es begreifen zu wollen. Dass es sich hierbei nicht um eine klassische Heil-Impfung, sondern um einen geplanten Völkermord mittels eines biochemischen Impfstoffes handelt, der alle Kriterien für eine Bio-Massenvernichtungswaffe erfüllt: Allein darüber habe dutzende Artikel mit wissenschaftlichen Quellen und den Aussagen hunderter weltführender Virologen und Epidemiologen publiziert, die allesamt diesbezüglich derselben Meinung sind. Und allesamt seitens Regierung und Medien totgeschwiegen werden. Die meisten Menschen glauben den Lügen der von der NWO kontrollierten Massenmedien und Äußerungen ihrer Politiker – ob in Deutschland, in Honduras oder in Zimbabwe. Die Impfungen haben inzwischen zehntausende Leben gefordert und, wie jüngst von EochTimes publiziert, bei 1,5 Millionen Geimpften zu schweren Nebenwirkungen nach COVID-Impfung – von denen 50 Prozent von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) als „ernst“ eingestuft werden. Allein in diesem Zeitraum sind 15.472 Meldungen mit tödlichem Ausgang eingegangen. Offiziell. Was die inoffizielle Zahl anbetrifft, so kann nur spekuliert werden. Dass sich Menschen trotz dieser tödlichen Gefahr immer noch tagelang vor Impfzentren anstellen wie früher vor einem Pop-Konzert – das allein belegt, wie sehr die Rechnung der Globalisten aufgegangen ist, dass sie mittels mkUltra- und anderen Techniken der Gehirnwäsche (z.B. die Overton-Metode (ich berichtete)), nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker in einen paranoiden Zustand versetzen können.

Ex-Pfizer Vizechef Mike Yeadon:

“Ich sage Ihnen, dass dies das Ende der menschlichen Freiheiten ist, für immer!”

Michael Yeadon, ein ehemaliger CSO (Chefstratege) von Pfizer, Mitbegründer und Geschäftsführer von Ziarco*. Er verließ Pfizer im Jahr 2011 als Vize-Präsident und Chef-Wissenschaftler für Allergien- und Atmungs-Erkrankungen. Während seiner Arbeit bei Pfizer war Yeadon verantwortlich für die Auswahl von Geschäfts-Zielen und die Weiterentwicklung neuer Moleküle in Studien am Menschen. Yeadon weiß also, wovon er spricht, wenn er vor dem neuen mRNA-Impfstoff gegen Corona warnt. Er hat schließlich an dessen Entwicklung mitgearbeitet. Zitat Yeadon:

“Ich sage Ihnen, dass dies das Ende der menschlichen Freiheiten ist, für immer!



Sie stellen fest, dass die Regierung nichts wissenschaftlich begründet hat. Es stimmt, dass es absolut keinen Beweis dafür gibt, dass es das Risiko verringert, wenn man gezwungen ist, seinen Impfstatus anderen mitzuteilen. Es ist wirklich einfach: Der implizite oder explizite Zweck von Impfpässen ist eine weitere Lüge. Schlimmer noch, ein solches System wird demjenigen, der die Datenbank und die Algorithmen kontrolliert, eine Form von medizinischer Tyrannei über uns alle geben.



– Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es eine App auf dem Handy gibt, die Sie einscannen müssen, um ein Geschäft zu betreten. Die meisten Menschen würden das nicht bestreiten, aber sie wurden einer schrecklichen Gehirnwäsche unterzogen und belogen.



– Nun stellen Sie sich vor, dass Ihr Impfpass Sie darauf hinweist, dass Sie innerhalb der nächsten zwei Wochen zu einem medizinischen Zentrum gehen müssen, um eine dritte Impfung zu erhalten, „um Sie und Ihre Gemeinde vor einer neuen Variante zu schützen“.



– Wenn Sie nicht teilnehmen, wird Ihr Impfpass ungültig! Da Sie einen gültigen Impfpass benötigen, um Zugang zu Ihrem eigenen Leben zu haben, haben Sie keine Möglichkeit, sich zu widersetzen. Sie haben die unbefristete Wiederholungsimpfung akzeptiert.



Ich sage Ihnen, dass dies das Ende der menschlichen Freiheiten ist, für immer.



Die gleichen Leute kontrollieren auch alle Medien & somit fast alle Informationen, die Sie bereitwillig aus den Massenmedien erfahren. Wenn sie Ihnen sagen, dass es eine neue, übertragbare Krankheit gibt, die Millionen auf eine bestimmte Art und Weise töten könnte, und die Menschen dann massenhaft auf genau diese Art und Weise sterben, würde die große Mehrheit nicht einmal merken, dass eine absichtliche, massenhafte Entvölkerung stattfindet.



Lassen Sie nicht zu, dass Impfpässe eingeführt werden.



Wenn sie einmal eingeführt sind, sehe keine Möglichkeit, sie zu stoppen. Nicht geimpft? Sie werden schrecklich eingeschränkt werden, schließlich etwas Ähnliches wie unbefristetem Hausarrest.



Aber warum haben sie 15 Monate lang gelogen?



Warum zerstören sie die Grundlagen der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft? Warum Behandlungen verweigern? Warum halten sie uns gefangen? Warum die Grenzen effektiv schließen? Warum überhaupt einen Impfpass vorschlagen? Warum starke Andeutungen machen, dass wir bald wieder eingeschlossen werden? Bitte teilen Sie diese & andere Warnungen jetzt & fortwährend, denn es ist noch etwas Zeit. Niemand wird kommen, um uns zu retten. Nur wir können das tun. Doch wir lassen uns nicht einmal dazu überreden, unsere Masken wegzuwerfen. Ich danke Ihnen.” uncut-news.ch, Juni 25, 2021,

https://uncutnews.ch/mike-yeadon-hat-eine-aktuelle-eindringliche-warnung-ich-sage-ihnen-dass-dies-das-ende-der-menschlichen-freiheiten-ist-fuer-immer/

* Ziarco Parma GmbH ist ein Biotechnologie-Unternehmen. Es entwickelt Therapeutika zur Behandlung von entzündlichen und allergischen Erkrankungen, die sowohl oral als auch äußerlich verabreicht werden. Ziarco führt seine Geschäfte in Kent, Großbritannien.

Lesen Sie in der Folge, wie der Plan der Tyrannen für die Installierung einer ewigen Diktatur der Globalisten über den Rest der Menschheit im Detail aussieht. Es wird dabei immer deutlicher, dass der Mastermind hinter diesem teuflischen Great Reset der WEF-Gründer Klaus Schwab ist. Der Plan zeigt, wie kaltblütig und rücksichtslos diese Tyrannen sind. Und dass sie genau wissen, was sie verursacht haben.

Was Sie in der Folge lesen werden, wird Ihnen den Atem nehmen. Es handelt sich um Auszüge aus dem Buch The Great Reset von Klaus Schwab. Sie werden erkennen: Schwab und seine an diesem diabolischen Plan mitwirkenden Mitarbeiter müssen gestoppt, sein WEF muss zertrümmert und aufgelöst werden. Oder die Menschheit verliert alles, was sie seit Beginn an ausgezeichnet hat. Genauer: Sie wird aufhören, als freie und selbstbestimmte Entität zu existieren und in einen Zustand ewiger Versklavung enden.

***

The Global Reset

Der Plan der Tyrannen für die Welt

23 August, 2020, https://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-reset-der-plan-der-tyrannen-fur-die-welt/

Die Corona-Krise ist der Auslöser zu einem globalen Staatsstreich von monumentalem Ausmaß. Es ist die Einleitung einer neuen Ära, mit einer neuen internationalen ökonomischen Ordnung, welche droht die Freiheiten des Menschen vollständig zu berauben. Die Tyrannen haben jetzt die Macht übernommen um uns mit Zwang in eine “klima-intelligente” und “gesunde” Welt durch den neuen technisch-totalitären Fahrplan des Word Economic Forums – The Great Reset, hineinzusteuern.

Am 13. Juni 2019 unterzeichnete Klaus Schwab, der Direktor vom World Economic Forum und der Generalsekretär der UNO, António Guterres eine Partnerschaft zwischen ihren beiden Organisationen. Das geschah ohne nennenswerte Aufmerksamkeit in den Medien trotz der ungeheuerlichen Implikationen für die Menschheit. Im Prinzip bedeutet es, dass die Macht über unser Leben mit einem Federstrich an die globalen Grosskonzerne und deren Besitzer übergeben wurde.

Børge Brende (Geschäftsführer, World Economic Forum), Klaus Schwab (Vorstandsvorsitzende, World Economic Forum), António Guterres (Generalsekretär, UNO) och Amina J. Mohammed (Stellvertretende Generalsekretärin, UNO)

Das Abkommen beinhaltet sechs Fokusbereiche:

Die Finanzierung der UNO-Agenda 2030 Klimaveränderungen Gesundheit Digitale Zusammenarbeit Gleichberechtigung und “Frauenbefreiung” Ausbildung und Kompetenzentwicklung

Der Zweck der Partnerschaft ist es, die Nachhaltigkeitsagenda der UNO und die 17 globalen Ziele zu beschleunigen.

“Die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung ist für die Zukunft der Menschheit unerlässlich. Das Weltwirtschaftsforum ist entschlossen, diese Bemühungen zu unterstützen und mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um eine wohlhabendere und gerechtere Zukunft zu schaffen.” (Klaus Schwab).

Im Abkommen wird auch festgelegt, dass die vierte industrielle Revolution des World Economic Forums eine wichtige Komponente ist um die Agenda durchzuführen. Digitalisierung wird als Schlüssel gesehen.

Einige Monate später, während des Treffens in Davos im Januar 2020, wurde dieses sehr deutlich durch die Publikation des Berichts Unlocking Technology for the Global Goals (der von PWC zusammengestellt wurde und den ich im Detail in meinem Beitrag The Digital Panopticon of World Economic Forum) behandelte . Es bedeutet, dass die grossen Technologie-Unternehmen (die Teil der Arbeitsgruppen des World Economic Forums sind) die Probleme der Welt mit Hilfe von AI, Satelliten, Drohnen und Internet of Things und mit synthetischem Essen auf dem Teller, lösen sollen.

Das Coronavirus als Auslöser-Ereignis Indem die Weltgesundheitsorganisation am 11. März Covid-19 als Pandemie erklärte, hat sich ein Fenster der Möglichkeiten für World Economic Forum eröffnet um schnell seine neue Weltordnung einzuführen. Alles war sehr genau vorbereitet.

Schon 2006 hat der erste Bericht des WEF die globalen Risiken behandelt, welche Maßnahmen bei einer eventuellen Pandemie (einige von den Empfehlungen wurden 2009 in Zusammenhang mit der Schweinegrippe getestet) nötig sind. Danach arbeiteten die Arbeitsgruppen weiter, um Ihr Netz zu spannen. Die Rockefeller Foundation publizierte 2010, Scenarios for the Future of Technology and International Development – in dem das Szenario von einem zukünftigen Lockdown nahezu prophetisch beschrieben wurde.

“Zunächst fand die Idee einer stärker kontrollierten Welt breite Akzeptanz und Zustimmung. Die Bürger gaben bereitwillig einen Teil ihrer Souveränität – und ihrer Privatsphäre – an paternalistischere Staaten ab, im Austausch für mehr Sicherheit und Stabilität. Die Bürger waren toleranter, ja sogar begierig auf Anweisungen und Aufsicht von oben, und die nationalen Führer hatten mehr Spielraum, um die Ordnung so durchzusetzen, wie sie es für richtig hielten. “ Rockefeller Foundation

Ein Jahr bevor das Virus anfing die Welt zu befallen, publizierte das World Economic Forum dann den Bericht Outbreak Readiness and Business Impact – Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy. Die umfassenden Vorbereitungen waren fast fertig. Im Oktober 2019, wurde eine Generalprobe durchgeführt mit der Übung Event 201 (bei dem die Interessenten wie World Economic Forum, Bill & Melinda Gates Foundation und John Hopkins University teilnahmen).

Eine detaillierte Durcharbeitung wird in meinen Beiträgen The Corona Crisis and the Technocratic Agenda und Rockefeller och Bill Gates – monopolkapitalister med pandemier som affärsidé (“Rockefeller und Bill Gates – Monopolkapitalisten mit Pandemien als Geschäftsidee”) gemacht.

The Great Reset

Nachdem nach einigen Monaten extreme Maßnahmen in den verschiedenen Gesellschaften “beschlossen wurden” und autoritäre Kontrollregeln simultan über die ganze Welt verhängt wurden, traten am 3. Juni Klaus Schwab und António Guterres (unter anderem zusammen mit Prinz Charles) hervor und boten eine Lösung für alle Probleme an – The Great Reset. Schwab verkündete, dass:

Die COVID-19-Krise hat uns gezeigt, dass unsere alten Systeme nicht angepasst sind für das 21. Jahrhundert. Sie hat auf ein grundlegendes Fehlen an sozialem Zusammenhalt, Gerechtigkeit, Inklusion und Gleichberechtigung, gezeigt. Jetzt ist der historische Augenblick da, nicht nur um das eigentliche Virus zu bekämpfen, sondern auch um das System gemäss den Bedürfnissen umzuformen die im Zusammenhang mit Corona entstanden sind. Wir haben eine Wahl passiv zu verbleiben, das dazu führen wird, dass viele Trends die wir heute sehen, verstärkt werden. Polarisierung, Nationalismus, Rassismus und am Ende eine zunehmende soziale Unruhe mit Konflikten. Aber wir haben eine andere Wahl, wir können einen neuen sozialen Vertrag ausarbeiten, der vor allem die nächste Generation integriert. Wir können unser Verhalten ändern, um wieder in Harmonie mit der Natur zu sein, und wir können schauen, dass die neue Technik der vierten industriellen Revolution in bester Weise verwendet wird, um uns ein besseres Leben zu gestalten.

Der Autor Schwab ist so (größen-)wahnsinnig wie sein Buch:

Klaus Schwab und sein Tyrannei-Drehbuch THE GREAT RESET (MM)



Am 9. Juli 2020 publizierte das World Economic Forum das Buch COVID-19: The Great Reset, in dem die Gedanken von Schwab und dem Mitverfasser Thierry Malleret (Chef des World Economic Forums Global Risk Network) erklärt werden. Der Zweck des Buches ist es Verständnis zu schaffen für die Zukunft.die uns erwartet, und ist in drei Hauptkapitel eingeteilt.

Macro Reset – Analysiert den Einfluss auf Ökonomie, Gesellschaft, Geopolitik und Technologie.

Micro Reset – Analysiert die Konsequenzen für Industrien und Firmen.

Individual Reset – Diskutiert die Konsequenzen auf individueller Ebene.

Wir stehen gemäss den Autoren vor einer Wegwahl. Der eine Weg führt uns zu einer besseren Welt: mehr inkludierend, mehr ebenbürtig und respektvoll gegenüber Mutter Erde. Der andere Weg wird uns zu einer Welt führen die an die Vorherige erinnert – aber schlimmer und mit ständig sich wiederholenden, unbehaglichen Überraschungen. Sie drohen uns dadurch zu schikanieren bis wir nachgeben und ihre technisch-utopische Vision für die Welt akzeptieren.

Macro-Reset

Geopolitical-Reset

COVID-19 hat die Welt daran erinnert, dass die größten Probleme von Natur aus global sind (Klima, Pandemien, Terrorismus, internationaler Handel). Die globalen Organisationen sind aber nicht ausreichend gerüstet und es fehlt eine effiziente Führung. Gemäß den Autoren war das jetzige System nicht fähig, die Corona-Krise zu bewältigen, sondern sie wurde geprägt von nationalen, unkoordinierten Maßnahmen. Den Autoren zufolge zeigt es auf die Notwendigkeit für eine effizientere und besser koordinierte Führung und, dass der Nationalismus uns nur falsch leiten kann.

Daher besteht die Sorge, dass wir ohne eine angemessene Global Governance bei unseren Versuchen, globale Herausforderungen anzugehen und darauf zu reagieren, gelähmt werden.

Dieses hat sich vor allem in Afrika, Lateinamerika und Asien gezeigt, wo Nationen sogar riskieren unter dem Druck der Krise zu kollaborieren.

Jede durch das Coronavirus verursachte Abriegelung oder Gesundheitskrise könnte schnell zu weit verbreiteter Verzweiflung und Unordnung führen und möglicherweise massive Unruhen mit globalen Auswirkungen auslösen.

Gewalt, Hunger, Arbeitslosigkeit und Chaos kehrt stattdessen ein. Hungerkatastrophen von biblischen Proportionen können entstehen. Es droht eine neue Welle von Massenimmigration, ähnlich wie die von 2015-2016. Die Welt wird ein gefährlicher und ärmerer Platz, wenn wir nicht globale Institutionen schaffen, gemäss Schwab und Malleret. Ohne diesen kann die globale Ökonomie nicht neu gestartet werden. Es ist nicht schwer anzunehmen, dass das World Economic Forum gerne mit dieser Führung betraut werden möchten, genau wie seine Partnerschaft mit der UNO zeigt. Die kommenden Jahre werden, wie es scheint sehr schwer. Es ist das Chaos, das der Ordnung vorangehen soll.

Environmental-Reset

Sowohl Pandemien wie Klimaveränderungen/Ökosystemkollaps zeigen gemäß den Autoren auf das komplexe Zusammenspiel zwischen dem Menschen und der Natur. Sie argumentieren, dass COVID-19 der Welt einen Vorgeschmack von dem gibt, was eine umfassende Klimakrise und Ökosystemkollaps für die Ökonomie, die Geopolitik, die Gesellschaftsfragen und die technologische Entwicklung bedeutet. Die Krisen haben auch das gemeinsame Attribut, dass sie in ihrer Auswirkung global sind und nur durch globale Koordination gelöst werden können.

Auf den ersten Blick scheinen die Pandemie und die Umwelt nur entfernt verwandte Cousins zu sein, aber sie sind viel näher und stärker miteinander verflochten, als wir denken.

Ein Unterschied ist, dass Pandemien unmittelbare Maßnahmen bedingen, wo das Resultat sich schnell zeigt, Klimaveränderungen dagegen werden nicht gleich prägnant wahrgenommen und werden deswegen mit niedrigerer Priorität angegangen. Während einer Pandemie akzeptiert eine Mehrheit zwingende Maßnahmen, während sie sich Begrenzungen in ihrer Lebenswahl widersetzen, wenn es um Klimaveränderungen geht, bei denen die wissenschaftlichen Beweise in Frage gestellt werden können.

Das Buch weist auf Studien hin, wo Pandemien wie COVID-19 mit der menschlichen Auswirkung auf die Umwelt zusammenhängen. Es ist wie gewohnt, wir Menschen tragen die Schuld und es wird eine gewisse Enttäuschung darüber ausgedrückt, dass der Kohlendioxid-Ausstoss während des Lockdowns nur um 8% verringert wurde. Die Schlussfolgerung ist, dass es eine radikale Veränderung bei den Energiesystemen braucht, wie eine strukturelle Veränderung unseres Konsumverhaltens. Es ist doch fraglich, ob diese Restriktionen für Schwab und seine Freunde im “Politbüro” gelten.

Wenn wir uns in der Zeit nach der Pandemie dazu entschließen, unser Leben genauso fortzusetzen wie zuvor (indem wir die gleichen Autos fahren, unsere Häuser auf die gleiche Weise heizen und so weiter), wird die COVID-19-Krise klimapolitisch umsonst gewesen sein.

Die Vorhersage ist, dass die Pandemie die Politik während mehrerer Jahre dominieren wird und riskiert damit, die Klimaarbeit weniger dringend zu machen – COP26 wurde z.B. eingestellt. Dieses will Schwab (zusammen mit seinen Alliierten) vermeiden und sieht stattdessen wie die COVID-19 Krise Möglichkeiten eröffnen kann, um deren “tragfähige” Klimapolitik einzuführen. Regierungen und Firmen werden in diesem Szenario zur “richtigen Entscheidung” ermutigt, indem große Teile der Bevölkerung ein neues soziales Gewissen entwickelt, dass eine andere Lebensweise möglich ist. Dieses wird vorangetrieben durch einen erfolgreich geformten Aktivismus.

Der “aufgeklärte“ Anführer.

Weil es für Regierungen verlockend sein könnte zu der alten Ordnung zurückzukehren, sollen vier Schlüsselgebiete verwendet werden um die Entwicklung in die “richtige” Richtung zu steuern.

Eine aufgeklärte Führung – Führungskräfte die an der vordersten Front des Kampfes gegen den „menschengemachten“ Klimawandel marschieren (das Buch zeigt z.B. auf Prinz Charles). Risikobewusstsein – Die Aufmerksamkeit, die COVID-19 in uns erweckt hat gegenüber den gegenseitigen Abhängigkeiten und den Konsequenzen daraus, nicht auf wissenschaftliche Expertisen zu hören, hat das Bewusstsein erhöht. Veränderungen im Benehmen – Die Pandemie hat uns gezwungen unsere Reise- und Konsummuster zu verändern und dadurch einen “grüneren” Lebensstil anzunehmen. Aktivismus – Das Coronavirus hat zu Veränderungen inspiriert und neue Strategien für sozialen Aktivismus geschaffen. Klima-Aktivisten die gesehen haben, dass die Luftverschmutzung abgenommen hat während des Lockdowns werden ihren Druck auf Firmen und Investoren verdoppeln.

Der umfassende Grüner Deal der EU-Kommission mit ihrem Plan, eine Billion Euro zu investieren, um die Emissionen zu verringern und eine zirkuläre Ökonomie einzuführen, wird als das stichhaltigste Beispiel dafür dienen, dass die Behörden die Corona-Krise nicht ungenützt lassen.

Technological Reset

…die Pandemie wird die Innovation noch mehr beschleunigen, die bereits laufenden technologischen Veränderungen katalysieren und jedes digitale Unternehmen oder die digitale Dimension jedes Unternehmens “auf Touren bringen”.

Die Autoren meinen, dass die Corona-Krise dazu geführt hat, dass die digitale Entwicklung in einem Monat einen Schritt gemacht hat, der sonst bis zwei Jahre gebraucht hätte. Fast alles wurde nach Online gezogen. Die Gewinner sind die großen Technologie-Konzerne – und deren Verdienste während der Krise waren massiv, während alle Geschäftsideen, die auf persönlichen Treffen bauen (wie der Kulturbereich und Restaurants) als Verlierer dastehen. Das ist etwas, das gemäß Schwab und Malleret größtenteils so bleiben wird. Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf Arbeit, Ausbildung, Handel, Medizin und Unterhaltung. Zudem hat sie einen großen Eingriff in unser Privatleben bedeutet.

Wir werden sehen, wie die Ermittlung von Kontaktpersonen eine unvergleichliche Kapazität und einen quasi unverzichtbaren Platz im Waffenarsenal hat, das zur Bekämpfung von COVID-19 benötigt wird, während sie gleichzeitig so positioniert ist, dass sie zu einem Enabler für die Massenüberwachung wird.

Dieses hat auch dazu geführt, dass die Regierungen der Welt das Verfahren mit langen Vernehmlassungen um neue Technologie zu regulieren, haben aufgeben müssen. Stattdessen sind alle Hemmungen gewichen. Zeitweilige Regelungen sind während der Krise dazugekommen und werden gemäß den Autoren auch weiterhin bestehen. Es geht auch um die soziale Distanzierung. Die Gesellschaften werden den Schwerpunkt darauf legen, die Arbeitsplätze umzustrukturieren, um den menschlichen Kontakt zu minimieren. Für Angestellte in der Hotel- und Restaurant-Branche und im Ausbildungssektor sieht die Zukunft damit trüb aus. Die Autoren sagen eine massive Automatisierung voraus um die Hygiene- und Sauberkeit zu handhaben, was wiederum eine Beschleunigung der digitalen Transformation bedeutet. Die heimische Produktion wird voraussichtlich auf Grund der zunehmenden Automatisierung zunehmen.

Von Beginn an wurde deutlich, dass Roboter und KI eine natürliche Alternative sind, wenn menschliche Arbeitskräfte nicht verfügbar sind.

Aber es hat einen Preis. Es macht den Mensch überflüssig, und es ist offensichtlich, dass die einfacheren Jobs sich in der Risikozone befinden. Das Ganze hat einen kühlen und sehr menschenfeindlichen Beigeschmack. Aber es kommt noch schlimmer. Die Lockdowns haben gemäß den Autoren einen hohen ökonomischen Preis, der dazu führt, dass andere Methoden gebraucht werden. Dieses öffnet die Tür für permanente technische Lösungen wie Contact-Tracing, bei dem alle unsere Bewegungen verfolgt (tracking) und analysiert (tracing) werden sollen um Infizierte in Quarantäne stecken zu können.

Eine Tracking-App gewinnt Erkenntnisse in Echtzeit, indem sie z. B. den aktuellen Standort einer Person durch Geodaten über GPS-Koordinaten oder Funksignale ermittelt.

Es geht darum, uns um jeden Preis auseinanderzuhalten, aber auch, um alle unsere Vorhaben in der Vergangenheit zu studieren. Mehrere Länder, wie Südkorea, China und Hongkong, machten Gebrauch von aufdringlichen und aufgezwungenen Nachverfolgungsmethoden in Echtzeit während der Pandemie. In Hongkong wurden elektronische Armbänder verwendet, während andere Länder Mobile-Apps verwendeten um zu überprüfen, dass Infizierte nicht ihre Quarantäne verließen. Singapurs TraceTogether-App, die warnt, wenn Infizierte innerhalb eines Radius von 2 Metern zu anderen kommen und danach Daten zum Gesundheitsministerium schickt, wird als ein denkbarer Zwischenweg von den Autoren gesehen. Die Autoren zeigen auch die Probleme auf, die entstehen, wenn diese Systeme auf Freiwilligkeit beruhen.

Keine freiwillige Auftragsverfolgungs-App wird funktionieren, wenn die Menschen nicht bereit sind, ihre persönlichen Daten der staatlichen Überwachungsbehörde zur Verfügung zu stellen. Wenn sich ein Einzelner weigert, die App herunterzuladen (und damit Informationen über eine mögliche Infektion, Bewegungen und Kontakte zurückzuhalten), werden alle nachteilig betroffen sein.

Gemeinsame Standards für Kontaktverfolgung können im Licht der verschiedenen Systeme angenommen werden (die EU wird speziell erwähnt).

Schwab und Malleret schreiben, dass Kontaktverfolgung ein “frühes Eingreifen” gegen “super-spreading Milieus” wie Familienzusammenkünfte ermöglicht. Es ist nicht schwer zu sehen, dass die Verfolgung mit Leichtigkeit gegen die verwendet werden kann, die sich gegen dieses diabolische System auflehnen. Es sind wir Menschen, die in den Augen dieser Tyrannen die Infektion sind.

Sie beschreiben wie Firmen in der ganzen Welt (im Zusammenhang mit dem Anfang der Wiedereröffnung der Länder), damit nicht eine neue Krankheit entsteht, angefangen haben eine digitale Überwachung ihrer Angestellten einzuführen. Das geht natürlich gegen alle ethischen Regeln und Menschenrechte. Die Autoren weisen auch daraufhin, dass sobald die Systeme eingerichtet sind, es nicht wahrscheinlich sei, dass sie entfernt werden (obwohl das Ansteckungsrisiko verschwinden würde).

Die Autoren schreiben, dass eine Menge Analytiker, Entscheidungsträger und Sicherheitsverantwortliche voraussagen, dass dieses zu einer dystopischen Zukunft führen wird. Das Buch gibt eine deutliche Warnung, dass ein technologisch-totalitärer Überwachungsstaat gerade mit Corona als Vorwand aufgebaut wird. Es besteht aber kein Zweifel, dass die Autoren der Meinung sind, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen (etwas das auch klar hervorgeht aus Schwabs beiden Büchern über die vierte industrielle Revolution).

Es stimmt, dass in der Zeit nach der Pandemie die persönliche Gesundheit eine viel größere Priorität für die Gesellschaft haben wird, weshalb der Geist der Tech-Überwachung nicht wieder in die Flasche gesteckt werden wird.

Schwab und Malleret beendet das Kapitel mit dem Hinweis, “dass die Regierenden und wir selber die Vorteile der neuen Techniken kontrollieren und nützen dürfen, ohne unsere individuellen und kollektiven Werte und Freiheiten zu opfern”. Schwab, der eine zentrale Rolle einnimmt, um das tyrannische Überwachungssystem zu fördern, schiebt so die Verantwortung auf uns andere.

Micro-Reset

Für die Unternehmer gilt gemäss den Autoren, dass es jetzt keine Rückkehr mehr zu dem System gibt, das früher existierte. COVID-19 hat alles verändert.

Wenn sie damit konfrontiert werden, könnten einige Branchenführer und Führungskräfte versucht sein, Reset mit Neustart gleichzusetzen, zu hoffen, zum alten Normalzustand zurückzukehren und das wiederherzustellen, was in der Vergangenheit funktioniert hat: Traditionen, erprobte Verfahren und vertraute Vorgehensweisen – kurz gesagt, eine Rückkehr zum Business as usual. Das wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann. Zum größten Teil ist “Business as usual” an COVID-19 gestorben (oder zumindest von ihm infiziert worden).

Gemäss Schwab und Malleret gilt jetzt:

Distanzarbeit Virtuelle Treffen Effizientere Entscheidungsprozesse Die Beschleunigung der Digitalisierung und der digitalen Lösungen

Die Firmen die, die Empfehlungen der Tyrannen zu einer totalen digitalen Umstellung nicht befolgen, werden es schwer haben zu überleben. Die Gewinner sind die grossen Onlinehandelsfirmen und Streaming-Dienste wie Alibaba, Amazon, Netflix und Zoom. z.B. soll das schon astronomische Vermögen des Amazon-CEOs Jeff Bezos mit 60% zugenommen haben während der Krise. Der Handel wurde in kürzester Zeit von ein paar wenigen monopolistischen Parasiten übernommen. Das gleiche gilt für die Videokonferenzfirma Zoom, deren Wachstum im Frühling 2020 exponentiell war. Im Prinzip wird vorausgesagt sich in die Cyber-Sphäre zu transferieren. 2019 fanden in England 1 Prozent von den Arztkonsultationen online statt. Während der Corona-Krise lag sie bei 100%. Auch der Online-Handel wird voraussichtlich wachsen, wenn die Kunden gezwungen sind online zu gehen. Es ist, Big Tech und die Gesundheitsbranche, die als Sieger hervorgehen werden.

Vor allem drei Branchen werden in der Post-Pandemie-Ära (in Summe) florieren: Big Tech, Gesundheit und Wellness.

In der Post-Corona Ära wird auch erwartet, dass die Regierungen stärkere Kontrolle über das Unternehmertum bekommen. Die Stimulanz-Pakete werden an Bedingen geknüpft wie die Tätigkeiten betrieben werden. Was gemäss den Autoren kommt ist Stakeholder Capitalism mit Environmental, Social and Corporate Governance (ESG). Das bedeutet, dass die Firmen ihre soziale Verantwortung wahrnehmen und “nachhaltig” investieren sollen. Durch Aktivismus von NGOs wie Greenpeace solle Druck auf die Firmen ausgeübt werden so, dass diese die richtigen Entscheidungen treffen. Es erinnert stark an Pieter Winsemius Nachhaltigkeitsformel für Grossfirmen, die in seinem Buch A Thousand Shades of Green: sustainable strategies for competitive advantage beschrieben wurde und der Bericht der Trilateralen Kommissions Beyond Interdependence (zu dem ich referenziere in meiner Dissertation).

Individual-Reset

Im letzten Kapitel gehen die Autoren die individuellen Konsequenzen der Pandemie durch. Sie schreiben, dass im Gegensatz zu anderen Katastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen, die Sympathie auslösen und die Menschen näher aneinander führen, so hat die Pandemie die gegenteilige Auswirkung. Sie war verheerend für uns Menschen. Die Pandemie ist ein langwieriger Prozess der ein starker Angst für das Sterben und die Ungewissheit über wann die Gefahr vorbei ist, kombiniert. Die Pandemie kann jederzeit zurückkehren. Sie wurde auch begleitet von autoritären und unberechenbaren Maßnahmen seitens der Behörden. Dieses hat Ängste ausgelöst.

Die Pandemie führt auch zu egoistischen Handlungen, weil alle rund herum als potentielle Krankheitsträger gesehen werden. Wir helfen nicht anderen durch die Todesangst. Es schafft auch Schuld und Schamgefühle. Es ist unmöglich “korrekt” zu handeln. Das zeigt sich auch in der Makroskala durch die Länder, die ihre Grenzen schlossen und das Reisen stark begrenzten. Diese Maßnahmen haben auch zu Rassismus, Patriotismus und Nationalismus geführt. Die Autoren sehen dieses als eine “giftige Mischung”.

Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. Geselligkeit und soziale Interaktionen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Menschseins. Werden sie uns vorenthalten, steht unser Leben auf dem Kopf. Soziale Beziehungen werden in erheblichem Maße durch Einschließungsmaßnahmen und physische und soziale Distanzierung ausgelöscht, und im Fall der COVID-19-Einschließungen geschah dies zu einer Zeit erhöhter Angst, als wir sie am meisten benötigten.

Die Autoren zeigen welches Bewusstsein die Katastrophenverursacher über die psychologischen Effekte besitzen, welche die soziale Isolierung für den Menschen bedeutet. Wir haben nicht wie gewohnt Unterstützung bei Freunden und Familie suchen können. Wir wurden der Nähe die wir brauchen um zu funktionieren beraubt. Es wird wie eine langsame Tortur bei der wir langsam gebrochen werden. Das hat dazu geführt, dass das psychologische Unwohlsein dramatisch in diesem Jahr zugenommen hat. Sie weisen darauf hin, dass;

Individuen mit früheren mentalen Problemen noch schlimmere Angstattacken bekommen werden. Die soziale Distanzierung wird die mentalen Probleme steigern, auch, nachdem die Massnahmen zurückgezogen sind. Der Verlust von Einkommen und Arbeit wird die Anzahl der Toten durch Selbstmord, Überdosen, Alkoholismus usw. erhöhen. Häusliche Gewalt wird während der Pandemie zunehmen. “Verletzliche” Menschen und Kinder, Pflegebedürftige, sozial Benachteiligte und Behinderte, werden zunehmend mental geschwächt.

Die Autoren weisen darauf hin, dass es sich im Bedarf nach Mentalpflege (psychologischer Behandlung) in den Jahren danach widerspiegeln wird. Der Bereich wird dadurch eine hohe Priorität für Entscheidungsträger im Nachgang der Corona-Krise haben. Es zeigt wie kaltblütig und rücksichtlos diese Tyrannen sind. Die wissen sehr genau was sie verursacht haben. Es ist der Effekt, den die wollten und der uns dazu bringen soll die “richtige” Wahl zu treffen. Wie eine Schafherde sollen wir in ihre technologische Diktatur hineingetrieben werden.

Im Kapitel über Unternehmertum wird präsentiert wie die neue Pflege aussehen wird:

Wie für jede andere Branche auch, wird die Digitalisierung eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft von Wellness spielen. Die Kombination aus KI, dem IoT sowie Sensoren und Wearable-Technologie wird neue Erkenntnisse über das persönliche Wohlbefinden liefern. Sie werden überwachen, wie es uns geht und wie wir uns fühlen, und werden die Grenzen zwischen öffentlichen Gesundheitssystemen und personalisierten Systemen zur Schaffung von Gesundheit zunehmend verwischen…

Die Technik soll auch unsere Kohlendioxid-Fußabdrücke aufzeichnen, unsere Einwirkung auf die Biodiversität und die Giftigkeit von all dem was wir in uns hineinstopfen! Das Kontrollbedürfnis der Technokraten scheint unersättlich. Die Pandemie hat uns gemäß den Autoren auch Zeit zum Nachdenken, über was wir im Leben für wichtig halten, gegeben; die Zeit in der Isolation gibt uns Einsicht über unseren früheren unhaltbaren Lebensstil, der das Klima und die Umwelt belastet hat. Das kann jetzt gemäß Schwab korrigiert werden:

Die Pandemie gibt uns diese Chance: “Sie stellt ein seltenes, aber schmales Fenster der Gelegenheit dar, unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und neu zu gestalten.”

In den Schlussfolgerungen wird etwas überraschend die sehr bescheidene Todeszahl der Pandemie diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass bis Ende Juni COVID-19 nur 0,006% der Weltbevölkerung getötet hat. Das soll in Relation gesetzt werden mit der Pest (30-40% der Bevölkerung) und der Spanischen Grippe (2.7% der Bevölkerung). Die Todeszahl durch/mit Corona ist somit nichts, dass zu einem totalen Lockdown der Welt motiviert.

Wir haben und werden einen hohen Preis bezahlen müssen, für etwas, dass jenseits aller Verhältnismäßigkeit übertrieben und als Auslöser verwendet wurde, um eine neue technisch-totalitäre Ordnung einzuführen. Die Tyrannen haben nach dem Prinzip “die Krise ist gut fürs Geschäft” sehr effizient aus dem Leid das sie uns Menschen angetan haben, Kapital geschlagen. Sie drohen auch damit zurückzukommen mit ihrem Terror, wenn wir ihre Pläne, unsere Leben zu steuern und im Detail zu regulieren, nicht akzeptieren. Es sind reine Mafiamethoden. Niemand von uns hat Schwab und seine Freunde im Milliardärs Club gewählt, um unser Leben zu diktieren. Es ist höchste Zeit, den Tyrannen zu entthronen. Ihr angemessener Platz ist hinter Schloss und Riegel.

Read the whole story about what is unfolding in my book Rockefeller – controlling the game.

***

SPENDEN AN MICHAEL MANNHEIMER Überweisung an: OTP direkt Ungarn Kontoinhaber: Michael Merkle/Mannheimer IBAN: HU61117753795517788700000000 BIC (SWIFT): OTPVHUHB Verwendungszweck: Spende Michael Mannheimer Gebühren: Überweisungen innerhalb der EU nach Ungarn sind kostenfrei Seit Jahren arbeite ich meist unentgeltlich an der Aufklärung über die Islamisierung unseres Landes und Europas. Für meine Vorträge bei Parteien nehme ich prinzipiell kein Honorar: niemand soll mir nachsagen, dass ich im Dienste einer Partei stehe. Ich bin radikal unabhängig und nicht parteigebunden. Doch das hat seinen Preis: meine finanziellen Reserven sind nun aufgebraucht. Ich bin daher für jeden Betrag, ob klein oder größer, dankbar, den Sie spenden. Sie unterstützen damit meine Arbeit an der Aufklärung über die Islamisierung und meinen Kampf gegen das politische Establishment unseres Landes.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...