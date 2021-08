Covid-Impfstoffe haben inzwischen mehr Menschen getötet als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki zusammen genommen*

Von Michael Mannheimer, 23. August 2021

Nicht Corona, sondern die Impfung ist die Pandemie!

Hawaii: 45.000 Impftote innerhalb von 72 Stunden

Von den Massenmedien totgeschwiegen wird eine Todeswelle in Hawaii – und zwar nach dort durchgeführten Covid-19-Impfungen. Eine Gruppe von Anwälten hat im Namen von 1.200 Ersthelfern, die gegen das Impfstoffmandat des Staates für Regierungsangestellte protestieren, eine Klage gegen den Bundesstaat Hawaii eingereicht. Der US-Inselstaat Hawaii hat ganze 1.455.271 Einwohner (Zensus 2020). Zitat der US-Anwälte:

„Die Tests, die wir im ganzen Land von Ärzten gesehen haben, zeigen, dass fast 45.000 Menschen, die diese Impfungen erhielten, innerhalb von 72 Stunden tot waren.” Quellen:

Michael Green hat eine Sammelklage eingereicht, die zunächst 1.200 Ersthelfer gegen die Impfvorschriften des Gouverneurs vertritt, und es wird erwartet, dass sich weitere Tausende anschließen werden.

Noch nie in der modernen Medizingeschichte gab es eine Impfung, die sich dadurch “auszeichnet”, dass

der Impfstoff nur eine Notfallzulassung hat

er damit nicht den wissenschaftlich und gesetzlich vorgeschriebenen langjährigen Untersuchungen auf Nebenwirkungen und Langzeitfolgen unterzogen wurde

die Erfahrungen bei Testimpfungen mit Laborratten gezeigt haben, dass keine einzige Ratte die Impfung überlebt hatte

dieser Impfstoff trotz dieser Erfahrung überhaupt freigegeben wurde

die Impfung nicht nur für die Risikogruppe, sondern für die gesamte Menschheit vorgesehen ist

die Impfungen unter kriminellsten restriktiven Zwangsmaßnahmen erfolgen, die in der Medizingeschichte ohne Beispiel sind

ganze Schulen von Impfkommandos überfallen werden und die dortigen Kinder zwangsgeimpft werden, ohne dass die Eltern zuvor benachrichtigt wurden

die Impfungen nicht sofort gestoppt wurden angesichts der Zahl Todesopfer, die inzwischen jene der angeblichen Corona-Pandemie bei weitem übersteigen und mehr Menschenleben kosteten als die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki

die Impfungen ebenfalls nicht gestoppt wurden angesichts Millionen unfasslicher Nebenwirkungen, die sich wie eine Liste des Horrors lesen

die Kritik weltführender Experten auf dem Gebiet der Virologie und Epidemiologe zur Tödlichkeit des Impfstoffes komplett unterschlagen wird und sich die Regierungen davon vollkommen unbeeindruckt zeigen

Globaler Massenmord per Zwangsimpfung

US-Impfstoff-Expertin Sherri Tenpenny:

“COVID-Impfstoffe sind “Perfekt konstruierte Tötungsmaschinen”

All die oben genannten Punkte sind klare Indizien, dass es sich bei der Impfung nicht, wie die von unter Kontrolle von NWO/WEF stehenden Medien und Politikern behaupten, um eine Schutz- oder Heilimpfung, sondern um einen mit biologischen Mitteln ausgeführten bewussten Völkermord an der Menschheit handelt. Ich erspare mir hier die erneute Aufzählung all jener dutzenden Zitate, die – meist jüdischen Ursprungs- über die angebliche Notwendigkeit der Reduzierung der Menschheit um 90 Prozent. Ich erspare mir ferner die Zitate alter Männer wie Kissinger (95 Jahre alt), die dazu aufrufen, dass vor allem die “nutzlosen Esser” (gemeint sind Alte, Arme und Kranke) ausgemerzt werden müssen, weil sie volkswirtschaftlich nicht mehr versorgt werden könnten (was eine glatte Lüge ist).

Und ich erspare mir hier die wörtliche Zitierung des von Wikipedia als “Philanthropen” gepriesenen Bill Gates – der für hunderttausende gelähmte Kinder in Indien und Afrika mit seinen dort durchgeführten medizinischen Impfexperimenten verantwortlich ist und gegen den in diesen Staaten Strafverfahren eingeleitet wurden – der schon vor Jahren sagte, dass der dritte Weltkrieg nicht mehr mit den herkömmlichen Waffen, sondern mit Biowaffen erfolgen wird. Was er verschwieg: Es sind genau jene Biowaffen, die er in seinen Biolaboren bereits fertig entwickelt hatte und 2020 auf die Menschheit loslassen würde.

In einem “Welt”-Video vom 04.05.20 erdreistet sich dieser Milliardär, passionierter Kinderschänder (Gates war mehrfach auf den Kindersex-Inseln von Jeffrey Epstein) und Massenmörder sogar zu behaupten, dass der Corona-Impfstoff die „dringendste Erfindung der Welt“ sei. Auf diesen Impfstoff hatte sich Gates bereits Jahre zuvor die Patente gesichert. Und dafür gesorgt, dass die WHO das Axiom der Gesundheit in seinem Sinne geändert hatte: Gesund gilt ab sofort nicht mehr jener, der an einem Virus a) nie erkrankt war, b) dessen Immunsystem eine lebenslange Immunität gegen das Virus entwickelt hat, sondern c) nur noch jener, der nachweislich geimpft wurde.

Gates eröffnete das totalitär-genozidale Impfzeitalter

Nur wenigen scheint bewusst zu sein, dass bei der gegenwärtigen Corona-Plandemie eine einmalige Impfung nicht ausreichen wird, sondern dass er lebenslang immer und immer wieder mittels biochemisch veränderten Impfstoffen zwangsgeimpft werden wird, an deren eingebauten Spike-Proteinen und Graphenoxiden er über kurz oder lang zwangsläufig sterben wird. Fast überall sieht man lebensbedrohliche Thrombosen-Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung. Wie erschreckend hoch diese Zahl ist, können Sie hier nachlesen.

Bereits 2017 warnte Gates vor einer Pandemie. Damals drückte er im Deutschlandfunk seine “Sorge” darüber so aus: „Ich würde sagen, die höchste Wahrscheinlichkeit, in den kommenden Jahrzehnten Dutzende von zusätzlichen Millionen Toten zu erleben, kommt von einer Pandemie.” Hier warnt ein Brandstifter vor einem Brand, den er selbst legen wird und an dessen Vorbereitungen er schon jahrelang gearbeitet hat. Man müsse sich, so Gates, auf eine kommende Pandemie “wie auf einen Krieg” vorbereiten. Quelle. Womit er Recht hat: Denn er war und ist derjenige, der diesen Krieg längst in der Schublade hatte und auf den richtigen Zeitpunkt wartete, ihn auf die Menschheit loszulassen. Dieser Zeitpunkt schien in Gates´Augen Anfang 2020 gekommen zu sein.

Lesen Sie in der Folge einen Bericht über die verheerenden Folgen der Covid-19-Impfung und den Anklagen gegen die Verantwortlichen, die diesen Impf-Genozid entfesselt haben. Ich zitiere aus dem Schlußsatz des nachfolgenden Artikels:

“Diese tödlichen Covid-“Impfstoffe” sind, ähnlich wie Atomwaffen, wahllose Killer, die gegen die Menschheit mit dem ausdrücklichen Ziel eingesetzt werden, möglichst viele Opfer zu fordern. Alle Menschen, die an diesem Streben nach Massensterben beteiligt sind, sind selbst Komplizen des Massenmords. Und sie haben die volle Rückendeckung von Big Tech, Big Media, Big Government, Big Pharma und all den anderen menschenfeindlichen Institutionen, die jetzt einen regelrechten Krieg gegen die menschliche Rasse im globalen Maßstab führen. Was sie Hiroshima in den 1940er Jahren angetan haben, wird nun im Jahr 2021 der ganzen Welt angetan. Möge Gott uns allen helfen.” Mike Adams, 9. August 2021,

Medizinischer Horror: Covid-Impfstoffe haben inzwischen mehr Menschen getötet als die Atombombe auf Hiroshima

Weitere Einzelheiten erfahren Sie im heutigen Situation Update-Podcast:

Atombombe auf Hiroshima, 6. August 1945

Der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima gilt als eines der abscheulichsten Verbrechen gegen die Menschheit, das je begangen wurde. Er wurde von der Regierung der Vereinigten Staaten durchgeführt, die eine Massenvernichtungswaffe gegen eine Zivilbevölkerung einsetzte, die hauptsächlich aus Frauen und Kindern bestand. Historischen Aufzeichnungen zufolge wurden durch diese Bombe 135.000 Menschen getötet, wobei die zweite Bombe, die auf Nagasaki abgeworfen wurde, etwa halb so viele Opfer forderte.



Historiker und Beobachter können sich über den “Wert” einer solchen Aktion streiten, da sie weitgehend für die Beendigung des Zweiten Weltkriegs im Pazifik verantwortlich gemacht wurde, aber niemand kann bestreiten, dass die massenhaften zivilen Opfer durch die Bombardierung absichtlich herbeigeführt wurden. Es handelte sich nicht um zufällige “Kollateralschäden”, sondern um absichtlich herbeigeführte Todesfälle. Die Bombe zielte auf eine Stadt, die fast ausschließlich von Zivilisten bewohnt war. Dies war ein vorsätzlicher, wahlloser Akt des Massenmords.

Dieses Ereignis war ein wichtiger Beweis dafür, dass die Regierung der Vereinigten Staaten bereit ist, Massenmorde an bestimmten ethnischen Gruppen zu begehen, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Jahre später warf die US-Regierung Atomwaffen auf das Bikini-Atoll (Marshall-Inseln) ab, wodurch ein ganzes Ökosystem vernichtet wurde und zahllose Bewohner der Pazifik-Inseln an einer Strahlenvergiftung starben. Wer also die Vorstellung abtut, dass die Regierung jetzt ihre eigenen Bürger mit “Impfstoff”-Biowaffeninjektionen massenhaft ermordet, hat keine Ahnung, zu welchen Gräueltaten gegen die Menschheit die US-Regierung fähig ist.



Jetzt nimmt das US-Militär sein eigenes Personal ins Visier, um es mit einer in Impfstoffen versteckten Biowaffe zu vernichten.



Während sich die Atombombe gegen einen strategischen Feind (Japan) richtete, der seine eigenen abscheulichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hatte – zum Beispiel die Ermordung und Vergewaltigung unschuldiger chinesischer Zivilisten während des Krieges -, “bombardiert” das Pentagon heute sein eigenes Personal, indem es anordnet, dass fast zwei Millionen aktive US-Soldaten mit Biowaffen versehene Proteinspritzen erhalten. (Diese Zahl umfasst alle Zweige des aktiven Militärdienstes.) Bei einer Todesrate von nur 25 % nach der Impfung – was nach den Schätzungen der von mir befragten Medizinexperten eher niedrig angesetzt ist – müssten wir in den nächsten Jahren mit einer halben Million US-Soldaten im aktiven Dienst rechnen, die durch Covid-Impfstoffe getötet werden, wenn die Gefäßschäden und die Auswirkungen des Antibody Dependent Enhancement eintreten.



Diese Zahl – 500.000 – übertrifft die Zahl der Opfer von Hiroshima in den Schatten. Da fragt man sich schon: Welche militärische Führung könnte so dumm sein, das gesamte Militär einer unbewiesenen, tödlichen, experimentellen Injektion zu unterziehen, die aus einem Cocktail aus biologischen Waffen und Virusfragmenten besteht? Die Antwort liegt auf der Hand: Es geht darum, die Landesverteidigung der Vereinigten Staaten von Amerika durch den Massenmord an aktiven US-Soldaten zu dezimieren, um den Weg für die geplante UN-Besetzung und den Umsturz der USA zu ebnen.Der Krieg, den das Pentagon einst gegen das japanische Imperium geführt hat, richtet sich nun gegen das amerikanische Volk, und wir sind nicht sicherer als die Menschen, die an jenem schicksalhaften Tag in Hiroshima lebten.



Es gibt bereits Hunderttausende von Impfstofftoten unter unschuldigen Zivilisten

Die Impfgegner haben es nicht nur auf das aktive US-Militärpersonal abgesehen, sondern auch auf die gesamte Weltbevölkerung: Zivilisten, Frauen, Kinder, ältere Menschen und alle anderen. Der Kovid-“Impfstoff” ist die ultimative Massenvernichtungswaffe, die wahllos tötet, menschliches Gewebe zerstört und bei jedem, der das Pech hat, geimpft zu werden, Zellzerstörung, Leiden und Tod verursacht.Den VAERS-Daten zufolge wurden bisher allein in den Vereinigten Staaten über 12 200 Todesfälle nach Impfungen gemeldet. Wir wissen, dass die VAERS-Daten weit hinter dem Zeitplan zurückliegen (viele Wochen) und dass die VAERS-Datenbank nur ein Zehntel bis ein Hundertstel der tatsächlich aufgetretenen Todesfälle erfasst. Realistischerweise ist davon auszugehen, dass es in den Vereinigten Staaten bis heute mehrere hunderttausend Todesfälle durch Kuhimpfstoffe gegeben hat, was die Zahl der in Hiroshima getöteten Menschen weit übersteigt.

Bitte beachten Sie, dass nichts in dieser Botschaft als Verharmlosung des nuklearen Holocausts von Hiroshima zu verstehen ist, den ich als ein völkermörderisches, ethnisch motiviertes Verbrechen gegen die Menschheit betrachte. Die Internierung japanischer Amerikaner in Konzentrationslagern in den USA ist ein weiteres Verbrechen gegen Menschen japanischer Abstammung und beweist erneut, dass die Regierung der Vereinigten Staaten bereit ist, ihre eigenen Bürger in Konzentrationslager zu werfen, um ihre eigenen strategischen Ziele zu erreichen.Bedenken Sie dies: Wenn die US-Regierung bereit war, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe im Krieg in Konzentrationslager zu werfen, ist sie auch bereit, Menschen aufgrund ihres Impfpasses in Konzentrationslager zu werfen.Die Regierung ist in den 80 Jahren seit diesem Krieg weder gereift noch hat sie zur Moral gefunden, und wenn überhaupt, dann ist die Bundesregierung heute tyrannischer, gefährlicher und machtbesoffener als je zuvor in der Geschichte der USA. Wenn überhaupt, scheint die Bundesregierung jetzt dem Vollstreckungsarm eines organisierten Verbrechens / Erpressung Betrieb von Anti-Menschen-Globalisten und Big Pharma laufen ähneln.



Faucis NIH finanzierte die ethnisch gezielte Organentnahme bei lebenden menschlichen Babys. Alles im Namen der “Wissenschaft”



Wenn Sie noch nicht davon überzeugt sind, wie böse dieses Regime wirklich ist, sollten Sie sich die schockierende, entsetzliche Tatsache vor Augen führen, dass die US-Regierung die Organentnahme bei abgetriebenen (aber lebenden) Babys finanziert hat, die aufgrund ihrer Hautfarbe ausgewählt wurden. Diese schockierende Wahrheit wurde letzte Woche von der Washington Free Beacon in dieser Geschichte aufgedeckt und bestätigt: Von der Regierung finanzierte Forscher suchten abgetriebene Minderheiten für die Organentnahme.Die Lektüre dieser Geschichte sagt Ihnen alles, was Sie darüber wissen müssen, wie die Bundesregierung Sie wirklich behandeln wird, wenn es um die Pandemie und Impfstoffe geht:Die Bundesregierung gab mindestens 2,7 Millionen Dollar an Steuergeldern an Forscher, die abgetriebene Minderheitenbabys ausfindig machten, um deren Organe zu entnehmen, wie aus internen Dokumenten hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden.



Die Universität von Pittsburgh suchte gezielt nach Organen von Minderheiten – einschließlich derer von Neugeborenen -, um eine “Pipeline” für die fötale Forschung zu schaffen. Die Forscher gaben an, dass 50 Prozent der gespendeten Föten von Minderheiten stammen müssten, und legten fest, dass 25 Prozent von schwarzen Frauen kommen müssten. Der Großraum Pittsburgh ist zu 85 Prozent weiß und zu 8 Prozent schwarz. Die Forscher betonten, wie wichtig es sei, die Durchblutung der Organe aufrechtzuerhalten, was nach Ansicht von Beobachtern gegen Bundesgesetze verstoßen könnte, da Ärzte aufgefordert würden, Organe bei Abtreibungen mit Wehen illegal zu konservieren.Mit anderen Worten: Die NIH entnahmen Organe von lebenden schwarzen Babys, um Gewebeproben für die Biotech- und Impfstoffindustrie zu gewinnen. Einige der Babys waren bis zu 42 Wochen alt, d. h. sie waren alt genug, um außerhalb des Mutterleibs zu überleben.



Die Impfgegner haben es nicht nur auf das aktive US-Militärpersonal abgesehen, sondern auch auf die gesamte Weltbevölkerung: Zivilisten, Frauen, Kinder, ältere Menschen und alle anderen. Der Kovid-“Impfstoff” ist die ultimative Massenvernichtungswaffe, die wahllos tötet, menschliches Gewebe zerstört und bei jedem, der das Pech hat, geimpft zu werden, Zellzerstörung, Leiden und Tod verursacht.



Den VAERS-Daten zufolge wurden bisher allein in den Vereinigten Staaten über 12 200 Todesfälle nach Impfungen gemeldet. Wir wissen, dass die VAERS-Daten weit hinter dem Zeitplan zurückliegen (viele Wochen) und dass die VAERS-Datenbank nur ein Zehntel bis ein Hundertstel der tatsächlich aufgetretenen Todesfälle erfasst. Realistischerweise ist davon auszugehen, dass es in den Vereinigten Staaten bis heute mehrere hunderttausend Todesfälle durch Kuhimpfstoffe gegeben hat, was die Zahl der in Hiroshima getöteten Menschen weit übersteigt.

Bitte beachten Sie, dass nichts in dieser Botschaft als Verharmlosung des nuklearen Holocausts von Hiroshima zu verstehen ist, den ich als ein völkermörderisches, ethnisch motiviertes Verbrechen gegen die Menschheit betrachte. Die Internierung japanischer Amerikaner in Konzentrationslagern in den USA ist ein weiteres Verbrechen gegen Menschen japanischer Abstammung und beweist erneut, dass die Regierung der Vereinigten Staaten bereit ist, ihre eigenen Bürger in Konzentrationslager zu werfen, um ihre eigenen strategischen Ziele zu erreichen.

Bedenken Sie dies: Wenn die US-Regierung bereit war, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe im Krieg in Konzentrationslager zu werfen, ist sie auch bereit, Menschen aufgrund ihres Impfpasses in Konzentrationslager zu werfen.



Die Regierung ist in den 80 Jahren seit diesem Krieg weder gereift noch hat sie zur Moral gefunden, und wenn überhaupt, dann ist die Bundesregierung heute tyrannischer, gefährlicher und machtbesoffener als je zuvor in der Geschichte der USA. Wenn überhaupt, scheint die Bundesregierung jetzt dem Vollstreckungsarm eines organisierten Verbrechens / Erpressung Betrieb von Anti-Menschen-Globalisten und Big Pharma laufen ähneln.

Dies alles geschah übrigens unter der Leitung von Fauci und den NIH, derselben Gruppe, die auch die Gain-of-Function-Experimente in Wuhan finanzierte, um die toxischen Spike-Protein-Nanopartikel zu entwickeln, die in die Impfstoffe eingebaut wurden, um die Menschheit zu ermorden.



Das NIH ist ein Unternehmen des Mordes. Und diese tödlichen Covid-“Impfstoffe” sind, ähnlich wie Atomwaffen, wahllose Killer, die gegen die Menschheit mit dem ausdrücklichen Ziel eingesetzt werden, möglichst viele Opfer zu fordern. Alle Menschen, die an diesem Streben nach Massensterben beteiligt sind, sind selbst Komplizen des Massenmords. Und sie haben die volle Rückendeckung von Big Tech, Big Media, Big Government, Big Pharma und all den anderen menschenfeindlichen Institutionen, die jetzt einen regelrechten Krieg gegen die menschliche Rasse im globalen Maßstab führen. Was sie Hiroshima in den 1940er Jahren angetan haben, wird nun im Jahr 2021 der ganzen Welt angetan. Möge Gott uns allen helfen.

* Die Titelüberschrift meines vorliegenden Textes weicht vom Titel des Mike-Adams-Artikels ab. Die aktuellen Daten über die Zahl der Todesfälle durch Covid-19-Impfungen ist weit höher als die Zahl der Hiroshima-Toten.

