Lauterbach gibt (versehentlich) zu, dass die Impfung ein geplanter Völkermord ist

Von Michael Mannheimer, 05. September 2021

Lauterbach fordert die Impfung von über 65-Jährigen, weil damit die Überbevölkerung am besten gelöst werden kann. Doch er geht noch weiter ….

Wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte – man würde es nicht glauben: In seiner letzten Sendung konfrontiert Markus Lanz in seiner gleichnamigen Sendung einen Studiogast mit folgenden Worten:

“Verimpft das nicht einfach, sondern impft jetzt bitte Leute über 65. Weil dann erreichen wir ein ganz wichtiges strategisches Ziel bei der Bekämpfung dieser Pandemie: Nämlich dass die alten Leute sterben“.

Wer’s nicht glaubt, hier das Video dazu:

Transkription des Wortlauts von Markus Lanz zum geplanten Völkermord an den Deutschen:

Lanz:



“Da kommt wieder Karl Lauterbach ins Spiel, der das doch seit Wochen fordert: Macht das andersrum. Verimpft das nicht einfach, sondern impft jetzt bitte Leute über 65. Weil dann erreichen wir ein ganz wichtiges strategisches Ziel bei der Bekämpfung dieser Pandemie: Nämlich dass die alten Leute sterben…”

Wo bleibt der Aufschrei von Medien? Wo der Aufschrei der Deutschen?

Spätestens nachdem Lanz diesen Satz ausgesprochen hat, müssten doch die Schreie des Entsetzens der Leute kommen. Aber nichts dergleichen geschah. Anscheinend stehen die Menschen unter so einer medial-politischen Hypnose, dass ihnen ist nicht mal bewusst, was Lanz vor laufenden Kameras ausgesprochen hat: Lauterbach hat mit diesem Satz klar zum Ausdruck gebracht, dass das im Programm der neuen Weltordnung, welches von fast allen Ländern dieser Welt durchgeführt wird, nichts anderes ist als ein geplanter selektiver Völkermord an Menschen. Und zwar in einer Größenordnung, die in der Geschichte ohne jedes Beispiel ist. Selektiv deshalb, weil die Reihenfolge, wie geimpft werden soll, eindeutig in die Richtung geht, dass zuerst die Alten, dann die Schwachen, dann die Lebensuntüchtigen totgeimpft werden sollen. Der langjährige Berater des französischen Präsidenten Mitterand, der Jude Jacques Attali, Mitglied des jüdischen Weltkongresses, drückte das wie folgt aus (Auszug):

„In Zukunft wird es darum gehen, einen Weg zu finden, die Population zu reduzieren.



•Wir fangen mit den Alten an, denn sobald sie 60-65 Jahre überschreiten, lebt der Mensch länger als er produziert und das kommt die Gesellschaft teuer zu stehen;



• dann die Schwachen



• dann die Nutzlosen, die der Gesellschaft nichts bringen, weil es immer mehr von ihnen geben wird,



• und vor allem schließlich die Dummen.



• Wir werden dafür gesorgt haben, dass eine Behandlung vorgesehen ist, eine Behandlung, die die Lösung sein wird.



• Die Selektion der Idioten erledigt sich dann von selbst: Sie gehen von selbst zur Schlachtbank.”

“Die Zukunft des Lebens” – Jacques Attali, 1981, Interview mit Michel Salomon, Sammlung Les Visages de l’avenir, éditions Seghers.

Mindestens 20 Millionen Deutsche sollen also die Todesspritze erhalten

Der grau umrandete Bereich ist der Teil der über 65-Jährigen in Deutschland

Quelle; https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/

Mindestens 20 Millionen Deutsche sind über 65 Jahre alt

https://3.bp.blogspot.com/-NHbSGECi21Y/TukH4JzlUFI/AAAAAAAACHE/ITcs_vQ0j6U/s640/Anteil+der+u%25CC%2588ber+65-Ja%25CC%2588hrigen.png

Der Anteil der über 65-jährigen in Deutschland liegt aktuell bei 24 %. Bei einer Bevölkerung von über 83 Millionen sind damit Laut Lauterbach mindestens 20 Millionen Deutsche durch den Impftod bedroht.

Die Aussage von Lauterbach würde also 20 Millionen Deutsche (so viele sind über 65 Jahre alt) in der unmittelbaren und mittelbaren Zukunft mit dem Tode bedrohen. Doch jene, die die Pläne der NWO und des WEF kennen, wissen, dass die Impfung nicht bei den Alten stoppen wird. Wie ich in zurückliegenden Artikeln anhand von klaren Beweisen zeigen konnte, planen die Globalisten die Reduktion der Weltbevölkerung von derzeit 8 Milliarden auf etwa 500 Millionen Menschen – und zwar mit einer als Heilung getarnten Impfung, dessen Impfstoff in Wahrheit eine tödliche biochemische Massenvernichtungswaffe ist. Und wie das unfassbare obige Zitat von Attali zeigt, bilden die Alten nur den Anfang des globalen Genozids. Ihnen werden die Schwachen, dann die Nutzlosen und dann die Dummen Folgen. Wer hier ausrastet und mir den Vorwurf macht, ich würde Panik schüren, verkennt, dass ich nur der Übermittler von schlechten Botschaften bin und nicht die Botschaft selbst.

Warum sagte Lauterbach dies in aller Öffentlichkeit?

Antwort: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wollte Lauterbach diese für ihn und das Komplott der deutschen Regierung gegen das deutsche Volk gerade zur vernichtenden Aussage nicht machen. Doch Lauterbach ist ein viel Redner, und diesen rutscht regelmäßig, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit, die Wahrheit ihrer waren politische Motive heraus. Ohne diese Ausrutscher hätten wir keine entsprechenden Zitate wie von Attali, Kissinger, Merkel, Rockefeller oder Bill Gates. Wer viel gefragt wird, wer sich nicht zu 100 Prozent unter Kontrolle hat, dem rutschen immer wieder Offenbarungen aus seinem Mund, bevor er bemerkt, was er gesagt hat. Und was Lauterbach hier gesagt hat, eröffnet eine politische und juristische Dimension,, die ein gerade zu apokalyptisches Ausmaß hat. Lauterbach hat ganz direkt und widerrufbar, und von ihm vor allem nicht relativierbar, den Plan der Bundesregierung und des politisch-medialen Komplexes zum Völkermord an der eigenen Bevölkerung ausgesprochen.

In einem Rechtsstaat hätte die Justiz spätestens nach der Sendung von Markus Lanz einschreiten, Lauterbach auf der Stelle festnehmen und Merkel, ihrer Regierung und mit Ihnen den Großteil der deutschen Parlamentarier sowohl im Bundestag als auch in den Länderparlamenten entmachten müssen. Der Bundesgeneralstaatsanwalt wäre für eine solche Maßnahme zuständig gewesen, wenn wir nicht zu 100 % sicher sein können, dass Deutschland schon längst kein Rechtsstaat mehr ist und dass in diesem ehemals wundervollen Land Willkür und politisch juristische Beliebigkeit herrschen. Doch sowohl der General Staatsanwalt als auch die Präsidenten und Richter der meisten Gerichte einschließlich des Bundesverfassungsgerichts sind längst von Gnaden Merkels in ihre Ämter eingesetzt worden und ihr damit zu Dank verpflichtet. Keiner dieser Richter und kein Staatsanwalt wird sich trauen, nun gegen das politisch-mediale Establishment vorzugehen und sie der Planung und aktiven Durchführung eines Völkermords mittels eines Impfstoffes einzuklagen und zu Höchst Strafe zu verurteilen.

Für neue Leser und jene die sich nicht an den genauen Wortlaut des entsprechenden Paragraphen es im deutschen Völkerstrafgesetzbuch erinnern können, hier der komplette Wortlaut des Völkerstrafgesetzbuch zum Thema Völkermord.

§ 6 Völkermord

https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html

Abschnitt 1 – Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§§ 6 – 7)

(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören,

1. ein Mitglied der Gruppe tötet, 2. einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt, 3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, 4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen, 5. ein Kind der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt,

wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.

(2) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.

Alle 121 Entscheidungen zum Völkermord durch deutsche Gerichte

Was werden sie nun mit Lauterbach tun?

Das Problem: Würde die Merkel-Diktatur gegen Lauterbach vorgehen, dann würde er komplett auspacken und jeder deutsche Politiker, der, wie Söder, Kretschmann oder Spahn, von diesem Völkermord weiß und/oder ihm zuarbeitet, müßte mit Sicherheit mit seiner Verhaftung (wegen Verdunkelungsgefahr, einer anklage und einem Gerichtsverfahren rechnen und erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe, wie aus dem obigen Gesetzestext hervorgeht. In einem Rechtsstaat wären wir Zeugen des größten Prozesses der deutschen Geschichte gegen die gesamte deutsche politische Führung. Doch in der de-facto-Diktatur, in der wir uns befinden, wird dies nicht geschehen. Medien werden diese Aussage Lauterbachs herunterspielen oder sie nach alter Manier totschweigen. Sie werden im Gegenteil all jene als “Nazis” oder “Impffeinde”, sogar als “Volksfeinde” denunzieren, die auf eine Anklage der Politiker wegen Völkermord bestehen.

Für Lauterbach sieht es jedenfalls düster aus. In den USA wäre ihm sehr wahrscheinlich schon dasselbe Schicksal beschert worden wie etwa Jeffrey Epstein, der, als er wegen Kindesmissbrauchs und gezieltem Zufuhr minderjähriger Kinder an die halbe politische US-Elite, angeklagt war und, als er in einem Sicherheitstrakt für besonders schwere Fälle im Gefängnis einsaß, schon wenige Tagen nach seiner Verhaftung “geselbstmordet” wurde. Epstein war eine geradezu tödliche Gefahr für die Satanisten aus dem Deep State wie den Clintons und den Bidens. Man musste ihn Loswerden – denn Epstein hatte hunderte Akten und Videos von den sexuellen Handlungen der US-Elite mit Minderjährigen auf seiner Sexinsel. Ob der Tiefe Staat in Deutschland mit Lauterbach ebenso verfahren wird, wie es die USA taten, mag bezweifelt werden. Doch werden die Risse im satanischen Corona- und Impf-Schweigekartell immer tiefer. Sie sind inzwischen schon so tief, dass es nur noch eines winzigen entscheidenden Anlasses bedarf, dass der Damm einbrechen und sich das deutsche Volk in einem gewaltigen Massenaufstand gegen seine Unterdrücker und Impf-Mörder erheben wird.

Was wird aus Deutschland?

Dass immer noch 70-80 Prozent der Deutschen pro Merkel und pro Impfung sind, bedeutet nichts. 30 Prozent der Deutschen ergäben immer noch einen Aufstand von 25 Mio. Menschen, gegen die kein Polizeistaat etwas ausrichten kann, ohne das Militär mit seinen Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Doch dazu wird es nicht kommen. Viele Offiziere und Soldaten werden die Befehle verweigern und sich den Demonstranten schließen, was das zu endgültigen Zusammenbruch des Systems führen wird, welches, wie wir längst wissen, nur auf immer drastischeren und frecheren Lügen aufgebaut war.

Doch was nun aus tatsächlich Deutschland wird – ob die Kräfte des immer größer werdenden Widerstands oder die Globalisten um Merkel und die Medien am Ende gewinnen werden, das kann derzeit niemand voraussagen. Alles ist möglich. Der Sieg über die satanischen Globalisten – oder der Untergang Deutschlands und eines großen Teiles jener Welt, wie wir sie bis Anfang 2020 gekannt haben. Doch eines ist gewiss: Jeder einzelne Deutsche, dem sein Land, die Zukunft von ihm und seinen Kindern am Herzen liegt, ist aufgefordert, sich am Widerstand zu beteiligen. Jeder auf die Weise, wie sie ihm möglich ist. Wer das versäumt, trägt Mitschuld an einer von Schwab und Konsorten geplanten Zukunft der Menschen, der als von Regierungs-Computern völlig abhängigen und gesteuerten Cyborgs bis zum Ende der Zeit als Sklaven vor sich dahindämmern werden.

***

