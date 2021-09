Bewegender Appell eines Spitzenpolitikers an das deutsche Volk: “Es gab nie eine Pandemie. Ihr wurdet indoktriniert, dressiert und manipuliert! Vereinigt euch und macht Deutschland wieder stark”

Von Michael Mannheimer, 28. September 2021

“Es gab zu keiner Zeit eine Pandemie. Die Pandemie wurde erfunden, um euch zu unterjochen”

In einem dramatischen Appell richtet sich ein Bundestagsabgeordneter an das deutsche Volk. Laut seinen Angaben kennt ihn jeder Deutsche. Was bedeutet, dass wir ihn aus dem Parlament, der Tagesschau, den ZDF-Nachrichten und den Nachrichten der Privatsender so wie aus Artikeln der Massenmedien her kennen. Der Abgeordnete gibt seinen Namen nicht preis und spricht mit elektronisch verstellter Stimme. Er hat gute Gründe dafür. Er will nicht wie all jene, die das Merkel-Regime und die derzeitigen Zustände um die Corona-Plandemie kritisieren, durch das Fegefeuer gehen und als “Rechter”, “Antisemit” oder “Verschwörungstheoretiker” zeitlebens diskriminiert werden.

Der vorliegende Appell sucht nach meinem Wissen historisch seinesgleichen. Ich kenne keinen anderen Appell eines Spitzenpolitikers sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit, der auch nur annähernd mit dieser Dramatik und mit dieser Fülle von Insider-Informationen das Volk vor seiner endgültigen Versklavung warnt.

Der anonyme Politiker liebt sein Volk, und er liebt Deutschland. Das kommt in jedem seiner Sätze klar zu Tage. Er spricht die gegenwärtigen Generationen frei von jeder Schuld am Dritten Reich. Und er sagt ganz deutlich, dass Corona von der Regierung frei erfunden wurde. Dass es also niemals eine Pandemie gegeben habe. Dass diese erfundene Pandemie Teil eines gigantischen Planes ist zur Versklavung nicht nur des deutschen, sondern aller Völker dieser Welt. Er sagt, woher die Regierung ihre unmenschlichen Maßnahmen bezüglich Maskenpflicht, Abstandspflicht, Lockdown und den damit verbundenen Strafen herhat. All das stammt aus dem Lehrbuch von Alfred Biedermann: “Biedermanns Diagramm des Zwangs. Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche”. Ich werde mich in einem meiner nächsten Artikel mit diesem Buch und dessen Inhalten genau beschäftigen und es publizieren.

Trotz seiner Liebe zu Deutschland geht er mit den Deutschen hart zu Gericht. Er kritisiert die Faktenresistenz der meisten Deutschen, ihren blinden Glauben und Gehorsam gegenüber den Regierenden. Und er spricht ganz klar aus, was auf Deutschland und die Deutschen zukommt, wenn sie es nicht schaffen, sich gegen das politische Establishments aufzulehnen, ihren Widerstand zu bündeln und ihre Feinde, die in den Medien und den Parlamenten sitzen, zu besiegen. Sie werden all das im vorliegenden Appell im Detail lesen können.

Und er gibt internes Regierungswissen über die Zusammensetzung der Covid-19-Impfseren bekannt. Wer geglaubt haben mag, dass die Impfstoffe mehr oder weniger identisch sind, dem wird es gleich wie Schuppen von den Augen fallen, dass dem nicht so ist. Die Impfstoffe wurden so gestaltet, dass sie den einen töten, den anderen schwächen, einen Dritten langsam sterbenskrank werden lassen, einen vierten gar nicht behelligen, weil in ihnen, wie ich in mehreren Artikeln bereits erwähnt habe, nichts als Kochsalzlösung oder ein anderes Placebo enthalten ist.

Verteilen Sie diesen Appell so weit wie möglich. Sagen Sie jenen, denen sie ihn weiterreichen, dass sie ihn ebenfalls verteilen mögen. Ich habe den Appell zum Downloads in einem PDF Dokument hier in diesem Artikel für Sie bereitgestellt. Sie können das PDF verschicken oder es ausdrucken und verteilen.

Wir werden sehr wahrscheinlich niemals erfahren, von welchen Politiker es sich handelt, der diesen historischen Appell an das deutsche Volk gerichtet hat. Und das ist gut so. Denn es ist gerade die Anonymität dieses Appells, die den Aufrufer vor möglichen Vorwürfen schätzt, er habe dies nur aus egoistischen und nach Ruhm gierenden Motiven getan.

Ich habe den einen oder anderen Namen oder Begriff von Firmen und Personen nicht immer 100-prozentig genau verstanden. Obwohl ich den Text Dutzende Male abgehört habe, war ich mir nicht sicher, ob ich ihn richtig transkribiert habe. Und Sie lesen tatsächlich in der Folge die bislang einzige Transkriptionen dieses Appells, der zwei Tage vor der zurückliegenden Bundestagswahl, also am letzten Freitag, publiziert wurde. Nehmen Sie sich bitte die Zeit und lesen Sie den Appell durch. Und lassen Sie es nicht beim Lesen bleiben. Ich wiederhole mich hier mit voller Absicht: leiten Sie ihn so oft wie es Ihnen möglich ist, an andere Menschen weiter. Und ich wiederhole mich hier erneut, fordern Sie diese Menschen eben auf, ihn an andere Menschen weiterzuleiten.

Ich beende mein Vorwort mit dem letzten Satz des nun folgenden Appells des Spitzenpolitikers “Deutschland. Ihr müsst jetzt zusammen stehen. Mach etwas draus”

Bewegender Appell eines Spitzenpolitikers an das deutsche Volk:

“Es gab nie eine Pandemie. Ihr wurdet indoktriniert, dressiert und manipuliert! Vereinigt euch und macht Deutschland wieder stark”

Quelle: Telegram

Guten Tag,

Ich bin Bundestagsabgeordneter im Deutschen Bundestag. Ich möchte aus vielen Gründen anonym bleiben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas machen werde beziehungsweise anonym bleiben muss. Sie kennen mich. Sie können mich alle. Ein Grund, warum ich anonym bleiben möchte, ist: Ich lasse mich für euch nicht ins Fegefeuer der Diffamierung werfen. Das Risiko ist mir zu hoch, dass ihr unbelehrbar bleibt. Das hat man an meinem Bundestagskollegen Claudio Siber gesehen, von den Grünen. Eigentlich, liebes Deutschland, müsstet ihr ihm zu Füßen liegen. Denn er hat euch die Wahrheit gesagt.

Deutschland, mein hoch geschätztes Deutschland. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich war überzeugt davon, dass wir dies tun müssen. Jedoch möchte ich heute die Seiten wechseln.

Ich habe durch diesen Umstand, in dem wir zur Zeit alle leben, gesehen, wie herzbehaftet und liebevoll Menschen sein können. Ich bin beeindruckt und zugleich traurig. Was für großartige Persönlichkeiten unser Land hervorgebracht hat. Wenn ich sie mit nur einem einzigen Wort beschreiben, würde ich sagen, sie seien Helden. Wahre und aufrichtige Helden.

Deutschland. Ich kann die Welt nicht retten. Dazu bin ich nicht in der Lage. Deswegen beschränke ich mich nur auf euch, das Volk, in dem ich aufgewachsen bin. Das Volk, das so viel litt. Der Deutsche darf sich seine Herkunft nur noch schämen. Er muss sich zurückhalten, Ein Deutscher zu sein. Vorweg: Ein Großteil meine Vorfahren starben im Kampf. Im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Nur für den Fall, dass ich für den einen oder anderen das war deutsch zu häufig in den Mund nehme.

Sehen Sie, was passiert ist? Gerade eben? Ich muss mich erst mal absichern, damit ich nicht in eine rechte Ecke geschoben werde. Ist das ein gesundes Verhalten? Ein gesundes Miteinander? Ich glaube nicht.

Deutschland: Ihr seid frei von Schuld

Ihr habt nichts damit zu tun. Geschichte ist Geschichte. Nicht mehr und nicht weniger. Schon wieder sind dieselben Leute am Werk, strukturell gesehen, die ihnen das Leben schwer machen. Es ist Zeit für große Veränderungen. Doch leider habt ihr es nicht so mit Veränderungen. Alles soll bleiben, wie es ist. Denn so ist es ja am einfachsten. Und das seit 103 Jahren. Wäre es nicht langsam mal an der Zeit, die großen Parteien beiseite zu schieben? Und ja: Ich gehöre einer dieser großen Parteien an. Schon sehr lang.

Es gibt und gab zu keinem Zeitpunkt eine Pandemie

Deutschland: Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und damit meine ich nicht die Wahl, die in zwei Tagen beginnt. Jetzt am Sonntag. Es gibt und gab – ich komme auf den Punkt jetzt – es gibt und gab zu keinem Zeitpunkt eine Pandemie. Keine epidemische Notlage von nationaler Tragweite. Ich erzähle euch jedoch nichts Neues. Das habt ihr alles schon mal gehört. Und das erfüllt mich irgendwo auch mit Wut. Stefan Kohn, Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz, war zuletzt Referent für den Bereich “Kritische Infrastrukturen” zu dem etwa Kernkraftwerke, Wasserwerke und auch medizinische Versorgung angehören. Wisst ihr noch: Das Papier aus dem Bundesinnenministerium? Ja, das war von Stefan Kohn. Anfang Mai 2020 hätte eigentlich nach dem Erscheinen dieses Papers alles vorbei sein müssen. Doch es hat euch nicht interessiert.

Ich muss sie etwas tarnen(?) – aber anscheinend haben sie damit ja kein Problem. Man kann ihnen ja auch sagen, dass grundrechtseinschränkende Maßnahmen nicht zu hinterfragen sind. Ich dachte, das sei der Moment, in dem sie begreifen würden, das etwas gewaltig schiefläuft. Da lag ich falsch. Als meine Kollegen – verzeihen Sie mir, wenn ich auf das Gendern verzichte – anfingen, ihren Kindern diese Masken anzuziehen, die sowieso nichts bringen, dachte ich: Gut: jetzt aber…

Viele Namen tauchten auf: Professor Bhakdi, Dr. Wodarg (schöne Grüße Wolfgang), Professoert Hockertz, Dr. Schiffmann, Dr. Klaus Köhnlein. Die Liste ist unglaublich lang. Die Helden, von denen ich sprach. Und wenn ich das immer höre: “Von wegen Ruhestand! Er kommt ja aus dem Ruhestand!” Sind das nicht die erfahrensten von allen? Menschen, die Jahrzehnte lang nichts anderes gemacht haben außer Infektiologie, Epidemiologie, Virologie?

Ja, richtig: Masken bringen nichts

Wissen Sie: wenn Sie mich fragen würden, ob ich an Corona glauben würde, da ich ihnen sagen, dass die Fragestellung falsch sei. Denn Corona ist keine Glaubensfrage, sondern es geht um Wissenschaft. Und Wissenschaft bedient sich der Physik und der Mathematik. Und dort herrschen feste Parameter, unumstößliche Gesetze. Zwei plus zwei ist vier, und nicht drei oder fünf. Adam Riese hat immer recht. Ausnahmslos.

Und wieder ist nichts passiert. Ja, richtig: Masken bringen nichts. Steht ja auch auf der Verpackung! Und manchmal sogar in Rot abgesetzt. Auch nichts gegen Sars-Cov-2. Aber das haben sie alles schon einmal gehört.

Habt ihr eigentlich ein Problem damit, etwas völlig Absurdes und Dummes zu tun?

Ich glaube nicht, denn sonst würdet ihr sie nicht anziehen, Eure Masken. In der ersten Hälfte der Pandemie war es völlig egal, was ihr euch um Mund und Nase bindet. In einem Land, wo jeder Nagel, den ihr in die Wand bohrt, DIN-genormt sein muss! Ja, das Denken ist euch wahrlich ich nicht in die Wiege gelegt worden. Das ist kein Angriff, das ist ernst gemeint. Ihr werdet und wurdet indoktriniert, dressiert und manipuliert. Und das ganze so, wie wir das wollen. Beziehungsweise meine Kollegen. Man führt Euch vor. Und es gefällt Euch. Denn die Eliten, die tragen ja keine Maske. Und ihr kennt alle diese Bilder. Und es ist Euch egal.

Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche

Und gerade bin ich wieder an einem Punkt, wo ich mir denke: Warum machst du das? Warum machst du das? Denen ist doch eh alles egal! Verdammt noch mal Deutschland. Die Abstandsregelung, Kontaktverbote sowie diverse andere Regelungen stammen aus dem Lehrbuch von Alfred Biedermann: “Biedermanns Diagramm des Zwangs. Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche”. Lesen Sie nach – oder haben Sie etwa keine Zeit? Wie immer!

Man versucht, den Geist der Kleinsten bereits zu brechen. Dies ist schlichtweg Folter. Die nächste Generation wird gefügig, durch den Wind sein und verstört. Auf eine Art und Weise, die wir uns noch gar nicht vorstellen können.

Packen Sie Ihr Ego weg. Es wird notwendig sein. Sie wurden voll gepumpt mit Angst. Sie können nicht mehr rational entscheiden oder wollen sich insgeheim nicht eingestehen, dass sie falsch lagen, oder befolgen die Regeln, damit sie Hab und Gut nicht verlieren. Ist es nicht so? Tun Sie das wirklich alles, weil sie davon zu 100 Prozent überzeugt sind? Dass wir hier einen Killervirus kreisen haben? Oder aus Angst vor den Konsequenzen, die sie sonst tragen müssen? Oder soll ich besser sagen: zahlen müssen? In einer Notsituation greift man denn Leute nicht in die Tasche. Schon mal darüber nachgedacht? Oder tun Sie das aus Angst vor Ablehnung? Die Angst davor, dass ich ihre Kollegen sich lustig über sie machen? Die Angst davor, die Nachbarn könnten irgendetwas denken? Ich sage Ihnen, was ihre Nachbarn denken: Die denken gar nicht.

Gehorsamkeit. Hören Sie auf damit! Sofort!

Falls die genannten Gründe zutreffen für Ihr Verhalten, gibt es dafür ein Wort: Und das nennt sich Gehorsamkeit. Hören Sie auf damit! Sofort!

Ich erzähle Ihnen mal, wie Regierungen Maßnahmen umsetzen: Nicht alles auf einmal. Das wäre zu auffällig. Stellt euch vor, die würden mit Gebrüll auf euch zurennen. Ihr würdet automatisch in eine Abwehrhaltung gehen. Sie würden euch erschrecken. Wenn wir aber Millimeter für Millimeter auf euch zu kommen, stehen wir plötzlich vor eurer Nase und schnappen zu. Und sie wissen überhaupt nicht, wie es soweit kommen konnte.

Übersetzt: Wir schränken Sie ein, Lockdown, Abstandsregeln, Schulschließungen, sagen Ihnen, mit wem sie sich treffen dürfen – und dann lockern wir etwas: Gehen einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte vorwärts zu machen. Was bedeutet: Der nächste Lockdown ist dann mit einer Ausgangssperre versehen und weiteren Grundgesetz einschränkenden Maßnahmen. Kommt euch das bekannt vor? Richtig! Genau so haben wir es gemacht.

Gehen wir ein Stück in die Geschichte

Das ist wichtig, um das, was kommen wird – sofern ihr es nicht aufhaltet – zu verstehen. Günther Quandt, ein deutscher Industrieller, der sich früher Wirtschaftsführer nennen durfte. Wer diesen Titel erhielt, konnte negative Arbeitsgesetze einfacher umsetzen. Nichts anderes, als das Ausnutzen von Sklavenarbeit. Herbert Quandt, der Sohnemann von Günther Quandt, überwachte persönlich den Tod von schätzungsweise 40-80 Menschen pro Monat durch Sklavenarbeit. Jeder Sklave blieb für etwa sechs Monate am Leben. Auf dem AFA-Gelände, dem Familiengelände in Hannover, wurden Konzentrationslager eingerichtet, zu denen auch Hinrichtungsplätze gehörten. Herbert Quandt wurde nie vor das Kriegsgericht gestellt: “Too big to fail”, wie die Amerikaner so schön sagen (“Zu groß, um zu scheitern”). Sie bauten nach dem Krieg alles wieder auf. Günther Brandt wurde Direktor der Deutschen Bank, der korruptesten Bank der Welt. Den Quandts ist es hervorragend gelungen, sich unsichtbar zu verhalten. Günther Quandt heiratete nach dem Tod seiner ersten Frau erneut: Magda Behrend-Ritschel. Sie bekamen einen Sohn: Harald Quandt. Sie ließen sich scheiden. Magda Behrend heiratete erneut: Joseph Göbbels. Trauzeuge war kein geringerer als Adolf Hitler. Solche Freunde möchte ich nicht haben.

Die Firma Entros(?) wird den digitalen COVID Reisepass erstellen. Susanne Klatten, die Tochter von Herbert Quandt, und ihr Bruder Stefan Quandt, sind daran beteiligt. Schon wieder stützt die Familie Quandt ein totalitäres System. Sie bauen alte Strukturen im neuen digitalen Gewand auf. Lass das nicht so! Im Zweiten Weltkrieg gab es solche Möglichkeiten der Kommunikation nicht. Nehmt es doch bitte an. Niemand kann mir sagen, er habe es nicht besser gewusst. Absolut niemand!

Mach etwas draus. Lasst euch nicht spalten. Denn das versuchen sie momentan: Die Geimpften gegen die Ungeimpften. Ich finde es jedoch etwas peinlich, muss ich zugeben. Denn es gelingt Ihnen so einfach. Was habt ihr am Prinzip der Impfung oder des Impfens nicht verstanden? Nebenbei bemerkt empfehle ich niemandem die Impfung. Dazu komme ich aber gleich noch.

Zum Prinzip des Impfens: Wenn ich am Strand bin und mich schützen will vor UV-Strahlung und mich mit Sonnencreme einschmiere, bin ich doch geschützt, oder? Sind wir uns doch einig. Schnauze ich meinen Nachbarn an, der neben mir liegt und sage: “Hey, benutze gefälligst eine Sonnencreme, sonst wird meine nicht!” Nein, das tue ich nicht. Weil ich nicht dumm bin. Seid ihr es? Noch mal: Ihr seid vollgestopft mit Angst. Legt euer Ego beiseite. Ihr könnt nicht mehr rational abwägen. Das macht keinen Sinn. Und jetzt fragt euch bitte, warum unser Bankkaufmann Spahn und unser Tierarzt Wieler euch so etwas erzählen? Und ihr lasst euch alles erzählen. Und das macht mich wütend!

Ihr seid nach der so genannten Impfung genetisch veränderte Organismen

Professor Hockertz, ehemaliger Direktor des Instituts für klinische Toxikologie am Universitätskrankenhaus Eppendorf, hat euch alles gesagt. Faktisch ist dieser Impfstoff ist kein Impfstoff, sondern ein Gen-Therapeutikum. Ihr seid faktisch nach der so genannten Impfung GVOs: Genetisch veränderte Organismen. Aber den Genmais, den wollt ihr nicht essen, gell? Und noch was: die Chargen sind nicht statisch. Bedeutet: Die Zusammensetzung der so genannten Impfstoffe kann von Charge zu Charge verändert werden. Es ist nicht so, dass man eine Zusammensetzung abgibt, und diese Zusammensetzung statisch bleibt und genehmigt wird. Nein. Von Charge zu Charge kann die Zusammensetzung der so genannten Impfstoffe, des Gen-Therapeutikums, verändert werden. Ein Paradies für die Pharmaindustrie. Und ihr seid die Versuchskaninchen. Da hat der Kollege Scholz nicht mal so Unrecht gehabt. Ist ihm da etwas rausgerutscht?

Und hier noch etwas: Ein weiterer Inhalt ist HSP90, das ist ein Protein. Bedeutet: Menschen sind dahingehend modelliert, dass sie nicht mehr so gut gegen Tumore/Krebs geschützt sind. Ein aktueller Artikel von einem Professor aus den Staaten untermauert dies. Die Krebsquote bei den Geimpften hat sich um 20 Prozent erhöht. Verstehen Sie, was das bedeutet? Ein Überschuss an HSP90 bei Frauen führt zur Unfruchtbarkeit. Wissen Sie, was da für Leute am Werk sind? Das können Sie sich nicht vorstellen. Und das meiste davon ist in Astra Zeneca. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Die anderen Impfstoffe sind nicht besser. BioNTech: Dass ich nicht lache! Wenn das rauskommt mit den Verträgen.

Ein weiterer Aspekt: Ich hab gesagt, die Impfstoffe sind von Charge zu Charge veränderbar sind. Wer kriegt nun welche Chargen? Welche Charge ist für die Promis, welche für Kinder, welche für die, die dem Staat auf der Tasche liegen? Schon mal drüber nachgedacht?

Im TV sieht man einen Professor Hockertz nicht. Warum eigentlich nicht? Weil Lanz und Co. dieses Spiel ja mitspielen. Oder, Herr Lanz? Wo bleibt denn ein Herr Professor Sucharid Bhakdi? Der verantwortlich ist für einige Entdeckungen innerhalb des Immunsystems. Hoch dekoriert. Der Tausende Ärzte ausgebildet hat. Ein Doktor Wolfgang Wodarg, der die Lüge aufdeckte bezüglich Schweine Pandemie und der WHO auf die Finger klopfte? Ja, so jemanden kann man heute nicht gebrauchen. Und deswegen werden diese Männer diffamiert. Warum laden Sie einen Doktor Bodo Schiffmann nicht ein? Ein Arzt mit einer Patientenkartei von über 80.000 Patienten aus aller Welt, die zu ihm kommen, um ihren Schwindel zu behandeln – wo Universitätsprofessoren versagt haben? Warum nicht, Herr Lanz? Gut, verzeihen Sie, das war nur eine rhetorische Frage. Ich weiß ja warum. Was erwartet man in einem Deutschland, wo die im World Economic Forum mehr zu sagen haben als jene, die im Bundestag sitzen? Also wir, das Volk, hat schon mal gar nichts zu sagen. Wenn ich das schon immer höre: “Wir sind das Volk!!” Ja bitte, dann verhaltet euch auch so!

Meine Kollegen werden euer Leben übernehmen. Verstehen Sie das bitte!

Es ist wahr, dass das WEF Mitte 2019 ein Pandemie-Spiel abhielt. Eine Simulation. Inhalt: Eine Corona-Pandemie, ausgehend von China. Kommt euch das bekannt vor? Was hatten wir vier Monate später? Genau! Eine Coronavirus-Pandemie, ausgehend von China. Wer war involviert unter anderem? Einige Namen: Christian Drosten, John Hopkins, teilweise finanziert von der Bill & Melinda Gates Foundation. Und überall steckt sein Scheiß-Geld!! Ich kann Ihnen sagen, was das WEF im Juli 2021 probte. Ist auch kein Geheimnis. Sie probten grob gesagt Blackout. Geben Sie mal Blackout ein, jetzt, in Ihr Handy, bei Google. Unter News. Was kommt da? Ja, man bereitet es vor. Man baut das Narrativ auf. Der totale Zusammenbruch der digitalen Infrastruktur. Und wie Klaus Schwab, Gründer des WEF sagte, wird dies die Coronakrise in den Schatten stellen. Es wird aussehen, wie ein kleiner Zwischenfall.

Was passiert, wenn die Lichter ausgehen? Bank-Automaten nicht mehr funktionieren? Telefonate, Registrierkarten im Supermarkt? Stellt euch das mal vor! Klärwerke sind betroffen. Wir sind Sie was heißt? Die Feuerwehr wird kommen, das Wasser abstellen und rationieren. Ich kenne ja den Inhalt. Und ich habe auch vorgesorgt. Das sollten Sie auch. Wie installiert man den digitalen Euro über Nacht? Indem man alle Konten leerräumt. Schuld sei ein Cyberangriff. Man entschuldigt sich beim Volk, führt das bedingungslose Grundeinkommen ein – und jetzt kommts dicke: Alle Menschen, die Schulden haben, denen erlässt man die Schulden. Ihr werdet das feiern, euch bedanken und annehmen. Das ist der Punkt, an dem ihr euch dann komplett verkauft habt. Von Kopf bis Fuß. In dem Moment seid ihr nur noch Eigentum. Das lang ersehnte Ziel. Na ja…eigentlich nur ein Etappenziel. Wenn ihr nur wüsstet.

Deutschland. Gott steh uns bei! Ihr müsst dieses Leiden beenden. Die aufgehetzten, die psychisch labilen und von der Lebenswelt irritierten den Menschen können nicht genau erkennen, was da im Detail schiefläuft. Auch die so genannten intellektuellen nicht. Sie sitzen noch viel tiefer in der Täuschung, weil Sie ihre sogenannte Bildung ausschließlich aus dem gesteuerten System beziehen. Durch arrogante Überzeugung, ihre Bildung sei objektiv und deshalb echt, sind diese Menschen vollständig indoktriniert und manipuliert – und selbst ein Mittel der Kontrolle. Komparsen des Systems.

Der Corona-Ausschuss, geführt von Dr. Rainer Fuellmich, hat mehr als 150 Experten weltweit vernommen. Sie leisten historische Arbeit. Sie und ihr Team. Mich schmerzt es sehr, dass alles öffentlich zugänglich ist, und die Menschen es doch nicht begreifen. Ich frage mich manchmal, was der Deutsche noch braucht, um zu begreifen. All Ihre Arbeit scheint vergebens. Doch das ist es nicht. Wenn Sie mich fragen würden, Herr Dr. Fuellmich, würde ich Ihnen sagen: “Nur ?? ist realistisch. Aber diesmal in einem Ausmaß, das kann man sich nicht vorstellen.”

Glauben Sie nicht, dass diese Unmenschen, die das zu verantworten haben, still und leise in der Dämmerung verschwinden werden. Nein. Wenn Sie abdanken müssen, dann mit Pauken und Trompeten. Es wird schmutzig, sehr schmutzig.

Auf der Webseite www.corona-ausschuss.de liegt die ganze Wahrheit, oder zumindest das, was man schon herausfand, offen. Herr Dr. Fuellmich: Soweit mir bekannt ist, befindet sich ihre letzte Zusammenfassung nicht auf der besagten Seite. Ändern Sie dies. Schnellstmöglich. Ich bitte drum. Ebenso sollte das Video KlarTV(?), auf Epochimes und RTdeutsch zu sehen sein, falls die letzten beiden sich das trauen. Apolut wird dies tun. Wir brauchen jetzt geballte Medienpower. Jeder, der eine eigene Website besitzt, auch auf der Aufklärerszene, sollte dieses Video schnellstmöglich online stellen.

Deutschland. Hört euch an, was dieser Mann zu sagen hat. Er sagt die Wahrheit. Schaut euch es an. Es kann gut sein, dass so genannte DDos-Attacken stattfinden werden, um Homepages lahmzulegen. Sorgt vor! Wir brauchen Medienpower, da die Alt Mmien korrumpiert sind. Ich erwähnte eben das Netzwerk beziehungsweise die Organisation klarTV??. Des weiteren entstand in den letzten 18 Monaten

“Anwälte für Aufklärung”

“Ärzte für Aufklärung”

“Polizisten stehen auf”

“Schüler stehen auf”

“Mütter stehen auf”

So viele Organisationen.

Deutschland. Es ist nicht 5 vor 12. Wir haben schon halb eins. Mitternacht ist schon lang vorbei. Glaubt ihr wirklich, das sind alles Spinner? Ich bitte euch! Auch hier wieder: Ein ehemaliger Hauptkommissar – der kommt ja aus dem Ruhestand – die Rede ist von Karl Hilz, mein tiefster Respekt. Karl Hilz aus München. Was versteht ihr daran nicht Deutschland? Sind das nicht die mit der größten Expertise? Wenn nicht die, wer dann? Die Kiddies von Polizisten, die sich gerade einen 3er-BMW geleast haben und ihn nicht abgeben möchten und deswegen jeden Befehl ausführen? Das sind keine Experten. Querdenken: Es ist so einfach euch alles zu erzählen. Das sind “Rechte” und “Antisemiten.” Ist Euch das noch nicht aufgefallen: Wenn meinen Kollegen irgendetwas nicht passt, auch wenn es sich um Einzelperson handelt, sind es immer “Rechte” und “Antisemiten”. Egal was, egal. Und das auch mit Leuten, mit einzelnen Leuten. Auch mit Sängern. Ein Bushido damals, ein “rechter Antisemit”! Ein Tunesier mit ausländischen Freunden: rechts und antisemitisch. Immer, wenn uns was nicht passt. Und euch fällt das nicht auf!

Deutschland. Sperrt die Augen und die Ohren auf! Es wird Zeit!

Eines kann ich euch sagen Deutschland: Falls sie es wirklich schaffen solltet, euch zu vereinen – ja, auch die Geimpften mit dem Ungeimpften – wird es ein Deutschland geben, dass noch nie so stark war. Und das wird Kreise ziehen auch in andere Länder. Denn wir sind das Vorbild der Welt. Und das aus gutem Grund. Wenn wir zusammen stehen, steht die Welt zusammen. Wir können wieder Geschichte schreiben. Diesmal im positiven Sinne. Könnte es besser machen. Für eure Kinder und Kindeskinder eine sichere Zukunft in echter Freiheit und Demokratie.

Zum Schluss: Euch ist wohl nicht entgangen, dass sie jetzt an eure Kinder wollen. Die STIKO ist schon eingeknickt. An euer eigenes Fleisch und Blut. Deutschland. Ihr müsst jetzt zusammen stehen.

Danke fürs Zuhören. Mach etwas draus.

