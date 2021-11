WHO-Wissenschafts-Konferenz von 2019 enthüllt: Großteil der Wissenschaftler von Big Pharma und die meisten Ärzte wissen so gut wie nichts über Impfstoffe und ihre Wirkungen

Von Michael Mannheimer, 11. November 2021

Wir leben im Zeitalter der Impf-Quisition: Dieses unterscheidet sich von der mittelalterlichen Inquisition in nahezu nichts

Drei Monate vor Beginn der Coronavirus-Psy-Operation, im Dezember 2019, traf sich die WHO mit Spitzenvertretern der Big Pharma, um ihr Impfstoffgeschäft zu besprechen. Die UN-Gesundheitsorganisation (WHO) war besorgt und beunruhigt darüber, dass viele Ärzte jegliches Vertrauen in Impfstoffe verloren hatten. Kaum einer der an dieser Konferenz teilnehmenden Experten hatte damals wohl eine Ahnung davon, dass etwa ein halbes Jahr später eine gigantische, durch die WHO in Zusammenarbeit mit dem Soziopathen Bill Gates, dem milliardenschweren Vorantreiber eines globalen Impfprogramms, längst bis ins Detail vorbereitete Mord-durch-Impfstoff-Kampagne starten sollte.

Doch unter den Teilnehmern gab es Eingeweihte, die das sehr wohl wussten und deren Grund für diese Konferenz darin lag, das unter Ärzten immer zunehmendere Misstrauen gegen Impfungen durch verbesserte “Kommunikation” in Vertrauen in die angebliche Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen aufzubauen. Denn es sollte ja den Ärzten obliegen, diese Todesimpfungen durchzuführen – im Glauben, sie täten ein gutes Werk an angeblich von einer tödlichen Pandemie betroffenen Welt.

Die Konferenz bewies, dass die Big-Pharma-Mafia einfach keine Ahnung von den Auswirkungen von Impfstoffen auf Föten oder schwangere Frauen hatte, weil keinerlei Daten zu diesen und zu anderen Themen vorlägen. Es gab weder Daten noch Studien zu den Kreuzreaktionen aufgrund von Impfstoffen verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen Adjuvantien: Das sind Hilfsstoffe, der die Wirkung eines Reagenz oder eines Arzneistoffes verstärken).

Die Konferenz zeigte darüber hinaus, dass die meisten Ärzte, die sich für Impfungen einsetzen und diese als “sicher” und “wirksam” anpreisen, in Wahrheit absolute Dilettanten im Bereich der Wirkung von Impfstoffen sind.

Die meisten Ärzte hatten in ihrem Medizinstudium kaum mehr als einen halben Tag Unterricht über Impfstoffe und bei der so wichtigen Pharmakologie sieht es auch nicht viel besser aus. Wenn sie ihren Patienten also einen Impfstoff empfehlen und verabreichen, dann hätten die Patienten auch zu einem Maurer oder Bäcker gehen können, die sich einen weißen Kittel übergezogen haben und sich als Arzt ausgeben. Denn: Eine Impfstoff-Wissenschaft” existiert schlicht und einfach nicht.

Dilettanten geben sich als Experten aus – und ihre ahnungslosen Patienten vertrauen ihnen, weil sie ja einen Arzt vor sich haben. Der muss es schon wissen. Doch 99 Prozent der Ärzte wissen nichts oder kaum etwas über das, was sie im Bereich Impfung wirklich tun.

Die Banalität des Bösen

Mit der Benennung der „Banalität“, in der das Böse meist auftrete, gab Hannah Arendt dem Verständnis von dem, was böse ist, eine neue Dimension. Das Böse war demnach nicht mehr nur teuflischer Wille. Es konnte auch die Unfähigkeit sein, über die Tragweite des eigenen Tuns nachzudenken. Was sie in ihrem berühmt gewordenen Werk, in welchem sie den Prozess gegen Eichmann in Israel analysierte und diese Banalität des Bösen eben diesem Eichmann zuschrieb, zu Recht beschrieb, gilt natürlich nicht nur für die Eichmanns dieser Welt. Er gilt nicht minder für einen Großteil auch sich als demokratisch gebenden Politiker, für einen erheblichen Teil der linksgestrickten Journalisten, aber ganz besonders gegenwärtig für die an der Neunen Weltordnung bzw. dem Great Reset des Soziopathen Klaus Schwab mitarbeitenden Organisationen und deren Mitglieder. Sie glauben, an etwas Guten zu arbeiten, und haben doch keine Ahnung, dass sie Teil eines Teufelswerks sind. Sie alle sind klassische Verkörperungen der “Banalität des Bösen” und sich ihrer wahren Rolle in vielen Fällen nicht bewusst.

Doch einige wissen um das Böse ihres Tuns sehr wohl Bescheid:

Bereits wenige Tage nach dieser Konferenz wurde das Video dazu von YouTube gelöscht. Das muss sich auf der Zunge zergehen lassen: Da entscheiden zwei Personen – die jüdischen Inhaber von YouTube -, eine essentielle Konferenz zum Thema “Impfstoffe und deren Gefährlichkeit”, veranstaltet von niemandem Geringerem als der führenden Gesundheitsbehörde unseres Planeten, der WHO, den Mitschnitt dieser Konferenz wegen angeblichem Verstoß gegen die YouTube-Richtlinien zu löschen. Man darf sicher sein, dass YouTube von Insidern dieser Konferenz, möglicher Wiese sogar von Bill Gates, zur sofortigen Löschung aufgefordert wurde. Denn die Aussagen und Ergebnisse dieser Konferenz hätten dem bald folgenden Impf-Genozid schwer im Wege gestanden.

.

Konferenz von 2019 enthüllt, dass es keine Impfstoff-“Wissenschaft” gibt

Von Patrick O’Carroll, 17. Oktober 2021,

https://henrymakow.com/deutsche/2021/10/17/konferenz-von-2019-enthullt-dass-es-keine-impfstoff-wissenschaft-gibt/

VIDEO

“Vertraut auf die Wissenschaft”, wurde uns gesagt. Im Dezember 2019, drei Monate vor Beginn der Coronavirus-Psy-Operation, traf sich die WHO mit Big Pharma, um ihr Impfstoffgeschäft zu besprechen. Die Konferenz zeigte, dass Ärzte nur vorgeben, mit “Autorität” zu sprechen, wenn sie die Parteilinie nachplappern, dass Impfstoffe “sicher” und “wirksam” sind. Die “Wissenschaft”, die Impfstoffe unterstützt, ist weit davon entfernt, “festzustehen”, sie existiert einfach NICHT, und das ist absolut schockierend.

Das Folgende ist eine schriftliche Zusammenfassung des obigen Videoberichts von DEL BIGTREE

Im Dezember 2019, noch vor dem Einsatz des völkermörderischen COVID JAB, traf sich der Globale Impfstoff-“Sicherheits”-Gipfel in Genf-Schweiz, um den peinlichen Zustand seines Mord-durch-Impfstoff-Geschäfts zu besprechen und durch verbesserte “Kommunikation” “Vertrauen” in die angebliche “Sicherheit” und “Wirksamkeit” von Impfstoffen aufzubauen.

Prof. Heidi Larson PhD

Am 3. Dezember 2019 sprach Prof. Heidi Larson PhD, links, auf dem Global Vaccine “Safety” Summit in Genf-Schweiz und ließ drei gewaltige Bomben platzen.

1: “Die andere Sache, die ein Trend und ein Problem ist, ist nicht nur das Vertrauen in die Anbieter, sondern das Vertrauen in die Gesundheitsdienstleister. Wir haben ein sehr wackeliges Gesundheitspersonal, das anfängt, Impfstoffe und deren Sicherheit in Frage zu stellen. Das ist ein großes Problem, denn der Gesundheitsdienstleister ist immer noch die Person, der man am meisten vertraut … und wenn wir das verlieren, haben wir ein Problem”.

Bereits im Dezember 2019 zeigte sich die UN-Gesundheitsorganisation (WHO) besorgt und beunruhigt darüber, dass viele Ärzte jegliches Vertrauen in Impfstoffe verloren hatten. Und das war noch vor dem Einsatz des COVID JAB.

2: Weiter sagte Larson: “Im Medizinstudium kann man froh sein, wenn man einen halben Tag über Impfstoffe lernt, ganz zu schweigen davon, dass man mit all dem auf dem Laufenden bleibt”.

3: Prof. Heidi Larson ließ dann eine dritte große Bombe platzen, die zeigte, dass die “Wissenschaft”, die die Impfstoffe stützt, in Wirklichkeit nicht “feststeht”, sondern dass sie noch gar nicht existiert: “Man kann nicht die gleiche alte Wissenschaft neu verwenden, um sie besser klingen zu lassen, wenn man nicht über die Wissenschaft verfügt, die für das neue Problem relevant ist. Wir müssen also viel mehr in die Sicherheitswissenschaft investieren.“

Dies beweist, dass Ärzte nur vorgeben, mit “Autorität” zu sprechen, wenn sie die Parteilinie nachplappern, dass Impfstoffe “sicher” und “wirksam” sind.

Prof. Heidi Larson ermahnte ihre geizigen Big-Pharma-Mafia-Bosse, nicht genug in “Kommunikation” zu investieren (sie meint das offensichtlich als Codewort für Propaganda), weil die “Sicherheit” und “Wirksamkeit” von Impfstoffen eine Lüge sei, die die meisten Ärzte an der Front nicht einmal mehr glauben.

Dr. Marion Gruber MD

Die Direktorin des Vaccine Research Office der FDA, Dr. Marion Gruber MD, die gerade wegen ihrer Opposition gegen Auffrischungsimpfungen zurückgetreten ist, sagte, dass die Pharmaindustrie damit beginnen sollte, Risikomanagement als NEUE MASSNAHME für Impfstoffe einzuführen.

Ist es nicht erschreckend zu erfahren, dass die Big Pharma-Mafia daran dachte, einige grundlegende Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, die sie bisher nicht kannte? Dies ist das Äquivalent zu einer Fluggesellschaft, die plötzlich auf die “brillante Idee” kommt, ein Flugzeug zu testen, das bereits Passagiere kommerziell über den Atlantik fliegt.

Wir können davon ausgehen, dass, wenn eine Regierung angemessene Sicherheitsmaßnahmen fordern würde, die Big Pharma-Mafia einfach Lobby-Gelder einsetzen würde, um Marionettenspieler zu bestechen, damit solche Forderungen “still und leise verschwinden”.

Dr. Martin Howell Friede

Weiter sagte der Koordinator der WHO-Initiative für Impfstoffforschung Dr. Martin Howell Friede: “Wenn Sie die Verwendung eines Adjuvans vermeiden können, tun Sie das bitte; wenn Sie ein Adjuvans verwenden, verwenden Sie bitte eines, das sich in der Vergangenheit als sicher erwiesen hat; andernfalls denken Sie sehr sorgfältig nach”.

Adjuvantien ermöglichen die Massenproduktion von Impfstoffen, denn in der ursprünglichen Geschichte der Impfstoffe ging es zwar darum, dass der medizinische Betrüger Edward Jenner einem achtjährigen Kind kranken Kuhfladen injizierte, aber es wurde nie darüber gesprochen, wie man den kranken Kuhfladen im Impfstoff frisch oder “sicher” hält, indem man ein verlässliches “Haltbarkeitsdatum” ein paar Monate später ermöglicht.

Die Big-Pharma-Mafia löste dieses spezielle “Problem”, indem sie den Impfstoff mit Nano-Metallen wie Nano-Aluminium und Nano-Quecksilber versetzte, die so konzipiert sind, dass sie schnell die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dem Opfer Autismus (bei einem Kind) oder eine Krankheit des kognitiven Verfalls wie die Alzheimer-Krankheit (bei einem Erwachsenen) bescheren.

Dr. Martin Howell Friede riet seinen Big-Pharma-Mafia-Bossen, nur Adjuvantien zu verwenden, mit denen sie in der Vergangenheit in den meisten Fällen davongekommen waren. Schließlich weiß jeder, dass die Big-Pharma-Mafia, sollte es jemals jemandem gelingen, zu beweisen, dass ein Opfer durch den betreffenden Impfstoff an Alzheimer oder Autismus erkrankt ist, einige bestimmte Personen entschädigen und diese Entschädigungsansprüche als Kosten des “Geschäfts” abschreiben kann (das betreffende Geschäft ist Mord durch Impfung).

Dr. Steven Evans, Professor für Pharmako-Epidemiologie, sagte anschließend: “Es scheint mir nicht unerwartet zu sein, dass Adjuvantien die Häufigkeit von unerwünschten Wirkungen vervielfachen, die mit dem Antigen in Verbindung stehen, aber aufgrund mangelnder statistischer Aussagekraft in den ursprünglichen Studien möglicherweise nicht erkannt wurden”.

Das bedeutet, dass die Big-Pharma-Mafia einräumt, dass Adjuvantien unerwünschte Wirkungen im menschlichen Körper hervorrufen können (einschließlich Autismus, Autoimmunkrankheiten, Alzheimer), dass dies aber nie richtig erkannt wurde, weil die Big-Pharma-Mafia nur an Profit und nicht an Sicherheit interessiert ist. Studien sind derzeit “gut” darin, lokale Ereignisse wie Schmerzen im Arm oder den plötzlichen Tod des injizierten Opfers zu erkennen, aber sie sind lausig darin, systemische oder langfristige Ereignisse zu erkennen.

Als Nächstes ließ Dr. Steven Evans die Bemerkung fallen: “Wir müssen erst einmal verstehen, wie diese Dinge [Adjuvantien] wirken, damit wir ihre Plausibilität beurteilen können”. Erweckt die Tatsache, dass die Big-Pharma-Mafia nicht einmal weiß, wie Adjuvantien funktionieren, Vertrauen in das weltweite “Gesundheits”-System? Hier bestätigt die Big Pharma Mafia, dass es KEINE richtigen Studien über Adjuvantien gibt.

Nächste Bemerkung: Dr. David Kaslow: “Es ist ein echtes Rätsel … die richtige [Studien-]Größe zu finden … mit der Tyrannei der kleinen Zahlen umzugehen …”.

Damit will er sagen, dass es besser ist, eine kleinere Studiengröße von, sagen wir, hundert Opfern zu haben, weil eine große Größe von Tausenden von Opfern die “Tyrannei der horrend großen Zahl” von Nebenwirkungen mit sich bringen könnte.

Er ließ noch eine weitere Bombe platzen, indem er auf ein neues “Profitcenter” hinwies, das auf schwangere Frauen und ihre Föten abzielt: “Ich denke, dass eine Investition in diese epidemiologische Grundlage von entscheidender Bedeutung sein wird, wenn wir nicht wollen, dass einige unserer Impfstoffe für die Immunisierung von Müttern entgleisen, wenn sie in ressourcenarmen Gebieten eingesetzt werden”.

Dies zeigt erneut, dass die Big-Pharma-Mafia einfach keine Ahnung von den Auswirkungen von Impfstoffen auf Föten oder schwangere Frauen hat, weil keine Daten vorliegen. Darüber hinaus bedeutet der Euphemismus “mütterliche Immunisierung” viel eher, dass die Erde gegen Neugeborene immunisiert wird, als dass er irgendetwas mit dem “Schutz” von Menschen zu tun hat.Dr. David Kaslow

Als nächstes zeigte sich der Nigerianer Dr. Bassey Okposen sehr beunruhigt über die unglaubliche Inkompetenz, die er bei den versammelten “Experten” feststellte, so dass er sich entschloss zu fragen, welche Art von unerwünschten Kreuzreaktionen zwischen verschiedenen Antigenen, Adjuvantien und Konservierungsstoffen zu erwarten sind, wenn Impfstoffe verschiedener Hersteller derselben Person verabreicht werden, und ob es umfassende Studien über solche unerwünschten Kreuzreaktionen gibt.

Dr. Robert Chen

Darauf gibt der “Fachmann” Dr. Robert Chen eine sehr langatmige Antwort für die Big Pharma Mafia, die sich wie folgt zusammenfassen lässt: “Wir können Ihre Fragen nicht beantworten, weil wir noch viele Daten benötigen, um mit der Beantwortung der von Ihnen gestellten Fragen beginnen zu können”.

Es gibt also wieder einmal KEINE DATEN und keine Studien, die Kreuzreaktionen oder Kreuzwirkungen aufgrund von Impfstoffen verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen Adjuvantien, Konservierungsstoffen und Antigenen abdecken. Und dies beweist einmal mehr, dass die “Wissenschaft”, die hinter den Impfstoffen steht, schlichtweg NICHT EXISTIERT.

Schließlich erzählte die WHO-Chefwissenschaftlerin Dr. Soumya Swaminathan einen fröhlichen Werbespot, in dem sie die “robusten” Impfstoff-“Sicherheitssysteme” erläuterte, die es dem “Gesundheitspersonal” und den “Experten” ermöglichen, “sofort” auf etwaige Probleme zu “reagieren”.

In dem “fröhlichen Werbespot” wird jedoch nicht erwähnt, wie “Gesundheitspersonal” und “Experten” “sofort” “reagieren”, wenn das Impfopfer an einer unerwünschten Reaktion stirbt, wie es seit der Einführung von COVID JAB millionenfach geschehen ist.

Dr. Soumya Swaminathan

Und um dem Ganzen noch einen Hauch von krankhaftem Humor zu verleihen, wird als nächstes Dr. Soumya Swaminathan gezeigt, wie sie den “Experten” erklärt, dass die WHO einfach KEIN Überwachungssystem hat, um die Sicherheit zu kontrollieren. Und das ist auch gut so, denn es bedeutet, dass die WHO genau das tut, wofür sie geschaffen wurde, nämlich so viele Menschen auf der Welt wie möglich durch Impfungen zu ermorden, um die Bevölkerung für das zionistische Freimaurerprojekt namens Agenda 21 zu kontrollieren.

EINES DER DINGE, DIE DEL BIGTREE NICHT ERWÄHNT, IST, WIE SCHULDBEWUSST ALLE BIG-PHARMA-MAFIA-VERBRECHER AUSSEHEN, WÄHREND IHRE KOLLEGEN SPRECHEN. VIELLEICHT WERDEN SIE GENAUSO AUSSEHEN, WENN NÜRNBERG 2.0 ENDLICH FÜR DIE GANZE GROSSE PHARMA-MAFIA UND ALL DIE “EXPERTEN” KOMMT, DIE DEN ÄRZTEN BEFOHLEN HABEN, DIE GLEICHE GEFÄLSCHTE PARTEILINIE NACHZUPLAPPERN, DASS IMPFSTOFFE “SICHER” UND “WIRKSAM” SEIEN (WIRKSAM BEIM VÖLKERMORD, MEINTEN SIE NUR).

Ich bin mir sicher, dass es Sie beruhigt, dass all diese kriminellen Schwachköpfe für die “Gesundheit” der Welt verantwortlich sind und dass sie letztendlich ihre Big-Pharma-Mafia-Bosse beraten, wie sie mehr Geld mit Ihrer “Gesundheit” machen können.

Originalquelle:

https://www.henrymakow.com/2021/10/who-admitted-indifference-to-safety.html?_ga=2.260953732.823980424.1634362439-872700446.1597227851

***

SPENDEN AN MICHAEL MANNHEIMER Überweisung an: OTP direkt Ungarn Kontoinhaber: Michael Merkle/Mannheimer IBAN: HU61117753795517788700000000 BIC (SWIFT): OTPVHUHB Verwendungszweck: Spende Michael Mannheimer Gebühren: Überweisungen innerhalb der EU nach Ungarn sind kostenfrei Seit Jahren arbeite ich meist unentgeltlich an der Aufklärung über die Islamisierung unseres Landes und Europas. Für meine Vorträge bei Parteien nehme ich prinzipiell kein Honorar: niemand soll mir nachsagen, dass ich im Dienste einer Partei stehe. Ich bin radikal unabhängig und nicht parteigebunden. Doch das hat seinen Preis: meine finanziellen Reserven sind nun aufgebraucht. Ich bin daher für jeden Betrag, ob klein oder größer, dankbar, den Sie spenden. Sie unterstützen damit meine Arbeit an der Aufklärung über die Islamisierung und meinen Kampf gegen das politische Establishment unseres Landes.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...