“Erlöse uns vom Bösen”: Brillante Darstellung zum Great Reset und zur Neuen Weltordnung durch einen Erzbischof

Von Michael Mannheimer, 21. Oktober 2021

Warum ich hier einen hohen Vertreter der Römisch-Katholischen Kirche als Kritiker der neuen Weltordnung zu Wort kommen lasse

Jeder, der meine Artikel in den letzten 15 Jahren verfolgt hat, weiß, dass ich ein überzeugter Religionskritiker bin. Ich halte Religionen für einen großen, wenn nicht gar den größten Betrug an den Menschen, die ihnen unterworfen sind. Mahatma Gandhi, der indischer Politiker und Reformator, schrieb über Religionen:„Unter den vielen Lügenmächten, die in der Welt wirksam sind, ist die Theologie eine der ersten“. Daran hat sich nie etwas geändert: Religionen sind in den allermeisten Fällen das wirksamste Instrument zur Knechtung und Unterwerfung von Menschen unter den Willen weniger. Und ich stimme mit dem Ergebnis des in Vergessenheit geratenen Stockholmer Institut für Friedensforschung darin überein, dass 90 bis 95 Prozent aller Kriege der Gegenwart und Vergangenheit von Religionen ausgelöst worden sind.

In gottlosen Gesellschaften wie der deutschen und vielen anderen westlichen haben sich anstelle theologischer Religionen säkulare Religionen durchgesetzt, wie etwa die Klima-Religion: Hier herrschen entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fakten der Glaube daran, dass das Weltklima allein durch den Menschen gemacht ist. Nicht mehr die Abkehr von Gott gilt als Häresie, sondern jeder Verstoß gegen die absurden Klimaregeln wie etwa die naturwissenschaftlich unhaltbare Erklärung des natürlichen Luftbestandteils CO2 (der Hauptnahrung von Pflanzen) zum Klimakiller* und damit verbunden der Ausstoß von CO2 (selbst durch den Atem des Menschen) werden zum Sündenfall erklärt und mit Höchststrafen belegt. Wie jede Religion, so hat auch die Klimareligion bereits ihre Heiligenfiguren erschaffen: In der dummen, arroganten und größenwahnsinnigen Göre Greta Thunberg haben Medien und Soros eine säkulare Schein-Heilige geschaffen – die von Millionen angehimmelt und verehrt wird wie die verbecherische Mutter Teresa zu ihrer Zeit (Artikel über die Schwerverbrechen dieser zur “eiligen erkorenen “Mutter Teresa” werden folgen).

* „Wir können nicht behaupten, dass das CO2 das Klima bestimmt, denn das hat es in der Vergangenheit nachweislich zu keiner Zeit getan. Die Eiskernbohrungen zeigen eindeutig: Erst ändert sich die Temperatur, die CO2-Konzentration folgt im Abstand von etwa 600 bis 800 Jahren nach. Das IPCC vertauscht demzufolge Ursache und Wirkung.“ Prof. Ian Clark, Klimatologe Universität Ottawa

Die Katholische Kirche und das Christentum sind nicht identisch

Ich bin nicht nur Kritiker des Islam und des Judentums, sondern auch Kritiker des Katholizismus, genauer der Römisch Katholischen Kirche (RKK), die, wie ich an zahlreichen Beispielen zeigen konnte, mit den Lehren von Christus absolut nichts zu tun hat und in Wahrheit die direkte Nachfolge der Ecclesia Romana ist, also der römischen Religion, die sich seit der Einführung des Christentums als Staatsreligion durch Kaiser Konstantin im Prinzip nicht geändert hat. Die Verbrechen der RKK wie Inquisition, Hexenverfolgung und brutale Missionierung mit Hilfe selbst von Massenmorden an zahllosen “heidnischen” Völkern, die Phantasten, Unwissende und ideologisch unheilbar Verirrte dem Christentum zu Last legen, haben mit der Lehre Christi (nachzulesen in Neuen Testament) nichts zu tun und sind ausnahmslos Verbrechen der RKK.

Diese hat ihre Missetaten zwar mit der Bibel zu begründen versucht, aber spätestens seit der Übersetzung der Bibel ins Deutsche durch Martin Luther erwiesen sich die Begründungen des Papstes und seiner devoten Lakaien als pure Verfälschungen des Neuen Testaments – das als einziges Testament das Fundament für das Christentum ist. Denn das Alte Testament, dessen darin geschilderten Grausamkeiten immer wieder zur Begründung der Grausamkeit des Christentums herhalten mussten, hat mit dem Christentum nichts zu tun: Es sind die “Heiligen Schriften” des Judentums, die dort seit etwa 100 v. Chr. als “Tanach” bezeichnet werden, sowie einige weitere aus der seit 250 v. Chr. entstandenen Septuaginta. Und in dieser Zeit gab es bekanntlich noch keine Christen. Um es auf den Punkt zu bringen: Das alte Testament ist jüdisch, das Neue Testament ist christlich. Bis heute kennt die überwältigende Mehrzahl der Christen diesen fundamentalen Unterschied nicht, viele Priester beider christlicher Kirchen miteinbezogen.

Der Hass des Vatikans auf Martin Luther und die durch ihn entstandene evangelische Kirche entlud sich schließlich im längsten Religionskrieg der Geschichte: dem 30-jährigen Krieg. In diesem ging es vornehmlich um die Rückeroberung Europas unter das alleinige Diktat der RKK. Obwohl dutzende ausländische Staaten an diesem Rückeroberungskampf des Katholizismus mitwirkten, fand dieser Krieg nahezu ausschließlich auf deutschem Boden statt und begründete das, was man als “deutsche Schwermut” bezeichnet. Nicht ohne Grund. Die Bevölkerungsverluste in Deutschland betrugen etwa ein Drittel, in manchen Gebieten starben bis zu 90 % der Bevölkerung. Insgesamt ging die Bevölkerung in Deutschland von ursprünglich etwa 16 Millionen Einwohnern auf rund 10 Millionen Einwohner zurück. Andere Quellen sprechen von einem Rückgang von ursprünglich 18 Millionen Einwohnern auf nur noch fünf Millionen Einwohner*.

* Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648, Bevölkerungsverluste

Auch unter Kirchenführern gibt es aufrichtige Menschen

Warum also bringe ich hier einen Artikel des Erzbischofs Carlo Maria Vigano zum Great Reset, der doch ein Vertreter der RKK ist? Antwort: Weil es im Bösen ebenso immer wieder gute Kräfte gibt, so wie es im Guten auch böse Kräfte gibt. Vigano ist ohne Frage einer der Vertreter der guten Kräfte innerhalb des, wie Martin Luther den Vatikan nannte, Ortes des Teufels („Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet“ (1545) und den Papst einen “Teufelsdiener”. (Quelle ebda.). Letzteres trifft mit Sicherheit auf den gegenwärtigen Jesuiten Papst Franziskus zu, der von Vertretern der Neuen Weltordnung gegen den islamkritischen Papst Benedikt II eingetauscht wurde (s. dazu seine “Regensburger Rede” zum Islam) und der sich mehr für die islamische Immigration ins christliche Europa einsetzt als selbst die Hochverräterin Angela Merkel.

Zu Franziskus habe ich zahlreiche Artikel geschrieben, die sie hier nachlesen können. Allein die Überschriften meiner Artikel reichen in den meisten Fällen aus, um Ihnen einen Überblick über das wahre Wesen dieses Papstes zu vermitteln, der dem vom Juden Ignatius of Loyola gegründet wurde und als die heimliche Hausmacht des Vatikans und der Römisch Katholischen Kirche gilt.

Brillante Analyse zur Neuen Weltordnung durch einen Erzbischof

Was Sie in der Folge lesen werden, ist eine der kenntnisreichsten und brillantesten Analysen zur Neuen Weltordnung und deren Strippenzieher, die mir bislang untergekommen ist. Von den meisten dieser bis heute geheimgehaltenen Theoretiker zur Neuen Weltordnung und dem damit unmittelbar verbundenen Bekenntnis zu Satan (sic!) haben die wenigsten Menschen Kenntnis und vor allem: Die von der NWO und dem WEF kontrollierten Massenmedien schweigen die Hintermänner dieser Verschwörung ganz bewusst tot.

Denn gigantische Verschwörungen wie jene, die wir gegenwärtig gegen die menschliche Zivilisation erleben, können sich nur durch ihre absolute Geheimhaltung durchsetzen. Niemand soll und darf die internen Zusammenhänge dieser Verschwörung erkennen. Allein die Kenntnis dieser Zusammenhänge wäre das Ende der Verschwörung.

Kardinal Vigano beweist in seinen Ausführungen, dass die wesentlichen und seit Jahrzehnten im Geheimen arbeitenden Vorantreiber des Great Reset vor allem die UN und der Vatikan sind.

Erlöse uns vom Bösen:

Überlegungen zum Großen Reset und zur Neuen Weltordnung

Erzbischof Carlo Maria Viganò · Bildquelle: MPI, Quelle:: Medias Presse Infos (MPI), 01. 09. 2021,

https://www.medias-presse.info/delivrez-nous-du-mal-considerations-sur-le-great-reset-et-sur-le-nouvel-ordre-mondial-par-mgr-vigano-seconde-partie/146093/

Von Erzbischof Carlo Maria Viganò

Einmischung des Tiefen Staates

Die Einmischung des Tiefen Staates in das Leben der katholischen Kirche ist vielfältig. Nicht zu vergessen sind die E‑Mails von John Podesta an Hillary Clinton, aus denen seine Absicht hervorgeht, Benedikt XVI. vom Papstamt zu verdrängen und damit einen neuen, fortschrittlichen, globalistischen „Frühling der Kirche“ einzuleiten, der dann mit dem Rücktritt von Benedikt XVI. und der Wahl des Argentiniers vollzogen wurde. Wir können auch nicht die Einmischung von Gremien und Institutionen außer Acht lassen, die weit davon entfernt sind, der Religion nahezustehen, wie z.B. B’nai B’rith, die die Linie der „Erneuerung“ der Kirche nach dem Zweiten Vatikanum und massiv unter diesem Pontifikat diktieren.

Abschließend sei daran erinnert, dass einerseits konservativen politischen und institutionellen Persönlichkeiten die Zuhörerschaft verächtlich verweigert wurde und andererseits die Vertreter der Linken und des Progressismus leidenschaftlich lächelten und sich begeistert über ihre Wahl äußerten. Viele von ihnen verdanken ihren Erfolg dem Besuch von Universitäten, die von der Gesellschaft Jesu geleitet werden, oder von katholischen Kreisen, die man in Italien als „dossettianisch“ [1] bezeichnen könnte, wo das Netz sozialer und politischer Beziehungen eine Art fortschrittliche Freimaurerei darstellt und den so genannten „erwachsenen Katholiken“, d.h. denjenigen, die sich des christlichen Namens rühmen, ohne sich im Dienst der öffentlichen Angelegenheiten nach Glauben und Moral zu verhalten, eine glänzende Karriere sichert: Joe Biden und Nanci Pelosi; Romano Prodi, Mario Monti, Giuseppe Conte und Mario Draghi, um nur einige zu nennen.

Wie man sieht, besteht die Zusammenarbeit zwischen dem tiefen Staat und der tiefen Kirche schon seit langem und hat die von ihren Befürwortern gewünschten Ergebnisse erbracht, und zwar zum großen Nachteil von Staat und Religion:

Die Schließung der Kirchen Anfang 2020, noch bevor die zivilen Behörden Einschließungen verhängten;

das Verbot der Feier von Messen und der Spendung der Sakramente während des Pandemienotstands;

die groteske Aufführung am 27. März auf dem Petersplatz; das Beharren auf Impfstoffen und deren Erzeugung als moralisch zulässig, obwohl sie mit Zelllinien von abgetriebenen Föten hergestellt werden;

Bergoglios Aussagen, dass genetisches Serum eine „moralische Pflicht“ für jeden Christen darstellen würde;

Die Einführung des Gesundheitspasses im Vatikan

und in jüngster Zeit auch in katholischen Schulen und einigen Priesterseminaren;

das Verbot des Heiligen Stuhls an die Bischöfe, sich gegen die Impfpflicht auszusprechen, das von einigen Bischofskonferenzen rasch umgesetzt wurde

– all dies zeigt die Unterordnung der Tiefen Kirche unter die Befehle des Tiefen Staates und die Organisiertheit der bergoglianischen Kirche unter den globalistischen Plan. Kombiniert man dies mit

der götzendienerischen Anbetung der Pachamama unter den Gewölben des Petersdoms,

dem Beharren auf irenischer Ökumene, Pazifismus, Pauperismus, der Moral der Situation und der substantiellen Legitimität von Ehebruch und Konkubinat in Amoris laetitia;

die Erklärung der Unrechtmäßigkeit der Todesstrafe;

die Unterstützung für linke Politiker, revolutionäre Führer und überzeugte Abtreiber;

Worte des Verständnisses für LGBT, Homosexuelle und Transgender;

das Schweigen über die Rechtmäßigkeit homosexueller Partnerschaften

und das noch beunruhigendere Schweigen über die Segnung von Sodomitenpaaren durch deutsche Bischöfe und Priester,

so wird mit dem Verbot der tridentinischen Messe und der Abschaffung des Motu Proprio Summorum Pontificum* von Benedikt XVI. deutlich, dass Jorge Mario Bergoglio die Mission erfüllt, die ihm von der globalistischen Elite anvertraut wurde, die in ihm den Liquidator der katholischen Kirche und den Gründer einer philanthropischen und ökumenischen Sekte freimaurerischer Inspiration sieht, die die Weltreligion zur Unterstützung der Neuen Ordnung bilden soll. Ob dieses Vorgehen in vollem Bewusstsein, aus Angst oder unter Erpressung erfolgt, ändert nichts an der Ernsthaftigkeit des Geschehens und an der moralischen Verantwortung derjenigen, die es vorantreiben.

* MM: Summorum Pontificum ist ein apostolisches Schreiben in Form eines Motu proprio vom 7. Juli 2007, mit dem Papst Benedikt XVI. den rechtlichen Rahmen für die fortgesetzte Feier der 1962 geltenden Form des römischen Ritus, des tridentinischen Ritus, neu definiert hat. Seine wichtigste praktische Auswirkung war die Ermächtigung (Art. 1) jeden katholischen Priester der lateinischen Kirche zu ermächtigen, bei der Feier der Messe in Abwesenheit des Volkes entweder die Ausgabe 1962 oder die Ausgabe 2002 des Römischen Messbuchs zu verwenden; und die Pfarrer und Rektoren von Kirchen, die weder Pfarr- noch Klosterkirchen sind, zu ermächtigen, auf Antrag einer festen Gruppe von Gläubigen die Messe nach der Ausgabe 1962 zu feiern und das “alte Ritual für die Spendung der Sakramente der Taufe, der Ehe, der Buße und der Krankensalbung” zu verwenden.

Die luziferische Matrix der Neuen Weltordnung

An dieser Stelle ist es notwendig zu klären, was mit der Neuen Weltordnung gemeint ist, oder besser gesagt, was ihre Architekten meinen, unabhängig davon, was sie öffentlich beteuern. So wie es einerseits wahr ist, dass es ein Projekt gibt, denjenigen, der es erdacht hat, und denjenigen, der für seine Ausführung verantwortlich ist, so ist es andererseits wahr, dass die inspirierenden Prinzipien dieses Projekts nicht immer offen zugegeben werden können, oder zumindest, dass sie in engem Zusammenhang mit den heutigen Ereignissen nicht offen gesagt werden können, da ein solches Eingeständnis selbst bei den friedfertigsten und gemäßigsten Menschen Widerstand hervorrufen würde.

Es ist in der Tat eine Sache, den grünen Pass unter dem Vorwand einer Pandemie einzuführen; eine andere, anzuerkennen, dass der Zweck des Gesundheitspasses darin besteht, sich daran zu gewöhnen, aufgespürt zu werden; eine andere, zu sagen, dass diese totale Kontrolle das „Zeichen des Tieres“ ist, von dem die Apokalypse spricht (Offb 13, 16–18). Der Leser wird mir verzeihen, wenn ich, um meine Behauptungen zu begründen, auf Zitate zurückgreifen muss, die von solcher Schwere und Bosheit sind, dass man ratlos und entsetzt ist: Es ist notwendig zu verstehen, welche Absichten die Urheber dieses Komplotts haben und welchen historischen Kampf sie gegen Christus und seine Kirche führen.

Um die bereits von Giuseppe Mazzini erwähnten esoterischen Wurzeln des Denkens hinter den Vereinten Nationen zu verstehen, müssen wir Persönlichkeiten wie Albert Pike, Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Alice Ann Bailey und andere Anhänger der luziferischen Sekten in Betracht ziehen. Ihre Schriften, die seit Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurden, sind weitgehend aufschlussreich.

Albert Pike, ein Freund Mazzinis und wie dieser Freimaurer, erklärte in einer Rede, die er 1889 in Frankreich vor den höchsten Graden der Freimaurerei hielt und die später am 19. Januar 1935 von der englischen Zeitschrift The Freemason nachgedruckt wurde:

„Was wir der Menge sagen müssen, ist, dass wir einen Gott anbeten, aber es ist der Gott, der ohne Aberglauben angebetet wird […]. Die freimaurerische Religion muss von uns Eingeweihten hohen Grades in der Reinheit der luziferischen Doktrin aufrechterhalten werden. Wenn Luzifer nicht Gott wäre, hätte dann Adonai [der Gott der Christen], dessen Taten seine Grausamkeit, seine Niedertracht, seinen Menschenhass, seine Barbarei und seine Abscheu vor der Wissenschaft beweisen, ihn mit seinen Priestern verleumdet? Ja, Luzifer ist ein Gott, und leider ist Adonai (MM: der jüdische Gott JHWH) auch Gott. Für das ewige Gesetz, so dass es kein Licht ohne Schatten, keine Schönheit ohne Hässlichkeit, kein Weiß ohne Schwarz gibt, kann das Absolute nur als zwei Gottheiten existieren: Die Finsternis ist für das Licht notwendig, um ihm als Kontrast zu dienen, so wie der Sockel für die Statue und die Bremse für die Lokomotive notwendig ist… die Lehre des Satanismus ist eine Irrlehre; und die wahre und reine philosophische Religion ist der Glaube an Luzifer, der Adonai gleich ist; aber Luzifer, der Gott des Lichts und des Guten, kämpft für die Menschheit gegen Adonai, den Gott der Finsternis und des Teufels.“ Albert Pike in einer Rede 1889 in Frankreich vor den höchsten Graden der Freimaurerei

Dieses Bekenntnis zur Göttlichkeit Satans ist nicht nur ein Eingeständnis dessen, wer der wahre große Architekt ist, den die Freimaurerei verehrt, sondern auch ein blasphemisches politisches Projekt, das den konziliaren Ökumenismus durchzieht, dessen erster Theoretiker die Freimaurerei ist:

„Der Christ, der Jude, der Moslem, der Buddhist, der Anhänger von Konfuzius und Zoroaster können sich als Brüder vereinen und sich im Gebet mit dem einen Gott vereinen, der über allen anderen Göttern steht“ vgl. Albert Pike, Moral und Dogma, ed. Bastogi, Foggia 1984, vol. VI, S. 153

Und wer der „eine Gott, der über allen anderen Göttern steht“ ist, wurde uns im vorherigen Zitat gut erklärt. Und wieder:

„Wir werden die Nihilisten und Atheisten entfesseln und eine gewaltige soziale Katastrophe heraufbeschwören, die den Völkern in all ihrem Schrecken die Auswirkungen des absoluten Atheismus, den Ursprung der Barbarei und des blutigen Umsturzes deutlich vor Augen führen wird. Dann werden überall die Bürger, die gezwungen sind, sich gegen eine weltweite Minderheit von Revolutionären zu verteidigen, […] das wahre Licht durch die universelle Manifestation der reinen Lehre Luzifers erhalten, die endlich der Öffentlichkeit offenbart wird; eine Manifestation, der die Zerstörung des Christentums und des Atheismus folgen wird, die gleichzeitig besiegt und vernichtet werden!“ (vgl. Brief vom 15. August 1871 an Giuseppe Mazzini, British Museum Library, London)

Es ist nicht zu übersehen, dass die „große Häresie der Trennung“ seltsam nach dem Ökumenismus klingt, den Pius XI. in der Enzyklika Mortalium animos verurteilt hat, der in der konziliaren Erklärung Dignitatis humanæ verwirklicht und kürzlich in die Doktrin der „Inklusivität“ integriert wurde, die von denjenigen formuliert wurde, die die götzendienerische Anbetung der Pachamama* im Petersdom zugelassen haben. Und es ist klar, dass wir mit Trennung in negativer Auslegung die gewissenhafte Trennung von Gut und Böse, von Wahrheit und Unwahrheit, von Recht und Unrecht meinen, die das Kriterium für die moralische Beurteilung des menschlichen Verhaltens darstellt. Sie steht im Gegensatz zur Inklusivität, d.h. dazu, sich bewusst vom Bösen verunreinigen zu lassen, um das Gute zu verfälschen, das Wahre und das Falsche zu assimilieren, um das eine zu verderben und das andere zu legitimieren.

* MM: Die Pachamama ist eine weibliche Fruchtbarkeitsfigur, die Mutter Erde repräsentiert und von den Völkern in den Anden und Teilen des Amazonasgebietes verehrt wird. Im Zusammenhang mit der Synode ist der Begriff zur Kurzform für mehrere kleine Figuren einer nackten schwangeren Frau geworden, die erstmals am 4. Oktober bei einem indigenen Gebetsgottesdienst in den Vatikanischen Gärten in Anwesenheit von Papst Franziskus auftauchten und dann noch einige Male auftauchten, bevor sie in der römischen Kirche Santa Maria in Traspontina in der Nähe des Vatikans ausgestellt wurden.

Die gemeinsamen ideologischen Wurzeln der Ökumene

Ohne zu verstehen, dass die ideologischen Wurzeln des Ökumenismus untrennbar mit der freimaurerisch-luziferischen Esoterik verbunden sind, kann man die Verbindung zwischen den lehrmäßigen Abweichungen des Zweiten Vatikanischen Konzils und dem Plan der Neuen Weltordnung nicht begreifen. Die Achtundsechziger-Revolution war ein trauriges Beispiel für diese pazifistischen und ökumenischen Impulse, in denen das Wassermannzeitalter in der Musik von Aquarius (1969) und dann von John Lennon mit Imagine (1971) gefeiert wurde.

„Stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Wenn du es versuchst, ist es ganz einfach. Keine Hölle unter uns. Über uns, nur der Himmel, stellen Sie sich all die Menschen vor, die nur für den heutigen Tag leben. Stellen Sie sich vor, es gibt keine Heimatländer. Das ist nicht schwer. Nichts, wofür man töten oder sterben müsste, und nicht einmal eine Religion. Stellen Sie sich vor, alle Menschen würden in Frieden leben. Man könnte sagen, dass ich ein Träumer bin, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, dass Sie sich eines Tages zu uns gesellen und die Welt zu einer Einheit wird. Stellen Sie sich vor, dass es kein Eigentum gibt. Ich frage mich, ob Sie das können: keine Notwendigkeit für Gier oder Lust, eine Bruderschaft der Menschen. Stellen Sie sich vor, alle Menschen teilen sich die ganze Welt.“ John Lennon in: Imagine (1971)

Hinweis MM: Über die Hinwendung der Beatles zu Luzifer hatte ich den folgenden Artikel verfasst: https://michael-mannheimer.net/2019/11/07/die-beatles-ein-gigantisches-menschenexperiment-von-cia-illuminati-und-dem-tavistock-institut/

Dieses Manifest des freimaurerischen Nihilismus kann als die Hymne des Globalismus und der neuen Weltreligion angesehen werden. Eine unbesorgte Seele kann angesichts dieser blasphemischen Worte nur Entsetzen empfinden. Was die ebenso blasphemischen Worte von Gott (1970) betrifft: „Gott ist ein Konzept, mit dem wir unseren Schmerz messen. […] Ich glaube nur an mich selbst.“

Ich verstehe, dass es für viele erschütternd ist, zu akzeptieren, dass die katholische Hierarchie sich von ihren Feinden hat täuschen lassen, indem sie deren Forderungen in Fragen, die die Seele der Kirche selbst betreffen, übernommen hat. Sicherlich gab es freimaurerische Prälaten, denen es gelang, ihre Ideen in das Konzil einzubringen, indem sie sie verbargen, aber wussten, dass sie unaufhaltsam zur Verwirklichung jener Zerstörung der Religion führen würden, die die Voraussetzung für die Errichtung des Neuen Zeitalters – des Wassermannzeitalters – ist, in dem Unser Herr aus der Gesellschaft verbannt wird, um dem Antichristen Platz zu machen. Man kann also die wohlwollende Nachsicht so vieler kirchlicher Persönlichkeiten – ich denke an die Kardinäle Martini und Ravasi, neben vielen anderen – gegenüber der Freimaurerei verstehen, und ihren Widerstand gegen die Exkommunikationen, die die Päpste gegen die Sekte erneuert haben. Wir können auch den Grund für die Begeisterung der Logen für die Wahl von Bergoglio verstehen, und umgekehrt ihren unverhohlenen Hass auf Benedikt XVI., der als der zu beseitigende Katheder gilt.

Mit einiger Verlegenheit muss jedoch daran erinnert werden, dass einige Äußerungen Ratzingers wie ein Versuch klingen, das globalistische Projekt zu „christianisieren“, ohne es als antichristlich und antichristlich zu verurteilen: „Lass dich von der Hand des Kindes von Bethlehem ergreifen, fürchte dich nicht, vertraue ihm, die lebensspendende Kraft seines Lichtes ermutigt dich, dich für den Aufbau einer neuen Weltordnung einzusetzen“ (hier). Diese Worte bestätigen leider den Irrtum des Hegelschen Denkens, der den Tübinger Professor bis zur Schwelle beeinflusste.

Sicherlich hat diese Nichtäußerung des Papstes dazu geführt, dass er auf die eine oder andere Weise als Verbündeter des globalistischen Plans angesehen wird, wenn der Präsident der Italienischen Republik, Giorgio Napolitano, in seiner Jahresendansprache an die Italiener im Jahr 2006 bekräftigen konnte: „Es gibt eine Harmonie zwischen mir und Papst Benedikt XVI. bei der Unterstützung der Neuen Weltordnung“ (31. Dezember 2006). Andererseits erinnert der Hegelsche Prozess der These-Antithese-Synthese an das Motto Solve et coagula der Alchemie, das von der Freimaurerei und der luziferischen Esoterik übernommen wurde. Dieses Motto erscheint auf dem Wappen von Baphomet, dem höllischen Götzen, der von den höchsten Anführern der Sekte verehrt wird, was von ihren autorisiertesten Mitgliedern anerkannt wird. Philip Jones wies in seinem Essay Lucifer rising darauf hin, dass die Hegelsche Dialektik „eine Form des Christentums als These mit dem heidnischen Spiritualismus als Antithese verbindet, was zu einer Synthese führt, die den babylonischen Mysterienreligionen sehr ähnlich ist“.

Der mundialistische Pantheismus von Teilhard de Chardin*

Die Ökumene ist eines der Schlüsselthemen des mundialistischen Denkens. Das bestätigt auch Robert Muller, der stellvertretender Sekretär der Vereinten Nationen war:

„Wir müssen so schnell wie möglich zu einer einzigen Weltregierung, einer einzigen Weltreligion und einem einzigen Weltführer kommen.“ Robert Muller, NWO-Vorantreiber, stellvertretender Sekretär der UN

Vor ihm gründete Arthur Balfour, einer der Befürworter des Völkerbundes, die Synthetische Gesellschaft, deren Ziel die Schaffung der „einen Weltreligion“ war. Pierre Teilhard de Chardin S.J. selbst, ein häretischer Jesuit, der vom Heiligen Offizium verurteilt wurde und heute ein berühmter progressiver Theologe ist, sah die Vereinten Nationen als

„die fortschrittliche institutionelle Verkörperung seiner Philosophie“ und wünschte sich „eine allgemeine Konvergenz der Religionen zu einem universellen Christus, der sie alle befriedigt… Es scheint mir, dass dies die einzig mögliche Bekehrung der Welt ist und die einzige Form, in der eine Religion der Zukunft konzipiert werden kann“, um „die Kluft zwischen Pantheismus und Christentum zu überbrücken, indem man das hervorbringt, was man die christliche Seele des Pantheismus oder den pantheistischen Aspekt des Christentums nennen könnte“.

* MM: Pierre Teilhard de Chardin SJ (1. Mai 1881 – 10. April 1955) war ein französischer Jesuitenpater, Wissenschaftler, Paläontologe, Theologe, Philosoph und Lehrer. Er war Darwinist und Autor mehrerer einflussreicher theologischer und philosophischer Bücher.

Es ist nicht zu übersehen, dass die Pachamana und die Zuschreibung von marianischen Konnotationen an Mutter Erde diese Konzepte von Teilhard de Chardin auf beunruhigende Weise konkretisieren. Doch damit nicht genug: Robert Muller, ein Theoretiker der Weltregierung und Anhänger der Theosophin Alice A. Bailey, sagte: „Teilhard de Chardins Konzepte sind nicht nur eine Frage der Theologie.” Bailey sagte:

„Teilhard de Chardin beeinflusste seinen Weggefährten [den Jesuiten Emmanuel Saguez de Breuvery, der wichtige Positionen bei der UNO innehatte], der seine Kollegen inspirierte, die bei den Vereinten Nationen einen reichhaltigen Prozess des globalen und langfristigen Denkens in Gang setzten, an dem viele Nationen und Menschen auf der ganzen Welt beteiligt waren. Ich bin von Teilhard tief beeinflusst worden.” MM: Robert Muller, ein Theoretiker der NWO, ehemaliger Assistant-UN-Generalsekretär: “Wir müssen uns so schnell wie möglich auf eine Weltregierung hin bewegen; eine Weltreligion; einen Weltführer.” Quelle

In „Der zukünftige Mensch“ schreibt Teilhard:

„Auch wenn seine Form noch nicht sichtbar ist, wird die Menschheit morgen in einer pan-organisierten Welt erwachen.“ Teilhard de Chardin, in: „Der zukünftige Mensch“

Muller war der Begründer des World Core Curriculum, das darauf abzielt,

„unsere Kinder zu Weltbürgertum, erdzentrierten Überzeugungen, sozialistischen Werten und kollektiver Mentalität zu erziehen, die eine Voraussetzung für die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts sind“. (New Man Magazine).

Und obwohl er stolz behauptet, sich auf Alice A. Bailey zu berufen, entdecken wir, dass der Theosoph ein Schüler der von Helena Blavatsky gegründeten offen luziferischen Theosophischen Bewegung war. Um die Figur zu umrahmen, hier einige Zitate von Blavatsky:

„Luzifer repräsentiert das Leben, das Denken, den Fortschritt, die Zivilisation, die Freiheit, die Unabhängigkeit … Luzifer ist der Logos, die Schlange, der Erlöser.“ Helena Petrovna Blavatsky (gebürtig Helena Petrovna von Hahn-Rottenstein; nach erster Verehelichung russisch Елена Петровна Блаватская

Und, fast schon die Pachamama vorwegnehmend:

„Die himmlische Jungfrau wird so gleichzeitig zur Mutter der Götter und der Teufel, denn sie ist die ewig liebende, wohltätige Gottheit… aber in der Antike und in Wirklichkeit ist Luzifer der Name. Luzifer ist göttliches und irdisches Licht, der Heilige Geist und Satan zugleich“. Helena Petrovna Blavatsky

Zum Abschluss:

„Es ist Satan, der der Gott unseres Planeten ist und der einzige Gott.” Zitat Helena Petrovna Blavatsky



Hinweis MM: Der Jude Harold Rosenthal, pers. Berater des berüchtigten jüdischen Senators Jacob Javits, sagte über das Judentum: “Nur wenn es auf dieser Erde keine Nichtjuden mehr gibt, sondern nur mehr Juden, werden wir zugeben, dass Satan unser Gott ist.”



Damit ist für mich klar, wer hinter der NWO, dem Impfprogramm und der Unterjochung der Welt steckt – und es ist für mich weiterhin klar, dass Blavatsky und alle jene, die sich für die Anbetung Satans als angeblicher Erlösung der Welt einsetzen, bewusst oder unbewusst von Juden beeinflusst wurden.

Bailey gründete den Lucifer-Verlag, der heute als Lucis-Verlag bekannt ist und eng mit dem Lucis Trust, dem früheren Lucifer Trust, verbunden ist, der von den Vereinten Nationen als NGO anerkannt ist. Wenn wir zu diesem infernalischen Geschwafel noch die Worte von David Spangler, dem Direktor der Planetarischen Initiative der Vereinten Nationen, hinzufügen, wird uns klar, wie schrecklich die Bedrohung für uns alle ist:

„Niemand wird Teil der Neuen Weltordnung sein, solange er nicht einen Akt der Anbetung Luzifers vollzogen hat. Niemand wird die Neue Ära betreten, bevor er nicht die luziferische Einweihung erhalten hat.” David Spangler, Direktor der Planetarischen Initiative der UN, in: Reflections on the Christ, Findhorn, 1978)

Alice A. Bailey schreibt über das Neue Zeitalter:

„Die Errungenschaften der Wissenschaft, die Eroberungen von Nationen und die Eroberung von Territorien sind alle ein Hinweis auf die Methode des Zeitalters der Fische [des Zeitalters Christi], mit seinem Idealismus, seiner Militanz und seiner Trennung in allen Bereichen – religiös, politisch und wirtschaftlich. Aber das Zeitalter der Synthese, der Inklusion und des Verständnisses ist angebrochen, und die neue Erziehung des Wassermannzeitalters [des Zeitalters des Antichristen] muss sehr langsam beginnen, die menschliche Aura zu durchdringen“. Alice A. Bailey

Heute sehen wir, wie die von Muller theoretisierten Lehrmethoden im Kernlehrplan von fast allen Staaten übernommen werden, zusammen mit der LGBT-Ideologie, der Gender-Theorie und allen anderen Formen der Indoktrination. Der ehemalige Direktor der WHO, Dr. Brook Chisolm, bestätigt dies, wenn er erklärt, was die UN-Bildungspolitik erreichen möchte:

„Um eine Weltregierung zu erreichen, müssen wir den Menschen ihren Individualismus, ihre Treue zu Familientraditionen, ihren nationalen Patriotismus und ihre religiösen Dogmen austreiben.“ Dr. Brook Chisolm, ehemalige Direktor der WHO, in: Christian World Report, März 1991, Band 3

Hier ist wieder der Faden, der nicht nur Klaus Schwab mit Hélder Câmara verbindet, sondern auch Robert Muller und Alice A. Bailey zu Pierre Teilhard de Chardin und Emmanuel Saguez de Breuvery, immer in einer mundialistischen Linie und unter der perversen Inspiration des luziferischen Denkens. Eine eingehende Analyse dieser beunruhigenden Aspekte wird die Wahrheit ans Licht bringen und die Komplizenschaft und den Verrat vieler Kirchenmänner aufdecken, die dem Feind hörig sind.

Unsere Antwort auf die Krise der Autorität

Die Korruption der Autorität ist so groß, dass es zumindest aus menschlicher Sicht sehr schwierig ist, sich einen friedlichen Ausgang vorzustellen. Im Laufe der Geschichte sind totalitäre Regime mit Gewalt gestürzt worden. Es ist schwer zu glauben, dass die Gesundheitsdiktatur, die in den letzten Monaten Einzug gehalten hat, anders bekämpft werden kann, da alle staatlichen Kräfte, alle Medien, alle öffentlichen und privaten internationalen Institutionen, alle Wirtschafts- und Finanzmächte an diesem Verbrechen beteiligt sind.

Angesichts dieses düsteren Szenarios von Korruption und Interessenkonflikten ist es unerlässlich, dass alle, die nicht dem globalistischen Plan verfallen sind, sich zu einer kompakten und geschlossenen Front zusammenschließen, um ihre natürlichen und religiösen Rechte, ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen, ihre Freiheit und ihr Eigentum zu verteidigen. Wenn eine Behörde ihren Pflichten nicht nachkommt und stattdessen den Zweck verrät, für den sie geschaffen wurde, ist Ungehorsam nicht nur legal, sondern auch eine Pflicht. Gewaltloser Ungehorsam, zumindest im Moment, aber entschlossen und mutig. Ungehorsam gegenüber dem illegitimen und tyrannischen Diktat der zivilen Autorität und erbitterter Widerstand gegen das Diktat der kirchlichen Autorität, wenn diese sich als Komplizin des höllischen Plans der Neuen Weltordnung erweist.

Schlussfolgerung

Lassen Sie mich diese Überlegungen mit einem kurzen geistlichen Gedanken abschließen. Alles, was wir über die laufende globale Verschwörung wissen, entdecken und verstehen, deutet auf eine große, aber eindeutige Realität hin: Es gibt zwei Lager, das Gottes und das Satans, die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis. Es ist nicht möglich, sich mit dem Feind zu versöhnen, und man kann nicht zwei Herren dienen (Mt 6,24). Die Worte unseres Herrn müssen sich in unser Gedächtnis einprägen: „Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut sich. (Mt 12,30). Die Hoffnung, eine Weltregierung aufzubauen, in der das göttliche Königtum Jesu Christi verboten ist, ist töricht und gotteslästerlich, und niemand, der einen solchen Plan hat, wird jemals Erfolg haben. Wo Christus regiert, herrschen Frieden, Harmonie und Gerechtigkeit; wo Christus nicht regiert, ist Satan der Tyrann. Überlegen wir uns gut, wann wir uns im Namen der friedlichen Koexistenz für die Versöhnung mit dem Widersacher entscheiden müssen! Und die Prälaten und Verantwortlichen, die glauben, dass sie nur in wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Fragen mitschuldig sind und so tun, als wüssten sie nicht, was dahinter steckt, sollten ebenfalls darüber nachdenken.

Kehren wir zu Christus zurück, zu Christus, dem König der Herzen, der Familien, der Gesellschaften und der Nationen. Lasst uns Ihn als unseren König verkünden und Maria, die Heiligste, als unsere Königin. Nur so kann dieses berüchtigte Projekt der Neuen Weltordnung besiegt werden. Nur so kann die Heilige Kirche von Verrätern und Abtrünnigen gereinigt werden. Und möge Gott unser Gebet erhören.

Carlo Maria Viganò, Erzbischof, 28. August 2021

Anmerkung:

[1] Pater Giuseppe Dossetti (1913–1996) gilt als Begründer der „Bologneser Schule“ und als Vater des „progressiven Katholizismus“. Er diente auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil als Assistent von Kardinal Giacomo Lercaro, Erzbischof von Bologna, und war sehr einflussreich bei der Überwachung der Konzilsprozesse].

Quelle: https://www.medias-presse.info/delivrez-nous-du-mal-considerations-sur-le-great-reset-et-sur-le-nouvel-ordre-mondial-par-mgr-vigano-seconde-partie/146093/?

***

