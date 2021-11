Schachmatt für die Menschheit? Wie die NWO ihre Weltherrschaftspläne umsetzen will

Von Michael Mannheimer, 02. November 2021

Brutale strukturelle und direkte physische Gewalt gegen jedes menschliche Individuum: Das sind die Mittel der NWO zur Umsetzung ihrer Pläne der Versklavung der Menschheit

Das folgende Video aus dem Jahre 2012, das Sie gleich sehen und erfahren werden, wird sie dahingehend erstaunen, wie es möglich war, schon vor zehn Jahren exakt jenes Szenario zu beschreiben, dass wir heute im Zusammenhang mit der Errichtung Weltdiktatur Tag für Tag vor Augen erleben.

Die Autoren haben damals schon davor gewarnt, dass die Eliten eine Epidemie inszenieren werden, auf der sie dann alle ihre notwendigen Maßnahmen aufbauen aufbauen werden, um eine nie endende Weltherrschaft einer eines winzigen Teiles der Menschheit gegenüber dem Rest der Menschheit zu errichten.

Sie haben die Abschaffung des Bargelds es prophezeit, den Zwang zum so genannten Gesundheits-Chip, der zu nichts anderem dient als der totalen Kontrolle und Unterdrückung der Individuen.

Sie haben den geplanten Zusammenbruch der Weltwirtschaft vorausgesagt mit dem Ziel, auf diesem Chaos zuerst regionale, dann aber den Dritten Weltkrieg zu inszenieren, um zum einen ihr Ziel der Dezimierung der Welt Bevölkerung zu erreichen, zum anderen aber auch die Bereitschaft der Not leidenden Weltbevölkerung zu fördern, einen Friedensvertrag zu akzeptieren, der der psychopathischen Elite eine ewige Herrschaft über den Rest der Welt garantiert und in welchem sämtliche Menschenrechte für immer abgeschafft sein werden.

Mehr will ich hier zum folgenden Video nicht sagen, da dieses Video alles aussagt, was ist zu wissen gibt. Für mich als einen politischen Analysten ist es ein Rätsel, wie es Menschen bereits 2012 gelingen konnte, die zukünftige Entwicklung der Menschheit in Richtung der Diktator der Neuen Welt Ordnung so präzise zu erkennen und zu formulieren. Ich empfehle Ihnen das folgende Video wärmstens. Es ist eines der ganz wenigen Produkte, die die Geschehnisse der Gegenwart aus der Adlerperspektive betrachten und analysieren und, in Anbetracht der Tatsache, dass diese Analyse schon vor zehn Jahren erfolgt war, in jedem einzelnen Punkt recht behielten.

Für jene, die mit diesem Video politische Arbeit leisten wollen, habe ich mich der Mühe der Transkriptionen des Videotextes unterzogen. Videos können bekanntlich nicht zitiert werden, Texte schon. MM

JAQUE MATE A LA HUMANIDAD

SCHACHMATT FÜR DIE MENSCHHEIT





Transkript

SCHACHMATT FÜR DIE MENSCHHEIT



Seit Tausenden von Jahren nennen wir die Erde unser Zuhause. Wenn wir jedoch nichts unternehmen, wird sie bald zu unserem Gefängnis werden. Eine kriminelle Elite, bestehend aus mächtigen Bankern und Besitzern von Großkonzernen, regiert die Welt aus dem Verborgenen. Und diese Weltverschwörer sind nicht mehr weit von ihrem ultimativen Ziel entfernt:

Eine Weltregierung zu schaffen, die von einer oligarchischen Elite beherrscht wird Eine globale elektronische Währung einführen, um die Menschheit in zwei Lager zu spalten: Sklaven und Sklavenhalter. Implantieren eines RFID-Chips in jede Person mit allen relevanten persönlichen und biometrischen Daten, um die absolute Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen Globale Bevölkerungsreduktion, um diese leichter kontrollieren zu können und die natürlichen Ressourcen besser zu verwalten.

Die Elite ist kurz davor, den Traum zu verwirklichen, den alle großen Verbrecher im Laufe der Geschichte gehegt haben: Die absolute Macht in der Welt zu erlangen… FÜR IMMER. Wie wollen sie das erreichen? Sie glauben, dass sie es mittels drei gleichzeitig ablaufenden strategische. Schachzügen erreichen werden kann:

Erster Schachzug: Finanzieller Kollaps

Die Elite wird eine große internationale Finanzkrise auslösen, die in einem wirtschaftlichen Zusammenbruch münden wird. Der Euro und FED-Dollar usw. werden dabei zerstört und entwertet. Dann werden viele Menschen in Europa und den USA ihre Arbeit und ihre Ersparnisse verlieren. Nachdem die Proteste zunehmen, werden die Weltverschwörer ihre Provokateure benutzen, um eine chaotischer Lage herbeizuführen, welche den Einsatz von Kriegsrechten und Militär auf den Straßen rechtfertigen würde. Die respektive gesellschaftlichen Zusammenbrüche in Europa und den Vereinigten Staaten werden unterschiedlich ablaufen.

In Europa:

In der EU wird man die Idee propagieren, dass kein einzelnes Land die Krise allein bestehen kann. Eine zentralisierte europäische Regierung wird ins Leben gerufen. Staatliche Souveränität wird auf ein Minimum reduziert, während wenn öffentliche staatliche Einrichtungen zunehmend privatisieren wird. Großkonzerne werden mehr und mehr die traditionellen Aufgaben des Staates übernehmen. Die politischen Marionetten werden zum eigentlichen Sündenbock gemacht. Einige Bänker und Politiker werden zudem öffentlich in sogenannte Scheingerichte gezerrt.

Von der Elite kontrollierte Protestführer werden medial beworben, um die Illusion demokratischer Gerechtigkeit und allgemeiner Hoffnung aufrechtzuerhalten. Die europäische Regierung wird von Technokraten besetzt, die alte ineffiziente und korrupte Politiker ersetzen. Ein scheinbar demokratischer europäischer Großstaat wird errichtet, welche aber hinter den Kulissen von den Weltverschwörern kontrolliert wird.



In den Vereinigten Staaten:

Die Krise provoziert schwere soziale Unruhen. Bewaffnete Gruppen kämpfen gegen den Staat, viele von ihnen werden von der Elite kontrolliert. Es kommt zu zahlreichen Kriegsverbrechen und Massakern. Die US-Regierung verhängt darauf den Ausnahmezustand und das Kriegsrecht auf föderaler Ebene, um die Kontrolle wiederzuerlangen. FEMA-Lager beginnen zu arbeiten.

Dissidenten und Demonstranten werden inhaftiert und dort festgehalten. Sie werden des Terrorismus und unpatriotischer Aktivitäten beschuldigt. Massenverhaftungen und Repressalien im Namen der Sicherheit: Ein faschistischer Polizeistaat unter amerikanischer Flagge.

Die Strategie des wirtschaftlichen Zusammenbruchs gipfelt mit der Einführung staatlicher Zwangsarbeit in den Vereinigten Staaten und Europa. Die Masse der Menschen, die in bitterster Armut leben, wird gezwungen, für den Staat zu arbeiten im Austausch für Unterkunft und Verpflegung. Die mit Abstand asozialsten Individuen werden ausgewählt, um Kontrollfunktionen als Polizisten oder Soldaten zu übernehmen und die Bevölkerung zu unterdrücken.



Die Regierung fördert Denunziation und Misstrauen unter der Bevölkerung und bietet den Denunzianten im Gegenzug soziale Aufstiegschancen an. Irgendwann im Prozess des wirtschaftlichen Zusammenbruchs beginnt das zweite strategische Manöver der Weltverschwörer:

Zweiter Schachzug:

Pandemie und Gesundheitskrise

Eine Epidemie wird freigesetzt, um den Prozess der Massenbevölkerungskontrolle zu beschleunigen. Die Massenmedien spielen die Situation weiter künstlich auf und erzeugen einen Zustand der Massenpanik. Demonstrationen werden unter dem Vorwand verboten, dass diese helfen werden, die Pandemie weiter zu verbreiten. Die Epidemie wird genutzt, um sich leise und hinterrücks der größten politischen Dissidenten zu entledigen.

Mit dem Fortschreiten der Epidemie werden die Behörden behaupten, dass die einzige Möglichkeit, sie zu kontrollieren, darin besteht, einen RFID-Chip zu implantieren, der jeden Bürger überwacht, und neue Ausbrüche schneller erkennen läßt. Dieser implantierte Chip wird auch verwendet, um alle Daten jeder Person zu speichern, sein physisches und psychologisches Profil und alle seine elektronischen Zahlungs-Bewegungen zu speichern. Es wird behauptet werden, dass physisches Geld zur Verbreitung der Epidemie beiträgt. Physisches Geld wird aufhören zu existieren.

Die Bürger werden nun dazu konditioniert, die folgenden Vorstellungen zu akzeptieren:

Der Chip ist das einzige legitime Zahlungsmittel

Der Chip sichert mir meinen Zugang zur staatlichen medizinischen Versorgung

Kein Chip ist gleichbedeutend mit einem Todesurteil

In Zusammenarbeit mit dem Internet und dem Computing Cloud Computing wird dieser Chip die Grundlage der totalen Massenkontrolle sein. Alle Informationen werden auf entlegenen Daten-Servern gespeichert und entziehen sich damit der Kontrolle der Bürger. Die Vereinigung von Internet und Chip wird damit zum Orwellschen “Big Brother”.



Dritter Schachzug: Krieg

Erste Phase: Regionale Kriege



Während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und der Umsetzung Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle haben regionale Kriege zugenommen: Naher Osten, Afrika und Lateinamerika. Diese Konflikte werden zeitgleich unter falscher Flagge ausgelöst. Dies wiederum führt zum Zusammenbruch der Börsen und damit zum finalen Todesstoß für die restlichen Volkswirtschaften. Im Falle einer biologischen Terrorattacke würde es den Beginn der Epidemie markieren. In dieser Phase geraten die Großmächte noch nicht in einen direkten Konflikt – ähnlich wie in den Stellvertreterkriegen in Vietnam, Korea oder Afghanistan.



Zweite Phase: DRITTER WELTKRIEG



Nach mehreren Jahren regionalen Kriegen und nach Erreichen der totalen Kontrolle über die Bevölkerung bricht der von den Weltverschwörern seit langem geplante Krieg zwischen den Großmächten und deren Verbündeten aus. Große Massen der Bevölkerung werden zwangsrekrutiert und in einen chaotischen und verheerenden Krieg geschickt. Nukleare, chemische und biologische Massenvernichtungswaffen werden in mehreren Großstädten eingesetzt, um die Bevölkerungszahl weiter zu reduzieren.



Dritte Phase: Verkündung eines Weltfriedens



Der Weltkrieg endet, sobald charismatische Führer, die von der Elite kontrolliert werden, als spirituelle Retter der Welt auftreten und einen Friedensvertrag unterzeichnen, der auf der Einheit aller Nationen unter einer einzigen Weltregierung basiert. Überlebende, zermürbt vom Krieg und längst schon geistig zerbrochen, akzeptierten die NWO: Die endgültige Einrichtung einer einzigen Weltregierung, die von einem einer unantastbaren und halbgöttlichen Elite. Den Weltverschwörern steht nun eine unterwürfige Masse von Sklaven zur Verfügung, die von High-Tech kontrolliert werden, über die sie nach Belieben herrschen können. Jeder Widerstand ist buchstäblich ausradiert worden.

Die Gesamtdauer dieses Prozesses kann zwischen 10 und 30 Jahren dauern. Unsere Welt befindet sich am Rande totaler Versklavung und Zerstörung. Regiert werden wir von einer elitären Gruppe von Psychopathen ohne jeden Respekt vor dem menschlichen Leben und hat zu ihren Diensten eine Armee von herzlosen und korrupten Handlangern, die zu allem fähig sind, um ihren Status zu erhalten.

Werden wir zulassen, dass diese Bastarde uns eliminieren, oder werden wir für unser aller Überleben kämpfen? Wenn wir ihre Pläne aufhalten wollen, müssen wir uns die folgenden vier unmittelbare Ziele setzen:

Die Sicherheitskräfte überzeugen, dass sie das Volk und nicht die Elite zu schützen haben. Angriff und Diskreditierung Massenmedien, die für die Verbreitung der Lügen der Eliten verantwortlich sind. Die im Auftrag der Elite verbreiteten Lügen müssen explizit aufgezählt und widerlegt werden. Die politische Klasse, die diese Verbrecher bedient hat, muss ausnahmslos strafrechtlich verfolgt und hart bestrafen werden. Alle von ihnen Sie sollten das Volk fürchten Für immer Der Einsatz des Chips muss verhindert werden. Das ist einer der Schlüsselpunkte.



Was können Sie tun auf persönlicher Ebene?

Informieren Sie so viele Menschen wie möglich über die Pläne der Eliten Die Manipulationen der Massenmedien anprangern. Schlagen Sie diese mit ihren eigenen Waffen. Widme eine Stunde pro Tag für den Kampf gegen die Pläne der Eliten, so, als würde es sich um eine ganz persönliche Herausforderung handeln. Reinige deinen Geist von falschen Werten, die dir das System eingeflößt hat Folgen Sie nicht blindlings irgendeinem falschen Führer, der vor gibt nur dein Bestes zu wollen. Sei du selbst der alleinige Souverän deines Handelns. Fallen Sie nicht in Rassenhass oder ethnischen Hass. Es ist eine Falle, um die Menschen zu spalten Erlaube ihnen nicht, dich in einen ihrer schmutzigen Kriege zu schicken. Wenn ihr eine Waffe in die Hand nehmen musst, dann richte sie gegen die Elite, um die Freiheit zu verteidigen. Gegenwärtig sind alle Machthaber auf der Welt als illegitim zu betrachten. Darum verweigere Ihnen den Gehorsam, wann immer es dir möglich ist.

Nachwort

Seit tausenden von Jahren nennen wir die Erde unser Zuhause. Du wirst im Glauben gelassen, dass du lediglich ein winziges unbedeutendes kleines Sandkorn bist. Eine Ameise im Ameisenhügel der Menschheit. Du wirst im Glauben gelassen, dass du dich nicht von anderen unterscheiden darfst und keine Entscheidung ohne vorherige Erlaubnis treffen kannst. Dass du dich nicht verteidigen und deine Meinung frei äußern kannst. Man hat dich glauben lassen, dass du keinen Wert besitzt. Man hat dir beigebracht, dass du nur ein bescheidenes Leben mit bescheidenen Ambitionen leben darfst. Gekauft in einem von ihren Geschäften. Das deine Zeit auf dieser Erde keine Spuren hinterlassen wird. Dass es dem Universum egal ist, was mit dir passiert. Dass du nur eine Statistik bist: Eine Nummer auf einem Bildschirm, die leicht zu löschen ist.

All das ist eine Lüge. Wenn du fähig bist zu lieben und zu kämpfen, dann ist bereits ein einziger deiner Fingerspitzen mehr wert als alle Herrscher zusammen.

Zweifle nicht: Du erlebst gerade die wichtigsten Momente deines Lebens. Denn du bist der Protagonist der wichtigsten Momente in der menschlichen Geschichte. In dieser stürmischen Zeit kannst du entscheiden, ob du ein Schaf sein willst, das zur Schlachtbank geführt wird, oder du als jemand in die Geschichte eingehen willst, die bis zum letzten Atemzug gegen die Versklavung und Zerstörung der freien Menschheit gekämpft hat. Es ist an der Zeit, den wahren Wert zu zeigen, der dir innewohnt.

Nachtrag

von Michael Mannheimer

Seit 2011, meinem ersten Aufruf zum allgemeinen Widerstand des deutschen Volkes gegen seine Abschaffung per Massenmigration, habe ich mehrfach nicht nur die Deutschen, sondern auch die deutsche Polizei, das deutsche Militär offen zu einem Putsch gegen das faschistische Merkel Regime aufgerufen. Der Widerstand der Völker gegen ihre Abschaffung durch äußere oder innere Feinde ist ein Naturrecht. Gleichwohl hat Deutschland unter dem Hintergrund des dritten Reiches als einzige Nation der Welt einen eigenen Wiederstands-Paragraphen in sein Grundgesetz eingeführt, der den Deutschen nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht auferlegt, sich jedem Versuch der Abschaffung der Freiheitlich-Demokratischen Grundordnung (FDGO) mit allen Mitteln zu widersetzen.

Mit allen Mitteln bedeutet im juristischen Sinne auch das Mittel der Gewalt. Mein erster Aufruf 2011 ging durch fast alle Medien in Deutschland, und man stellte mich als “rechten Verschwörungstheoretiker” hin, der von einer angeblichen Abschaffung der Deutschen per “Migrationswaffe”, wie ich diese Methode damals schon benannte, faseln würde. Zehn Jahre später ist diese Abschaffung in beiden Bereichen Deutschlands Bereitschaft Tatsache: In deutschen und mittelständischen Städten sind Deutsche heute bereits schon in der Minderheit, und es gibt Tausende Schulen und Kindergärten, in denen es nur noch wenige und in vielen Fällen gar keine Deutschen mehr gibt.

Die EU führte heimlich Grundrechte für alle Afrikaner ein und beschloss die Flutung Europas durch hunderte Millionen Afrikaner (Quelle). Medien und Politiker schweigen dazu bis heute – und die übrigen Deutschen sind, wenn überhaupt, voll beschäftigt mit den unsäglichen diktatorischen Maßnahmen, die eine kriminelle Regierung gegen ein 83-Millionen Volk in der Folge des Corona-Coups verhängt hat, der jahrzehntelang von den Regierungen der Welt unter Führung des soziopathischen deutschen WEF-Gründers Klaus Schwab ausgeheckt und zu Beginn 2020 in die Tat umgesetzt wurde.

Der aktuelle Widerstand:

Bittstellungen an die Regierung anstelle ultimativer Kampf für die Freiheit

Ja, es gibt Widerstand in Deutschland und vielen anderen Ländern des Westens gegen diesen in der Geschichte beispiellosen Angriff auf die menschliche Zivilisation. Aber es gibt bis heute kein mir bekanntes Beispiel, dass ich mutige und freiheitsliebende Menschen zu einem aktiven Widerstand entschlossen haben, in dem sie auch mit Gewalt gegen ihre Unterdrücker vorgehen.

Die Demonstrationen in aller Welt haben eher den Charakter einer Bestellung an die Regierungen, ihre Maßnahmen zu beenden und die Freiheit wieder zuzulassen. In Gesprächen mit führenden deutschen Systemkritikern (jeder kennt deren Namen) haben diese sich vehement vor meinen Aufrufen zur Gewalt abgewandt mit dem Argument, “Gewalt sei keine Lösung”. Wie falsch sie doch liegen. Es gibt so gut wie kein einziges politisches Ereignis von Gewicht, das nicht mit äußerster Gewalt erreicht worden ist. Der Islam hat sich die 57 Länder, in denen er derzeit herrscht, mit brutalster Gewalt und der Tötung von 300 Millionen unglaublichen erkämpft. Die USA haben sich ihr Riesenreich mit brutaler Gewalt gegen 100 Millionen eingeborene Indianer angeeignet, die sie, bis auf wenige Reste, ausgelöscht haben. Der Kommunismus hat sich die halbe Welt untertan gemacht mit ebenfalls unvorstellbare Gewalt, in denen je nach Schätzung, zwischen 130-250.000Menschen ihr Leben lassen mussten. Und auch das persische oder römische Weltreich seinerzeit wurde nicht errichtet durch friedliche Gespräche in Stuhlkreisen, sondern durch den tödlichen Einsatz der damals besten Armeen der Welt.

Wer mit Blick auf die Geschichte immer noch sagt, Gewalt sei keine Lösung, hat entweder keine Ahnung von der Geschichte oder ist ein verirrter Idealist, in vielen Fällen, wenn nicht den meisten, allerdings nicht mehr und nicht weniger als ein Feigling, der seine Feigheit hinter scheinbar hohen moralischen Kriterien tarnt. Unsere Vorfahren scheinen uns dahingehend weit voraus gewesen zu sein: So schrieb Käthe Schirmacher, eine deutsche Frauenrechtlerin in den 1890er Jahren:

“Zur Freiheit hilft kein Schrei’n, kein Beten und kein Bitten, gegeben wird sie nicht und nicht geschenkt, die Freiheit wird erstritten!”. Käthe Schirmacher

Und der dritte US-Präsident Thomas Jefferson (1743-1826), der hauptsächliche Verfasser der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und Gründervater der Vereinigten Staaten sowie einer der einflußreichsten Staatstheoretiker der USA, wusste genau, was er sagte, als er sich wie folgt äußerte:



“Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut der Patrioten und der Tyrannen begossen werden. Dies ist der Freiheit natürlicher Dünger.” US-Präsident Thomas Jefferson

Der bedrohte Friede

Bereits 1983 sagte der Wissenschaftler und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker (links) den Zusammenbruch der Sowjetunion und eine darauffolgende „Globalisierung” voraus, die weltweit zu Arbeitslosigkeit und sinkenden Löhnen führen wird. Durch den Bankrott des Staates werden die Sozialsysteme zusammenbrechen. Ausgelöst wird diese Entwicklung durch eine Spekulationswirtschaft von nie gekannten Dimensionen.

Die herrschende „Elite” wird gezwungen sein, ihren Reichtum mit Privatarmeen zu schützen. Um ihre Herrschaft zu sichern, wird die „Elite” den totalen Überwachungsstaat und eine globale Diktatur erreichten. Die Handlanger werden korrupte Politiker sein. Um Aufstände zu verhindern, wird die „Elite” einen neuen Faschismus etablieren.

Für den Erhalt der Macht wird man durch künstliche Krankheiten, Kriege und gezielt herbeigeführte Hungersnöte die Weltbevölkerung reduzieren. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus wird die Menschheit ein absolut rücksichtsloses und inhumanes Regime erleben. Da die Menschen jedoch seine Warnungen nicht verstehen würden, werden die Dinge ihren Lauf nehmen, so Carl Friedrich von Weizsäcker 1983.

***

