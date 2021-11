Die beispiellose technologisch-wissenschaftliche Ausplünderung des besiegten Deutschlands durch die Siegermächte nach 1945

Von Michael Mannheimer, 08. November 2021

1945 begann der größte Raubzug der Geschichte

Nie zuvor in der Geschichte wurde ein Land so ausgeplündert wie Deutschland. Das einzige Beispiel, das man, unter bestimmten zeitgeschichtlichen Einschränkungen, mit Deutschland vergleichen kann, ist die Zerstörung Karthagos durch die Römer im dritten punnischen Krieg (149 bis 146 v. Chr.). Als diese ihren Erzfeind um die Herrschaft über die damals bekannten Welt besiegten, zerstörten sie alle Gebäude, pflügten die Erde um und streuten tonnenweise Salz auf die Erde Karthagos*, damit nie wieder Leben in dieser Stadt gedeihen konnte. Karthago, eines der blühendsten Reiche der Antike, sollte sich von dieser, an einen Holocaust erinnernden Vernichtung, nie wieder erholen. Karthago war fortan Geschichte. Dieses Schicksal blüht heute den Deutschen. Doch die wenigsten sind sich dieser Gefahr bewusst.

* Diese Überlieferung ist jedoch nicht gesichert.

2000 Jahre später sollte einem anderen Land dasselbe Schicksal zuteilwerden: Ralph F. Keeling vom Institute of American Economics nahm kein Blatt vor den Mund. In seinem Buch Gruesome Harvest (Grausame Ernte) schrieb er 1947: “Die Zerstörung Deutschlands nach seiner bedingungslosen Kapitulation wird als eine der monströsesten Handlungen der Neuzeit in die Geschichte eingehen. Das Übermaß dieser Zerstörung steht in keinem Verhältnis zur Schuld Deutschlands.”

Deutschland war 1939 ein blühendes Land und das mit Abstand führende Wissenschaft und Technologieland des Planeten. Die meisten Nobelpreise für Wissenschaft der damaligen Zeit gingen an deutsche Wissenschaftler, und jeder ausländische Wissenschaftler, der etwas werden wollte, studierte an deutschen Universitäten oder arbeitete an den Kaiser-Wilhelm-Instituten, dem Vorgänger der heutigen Max-Planck-Institute. In weiten Bereichen waren die Deutschen den Alliierten um 50-70 Jahre voraus. Ein Beispiel für viele andere ist der berühmte Nurflügler-Bomber von Horton, denn die USA, nachdem sie über ein halbes Jahrhundert mit dieser genialen Erfindung nichts anfangen konnten, erst vor kurzem in einer technisch moderneren Variante eingeführt haben. Die B2 gilt als das weltweit leistungsstärkste und gefürchtetste militärische Kampfflugzeug der Gegenwart – und ist doch nur ein Nachbau des Horton Ho229 aus dem Jahre 1944. Ich habe mir mehrere YouTube Videos über das über 1 Milliarde Dollar teure B2-Flugzeug der Amerikaner angesehen und musste feststellen, dass in keinem dieser Videos auch nur ein einziges Wort darüber verloren wurde, dass ist die Folge des größten Raubzugs der Geschichte durch die US-Armee war.

Der erste Nurflügler mit Stealth-Technik kam aus Deutschland

Das erste Düsenflugzeug kam aus Deutschland

Da sticht besonders die ME 262 Schwalbe hervor, die schon 1939 fertig war, die Hitler aber nicht haben wollte und erst 1944 wurde sie in Dienst gestellt! Die Messerschmitt Me 262, eine Entwicklung der Messerschmitt AG, Augsburg, war das erste in Serie gebaute Düsenflugzeug der Geschichte. Zwischen 1943 und 1945 wurden 1433 Exemplare der zweistrahligen Maschinen gebaut, von denen im Zweiten Weltkrieg etwa 800 Stück bei der Luftwaffe der Wehrmacht zum Einsatz kamen. Das Fluggerät gehörte zu den propagierten „Wunderwaffen“ des Dritten Reichs, mit denen ein deutscher „Endsieg“ erreicht werden sollte.Als amerikanische Bomber und Abfangjäger diese Maschine zum efsten mal sahen und ihren Kommandazentralen den deutschen Düsenjäger als einen Flugzeug ohne Propellor beschrieb, hielt man die Piloten für betrunken.

Diese Maschine war für die Alliierten ein schlichter Alptraum, konnte aber letztlich nichts mehr ausrichten, weil sie viel zu spät eingesetzt wurde. Wäre diese Maschine von Anfang an verwendet worden, wäre es wahrscheinlich zu einem anderen Kriegsausgang gekommen, weil dann möglicherweise bereits Anfang 1942 eine F86 Sabre ähnliche Maschine zur Verfügung gestanden hätte.

Möglich wäre auch eine Mig15 ähnliche Maschine eingesetzt worden. Diese Maschine, die F86, ist in den USA mit Hilfe der dt. Wissenschaftler nach dt. Plänen schon 1946 umgesetzt worden. Auch die Sowjetunion hatte Wissenschaftler, Techniker und Patente geklaut. Nach dem Krieg fing es in Deutschland langsam in den frühen 1960er Jahren an und eine Reihe Senkrechtstarter, sowohl fürs Militär als auch für den zivilen Einsatz wurden in kürzester Zeit entwickelt, aber dann abgebrochen.

Der erste Senkrechtstarter kam aus Deutschland

In den 50er und 60er Jahren arbeiteten die deutschen Luftfahrtfirmen ambitioniert an Senkrechtstartern. VFW-Fokker in Bremen sollte mit der VAK 191 B den Nachfolger der Fiat G.91 entwickeln. Doch es blieb bei nur drei Prototypen.So soll der Senkrechtstarter VAK, ein überschallschneller Kampfjetund die DO31, ein senkrecht startendes und landendes Transportflugzeug allen amerikanischen und britischen Projekten bereits als Prototypen weit überlegen gewesen sein. Alle diese Projekte wurden auf Druck der Alliierten eingestellt und wurden den Amerikanern „überlassen“.

Das erste Vektorstrahlruderflugzeug ohne Leitwerk und mit Hyperschallgeschwindigkeit kam aus Deutschland

Dann gab es vor ca. 20 Jahren ein Experimentalflugzeug, die X31 Vektor ganz ohne Leitwerk mit Strahlrudern, ähnlich wie bei der A4/V2 Rakete im Abgasstrahl des Triebwerks. Eine bis dahin unvorstellbare Beweglichkeit der Maschine in der Luft mit extrem kurzen Startwegen machte sie allen Projekten, einschließlich F22 Raptor, der USA und Russlands MIG29 und sonst wem weit überlegen. Man überließ den USA das Projekt.



Die X-31 war ein einstrahliges Experimentalflugzeug aus überwiegend deutscher Produktion. Das Flugzeug auf Basis des Entwurfs Taktisches Kampfflugzeug 90 (TKF-90) diente zur praktischen Erprobung der Schubvektorsteuerung für Flüge jenseits des maximalen dynamischen Anstellwinkels. Das Konzept, auch nach dem Erreichen des maximalen Anstellwinkels noch kontrolliert weiterfliegen zu können (englisch post-stall technology (PST)), wurde von Messerschmitt-Bölkow-Blohm Ende der 1970er-Jahre erfunden und sollte die Manövrierfähigkeit zukünftiger Kampfflugzeuge erhöhen. MBB und vor allem der Projektleiter und „Vater der X-31“, Wolfgang Herbst, sahen in der von ihnen so genannten Supermaneuverability eine Antwort auf die neuen infrarotgelenkten Kurzstrecken-Luft-Luft-Raketen, die Ziele aus jedem beliebigen Winkel ausschalten können, und nicht mehr nur von hinten. Die USA wiesen darauf hin, dass das X-31-Projekt eines der wenigen mit reverse technology flow für die Vereinigten Staaten sei, das heißt, dass die Vereinigten Staaten vom Wissen Anderer profitieren würden, was bis dato in größerem Umfang nur durch systematische Auswertung der Hochtechnologie des Dritten Reichs (im Projekt Paperclip) zu erheblichem Know-How-Transfer von Deutschland in die USA gelungen

Das erste Nurflügler Kampfflugzeug mit Stealth Eigenschaft wurde in den letzten Jahren im Dritten Reich entwickelt und kam erst 60 Jahre danach in den USA zum Einsatz

Nicht zu vergessen die legendäre Horten Ho 229. Ein Nurflüger, den die Amerikanner in einer Scheune sahen und ihren Augen nicht trauten. Es war das erste Stealthflugzeug der Geschichte – und erst 70 Jahre später bauten die Amerikaner mit ihrem Superflugzeug Northrop B-2 Spirit eine Maschine, die der Horton frappiernd ähnelt.

Die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gebaute Nurflügel-Konstruktion Horten H IX war die konsequente Weiterführung des Nurflügelkonzeptes der Gebrüder Horten in das Jet-Zeitalter. H IX war die Bezeichnung der ersten beiden Prototypen. Das Reichsluftfahrtministerium (RLM) vergab für die Serienproduktion die Nummer 8-229, wobei die 8 eine Codenummer für Flugzeuge im Allgemeinen war.

Teilweise wird auch die Bezeichnung Gotha Go 229 – nach der vorgesehenen Produktionsfirma Gothaer Waggonfabrik – verwendet. In der Praxis war jedoch im Allgemeinen die Produktionsfirma für die Namensgebung unerheblich. Da die Brüder Horten keine Angestellten der Gothaer Waggonfabrik waren und zudem offiziell eine eigene Flugzeugfirma – wenn auch ohne nennenswerte Produktionskapazitäten – unterhielten, ist die Namensgebung Horten Ho 229 wahrscheinlicher. Diese Bezeichnung wurde auch in den Wochenberichten der Erprobungsstelle Rechlin verwendet.

Ohne die deutsche Raketentechnologie wären weder die USA noch die Sowjetunion zur Weltmacht aufgestiegen und es gäbe bis heute keine Weltraumfahrten

Die bahnbrechende Entwicklung der A4/V2 einschließlich aller dazu nötigen Peripherie aus dem Nichts, innerhalb von so kurzer Zeit von nichtmals 10 Jahren, wenn man die Versuche in Reinickendorf und Kummersdorf mal außer Acht lässt, wurde quasi etwas aus dem Nichts geschaffen, was es vorher nichtmals ansatzweise gab!

Besonders das Triebwerk der A4 erfreut sich heute noch großer Beliebtheit, wo man es zu 5×4 Bündeln in der Sojus Trägerrakete einsetzt. Bis Mitte, gar Ende 1975 kam das Triebwerk auch bei der NASA in der Saturn 1B beim Apollo Sojuz zum Einsatz. https://www.bernd-leitenberger.de/saturn1b.shtml Die Schilderung der Saturn 5 können wir uns hier sparen.

Ohne die deutschen Wissenschaftler wären die USA wahrscheinlich erst einige Jahrzehnte später bis zum Mond gekommen. Die USA konnten bis dato (von den gegen Wernher v. Braun amateurhaften Versuchen von Goddard abgesehen!) lediglich größere Feststoffraketen bauen. Damit erreicht man aber nur schwerlich eine Umlaufbahn, sogar mit vier oder fünf Stufen ist das quasi unmöglich!

Ohne die deutsche Raumfahrttechnik hätte auch in der UDSSR so schnell keinen Sputnik gegeben. Es seien hier noch das Spacelab, gebaut in Bremen und das ATV Automatik Transfer Vehikel erwähnt. Das alles wurde von unseren lieben Freunden kassiert, bzw. der Weiterbau unterbunden…

Deutsche Geheimtechnologien

Das habe ich früher auch als Spinnerei oder Wunschdenken gehalten, aber es gibt einfach zu viele Hinweise und gar Beweise, dass doch was dran ist an Vril, Haunebu und Andromeda Fluggeräten in Verbindung zu der rechtzeitig stattgefundenen Absetzbewegung von dt. Wissenschaftlern, Erfindern und so weiter. Das will ich hier nicht weiter vertiefen, weil es jeden Rahmen sprengen würde.

Deutsche zivile Technologie

Was mich immer schon beschäftigt hat ist, warum neue Erfindungen( wenn überhaupt) kurz vorgestellt werden und dann in irgendwelchen unbekannten Schubladen verschwinden! Stichworte Antigravitation, Elektrogravitationsantrieb, Raumenergie, E-Cat, Kalte Fusion, Magnetmotore, wirkungsvolle billige Medikamente und so weiter und so fort. Bahnbrechende unliebsame Erfindungen verschwinden und oft mit ihnen die Erfinder. Viele dieser Erfindungen wurden von Deutschen gemacht. Beispiel:

Magnetschwebebahn: Die Entwicklung der Magnetschwebebahn wurde 1922 (!) im Deutschen Reich von Hermann Kemper begonnen, der sich mit Techniken elektromagnetischer Schwebebahnen beschäftigte. Für das elektromagnetische Schweben von Fahrzeugen erhielt Hermann Kemper am 14. August 1934 das Reichspatent 643316 zugesprochen. Es war zunächst eine Versuchsbahn für höchste Geschwindigkeiten im Gespräch; dieses Projekt wurde jedoch wegen des Zweiten Weltkrieges nicht weiterverfolgt.

Röntgenstrahlung: Hunderten Millionen Menschen konnten durch die vom Würzburger Arzt Wilhelm röntgen entwickelten Röntgen-Appart (engisch: “X-Ray”) geholfen oder das Leben gerettet werden. Auch die verbesserte Magnetresonanztherapie (MRT) geht auf überwiegend deutsche Forschungsleistung zurück.

Maschinenbau, Werkzeuge, Großprojekte, Bergbau, Kernkrafttechnik, Medizin, Landwirtschaft, Chemie , Grundlagenforschung, Automobilbau und Gebrauchsgüter für Jedermann. Unter den Kanzlern bis Helmut Schmidt waren wir mit dem Ausbau der Kernenergie und Wiederaufbereitungstechnologien, mittels Schneller Brüter Technologie und Kugelhaufen- Hochtemperaturreaktor auf dem Weg aus der Unabhängigkeit vom Erdöl. Es war eine Kohleverflüssigung mit Hilfe des HTR Hochtemperaturreaktors) vorgesehen.

All das hatten wir! Wir waren auf dem Weg in die Unabhängigkeit! Das endete alles wunschgemäß der Bilderberger: Tötet beide! (Gemeint ist damit der HTR in Hamm und der Schnelle Brüter in Kalkar)1982nach der sogenannten Wende unter Hennoch Kohn, alias Helmut Kohl (Anm. MM: Kohls angeblich jüdische Abstammung ist nicht gesichert s. hier). Dann ging es immer weiter dem Bach herunter und nun die DDRisierung unter Merkel.

Fazit

Generell kann man sagen, wir hatten die komplette Industrielinie, vom Bergbau bis zur Herstellung des fertigen Produkts. Von den genialen Naturwissenschaftlern Max Plank, Heisenberg, Otto Hahn, aus Österreich Viktor Schauberger, um nur einige wenige zu nennen. Führende Kapazitäten auf dem Gebiet der Physik, Chemie, Luft und Raumfahrt, Medizin, Genetik, Elektrotechnik und Elektronik, Werkstoffkunde und vieles mehr.

In der Grundlagenforschung hatten wir sehr fortgeschrittene Konzepte unter Wernher v. Braun, Niebel, Eugen Sänger, Stuhlinger und den anderen Peenemünder Wissenschaftler.

Heutzutage ist die Wissenschaft ideologiegeprägt und das Ergebnis eine Frage des politisch korrekten Wunschdenkens! (siehe erneuerbare Energie, Energiewende, Klimaschwindel, Hetze gegen Kernenergie und generell Hochtechnologie) . Dh. man versucht allen Ernstes neben den menschengemachten Gesetzen auch die Naturgesetze zu brechen. Das geht aber nicht! Hierzu passend ein Video, was man den Gutmenschen zwangsweise zeigen sollte, die dumme Fresse mittels eines Gestells auf den Bildschirm fixiert. Wo wäret Ihr ohne die weiße Menschheit? Nichtmal einen Nagel oder ein Stück Draht gäbe es ohne uns Weiße. (s.u.a. hier).

–

Ohne geraubte deutsche Technologien und Grundlagenforschung wären weder die USA noch Russland zu Weltmächten aufgestiegen

Es gäbe weder die US-amerikanische noch die russische Raketentechnik, wenn sie nicht die besten Deutschen Raketen-Wissenschaftler entführt und ihr in ihre Länder verbracht hätten. Und vermutlich wäre nicht die USA, sondern Deutschland die heutige super macht, wenn sie nicht ganze Güterzüge von deutschen Patienten in die USA verbracht hätten, deutsche Produkte nachgebaut hätten und, unfasslich genug, die deutschen Entwickler und Patentinhaber dieser technologischen Entwicklungen für den Nachbau ihrer eigenen Produkte mit hohen Lizenzgebühren versehen hätten.

Ich will hiermit nicht zum Ausdruck bringen, dass es mein persönlicher Wunsch wäre, dass Deutschland die mögliche führende Supermacht der Gegenwart wäre. Es handelt sich lediglich um die Feststellung einer Möglichkeit, die fernab einer futuristischen oder politischen Ideologie ist. Nicht England, und auch nicht die USA, sondern Deutschland war 1939 das führende Industrieland und das mit Abstand führende Wissenschaft und Technologieland der Erde. Wie ich in anderen Ausführungen detailliert nach weisen konnte, führte das besonders in England zu einer großen Furcht vor dem Verlust ihrer damaligen politischen und militärischen Weltmacht Stellung. Der zweite Weltkrieg diente vor allem der Vernichtung des größten wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technologischen Konkurrenten des Britischen Empires. Zitat Churchill:

„Dieser Krieg ist ein englischer Krieg, sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands.“ *



„Was wir wollen, ist die restlose Vernichtung der deutschen Wirtschaft.“ ** * Churchill am 12. November 1939

**Churchill)(vgl. Aigner, Dietrich, „W. Churchill“, 1975, S. 141)

Die unfassliche Ausplünderung des besiegten Deutschlands durch die Siegermächte nach 1945

In einem Buch des US-Publizisten Ralph F. Keeling mit dem Titel “Gruesome Harvest: The Allied Attempt to Exterminate Germany after 1945” (Grausame Ernte: Der Versuch der Allierten, Deutschland nach 1945 zu vernichten) heißt es auf der Buchbesprechung von Amazon wie folgt:

Ralpp F. Keeling, “Grausame Ernte”23. Juni 2019

“Am 8. Mai 1945 endete die Schießerei in Europa. Aber schockierenderweise ging der Krieg gegen Deutschland weiter. Roosevelt, Stalin und Churchill hatten angeordnet, dass das deutsche Volk leiden und leiden muss.



Aus ihren Häusern vertrieben, ihres Eigentums beraubt, durch Hunger und Krankheit dezimiert, vergewaltigt, beraubt und versklavt, Millionen von Deutschen – meist Frauen und Kinder – ertragen die Hauptlast dessen, was das Time Magazine “den schrecklichsten Frieden der Geschichte” nannte.



Gruesome Harvest war eines der ersten Bücher in Amerika, das Alarm gegen den Nachkriegskrieg des Siegers gegen die Deutschen schlug. Dieser informierte, fesselnde Klassiker wagt es, die beschämende Geschichte zu erzählen, wie amerikanische und alliierte Politiker die politische, wirtschaftliche und soziale Zerstörung des deutschen Volkes durchführten, so wie sie es vermuteten, sie in “Gerechtigkeit” und “Demokratie” anzuleiten.



Heute, da der Propagandakrieg gegen die Deutschen in den Medien und im akademischen Leben weitergeht, erzählt Gruesome Harvest, 1947 von einem mutigen Amerikaner geschrieben, als die Dezimierung der deutschen Rasse noch offizielle US-Alliierte Politik war, eine lebenswichtige Geschichte, die nicht unterdrückt oder vergessen werden darf.



“Wenn der Krieg kommen sollte, ist nichts sicherer, als dass Sieger und Besiegte gleichermaßen eine grausame Ernte aus menschlichem Elend und Leid einbringen würden” “



Premierminister Neville Chamberlain, 31. Juli 1939, im Unterhaus,

Quelle; https://www.amazon.com/Gruesome-Harvest-Attempt-Exterminate-Germany/dp/164633874X

Ein Kommentator dieses Buchs schreibt:

“Es gibt kein passendes Wort, um das Großverbrechen zu beschreiben, das am Deutschen Volk verübt wurde. Dschingis Khan war ein echter Plünderer, der Menschenleben, Städte und Völker vernichtete, aber niemals vorgab, das, Opfer’ seiner Opfer zu sein – vergleichsweise geradezu ein Heiliger! Während die seelische Vergewaltigung und Ermordung Deutschlands ein solches Ausmaß erreicht hat, das den schlimmstmöglichen Tiefstand an Bosheit darstellt.”

Lesen Sie in der Folge nicht nur erschütternde Beweise für die komplette Ausplünderung der damals wirtschaftlich und wissenschaftlich fortschrittlichsten Nation der Welt, sondern sehen Sie auch anhand von zeitgeschichtlichen Fotos, dass Deutschland ein ganz anderes Land war, als es von den unter Alliierten kontrollierten Massenmedien bis zum heutigen Tag dargestellt wird.

________________________________________________________

Die Plünderung Deutschlands

Von: Renegadetribune, 21. August 2016

“The Sacking of Defeated Germany”

“Die Zerstörung Deutschlands nach seiner bedingungslosen Kapitulation wird als eine der monströsesten Handlungen der Neuzeit in die Geschichte eingehen. Das Übermaß dieser Zerstörung steht in keinem Verhältnis zur Schuld Deutschlands.” Ralph F. Keeling, Gruesome Harvest; 1947

Ralph Franklin Keeling vom Institute of American Economics nahm kein Blatt vor den Mund:

“Als wir ankamen, waren die Deutschen stark antikommunistisch;



Sie haben seitdem begonnen, aus unserer Zone zu fliehen und sich den Russen anzuschließen, wo sie in der Kommunistischen Partei und sogar in der Roten Armee willkommen geheißen wurden, in deren Reihen sie sich eines Tages vielleicht an uns rächen können.” Ralph Franklin Keeling vom Institute of American Economics

Die Mainstream-Medien beschönigten das Ausmaß der alliierten Plünderung des besiegten Deutschland. Dieselben Medien wiederholen unentwegt das Märchen vom “geplündertes Nazi-Gold” und vernachlässigten dabei, dass die Deutschen eine beispiellose Plünderung deutscher Kunstschätze durch die Sieger hinnehmen mussten.

So war das Dritte Reich in Wahrheit: Ein blühendes, zivilisiertes und technisch weltweit führendes, Land, was bis zum heutigen Tag in der offiziellen Geschichtsschreibung und den Massenmedien vollkommen ausgeblendet wird

Eleganz und Klasse im Dritten Reich entsprachen jenem von Paris

Innovation und Ingenieurwesen in Hitlers Deutschland

waren weltführend

Der Lebensstandard im Dritten Reich

war ohne Beispiel in der übrigen Welt

Deutschland hatte damals

die höchste Lebensqualität aller Länder

Mode und Elegance waren Weltklasse

Im Vergleich zu England, den USA und Russland

war das Dritte Reich ein blühendes Land

Mit der Eroberung Deutschlands (Anm.: nach 1945) nahm man den Bürgern und dem Land alles, was wertvoll war. Jedes einzelne Haus und jede Wohnung wurden betreten, durchsucht. Alles Wertvolle und Bewegliche: Schmuck, Besteck, Kunstwerke, Kleidung, Haushaltsgeräte und Geld wurden mitgenommen. Geschäfte, Läden und Lagerhäuser wurden geplündert. Den Betrieben wurden ihre Nutztiere, Maschinen, Saatgut, Futter, Wein und Lebensmittel genommen. Telefone wurden entfernt, Telegrafengeräte demontiert. Autos, Lastwagen, sogar Feuerwehrfahrzeuge wurden beschlagnahmt. Die amerikanischen, russischen und britischen Truppen befanden sich knietief in den Überresten eines Lebensstandards, von dem die meisten nur träumen konnten.

William H. G. Stoneman, damaliger Auslandskorrespondent der “Chicago Daily News”, schrieb im Mai 1945:

“Millionen von Dollar an seltenen Dingen, die von komplizierten Zeiss-Objektiven über Butter und Käse bis hin zu teuren Autos reichen, werden zerstört, weil die Armee kein System zur Rückgewinnung von wertvollem feindlichem Material organisiert hat.” William H. G. Stoneman, damaliger Auslandskorrespondent der “Chicago Daily News”, im Mai 1945

Der Begriff “Wiedererlangung” ist ein Euphemismus für Plünderungen. Man fuhr fort, überall die verstreuten und Millionen von Dollar kostenden geplünderten Waren mitzunehmen. Die Truppen konnten schlichtweg nicht alles tragen, was sie stehlen konnten, also haben sie es zerstört und verrotten lassen. Es wird geschätzt, dass der Wert der geplünderten Grundstücke durch die alliierten Armeen Hunderte von Millionen Dollar betrug und “der deutschen Zivilbevölkerung den dringend benötigten Komfort und das Notwendigste entzogen hat”.

In einer geradezu atemberaubender Dreistigkeit beklagten sich die Sowjets darüber,

“Amerikanische Beamte haben Geräte aus Werken in einer Zone gestohlen, die für den Versand nach Russland bestimmt ist, und sie mit Gewinn ins Ausland verkauft.”

Das Urteil der “Chicago Sunday Tribune”, die damals viel ehrlicher war als die heutigen Medien, war vernichtend:

“Es wurden keine wirksamen Maßnahmen ergriffen, um die Plünderung durch die einfallenden Armeen während des Krieges zu verhindern. Sie wurde unter solchen Euphemismen wie “Souvenir-Sammlung” toleriert.”

Über 200 deutsche Meisterwerke der Kunst wurden von der amerikanischen Armee geplündert und werden in den Vereinigten Staaten immer noch unter Verschluss gehalten. Die Briten waren nicht minder piratenhaft:

“Die Briten scheinen überall zu sein, wenn es um wissenschaftliche oder industrielle Informationen geht.”

Hand in Hand mit der Plünderung Deutschlands ging die Beseitigung seiner Handelsmittel: Die Produktion von Schiffbau, Herstellung und Betrieb von Flugzeug-, Kugel- und Kegelrollenlagern, alle schweren Werkzeugmaschinen, Schwerstoffe, Aluminium, Magnesium, Beryllium, Vanadium, radioaktive Stoffe, Wasserstoffperoxid, synthetische Öle, Benzin, Ammoniak, wurde eingestellt.

Ralph Keeling:

“Die deutsche Wissenschaft wurde zerstört und damit die deutsche Fähigkeit, wirtschaftlich mit den Kriegssiegern zu konkurrieren.“

Keeling schreibt weiter:

“Wir haben es sogar geschafft, eine große Anzahl von Menschen aus der westrussischen Zone zu entführen, als wir uns zurückzogen, um die Macht der Russen zu übernehmen. Damit verfügen wir heute über Hunderte von deutschen Wissenschaftlern, die zweifellos eine unserer profitabelsten Akquisitionen aus dem gefallenen Reich darstellen.“

Der stellvertretende Außenminister William L. Clayton war im Juni 1945 ebenso offen:

“Wir wollen die vollständige Offenlegung aller bestehenden deutschen Technologien und Erfindungen zugunsten der Vereinten Nationen (sic) sicherstellen.” Der stellvertretende Außenminister William L. Clayton war im Juni 1945

Amerikas isolationistische Politik der Vorkriegszeit ging zu Ende. Bis 1945 hatte Winston Churchill, der nicht gewählte Premier eines bankrotten Britanniens, einen Großteil der Vermögenswerte des Britischen Empire bei den Pfandleihern der Wall Street platziert. Platzend vor lauter Kriegsbeute, wollten die USA jetzt einen expansionistischen Staat auf ihrem unrechtmäßig erworbenen Gewinnen für die nächsten 75 Jahre aufbauen.

Nick Cook, Luft- und Raumfahrtberater für Jane’s Defence Weekly, schrieb in der Daily Mail vom 19. August 2001:

“Ein Großteil der (amerikanischen) Expertise zur Anti-Schwerkraft stammt aus Jahrzehnten zuvor, insbesondere aus dem nationalsozialistischen Deutschland.



Vieles von dem, was die Grundlage für die Projekte der Skunk Works (Lockheed) bildete, kam von der deutschen Technologie und dem Know-how, das von den Alliierten am Ende des Zweiten Weltkriegs geplündert wurde. Deutschland war eine Fundgrube für wünschenswerte Technologien, die von Waffen über Elektronik bis hin zu Textilien und Medizin reichten...”



“Der Brite Ian Fleming, der später die James-Bond-Romane schreiben sollte, gründete eine praktisch private Armee, die mit dem “Tech-Plünderer” beauftragt war.



Die Briten waren jedoch schlecht vorbereitet, die ihnen gebotenen Möglichkeiten zu nutzen. Die findigeren (raffgierigeren) Amerikaner haben einfach den Papierkram für Hunderttausende von Patenten entfernt und sie nach Hause geschickt. Laut dem US-Büro für technische Dienstleistungen, das eingerichtet wurde, um sicherzustellen, dass die deutsche Technologie schnell in die amerikanische Industrie eingeführt wird, enthielten die Dokumente eine Fülle von Materialien, die “mit hoher Wahrscheinlichkeit praktisch alle wissenschaftlichen, industriellen und militärischen Geheimnisse des nationalsozialistischen Deutschland enthielten”. Nick Cook, Luft- und Raumfahrtberater für Jane’s Defence Weekly, in der Daily Mail vom 19. August 2001

Unter dem Begriff “Reparationen” wurden Millionen deutscher Zivilisten in die sowjetischen Gulags transportiert, um sie als Sklavenarbeit zu nutzen. Zum größten Teil wurden diese Unglücklichen, darunter auch Frauen und Kinder, mit amerikanischen Fahrzeugen versiegelt und über eine Eisenbahninfrastruktur transportiert, die mit Sklavenarbeit und unter Verwendung westlicher Materialien gebaut wurde.

Ralph Keeling schreibt dazu:

“In Potsdam wurde Russland der Löwenanteil der Reparationen zugeteilt. Sie sollte ihre eigene Zone (Ostdeutschland/Ost-Berlin) plus 25% aus anderen Zonen erhalten.“

Der Wert der bombardierten und zerschlagenen deutschen Fabrikanlagen wurde auf 5 bis 10 Milliarden Dollar geschätzt. Die Hälfte davon befand sich in der russischen Zone und ist heute die “im Eroberungsrecht” der Sowjetunion. Es wurde vereinbart, dass 40% davon in die UdSSR gebracht werden können. Dreihundertzehn Anlagen wurden demontiert und entsprechend entfernt.

Keeling fährt fort:

“Sechs Schiffsladungen mit den Sachwerten der Deschmag-Werft, Deutschlands größtem Schiffbauunternehmen. Zwanzig Autoladungen mit Maschinen und Werkzeugen im Wert von 5.000.000.000 US-Dollar, was der Hälfte von Deutschlands größtem kugelgelagerten Werk entspricht, das Chemiewerk Gendorf Amorgana im Wert von 10.000.000 US-Dollar und das riesige unterirdische Flugzeugmotorenwerk von Daimler-Benz.”

Laut Reparations-Commissioner Edwin W. Pauley

“hatten die Vereinigten Staaten 144 Anlagen für die Verbringung nach Russland vorgesehen. Viele der größten deutschen Produzenten ziviler Güter wurden demontiert und nach Osten transportiert.



Dazu gehörten die beiden größten Fabriken, die größten Zuckerraffinerien, die größten Getreideverarbeitungsfabriken Europas, die großen Seidenfabriken von Bemberg, die für ihre Strumpfwaren und Dessous bekannt sind, und die Zeiss Optical Works in Jena. Alle Nebengleise wurden abgerissen und alle elektrischen Lokomotiven entfernt. Zweihundert Schlüsselwerke wurden unter direkte russische Kontrolle gestellt, mit der deutschen Belegschaft von 1.300.000 auf Existenzminimum, die Gewinne gingen an die UdSSR.”



“Russland ist bestrebt, so viel Beute wie möglich zu erhalten, um seinen Fünfjahresplan zum Erfolg zu führen und das Reich schließlich in die Sowjetunion aufzunehmen.” Reparations-Commissioner Edwin W. Pauley

Ralph Franklin Keeling fügte an:

“Frankreich ist raubgierig nach Beute, war bestrebt, Deutschland für immer zu zerstören, will Deutschland als Handelswettbewerber loswerden und gleichzeitig als Markt für britische Waren erhalten”, Ralph Franklin Keeling

Er fügte hinzu, dass

“deutsche Staatsangehörige lateinamerikanischer Nationen abgeholt und als Sklaven nach Europa geschickt werden sollten”. Ralph Franklin Keeling

Die Plünderung des besiegten Reiches reichte über die deutschen Grenzen hinaus: Die Schweiz, Schweden, Spanien und andere Länder waren gezwungen, alle deutschen Vermögenswerte, Investitionen und Immobilien an die Vereinigten Staaten zu übergeben.

In einem Nachruf auf einen ehemaligen Handelsrivalen schreibt Keeling feierlich:

“Ihnen ihren Außenhandel wegzunehmen und ihnen den Export von Industriegütern zu verwehren, war daher gleichbedeutend mit der Verkündung des Todesurteils gegen das deutsche Volk”. Ralph Franklin Keeling

Mark Twain:

“Es ist jedoch eine weitere zivilisierte Macht, mit dem Banner des Friedensfürsten in der einen Hand und ihrem Beutekorb und ihrem Metzgermesser in der anderen. Gibt es für uns keine Rettung, außer diese Form der Zivilisation anzunehmen und uns gkeichzeitig auf ihre Ebene zu begeben?“

Quelle: http://www.renegadetribune.com/sacking-defeated-germany/

.

NACHBETRACHTUNG

Joschka Fischers staatsmännische Gehabe kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass er die Selbstzerstörung Deutschlands an vorderster Front vorangetrieben hat. Er, der Schul-und Berufsausbildungsabbrecher, wird seinen Platz in der Geschichte, noch vor August Bebel, als einem der größten Volksverräter der Deutschen Geschichte finden.

Heute ist die Plünderung Deutschlands von den Nachfolge-Generationen der 68er Bewegung zur Staatsräson erhoben worden. Der englische Chefpropagandist und Deutschenhasser Sefton Delmer, der die Internalisierung des Selbsthasses der Deutschen zur Chefsache für den in Deutschland wirkenden MI5 machte, würde sich in seinem Grab vor Freude auf die Schenkel klopfen (wenn er es könnte), sähe er, wie perfekt sich sein teuflischer Plan 70 Jahre danach erfüllt hat. Stellvertretend für unnötig viel Text und Beispiele dieses politischen Selbstzerstörungsprogamms steht Joschka Fischer, ehemaliger Chef der bedeutendsten Deutschlandabschaffungs-Partei “Die Grünen“ mit seinem im obigen Foto nachzulesenden Zitat über die Tüchtigkeit der Deutschen. In fast jedem anderen Land hätte man einen solchen Politiker an die Wand gestellt und erschossen. In Deutschland erhielt dieser Politiker ohne Schul- und Berufsabschluss allerhöchste politische würden bis hin zum Außenminister Deutschlands.

Wie komplett daneben die offizielle Geschichtsschreibung über die angebliche Urschuld Deutschlands zu den beiden Weltkriegen ist – unablässig wiederholt in den öffentlich-rechtlichen Medien und dem privat Fernsehen und in völliger Verlogenheit gedruckt in den Geschichtsbüchern, die an den deutschen Schulen verwendet werden, möge man an einem Zitat ausgerechnet eines der größten Massenmörder der Weltgeschichte, Josef Stalin, ersehen. Zitat:

“1. Nicht Deutschland hat Frankreich und England angegriffen, sondern Frankreich und England haben Deutschland angegriffen und damit die Verantwortung für den gegenwärtigen Krieg auf sich genommen.



2. Nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten hat Deutschland Frankreich und England Friedensvorschläge gemacht, und die Sowjetunion hat die Friedensvorschläge Deutschlands Öffentlich unterstützt, weil sie dachte und immer noch denkt, ein rasches Ende würde die Lage aller Länder und Völker radikal erleichtern.



3. Die herrschenden Kreise Frankreichs und Englands haben Deutschlands Friedensvorschläge und die Bemühungen der Sowjetunion nach rascher Beendigung des Krieges in verletzender Weise zurückgewiesen. Das sind die Tatsachen.” Josef Stalin zum Thema Deutsche Kriegsschuld am 29. November 1939 in der “Prawda”

Stalin, dessen Land den größten Blutzoll im Kampf gegen das dritte Reich zu zahlen hatte, äußert sich über die Wehrmacht völlig anders als der deutschenfeindliche Zigarettenfabrikant Reemtsma in seiner legendären Wehrmachtsausstellung Ende des 20. Jahrhunderts, in welcher er die Wehrmacht als ein Instrument des Teufels verunglimpfte. Zitat:

„Die Deutsche Wehrmacht, vor allem der österreichische Soldat, war mit Abstandder tapferste, mutigste und tüchtigste Kämpfer des Zweiten Weltkrieges.Die gesamte deutsche Wehrmacht zeichnete sich durch ihren aufrichtigen und ehrlichen Kampf besonders aus und war uns wegen ihrer einmaligen kameradschaftlichen Haltung und Einstellung gegenüber Feinden und Gegnern stets ein ideales Vorbild, was wir leider, aber ganz offen neidlos und mit Achtung anerkennen und bewundern müssen.“ Stalin in; “Rote-Armee Zeitung”, 1949, zit. von J. Haffner, Wien in „Deutsche Wochenzeitung“ vom 5.4.1985

***

