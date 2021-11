Berichte von Geschädigten und Familienangehörigen über Todesfälle, Impf-Nebenwirkungen und Corona-Ausbrüche bei Geimpften

Datum Beschreibung

09.11.2021 Corona Alarm bei der Nationalmanschaft: Corona Infektion trotz vollständigem Impfschutz – 5 Spieler in Quarantäne



Die Bild berichtet über eine Corona Infektion des Nationalspielers Niklas Süle (26) – obwohl dieser vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist. Laut Welt befinden sich aktuell 5 Spieler in Quarantäne – das kommende Training wurde abgesagt, stattdessen findet eine „individuelle Trainingseinheit im Hotel für die Spieler statt“. Was immer das heißen mag. Wozu war nochmal die Impfung gut, außer für außerordentlich viele Myokarditiden zu sorgen?

09.11.2021 Brandenburg: Impfversager bei Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke

Die Berliner Zeitung berichtet über die Politikerin (SPD) Ulrike Liedtke, die an Corona erkrankt ist – obwohl sie seit Juli vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist. Sprich: Sie hat ganz offiziell mindestens bis Ende Januar „vollständigen Impfschutz“. Doch auch der konnte die Infektion nicht verhindern.

09.11.2021 Regensburg: 11 Tote in Folge einer Corona Erkrankung – alle vollständig geimpft



Der Merkur berichtet über 11 Tote (seit dem 11. Oktober) im Seniorenheim Deutschordenshaus St. Ägid, in Folge einer Corona Erkrankung. Alle Toten seinen vollständig gegen das Coronavirus geimpft gewesen. Die Heime setzen nun auf „Booster-Impfungen“ und natürlich Quarantäne für die Senioren. Mögen sie geboostert und einsam sterben und mögen die Verantwortlichen dafür in der Hölle schmoren.

09.11.2021 Neumünster: 2 Impfversager innerhalb eines Tages



Die Stadt Neumünster informiert über die aktuellen Corona Zahlen und stellt fest, dass es „Unter den Neuinfizierten zwei Impfdurchbrüche gab.“

Dies ist aber alles kein Grund zur Panik, denn: „Impfdurchbrüche gab es von Anfang an. Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr Impfdurchbrüche sind möglich. Impfdurchbrüche kommen auch bei anderen Infektionskrankheiten vor“.

Dann ist ja gut – und die Einwohner von Neumünster können getrost zum Booster greifen.

08.11.2021 München: Kardinal Marx hat trotz vollständiger Impfung Corona



Die Süddeutsche berichtet über eine Corona Infektion bei dem vollständig geimpften Münchner Erzbischof, Kardinal Marx. Der 68-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation und hat alle Präsenztermine abgesagt. Nun ja, dass die Impfung nicht schützt, ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt (man siehe sich nur die ganzen „Einzelfälle“ auf dieser Seite an). Aber wenn jetzt sogar auf Gott keinen Verlass mehr ist, auf was kann man dann noch vertrauen? Außer auf den blinden Aktionismus unserer Politiker, allen voran Markus Söder, offensichtlich nicht mehr auf sehr viel.

08.11.2021 Lünen: 2 Senioren versterben an Corona – trotz vollständigem Impfschutz



Die Ruhr Nachrichten berichten über einen 84 Jahra alten Mann aus Lünen, der trotz vollständiger Impfung an einer Corona Erkrankung verstorben ist. Außerdem wird nebenbei erwähnt, dass der Kreis für vergangene Woche eine Korrektur vornehmen musste, denn außer dem 84 Jahre alten Mann sei davor ein 80 Jahre alter Mann aus Bönen an Corona verstorben – obwohl er ebenfalls vollständig gegen Corona geimpft war.

Wir halten fest: Die Impfung tut eigentlich nichts, außer „piksen“ – und danach Nebenwirkungen erzeugen. Naja, immerhin auf die Mechanik kann man sich verlassen.

08.11.2021 Neustadt (Westerwald): Corona Ausbruch in Senioreneinrichtung – 50 Personen mit Corona infiziert, fast alle vollständig geimpft



Der SWR berichtet über einen Corona Ausbruch in der Senioreneinrichtung „Villa Sonnenmond“ in Neustadt (Westerwald, Verbandsgemeinde Rennerod). Dort sind 50 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 34 Bewohner und 16 Mitarbeiter.

Im Artikel heißt es lediglich, dass von den 34 Bewohnern „fast alle“ vollständig geimpft seien. Aber auch bei den Mitarbeitern ist die Impfquote offensichtlich sehr hoch: Von den 16 infizierten Mitarbeitern sind lediglich 3 ungeimpft.

Aber klar – wir impfen alle zum Schutz der Risikogruppe, unserer lieben Senioren. Danach stecken wir sie trotzdem in Quarantäne, wo sie einsam eingehen – aber stimmt, darauf halten dann die Öffentlich-Rechtlichen ja nicht mit ihren Kameras. Was nicht in der Tagesschau läuft, findet offensichtlich beim gemeinen Deutschen nicht statt. Danke, Angela Merkel.

08.11.2021 Freigericht: Corona Ausbruch nach 2G Chorkonzert



Die Hessenschau berichtet im Liveticker (Bild davon hier) über einen Corona Ausbruch nach einem 2G Chorkonzert in Freigericht (Main-Kinzig Kreis) – sprich nur Geimpfte oder Genesene hatten Zugang zu dem Konzert. Insgesamt sind bislang 18 Personen mit dem Coronavirus infiziert – 15 davon sind Sänger. Das Gesundheitsamt ruft alle Konzertteilnehmer dazu auf, sich testen zu lassen.

06.11.2021 Tegernheim: Corona Ausbruch in Seniorenheim mit 20 Infizierten – obwohl das Haus durchgeimpft ist



Die Mittelbayrische berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorendomizil „Haus Urban“ in Tegernheim. Dort sind 13 Bewohner und 7 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Brisant: Im Artikel wird erwähnt, dass die Impfquote unter Bewohnern und Mitarbeitern sehr hoch ist. Eine genaue Quote an infizierten Geimpften und Ungeimpften wird nicht angegeben – was für eine hohe Zahl an Impfversagern spricht.

06.11.2021 Köln: 43,2% der Erkrankten vollständig geimpft



Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet über die aktuellen Coronazahlen in Köln. Dort sind 43,2% der Erkrankten bereits vollständig geimpft. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke. Man muss immer bedenken, dass Geimpfte vielerorts (auch in Krankenhäusern) nicht mehr getestet werden. Es ist davon auszugehen, dass gleichem Testverhalten von Geimpften und Ungeimpften die Quote der Impfversager nochmal dramatisch steigen würde.

05.11.2021 Frankfurt: Impfversager auf Markengala – Corona Infektionen trotz 2G



Die Bild berichtet in einem Bezahlartikel darüber, dass es einige Corona Erkrankungen im Rahmen der Markengala in Frankfurt gab. Diese fand unter „2G“ Bedingungen statt, sprich: Zutritt hatten lediglich vollständig Geimpfte oder Genesene. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

05.11.2021 Kassel: Fußball-Trainer und Sportjournalist Holger Obermann stirbt vollständig geimpft an Corona



HNA Kassel berichtet über den Tod des ehemaligen Fußball-Trainers und Sportjournalisten Holger Obermann im Alter von 85. Er war vollständig gegen das Coronavirus geimpft und hatte vor, sich demnächst „boostern zu lassen“. Dennoch starb er laut HNA an den Folgen einer Corona Infektion.

Auch RTL berichtet über den Fall.

05.11.2021 Hamburg: Radprofi Lucas Carstensen – „die Impfung warf mich massiv zurück“



Radsport-News berichtet über den Hamburger Radprofi Lucas Carstensen, der vor dem Sommer noch hoffnungsvoll auf die kommende Saison schaute. Dann kam die Corona Impfung, die ihn „massiv“ zurückgeworfen hat. Es dauerte mehrere Monate bis er nach dieser wieder sein altes Niveau erreicht hatte.

05.11.2021 Tittmoning: Heftiger Corona Ausbruch in Seniorenheim – trotz Impfquote von 98%



PNP berichtet in einem Bezahlartikel über einen Corona Ausbruch im Domus Mea Seniorenzentrum in Tittmoning (Landkreis Traunstein). Dort sind 33 der 41 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, mit teils schweren Verläufen – trotz einer Impfquote von 98%.

Auch bei den Mitarbeitern wurden 15 Personen positiv getestet und unter Quarantäne gestellt – durch den starken Personalausfall ist die Pflege im Haus nicht mehr sichergestellt. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

05.11.2021 Wuppertal: 36 Infizierte in Klinik – trotz Impfquote von über 90%



Unter anderem MSN berichtet über einen Corona Ausbruch in der Wuppertaler Reha-Klinik Bergisch-Land. Dort hat die Klinikleitung mittlerweile einen Aufnahmestopp erlassen. Aktuell sind dort 23 Patienten, 9 Mitarbeiter und 4 Begleitpersonen infiziert – obwohl über 90% der Mitarbeiter und Patienten vollständig geimpft sind.

Die Impfung schützt insbesondere die Risikogruppe? Hier offensichtlich nicht.

04.11.2021 Berlin: Voll geimpfter Luigi Reitani stirbt im Krankenhaus an Corona



Die Wiener Zeitung berichtet über Luigi Reitani, einen profilierten Germanisten und Kulturvermittler. Mit nur 62 Jahren starb er in einem Berliner Krankenhaus an Corona – obwohl er zwei Mal geimpft war. Ach übrigens: Die Regierung sagt, dass genau diese beiden Impfungen vor schweren Verläufen schützt. Glaubt das noch jemand?

04.11.2021 Duisburg: Corona Ausbruch in DRK Seniorenheim – alle Bewohner vollständig geimpft oder sogar „geboostert“



Die WAZ berichtet in einem Bezahlartikel (gesamter Artikel hier) über einen Corona Ausbruch im DRK Seniorenheim an der Gartenstraße in Duisburg-Neumühl. Dort haben sich 20 Bewohner und 6 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Brisant: Von den 20 Bewohnern hatten alle bereits vollständigen Impfschutz – 2 hatten sogar schon die „Boosterimpfung“ erhalten. Zum Impfstatus der Mitarbeiter wird im Artikel nichts erwähnt, lediglich, dass die Impfquote dort über 90% beträgt.

Als Konsequenz wurden die betroffenen Stationen geschlossen und die 6 Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Es geht also weiter: das einsame Sterben der Senioren, die dank Pflegenotstand und Corona Quarantäne der Mitarbeiter noch nicht einmal anständig gepflegt werden können.

04.11.2021 Sandhausen: Corona Ausbruch beim Zweitligisten FC Sandhausen – Fast alle Infizierten waren geimpft



Der Spiegel berichtet über einen Corona Ausbruch beim Bundesliga-Zweitligisten FC Sandhausen. Dort sind 12 Spieler und 6 Betreuer mit dem Coronavirus infiziert – obwohl fast alle Betroffenen vollständig geimpft waren. Über konkrete Impfquoten wird nicht berichtet. Auch die Bild berichtet über den Fall – ebenfalls ohne Impfquoten oder dergleichen zu nennen. Wahrscheinlich, weil eben fast alle Fälle „Impfversager“ sind.

04.11.2021 Bonn: 11 Pflegekräfte in Uniklinik mit Corona infiziert – alle waren vollständig geimpft



Express berichtet über einen Corona Ausbruch im Uniklinikum Bonn. Nach einem privaten Basketballspiel wurden die 11 Betroffenen positiv getestet – obwohl alle vollständig gerimpft waren. Sie befinden sich nun in Quarantäne. Die angeordnete Quarantäne verschärft nun den ohnehin vorhandenen Pflegenotstand. Auch der General-Anzeiger berichtet über den Fall.

04.11.2021 Pfaffenhausen: Corona Ausbruch in Seniorenheim St. Anna. Krankenausweinweisungen und Todesfall – „trotz“ Impfquote von fast 100%



Die Augsburger Allgemeine berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim St. Anna in Pfaffenhausen. Dort sind 21 von 33 Bewohnern mit dem Coronavirus infiziert.

Brisant: Neun der infizierten Bewohner musste ins Krankenhaus eingewiesen werden – eine Frau ist sogar verstorben. Das alles trotz einer Impfquote von „nahezu 100%“ (32 der 33 Bewohner sind geimpft). Einige Bewohner hatten sogar bereits die dritte Impfung.



Uns wurde zu diesem Fall anonym ein Schreiben aus der Einrichtung zugespielt, in dem noch von 11 infizierten Bewohner die Rede ist (wovon alle geimpft sind). Außerdem wird darauf hingewiesen, dass durch die Quarantäne der Personalmangel weiter verschärft wurde und um „Unterstützung“ gebeten wird.

04.11.2021 Düsseldorf: Mehr als 43% der positiv Getesteten sind vollständig geimpft

24Rhein berichtet über die aktuelle Inzidenz in Düsseldorf, die bei über 120 liegt. Von den positiven Tests sollen 43,6% auf vollständig geimpfte Personen zurückgehen. Dies ist enorm viel, bedenkt man, dass Geimpfte sich faktisch kaum noch testen lassen müssen und somit die geimpften Fälle oft nur erkannt werden, wenn geimpfte Menschen mit konkreten Symptomen sich testen lassen.

03.11.2021 Cuxhaven: 12 Jahre alter Junge stirbt zwei Tage nach zweiter BioNTech-Pfizer Impfung



In einem eigenen Beitrag gehen wir auf das Schicksal eines 12 Jahre alten Jungen aus Cuxhaven ein, der nur zwei Tage nach der Impfung mit BioNTech-Pfizer gestorben ist. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Impfung für den Tod des Jungen verantwortlich ist.

03.11.2021 Hamburg: 12 Feuerwehrleute trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankt



RT deutsch berichtet über einen Corona Ausbruch in der Feuerwehrwache in Hamburg-Stellingen. Dort wurden 12 Feuerwehrleute positiv auf Corona getestet – obwohl sie alle doppelt geimpft waren.

03.11.2021 Sylt: Corona Ausbruch in kult Lokal „Sansibar“ – 29 Mitarbeiter mit Corona infiziert, alle doppelt geimpft



Die Berliner Morgenpost berichtet über einen Corona Ausbruch in dem Lokal „Sansibar“ auf Sylt. Dort sind 29 der rund 100 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Brisant: Alle Mitarbeiter im Restaurant sind doppelt geimpft. Das hat sich offensichtlich richtig gelohnt – das Lokal ist jedenfalls erstmal dicht.

Auch wir gehen in einem eigenen Beitrag auf den Fall ein.

03.11.2021 München: Corona Ausbruch in Seniorenheim – über 90% sind vollständig geimpft



Die Süddeutsche berichtet über einen Corona Ausbruch im Münchenstift-Haus St. Josef. Dort sind 39 Bewohner und 11 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Brisant: Von den Bewohnern sind über 90% bereits vollständig geimpft. 25% hat bereits die sogenannte „Boosterimpfung“ erhalten. Aber auch bei den Mitarbeitern ist die Impfquote hoch: hier sind über 70% geimpft. All dies hat offensichtlich nichts gebracht.

03.11.2021 Salzwedel: Corona Ausbruch mit Toten in Seniorenheim – Mehrheit der Erkranken vollständig geimpft



Der MDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Altenheim im Altmarkkreis Salzwedel. Dort sind aktuell 38 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile sind 4 Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona Erkrankung verstorben – 2 davon waren umgeimpft. Das Alter der Toten lag zwischen 66 und 98 Jahren. Der MDR macht keine Angaben darüber, wie die Zuordnung Alter zu Impfstatus war.

Brisant: Laut Angaben der Einrichtung sind 37 der 44 Bewohner und 28 der 33 Mitarbeiter vollständig gegen das Coronavirus geimpft

02.11.2021 Schriesheim: Corona Ausbruch in Seniorenheim – alle Bewohner vollständig geimpft



RNZ berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim „Haus Edelstein“ in Schriesheim. Dort sind aktuell 33 Personen mit dem Coronavirus infiziert (14 Bewohner und 19 Mitarbeiter.

Brisant: Alle Bewohner sind bereits vollständig geimpft und auch die Impfquote unter den Mitarbetern in den SWB Heimen ist mit über 75% nicht gerade gering.

02.11.2021 Bilshausen: Corona Ausbruch in Seniorenheim – auch Drittgeimpfte infiziert



Der NDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Bilshausen im Untereichsfeld (Landkreis Göttingen). Zu dem Ausbruch wird nicht viel erwähnt, nur dass auch bereits „Drittgeimpfte“ erkrankt sind.

02.11.2021 Hamburg: Vollständig geimpfter Mann (51 Jahre) verstirbt plötzlich auf dem Flug von Instanbul nach Hamburg



In einem eigenen Artikel berichten wir über einen vollständig geimpften Mann, der während eines Fluges von Istanbul nach Hamburg plötzlich und unerwartet verstorben ist – mit lediglich 51 Jahren. Die Polizei geht natürlich von einer natürlichen Todesursache aus – auf eine Obduktion wird verzichtet.

Wer kennt das nicht, dass im Flugzeug mal einfach so ein 51 Jahre alter Mann stirbt. Also – kein Grund zur Panik.

02.11.2021 Sachsen: Vollständig geimpfter Kultusminister Piwarz an Corona erkrankt



Der MDR berichtet über eine Corona Erkrankung von Sachsens Kultusminister Christian Piwarz. Dieser ist trotz vollständiger Impfung erkrankt und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne.

02.11.2021 Henryk M. Broder trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankt



In einem eigenen Artikel gehen wir auf einen Impfversager bei dem Journalisten Henryk M. Broder ein – der sich trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus infiziert hat.

01.11.2021 Sachsen-Anhalt: Bundestagsabgeordneter Sepp Müller trotz Booster Impfung mit Corona infiziert



Die Südwest Presse berichtet über den Bundestagsabgeordneten Sepp Müller (32 Jahre), der sich mit Corona infiziert hat. Das alles, obwohl er bereits seine dritte „Schutzimpfung“ hat. Nun ja, am Ende wird er sagen können, dass es ja nicht schlimmer als eine normale Grippe war. Natürlich wegen der Impfung. Dass insbesondere in seiner Altersgruppe dies 99,9% der Infizierten so geht – ist ja irrrelevant.

01.11.2021 Norderstedt: 5 von 7 „Corona Toten“ waren vollständig geimpft



Die Kieler Nachrichten berichten in einem Bezahlartikel (gesamt hier verfügbar) über einen Corona Ausbruch im Altenpflegeheim Haus Hog’n Dor in Norderstedt. Mittlerweile sind 90 Personen mit dem Coronavirus infiziert (68 Bewohner und 22 Mitarbeiter). Von den Bewohnern seien fast alle vollständig geimpft – teilweise sogar schon „geboostert“. Aber auch von den Mitarbeitern sind 15 der 22 Infizierten bereits vollständig geimpft.

Brisant: Von den bislang 7 Corona Toten waren 5 vollständig geimpft. Schutz vor schwerem Verlauf? Eher nicht.

01.11.2021

Update 03.11.2021 Pirmassens: Corona Ausbruch in Seniorenheim – trotz extrem hoher Impfquote



Die Rheinpfalz berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenzentrum Villa Sertel. Dort haben sich „ein paar Personen“ mit dem Coronavirus infiziert, obwohl die Impfquote bei „über 90%“ liegt. Wie viele denn „ein paar“ sind und wie deren Impfstatus ist, wird im Artikel nicht genannt. Wieder einmal richtiger Qualitätsjournalismus. Wobei – Dinge nicht zu nennen spricht in diesen Zeiten eigentlich für eines: die Impfung hat „versagt“.



Update 03.11.2021: Der SWR berichtet auch über den Fall. Demnach sind 20 Personen (16 Bewohner und 4 Mitarbeiter) an Corona erkrankt – alle sind vollständig gegen das Coronavirus erkrankt.

01.11.2021

Update 02.11.2021 Mannheim: Corona Ausbruch in Seniorenheim – 62 Personen infiziert



Mannheim24 berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim „Haus am Park“. Dort sind aktuell 62 Personen mit dem Coronavirus infiziert (37 Bewohner und 25 Mitarbeiter). Mittlerweile sind bereits 5 Personen vrestorben. Der Geschäftsführer der Benevit Gruppe sagte, dass die „vergleichsweise niedrige Impfquote“ im Haus für den Ausbruch verantwortlich sei. Wie hoch denn „vergleichsweise niedrig“ ist, wird nicht genannt.



Update 02.11.2021: Uns wurde ein Artikel aus dem Mannheimer Morgen zugesandt, in dem zumindest die bundesweiten Impfquoten der Senioreneinrichtungen der Benevit Gruppe genannt sind: unter den Bewohnern sind 95% geimpft, bei den Angestellten immer noch ca. 80%. Aber natürlich – die Impfung schützt und ist super effektiv. Glaubt das ernsthaft noch irgendjemand?

31.10.2021 Ebermannstadt: 18 Corona Infektionen in Seniorenheim – alle Infizierten waren mindestens doppelt geimpft



Der BR berichtet im Liveticker über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim). Dort sind 18 Personen (14 Bewohner und 4 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert.

Brisant: Alle Infizierten hatten bereits mindestens einen „vollständigen“ Impfschutz. 3 Senioren hatten sogar schon die „Auffrischungsimpfung“ erhalten.

30.10.2021

Update 02.11.2021 Schorfheide: 57 Corona Infektionen und 8 Todesfälle in Senioreneinrichtung – trotz „recht guter Impfquote“



Der RBB berichtet über einen Corona Ausbruch in der Seniorenresidenz Altenhof in Schorfheide (Landkreis Barnim, Brandenburg). Dort haben sich insgesamt 57 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon 42 Bewohner und 15 Mitarbeiter. Mittlerweile sind 8 Personen im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. Über den Impfstatus der Verstorbenen wird nichts gesagt.

Brisant: Laut Heike Zander, Amtsärztin im Landkreis, sei die „Impfquote unter den Bewohner recht gut“ – sie schiebt deshalb die Schuld an dem Ausbruch den Pflegekräften in die Schuhe: Die Impfquote unter den Mitarbeitern sei dort nur 50%, was das Risiko erhöhe. Kurios, dass diese Impfung nur wirkt, wenn der andere sich impfen lässt…



Update 02.11.2021: Die Zeit berichte über einen Anstieg der Todesfälle auf 12. Auch hier wird über deren Impfstatus kein Wort verloren.

29.10.2021 Überlingen: Corona Ausbruch im Pflegeheim St. Ulrich – „trotz“ angelaufener Auffrischungsimpfungen



Der Südkurier berichtet über einen Corona Ausbruch im Pflegeheim St. Ulrich. Dort haben sich 22 Personen (13 Bewohner und 9 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert. Der Artikel ist fast vollständig hinter der Bezahlschranke – ohne zu bezahlen kann man lediglich lesen, dass die Auffrischungsimpfungen wohl gerade in dem Pflegeheim begonnen haben. Stellt sich die Frage, ob man nicht aus dem „trotz“ im Titel ein „wegen“ machen müsste… Aber natürlich nicht beim Südkurier. Dort wird man sicherlich schreiben, dass der „Booster“ eben zu spät kam.

29.10.2021 Geesthacht: Corona Ausbruch in Pflegeheim – fast alle Infizierten vollständig geimpft



Der NDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Geesthachter Pflegeheim. Dort haben sich 8 Menschen (6 Bewohner und 2 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert. Wie so oft beim NDR werden keine Impfquoten genannt. Es wird lediglich in einem schlanken Nebensatz gesagt, dass „meisten Heimbewohner und Angestellten geimpft waren“.

29.10.2021 Fürth: 5 Fußballprofis mit Corona infiziert – „wir sind nahezu durchgeimpft“



Der Kicker berichtet über einen Corona Ausbruch beim Fußballverein Greuter Fürth. Dort sind aktuell 5 Profis mit dem Coronavirus infiziert, obwohl der Sportdirektor Rachid Azzouzi beteuerte, dass der Verein „nahezu durchgeimpft“ ist.

28.10.2021 Kitzingen: Corona Ausbruch in Kinderheim – 3 vollständig geimpfte Erzieherinnen an Corona erkrankt



Die Mainpost berichtet in einem Bezahlartikel (gesamter Artikel hier verfügbar) über den Kindergarten St. Vinzenz in Kitzingen. Dort gab es insgesamt 5 Corona Infektionen bei 3 Erzieherinnen und 2 Kindern.

Brisant: die 3 Erzieherinnen waren alle vollständig geimpft.

Kindergartenleiterin Julia Steffan findet erschreckend, dass die drei Erzieherinnen trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankt und offensichtlich ansteckend sind. Für Steffan zeigt diese Erfahrung, dass die Politik ihre Pandemie-Strategie überdenken müsse.

28.10.2021 St. Wendel: Corona Ausbruch in Pflegeheim – 16 Personen infiziert



Die Saarbrücker Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Pflegeheim in der Gemeinde Nohfelden. Dort sind 16 Personen (10 Bewohner und 6 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert. Es fällt kein Wort zu dem Thema „Impfung“. Auch auf der Seite der Gemeinde wird der Vorfall geschildert – auch hier kein Wort über Impfungen. Es wird lediglich erwähnt, dass nun 44 Bewohner in Quarantäne sinde.

Ist das die neue Art der Medien, die Impfversager zu kaschieren? Einfach über das Thema nicht mehr berichten? Nun ja, bei einer bundesweiten Impfquote von knapp 90% in der Altersgruppe 60+ und angesichts der Tatsache, dass das Saarland bei der Impfquote auf Platz 2 der „deutschen Charts“ liegt, dürfen wir gewiss sein: hier waren auch zahlreiche Impfversager mit dabei – wenn es nicht gar alle waren.

28.10.2021 Zwei Corona Ausbrüche auf Donau-Kreuzfahrschiffen aus Passau



Der BR berichtet über einen aktuellen Vorfall, bei dem 80 von 178 Passagieren einies Donau-Kreuzfahrtschiffs auf dem Weg von Passau nach Bukarest positiv auf Corona getestet wurden. Das Schiff liegt derzeit in Wien vor Anker – dort werden alle Passagier nun von einem Bus abgeholt und zurück nach Deutschland gebracht. Geplant ist, dass sie in ein Quarantänehotel in Leipzig kommen und anschließend zurück nach Hause gebracht werden. Über eine Impfquote wird nichts in dem Artikel erwähnt (woraus man wohl auf eine hohe Impfquote schließen kann). PNP hat inzwischen veröffentlicht, dass auf dem Schiff 3G Regeln galten – Zahlen zu der Impfquote werden aber auch hier nicht genannt.

Dieser Fall ist nicht einzigartig. Laut BR ereignete sich solch ein Vorfall bereits vor nur wenigen Wochen. Damals ordnete die ungarische Behörde an, dass 16 positiv Getestete (alle geimpft), sowie ihre Begleitpersonen und eine einzige, unugeimpfte Person (ohne positiven Test) die Reise abbrechen mussten.

28.10.2021 Osnabrück: Starke Zunahme der Impfdurchbrüche



Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet über eine starke Zunahme der Impfdurchbrüche in Osnabrück über die vergangenen Monate. Sie lässt dabei unerwähnt, dass die Quote an Impfdurchbrüchen steigt, obwohl Geimpfte kaum noch getestet werden. Dies sagt viel über den „Impfschutz“ aus.

27.10.2021 Hildesheim: Geimpfte Schüler bei Abschlussfahrt mit Corona infiziert



Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung berichtet über 6 Corona Infektionen bei Schülern des Hildesheimer Gymnasiums Andreanum. Diese haben sich bei einer Klassenfahrt nach Wien angesteckt – obwohl fast alle vollständig geimpft waren. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

27.10.2021 Leer: 16 Corona Infektionen in Senioreneinrichtung – trotz sehr hoher Impfquote



Die Ostfriesen Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch in einer Senioreneinrichtung in Leer. Dort haben sich 16 Personen (13 Bewohner und 3 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert – obwohl die Impfquote unter Bewohnern und Mitarbeitern über 80% betrage. Über den Impfstatus der Infizierten wird kein Wort verloren.

27.10.2021 Edmund Stoiber trotz vollständiger Impfung mit Corona infiziert



In einem eigenen Beitrag berichten wir über Edmund Stoiber, der sich mit Corona infiziert hat – obwohl er einer der „mutigen“ war, die sich vollständig mit AstraZeneca haben impfen lassen. Ähhh – wir wünschen Herrn Stoiber eine gute Besserung – dann aber ab zur Booster Impfung!

27.10.2021 Großwallstadt: Mindestens 9 Impfversager beim Handballverein TV Großwallstadt



TV MainFranken berichtet über zahlreiche Impfversager beim Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt. Dort haben sich derzeit 9 Spieler mit dem Coronavirus infiziert – obwohl der gesamte Verein vollständig geimpft ist.

26.10.2021 Mertingen: Corona Ausbruch in Seniroenheim – bislang drei Todesfälle, trotz abgeschlossener Impfungen



Die Augsburger Allgemeine berichtet über einen Corona Ausbruch im Heim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Mertingen (Kreis Donau-Ries). Aktuell sind dort 20 Personen (11 Bewohner und 9 Mitarbeiter) an dem Coronavirus erkrankt – drei Personen sind bislang im Zusammenhang mit der Erkrankung verstorben.

Brisant: Im gesamten Artikel fällt kein Wort zur Anzahl der geimpften Infizierten oder zu Impfquoten der Bewohner. Dank eines Leserhinweises wurden wir auf einen Bericht in Donau-Ries-Aktuell aufmerksam, aus dem hervorgeht, dass bereits am 05.02.2021 die Zweitimpfungen verabreicht wurden und „Die Impfbereitschaft auf beiden Seiten [Bewohner und Mitarbeiter] sehr erfreulich war“.

26.10.2021 Dortmund: Zwei Senioren mit Corona infiziert – beide haben vollständigen Impfschutz



Die Ruhr Nachrichten berichten in einem Bezahlartikel (vollständig hier verfügbar) über zwei Corona Erkrankungen in einem Dortmunder Seniorenheim. Beide Senioren hatten bereits vollständigen Impfschutz. Es wird weiter erwähnt, dass die Zahl der Impfdurchbrüche bei Jüngeren sehr gering ist – wie gut, wissen wir doch, dass insbesondere bei Jüngeren Menschen Corona mit einer Grippe durchaus gleichzusetzen ist.

Insbesondere die Risikogruppe wird allerdings offensichtlich durch die Impfung nicht geschützt.

26.10.2021 Mainz: Corona Fälle und Quarantäne – trotz Dreifachimpfung



Man glaubt es kaum, aber der SWR geht in einem Artikel auf das Schicksal unserer Senioren ein und beschreibt die Zustände im Mainzer Altenheim „Zum Laubenheimer Ried“. Im Artikel wird so nebenbei erwähnt, dass „die allermeisten Bewohner inzwischen dreimal geimpft seien, aber es auch unter diesen Coronafälle gebe“. Außerdem wird darüber berichtet, dass auch die drei Mal Geimpften wieder in Quarantäne sind und vereinsamen. Aber die Senioren verstehen das halt alles nicht. Wir machen das ja alle, als Gesellschaft, genau für diese Gruppe. Als Zeichen unserer Solidarität stecken wir sie in Quarantäne. Gut – vorher spritzen wir sie noch drei Mal mit einem „gut erprobte, wirksamen“ Impfstoff. An Perversion ist das kaum noch zu überbieten.

26.10.2021 Niedersachsen: Corona Ausbrüche in 8 Landkreisen – meist handele es sich um Impfdurchbrüche



Der NDR berichtet über zahlreiche Corona Ausbrüche in niedersächsischen Seniorenheimen. Insgesamt sind 160 Bewohner infiziert – 19 davon müssen im Krankenhaus behandelt werden. Dies entspricht einer Hospitalisierungsrate von 11%. Die meisten der Fälle seien „Impfdurchbrüche“. Mehr wird im Artikel nicht erwähnt (insbesondere nicht der Anteil der Geimpften bei den Hopitalisierten).

26.10.2021 Wiefelstede: Corona Ausbruch nach Drittimpfungen in Seniorenheim – Senior stirbt nach „Auffrischungsimpfung“



NWZ Online berichtet (Bilder davon hier) über einen Corona Ausbruch in Wiefelstede (Ammerland). Dort sind derzeit 19 Personen mit dem Coronavirus infiziert – obwohl fast alle bereits im Januar vollständig geimpft waren und erst im Oktober 82 Bewohner und Mitarbeiter die dritte Impfung bekommen hatten. Nun verstarb ein 93 Jahre alter Senior – der ebenfalls kurz zuvor, am 15.10.2021 die dritte Impfung erhalten hatte. Dass der Tod im Zusammenhang mit der Impfung stehen könnte – sieht natürlich niemand. Im Gegenteil, im Artikel steht sogar „es ist anzunehmen, dass noch kein vollständiger Schutz der Auffrischungsimpfung vorlag“.

Seltsame Zeiten. Man impft Senioren in einem Heim zum dritten Mal – kurz darauf kommt ein Corona Ausbruch und Menschen sterben und keiner sieht eine Verbindung dazu.

26.10.2021 Bad Bellingen: Corona Ausbruch in Seniorenheim – auch doppelt Geimpfte infiziert



Die Badische Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim „Casa Mia“ in Bad Bellingen. Dort sind 25 Personen mit dem Coronavirus infiziert (17 Bewohner und 8 Mitarbeiter). Im Artikel wird erwähnt, dass von den 17 infizierten Bewohnern 6 doppelt geimpft seien. Aber alle Infizierten zeigen nur milde Symptome. Seltsam, wo doch eigentlich, laut der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen, Ungeimpfte qualvoll am Schnorchel sterben – besonders wenn sie der „Risikogruppe“ (Senioren) angehören.

25.10.2021 Olpe: Die Mehrzahl der positiv Getesteten ist vollständig geimpft



Die Westfalenpost berichtet in einem Bezahlartikel (gesamter Artikel hier) über die Corona-Fälle der letzten Wochen. Hier gab es seit 20. Oktober 125 neue Fälle – 77 davon hatten bereits vollständigen Impfschutz. Das entspricht knapp 62%.

25.10.2021 Birkenfeld: Corona Ausbruch in Seniorenheim – Infizierte und auch Tote, trotz Impfung



Die Nahe Zeitung berichtet in einem Bezahlartikel über einen Corona Ausbruch im Birkenfelder Alloheim-Seniorenzentrum. Dort sind inzwischen 32 Personen mit dem Coronavirus infiziert, brisant: lediglich 4 der Infizierten sind ungeimpft. Weiterhin starben von den 32 Infizierten nun 2 im Zusammenhang mit der Corona Erkrankung. Auch die verstorbenen waren laut der Einrichtungsleitung „vollständig geimpft“.

Laut der Einrichtungsleitung haben die noch lebenden Senioren allesamt leichte Symptome (auch die 4 Ungeimpften).

22.10.2021 Düsseldorf: Mindestens 35 Menschen in drei Senioreneinrichtungen infiziert – fast alle vollständig geimpft



RP Online berichtet über Corona Ausbrüche in Düsseldorfer Senioreneinrichtungen. Dort sind aktuell mindestens 35 Personen infiziert – eine Bewohnerin ist verstorben. In allen Heimen ist der Tenor derselbe: dort herrschen überall extrem hohe Impfquoten vor:

Im DRK Seniorenzentrum Gerresheimer Höhe gibt es 13 Infizierte (12 Senioren und 1 Mitarbeiter). Laut DRK Presseprecherin sind alle Infizierten doppelt geimpft.

Im AWO Hans-Jeratsch-Haus gibt es aktuell 10 Infizierte. Hier teilte der AWO-Pressereferent Wolfgang Schmalz mit, dass in der Einrichtung 98% der Mitarbeitenden und 99% der Bewohner durchgeimpft seien.

Im „Haus Rosmarin“ der Korian Gruppe sind 12 Personen infiziert (8 Bewohner und 4 Mitarbeiter). Laut Tanja Kurz (Presseprecherin der Korian Gruppe) könne man auch dort von Impfquoten über 80% ausgehen.

21.10.2021 München: Corona Infizierte im Landtag – mindestens 2 mit vollem Impfschutz



Und wurde ein Artikel aus der Augsburger Allgemeinen zugesandt, laut dem Ilse Aigner (CSU) für die nächste Plenarsitzung wieder eine Maskenpflicht angeordnet hat. Grund: In den letzten beiden Wochen haben sich 7 Landtagsabgeordnete mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Augsburger Allgemeine herausfand, sind darunter mindestens 2 vollständig geimpfte Personen. Zu den anderen macht der Landtag keine Angaben. Zum Glück wissen wir ja aber alle, wie vehement unsere gewählten Volksvertreter für die Impfung werben und können uns darum ausmalen, dass sicher deutlich mehr, als die 2 offiziell bekannten, vollständig geimpft sind.

21.10.2021 Lörrach: Corona Ausbruch in Pflegeheim – „der Impfstatus wird noch ermitelt“



Die Badische Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Pflegeheim im Kreis Lörrach. 18 Personen sind infiziert. Laut einem Pressesprecher des Landratsamtes wird „der Impfstatus der Betroffenen derzeit ermittelt“. Angesichts der Tatsache, dass die Impfquote bei Personen über 60 mittlerweile fast 90% beträgt, darf man sicher sein, dass fast alle der 18 Infizierten Impfversager sind.

21.10.2021 Künigsbrunn: Corona Ausbruch beim EHC Königsbrunn – fast alle Infizierten sind geimpft



Die Augsburger Allgemeine berichtet über einen Corona Ausbruch beim Eishockey-Bayernligisten EHC Königsbrunn. Dort haben sich 4 Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Brisant: Ganze 3 der 4 Infizierten sind bereits vollständig geimpft.

21.10.2021 Neumünster: Fast die Hälfte aller Neuinfizierten ist vollständig geimpft



Die SHZ berichtet über 8 Neuinfektionen in der Stadt Neumünster – 3 davon, also knapp die Hälfte, bei bereits vollständig Geimpften. Angesichts der Tatsache, dass aktuell Geimpfte fast nicht mehr getestet werden, ist das eine erschreckend hohe Zahl an Impfversagern.

21.10.2021 Fulda: Betroffene berichten über schwere Impfreaktionen



Die Fuldaer Zeitung berichtet über Liane Klein und Michael Franz. Beide wurden mit BioNTech-Pfizer geimpft und haben, laut dem Titel des Artikels, „schwere Impfreaktionen“ entwickelt.

Was Liane Klein aus Fulda vier Tage nach ihrer ersten Immunisierung erlebt hat, war alles andere als harmlos: „Es hat sich angefühlt wie ein Herzinfakt. Ich hatte ein Ziehen im Arm und Druck auf der Brust. Reden hat mich angestrengt, und mein Kopf kam mir vor, als hätte ich einen zu engen Helm an“, erinnert sich die 46-Jährige. Sie sei kaum die Treppe hochgekommen – ein Zustand, den die sportliche Frau, in in Fulda die Tanzschule Holodeck betreibt, nicht von sich kennt. Normalerweise sei sie kerngesund. „Ich hatte tatsächlich Angst und bin dann direkt ins Krankenhaus, um mich untersuchen zu lassen.“ Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombose – das alles konnte ausgeschlossen werden. Fast zwei Monate dauerte es, bis die Tanzpädagogin wieder Sport machen konnte. Ob letztlich die Impfung der Auslöser für ihre Beschwerden war, konnten die Mediziner nicht feststellen.

Auch Michael Franz fühlte sich zwei Wochen lang krank. „Ich hatte mal Fieber, mal Halsschmerzen, Gliederschmerzen und auch Schnupfen. Nicht alles gleichzeitig, aber immer nacheinander“, sagt der 45-Jährige. Auch einige seiner Mitarbeiter hätten Impfreaktionen gezeigt und konnten zum Teil danach nicht arbeiten.

21.10.2021 Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankt



Die Westdeutsche Zeitung berichtet über eine Corona Erkrankung bei dem 34 Jahre alten Trainer des FC Bayern München, Julian Nagelsmann – obwohl dieser vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist.

Der Trainer wird nun in einem eigenen „Ambulanzflieger“ von Lissabon (wo das letzte Fußballspiel des Vereins war) nach München zurückfliegen und sich dort in häusliche Isolation begeben. Dekadent, dass ein eigener Flieger für einen jungen Mann von Lissabon nach München fliegt, obwohl dieser (mit oder ohne Impfung) mit einer fast garantierten Wahrscheinlichkeit nur leichte Symptome haben wird. Die Corona Hysterie schlägt offenbar sogar den Umweltschutz.

20.10.2021

Update 09.11.2021 Barnim: Corona Ausbruch in Seniorenresidenz – 51 Personen infiziert



In der MOZ wird über einen Corona Ausbruch in der Seniorenresidenz „Haus am Werbellinsee“ berichtet. Dort sind 51 Personen (41 Bewohner und 10 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert. Alle weiteren Infos sind hinter der Bezahlschranke. Bedenkt man aber, dass die Impfquote bei Personen über 60 in Deutschland mittlerweile nahezu 90% beträgt, dann dürfte jedem klar werden, dass die Masse der Infizierten sicherlich vollständig geimpft ist.



Update 09.11.2021: Auch RBB24 berichtet über den Fall. Mittlerweile sind bereits 16 Personen im Zusammenhang mit Corona verstorben – und das, obwohl „die Bewohner recht gut geimpft seien“, so die Amtsärztin des Landkreises Barnim, Heike Zander. Wie immer wird die Schuld auf die „ungeimpften Mitarbeiter“ geschoben, denn Frau Zander sagt „aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hätten eine relativ geringe Impfquote“. Stimmt, bei dieser besonderen Impfung hilft diese nicht einem selbst, sonder nur die Impfung aller anderen…

Mitlerweile sind noch 12 Mitarbeiter in Quarantäne – man will gar nicht wissen, wie die Senioren in Isolation gepflegt werden.

20.10.2021 Soest: Jede vierte Neuinfektion ist ein Impfdurchbruch – obwohl Geimpfte kaum getestet werden



Der Soester Anzeiger berichtet darüber, dass aktuell jede vierte Neuinfektion bei einem vollständig Geimpften vorkommt. Dies mag zwar zunächst als nicht viel erscheinen – aber man darf nicht vergessen, dass aktuell Geimpfte fast nicht mehr getestet werden. Sprich: wenn die Masse der Infektionen asymptomatisch ist (wovon man ausgehen muss), dann hinkt der Vergleich. Und zwar deutlich. Im Winter wird die Situation in den Krankenhäusern endgültig zeigen, was die Impfung kann – und was eben nicht.

20.10.2021 Cottbus: Die meisten Covid-19 Patienten in stationärer Behandlung sind vollständig geimpft



Uns wurde ein Artikel aus der Lausitzer Rundschau zugesandt, in dem nebenbei erwähnt wird, dass insgesamt „19 Personen mit einer Covid-19 Erkrankung stationär im Carl-Thiem-Klinikum behandelt werden“.

Brisant: Ganze 11 dieser 19 Patienten haben bereits einen vollständigen Impfschutz. Die Impfung schützt nochmal vor was?

20.10.2021 Brandenburg: Offiziell 1.117 „Impfversager“ bis Ende September



Uns wurde ein Artikel aus der Lausitzer Rundschau zugesandt, in dem darüber berichtet wird, dass bis Ende September ganze 1.117 vollständig geimpfte Menschen in Brandenburg offiziell an Corona erkrankt sind. Wie üblich werden anschließend im Artikel Äpfel mit Birnen verglichen, indem man die „Impfversager“ auf alle Geimpften bezieht (unabhängig vom Erkrankungsstatus). Immerhin wird anschließend darauf verwiesen, dass die Dunkelziffer wohl enorm ist, da die Geimpften in der Regel nicht mehr getestet werden und darum viele Erkrankungen bei Geimpften schlicht nicht erkannt werden – im Gegensatz zu den Ungeimpften.

19.10.2021 Würzburg: Zwei vollständig geimpfte Senioren versterben im Zusammenhang mit einer Corona Erkrankung



InFranken berichtet im Liveticker über zwei Würzburger Senioren, die trotz vollständiger Impfung im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Natürlich lässt das Blatt nicht unerwähnt, dass die beiden „mehrfach vorerkrankt“ waren. Wo waren bzw. sind solche Angaben bei den sogenannten „Corona Toten“?

19.10.2021

Update 21.10.2021 Berlin: Bislang 19 Corona Infektionen nach 2G Party im „Berghain“



Die Berliner Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch nach einer 2G Party auf dem Berghain in Berlin. Aktuell sind 19 Corona Infektionen offiziell bestätigt – fast alle vollständig geimpft. Das Gesundheitsamt muss nun 2.500 weitere Gäste kontaktieren. Der Irrsinn nimmt scheinbar kein Ende.



Update 21.10.2021: Der Tagesspiegel berichtet mittlerweile über einen Anstieg der Infizierten auf 28. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.

19.10.2021 Missen-Wilhams: 12 Impfdurchbrüche nach Feier – alle Infizierten sind vollständig geimpft



Uns wurde ein Artikel aus der Augsburger Allgemeinen zugesandt, in dem über einen Corona Ausbruch in Missen-Wilhams (Landkreis Oberallgäu) berichtet wird. Dort haben sich 12 doppelt geimpfte Frauen nach einer Feier mit dem Coronavirus infiziert. Laut Bürgermeisterin Martina Wilhelm „hat der Fall für einen gewissen Aufruhr im Ort gesorgt“.

19.10.2021 Kiel: CDU Landtagsfraktionsvorsitzender Tobias Koch trotz doppelter Impfung an Corona erkrankt



SHZ berichtet über den 48 Jahre alten Tobias Koch, Landtagsfraktionsvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein. Er ist trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Er habe grippeähnliche Symptome und es gehe ihm gut – wie fast allen (auch ungeimpften) Menschen mit einer Corona Infektion.

19.10.2021 Kiel: Zwei Impfversager bei Handball Rekordmeister THW Kiel



Spox berichtet über zwei Impfversager bei den Spielern Sander Sagosen und Steffen Weinhold vom Handballverein THW Kiel. Diese erlitten nach Angaben des Vereins einen „Impfdurchbruch“ und können bei den nächsten Spielen nicht dabei sein – sie befinden sich in Quarantäne.

19.10.2021 München: Offiziell 745 Impfversager und 7 Todesfälle (trotz Impfung)



Der Merkur berichtet über aktuell offiziell 745 Impfdurchbrüche – alleine im Landkreis München. 36 Menschen mussten darunter im Krankenhaus behandelt werden, 7 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Der Artikel sagt, dass gemessen an allen positiven PCR-Tests die Rate der vollständig Geimpften gering sei – allerdinigs wird im letzten Abschnitt dann ironischerweise erwähnt, dass die „Nachfrage nach Tests deutlich abgesackt sei“. Woher das wohl kommt? Hmm raten wir einmal: Geimpfte müssen sich nicht mehr testen lassen – was zur reduzierten Nachfrage an Tests führt. Außerdem führt es dazu, dass man erkrankte Geimpfte nicht mehr erkennt – es sei denn, sie erkranken so schwer, dass sie eben doch ins Krankenhaus gehen. Aber so weit geht dann der Artikel doch nicht.

19.10.2021 Kreis Segeberg: 36% der Gesamt-Neuinfektionen vollständig geimpft



Die SHZ berichtet in einem Bezahlartikel (gesamter Artikel hier), dass 67 der 186 positiven PCR-Tests im Zeitraum vom 01. – 15.10.2021 im Kreis Segeberg von Personen stammen, die vollständig geimpft sind. Dass diese Zahl – angesichts der Tatsache, dass Geimpfte kaum noch getestet werden – enorm hoch ist, wird im Artikel nicht erläutert.

19.10.2021 Bad Doberan: Corona Ausbruch in Seniorenheim mit Krankenhausweinweisungen und Todesfällen



Der NDR berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenzentrum „Am Tempfelberg“. Dort sind aktuell 98 Personen mit dem Coronavirus infiziert (66 Bewohner und 32 Mitarbeiter). Laut NDR sind „fast alle“ Bewohner vollständig geimpft. 8 Bewohner mussten aufgrund der Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen werden und 6 sind verstorben. So viel zum „Schutz vor schweren Verläufen“ durch die Impfung.

Skandalös: Der NDR schiebt die Schuld für den Ausbruch auf die „ungeimpften Mitarbeiter“. Hier sind 18 der 32 infizierten Mitarbeiter ungeimpft. Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern Stefanie Dress (SPD) nennt die Impfquote unter den Mitarbeitern „Völlig inakzeptabel“. Immerhin erkennt auch der NDR, dass eine Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen keine Option ist, da man „beim aktuellen Pflegenotstand nicht einfach auf Mitarbeiter verzichten könne“.



Auch der Merkur berichtet über den Fall. Hier wird von insgesamt 101 Infizierten gesprochen (66 Bewohner und 35 Pflegekräfte).

19.10.2021 Norderstedt: Corona Ausbruch in Pflegeheim – fast alle infizierten Bewohner vollständig geimpft



Der NDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Pflegeheim in Norderstedt. Dort haben sich insgesamt 75 Personen (60 Bewohner und 15 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert.

Brisant: 57 der 60 infizierten Bewohner waren vollständig geimpft.

Auch die Impfung schützt die Senioren nun nicht mehr vor Vereinsamung – in dem Heim herrscht nun ein Besuchsverbot. Deutschland – das Land in dem die Alten einsam – aber geimpft – sterben.

19.10.2021 Cottbus: Von 14 stationär behandelten Patienten sind mindestens 6 vollständig geimpft



Uns wurde ein Artikel aus der Lausitzer Rundschau zugesandt, in dem darüber berichtet wird, dass aktuell 14 Patienten in Cottbus mit Covid-19 stationär in Behandlung sind. Brisant: Lediglich 6 sind „garantiert ungeimpft“. Von 2 ist der Impfstatus nicht bekannt. Das heißt im Umkehrschluss: Auf jeden Fall sind 6 Patienten vollständig geimpft – und dennoch stationär mit Covid-19 in Behandlung.

18.10.2021 Goslar: Corona Ausbruch in Klinik Fontheim – alle Infizierten waren vollständig geimpft



RegionalHeute berichtet über einen Corona Ausbruch im Haus 11 der Klinik Dr. Fontheim. Dort sind 11 Bewohner und 1 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert – alle Bewohner hatten vollständigen Impfschutz. Über den Impfstatus des Mitarbeiters wird im Artikel nichts gesagt.

18.10.2021 Düsseldorf: Jung, gesund, geimpft – und trotzdem Corona



RP Online berichtet in einem Bezahlartikel (gesamter Artikel hier) über Rachael Neilson, eine 28 Jahre alte Frau aus Düsseldorf. Diese ließ sich zwei Mal mit AstraZeneca impfen und erkrankte dennoch an Corona. In dem Artikel berichtet sie über Ihre Symptome – die nach einer gewöhnlichen Grippe klingen: „Doch körperlich spürte ich deutliche Symptome, ich hatte Kopf- und Gliederschmerzen, trockenen Husten – und ich war permanent erschöpft. […] Trotzdem war ich die ganze Zeit über sehr froh über den Impfschutz. Möglicherweise hat das einen viel schwereren Verlauf verhindert, vielleicht sogar unser Leben gerettet“.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass die junge Frau die „Corona Infektion“ ohne den PCR Test gar nicht bemerkt und als normale Grippe abgetan hätte – trotz ihrer offensichtlichen Adipositas Erkrankung.

18.10.2021 Düsseldorf: Genesene und vollständig geimpfte Patricia Kelly mit Corona im Krankenhaus



Bild berichtet, dass die vollständig geimpfte Sängerin Patricia Kelly (Sängerin der Kelly Family) am vergangenen Wochenende auf die „Covid Station“ einer Düsseldorfer Klinik eingeliefert wurde.

Brisant: Sie hat sich bereits zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert und hatte sich zwischenzeitlich sogar impfen lassen.

18.10.2021

Update 19.10.2021 München: Corona Eisbruch beim Eishockey Verein EHC Red Bull München – alle Infizierten sind geimpft



Der BR berichtet über einen Corona Ausbruch beim deutschen Eishockey Club EHC Red Bull München. Dort sind 18 Personen (14 Spieler und 4 Betreuer) mit dem Coronavirus infiziert.

Brisant: Von den 18 Infizierten sind 16 bereits vollständig geimpft und die beiden anderen 2 haben bereits die erste Impfung erhalten. Die kommenden Spiele muss der Verein absagen.



Update 19.10.2021: Die Süddeutsche berichtet, dass die Zahl der Infizierten mittlerweile auf 22 Personen (davon 16 Spieler) angestiegen ist. Wie so oft wird nicht explizit erwähnt, wie viele davon Geimpft sind, lediglich, dass die Impfquote 97,5% betrage. Auch die Abendzeitung München berichtet darüber.

18.10.2021 Hagen: Zunahme der Hospitalisierung geimpfter Corona Patienten



WP berichtet über eine Zunahme der Hospitalisierung von geimpften Corona Patienten in Hagen. Von 17 Menschen, die im Zusammenhang mit Corona stationär behandelt wurden, waren 7 vollständig geimpft. Ob die ungeimpften 10 ursächlich wegen Corona im Krankenhaus behandelt wurden (oder wegen der Testpflicht für Ungeimpfte aufgefallen sind), wird im Artikel nicht erwähnt.

17.10.2021 Erfurt: Staatskanzleichef und Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) trotz Impfung an Covid-19 erkrankt



Die Zeit berichtet über Benjamin-Immanuel Hoff, den Thüringer Staatskanzleichef und Kulturminister. Dieser ist trotz vollständigem Impfschutz an Corona erkrankt.

Der Krankheitsverlauf sei sehr unangenehm. „Zum Glück bin ich geimpft!“, twitterte er am Sonntag. Außerdem rief er zum Impfen auf: „Lasst euch bitte #impfen & nehmt #Covid_19 ernst“.

Warum nochmal impfen lassen? Schutz vor einem schweren Verlauf hat man offensichtlich nicht – wie alleine die Sammlung auf dieser Seite zeigt. Demgegenüber stehen schwerwiegende Nebenwirkungen, über die nicht berichtet wird bzw. die das Paul-Ehrlich-Institut regelmäßig „schön rechnet“.

17.10.2021 München: Impfversager beim TSV 1860 München



Die Münchner Abendzeitung berichtet über den Fußballprofi Richard Neudecker, beim TSV 1860 München, der sich trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus infiziert hat. Seinen milden Verlauf verdanke er angeblich der Impfung – obwohl doch mittlerweile jedem klar sein müsste, dass junge, gesunde Menschen eher im Lotto gewinnen, als schwer an Corona zu erkranken.

15.10.2021 Recklinghausen: Offiziell bislang 737 Impfversager



Die WAZ berichtet über bislang offiziell 737 Impfversager im Kreis Recklinghausen. Besonders betroffen ist Gladbeck. Aktuell sind dort offiziell 138 vollständig geimpfte Menschen mit dem Coronavirus infiziert – da vollständig Geimpfte kaum noch getestet werden, dürfte die Dunkelziffer um ein vielfaches höher liegen.

15.10.2021 Oberhausen: Bislang offiziell 324 Impfversager und ein geimpfter Todesfall im Zusammenhang mit Corona



Die WAZ berichtet über bislang offiziell 324 Impfversagter in Oberhausen. Innerhalb von nur zwei Monaten habe sich die Anzahl der Impfdurchbrüche nun vervierfacht. Im Artikel wird auch erwähnt, dass im Oktober offiziell eine Person, die vollständig geimpft war, im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben ist.

15.10.2021 Minden: Corona Ausbruch mit 3 Todesfällen – trotz vollständigem Impfschutz



Der WDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Mindener Seniorenheim. Dort haben sich 31 Personen mit dem Coronavirus infiziert – obwohl „fast alle“ vollständig geimpft waren und nun sogar die „Boosterimpfungen“ anstanden.

Brisant: Laut WDR kamen „einige der Bewohner“ mit schweren Verläufen ins Krankenhaus – 3 sind mittlerweile verstorben.

Die Impfung schützt? Insbesondere die Risikogruppe? Zumindest vor schweren Verläufen?

15.10.2021 Bad Kreuznach: 62 Jahre alter Mann leidet seit Impfung an Guillain-Barré-Syndrom



Die Rhein Zeitung berichtet in einem Bezahlartikel (Kopie davon hier) über den 62 Jahre alten Familienvater Thomas Kunz, der nach seiner Corona Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt.

Früher, also vor der Impfung, war der Angestellte sportlich, voll berufstätig, fuhr gern Rad, war belastbar. Heute, nach der Impfung, ist das anders. Völlig anders.

„Durch die Gleichgewichtsstörungen habe ich heute beim Reinschrauben einer Glühbirne Probleme. In der Akutphase konnte ich nicht mal mehr eine Straße überqueren“, erzählt Thomas Kunz.

Mittlerweile ist das Syndrom bei ihm chronisch geworden. So habe er sich seine Altersteilzeit nicht vorgestellt, ob er überhaupt noch mal arbeiten kann, ist offen. „Ich bin da jetzt irgendwie auf der Strecke geblieben“, findet er. Er will nun jetzt aber weiter trainieren und alles tun, damit sich seine Symptome weiter verbessern.

15.10.2021 Stuttgart: Corona Ausbruch und Todesfälle in Seniorenheim – trotz dritten Impfungen



Die Stuttgarter Nachrichten berichten über Corona Ausbrüche in Stuttgart und stellen insbesonders einen Ausbruch in einem nicht näher genannten Seniorenheim in Stuttgart heraus. Dort haben sich 9 Menschen mit Corona infiziert – bis auf 2 Fälle sind alle geimpft.

Eine Person ist schwer erkrankt (deren Impfstatus wird nicht genannt, deshalb darf man eher von „geimpft“ ausgehen) und eine Person ist im Zusammenhang mit Corona verstorben – diese war definitiv vollständig geimpft.

Brisant: Im Artikel wird erwähnt, dass die meisten Bewohner bereits im September die dritte „Boosterimpfung“ bekommen haben.

Die Realität spricht offensichtlich für sich und widerlegt die „pharmafinanzierten und durchgeführten Studien“, die unsere Regierung ungefiltert widergibt?

15.10.2021 Thrombose im Auge: Ist das die Nebenwirkung einer Corona-Impfung?



Die Kieler Nachrichten berichten in einem Bezahlartikel über einen Leser Ihrer Zeitung, der nach der zweiten BioNTech-Pfizer Impfung eine Thrombose im Augenvenenast erleidet. Auf dem rechten Auge sieht er seitdem nur noch verschwommen. Der Leser fragte die Kieler Nachrichten: „Ist es möglich, dass die Augenvenenast-Thrombose durch die Impfung hervorgerufen wurde?“ Dr. Susanne Stöcker, Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts, sagt darauf: „Solche Fragen lassen sich nicht pauschal mit ‚ja’ oder ‚nein’ beantworten“.

Da wir vom Corona Blog Team mittlerweile nur zu gut die „Arbeitsweise“ dieses Bundesinstituts kennen, können wir mit Sicherheit sagen, dass abschließend ein kausaler Zusammenhang nicht festgestellt werden kann. Also keine Sorge, einer Boosterimpfung steht nichts im Wege.

15.10.2021 Schwabbach: Corona Ausbruch in Senioreneinrichtung – fast alle Infizierten vollständig geimpft



Uns wurde ein Schreiben der Einrichtungsleitung des Seniorenheims „Haus zum Fels“ in Schwabbach zugesandt. In dem wird von einem Corona Ausbruch berichtet. Am 08.09.2021 waren dort 22 Bewohner an Corona erkrankt – alle hatten einen vollständigen Impfschutz. Außerdem waren 14 Mitarbeiter an Corona erkrankt, wovon 7 vollständig geimpft, 1 genesen und nur 6 nicht oder nur teilweise geimpft waren.

In dem Schreiben wird außerdem erwähnt, dass aufgrund des Ausbruchs viel Personal in Quarantäne musste und darunter auch die Pflegequalität leidet. Außerdem wird die extreme (insbesondere psychische) Belastung für die Senioren durch die Isolation hervorgehoben.

Auch nach 19 Monaten Pandemie hat die Regierung offensichtlich nichts gelernt und lässt die Senioren in Deutschlands alleine sterben.

15.10.2021 Eschenbach: Corona Ausbruch im BRK Pflegeheim – fast alle Infizierten vollständig geimpft



Onetz berichtet über einen Corona Ausbruch in einem BRK Pflegeheim in Eschenbach (Oberpfalz). Dort haben sich 12 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Laut dem Artikel handelt es sich bei einem „Großteil“ der Infektionen um „Impfdurchbrüche“. Genauere Angaben werden im Artikel nicht gemacht.

14.10.2021 Mannheim: Corona Ausbruch bei Handball Bundesligist – nur Geimpfte sind infiziert



Der SWR berichtet über einen Corona Ausbruch beim Handball Bundesligist Rhein-Neckar-Löwen. Dort wurden bei einer Routine-Testung 2 vollständig geimpfte Spieler positiv getestet. Eine Reihentestung danach ergab weitere Fälle – ausschließlich bei vollständig Geimpften. Wir groß die Anzahl der insgesamt infizierten ist, verschweigt der Artikel.

14.10.2021

Update 28.10.2021 Celle: Viele Erkrankungen und ein Todesfall nach Corona Ausbruch – alle Bewohner vollständig geimpft



Und wurde ein Artikel aus einer Lokalzeitung zugesandt, in der über einen Corona Ausbruch in der Alloheim Senioren Residenz in der Gemeinde Winsen (Landkreis Celle) berichtet wird. Dort haben sich 24 Bewohner und 8 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Alle Bewohner hatten einen vollständigen Impfschutz. Brisant: Einer der Bewohner ist sogar im Zusammenhang mit einer Corona Erkrankung verstorben.



Update 28.10.2021: CZ berichtet in einem Bezahlartikel darüber, dass mittlerweile 9 Personen im Zusammenhang mit einer Corona Erkrankung verstorben sind. In dem Bild des Artikels ist auch der Name der Alloheim Residenz zu sehen: Seniorenzentrum „In den Dämmen“. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

14.10.2021 Muggensturm: Corona Ausbruch in Seniorenheim – sogar dreimal Geimpfte ist infiziert



Uns wurde ein Artikel aus der Lokalpresse zugesandt, in dem ein Corona Ausbruch in der Seniorenresidenz Sibylla in Muggensurm berichtet wird.

Dort sind 8 Bewohner und 5 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Alle Bewohner waren bereits vollständig geimpft.

Brisant: Eine infizierte Mitarbeiterin hatte bereits die dritte „Boosterimpfung“ erhalten – und sich dennoch infiziert.

Die Bewohner wurden isoliert und befinden sich in Quarantäne.

14.10.2021 Düsseldorf: Spieler von Fortuna Düsseldorf erkrankt an Corona – trotz vollständiger Impfung



Unter anderem der WDR berichtet über den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Dieser ist an Corona erkrankt und hat Symptome entwickelt – obwohl er vollständig geimpft war. Derzeit befindet er sich in Quarantäne.

14.10.2021 Zella-Mehlis: Corona Infektion in AWO Seniorenheim – fast alle Senioren vollständig geimpft



In Südthüringen berichtet über einen Corona Ausbruch in einem AWO Seniorenheim (Am Lerchenberg) in Zella-Mehlis. Zwölf der Infizierten sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 14 der 15 Infizierten haben keine oder nur leichte Symptome. Im Umkehrschluss hat also 1 Person starke Symptome oder ist sogar hospitalisiert. Auf diesen Fall (und den dazugehörigen Impfstatus) geht der Artikel jedoch nicht näher ein – was dafür spricht, dass die Person geimpft ist.

14.10.2021 Mering: Corona Ausbruch in Seniorenheim – trotz vollständigem BioNTech-Pfizer Schutz



Die Augsburger Allgemeine berichtet über einen Corona Ausbruch im Pflegezentrum der Johanniter in Mering. Dort haben sich 34 Personen (29 Bewohner und 5 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert.

Brisant: Von den 29 Bewohnern waren 28 vollständig mit BioNTech-Pfizer geimpft.

13.10.2021

Update 14.10.2021

Update 15.10.2021 Hamm: Corona Ausbruch in Seniorenheim – alle Infizierten vollständig geimpft



Der WDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Hammer Seniorenheim. Dort sind 32 Personen (27 Senioren und 5 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert. Alle hatten bereits den vollen Impfschutz.

Brisant: 7 Personen mussten wegen der Erkrankung ins Krankenhaus, 1 Person wird sogar intensivmedizinisch behandelt.

Die Impfung schützt vor schweren Verläufen? Das kann ja unsere Kanzlerin der Person erzählen, die aktuell auf der Intensivstation liegt.



Update 14.10.2021: Der Westfälische Anzeiger berichtet auch über den Fall und erwähnt, dass es sich um das Seniorenheim St. Bonifatius handelt. Außerdem wird berichtet, dass die Anzahl der Erkrankten Personen auf 34 angestiegen ist – zwei weitere Fälle unter den Mitarbeitern kamen dazu.

Der sarkastisch wirkende Rat von Ärzten aus der Region an die Menschen ist nun, sich rechtzeitig um eine Impfauffrischung zu kümmern. Ebenso sollten sich Personen, die das Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben, bereits vier Wochen nach dem Impftermin eine Boosterimpfung abholen.



Update 15.10.2021: Der WDR berichtet, dass die Anzahl der Infizierten auf 42 (31 Bewohner und 11 Mitarbeiter) angestiegen ist. 3 Personen sind im Zusammenhang mit der Coronaerkrankung verstorben. Alle doppelt geimpft.

13.10.2021

Update 18.10.2021 Hilpoltstein: 41 Corona Infektionen in Regens-Wagner Einrichtung – 39 davon hatten vollständigen Impfschutz



Der Donaukurier berichtet über einen Corona Ausbruch in der Behinderteneinrichtung der Regens-Wagner Stiftung im Hilpolsteiner Ortsteil Zell. Dort haben sich insgesamt 41 Personen mit dem Coronavirus infiziert – fast alle Infizierte (39) hatten einen vollständigen Impfschutz. Eine geimpfte Bewohnerin ist im Zusammenhang mit der Corona Erkrankung verstorben. Ein weiterer (geimpfter) Bewohner befindet sich stationär in Behandlung.

Der Artikel beschreibt die weiteren Maßnahmen: „Nach den ersten bestätigten Infektionen in der vergangenen Woche wurden bei Regens Wagner nicht nur die betroffene Tagesstätte für Senioren sofort geschlossen, die infizierten Menschen mit Behinderung in den Wohngruppen isoliert und die infizierten Mitarbeiter sowie deren enge Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne geschickt, sondern es wurden in Absprache mit dem Rother Gesundheitsamt noch zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens getroffen.“



Man will gar nicht wissen, wie es den Menschen in der Einrichtung aktuell geht und wie sie behandelt werden. Angesichts des in diesem Bereich herrschenden Personalmangels – auch ohne Quarantäne von Mitarbeitern – sollte die Presse vielleicht einmal das Augenmerk auf die Zustände vor Ort legen.



Update 18.10.2021: Nordbayern berichtet über eine Ausweitung des Ausbruchs. Es starben zwei weitere, vollständig geimpfte Personen im Zusammenhang mit Corona. Insgesamt sind damit nun drei vollständig Geimpfte im Zusammenhang mit Corona verstorben. Die Zahl der Infizierten ist auf 56 angestiegen – fast alle sind vollständig geimpft.

12.10.2021 Berlin: Bekannter Eventmanager Moritz Van Dülmen erkrankt trotz vollständiger Impfung an Corona



Die Berliner Morgenpost berichtet über eine Corona Erkrankung des Berliner Eventmanagers Moritz Van Dülmen.

„Ich bin ein extremer Impfbefürworter“, sagte er der Berliner Morgenpost am Telefon. Trotzdem wurde er positiv getestet und erkrankte.

12.10.2021 Regensburg: Vollständig geimpfter Senior stirbt an Corona



Die Mittelbayrische berichtet über einen Coronafall im Seniorenheim am Ägidienplatz in Regensburg. Dort ist nun eine vollständig geimpfte Person an Corona verstorben. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

12.10.2021

Update 13.10.2021

Update 15.10.2021

Update 18.10.2021

Update 28.10.2021 Osthofen: 52 Corona Infektionen und 3 Todesfälle in Seniorenheim – alle doppelt geimpft



Der SWR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Osthofen. Dort sind ganze 52 Senioren mit dem Coronavirus infiziert – alle sind bereits vollständig geimpft. Brisant: Auch drei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona Erkrankung sind derzeit zu verzeichnen. Wie war das noch gleich? Die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf? Offensichtlich tut sie das nicht.

All die Infos kann man übrigens nicht im Textteil des Artikels nachlesen, sie werden nur in dem Videobeitrag genannt.



Update 13.10.2021: Der SWR berichtet in einem weiteren Artikel, dass nun der vierte Todesfall zu verzeichnen ist. Die Heimleitung will nun den Bewohnern die dritte Impfung verabreichen lassen. Doppelt geimpft – dennoch erkrankt und dann nochmal geimpft. Der Wahnsinn hört nicht auf.



Update 15.10.2021: In einem weiteren Update berichtet der SWR, dass nun mindestens 65 Menschen infiziert sind und bereits 5 verstorben sind.



Update 18.10.2021: Der SWR berichtet, dass mittlerweile die Anzahl der Infizierten auf „mehr als 70“ (was immer das genau heißen mag) angestiegen ist. 7 Menschen sind mittlerweile verstorben – alle mindestens doppelt geimpft.



Update 28.10.2021: Der SWR interviewt einen Mitarbeiter aus der Senioreneinrichtung über die Situation vor Ort. In dem Artikel wird der Name der Einrichtung genannt, „Pflegeheim Haus Jacobus“. Außerdem wird erwähnt, dass dort nun bereits 12 Personen verstorben sind. Die Impfung wird in dem gesamten Artikel nicht erwähnt.

In einem anderen Artikel wiederum berichtet der SWR nun von über 100 Infizierten (die alle doppelt geimpft waren) und den 12 Todesfällen. Auf die Erkenntnis, dass die Impfung nicht das hält, was sie verspricht, kommen die Journalisten allerdings nicht.

12.10.2021 Herbholzheim: 30 Corona Infektionen trotz vollständiger Impfung



Die Badische Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch im Pflege-Zentrum Herbholzheim. Dort haben sich nun 30 Personen mit dem Coronavirus infiziert – obwohl sie bereits vollständig geimpft sind. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

In einem anderen Artikel der Badischen Zeitung wird erwähnt, dass es bereits 3 Todesfälle in der Einrichtung gab.

12.10.2021

Update 13.10.2021 Kippenheim: Corona Ausbruch in Pflegeheim – 38 (meist) vollständig Geimpfte mit Corona infiziert



Die Badische Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch im Haus Rebenblüte in Kippenheim. Dort haben sich 26 Bewohner und 12 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert – obwohl fast alle vollständig geimpft sind. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.



Update 13.10.2021: Auch die Zeit berichtet über den Fall und erwähnt, dass lediglich drei der Infizierten ungeimpft sind.

12.10.2021 Bad Brückenau: Corona Ausbruch in Seniorenheim – Fast alle Infizierten vollständig geimpft



TV Main Franken berichtet über einen Corona Ausbruch in der Seniorenresidenz Schloss Römershag. Dort sind 19 Personen (14 Bewohner und 5 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert – bis auf 2 Personen sind alle bereits vollständig geimpft.

Eine Person (Impfstatus wird nicht genannt) musste aufgrund der schwere der Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden – alle anderen haben mittelschwere Grippe- und Erkältungssymptome.

11.10.2021 Bad Tölz und Geretsried: Zwei vollständig geimpfte Senioren versterben im Zusammenhang mit Corona



Der Merkur berichtet über Corona Ausbrüche in Pflegeheimen in Bad Tölz und Geretsried. Dort sind nun zwei vollständig geimpfte Senioren im Zusammenhang mit einer Corona Erkrankng gestorben. Zweifel über die Wirksamkeit der Vakzine werden natürlich nicht geäußert.

11.10.2021 Bremerhaven: Nach Chorprobe 20 Sänger mit Corona infiziert – trotz vollständigem Impfschutz



Butenunbinnen berichtet über einen Corona Ausbruch bei Sängern in einem Bremerhaver Chor. Obwohl fast alle Sänger vollständig geimpft sind, haben sich 20 der 28 Sänger mit Corona infiziert.

09.10.2021 Bad Kreuznach: 3 von 6 stationären Corona Patienten sind vollständig geimpft



Im Corona-Update der Kreisverwaltung Bad Kreuznach (Kopie hier bei uns) wird bekannt gegeben, dass aktuell im Kreis 6 Personen im Zusammenhang mit einer Corona Infektion stationär in Behandlung sind. Brisant: 3 der 6 Personen sind bereits vollständig geimpft, d.h. die letzte Impfung liegt mindestens 14 Tage zurück. Über den Impfstatus der anderen 3 Personen wird nichts gesagt.

Kurioserweise wird dennoch der nächste Impfbuseinsatz in der Region für Personen ab 12 Jahren beworben.

08.10.2021 Neukirchen-Vluyn: Corona Ausbruch in Seniorenheim – fast alle Infizierten sind vollständig geimpft



RP-online berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim „Altenheimat Vluyn“. Dort sind 35 Bewohner und 10 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Im Artikel wird lediglich erwähnt, dass „die meisten der Infizierten geimpft sind, da über 90% der Senioren und Mitarbeiter sich haben impfen lassen“. Das Seniorenheim ist nun für Besucher geschlossen. Das einsame Sterben der Senioren geht auch nach fast zwei Jahren Pandemie einfach so weiter. Der versprochene Schutz – die Impfung – hat daran nichts geändert.

08.10.2021 Lindau: Unter den Infizierten sind in dieser Woche in Lindau einige Geimpfte



Die Schwäbische berichtet in einem Bezahlartikel über die offiziell „ersten Geimpften unter den Infizierten“. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

08.10.2021 Saarland: Jede dritte infizierte Person ist vollständig geimpft



SR berichtet über eine Zunahme an vollständig geimpften Personen, die an Corona erkranken. Dabei wird festgestellt: „In gut 70 Prozent der Fälle handelte es sich um richtige Impfdurchbrüche laut der Definition des Robert-Koch-Instituts. Das bedeutet: Die Betroffenen entwickelten auch Krankheitssymptome“.

Im Klartext: natürlich werden die geimpften Infizierten fast ausschließlich dann erkannt, wenn sie „richtig krank“ werden – müssen sie doch sonst nicht getestet werden. Dass sie trotzdem ein Drittel an allen Infizierten ausmachen, spricht Bände.

08.10.2021 Stuttgart: Fußballprofi Fabian Bredlow trotz vollständiger Impfung mit Corona infiziert



Bild berichtet über den Fußballprofi Fabian Bredlow (VfB Stuttgart), der sich trotz vollständiger Impfung mit Corona infiziert hat. Bild schreibt dazu: „Bemerkenswert: Bredlow hatte nach BILD-Informationen bereits seit Monaten den vollständigen Impfschutz, infizierte sich trotzdem. Die Quarantäne könnte wegen der Impfung immerhin verkürzt werden. Eine „Freitestung“ vor Ablauf der 14 Tage ist möglich“.

06.10.2021 Strahlfeld: 21 vollständig geimpfte Ordensschwestern an Corona erkrankt



Idowa berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Kloster in Strahlfeld. Dort haben sich 21 vollständig geimpfte Ordensschwestern mit Corona infiziert. Natürlich wird kein Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung geäußert – im Gegenteil, man sagt es gebe nur leichte Symptome, eben weil alle geimpft sind. Dass allerdings (schon vor der Impfung) die meisten Corona Fälle mild verlaufen sind, wird nicht erwähnt. Genausowenig wie die Infektionssterblichkeit von lediglich 0,15%.

06.10.2021 Hilpoltstein: 30 Corona Infektionen nach „3G“ Feier



Nordbayern berichtet über einen Corona Ausbruch nach der Kirchweih-Feier in Hilpoltstein (Kreis Forchheim, Franken). Dort waren nur Geimpfte, Genesene oder Getestete zugelassen – dennoch sind nun viele der Gäste mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Gäste waren laut dem Veranstalter geimpft:

„Letztlich waren ganz viele geimpft, dennoch hat das Virus zugeschlagen. Ich hätte nie gedacht, dass das solche Ausmaße annehmen kann“.

Auch das Bayreuther Tagblatt berichtet über den Fall.

06.10.2021 Familienvater wundert sich: „In meinem Umfeld stecken sich nur die Geimpften an“



Der Merkur berichtet über Leonhard Reßler (47), ein Familienvater aus Forst (Peiting), der sich darüber wundert, dass in seinem Umfeld nur Geimpfte an Corona erkranken. In seiner Arbeit erkrankte ein voll geimpfter Praktikant an Corona – deshalb musste auch der ungeimpfte Reßler in Quarantäne. Aber auch in seiner eigenen Familie gibt es solch einen Fall: seine Tochter ist als einzige in der sechsköpfigen Familie geimpft – und erkrankte an Corona. Und zwar „heftig“ – trotz der Impfung. Sie liegt derzeit mit starken Erkältungssymptomen daheim und sagt selbst „so krank war ich noch nie“.

Reßler ist außerdem darüber verärgert, dass die Impfung als Allheilmittel dargestellt wird und schließt für sich selbst eine Impfung nicht gänzlich aus, sagt aber, dass „man nach den jetzigen Erfahrungen ins Grübeln kommen kann“.

05.10.2021 Neckar-Odenwald-Kreis: Corona Ausbruch nach Busreise – alle Infizierten vollständig geimpft



Im Liveticker berichtet RNZ (Bild davon hier) über einen Corona Ausbruch nach einer „1G Busreise“. So haben sich 22 der 36 Teilnehmer mit dem Coronavirus infiziert – obwohl alle vollständig geimpft waren.

05.10.2021 Hamburg: Mindestens 20 Corona Infektionen nach 2G Party



Der NDR berichtet über einen Corona Ausbruch nach einer Feier in einer 2G Bar in St. Pauli. Dort hatten also nur Geimpfte und Genesene Zutritt – dennoch gibt es mittlerweile offiziell 20 Infektionen bei dort anwesenden Personen. Die positiv getesteten Gäste müssen zwei Wochen lang zu Hause bleiben.

Um die Inzidenz unter den Geimpften so klein wie möglich zu halten, gilt außerdem: „Wer sich nicht krank fühlt, brauche sich auch nicht testen zu lassen und brauche auch den Arbeitgeber nicht zu informieren“.

05.10.2021 Dachau: 46 Corona Infektionen in durchgeimpftem Pflegeheim



Der Merkur berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim im Landkreis Dachau. Dort sind 37 Senioren und 9 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Es wird nicht erwähnt, wie viele der infizierten Personen geimpft sind, sondern lediglich auf die hohe Impfquote von 90% verwiesen. Außerdem wird berichtet, dass in den letzten Wochen viele Senioren bereits die dritte Impfung erhalten haben. Vier Erkrankte werden aktuell im Krankenhaus behandelt – da ihr Impfstatus nicht erwähnt wird, darf man wohl davon ausgehen, dass die alle geimpft sind.

04.10.2021 München: Top Galerist Dirk G. Kronsbein liegt mit Corona auf Intensivstation – trotz doppelter Impfung



Die Abendzeitung berichtet über den berühmten Münchner Galeristen Dirk G. Kronsbein, der aufgrund einer Corona Erkrankung auf Intensivstation im Krankenhaus liegt. Er wurde ins künstliche Koma versetzt und wird beatmet.

Natürlich wieder nur ein „Einzelfall“, bei dem die Impfung versagt hat.

02.10.2021 Hofberg: Corona Ausbruch mit 50 Infizierten – fast alle infizierten Bewohner vollständig geimpft. Skandalöse Berichterstattung in den Medien



Uns wurden zwei Artikel (1 und 2) aus der lokalen Presse zugesandt, in denen von einem Corona Ausbruch mit 50 Fällen in einem BRK Seniorenheim in Hofberg (Landshut) berichtet wird. Dabei ist beachtlich, dass in der Berichterstattung die „skandalöse Impfquote“ unter den Mitarbeitern hervorgehoben wird. So wird in beiden Artikeln erwähnt, dass 13 der 17 infizierten Mitarbeitern ungeimpft waren.

Wir finden dagegen skandalös, dass beide Artikel die wichtigen Informationen verschweigen, dass von den 32 infizierten Bewohnern ganze 31 vollständig geimpft waren. Ferner wurden 4 Bewohner hospitalisiert – alle 4 waren vollständig geimpft. 2 infizierte Bewohner sind verstorben – auch hier waren beide vollständig geimpft.

Diese Daten passen aber nicht in das Bild der „wirksamen“ Impfung und werden deshalb von der Presse natürlich ignoriert. Die deutsche Presse im Jahr 2021: Auf beiden geimpften Augen blind.

01.10.2021

Update 11.10.2021 Schwelm: Corona Ausbruch in Seniorenheim – 19 von 22 Infizierten mindestens zwei Mal geimpft



Die Westfalenpost berichtet über einen Corona Ausbruch im „Feierabendhaus“ in Schwelm. Dort haben sich insgesamt 22 Bewohner und 5 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Von den 22 Infizierten Bewohnern hatten 19 mindestens 2 Impfungen, zwei Bewohner hatten sogar schon die dritte Impfung erhalten. Zu dem Impfstatus der Mitarbeiter wird keine Angabe gemacht – es wird lediglich erwähnt, dass die Impfquote unter den Mitarbeitern bei 92% liegt. Man darf also annehmen, dass auch von den 5 infizierten Mitarbeitern (fast) alle geimpft waren.



Update 11.10.2021: Die Westfalenpost berichtet darüber, dass der Corona Ausbruch immer dramatischere Züge annimmt. Mittlerweile sind 3 Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona Erkrankung verstorben. Eine brisante Info, die sich hinter der Bezahlschranke verbirgt: Alle drei verstorbenen Bewohner waren vollständig geimpft gewesen. Der jüngste, der drei Verstorbenen war erst 65 Jahre als – und vollständig geimpft.

30.09.2021 Passau: 53 Jahre alte Frau stirbt im Zusammenhang mit Corona – trotz vollständigem Impfschutz



Der BR berichtet im Liveticker über eine 53 Jahre alte Frau, die trotz vollständigem Impfschutz „im Zusammenhang mit Corona“ verstorben ist. Natürlich war sie schwer vorerkrankt – aber nicht so schwer, als dass man ihr nicht das lebensverlängernde Vakzin hätte spritzen können. Nun ja – leider starb sie deutlich früher, als der „durchschnittliche Corona Tote“, der mit 82 verstirbt.

29.09.2021 Bayreuth: 26 Corona Fälle in Seniorenheim – trotz Impfung



Der BR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Bayreuther Seniorenheim. Dort haben sich 26 Bewohner und 10 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Von den 26 infizierten Bewohnern waren 20 vollständig gegen Corona geimpft gewesen.

29.09.2021 Hönow: 30 Infizierte in Pflegestift trotz Impfung



Der RBB berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Pflegestift in Hönow (bei Berlin). Dort haben sich 15 Bewohner und 15 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, obwohl fast alle Bewohner und Pflegekräfte gegen das Virus geimpft sind. Wie so oft in dieser Pandemie wurden die erkrankten Personen isoliert.

29.09.2021 Wemding / Rain: Corona Ausbrüche in durchgeimpften Seniorenheimen fordern auch Todesfälle



Die Donauwörther Zeitung berichtet über Corona Ausbrüche in zwei gKU Seniorenheimen in Wemding und Rain. Insgesamt sind in den beiden Einrichtungen 43 Personen infiziert – trotz extrem hoher Impfquoten. In Wemding verfügen 94% der Bewohner über einen vollständigen Impfschutz, in Rain ganze 93%. Zwei Bewohner sind im Zusammenhang mit der Corona Infektion verstorben – deren Impfstatus wird nicht dezidiert aufgeführt, angesichts der immensen Impfquoten ist es jedoch mehr als wahrscheinlich, dass auch diese beiden Bewohner vollständig geimpft waren.

Die Leiterin des Gesundheitsamtes Donau-Ries erklärt dazu: „An diesen beiden Ausbruchsgeschehen lässt sich der medizinische Sinn von Auffrischungsimpfungen zum Aufbau einer ausreichenden Immunabwehr, insbesondere im Hinblick auf die Delta-Variante und bei hochbetagten Personen mit Vorerkrankungen durchaus erkennen.“

29.09.2021 Ärztin aus Rheinland-Pfalz dokumentiert mit Videoaufnahmen mögliche Impfnebenwirkungen



In einem eigenen Beitrag gehen wir auf eine Ärztin aus Rheinland-Pfalz ein. Sie spricht davon, dass sie keine Corona Toten in der Praxis hatte, jedoch seit der Impfung einige im Zusammenhang mit dieser stehende Todesfälle kennt. Sie sammelt und dokumentiert mit Videos mögliche zeitliche Zusammenhänge an Nebenwirkungen durch die Impfung:



Beim ersten Fall berichten die Ärztin und einer ihrer Patienten, dass er zwei Mal geimpft wurde. Die Erstimpfung fand mit AstraZeneca statt, die Zweitimpfung war am 06.07.2021 mit BioNTech in einem Impfzentrum. Nach der Impfung bekam er Schmerzen im linken Bein. Daraufhin ging er ins Krankenhaus, welches ein thrombosiertes Poplitealaneurysma (Aneurysma der Kniekehlenarterie) feststellte. Die Ärzte aus dem Krankenhaus sagten dem Herrn, das liege nicht an der Impfung.



Beim zweiten Fall spricht die Ärztin mit einer Frau, welche von einem Anaphylaktischen Schock berichtet, nur 15 Minuten nach der Impfung. Die Patientin hatte Luftnot, Gesichtsschwellung, Brustenge und Hypertonie. Die Frau bekam sogar 100mg Prednisolon (Kortison) gespritzt. Die Dame wurde nicht ins Krankenhaus gebracht, sondern in der Senioreneinrichtung, in der sie wohl arbeitet, in ein Zimmer gebracht, und durfte sich dort auf ein Bett legen.

Der Blutdruck (RR) blieb bei 150/110 – was deutlich erhöht ist, wenn man von einem Normalwert von 120/80 ausgeht. Tage darauf hatte die Frau noch Probleme mit Hitzewallungen, Herzklopfen, Brustenge, Taubheit, Kribbeln, Juckreiz am ganzen Oberkörper, trockene Lippen sowie Hals und Schulterschmerzen.



Bei einem dritten Fall spricht eine Patientin der Ärztin davon, dass die Freundin sich impfen hat lassen. Der Freundin ging es danach sehr schlecht – nun ist sie verstorben (ca. 6 Wochen nach der Impfung). Offensichtlich hatte die Freundin Leukämie nach der Impfung bekommen.

29.09.2021 Stuttgart-Degerloch: Basketballtrainer infiziert trotz Impfung



Die Stuttgarter Nachrichten berichten über Christoph Horzella, Trainer beim Turn- und Sportbund (TuS) Stuttgart. Dieser hat sich bei einem seiner Spieler trotz Impfung angesteckt. Er befindet sich derzeit in Quarantäne.

28.09.2021 Roding: 8 Infizierte in Haus der Sana-Kliniken – alle Infizierten vollständig geimpft



Idowa berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Pflegeheim der Sana-Kliniken in Roding. Dort haben sich 4 Bewohner und 4 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Alle 8 Infizierten hatten vollständigen Impfschutz. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

28.09.2021 Bielefeld: Frau verzweifelt nach Corona Impfung – Ausschlag am ganzen Körper



Die Neue Westfälische berichtet über die Bielefelderin Stella Z., die sich am 07.08.2021 mit dem Vakzin von BioNTech-Pfizer gegen Corona impfen ließ. „Seitdem hat sie Hautausschläge am ganzen Körper, ist müde, vergesslich und verdrießlich – immer noch, gut sechs Wochen danach. Weder Haus- noch Hautarzt konnten ihr bisher helfen. Fälle wie ihre werden beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gesammelt und bewertet […]“. Mehr als diesen Text kann man ohne zu bezahlen nicht lesen.

Allerdings können wir Stella verraten, wie das PEI ihren Fall bewerten wird: Wir können keinen kausalen Zusammenhang zur Impfung erkennen. Stella bleibt auf den körperlichen Gebrechen sitzen. Sie ist aber wirklich nur ein sehr seltener Einzelfall.

28.09.2021

Update 28.09.2021 Kirchhundem: Corona Ausbruch in Pflegeheim – 14 vollständig Geimpfte infiziert, 2 davon verstarben



Der Sauerlandkurier berichtet über einen Corona Ausbruch im „Haus Sauerland“ in der Gemeinde Kirchhundem (Kreis Olpe). Demnach haben sich 14 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert – 2 von ihnen sind in Folge der Infektion verstorben. Alle Infizierten waren vollständig geimpft.



Update 28.09.2021: Der WDR berichtet auch über diesen Fall – demnach sind allerdings insgesamt 19 Personen mit dem Coronavirus infiziert (15 Bewohner und 4 Mitarbeiter).

28.09.2021 Dortmund: Zwölfmal mehr Impfdurchbrüche seit Juli



Die Ruhrnachrichten berichten über eine Verzwölffachung der Impfdurchbrüche in Dortmund seit Juli. Der Artikel ist fast vollständig hinter der Bezahlschranke – sodass man die Erklärungsversuche dafür in dem Artikel nicht ohne weiteres lesen kann. Wir vermuten, dass die Schuld auf irgendeine Mutante geschoben wird.

Auf den Schluss, dass die Impfdurchbrüche eben lange nicht erkannt wurden und werden, weil Geimpfte nicht getestet werden, kam sicherlich niemand. Aber nun ja – irgendwann, wenn dann im Herbst klar wird, wer im Krankenhaus oder auf den Intensivstationen mit Corona liegt, dann wissen wir ja, wie gut die Impfung wirklich schützt.

27.09.2021 Dortmund: Vollständig geimpfter Arzt infiziert sich mit Corona



Die Ruhrnachrichten berichten über einen Arzt aus Dortmund, der sich trotz vollständigem Impfschutz in der eigenen Praxis mit Corona infiziert hat. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

27.09.2021 Bad Tölz-Wolfratshausen: 61 Infektionen bei vollständig Geimpften



Die Süddeutsche berichtet über aktuell offiziell 61 infizierte Menschen, die sich trotz einer vollständigen Impfung mit dem Virus infiziert haben. Die Gesamtanzahl von Infizierten im Kreis beträgt aktuell 190 Personen. Obwohl also Geimpfte Menschen aktuell fast nicht getestet werden, machen sie fast ein Drittel aller Corona Fälle aus.

24.09.2021 Heidenheim: Gürtelrose im Gesicht nach der Impfung



Die Heidenheimer Zeitung berichtet über eine Leserin Ihrer Zeitung, die den Fall Ihres Lebensgefährten beschreibt, der nach der ersten Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Moderna eine Gürtelrose im Gesicht entwickelt hat. Besonders das rechte Auge sei betroffen. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

24.09.2021 Leuterschach: Trotz Impfung – ganze Familie mit Corona infiziert



Die Augsburger Allgemeine berichtet über Robert Herbst aus Leuterschach, der sich (trotz vollständiger BioNTech-Pfizer Impfung) mit dem Coronavirus infizierte. Mittlerweile steht fest, dass die gesamte sechsköpfige Familie aus Marktoberdorf-Leuterschach mit Corona infiziert ist.

24.09.2021 Haching: Virus legt Regionallegisten lahm – von den 12 positiv Getesteten sind 10 doppelt geimpft und einer genesen



Der Merkur berichtet über den Fußballverein SpVgg Unterhaching, bei dem 12 Spieler mit dem Coronavirus infiziert sind. Nur ein Spieler war ungeimpft – 10 hatten bereits einen vollständigen Impfschutz und einer war bereits genesen. Das kommende Spiel am Freitag fällt für den Verein nun aus. Trainer Manni Schwabl zieht als Fazit: „Ich will nicht von einem Rätsel sprechen, aber gegen dieses Thema bist du offenbar machtlos“. Wir meinen: gegen diese Corona Politik ist man offenbar machtlos.

Aber: Wieder ein Fall, der das Märchen der angeblich „größeren Inzidenz unter Ungeimpften“ widerlegt.

22.09.2021

Update 28.09.2021

Update 06.10.2021

Update 11.10.2021 Zell: 3 vollständig geimpfte Senioren sterben an Corona



InFranken berichtet über drei vollständig geimpfte Bewohner in einem Seniorenheim in Zell (bei Würzburg). Die Zahl der offiziell in Würzburg verstorbenen Menschen, die trotz vollständiger Impfung an Corona verstorben sind, hat sich damit verdoppelt (siehe Eintrag unten vom 10.09.2021).



Update 28.09.2021: Radiogong berichtet auch über das Seniorenheim in Zell und erwähnt, dass mittlerweile die Zahl der voll geimpften „Corona-Toten“ dort auf 6 Personen angestiegen ist.



Update 06.10.2021: Radiogong berichtet, dass eine weitere voll geimpfte Seniorin im Zusammenhang mit Corona verstorben ist. Sie starb im Alter von 80 Jahren und damit unter dem durchschnittlichen Sterbealter von Frauen in Deutschland (84 Jahre). Sie ist die siebte Person, die geimpft im Zusammenhang mit Corona gestorben ist.



Update 11.10.2021: Auch die Mainpost berichtet über den Fall und erwähnt noch einmal explizit, dass alle Heimbewohner vollständig geimpft waren. Alle weiteren Infos sind hinter der Bezahlschranke.



Update 11.10.2021: Und auch die Süddeutsche Zeitung geht auf den Fall ein.

22.09.2021 Minden: Vier geimpfte Menschen nach Impfdurchbruch verstorben



Das Mindener Tageblatt berichtet in einem Artikel, der vollständig hinter der Bezahlschranke ist über „Impfdurchbrücke im Seniorenheim“. Die Überschrift verrät, dass vier geimpfte Menschen verstorben sind. Alle weiteren Details sind nicht frei zugänglich.

21.09.2021 Neubrandenburg: Landkreis schickt ganze (geimpfte) Schulleitung wegen Impfversager in Quarantäne



Der Nordkurier berichtet über das Albert-Einstein-Gymnasium in Neubrandenburg, dessen gesamte Schulleitung in Quarantäne geschickt wurde. Dies betrifft 8 Lehrer, die allesamt vollständig geimpft sind.

Obwohl (wie diese Seite zeigt) Geimpfte nachweislich häufig Corona übertragen, müssen diese eigentlich laut RKI nicht in Quarantäne.

Wieso wurde sie in diesem Fall dennoch vom Gesundheitsamt verhängt? Die Antwort von Landkreissprecherin Tilla Steinbach dazu ist, dass es eine Ausnahme gebe, wegen der das Gesundheitsamt eine solche Entscheidung treffen dürfe. Diese Ausnahme greife, wenn die Betroffenen Kontakt mit jemanden hatten, bei dem ein Impfdurchbruch, also eine Infektion oder Erkrankung trotz des Impfschutzes, festgestellt wurde.

Im Klartext: ein infizierter Geimpfter hatte Kontakt mit den 8 Lehrern.

21.09.2021 Trotz doppelter Impfung stirbt ehemaliger „Großstadtrevier“-Star an Corona



In einem eigenen Artikel berichten wir über den Schauspieler Wilfried Dziallas, der trotz doppelter Impfung an Corona erkrankte und daran verstorben ist.

21.09.2021 Achern: „Trotz Impfung landen gerade ältere Menschen wegen einer Corona Infektion im Krankenhaus“



Badische Neueste Nachrichten berichtet über die Vorbereitungen der Seniorenheime in der Region Achern. Der Artikel ist fast komplett hinter der Bezahlschranke – unter dem Titelbild prangert jedoch die Bildunterschrift „In manchen Fällen nicht genug: Trotz Impfung landen gerade älter Menschen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus“. Wie war das nochmal? Die Impfung schützt insbesondere die Risikogruppen vor schweren Verläufen?

18.09.2021 Schleiz: Mitglied des Stadtrates infiziert sich bei vollständig Geimpftem mit Coronavirus



Uns wurde ein Artikel aus der Ostthüringer Zeitung zugesandt, in dem darüber berichtet wird, dass ein Mitglied des Schleizer Stadtrates sich „bei einem vollständig geimpften Nachkommen angesteckt hat“. Nach einer Stadtratsitzung müssen nun alle rund 35 Personen kontaktiert werden. Lediglich die ungeimpften müssen jedoch in Quarantäne. Angesichts der Tatsache, dass sich der Stadtrat bei einem vollständig Geimpften angesteckt hat, zeigt dies wieder einmal den Irrsinn der aktuell geltenden Verordnungen.

17.09.2021 Tübingen: 38 Corona Infektionen in Seniorenheim nach Corona Ausbruch – 7 vollständig geimpfte Senioren versterben nach der Erkrankung



Das Schwäbische Tagblatt berichtet über einen Corona Ausbruch im Luise-Wetzel-Stift in Tübungen. Demnach haben sich dort 26 Bewohner und 12 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Im Text heißt es nur, dass „unter den Mitarbeitenden auch doppelt Geimpfte waren, die zwar nicht ins Krankenhaus mussten, aber teils mit erheblichen Beschwerden zu kämpfen hatten“.

Interessant ist ferner, dass von den 38 Erkrankten ganze 7 Personen verstorben sind. Alle dieser 7 Personen waren vollständig geimpft. Die Impfung schützt? Die Praxis beweist das Gegenteil!

17.09.2021 30 Jahre alter Mann stirbt kurz nach BioNTech-Pfizer Impfung



In einem eigenen Beitrag gehen wir auf das Schicksal von Alexander ein, einem nur 30 Jahre alten Mann, der kurz nach der Corona Impfung, gesund und ohne Vorerkrankungen, plötzlich nachts stirbt.

17.09.2021 Schwandorf: Corona Ausbruch in durchgeimpftem Seniorenheim – vollständig geimpfter Mann stirbt dennoch an Erkrankung



OTV berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim im Landkreis Schwandorf. Es wird lediglich erwähnt, dass sich „mehrere“ Bewohner und Mitarbeiter mit dem Virus infiziert hätten. Es wird keine genaue Anzahl oder ein Anteil von Geimpften genannt. Ein Senior ist infolge der Erkrankung gestorben. Erst auf Nachfrage von OTV bestätigte das Landratsamt Schwandorf, dass der Senior vollständig geimpft war. Schützt die Impfung vor schweren Verläufen?

17.09.2021 Kaiserslautern: Corona Ausbruch in Seniorenheim – 17 vollständig Geimpfte mit Corona infiziert



Der SWR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Kaiserslautern. In dem Seniorenheim gibt es eine Impfquote von über 90%. Dennoch kam es nun zu einem Corona Ausbruch. Interessant: betroffen sind nicht etwa die 10% Ungeimpften – nein, es sind ausschließlich vollständig Geimpfte an dem Virus erkrankt. Die 17 Erkrankten wurden abgeschottet und wurden unter Quarantäne gestellt.

17.09.2021 Eichstätt: 9 Corona Infektionen in Klinikum – fast alle Betroffenen sind vollständig geimpft



Uns wurde ein Bericht aus der Eichstätter Lokalpresse zugesandt. In diesem wird über aktuell 9 Corona Erkrankungen bei Patienten im Klinikum Eichstätt berichtet. Der Ärztliche Direktor der Klinik, Chefarzt Joachim Christ, sagte, dass „der Großteil der Infizierten geimpft sei“.

17.09.2021 Lingen: Corona Ausbruch in Seniorenheim – 18 von 19 Erkrankten sind vollständig geimpft



Der NDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Lingen (Landkreis Emsland). Dort sind 10 Bewohner und 9 Mitarbeiter an dem Coronavirus erkrankt. Brisant: 18 der 19 Erkrankten sind vollständig geimpft. Auch die Öffentlich Rechtlichen können langsam nicht mehr leugnen, dass die Impfung eben nicht schützt – auch nicht vor schweren Verläufen. So wird in dem Artikel kurz erwähnt, dass „einige Bewohner im Krankenhaus behandelt werden müssen“. Wie viele „einige“ sind, lässt der Artikel offen. Aber ja – die Impfung schützt. Insbesondere die Risikogruppe. Und mit Sicherheit schützt sie vor schweren Verläufen. Glaubt das noch ernsthaft jemand?

16.09.2021 Husum: 5 Impfversager in der Nordfriesland Klinik



Die SHZ berichtet in einem Bezahlartikel über 5 Impfversager in der Nordfriesland Klinik in Husum. Uns wurde von einem Leser eine Kopie des gesamten Artikels zugesandt. Dort heißt es, dass 4 Patienten und 1 Mitarbeiter – alle mit vollständigem Impfschutz – nun an Corona erkrankt sind. Das Krankenhaus ergreift nun weitgehende Quarantänemaßnahmen.



Auch das Klinikum Nordfriesland berichtet auf der Website über die Impfdurchbrüche – hier ist von zwei infizierten Mitarbeitern die Rede (ohne Angabe des Impfstatus). Es wird noch erwähnt, dass die Impfquote unter den Mitarbeitern über 90% liege.

16.09.2021 Denkendorf: 15 Impfversager in Seniorenheim – drei Personen in stationärer Behandlung



Der Donaukurier berichtet über einen Corona Ausbruch im Caritas Seniorenheim St. Josef in Denkendorf. 15 vollständig geimpfte Bewohner sind demnach an Corona erkrankt – 3 davon so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die zuständige Abteilungsleiterin für Pflege und Wohnen im Caritas-Diözesanverband Eichstätt, Hedwig Kenkel, kommt zu der Einschätzung, dass „die Impfung wirkt“. Angesichts einer Hospitalisierungsrate von 20% ist es uns ein Rätsel, wie Frau Kenkel zu dieser Lageeinschätzung kommt.

16.09.2021 Bamberg: Junger Mann zweimal mit BioNtech-Pfizer geimpft – dennoch Impfversager mit heftiger Erkrankung



InFranken berichtet über den 34 Jahre alten Malte Quitmann, der Betriebsleiter der „Blockhelden“ Boulderhalle in Bamberg ist. Der Mann wurde zweimal mt BioNTech-Pfizer geimpft und ist dennoch an Corona erkrankt. Zunächst hatte sich bereits seine Ehefrau infiziert. Auf die Nachfrage Quitmanns beim Gesundheitsamt hin erklärte dieses, dass er weiterarbeiten und sich frei bewegen dürfe – schließlich sei er doppelt geimpft. Dr. Susanne Paulmann, die Leiterin des Bamberger Gesundheitsamts, bestätigt dies gegenüber inFranken.de. Wenn der Doppelt-Geimpfte keine Symptome habe, müsse er auch nicht in Quarantäne. Dies erscheint uns vom Corona Blog Team als sehr fragwürdig – zeigt doch diese Sammlung hier, dass auch Geimpfte offensichtlich nicht vor einer Ansteckung oder Erkrankung gefeit sind.

Malte Quitmann hat dann im Verlauf der Erkrankung typische, heftige Grippe-Symptome wie Fieber, Erschöpfung und Husten – wie es eben typisch ist für eine Corona Erkrankung. In seinem Alter versterben nahezu keine Menschen an der Erkrankung oder haben gar einen schwereren Verlauf. Dennoch glaubt Malte Quitmann, er habe dies der Impfung zu verdanken. Unglaublich, was 18 Monate mediale Propaganda bei Menschen anrichten können.

16.09.2021 Georgsmarienhütte: Geimpfter Mitarbeiter bringt Corona in Schlachthof – viele Infizierte vollständig geimpft



Die Westdeutsche Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Schlachthof in Georgsmarienhütte. Ein geimpfter Reiserückkehrer habe laut dem Bericht das Virus „eingeschleppt“. Außerdem wird erwähnt, dass „mindestens 25% der Infizierten vollständig geimpft sei“. Was konkret das „mindestens“ bedeutet bleibt unklar – immerhin könnten auch alle Infizierten so bereits vollständig geimpft sein und die Aussagen im Artikel würden (theoretisch) stimmen.

16.09.2021 Frankfurt: CDU Chef Jan Schneider trotz doppelter Impfung an Corona erkrankt



Die Bild berichtet über Frankfurts CDU Chef Jan Schneider (40 Jahre), der trotz doppelter Impfung an Corona erkrankt ist. Alle Details sind hinter der Bezahlschranke.

15.09.2021 Potsdam: Im Juni geimpft, nun an Corona erkrankt – SPD Landtagsabgeordneter Wolfgang Roick



Der Nordkurier berichtet über den Brandenburger SPD Landtagsabgeordneten Wolfgang Roick. Noch im Juni erwarb er seinen „vollständigen Impfschutz“ – nun kam es auch bei ihm zu einem Impfversager. Er leidet unter schweren Grippesymptomen. „Mir geht es beschissen“, sagte Roick wörtlich.

15.09.2021 Lübbecke: Zwei Profi Handballer trotz vollständiger Impfung mit Corona infiziert



Die Neue Westfälische berichtet über eine Corona Infektion bei zwei Profi-Handballern des TuS N-Lübbecke: Lutz Heiny und Yannick Dräger haben sich demnach trotz doppelter Impfung angesteckt. Die Spieler befinden sich derzeit in Quarantäne. Als offiziellen Grund gab der Verein lediglich „Grippe“ an.

15.09.2021 Rösrath: 11 Corona Infektionen in durchgeimpftem Seniorenheim



Radio Berg berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Rösrather Seniorenheim. Demnach haben sich 9 Bewohner und 2 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. „Die meisten sind vollständig geimpft. Jetzt steht erst einmal Quarantäne für die Betroffenen an“, heißt es in dem Bericht.

14.09.2021 Nordfriesland: Bislang über 80 Impfversager



Die SHZ berichtet in einem Plus-Artikel über aktuell über 80 Impfdurchbrüche im Kreis Nordfriesland. Uns wurde eine Kopie des gesamten Artikels zugesandt, aus dem hervorgeht, dass aktuell 22 vollständig geimpfte Personen in Nordfriesland an Corona erkrankt sind. Interessant dabei ist, dass in der Gruppe der Personen älter oder gleich 80 Jahre aktuell 4 von 5 Infizierten bereits vollständig geimpft sind. In der Gruppe der 60 – 79 Jährigen ist die Lage nur unwesentlich besser: Hier sind 3 von 5 Infizierten bereits vollständig geimpft.

Wie war das doch nochmal – die Impfung schützt besonders die vulnerablen Gruppen? Die Daten belegen nun offensichtlich das Gegenteil. Vermutlich sind sie deshalb hinter der Bezahlschranke. Wir danken unserem Leser für das Zusenden des gesamten Artikels.

14.09.2021 Landau: Schwerer Verlauf trotz Impfung – 50 Jähriger Geimpfter auf Intensivstation



PNP berichtet über Xhavit Ismajli, einen 50 Jahre alten Landauer (Bayern), der trotz vollständigem Impfschutz nun wegen einer Corona Erkrankung auf Intensivstation im Klinikum Deggendorf befindet.

Im Urlaub habe er erste Anzeichen einer Infektion gespürt. “Auf einmal hat mir der ganze Körper wehgetan. Ich hatte Gliederschmerzen, habe nichts mehr gerochen”, erinnert er sich. Zuhause verschlechterte sich der Zustand dann weiter. „Ich hätte nicht gedacht, dass es mich ohne jegliche Vorerkrankungen so stark erwischt“. Eine Woche lag er auf Intensiv, wurde zum Teil nicht-invasiv mit Sauerstoff beatmet. Ob ihm die Impfung letztendlich etwas gebracht hat, kann Xhavit Ismajli natürlich nicht wissen. Aber er relativiert: “Ich weiß auch nicht, wie es mir ohne Impfung ergangen wäre.” Sein Appell: Man dürfe sich nicht rein auf die Impfung verlassen und müsse weiterhin vorsichtig sein.

14.09.2021 Bad Oldesloe: Corona Ausbruch in durchgeimpften Seniorenheim – 21 Geimpfte infiziert



Stormarnlive berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Stormarner Seniorenheim. Demnach sind aktuell 17 Bewohner und 5 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Bis auf einen Mitarbeiter hatten alle Infizierten bereits vollständigen Impfschutz. Eine Bewohnerin ist so schwer erkrankt, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden muss.

13.09.2021 Erding: 7 von 16 Covid Patienten bereits vollständig geimpft



Uns wurde ein Bericht aus der Wasserburger Zeitung vom 13.09.2021 zugesandt, in dem in dem der Erdinger Landrat, Martin Bayerstorfer, sich dafür start macht, dass Corona Tests auch ab Oktober weiterhin kostenlos bleiben. Er begründet seine Forderung unter anderem damit, dass im Erdinger Krankenhaus zuletzt 7 von 16 Covid Patienten bereits vollständig geimpft waren.

13.09.2021 Dörverden: Corona Ausbruch in Behinderteneinrichtung – 24 Infektionen bei vollständig Geimpften



In einer Außenwohngruppe der Behinderteneinrichtung Stiftung Waldheim in Dörverden (Landkreis Verden) kam es zu einem Corona Ausbruch: 19 Bewohner und 5 Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus infiziert, wie einer Pressemitteilung des Landkreises zu entnehmen ist. Laut dem Gesundheitsamt sind alle Betroffenen vollständig geimpft. Eine Person ist so schwer erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden muss.

11.09.2021 Berlin: Opernsängerin Bettina Ranch erkrankt nach BioNTech Impfung an Nervenerkrankung



In einem eigenen Artikel gehen wir auf das Schicksal der Opernsängerin Bettina Ranch ein, die seit ihrer BioNTech-Pfizer Impfung an einer Nervenerkrankung leidet und schwere Vorwürfe unter anderem gegen das Paul Ehrlich Institut erhebt.

11.09.2021 Oberhausen: Wiederbelebungen und Todesfall in Seniorenheim nach „Booster Impfungen“



Wir berichten in einem eigenen Beitrag über die Vorfälle nach einigen Drittimpfungen in einer Pflegeeinrichtung in Oberhausen. Dort mussten drei Bewohner kurz nach dieser Auffrischungsimpfung reanimiert werden – eine Person davon verstarb.

11.09.2021

Update 14.09.2021

Update 16.09.2021 Münster: Corona Ausbruch nach „2G Party“ – mindestens 39 Infizierte



Der Merkur berichtet über einen Corona Ausbruch nach einer Party ausschließlich für Geimpfte und Genesene am 03.09.2021. Dort waren 380 Gäste anwesend, von denen mittlerweile offiziell 39 als „infiziert“ ausfindig gemacht werden konnten. 22 davon kommen direkt aus Münster.

Doch vermutlich haben sich bei der Party noc viel mehr Personen angesteckt – das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass sich die Suche nach den betroffenen Personen als schwierig gestaltet, da die aktuelle Corona-Schutzverordnung keine Rückverfolgbarkeit von „2G“ Gästen vorsehe.

Das Gesundheitsamt forderte nun vom Betreiber die Impfnachweise aller Gäste an.

Interessanter Fakt, der im Artikel erwähnt wird: Der Betreiber hat freiwillig von „3G“ auf „2G“ gewechselt und damit „nur Getesteten“ den Zutritt verwehrt. Der Name des Clubs wird im Artikel nicht erwähnt.



Auch auf der Website der Stadt Münster ist eine Pressemitteilung zu dem Vorfall zu finden – hier ist noch von „mindestens 26 Infektionen“ die Rede. Auch wird erwähnt, wie wichtig solch eine Impfung ist, um einen „milden Verlauf“ zu haben. Ironie dabei: Die Gäste waren laut dem Artikel im Merkur fast alle Anfang / Mitte 20 gewesen. Wer ernsthaft glaubt, er hätte in diesem Alter (ohne schwere Vorerkrankungen, die wir bei „Partygängern“ einfach einmal nahezu ausschließen wollen) einen schweren Verlauf, der sollte vielleicht auch Lotto spielen – die Chancen dort zu gewinnen, sind sicherlich höher, als ohne Impfung in dem Alter einen schweren Verlauf zu haben.



Update 11.09.2021: Auch der WDR berichtet über den Fall und erwähnt dabei, dass die Zahl der Infizierten Gäste inzwischen auf 44 gestiegen ist.



Update 14.09.2021: Wie n-tv berichtet, stieg die offizielle Anzahl der Infizierten Gäste bei der „2G Party“ inzwischen auf 72 an.



Update 16.09.2021: Der Merkur berichtet über mittlerweile 83 Infizierte.

10.09.2021 Lotte: Vier Corona Infektionen in regionalem Fußballverein – alle Infizierten vollständig geimpft



Reviersport berichtet über einen Corona Ausbruch beim Vfl Sportfreunde Lotte. Dort haben sich 4 Spieler mit dem Coronavirus infiziert – alle vier sind bereits vollständig geimpft.

10.09.2021 Würzburg: Bislang offiziell 3 vollständig geimpfte Senioren im Zusammenhang mit Corona verstorben



Infranken berichtet über bislang offiziell 3 verstorbene Senioren im Zusammenhang mit Corona, die vollständig geimpft waren.

09.09.2021 Tegernsee: 18 Corona Infektionen in durchgeimpftem Seniorenzentrum



Der Merkur berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenzentrum Schwaighof in Tegernsee. 8 Bewohner und 10 Mitarbeiter haben sich demnach mit dem Virus infiziert. Im Artikel wird lediglich erwähnt, dass man davon ausgehen kann, dass „ein Großteil der Infizierten bereits geimpft sei“.

Die Infizierten zeigten zwar „deutliche Covid Symptome“, der Geschäftsführer des Schwaighofs, Alexander Herrmann, spreche aber nicht von „schweren Verläufen“. Ein Umstand, der nach Spekulationen in dem Artikel wohl der Impfung zu verdanken sei.

09.09.2021 Schleswig-Holstein: Bislang 475 vollständig Geimpfte mit Coronavirus infiziert



Die SHZ berichtet (Bild eines Lesers davon) über bislang offiziell 475 Corona Infektionen bei vollständig geimpften Personen in Schleswig-Holstein. Wie so oft gehen die Zahlen gehen aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Claus Schaffer (AfD) hervor. 214 dieser „Impfversager“ kamen dabei bei Personen über 80 Jahren vor. Von diesen 214 Personen erkrankten 77 mit deutlichen Symptomen und 37 davon mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Die SHZ zitiert daraufhin kritiklos das RKI, wonach die Quote der „Impfversager lediglich 0,044% ausmache“. Diese (offensichtlich) falsche Rechnung hat so viele Fehler, dass wir nur die wesentlichen hier nennen wollen: Es werden alle positiven PCR-Getesteten von 18 Monaten „Pandemie“ den positiv Getesteten mit vollständiger Impfung gegenübergestellt. Erst seit Juli wird in Deutschland „jedermann“ geimpft (Aufhebung der Impfpriorisierung). Man vergleicht Dinge miteinander, die nicht vergleichbar sind – natürlich kann man beide Werte in einen Bruch schreiben und natürlich bekommt man auch ein Ergebnis heraus (die besagten 0,044%). Dies ändert nichts daran, dass diese Zahl das Papier nicht wert ist, auf dem sie gedruckt wurde. Ganz zu schweigen von dem Fakt, dass Geimpfte kaum noch getestet werden (3G lässt grüßen). Impfpropaganda um jeden Preis?

08.09.2021 Weyhe: Corona Ausbruch in Seniorenheim – 66 Corona Infektionen in durchgeimpftem Seniorenheim, auch schwere Verläufe



Der NDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Weyhe (Landkreis Diepholz). Dort haben sich 52 Bewohner und 14 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Zumindest bei den Bewohnern wird dabei erwähnt, wie viele der Infizierten bereits vollständig geimpft sind: ganze 51 der 52 infizierten Bewohner hatten laut dem Bericht bereits vollen Impfschutz. Bisher mussten 9 infizierte Bewohner ins Krankenhaus – einige liegen auch auf Intensivstation. Dennoch kommt der Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Diepholz, Daniel Tabeling, zu dem Schluss, dass der Ausbruch deutlich „milder“ verlaufe, als ähnliche Verläufe im letzten Winter.

Wir vom Corona Blog Team wollen dazu anmerken, dass dieses höchst subjektive „milder“ nicht näher spezifiziert ist und wir wollen auch nicht unerwähnt lassen, dass Herr Tabeling einen Ausbruch im Winter mit einem im Sommer vergleicht…

08.09.2021 Geesthacht: Vollständig geimpfter Senior stirbt an Corona Erkrankung



Das Abendblatt berichtet über einen 82 Jahre alten Mann, der aufgrund einer Corona Erkrankung im Krankenhaus Geesthacht auf Intensivstation lag und dort auch beatmet wurde. Nun ist der Mann verstorben. Brisant: Der Mann war vollständig gegen Corona geimpft. Wie sagen doch unsere Politiker immer wieder so schön: Die Impfung schütze vor schwerden Verläufen? Das sollen sie mal den Angehörigen dieses Mannes erzählen.

08.09.2021 Amrum: Corona Ausbruch in vollständig geimpfter Reisegruppe



Die SHZ berichtet über einen Corona Ausbruch in einer vollständig geimpften Reisegruppe auf Amrum. Im Artikel heißt es: „Einige Mitglieder der vollständig geimpften Reisegruppe bekamen kurz nach ihrer Ankunft auf Amrum Corona-Symptome und durchgeführte Schnelltest zeigten ein positives Test-Ergebnis. Bei anschließenden PCR-Tests zeigte sich, dass drei Personen der Gruppe sowie eine weitere Person an Corona erkrankt sind.“

06.09.2021 Speyer: Impfdurchbruch in Seniorenheim – 23 von 24 Infizierten sind vollständig geimpft



MRN-News berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim „Am Adenauerpark“ in Speyer (eventuell ist dies einer der Fälle des SWR vom 03.09.2021, siehe unten, nur mit neueren Zahlen). Demnach haben sich dort 16 Bewohner und 8 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Pikant: von den insgesamt 24 Infizierten sind 23 bereits seit April vollständig geimpft. Vier der 12 infizierten Bewohner mussten wegen schwerer Symptome stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Das heißt: ein Drittel der Fälle wurde hospitalisiert. Vor was soll die Impfung nochmal schützen?

04.09.2021 Achern: Corona Ausbruch in Seniorenheim – 12 der 16 Infizierten waren vollständig geimpft



BNN berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Acherner Seniorenheim. Demnach haben sich insgesamt 16 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 12 davon hatten bereits eine vollständige Impfung. Brisant: bei 8 Infizierten gab es schwere Verläufe, hier ist nur bekannt, dass darunter auch viele Geimpfte waren. Zwei Personen sind verstorben, über deren Impfstatus wollte Evelyn Bressau, Chefin des Offenburger Gesundheitsamts, keine Angaben machen. Wir vom Corona Blog Team meinen, dass dies nur einen Schluss zulässt: Die beiden waren geimpft – andernfalls würde es sicherlich erwähnt werden.

03.09.2021 Leipzig: Sarah Connor sagt Konzert wegen Corona Infektion ab – sie ist doppelt geimpft



Noch Ende Juli hatte Sarah Connor auf Facebook angekündigt, dass für ihre geplanten, anstehenden Konzerte strenge 3G Regeln und Besucherdatenerfassung und Maskenpflicht herrschen werden. Nun muss Sie das erste der geplanten Konzerte, am 03.09.2021 in Leipzig, absagen. Der Grund: Sie hat sich mit Corona infiziert.Beachtlich: Schon im Juli schrieb sie in Bezug auf die Corona Maßnahmen: „Langsam verliere ich die Geduld. Das ist einfach NICHT GERECHT“.

03.09.2021 Speyer und Frankenhtal: Corona Erkrankungen und Todesfall – trotz Impfung



Der SWR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Speyerer Altenheim. Demnach sind fünf Senioren und ein Mitarbeiter an Corona erkrankt. Das Gesundheitsamt hat außerdem zwei weitere Corona Erkrankungen bei Senioren in Frankenthal erwähnt, bei dem ein durchgeimpfter Senior im Zusammenhang mit Corona verstorben ist.

Unter den infizierten Senioren und Mitarbeitern in Speyer seien auch ungeimpfte – aber alle haben milde Verläufe. Wenn man der Presse glaubt, dann muss es ja fast an ein Wunder grenzen, dass auch die Ungeimpften „milde Verläufe“ haben…

03.09.2021

Update 06.09.2021 Cottbus: Corona Infektionen bei durchgeimpften Patienten im Klinikum



LR online berichtet über zwei Corona Erkrankungen bei voll geimpften Patienten am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus. Die entsprechende Station am Klinikum musste deshalb geschlossen werden. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.



Update 06.09.2021: Uns wurde eine Kopie des Artikels von einem unserer Leser zugesandt – danke hierfür!

02.09.2021 Wipperfürth: Corona Ausbruch in Seniorenheim – 8 vollständig Geimpfte mit Corona infiziert



Rundschau-online berichtet über einen Corona Ausbruch im Franziskus-Seniorenheim in Wipperfürth/Lindlar. Dort haben sich 8 vollständig geimpfte Senioren mit dem Coronavirus infiziert. Die betroffenen Personen befinden sich in Quarantäne.

02.09.2021 Nachts war ihre Angst so groß, dass sie „Patientenverfügung“ googelte – vollständig geimpfte Familie erkrankt an Corona



Die Welt berichtet über eine Großfamilie, mit fünf Kindern, in der der Vater an Corona erkrankt. Die Eltern waren vollständig gegen das Coronavirus geimpft, dennoch erkrankte der Vater an Corona und infizierte die gesamte Familie. Alle weiteren Details des Artikels sind hinter der Bezahlschranke.

02.09.2021 Gladbach: Weiterer Fußballprofi mit Corona infiziert



Bereits am 24.08.2021 haben wir über (den durchgeimpften) Matthias Ginter berichtet, der sich mit Corona infiziert hatte. Nun ist ein weiterer Fußballprofi bei Borussia Mönchengladbach mit Corona infiziert: László Bénes wurde positiv getestet, wie die Westdeutsche Zeitung berichtet. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler konnte daher am Mittwoch und Donnerstag nicht trainieren und befindet sich in Isolation. Laut Borussia ist Bénes trotz vollständiger Impfung positiv getestet worden.

02.09.2021 Rendsburg-Eckernförde: 250 Geimpfte mit Corona infiziert



Uns wurde ein Artikel aus der SHZ zugesandt, der eigentlich hinter der Bezahlschranke liegt. In ihm wird von über aktuell 250 Impfdurchbrüche im Kreis Rendsburg-Eckernförde, seit Beginn der Impfungen. In der Altersgruppe über 60 ist jeder dritte Corona Infizierte vollständig geimpft. Wie war das noch mit einer Wirksamkeit der Impfungen von 95%?

Im Artikel wird ferner erwähnt, dass aktuell ca. ein Fünftel der Corona Neuinfektionen auf das Konto von vollständig Geimpften geht. Alleine diese Tatsache finden wir schon beachtlich, bedenkt man doch, dass Geimpfte Personen kaum noch getestet werden, d.h. nur auffallen, wenn Sie sich mit Symptomen testen lassen.

Im Artikel wird dann Prof. Dr. Stephan Ott zitiert, der sagt, dass die Infektionen bei Geimpften eigentlich sowieso nur dann zählen sollten, wenn diese wirklich erkranken und Symptome zeigen. Wieder wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen, denn dann sollten auch bei den Ungeimpften nur die Test-Positiven zählen, die Symptome zeigen. Man versucht wirklich alles, um die Zahlen für die Geimpften schön aussehen zu lassen.

01.09.2021

Update 03.09.2021 Bochum: 34 Jahre alter Mann stirbt an Nebenwirkung der Corona Impfung



Die WAZ berichtet über einen 34 Jahre alten Mann, der nur zwei Wochen nach seiner Corona Impfung an einer „seltenen Nebenwirkung“ erkrankte und an dieser verstarb. Der Mann erlitt eine Sinusvenenthrombose – alle weiteren Informationen sind hinter der Bezahlschranke.

Auch die Morgenpost berichtet im Liveticker über den Fall und erwähnt noch weitere Details: Der Mann wurde bereits Ende Mai mit Johnson & Johnson geimpft. Aufgrund einer Sinusvenenthrombose fiel er danach ins Koma und ist am am 17. Juni 2021 verstorben. Der Mann hinterlässt eine Ehefrau und einen fünfjährigen Sohn. Dass der Fall erst jetzt öffentlich bekannt wird, lässt tief blicken und wir können nur erahnen, was die kommenden Wochen noch alles an die Öffentlichkeit gelangen wird.



Update 03.09.2021: Uns wurde zwischenzeitlich der gesamte Artikel aus der WAZ zugesandt, wir bieten ihn hier zum Download an.

01.09.2021



Update 06.09.2021 Ingelheim: 36 Corona Infektionen mit schweren Verläufen und Todesfällen – trotz Impfquote von 100%



Der SWR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Ingelheim. Dort sind 29 Bewohner und 7 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile sind 3 Infizierte verstorben und ein weiterer liegt stationär im Krankenhaus in Behandlung. Der Artikel spricht die Impfquote von „fast 100%“ an und schlussfolgert auf die Dringlichkeit einer Booster-Impfung.

Weiter wird erwähnt, dass der „Großteil der Infizierten in der Region“ eben nicht geimpft sei. Wie so oft: natürlich sind die „Infizierten“ (oder Test-Positiven) mit Masse nicht geimpft – müssen sich doch Geimpfte kaum noch testen lassen. Im Herbst und Winter werden wir sehen, wer im Krankenhaus liegt: Geimpfte oder Ungeimpfte.



Update 06.09.2021: Uns wurde mitgeteilt, dass laut Aussagen der Kreisverwaltung Mainz-Bingen vier infizierte Erkrankte im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Dies geht auch aus einem Bericht des SWR hervor – allerdings fehlt hier natürlich der Verweis auf den Impfstatus… nicht, dass die Menschen am Sinn der Impfung zu zweifeln beginnen.

01.09.2021 Verden: 3 „Corona-Todesfälle“ – trotz Impfschutz



Der NDR berichtet über drei Personen, die im Krankenhaus im Zusammenhang mit Corona verstorben sind – und allesamt vollständig geimpft waren. Es handelt sich um 3 Senioren – also genau die Gruppe, die doch durch die Impfung (angeblich) geschützt sein sollte.

01.09.2021 Coesfeld: 35 Mitarbeiter des Westfleisch Schlachthofs mit Corona infiziert – mehr als die Hälfte davon vollständig geimpft



Der WDR berichtet über einen Corona Ausbruchbeim Westfleisch Schlachthof in Coesfeld. Demnach sind dort aktuell 35 Personen an Corona erkrankt – im Artikel wird lediglich erwähnt, dass „mehr als die Hälfte“ der Erkrankten vollständig geimpft sind. Wie viel konkret dies nun sind – oder ob es gar alle sind – wird nicht erwähnt. Typischer Journalismus unserer Öffentlich Rechtlichen eben.

01.09.2021 Gauting: 8 vollständig geimpfte Personen mit Corona infiziert



Die Süddeutsche berichtet in Liveticker über einen Corona Ausbruch im Gautinger Caritas Seniorenheim Marienstift. 7 Bewohner und 1 Mitarbeiter haben sich demnach mit Corona infiziert – alle Infizierte waren vollständig geimpft.

01.09.2021 Landkreis Konstanz: 100 Corona Infektionen trotz vollständigem Impfschutz



Der SWR berichtet über aktuell ganze 100 Impfdurchbrüche bei vollständig Geimpften. Angesichts der Tatsache, dass Geimpfte kaum noch getestet werden, sollte langsam jedem klar werden, dass diese Impfung alles tut – aber nicht vor einer Corona Infektion schützt.

31.08.2021 Landkreis Verden: Drei „Corona Tote“ – trotz vollständiger Impfung



Einer Pressemitteilung des Landkreises Verden ist zu entnehmen, dass drei „weitere Tote“ im Zusammenhang mit Corona gab. Die drei Senioren starben demnach trotz vollständigem Impfschutz mit oder an Corona. „Grund dafür könne eine nachlassende Immunität der Betroffenen sein“, wird in der Mitteilung gemutmaßt.

31.08.2021 Sölde: 25 Corona Infektionen in Seniorenheim



Radio 91,2 berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Sölder (bei Dortmund) Seniorenheim im Liveticker. Demnach sind 22 Bewohner und 3 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Eine Bewohnerin ist bereits verstorben – natürlich nicht an Covid-19. Im Artikel heißt es: „die Mehrzahl der infizierten Personen war nach Angaben der Stadt vollständig geimpft“.

31.08.2021 Kassel: 71 Jahre alter Mann stirbt nach Corona Impfung



Uns wurde eine Todesanzeige aus der Waldeckischen Landeszeitung zugesandt, in der der Tod eines 71 Jahre alten Mannes (Peter Jochen Schaumburg) bekannt gegeben wird. In der Anzeige heißt es wörtlich „leider hat sich Peter von der Corona-Impfung nicht mehr erholt“.

30.08.2021 Flörsheim: Corona Ausbruch in durchgeimpftem Seniorenheim



FNP berichtet über einen Corona Ausbruch im Caritas Pflegeheim Laurentius-Münch-Haus. Seit dem Frühjahr wurden dort 96% der Menschen geimpft. Aktuell sind noch vier Personen erkrankt und würden vom Hausarzt betreut werden. Der gesammte Flügel, in dem die Infizierten wohnen, ist unter Quarantäne. Da keine anderen Angaben gemacht werden, ist davon auszugehen, dass die Infizierten zu den 96% der Geimpften gehören – sonst würde es sicherlich bekannt gemacht werden.

30.08.2021 TSG Hoffenheim: Fußballprofi trotz doppelter Impfung mit Corona infiziert



N-TV berichtet im Liveticker von Fußballprofi Kevin Akpoguma, der sich trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus infiziert hat. Der Spieler hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Wie gut, dass die Bundesregierung so gut wie keine Geimpften mehr testet, das schließt zahlreichere Meldungen dieser Art dann kategorisch aus. Was wir nicht sehen (oder in dem Fall PCR-Testen) kann es ja laut der Logik unserer Regierung auch nicht geben.

30.08.2021 Dortmund: Kinderarzt Dr. Stute beobachtet zwei Todesfälle bei geimpften Eltern



In einem eigenen Blogbeitrag gehen wir auf die Beobachtungen von Dr. Stute ein, der offen über die Folgen (auch bei geimpften Eltern) schreibt: „in Dutzenden von Fällen berichteten geimpfte Eltern über hochfieberhafte grippale Symptome mit mehrtägiger Bettlägerigkeit, Schulterschmerzen, fieberhafte Reaktionen und allgemeine Impfreaktion […] 2 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden nach Impfung (1 durch Obduktion bestätigt).“

28.08.2021 Regensburg: 38 Jahre alter Mann stirbt nach Corona Impfung an Gehirnblutung



Die Mittelbayerische berichtet über den Tod eines 38 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Regensburg. Über den Fall ist laut der Zeitung nur „wenig bekannt“, außer, dass er nur wenige Tage nach einier Corona Impfung an einer Gehirnblutung verstarb. Das Paul-Ehrlich-Institut untersucht angeblich den Fall. Wir können die Ergebnisse der Untersuchung vorwegnehmen: Es konnte kein kausaler Zusammenhang zwischen Gehirnblutung und der Impfung festgestellt werden. Danke für nichts.

27.08.2021 Ravensburg: 61 Jahre alte Frau seit Impfung gelähmt



Uns wurde ein Artikel aus der Schwäbischen Zeitung zugesendet, in dem von dem Schicksal einer 61 Jahre alten Arzthelferin, die in ihrem bisherigen Leben fast nie krank war, geschilder wird. Kurz nach dem „Piks“ traten bei ihr heftige Rückenschmerzen auf. Ihr Gesicht war halbseitig gelähmt, die Fußsohlen kribbelten. Wenige Tage später spürte sie ihre Beine gar nicht mehr. Inzwischen ist die Diagnose: Guillain-Barré-Syndrom. Offiziell sind laut dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) daran 167 Personen in Deutschland bis zum 31.07.2021 ganze 167 Menschen nach einer Impfung erkrankt. Die Masse der Fälle nach einer Impfung mit BioNTech-Pfizer oder AstraZeneca.

Die Frau aus dem Artikel verbrachte jedenfalls ein Vierteljahr im Krankenhaus und ließ zahllose Untersuchungen und Therapien über sich ergehen. Noch immer kann sie nicht alleine stehen und nur am Rollator gehen. Laut dem PEI sei ein „zeitlicher Zusammenhant mit der Impfung nicht mit einer kausalen Beziehung gleichzusetzen“. Für die betroffene Frau ist das unverständlich. Sie findet, man dürfe Nebenwirkungen nicht verschweigen und findet mittlerweile eine flächendeckende Impfung vor allem von Jugendlichen falsch. In Sachen Corona-Impfung müsse sich jeder Erwachsene unter Abwägung der Risiken dafür oder dagegen entscheiden dürfen. So wie sie es vor ihrer Erstimpfung im April gemacht hat, als sie noch fit und gesund war.

27.08.2021 40 jährige Grundschullehrerin leidet nach der Impfung an Guillain-Barré-Syndrom



In einem eigenen Beitrag berichten wir über eine 40-jährige Grundschullehrerin, die nach der Corona-Impfung am Guillain-Barré-Syndrom leidet. Neben dem gesundheitlichen Schaden kommt auf die ehemalige Grundschullehrerin eine Reihe von Kosten zu: Für die Behandlungen, für ihre Pflege – und was ist, wenn sie nie mehr arbeiten kann?

Der Artikel bezieht sich auf einen Artikel bei n-tv, in dem der Fall nur sehr kurz erläutert wird und anschließend dafür im Detail beschrieben wird, wie schwer es ist, im Falle eines Impfschadens eine Entschädigung für die Schäden zu bekommen.

26.08.2021 Nordfriesland: Mann erleidet „Impfdurchbruch“ und stirbt



Die Husumer Nachrichten schreiben über einen tödlichen Impfruchbruch bei einem 80 Jahre alten Mann in Nordfriesland. Uns wurde ein Screenshot von einem Teil Hinter der Bezahlschranke zugeschickt, aus dem hervorgeht, dass der Mann seit ca. einem halben Jahr doppelt geimpft war.

26.08.2021 Berlin: Kult-Schuhmacher John O’Hara nach Corona Impfung von Bauchnabel abwärts gelähmt



Die BZ berichtet über den „Kult-Schuhmacher“ John O’Hara, welcher der Empfehlung der Bundesregierung folgte und sich frühzeitig gegen Corona immunisieren ließ. Am 7. Juni wurde er mit AstraZeneca geimpft. Nur zwölf Tage später plötzlich ein stechender Schmerz in seiner Lendenwirbelsäule. Eine Odyssee begann: Allgemeinmediziner, Notaufnahmen, Fachärzte – kein Befund.

„Die Schmerzen waren wie Folter“, sagt der Schuhmacher. Die Taubheit zog von den Beinen bis in die Hände. Erst nach einer Woche diagnostizierten Ärzte der Park-Klinik Weißensee ein Guillain-Barré-Syndrom. Es schreitet rasch voran, das Immunsystem zerstört die Ummantelung der Nervenzellen. Mit Therapien stoppten die Experten den Prozess. Und: Sie meldeten dem in Deutschland zuständigen Paul-Ehrlich-Institut (PEI) den Verdacht auf eine Impfkomplikation.

Eine Häufung von GBS-Fällen nach AstraZeneca-Impfungen waren der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) bereits Anfang Mai bekannt. Auch das PEI zählte bis Ende Juli 37 bestätigte Fälle. Natürlich stellt das PEI jeden dieser Fälle erstmal nur als „Verdachtsfall“ hin und schließt einen kausalen Zusammenhang zur Impfung zunächst kategorisch aus (wir berichten regelmäßig). Das PEI folgt dabei ganz der Linie von (in diesem Fall) AstraZeneca selbst. Dort sagte eine Sprecherin auf B.Z.-Anfrage, dass es derzeit keinen Beweis für einen Zusammenhang von GBS mit dem Impfstoff gebe.

Ob John O‘Hara seine Schuhmacher-Werkstatt je wieder öffnen kann, sich die Lähmungen zurückbilden, wissen die Ärzte noch nicht. Er sagt: „Politik und Pharmafirma müssten Verantwortung für die Opfer übernehmen!“

Wir haben zu dem Fall auch einen eigenen Beitrag erstellt.

26.08.2021 Crivitz: Corona Ausbruch in Pflegeeinrichtung – Krankenhauseinweisungen und Todesfälle trotz Impfung



Das Hamburger Abendblatt berichtet über einen Corona Ausbruch in einer Tagespflege-Einrichgun in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Demnach gab es 17 infizierte Personen (14 Betreute und 3 Mitarbeiter). Brisant: 6 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden und 2 weitere starben. Offiziell waren 11 mindestens ein Mal geimpft. Im Artikel wird nicht erwähnt, ob Geimpfte oder Ungeimpfte ins Krankenhaus mussten bzw. verstorben sind – die hohe Impfrate unter den Betreuten (9 von 14) spricht aber tendenziell eher für Geimpfte.

26.08.2021 Berlin: Corona trotz Impfung – ein Covid-19 Patient berichtet



In der WAZ berichtet Oliver Stöwing von seiner Corona Erkrankung – die er sich trotz doppelter Impfung eingefangen hat. Ironischerweise war ausgerechnet bei ihm ein erster Corona Test auch noch falsch negativ. Was er ansonsten in dem Artikel beschreibt ist das, was wohl jeder von einer „guten Grippe“ kennt. Aber stimmt – natürlich nur, weil er natürlich geimpft war. Sonst hätten wir ihn sicherlich im ZDF mit Schnorchel im Mund gesehen. Wers glaubt…

25.08.2021 Plettenberg: Corona Ausbruch und zwei Todesfälle in Senioreneinrichtung



Come-on berichtet über einen erneuten Corona Ausbruch im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef (siehe auch Beitrag unten unter dem Datum 22.04.2021). Zwei Personen sind bislang an einer Corona Infektion verstorben – obwohl sie beide vollständig geimpft waren. Die Einrichtung betont, dass sie natürlich „schwer vorerkrankt“ waren.

Derzeit sind noch 8 Personen des Seniorenzentrums infiziert, zwei davon befinden sich in stationärer Behandlung. Bei den infizierten Mitarbeitern gebe es keine schweren Verläufe. Pflegedienstleitung Corinna Flüs ist der Überzeugung, dass „die Impfung hier Wirkung zeigt“. Wir behaupten: Wie mittlerweile wirklich jeder mitbekommen haben sollte, haben Personen unter 70 Jahren ein sehr geringes Risiko für einen schweren Corona Verlauf. Es hängt also viel wahrscheinlicher eher am geringeren Alter der Mitarbeiter – als an irgendeiner Impfung.

25.08.2021 Landkreis Schaumburg: 37 Corona Infektionen trotz vollständigem Impfschutz



Die Schaumburger Nachrichten berichten über offiziell 37 sogenannte „Impfdurchbrüche“ im Landkreis Schaumburg. In der Vorschau des Bezahl-Artikels ist lediglich zu lesen, dass die Quote ja sehr gering sei und nur 0,046% der Infektionen ausmache. Wie immer ist dies eine Milchmädchenrechnung – denn wie jeder weiß, werden die Infizierten seit 18 Monaten gezählt, wohingegen erst seit einigen Monaten die Impfungen in Deutschland angekommen sind. Zudem sind Geimpfte vielerorts von der Testpflicht ausgenommen – sprich deren Wahrscheinlichkeit dann auch erfasst zu werden ist eben geringer. Der Herbst und Winter (und die Anzahl Geimpfter und Ungeimpfter in Deutschlands Krankenhäusern) wird sicherlich Gewissheit bringen.

24.08.2021 Gladbach: Fußballprofi Matthias Ginter trotz doppelter Impfung mit Corona infiziert



Bild berichtet über Fußballprofi Matthias Ginter (27 Jahre), der am letzten Samstagabend wegen Kreislaufproblemen vorzeitig ein Spiel verlassen musste. Jetzt ist klar: Er ist mit dem Coronavirus iinfiziert – obwohl er bereits doppelt geimpft ist. Er befindet sich nun in häuslicher Quarantäne.

Auch die Aachener Zeitung berichtet über den Fall.

24.08.2021 Heinsberg: Trotz Impfung Todesfall in Senioreneinrichtung



Die Aachener Zeitung berichtet über einen Todesfall in einer Heinsberger Senioreneinrichtung bei einer geimpften Person. Alle Details sind hinter der Bezahlschranke.

24.08.2021 Nordfriesland: Aktuell 21 Corona Infizierte mit vollständigem Impfschutz



Die SHZ berichtet über aktuell 21 Corona Infizierte mit vollständigem Impfschutz in Nordfriesland. Dies mache nur einen kleinen Teil der aktuell 130 Infektionen in Nordfriesland aus – allerdings vergisst die Zeitung, dass Geimpfte sich seltener testen lassen müssen und deshalb einfach nicht so oft „gefunden“ werden und in der Statistik auftauchen.

24.08.2021 Corona-Infektion bei Giulia Siegel und Ludwig Heer trotz doppelter Impfung



Die Abendzeitung München berichtet über eine Corona Infektion bei den „C-Promis“ Giulia Siegel und Ludwig Heer. Obwohl „sie doppelt geimpft sind und aufgepasst haben“, haben die beiden sich im Urlaub infiziert. Die aus „Temptation Island“ bekannt gewordenen „C-Promis“ sind sich sicher „dass sie ohne Impfung im Krankenhaus gelandet wären“.

24.08.2021 Saarland: Trotz vollständiger Impfung – 91 „Impfdurchbrüche“



Die Saarbrücker Zeitung berichtet über bislang offiziell 91 Corona Erkrankungen bei Menschen mit vollständigem Impfschutz im Saarland. Auf der Intensivstation des Klinikums Saarbrücken gab es bislang dennoch keinen Covid-Patienten mit vollständiger Impfung – titelt die Zeitung. Interessant wäre hier zu wissen, wie viele „Covid Patienten auf der Intensivstation ohne Impfung“ bislang in Deutschlands kleinstem Bundesland zu verzeichnen waren. Aber vielleicht wartet diese Info ja hinter der Bezahlschranke auf die Leser? Mehr Informationen als hier zusammengefasst, gibt es jedenfalls keine, in der frei verfügbaren Vorschau.

23.08.2021 Mainz-Bingen: Corona Ausbruch in Seniorenheim – 21 Infektionen, 20 davon bei vollständig Geimpften



Der Merkurikst Mainz berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim im Landkreis Mainz-Bingen. 18 Bewohner und 3 Mitarbeiter haben sich demnach mit dem Coronavirus infiziert.

Pikant dabei: 20 der 21 Infektionen fanden bei vollständig geimpften Personen statt.

„Allerdings zeigt uns dieser Fall: Einen 100-Prozentigen Schutz vor einer Infektion gibt auch die Impfung nicht“, sagte der für das Gesundheitsamt zuständige dritte Kreisbeigeordnete Erwin Malkmus. Er nutzt direkt die Chance, um die Senioren auf den dritten „Piks“ einzustimmen. Da ihre zweite Impfung bereits im Februar war, ist laut Herrn Malkmus eine dritte Impfung nun überfällig.

22.08.2021 19-Jähriger erleidet Herzstillstand und stirbt nach Impfung



Viele Medien, unter anderem Inselradio Mallorca oder die Bild, berichten über einen 19 Jahre alten Deutschen, der sich gegen das Corona Virus impfen ließ und daraufhin (laut Aussage seiner Schwester) ständig gesundheitliche Probleme erlitt. Der junge Mann machte nun einen Urlaub auf Mallorca und hat am Strand der Platja Muro unweit von Port d’Alcúdia mit seiner Schwester gebadet, als er plötzlich über Unwohlsein klagte und Blut spuckte. Kurz danach sackte er zusammen, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

Retter versuchten eine Stunde lang, ihn zu retten, konnten aber nichts mehr für den Mann tun – er wurde er für tot erklärt.



Der Urlauber litt seiner Schwester zufolge an einem angeborenen Herzfehler, konnte aber ein ganz normales Leben führen. Den Rettungskräften habe die Schwester gesagt, dass die gesundheitlichen Probleme ihres Bruders nach seiner Corona-Impfung begonnen haben.

22.08.2021

Update 27.08.2021 Gambach: Ulrike Donaubauer (58) leidet über Monate unter Impfnebenwirkungen – zahlreichen anderen Menschen geht es genauso



Der Donaukurier berichtet in einem Bezahlartikel über Ulrike Donaubauer (58) aus Gambach (Landkreis Pfaffenhofen). Diese ließ sich im April gegen Corona impfen und leidet seitdem unter Muskel- und Gelenkschmerzen, die mittlerweile sogar chronisch geworden sind. In dem Artikel heißt es:

„Die Gambacherin bezeichnet sich selbst als ‘Bewegungsmensch’. Aber urplötzliche konnte sie keine 500 Meter mehr gehen. Bald gesellten sich zu den Beschwerden die erwähnten Muskel- und Gelenkschmerzen. Sie ging zum Arzt, der es mit Kortison versuchte. Aber außer geschwollenen Knöcheln und ständigem Schwindel änderte sich nichts. Nach fünf Tagen haben wir die Behandlung abgebrochen“.

In den Details hinter der Bezahlschranke geht es dann um eine neuartige Behandlung durch Josef Pöppel, der in Fahlenbach lebt und als Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt an einer Schmerztherapie für Tinnituspatienten forscht. Mit einer „EMV-Akustikkammer“ Behandlung konnte er der Frau helfen.



Update 27.08.2021: In einem weiteren Bericht vom Donaukurier wird erwähnt, dass die Zeitung zahlreiche Zuschriften erhielt, von Personen, die dasselbe Schicksal teilen wie Ulrike Donaubauer. Offensichtlich sind die Corona Schutzimpfungen doch nicht so wirkungsfrei, wie in den Medien dargestellt.

21.08.2021 Bielefeld: Impfversager bei „Bielefelder Test-Arzt“



Das Westfalen Blatt berichtet über Ulrich Quellmalz, einen doppelt geimpften Arzt aus dem Bielefelder Testzentrum. Dieser ist nun – trotz seines Impfschutzes – an Corona erkrankt. Er hat Symptome wie „Husten, Schnupfen, Kopfweh und Gliederschmerzen“ und bezeichnet sie als „nicht wirklich schlimm, aber auch nicht richtig gut“. Er hat offensichtlich einen milderen Verlauf – wie er bei den meisten Corona Infizierten vorkommt (geimpft oder ungeimpft).

20.08.2021 Wetter: Infektionen und zwei Todesfälle (trotz Impfung) in Seniorenheim



Die Westfalenpost berichtet über zahlreiche Corona Infektionen und zwei Todesfälle im komplett durchgeimpften Haus Magdalena in Wetter. Mit all den hier gesammelten Fällen sollte langsam jedem klar sein, dass die Impfung auch nicht vor schweren Corona Verläufen oder gar dem Tod schützt. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke – wir vermuten dort Rechtfertigungen, die sich auf eine „besonders aggressive Mutante“ beziehen.

20.08.2021 Bremerhaven: Trotz Impfung 20 Impfdurchbrüche



Nord24 berichtet über insgesamt 20 Impfdurchbrüche bei dem „Impfvorreiter“ Bremerhaven. Dort sind bereits 68,7% der Bevölkerung vollständig geimpft (abzuglich der Personen unter 12 Jahren, die nicht geimpft werden dürfen, kommt man sicherlich auf eine noch deutlich höhere Impfquote). Dennoch kam es bislang zu 20 Impfdurchbrüchen eben bei vollständig Geimpften.

19.08.2021 Berlin: Jeder zehnte Corona Patient trotz Impfung erkrankt



Die Berliner Zeitung berichtet über eine Aussage des Intensivmediziners Christian Karagiannidis, lat dem schon aktuell jeder zehnte Corona Patient in deutschen Krankenhäusern voll geimpft ist. Das klingt erstmal nach nicht viel und man könnte (voreilig) auf eine gute Schutzwirkung der Impfung schließen. Bedenkt man aber, dass die Impfung erst seit Juni großflächig verspritzt wird (Aufhebung der Priorisierung) dann wird klar: der Zeitraum, seit dem vollständig Geimpfte auch wirklich eine Chance hatten, sich anzustecken ist klein. Der Herbst und Winter wird darüber aber dann endgültig Klarheit geben.

19.08.2021 Herford: 204 Corona Infektionen bei vollständig Geimpften – mehr als die Hälfte davon symptomatisch



Die Neue Westfälische berichtet über derzeit offiziell 204 erfasste „Impfdurchbrüche“, d.h. Corona Infektionen bei vollständig geimpften Menschen. Interessant daran ist, dass mehr als die Hälfte (130) der Meldungen einen „symptomatischen Verlauf“ aufweisen. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

19.08.2021 Hattersheim: 17 Personen in EVIM Pflegeheim mit Corona infiziert – alle haben vollständigen Impfschutz



Die Frankfurter Neue Presse berichtet über einen Corona Ausbruch im EVIM Pflegeheim in Hattersheim. 14 Senioren und 3 Mitarbeiter haben sich demnach mit dem Coronavirus infiziert – alle Infizierten seien vollständig geimpft gewesen.

18.08.2021 Rimbach: Zwei Todesfälle durch Corona – bei vollständig geimpften Personen



Die Allgemeine Zeitung berichtet über zwei Todesfälle in einer Rimbacher Pflegeheim durch eine Corona Erkrankung, allerdings bei vollständig geimpften Personen. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

18.08.2021 Gladbeck: Corona Infizierter in Seniorenheim – trotz vollständiger Impfung



Die WAZ berichtet über eine Reihentestung im Caritas-Seniorenzentrum Johannes-van-Acken-Haus in Gladbeck. Bei einer Person wurde dabei eine Corona Infektion erkannt – die Person hatte vollständigen Impfschutz. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

18.08.2021 Köln: Aktuell ist jeder fünfte Corona Infizierte ist vollständig geimpft



Express berichtet darüber, dass derzeit 22% der Corona Infizierten in Köln bereits vollständigen Impfschutz haben. Über den Anteil der Personen mit mindestens einer Impfung, wird im Artikel nichts gesagt.

18.08.2021 Niedersachsen: Aktuell 622 Corona Infektionen bei vollständig geimpften Personen



Nord24 berichtet darüber, dass aktuell ganze 622 Personen in Niedersachsen mit Corona infiziert sind – obwohl sie bereits vollständigen Impfschutz haben. Das entspreche nur 0,4% aller Infizierten, sagt der Artikel. Das Problem bei solchen Aussagen ist: die Infizierten werden seit 18 Monaten „gezählt“. Vollständig Geimpfte gibt es in größerem Umfang erst seit einigen Wochen. Der Vergleich der Zeitung hinkt also gewaltig.

17.08.2021 Grünstadt: 5 Fußballspieler infiziert – obwohl sie bereits geimpft sind



Die Rheinpfalz berichtet über Corona Infektionen beim VfR Grünstadt. Demnach hat Spielleiter Gerd Schmitt, Gau-Algesheim, bestätigt, dass 5 Spieler des rheinhessischen Landesligisten trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Artikel befindet sich vollständig hinter der Bezahlschranke.

17.08.2021 Dresden: Vollständig geimpfte Frau stirbt an Corona



Die Sächsische berichtet im Liveticker über eine 95 Jahre alte Frau, die trotz vollständiger Impfung an Corona verstorben ist. Sind also noch nicht einmal die vulnerablen Gruppen durch die Impfung vor dem „Coronatod“ geschützt?

16.08.2021 Fürstenfeldbruck: 24 jahre alte Verwaltungschefin des Impfzentrums erkrankt trotz vollständigem „Impfschutz“ an Corona



Die Süddeutsche berichtet, dass die 24 Jahre alte Lena Deininger, Verwaltungschefin des Fürstenfeldbrucker Impfzentrums, „mittelschwer“ an Corona erkrankte. Ihre Symptome waren: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns – „das ganze Programm“, schreibt die Süddeutsche. Wie war das noch gleich – die Impfung schützt sicher und wirksam?

14.08.2021 Märkischer Kreis: Immer mehr Geimpfte infizieren sich mit Corona



Come-on berichtet über zahlreiche Corona Infektionen bei vollständig geimpften Personen. Aktuell sind im Märkischen Kreis 301 Frauen und Männer infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Unter den Infizierten befinden sich 48 Menschen, die bereits über vollständigen Impfschutz verfügten und dennoch positiv getestet wurden. Das entspricht einem Anteil der vollständig Geimpften an allen Infizierten von 16 Prozent. Dazu kommen noch zahlreiche infizierte Erstgeimpfte – deren Anzahl im Artikel aber nicht genannt wird.

13.08.2021 Essen: Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nach Corona Ausbruch in Pflegeeinrichtung – alle Infizierten waren vollständig geimpft



Die WAZ berichtet über einen Corona Ausbruch in der Essener Pflegeeinrichtung „Hospital zum Heiligen Geist“. 22 Personen (17 Bewohner und 6 Mitarbeiter) wurden demnach mit dem Coronavirus infiziert – alle infizierten Personen waren vollständig geimpft. Vier der Infizierten mussten aufgrund der schwere der Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei Personen sind mittlerweile verstorben.

Die WAZ nimmt dies als Anlass, die dritte Impfrunde zu bewerben. Offensichtlich verstehen viele Journalisten immer noch nicht, dass die ganzen Wirksamkeitsberechnungen reine Werbepropaganda der Pharmaindustrie sind.

13.08.2021 Karlsruhe: Vollständig geimpftes Ehepaar wegen Corona Erkrankung auf Intensivstation



KA-news berichtet in einem Artikel über das Ende der kostenlosen Corona-Tests nebenbei, dass derzeit die einzigen beiden Patienten, die wegen einer Corona Erkrankung im Städtischen Klinikum Karlsruhe auf Intensivstation behandelt werden müssen, ein vollständig geimpftes Eheppar sind.

Frau Merkel, wie war das nochmal, die Impfung schützt wirksam vor schweren Verläufen? Vielleicht sollten Sie einmal unseren Artikel über die geschönten Wirksamkeitsstudien lesen – vielleicht fallen Sie dann nicht mehr auf die plumpen Aussagen der Pharmaindustrie herein.

11.08.2021 Lahn-Dill-Kreis: Vollständig Geimpfter steckt bei Vereinstreffen 11 weitere, vollständig Geimpfte an



Die Hessenschau berichtet in ihrem Liveticker über ein Vereinstreffen im Lahn-Dill-Kreis. Dort seien 16 Personen anwesend gewesen, eine habe dabei 11 weitere Personen angesteckt. Im Text heißt es nebenbei „alle seien vollständig geimpft gewesen“.

11.08.2021 Mainz: 2 von 4 Corona Infizierte beim FSV Mainz hatten bereits vollständigen Impfschutz



Das ZDF berichtet über einen Corona Ausbruch beim Fußball-Bundesligaverein FSV Mainz. Demnach sind dort drei Spieler und ein Co-Trainer mit dem Coronavirus infiziert. In einem schlanken Nebensatz wird erwähnt, dass zwei Personen bereits einen vollständigen Impfschutz hatten. Ob die anderen bereits die erste Impfung hatten, wird nicht erwähnt.

10.08.2021

Update 25.08.2021 Starnberg: Corona Ausbruch in Malteserstift – alle Infizierten waren geimpft



Die Süddeutsche berichtet über insgesamt 6 Infizierte im Malteserstift St. Josef im Starnberger Ortsteil Percha. Dabei handele es sich um 2 Mitarbeiter und 4 Senioren. Laut Gesundheitsamt habe eine vollständig geimpfte Mitarbeiterin das Virus in die Einrichtung getragen und dort dann ausschließlich vollständig Geimpfte angesteckt.



Update 25.08.2021: Die Süddeutsche berichtet über insgesamt 11 Infizierte und einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus – alle Betroffenen waren doppelt geimpft.

09.08.2021 Villingen-Schwenningen: Voll geimpfter Mann erliegt dem Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Klinikum



Der Südkurier berichtet über einen Mann, der vergangene Woche nach „einem rund einwöchigen Kampf ums Überleben“ dem Coronavirus erlag. Das besondere: der Mann war vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

07.08.2021 Rottweil: „… nach der Coronaimpfung friedlich eingeschlafen“



Im Schwarzwälder Bote erschien am 07.08.2021 eine Traueranzeige, in der der Tod von Josefine Zink angezeigt wird. Sie starb im stolzen Alter von 101 Jahren. Markant: In der Traueranzeige heißt es wortwörtlich: „… nach der Coronaimpfung friedlich eingeschlafen“. Da fehlen sogar uns die Worte.

07.08.2021 München: 35 Jahre alte Frau erleidet „peristierende multiple Fascienprobleme“ nach Coronavirus Impfung



Uns wurde ein Notfallschein einer Behandlung bei einem Münchner Arzt zugesendet. Darin ist zu lesen, dass eine 1986 geborene Person nach einer AstraZeneca Impfung am 09.06.2021 nun „peristierende [anhaltende] multiple Fascienprobleme an Rumpf und Extremitäten und dezente radikuläre [von den Nervenwurzeln ausgehende] Schmerzen“ hat.

Da der Arzt offensichtlich nicht weiß, was die Ursache ist, gibt man halt „Versuchsweise Naproxen 500 2×1“ – ein Schmerzmittel… was man nicht bei Blutungen oder Problemen der Blutgerinnung einnehmen sollte. Da kann man der Frau nur wünschen, dass sie von den anderen Nebenwirkungen der AstraZeneca Impfung verschont bleibt.

07.08.2021 Hattersheim: 17 vollständig Geimpfte in Seniorenheim mit Coronavirus infiziert



Die Hessenschau berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Hattersheimer Seniorenheim. 14 Bewohner und 3 Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert – alle haben bereits zwei Impfungen und damit vollständigen Impfschutz. Die Inzidenz sprang im Kreis deswegen von 19,7 auf 31,4.

Bereits am 15.05.2021 berichteten wir über einen Corona Ausbruch in einem Hattersheimer Seniorenheim (siehe unten). Ob es sich um die selbe Einrichtung handelt ist unklar – in beiden Artikeln werden keine konkreten Einrichtungsnamen genannt.

06.08.2021

Update 13.08.2021

Update 17.08.2021

Update 18.08.2021

Update 24.08.2021 Höchstädt: Corona Ausbruch in Pflegeheim – 13 von 14 Infizierten sind vollständig geimpft



Der BR berichtet im Liveticker über einen Corona Ausbruch im Höchstädter Seniorenheim Lipp. Derzeit sind 12 Bewohner und 2 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Eine der 14 infizierten Personen ist ungeimpft



Update 13.08.2021: Die Augsburger Allgemeine berichtet, dass die Lage aktuell dramatisch ist. Mittlerweile ist die Anzahl der Infizierten Senioren auf 34 und die der Mitarbeiter auf 14 angestiegen. Es sind drei Todesfälle zu beklagen. Über den Impfstatus der Infizierten und Verstorbenen schweigt die Zeitung – es wird lediglich erwähnt, dass „auch vollständig Geimpfte“ betroffen seien. Bei der hohen Impfquote unter Senioren und dem Fehlen dieser Information, kann man nur böses erahnen. Ist die Impfung überhaupt wirksam?



Update 17.08.2021: Wir wurden auf einen Artikel von ImSüden hingewiesen, in dem erwähnt wird, dass 94,5% der Bewohner geimpft sind. Die Masse der 34 infizierten Senioren ist also bereits „durchgeimpft“.



Update 18.08.2021: ImSüden berichtet über einen Anstieg der Infektionen. So sind aktuell 44 Personen infiziert – 37 Bewohner und 17 Mitarbeiter. Brisant: 5 Infizierte sind zwischenzeitlich verstorben.



Update 24.08.2021: Die Augsburger Allgemeine berichtet zwischen den Zeilen über drei weitere Todesfälle in dem Seniorenheim:

„Zuletzt waren am Freitag, 20. August, zwei weitere Todesfälle vom Landratsamt gemeldet worden. Die Zahl der Verstorbenen stieg damit auf 125. Die beiden Fälle stehen im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Seniorenheim Lipp.

Auch am Donnerstag bestätigte das Dillinger Landratsamt, dass ein weiterer Mensch im Höchstädter Pflege- und Seniorenheim Lipp in Zusammenhang einer Corona-Erkrankung gestorben ist. Laut Landratsamt habe die Person Vorerkrankungen gehabt. Insgesamt muss die private Einrichtung seit dem Ausbruchsgeschehen bisher acht Todesfälle beklagen.“

06.08.2021 Sylt: Geimpfter Gast mit Corona infiziert – „Dorfkrug“ muss schließen



Auf der Facebookseite (Screenshot davon hier) des „Dorfkrugs“ wird der ganze Irrsinn der aktuellen Corona-Politik und der Corona-Panik in nur wenigen Zeilen für jedermann sichtbar:

In dem Restaurant werden alle Mitarbeiter – egal ob geimpft oder ungeimpft – täglich getestet. Ironischerweise wurde dem Dorfkrug heute von einem geimpften Gast gemeldet, dass dieser sich mit Corona infiziert habe. Der Dorfkrug hat sich daraufhin für PCR-Testungen des gesamten Teams „entschieden“ (wir würden gerne wissen, inwieweit die Mitarbeiter hier selbst entscheiden konnte, ob sie sich ein Stäbchen in den Rachen stecken lassen oder nicht…). Bei einem Mitarbeiter fiel der PCR-Test positiv aus. Ergebnis und Siegerehrung: Der Betrieb ist in Absprache mit dem Gesundheitsamt dicht – alle Mitarbeiter, die Kontakt zu dem infizierten Geimpften hatten, sind in Quarantäne.

06.08.2021 Sachsen: Bis Ende Juni schon 800 vollständig Geimpfte mit Coronavirus infiziert



Uns wurde ein Artikel aus der Freien Presse vom 06.08.2021 zugesandt, in dem von einer Anfrage der AfD-Fraktion berichtet wird. Demnach haben sich bis Ende Juni ganze 793 Personen, die vollständig geimpft waren, offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Brisant: Nicht einmal die Hälfte davon (lediglich 330 Personen) zeigten keine Symptome. Über den Verlauf bei den andern 463 Menschen wird nicht näher berichtet.

06.08.2021 Mainz: Aktuell sind 160 Personen mit dem Coronavirus infiziert – 60 davon trotz Impfung



Der Merkurist berichtet über die aktuellen Corona Zahlen in Mainz und Mainz-Bingen. Demnach gelten aktuell 160 Personen als „Coronavirus infiziert“. Brisant: 60 Menschen davon sind bereits geimpft.

06.08.2021 „Es kommen immer mehr Menschen hierhin, die nach der Impfung einen Schlaganfall erlitten haben“



Uns wurde ein Bericht eines Mannes auf Facebook zugeschickt, der die dramatischen Folgen einer Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Moderna beschreibt. In drei Beiträgen (1a, 1b, 2, 3) beschreibt ein Mann, dass er und seine Frau am 12.07.2021, einen Tag nach ihrer Impfung, in das Gummersbacher Krankenhaus gefahren wurden. Die Symptome bei dem Mann waren: Fieber, Gliederschmerzen und Sprachschwierigkeiten.

Der Mann schreibt „Weitere Impfungen wird es bei mir jedenfalls keine mehr geben, zumal auch die Krankenhäuser, in denen ich gestern war, mit den Impffolgen nur schulterzuckend umgehen, weil die datanbasierende Kenntnislage nur hauchdünn ist (und das geben die behandelnden Ärzte auch offen zu). Mein Vertrauen als Impfgeschädigter ist jedenfalls dahin!”

Am 26.07.2021 postet der Mann dann wieder einen Beitrag zum Rehaantritt. Hier wurde er mit den Worten begrüßt: „Es kommen immer mehr Menschen hierhin, die nach der Impfung einen Schlaganfall erlitten haben“.

Wir gehen etwas detailierter auf das Schicksal in einem eigenen Beitrag ein.

05.08.2021 21 Segeberger steckten sich trotz vollständiger Impfung mit Coronavirus an



Die Kieler Nachrichten berichten über mindestens 21 Segeberger, die trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankt sind. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

03.08.2021 Wittislingen: Corona Ausbruch in Pflegeheim – trotz Impfung



Der BR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Wittislingen. Dort sind 7 von 13 Bewohnern mit dem Coronavirus infiziert – alle waren vollständig geimpft. Auch eine Pflegekraft sei infiziert, diese sei aber nicht geimpft gewesen. Im Anschluss kommt die von den öffentlich-rechtlichen Medien gewohnte Rechtfertigung der Ansteckung trotz der vollständigen Impfungen. Man liest, dass der Impfschutz natürlich individuell vom Einzelnen abhängig ist und bei älteren Menschen auch die Medikamente, die diese oft täglich einnehmen, eine Rolle spielen können. Dann wird auf den milderen Verlauf bei geimpften hingewiesen – ohne diesen durch eine Studie oder ähnliches zu belegen. Denn wie mittlerweile klar ist, ist die Infektionssterblichkeit über alle Altersgruppen hinweg gerade einmal 0,15% – bei Menschen unter 60 sogar nur 0,05%. Aber das erwähnt der BR natürlich nicht.

03.08.2021 Jena: 55 Jahre alter Familienvater stirbt 5 Monate nach Coronavirus Impfung an Folgen von Hirnblutung



Uns wurde ein Artikel aus der Ostthüringer Zeitung vom 03.08.2021 zugesandt, in dem der Fall eines 55 Jahre alten Mannes erläutert wird, der am 10.03.2021 mit dem Vakzin des Herstellers von AstraZeneca geimpft wurde. Zunächst litt er unter den „bekannten Nebenwirkungen“, dann verschlechterte sich sein Zustand: halbseitige Lähmung, Sprachverlust und Krampfanfälle – das waren die Symptome. Die Diagnose: Sinusvenenthrombose, verursacht durch das Impfen mit AstraZeneca.

Mit dem Hubschrauber wurde der Mann von Gera nach Jena ins Klinikum geflogen und notoperiert. Er überlebte den Eingriff und kam anschließend in eine Rehabilitationsklinik. Dort allerdings erlitt er eine weitere Hirnblutung. Wieder wurde er ins Klinikum Jena gebracht, wo er vergangenen Donnerstag verstarb.

30.07.2021 Morbach: 7 Personen in Seniorenzentrum mit Coronavirus infiziert – fast alle bereits geimpft



Der Volksfreund berichtet über einen Corona Ausbruch im Morbacher Seniorenzentrum St. Anna. Der Artikel befindet sich fast vollständig hinter der Bezahlschranke, uns liegt er vor.

Im Artikel wird erwähnt, dass in dem Seniorenzentrum 2 Bewohner an Corona erkrankt sind – obwohl alle Bewohner bereits geimpft sind. Außerdem wurden 5 Mitarbeiter positiv getestet – aber auch unter den Mitarbeitern beträgt die Impfquote 95%. Das heißt sehr wahrscheinlich sind auch diese 5 Personen alle bereits gegen das Coronavirus geimpft.

So viel zur angepriesenen 95% Wirksamkeit – die sich ja ausdrücklich auf jegliche Art der Erkrankung (und keine schweren Verläufe) bezieht.

29.07.2021 Hagen: Bislang offiziell 12 Corona Erkrankungen bei vollständig Geimpften



Die Stadt Hagen berichtet auf ihrer Website über bislang offiziell 12 Coronavirus Infektionen bei vollständig geimpften Personen. Die Stadt begründet mit solchen „Impfdurchbrüchen“ das Aufrechterhalten von „Hygieneregeln“ wie der Maskenpflicht.

28.07.2021 Sachsen-Anhalt: Offiziell mehr als 300 Corona Fälle – trotz vollständiger Impfung



Die Volksstimme berichtet über 316 Corona Infektionen in Sachsen Anhalt – bei Personen, die vollstängiden Impfschutz hatten. 19 Personen davon sind an der Corona Erkrankung gestorben. Ist das der versprochene „Schutz vor schweren Verläufen“?

28.07.2021 Darmstadt: Vier weitere Corona Fälle beim Fußballverein „Darmstadt 98“ – auch Geimpfte



Die Hessenschau berichtet über einen Corona Ausbruch beim Zweitligist Darmstadt 98. Mittlerweile sind 7 Spieler positiv getestet – auch Geimpfte sind darunter. Weitere Details hierzu erwähnt die Hessenschau nicht.

27.07.2021 Recklinghausen: 101 Corona Erkrankungen – trotz vollständiger Impfung



Die Recklinghäuser Zeitung berichtet über bislang 21 Personen in Kreis Recklinghausen, die seit Februar – trotz vollständiger Impfung – an Corona erkrankt sind. Im gesamten Landkreis sind es sogar 101 solcher „Impfdurchbrüche“ gewesen. „Die Impfung schützt nicht zu 100 Prozent vor einer Ansteckung, aber vor einem schweren Verlauf“, so die Sprecherin des Landkreises Lena Heimers. Die gesammelten Berichte, unter anderem hier auf dieser Seite, widerlegen diese Aussage offensichtlich.

27.07.2021 Helios Chef Franceso De Meo erleidet mit 57 Jahren nach Erstimpfung eine Embolie und muss auf Intensivstation



Die Welt berichtet in einem Beitrag über den 57 Jahre alten Helios-Health Chef, Francesco De Meo. Im Artikel wird direkt zu Beginn erwähnt, dass er nach seiner Erstimpfung eine Embolie erleidete und auf Intensivstation behandelt werden musste. Natürlich würde er sich dennoch jederzeit wieder impfen lassen.

Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke. Wir haben den Fall in einem eigenen Bericht aufgegriffen.

26.07.2021 Landkreis Rottweil: 295 geimpfte Personen waren bisher infiziert – 6 sind davon verstorben



Aus einer Anfrage bei fragdenstaat.de und dem entsprechenden Antwortschreiben des Landratsamts Rottweil geht hervor, dass ofiziell inzwischen ganze 295 Personen in dem Landkreis trotz mindestens einer Coronavirus Impfung mit eben diesem Virus erkrankten. 6 Personen davon starben.

Dies war ein reiner Zufallsfund, der wieder einmal zeigt: wenn engagierte Bürger in diesem Bereich nicht selbst aktiv nach Informationen suchen, findet man darüber in den „Quantitätsmedien“ keinerlei Berichterstattung.

26.07.2021 Neckar-Odenwald Kreis: Bisher 5 infizierte Personen – trotz vollständiger Coronavirus Impfung



Bei einer weiteren Anfrage bei fragdenstaat.de hat das Landratsamt des Neckar-Odenwald Kreises, nach vielem hin und her einen Teil der angefragten Informationen herausgegeben. Demnach sind bisher 5 Personen trotz vollständiger Coronavirus Impfung an dem Virus erkrankt. Eine detaillierte Angabe wie der Landreis Rottweil (siehe Eintrag darüber) bleibt der Landkreis dem Fragesteller schuldig.

25.07.2021 Franken: Bislang offiziell 308 Corona Erkrankungen bei voll geimpften Menschen



inFranken.de berichtet über offiziell 308 sogenannte „Impfdurchbrecher“ – voll geimpfte Personen, die trotz ihres vollständigen Impfschutzes an Covid 19 erkrankten. Bayernweit seien bislang nut 0,02% der Geimpften an Covid-19 erkrankt. Was sich zunächst gut anhört, ist wieder einmal das bewusst falsche Darstellen von Zahlen: So werden die „Covid-19“ Erkrankten seit Beginn der Pandemie gezählt (Ende 2019 / Anfang 2020), wohingegen es erst seit Mitte 2021 die ersten vollständig geimpften Menschen in Deutschland gibt.

Man vergleicht bewusst Äpfel mit Birnen, um den Menschen die Impfung schmackhaft zu machen.

25.07.2021 Duisburg: 133 Corona Infektionen – trotz vollständiger Impfung



Auch die WAZ berichtet über 133 Impfdurchbrüche – nennt aber, dass es wahrscheinlich ist, das nicht alle Fälle erfasst wurden. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

24.07.2021 Radrennfahrer Simon Geschke: Corona Infektion und damit Olympia aus – trotz Impfung



Radsport-news berichtet über Simon Geschke, einen 35 Jahre alten Radrennprofi, der dieses Jahr sogar an der Tour de France teilnahm. Geschke ließ sich gegen das Coronavirus impfen und wurde dennoch im Zuge der Teilnahme bei den olympischen Spielen in Japan positiv auf das Coronavirus getestet. Symptome hat er keine – der CT-Wert des Tests ist auch 31 und damit ist er faktisch nur „ein bisschen positiv“ – dennoch bedeutet dies das Olympia aus für ihn.

Sein Zimmernachbar in Japan darf weiterhin an den Rennen teilnehmen – allerdings muss er nach den Rennen in Isolation.

Wieder ein Beispiel mehr für den Test-Irrsinn und den „nicht-Nutzen“ der Impfung.

22.07.2021 Berlin und Brandenburg: Etwa 1.200 Coronavirus Infektionen trotz vollständiger Impfung



Der RBB berichtet über Aussagen des Brandenburger Gesundheitsministeriums und der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. Danach haben sich bislang offiziell in Brandenburg 669 Personen und in Berlin 527 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – obwohl sie bereits vollständigen Impfschutz hatten.

22.07.2021 Bislang bundesweit 116 Anträge auf Entschädigung für Nebenwirkungen in Folge einer Coronavirus Impfung



Uns wurde ein Bericht aus der SHZ Tageszeitung zugesandt (etwas unscharf, der online Artikel ist – fast vollständig hinter der Bezahlschranke – hier zu lesen). Demnach wurden bislang 8 Anträge auf Entschädigung wegen Impfnebenwirkungen in Folge einer Coronavirus-Impfung in Schleswig Holstein und 116 Anträge bundesweit gestellt.

Brisant dabei: Um Anspruchsberechtigt zu sein, müssen mindestens 6 Monate andauernde Beschwerden bestehen. Wenn man bedenkt, dass die Impfkampagne erst Anfang des Jahres startete, können also folglich erst sehr wenige Personen überhaupt antragsberechtigt sein. Vor diesem Hintergrund, ist die Anzahl von 116 Anträgen durchaus ernst zu nehmen.

22.07.2021 Mecklenburg-Vorpommern: 388 Menschen trotz vollständiger Impfung mit Coronavirus infiziert – 16 davon verstarben



Der Nordkurier berichtet über offiziell 388 Menschen, die sich trotz vollständigem Impfschutz mit dem Coronavirus infiziert haben. Bei 70 Personen davon war sogar eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich, 16 Personen – trotz vollständigem Impfschutz – mit oder an Corona verstorben. 95% Schutz – wer glaubt das bitte noch?

22.07.2021 Schleswig-Holstein: Alleine im Juli offiziell aktuell 57 vollständig Geimpfte mit dem Coronavirus infiziert



LNOnline berichtet alleine im Juli über 57 Corona Infektionen bei vollständig geimpften Personen – Abstand halten und Maske tragen seien deshalb weiterhin wichtig – ausgenommen hiervon sind natürlich die erlauchten Politiker, allen voran unsere Bundeskanzlerin.

21.07.2021 Osnabrück: Zahlreiche Ausfälle von Linienbussen nach Coronavirus Impfung



Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet über eine Impfaktion bei über 500 Mitarbeitern der Osnabrücker Stadtwerke. Einen Tag später, am Mittwoch, sind dann unter anderem zahlreiche Linienbusfahrer ausgefallen – aufgrund vermehrter Krankmeldungen. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke. Auf Twitter wurde bei den Reisenden um Verständnis gebeten.

20.07.2021 Walldorf: 29 Jahre alte Apothekerin überlebt nur knapp Hirnvenenthrombose nach Coronavirus Impfung



Die Pharmazeutische Zeitung berichtet über die 29 jahre alte Apothekerin Sonja Kehm aus Walldorf. Diese ließ sich am 24.03.2021 mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca impfen.

Am Tag der Impfung habe sie zunächst „typische Impfreaktionen“ wie Kopfschmerzen, Fieber und Schüttelfrost gehabt. „Die Symptome haben mich absolut nicht beunruhigt. Es war ja bekannt, dass solche Nebenwirkungen auftreten können“, schildert sie der Pharmazeutischen Zeitung. Nach Abklingen der Symptome seien etwa vier bis fünf Tage später erneut moderate Kopfschmerzen aufgetreten, gegen die die Apothekerin Ibuprofen eingenommen habe. Das habe sie ebenfalls nicht beunruhigt, da sie häufiger unter Kopfschmerzen leide, berichtet sie. Über die Möglichkeit der seltenen Nebenwirkung sei sie sich durchaus bewusst gewesen. „Im Nachhinein denke ich, da hätten vielleicht die Alarmglocken bei mir klingeln müssen“.



Sieben Tage nach der Impfung leidete sie immer noch unter Übelkeit und musste sich mehrfach übergeben. Sie wurde in die Notfallambulanz der Kopfklinik Heidelberg gebracht. Dort zeigten sich vermehrt Petechien (eine Vielzahl kleiner Blutergüsse) an ihren Händen und sie litt zudem erneut unter moderaten Kopfschmerzen. Nach Aussage ihrer Mutter hatte sie außerdem Wortfindungsstörungen – die Erinnerung von Sonja Kehm setzt dann für mehrere Tage aus. Sie erleidet eine lebensgefährliche Hirnvenenthrombose. Ihre Eltern seien telefonisch darüber informiert worden, „dass durchaus Lebensgefahr bestehe und man erst nach fünf bis sechs Tagen vorsichtig optimistisch sein könne, da bis dahin der Hirndruck noch ansteigen könne. Eine Operation wolle man möglichst vermeiden“, berichtet die Mutter.



Die nächste Erinnerung hat die junge Frau dann erst wieder über eine Woche später. Zu dem Zeitpunkt sieht sie doppelt, leidet unter Kopfschmerzen, Gesichtsfeldeinschränkung und tauben Fingern. Die Symptome dauern immer noch an – die Pharmazeutische Zeitung berichtet jedoch, dass die Prognose für die 29 Jahre alte Frau „gut“ seien.

20.07.2021 Berlin: 433 Corona Erkrankungen – trotz Impfung



BZ Berlin berichtet über eine Aussage des Stadtentwicklunssenators Sebastian Scheel (die Linke), laut der mittlerweile offiziell 433 Personen in Berlin an dem Coronavirus erkrankt sind – obwohl sie bereits geimpft waren. Auch Tote seien unter den Erkrankten – deren Anzahl wird allerdings im Bericht nicht genannt.

Wer glaubt eigentlich noch, die Mär von der 95% Wirksamkeit der Impfstoffe?

19.07.2021 60 Jahre alter Mann erleidet Entzündung im Bein nach Coronavirus Impfung



Uns wurde anonym eine Meldung über eine Impfnebenwirkung bei einem ca. 60 Jahre alten Mann gemeldet, der seit der ersten Coronavirus Impfung eine Entzündung am rechten Bein hat – das Ganze könnte auf eine Venenentzündung hindeuten – ein Bild davon ist hier zu sehen.

18.07.2021 Venenentzündung im Fuß nach erster BioNTech-Pfizer Impfung



Uns wurde anonym eine Nebenwirkung nach der Impfung mit dem Vakzin von BioNTech-Pfizer gemeldet. Bei der betroffenen Person kam es 9 Tage nach der ersten Impfung zu einer Venenentzündung im Fuß. Die Person hat nun seit 2 Wochen Schmerzen und konnte die ersten Tage nicht mit dem Fuß auftreten.

17.07.2021 Braunschweig: Impfdurchbruch in Seniorenheim – 3 durchgeimpfte Mitarbeiter infiziert



regionalHeute.de berichtet über drei Coronavirus Infektionen bei voll durchgeimpften Mitarbeiten in einem Seniorenheim in Braunschweig. Alle drei Mitarbeiter hatten beide Impfungen des Herstellers BioNTech-Pfizer erhalten und sich dennoch mit dem Coronavirus infiziert.

17.07.2021 Düsseldorf / Bochum: Djamila Böhm begräbt Olympiatraum nach Impfung



Corodok berichtet über einen hinter der Bezahlschranke liegenden Artikel bei RP-online, in dem die Hürdenläuferin darüber berichtet, wie ihr Körper nach der Impfung verrückt spielte und ihre Leistung stark eingeschränkt war. Sie führt das Ganze auf die Corona Impfung zurück, die Anfang Mai alle Sportler, die für „Tokio“ in Frage kamen, vom Deutschen Olympischen Sportbund kurzfristig bekommen haben. Verimpft wurde Johnson & Johnson.

Mehrere Ärzte haben mittlerweile bestätigt, dass es eine Nebenwirkung der Impfung ist. Ein Bild des Fußes ist hier zu sehen. Seitdem kann ihr Körper keine ausdauernden Belastungen mehr ertrage, „es ist, als wäre ich in einem fremden Körper, als hätte ich nicht trainiert“, sagte Böhm dazu.

17.07.2021 Hamburg: Voll Geimpfter könnte 130 Personen infiziert haben



Der NDR berichtet über einen Mann, der sich trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus infiziert hat. Beim Feiern in zwei Bars könnte er 130 weitere Personen infiziert haben, die sich jetzt allesamt in Quarantäne befinden.

16.07.2021 Leverkusen Fußball-Star trotz vollständiger Impfung mit infiziert



Bild berichtet über einen „Corona Schreck“ für Leverkusen-Star Joel Pohjanpalo (26) bei seiner Rückkehr nach der Leih-Saison bei Union Berlin. Gleich am ersten Tag wurde Pohjanpalo positiv auf Corona getestet. Der Spieler befindet sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne und verpasst somit das am Freitag beginnende Trainingslager. Er hat sich nach BILD-Informationen trotz vollständiger Impfung mit dem Virus infiziert.

15.07.2021 Dorfen: 33 Jahre alte Frau erleidet Schlaganfall nach Coronavirus Impfun



Der Merkur berichtet über eine 33 Jahre alte Frau aus Dorfen, die nach ihrer zweiten Impfung, am 29.06.2021, mit dem Vakzin des Herstellers Moderna einen „Mini Schlaganfall“ erlitt.

Sie berichtet: „Nach drei, vier Stunden bin ich plötzlich müde geworden, habe schreckliche Kopfschmerzen und grippeähnliche Symptome bekommen“. Gegen 15 Uhr wird aus den Kopfschmerzen eine massive Migräneattacke. Ihren zehnjährigen Sohn setzt sie vor den Fernseher und ruft ihren am Chiemsee lebenden Freund an. „Der hat sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, erinnert sie sich. „Ich habe total verwaschen geredet.“ Ein Freund und Nachbar, der Rettungssanitäter ist, wird informiert. Als sie auf einmal nicht mal mehr weiß, welcher Wochentag ist, schrillen bei dem Experten alle Alarmglocken. „Er hat gesehen, dass das Schlaganfall-Symptome sind“.

Der Rettungswagen fährt die 33-Jährige, die bis dahin körperlich fit war, ins Mühldorfer Krankenhaus. Sie kommt in den Computertomografen, wo der Schlaganfall durch die Verstopfung eines Blutgefäßes im Gehirn erkannt und medikamentös behandelt wird. Die junge Frau hat Erinnerungslücken und Probleme mit der linken Körperhälfte, „doch die Ärzte meinen, das vergeht“.

Brisant ist zudem: im Mühldorfer Krankenhaus sagen ihr die Ärzte, sie sei an diesem Tag schon der vierte Patient mit heftigen Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung. Und im Rettungswagen erfährt sie, dass sie vor ihr einen ähnlich gelagerten Fall an Bord hatten.



Wie bei dieser Beschreibung der Merkur allen Ernstes von „Mini Schlaganfall“ sprechen kann und das Ganze noch versucht schön zu schreiben mit „die junge Frau würde sich wieder impfen lassen“ – das ist uns vom Corona Blog Team ein Rätsel.

14.07.2021 Halle: Hallescher FC sagt Training wegen Impfnebenwirkungen ab



RTL berichtet über zahlreiche Ausfälle bei den Spielern des Halleschen FC nach der zweiten Corona Impfung. Demnach hätten die meisten Profis am Montag ihre zweite Impfung erhalten. Viele Spieler klagten dem Bericht zufolge anschließend über Übelkeit, Schwäche und Kopfschmerzen.

„Ich hätte schon gern trainiert, aber das bringt nichts, wenn die meisten nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte sind“, sagte HFC-Trainer Florian Schnorrenberg. Bereits das für den Vormittag angesetzte Parcours-Training konnte nicht wie ursprünglich geplant stattfinden. Stattdessen wurden lediglich eine Laufeinheit und Stabilisationsübungen absolviert. Laut “Bild” waren nur 16 Spieler am Mittwoch anwesend.

14.07.2021 Karlsruhe: Zahlreiche doppelt Geimpfte mit dem Coronavirus infiziert



Die Karlsruher Lokalpresse berichtet zwischen den Zeilen darüber, dass in der Bar „Topsy Turvy“ doppelt Geimpfte Gäste zu Besuch waren und sich 34 der 120 Gäste in der Cocktailbar mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch der Wirt selbst hat sich (trotz doppelter BioNTech-Pfizer Impfung) infiziert. Der Ursprung der Infektion soll laut dem Gesundheitsamt auf eine doppelt Geimpfte Reiserückkehrerein aus Mallorca zurückzuführen sein. Die Praxis widerlegt offensichtlich das Märchen der 95 prozentigen Wirksamkeit des BioNTech-Pfizer Vakzins.

13.07.2021 Landkreis Murhardt: Offiziell 41 Coronavirus Infektionen – trotz vollständigem Impfschutz



Die Murhardzer Zeitung berichtet über offiziell 41 dokumentierte Coronavirus Infektionen im Landkreis, die an das RKI gemeldet wurden. Schon im Februar hatte die Zeitung über 44 Coronavirus Erkrankungen nach einer ersten Impfung berichtet – nun kommen 41 offiziell bestätigte Fälle nach einer vollständigen Coronavirus Impfung hinzu. „Weil es möglich ist, sich auch mit Impfung zu infizieren, bleiben die Schutzmaßnahmen wichtig“ – wird im Artikel resümiert.

13.07.2021 „Mitbringsel aus St. Petersburg“: ARD-Russland-Korrespondentin doppelt geimpft mit Coronavirus infiziert



MSN berichtet über Martha Wilczynski, die sich trotz vollständiger Coronavirus Impfung mit ebendiesem infiziert hat. Auch eine FFP2-Maske, die sie ständig getragen habe, habe die Infektion nicht verhindert.

13.07.2021 Sachsen: 19 Todesfälle nach Coronavirus Impfung und 35 Krankenhauseinweisungen wegen Impfnebenwirkungen



Ausgerechnet eine österreichische Seite, der wochenblick.at, berichtet darüber, dass eine Anfrage der AfD ans Tageslicht brachte, dass laut offiziellen Zahlen alleine in Sachsen bereits 19 Menschen nach einer Coronavirus Impfung gestorben seien. Weitere 35 Personen wurden nach einer Coronavirus Impfung (mit dem Verdacht einer Impfnebenwirkung) in ein Krankenhaus eingewiesen. Laut wochenblick.at ist damit die Zahl der Impfgeschädigten in der Gruppe der unter 35 jährigen größer, als die Zahl der „Coronatoten“.

11.07.2021 Bayern: Bislang 36 Anträge auf Entschädigung wegen bleibender Schäden durch Corona Imfpung



Uns wurde ein Artikel aus der Frankenpost vom 11.07.2021 zugesandt, in dem darüber berichtet wird, dass derzeit die ersten Entschädigungsanträge aufgrund von Impfschäden durch die Coronavirus Impfungen beim „Zentrum Bayern Familie und Soziales“ (ZBFS) eingehen. Bislang sind 36 solcher Anträge gestellt worden. Die Antragsteller müssen dann, um Anspruch auf eine monatliche Invalidenrente zu erlangen, einen kausalen Zusammenhang zwischen einem dauerhaften, körperlichen Schaden und einer davorliegenden Impfung nachweisen. Dauerhaft bedeutet, dass der Schaden länger als ein halbes Jahr anhalten muss.

Brisant: Im Zusammenhang mit allen anderen Impfungen in Bayern wurden bislang nur 28 Entschädigungsanträge gestellt. Die Coronavirus Impfung verursacht also wahrscheinlich mehr Impfschäden, als alle anderen Impfungen zusammen.



In einem eigenen Beitrag greifen wir diesen Fall auf und klären, wer in einem Schadensfall aufkommt.

08.07.2021 Butzbach: Geimpfte Eltern haben sich mit dem Coronavirus infiziert – 150 Kontaktpersonen in Quarantäne



Die Wetterauer Zeitung berichtet über eine fünfköpfige Familie, in der zwei Kinder in der Kita „Corona positiv“ getestet wurden. Daraufhin wurde die gesamte Familie getestet und auch die Eltern waren mit dem Coronavirus infiziert – obwohl sie bereits geimpft sind. Da ein Elternteil als Lehrkraft tätig ist, musste die betroffene Schulklasse in Quarantäne.

Auch die gesamte Kita wurde vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Insgesamt wurde für 150 Personen eine solche Quarantäne verhängt.

Welchen Impfstoff die Eltern bekommen haben und ob schon weitere der 150 in Quarantäne geschickten Personen geimpft war, wird im Bericht nicht genannt.

07.07.2021 Sarah Knappik: Notarzt Einsatz nach zweiter Coronavirus Impfung



T-online berichtet über Sarah Knappik, eine 34 Jahre alte Frau, die erst vor wenigen Monaten Mutter geworden ist und die in der Fernsehsendung „Germany’s Next Topmodel“ Bekanntheit erlangte. Auch Sarah Knappik ließ sich gegen das Coronavirus impfen. Nach ihrer zweiten Impfung, ging es ihr danach so schlecht, dass sogar der Notarzt alamiert werde musste. Was es genau für Impfnebenwirkungen oder Komplikationen gab, wollte Sarah Knappik für sich behalten – ebenso wie den Hersteller des Vakzins.

07.07.2021 Essen: 16 Jahre alter Junge erleidet Herzentzündung nach BioNTech-Pfizer Impfung



Die WAZ berichtet über den 16 Jahre alten Kjell aus Essen, der nach der Impfung mit BioNTech-Pfizer eine Herzentzündung erleidete. Ärzte werten dies als „mögliche Reaktion auf die Impfung“, raten aber weiterhin „zur Spritze“. Alle weiteren Details zu dem Fall, insbesondere ob Kjell bleibende Schäden davontragen wird, sind hinter der Bezahlschranke.

05.07.2021 Heinsberg: Tierarzt Dr. Müller stirbt nach BioNTech-Pfizer Impfung im Alter von 69 Jahren



Fakten Frieden Freiheit berichtet in einem Video über Dr. Dieter Müller, der bereits am 13.06.2021 verstorben ist. In dem Video wird davon berichtet, dass aus Patientenberichten hervorgeht, dass Dr. Müller um den 10.06.2021 herum mit dem Vakzin von BioNTech-Pfizer geimpft wurde. Offiziell gibt es keine Meldung bzw. Berichte in der Lokalpresse dazu.

02.07.2021 Leer: Seniorin fällt nach BioNTech-Pfizer Impfung ins Koma und verstirbt kurz darauf



Uns erreichte eine Leserzuschrift, die eine dramatische Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer Seniorin nach der BioNTech-Pfizer Impfung beschreibt. Letztendlich verstarb die 93 jahre alte Frau – nur einige Wochen nach der BioNTech-Pfizer Impfung. Wir schildern den Fall in einem eigenen Beitrag.

01.07.2021 Speyer: Ärztin trotz Impfung mit Coronavirus infiziert



Der Mannheimer Morgen berichtet über eine bereits vollständig geimpfte Ärztin am St. Vincentius-Krankenhaus in Speyer, die sich nun mit dem Coronavirus infiziert hat. Das Krankenhaus hat reagiert und 20 Personen, die mit der Ärztin Kontakt hatten, vorübergehend in Quarantäne geschickt.

Die Ärztin habe sich angeblich mit der sogenannten „Delta Variante“ infiziert.

Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin der Klinik sagte dazu, dass es ihrer Wahrnehmung nach einen Unterschied zwischen der Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe und einem Vektor-Impfstoff gebe. Wir vom Corona Blog Team zweifeln generell die Aussagen der Pharmakonzerne zur Wirksamkeit an – die von unseren Regierungsbehörden ohne zu prüfen einfach ungeprüft weitergegeben werden.

28.06.2021 Krefeld: 51 Jahre alte Frau erkrankt nach Coronavirus Impfung an Transverser Myelitis



RP online berichtet über eine 51 Jahre alte Frau, die nach ihrer ersten Coronavirus Impfung (der Hersteller der Vakzins wird im Artikel nicht genannt) an einer Transversen Myelitis erkrankte. Dabei handelt es sich um eine Entzündung des Rückenmarks, die Lähmungserscheinungen zur Folge hat – wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird.

Die Krefelderin hat zwei Wochen nach der ersten Impfung die ersten Symptome verspürt, die an einen starken Muskelkater erinnerten. Eine Woche später hatte sie ein starkes Schwächegefühl erst in den Beinen, dann in den Armen. Sie dachte, sie hätte sich eine Erkältung eingefangen. Erst einen Monat nach der Impfung stellten sich neurologische Auffälligeiten wie Kribbeln und Taubheitsgefühl in beiden Händen und Beinen sowie Temperaturfehlempfindungen im linken Bein und Taubheit im Brustkorb ein.

„Ich bin an einem Samstag ins Notfallzentrum des Helios-Klinikums gekommen, weil ich Taubheitsgefühle und Kribbeln in den Fingern, Füßen und im Brustkorb verspürte, meine Beine fühlten sich wie Pudding an und reagierten falsch auf Temperaturreize. Kühle Stoffe fühlten sich heiß an“, berichtet die 51-Jährige.



Über den Fall – inklusive der anschließenden Odyssee der Frau in der Helios Klinik – berichten wir ausführlicher in einem eigenen Beitrag.

28.06.2021

Update 29.06.2021 Osnabrück: 35 Jahre alter, gesunder Mann erleidet lebensbedrohliche Nebenwirkung nach Coronavirus Impfung



Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet über einen 35 Jahre alten Mann, der nach der Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca eine lebensbedrohliche Nebenwirkung erlitt und nur einem Ärzteteam sein Leben zu verdanken hat.

Alle Details zu dem Vorfall (insbesondere der Art der Nebenwirkung) befinden sich hinter der Bezahlschranke.



Update 29.06.2021: Und wurde zwischenzeitlich der gesamte Artikel (hinter der Bezahlschranke) zugesandt, auf den wir in einem eigenen Artikel eingehen.

26.06.2021 Ostfriesland: Bislang 11 voll geimpfte „Corona Tote“



Die Ostfriesen-Zeitung hat eigene Recherchen zu den Coronavirus Impfungen und dem Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus angestellt. Auf Bundesebene konnte das RKI keine Auskunft geben, zu der Anzahl der Todesopfer mit vollem Impfschutz. Auch viele Gesundheitsämter, die die Zeitung anfragte, konnten keine Daten liefern. Einige Kreisverwaltungen lieferten jedoch Daten zurück. In der Region Leer starben 5 Personen mit vollem Impfschutz an einer Coronavirus Infektion, in der um Emden ganze 6 Personen.

Obwohl erst ein Drittel aller Ostfriesländer vollständigen Impfschutz hat und die Impfungen erst seit Anfang diesen Jahres anlaufen, waren dennoch ganze 6,4% der „Corona Opfer“ in Ostfriesland vollständig geimpft.

25.06.2021 Jesuitenpater Frido Pflüger stirbt nach zweifacher AstraZeneca Impfung



Uns wurde ein Bericht aus dem Münchner Merkur vom 25.06.2021 zugesandt, in dem über den Jesuitenpater Frido Pflüger berichtet wird. Der Pater hielt sich schon länger in Afrika auf und leitete dort z.B. den Jesuiten-Flüchtlingsdienst. In der Coronakrise versuchte er Menschen für das Impfen zu mobilisieren. Er selbst wurde mit AstraZeneca geimpft. Nach der zweiten Dosis postete er noch auf Facebook „Jetzt geh’s auf zu den Sternen“. Nun ist er – im Alter von 74 Jahren – verstorben. Offiziell lautet die Todesursache: Corona.

Wir haben zu diesem Fall auch einen eigenen Beitrag verfasst, der noch mehr Details beleuchtet.

24.06.2021 Jena: Mann nach AstraZeneca Impfung seit 3 Monaten im künstlichen Koma



Die Ostthüringer Zeitung berichtet über einen Mann aus dem Saale-Holzland, der nach der Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca ein Blutgerinnsel im Gehirn entwickelte. Er musste ins Krankenhaus und liegt seit 3 Monaten im künstlichen Koma. Sein Sohn gibt die Hoffnung nicht auf. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.

23.06.2021 Arzt zeigt 4 Sinusvenenthrombose in zwei Monaten an



Das Multipolar-Magazin berichtet über einen Arzt, der in einem Krankenhaus (mit einem Einzugsgebiet von 100.000 Menschen in der Umgebung) arbeitet. Dieser berichtet alleine in den letzten zwei Monaten über 4 Fälle von Blutgerinnseln im Gehirn nach einer Coronavirus Impfung und zwar bei jungen Menschen, mit maximal 40 Jahren.

Der Arzt erhebt schwere Vorwürfe gegen das Paul-Ehrlich-Institut und zweifelt die offiziellen Zahlen an Impfnebenwirkungen an.

21.06.2021 Wörnersmühl: Kunstlehrer und Weltenbummler stirbt nach erster Impfung



Wir wurden auf einen Nachruf beim Merkur aufmerksam gemacht, in dem der Tod des Kunstlehrers Horst Mahr betrauert wird. Die Überschrift sagt klar, dass der Mann „an Corona gestorben ist“. Wie sich beim aufmerksamen Lesen des Nachrufs herausstellt, wurde der Mann nur wenige Wochen vor seinem Tod zum ersten mal geimpft. Dennoch wird der Tod eindeutig Corona zugeschrieben.

Wieder ein Fall, wo zumindest ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Tod und Impfung vorhanden ist – ein kausaler Zusammenhang aber pauschal und kategorisch ausgeschlossen wird.

20.06.2021 Wiesbaden: Vollständig geimpfte Person auf Intensivstation



Die FNP berichtet eher beiläufig über eine Person aus Wiesbaden, die vollständig geimpft ist und wegen einer Coronavirus Infektion auf Intensivstation behandelt wird. Das Ganze wird der „Delta Variante“ zugeschrieben. Außerdem wird sich in dem Artikel auf einen Bericht des FFH bezogen, laut dem im Lahn-Dill-Kreis vollständig Geimpfte nach Kontakt zu „Delta-Infizierten“ in Quarantäne mussten.

19.06.2021 Kamenz: Stadtrat trotz zweifacher Impfung mit dem Coronavirus infiziert



MDR Jump und die Sächsische berichten über Alex Theile, Jurist und Stadtrat der Partei „die Linke“in Kamenz, der sich trotz zweifacher Corona Impfung mit dem Virus infiziert hat und sich derzeit in Quarantäne befindet. Im Interview sagte er „Ich war echt verzweifelt und habe mich gefragt, wie kann das nach der zweifachen Impfung passieren? Was haben wir falsch gemacht?“.

Er hatte – trotz dem Heilsbringer Impfung – schwere Symptome wie Fieber, Atemnot, Kopfschmerzen und Husten. Dennoch ruft Alex Theile die Menschen weiterhin dazu auf, sich impfen zu lassen.

18.06.2021 Osterholz-Scharmbeck: 33 Lehrer gleichzeitig krankt – Grund: Impfnebenwirkungen



Bild berichtet über die integrierte Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck, in der sich alle Lehrer gleichzeitig gegen das Coronavirus impfen ließen. Zunächst kam es vergangenen Dienstag, beim „Besuch“ des Impfteams in der Schule zu einem ganzen Tag Schulausfall. In diesem Zuge wurden alle Lehrer geimpft. Am Mittwoch kam dann die Flut an Krankgeldungen.

Die Schulleitung teilte auf der Homepage mit: „Aufgrund eines sehr hohen Krankenstandes in Folge von Impfreaktionen muss heute der Unterricht in den Klassen 5 -11 nach der 4. Stunde entfallen.“ Abends hieß es: „Leider sind aufgrund der 2. Impfung so viele Lehrkräfte erkrankt, dass wir Donnerstag den Unterricht in den Jahrgängen 5 bis 9 ausfallen lassen müssen.“

Wir vom Corona Blog Team fragen uns, ob die ganzen Impfnebenwirkungen wohl an das PEI gemeldet wurden?

17.06.2021

Update 20.07.2021

Update 06.08.2021 Sandhausen: 43 Jahre alte Frau berichtet von Hirnvenenthrombose nach Coronavirus Impfung



Der SWR berichtet heute über den Fall der 43 Jahre alten Christiane Grund aus Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis), die im Februar nach ihrer AstraZeneca Impfung ein Blutgerinnsel im Gehirn entwickelte. Die Frau ging zuerst mit heftigen Symptomen in eine Klinik, wo man sie zunächst wieder mit Schmerztabletten nach Hause schickte. Später konnte nur noch eine Notoperation ihr Leben retten. Noch heute kämpft die Frau mit den Folgen der Impfschäden. Wir berichten über den Fall in einem eigenen Beitrag.



Update 20.07.2021: Auch RTL berichtet über die 44 (im Gegensatz zu den 43 Jahren beim SWR…) Jahre alte Physiotherapeutin Christiane Grund, die zwei Wochen nach ihrer Impfung stets von migrenäartigen Kopfschmerzen berichtet und plötzlich halbseitig gelähmt ist. Sie wird vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht – der Druck durch Blutgerinnsel in ihrem Kopf ist so stark, dass ihr die linke Hälfte der Schädeldecke entfernt werden muss.

Nach der OP rufen die Ärzte den Mann von Christiane Gund an: „Es sieht nicht gut aus. Sie wird es möglicherweise nicht überleben“, heißt es damals.



Ihre drei Kinder und ihr Ehemann dürfen die Frau im Krankenhaus nicht besuchen – und dort muss sie ganze 10 Wochen bleiben.

Als Christiane Gund entlassen wird, ist sie überglücklich, in ihren eigenen vier Wänden unterkommen zu können. Dort lernt sie wieder Routinen und sich selbst einen Kaffee machen zu können.



Wie gut, dass das PEI den Menschen verkaufen möchte, dass Komplikationen mit dem AstraZeneca Impfstoff therapierbar sind…



Update 06.08.2021: Auch Bild berichtet nun (natürlich hinter der Bezahlschranke) über diesen „Einzelfall“.

15.06.2021 Baden-Baden: Frau stirbt wenige Tage nach Coronavirus Impfung



Uns wurde ein Bild einer Todesanzeige zugesendet, in dem der Tod von Karin Diekmann betrauert wird. Die Frau starb nur wenige Tage nach einer Coronavirus Impfung. Die Stadt Baden-Baden hat offensichtlich überstürzt die Beerdigung eingeleitet, ohne den Lebensgefährten zu informieren. Wollte man etwa ein Impfopfer lieber schnell vor einer Obduktion verschwinden lassen?

15.06.2021 Bonn: Thrombose nach AstraZeneca-Impfung – 27 Jahre alte Frau kämpft ums Überleben



Rundschau-Online berichtet erst heute über eine 27 Jahre alte Zahnärztin, die bereits am 12.03.2021 mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca geimpft wurde. Kurz darauf litt sie an starken Kopfschmerzen, Übelkeit und Kribbeln in den Händen – sie hatte ein Blutgerinnsel im Gehirn. In der Uniklinik Bonn lag sie wochenlang auf Intensivstation und kämpfte um ihr Leben. Heute sagt sie „Ich bin den Ärzten an der Uniklinik Bonn sehr dankbar. Sie haben mir das Leben gerettet“.

Alle weiteren Details des Berichts sind hinter der Bezahlschranke.

14.06.2021 Stuttgart: 87 Personen trotz voller Impfung mit dem Coronavirus infiziert – 3 Personen im Zusammenhang mit der Impfung gestorben



Der SWR berichtet, dass offiziell in Stuttgart derzeit 87 Personen trotz vollem Impfschutz sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Drei Personen seien gestorben, die Todesursache sei jedoch nicht eine „Covid-Infektion“. Die Impfung als Todesursache wird also nicht ausgeschlossen…

Interessant ist auch: „Die Hauptquellen sind demnach der eigene Haushalt (28%), Verwandtschaft und Freunde (8%) und der Arbeitsplatz (4%). Orte wie Schulen, Kitas, Gemeinschaftseinrichtungen und der öffentliche Nahverkehr spielten kaum eine Rolle“.

Wir fragen uns: Wenn die Hauptquellen der Infektionen nur insgesamt 40% (= 28% + 8% + 4%) ausmachen – wo finden dann die restlichen 60% der Infektionen statt?

13.06.2021 München: Profi-Basketballer Paul Zipser erleidet Blutgerinnsel im Gehirn nach Coronavirus Impfung



Der erst 27 Jahre alte Basketballprofi Paul Zipser erlitt eine massive Gehirnblutung nach einer Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson. Nur durch eine Not-OP konnte sein Leben gerettet werden. Wir berichten in einem eigenen Beitrag darüber.

10.06.2021 Grafenrheinfeld: Corona Ausbruch mit Todesfällen in durchgeimpftem Seniorenheim



Von einem Leser wurde uns ein Beitrag aus der Mainpost vom 10.06.2021 (Teil 1 und Teil 2) zugesandt. In diesem wird ein Ausbruch im Seniorenpflegezentrum St. Helena in Grafenrheinfeld geschildert, der Ende April erkannt wurde. Insgesamt wurden 29 Personen mit dem Coronavirus infiziert – 19 Bewohner und 10 Mitarbeiter. 4 Menschen sind nach der Infektion verstorben – 2 davon hatten vollen Impfschutz, von den anderen beiden wird der Impfstatus nicht genannt.

Wie üblich hat das Gesundheitsamt nach Erkennen des Ausbruchs eine Quarantäne verhängt und einige Wohnbereiche zu „Pandemiezonen“ erklärt. Es ist also gewiss, dass die Senioren, die verstorben sind, einsam und alleine sterben mussten.

09.06.2021 Günzburg: Ansteckend trotz Impfung – 6 Mitarbeiter der Kreisklinik in Quarantäne



Die Augsburger Allgemeine berichtet über einen Corona Ausbruch in der Kreisklinik Günzburg. Sechs Mitarbeiter wurden unter Quarantäne gestellt, sie hatten angeblich beim Essen in einer Pause „ungeschützten Kontakt“ und sich dabei infiziert.

Brisant: Das Landratsamt gab auf eine Anfrage der Augsburger Allgemeinen noch bekannt, dass es in Kliniken zu keinem Corona Ausbruch gekommen sei.

09.06.2021 Leipzig: Mann (Ende 40) stirbt an Blutgerinnsel im Gehirn nach Coronavirus Impfung



Bild berichtet über einen Mann, der heute im Universitätsklinikum Leipzig in Folge einer Hirnvenenthrombose verstarb. Der Mann war Ende 40 gewesen und wurde mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca geimpft. „Die bisherigen Laborergebnisse weisen auf einen Zusammenhang mit der vorhergehenden Impfung hin, sind aber noch nicht abgeschlossen“, erklärte eine Sprecherin des Krankenhauses. Der Fall wurde zur Prüfung und weiteren Bewertung dem Paul-Ehrlich-Institut übergeben – das seit über 15 Millionen Impfungen keine neue Einschätzung de Sicherheit der Coronavirus Impfstoffe mehr veröffentlichte. Man sollte also nicht zu viel erwarten.

08.06.2021 Ölsnitz: 38 Jahre alter Mann stirbt nach Coronavirus Impfung



Durch einen Leserhinweis wurden wir auf eine Spendenkampagne für Maik Hille aufmerksam. Dort werden für die Familie des „in Folge einer Corona-Impfung“ verstorbenen Maik Hille Spenden gesammelt. Der Ehemann und Familienvater starb mit 38 Jahren. Über den Fall ist nichts in der Presse zu finden. Uns wurde ferner eine Todesanzeige von Maik Hille (vom 05.06.2021) zugesendet, die uns von der Authentizität des Falles überzeugt hat und wir ihn deshalb hier aufführen.

08.06.2021 Düsseldorf: 18 Impfschäden gelangen nur durch Klage an die Öffentlichkeit



Die Welt berichtet über „18 Impflinge“, die aufgrund von nicht näher genannten Impfkomplikationen das Land Nordrhein-Westfalen auf Entschädigung verklagen wollen. Weitere Details zu den konkreten Impfschäden werden nicht genannt. Ferner wird im Artikel ganz nebenbei erwähnt, dass es bislang 31 Todesfälle im Zusammenhang mit den Coronavirus Impfungen in Nordrhein-Westfalen gab – dies wurde allerdings auch nur aufgrund einer AfD Anfrage im Landtag bekannt.

08.06.2021 Mecklenburg-Vorpommern: Bislang 22 Todesfälle im Zusammenhang mit den Coronavirus Impfungen



Die Berliner Zeitung berichtet über offiziell 22 Todesfälle im Zusammenhang mit den Coronavirus Impfungen in Mecklenburg-Vorponnern. Dies geht aus einer Anfrage der AfD Landtagsfraktion hervor. Die meisten Verstorbenen waren angeblich schwer vorerkrankt, aber nicht so schwer vorerkrankt, um noch geimpft zu werden.

07.06.2021 Mutter des bekannten Focus Kolumnisten Jan Fleischhauer: Schlaganfall nach Coronavirus Impfung



Durch einen Leserhinweis haben wir uns dazu entschlossen, auch den Fall der Mutter des Focus Kolumnisten Jan Fleischhauer hier aufzunehmen. Diese erlitt am 26.04.2021 einen Schlaganfall – offensichtlich in zeitlichem Zusammenhang zu einer Coronavirus Impfung. Brisant dabei: Die Frau erlitt im Krankenhaus eine Hirnblutung. Wir berichten in einem separaten Beitrag darüber.

07.06.2021 Berlin: Bis dato 11 Corona-Tote nach vollständiger BioNTech-Pfizer Impfung



Reitschuster berichtet über eine Anfrage des Abgeordneten Marcel Luthe (Freie Wähler), in dem er wissen wollte, wie viele Menschen in Berlin nach einer Corona Impfung verstorben sind. Demnach sing offiziell bis dato 11 Personen nach einer vollständigen Impfung mit BioNTech Pfizer verstorben. Ganze 48 wurden trotz vollständigem Impfschutz hospitalisiert.

06.06.2021 Hamburg: Frau zwischen 30 und 40 Jahren erleidet Hirnvenenthrombose nach Impfung



Die Morgenpost berichtet über eine 30 bis 40 Jahre alte Frau, die nach der Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca ein Blutgerinnsel im Gehirn erlitt. Die Frau wird als „Patientin“ bezeichnet – ob sie bereits vor der Impfung im Krankenhaus war, bleibt jedoch unklar. Aufgrund einer schnellen Behandlung in der Asklepios-Klinik Nord geht es ihr gut und sie muss wohl mit keinen dauerhaften Folgeschäden rechnen.

04.06.2021

Update 08.06.2021 Hille: 72 Jahre alte Frau stirbt nach Zweitimpfung in Impfzentrum



Das Westfalen-Blatt berichtet über eine 72 Jahre alte Frau aus Porta Westfalica (Landkreis Minden-Lübbecke), die am vergangenen Donnerstag ihre Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten hatte. Anschließend begab sie sich in den Ruhebereich, wo sie kollabierte. Medizinisch eingeleitete Hilfsmaßnahmen vor Ort waren nicht erfolgreich – die Frau verstarb im Impfzentrum.



Update 08.06.2021: Die Neue Westfälische berichtet darüber, dass das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab, dass die Frau an einem Herzinfarkt, d.h. an einem Blutgerinnsel im Herzen, starb. Weitere Tests stünden aber noch aus. Ob ein Zusammenhang mit der direkt davor stattgefundenen Impfung bestünde, soll in den nächsten Wochen herausgefunden werden. Währenddessen krempeln die Deutschen fleißig weiter die Ärmel hoch.

04.06.2021 Göttingen: Corona Ausbruch in durchgeimpftem Seniorenheim



Brigitte berichtet über einen Corona Ausbruch im Altenhilfezentrum Johannishof in Göttingen. Dort haben sich 8 Bewohner und 3 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, obwohl nahezu alle Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung komplett geimpft sind – so haben 7 der 11 Infizierten bereits beide Impfungen erhalten. Brisant: 2 der infizierten Personen sind bereits verstorben. „Dem Johannishof liegen keine Informationen über die Todesursache vor. Diese Information erhält das Gesundheitsamt, aber nicht die Einrichtung“, sagte die Aufsichtsratsvorsitzende der Einrichtung des Diakonischen Werks, Simone Mertens.

Auch der RND berichtet über den Fall.

02.06.2021 Sachsen: Mehr als 500 Corona Infektionen trotz vollständiger Impfung



Unter anderem t-online berichtet über eine Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der AfD Fraktion zur Anzahl der Infektionen vollständig geimpfter Personen in Sachsen. Laut der Antwort des Gesundheitsministeriums kam es bis Ende April zu insgesamt 507 Coronavirus Infektionen bei vollständig geimpften Menschen.

Das Gesundheitsministerium und das RKI kündigten an, die „Impfdurchbrüche“ näher zu untersuchen.

30.05.2021 Wilhelmshaven: Corona Ausbruch in zwei geimpften Altenheimen



Unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet über zwei Corona Ausbrüche in Senioreneinrichtungen in Wilhemshaven. Bei insgesamt 40 Mitarbeitern und Bewohnern seien Infektionen nachgewiesen. Natürlich haben alle betroffenen nur „milde Symptome“, da der Ausbruch nach einer vorausgegangenen Impfung erfolgt ist.

28.05.2021 Sünching: 19 Infektionen und ein Todesfall – mit der Impfung



Idowa berichtet über einen Corona Ausbruch in einer Senioreneinrichtung in Sünching. Dort sind 14 Bewohner und 5 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert – obwohl schon seit Mitte Februar die Heime in der Region durchgeimpft sind. Brisant dabei: ein infizierter Bewohner verstarb „im Zusammenhang mit dem Coronavirus“ – und der Impfung.

28.05.2021 Neumarkt: Großer Corona Ausbruch in fast vollständig durchgeimpfter Einrichtung



Die Lokalpresse berichtet über einen großen Corona Ausbruch in einer „Einrichtung inclusive Altenheim“ in Neumarkt (Oberpfalz). Laut Informationen des Landratsamts sind 70 Personen mit dem Coronavirus infiziert – obwohl nahezu alle geimpft sind.



Update 28.05.2021: Auch Nordbayern berichtet über den Fall und erwähnt noch weitere Details. Der Ausbruch ereignete sich im Kloster St. Josef in Neumarkt. Im Artikel wird zuerst erwähnt, dass die vergangenen Monate fast alle Frauen im Kloster geimpft wurden und deshalb die Verläufe, laut dem Verwaltungsleiter Stephan Spies, meist mild seien. Dennoch sind 3 infizierte Personen gestorben. Fast alle Bewohner befinden sich nun unter strenger Quarantäne.

28.05.2021 Flensburg: Mann stirbt kurz nach Coronavirus Impfung



Der Focus berichtet über einen 64 Jahre alten Mann aus Flensburg, der einen Tag nach der Impfung, am 22.05.2021, mit dem Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson verstarb. Die Obduktion ergab als Todesursache ein Blutgerinnsel im Herzen. Auch die EpochTimes berichtet über den Fall.

27.05.2021

Update 02.06.2021 Dithmarschen: Corona Ausbruch in Heim – trotz Impfung



Der NDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Senioren- und Pflegeheim in Stelle-Wittenwurth (Landkreis Dithmarschen). 25 Personen sind mit dem Coronavirus infiziert – obwohl fast alle schon im Februar und März eine Coronavirus Impfung erhalten haben. Der Einrichtungsleiter Horst-Dieter Tödter sagte dazu, dass der Corona-Ausbruch ihm ein Rätsel sei.

Mittlerweile sind 18 Bewohner infiziert, d.h. bei den anderen 7 Infizierten handelt es sich wohl um Mitarbeiter der Einrichtung. Ironischerweise spricht der NDR von „leichten Krankheitsverläufen aufgrund der Impfung“ – dennoch mussten 2 der 18 infizierten Bewohner ins Krankenhaus. Wie passt das zusammen?

Wie üblich ist das gesamte Heim unter Quarantäne – natürlich nur zum Besten der Senioren. Gefragt werden sie zwar nicht, aber schließlich weiß die Politik sicher am Besten, was die Senioren wollen und brauchen. Einen herzlichen dank, an die deutsche Bundesregierung!



Update 02.06.2021: Der NDR berichtet auch über den Fall. Die Anzahl der infizierten Personen ist auf 38 angestiegen. Zudem wurde eine Quarantäne für alle Personen im Heim angeordnet und ein mobiler Testbus testet die Bewohner drei mal pro Woche.

27.05.2021 Olympia-Aus wegen Nebenwirkungen der Coronavirus Impfung?



Bild berichtet über nicht näher genannte Nebwnwirkungen bei der 29 Jahre alten Siebenkämpferin Carolin Schäfer. Sie wurde im April gegen das Coronavirus geimpft und dachte noch sie bekomme „Gold gespritzt“. Jetzt muss sie kommendes Wochenende auf die Teilnahme an einem Wettkampf in Götzis verzichen – aufgrund von Nebenwirkungen des Impfstoffs. Laut Bild ist unklar, wie lange die Nebenwirkungen noch anhalten und ob die Sportlerin wie geplant an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen kann.

21.05.2021 Gütersloh: Mann muss im Gütersloher Impfzentrum reanimiert werden – kein Zusammenhang zur Impfung?



Die Neue Westfälische berichtet über einen Mann, der am vergangenen Donnerstag im Gütersloher Impfzentrum reanimiert werden musste. Es werden keinerlei Details genannt, nur dass der Kreis betont, dass der Vorfall nicht im Zusammenhang mit einer Impfung steht. Wir nehmen den Fall trotzdem hier auf. Wieso? Weil die Behauptung des Landkreises nicht belegt oder weiter erklärt wird.

18.05.2021 Kassel: 65 Jahre alte Frau erleidet Hirnvenenthrombose nach AstraZeneca Impfung



Die Hessische Niedersächsische Allgemeine berichtet über eine 65 Jahre alte Frau, die ihre Erlebnisse der Impfnebenwirkungen nach einer Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca schildert. Die Frau kollabierte abends im eigenen Badezimmer. Von einer Impfung mit AstraZeneca würde sie heute „die Finger lassen“.

18.05.2021

Update 25.05.2021 Heidenheim: Corona Ausbruch trotz Impfungen



Uns wurde ein Artikel aus der Heidenheimer Zeitung zugesendet, in dem ein Corona Ausbruch in der DRK Senioreneinrichtung „Haus der Pflege“ geschildert wird. Dort sind aktuell 18 Menschen an Covid-19 erkrankt, obwohl sie alle bereits beide Impfungen erhalten haben. Das ist der erste größere Ausbuch in dem Kreis. Ob die Krankheitsverläufe der Betroffenen durch die Impfung milder ausfallen, lässt sich derzeit noch nicht sagen.



Update 25.05.2021: Mittlerweile berichtet auch der SWR über den Fall: Die Zahl der infizierten Personen ist auf 28 angestiegen – 22 Bewohner und 6 Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert. Im Artikel wird erwähnt, dass alle Bewohner bereits beide Impfungen erhalten haben und „viele Infektionen daher glimpflich verlaufen“. Wie viele denn „viele“ konkret sind, wird im Artikel nicht genannt. Auch wird nicht auf die Tatsache eingegangen, dass eben auch ohne Impfung, die meisten Infektionen mehr als glimpflich verlaufen.

18.05.2021 Hannover: Corona Ausbruch in geimpftem Seniorenheim



Hinter der Bezahlschranke berichtet die NeuePresse über einen Corona Ausbruch im Dana-Pflegeheim in Hannover. Dort haben sich insgesamt 17 Menschen (12 Bewohner und 5 Mitarbeiter) mit dem Coronavirus infiziert – obwohl viele schon doppelt geimpt waren.

Hierzu wurde uns ein weiterer Artikel der NeuenPresse zugesendet, in dem explizit erwähnt ist, dass zwei Heimbewohner, die bereits doppelt geimpft sind einen einen niedrigen CT-Wert haben und die Impfung sie offensichtlich nicht vor der Erkrankung schützen konnte.

18.05.2021

Update 29.05.2021 Spenge: Trotz Impfung Corona Ausbruch im Altenheim



Der WDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Spenge. 23 Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert – und das obwohl „fast alle“ Bewoohner und 80% der Mitarbeiter geimpft sind. Ein so großer Ausbruch habe auch den Spenger Hausarzt, Marco Schwenker, überrascht. Anfang des Jahres hatte er die Bewohner und die Mitarbeiter geimpft.



Dann geht es mit dem üblichen Verbreiten falscher Impfpropaganda weiter „Die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus einen Geimpften krank macht und dieser COVID-19 bekommt, ist allerdings 95 Prozent niedriger als bei nicht geimpften Personen“ – falsch liebes WDR Team. Die „relative Wirksamkeit“ wurde in einer von BioNTech-Pfizer selbst durchgeführten Studie zu 95% errechnet – das hat (leider) überhaupt nichts mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, dass das Virus einen geimpften weniger krank macht als einen Ungeimpften. Absolut gesehen verringert der Impfstoff von BioNTech-Pfizer das Risiko gerade einmal um 0,7%. Klingt nicht mehr so toll, dass man für fast keinen Nutzen das Risiko massiver Impfschäden in Kauf nehmen soll, oder?



Update 29.05.2021: Die Neue Westfälische berichtet, gibt weitere, brisante Details preis: Zunächst wird klar, dass es sich bei der im WDR nicht näher genannten Einrichtung um die Seniorenresidenz Lenzinghausen handelt. Aktuell sind noch 27 Personen mit dem Coronavirus infiziert (24 Bewohner und 3 Mitarbeiter). Außerdem sind bereits 2 infizierte Bewohner nach der Erkrankung verstorben. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.

15.05.2021

Update 17.05.2021

Update 18.05.2021 Ennepetal: Mann stirbt kurz nach Corona-Impfung in Klinik – Ermittlungen laufen



Der Focus berichtet über einen Todesfall Impfzentrum in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) am vergangenen Samstag. Wie die Behörden mitteilten, ermittelt die Polizei. Demnach war ein älterer Mann am Morgen geimpft worden, laut einem Sprecher mit dem Impfstoff von BionNTch-Pfizer. Kurz darauf habe der Mann einen medizinischen Notfall erlitten, in dessen Verlauf sich sein Gesundheitszustand so sehr verschlechterte, dass er etwa eine Stunde später in einem Klinikum verstarb.

Auch Bild berichtet über den Fall.



Update 17.05.2021: RP online berichtet ebenfalls über den Fall. Hier werden weitere Details genannt: Der Mann war 69 Jahre alt gewesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit und zudem wurde die Charge des Impfstoffs, mit der der Mann vor seinem Tod geimpft wurde, sichergestellt.



Update 18.05.2021: Uns wurde ein kurzer Artikel aus dem „Bocholter Borkener Volksblatt“ (vermutlich Ausgabe vom 18.05.2021) zugeschickt, in dem erwähnt wird, dass bei der Obduktion „kein kausaler Zusammenhang“ mit der vorausgegangenen Impfung ermittelt werden konnte. Der Mann soll an seinen Vorerkrankungen gestorben sein. Zum Glück haben die niemanden im Impfzentrum daran gehindert, den Mann zu impfen…

15.05.2021 Hattersheim: Corona Ausbruch bei Bewohnern und Mittarbeitern eines Seniorenheims – alle waren geimpft



Die Frankfurter Neue Presse berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Hattersheimer Seniorenheim (bei Frankfurt). 3 Mitarbeiter und 2 Bewohner sind infiziert – obwohl alle bereits geimpft waren. Die Mitarbeiter sind bis zum 23.05.2021 in Quarantäne – zum Glück setzt der MDK in dieser Pandemie die Prüfungen der Seniorenheime aus, Pflegenotstand und dazu der so erzeugte Personalmangel sorgen sicher nicht für bessere Bedingungen bei den Senioren. Aber hey, #WirSchaffenDas.

14.05.2021

Update 19.05.2021 Prüm: 23 Personen mit Coronavirus infiziert – auch Geimpfte seien dabei



Volksfreund berichtet über einen Corona Ausbrich im Seniorenhaus St. Elisabeth in Prüm Insgesamt seien 23 Personen infiziert – 4 mussten ins Klinik gebracht werden. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

Der SWR berichtete schon am 11.05.2021 über den Fall – zu dem Zeitpunkt waren es nur 8 Infizierte gewesen, 7 Bewohner und 1 Mitarbeiter. Zu diesem Zeitpunkt waren 5 der 7 Infizierten Bewohner geimpft. Amüsant ist hier die typische Sprechweise der Öffentlich Rechtlichen: „bei Geimpften verlaufe eine Infektion sehr mild. Die zwei nicht geimpften seien ebenfalls stabil“. Man darf natürlich nicht schreiben, dass auch bei den Ungeimpften der Verlauf mild sei…

Auch lokalo berichtet über den Fall – geht allerdinigs auf das Thema Impfung oder Impfquote überhaupt nicht ein. Ein Kommentar unter dem Beitrag sagt „Aber keine Info dazu ist auch eine, oder?“ – wie recht der Kommentator damit wohl hat…



Update 19.05.2021: Der Wochenspiegel berichtet, dass mittlerweile 3 Personen in Folge der Coronavirus Infektion verstorben sind. Zwei der drei Toten hatten eine Coronavirus Schutzimpfung. Das Haus steht unter Quarantäne – das einsame Sterben hört nicht auf.

14.05.2021 Pforzheim: Todesfall nach Coronavirus Impfung – Details unklar



Badische Neueste Nachrichten berichten über eine alarmierende Meldung aus Pforzheim, kaum nach dem die Impfkampagne in der Region „endlich Fahrt aufgenommen hat“. Bislang ist nur bekannt, dass eine Person in zeitlichem Zusammenhang mit der Corona Impfung gestorben sei. Alter und Geschlecht der betroffenen Person sind noch unbekannt. Das Gesundheitsamt und das Paul-Ehrlich-Institut wollen den Fall in umfangreichen, medizinischen Untersuchungen aufklären. Vielleicht sollte man den „Experten“ beim PEI einmal vorher Nachhilfe in den Grundrechenarten geben – wer in einem Bericht drei verschiedene Angaben zu der Anzahl der Todesfälle nach der Impfung macht, hat darin offensichtlich Nachholbedarf.

14.05.2021 Hunteburg: Corona Ausbruch unter Geimpften – Pflegeheimleiter ist ratlos



Uns wurde ein Artikel aus dem Wittlager Kreisblatt zugesendet (hier in vergrößerter Ansicht), in dem über ein Corona Ausbruch im Caritas Seniorenheim St. Agnes in Hunteburg berichtet wird. Der Ausbruch fand kurz vor Ostern statt – 16 Menschen hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Alle Infizierten waren doppelt geimpft gewesen. „Das macht uns relativ ratlos“, sagt Heimleiter Dirk Haunhorst dazu. Mit der Aussage, dass doppelt Geimpfte weniger ansteckend und weniger empfänglich für das Virus seien, kann sich Dirk Haunhorst ebenfalls nicht mehr anfreunden – denn es gab auch schwere Verläufe. Nun beschäftigen sich das RKI und das Osnabrücker Gesundheitsamt mit dem Fall – das Ergebnis können wir vorwegnehmen: Obwohl eigentlich die Mortalität von Corona lediglich 0,24% beträgt, verdanken es die Heimbewohner der Impfung, dass sie – wenn auch mit schweren Verläufen – überlebt haben. Danke RKI, ihr könnt euch die Arbeit sparen, wir haben das schonmal für euren Bericht ausformuliert.

13.05.2021 Autoimmunreaktion nach BioNTech-Impfung bei 34-Jähriger: „Mein Körper hat verrückt gespielt“



Die EpochTimes berichtet über das Schicksal von Tanja F., die vor drei Monaten mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer geimpft wurde. Anschließend entwickelte sie eine Autoimmunreaktion, musste ins Krankenhaus und kämpft noch heute mit den Folgen des „Piks“.

12.05.2021 Köln: Bisher mindestens 1.789 Kölner nach Impfung infiziert



Bild berichtet über Aussagen des Kölner Gesundheitsamts-Chef Johannes Nießen, der über instesamt 1.789 Infektionen bei Personen mit einer Impfung berichtet. Bisher sind offiziell 1.335 Infektionen nach einer ersten Impfung und 454 nach der zweiten. Zu Bild sagte er im Interview „Dass man trotz Impfung infiziert wird, ist nicht der Normalfall. Diese Zahlen machen mir Sorgen“.

11.05.2021

Update 14.05.2021 Altenoyhte: Corona Ausbruch obwohl alle geimpft sind



Die Nordwest Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim Altenoyhte – obwohl alle Personen dort „durchgeimpft sind“. Einige Bewohner zeigen auch schwere Verläufe. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.



Update 14.05.2021: Der NDR berichtet, dass insgesamt 25 Personen infiziert sind – 3 Mitarbeiter und 22 Bewohner. Von den 22 infizierten Bewohnern sind 2 Personen verstorben, zwei weitere mussten wegen der Infektion ins Krankenhaus gebracht werden. Laut NDR werde derzeit geprüft, welcher Impfstoff und welche Chargen verimpft worden seien. Nonstopnews hatte schon am Vortag (13.05.2021) darüber geschrieben, dass alle Infizierten ihre zweite Impfung mit dem Vakzin von BioNTech-Pfizer hinter sich haben.

11.05.2021 Großfehn: 11 Infizierte und ein Toter in Seniorenheim – Wie kann das noch sein?



Ein Leser hat uns einen Artikel aus der Ostfriesen Zeitung geschickt, in dem über einen Corona Ausbruch im AWO Wohnpark „Up Fehn“ in Großfehn berichtet wird. Aktuell sind 4 Pflegekräfte und 7 Senioren infiziert. 4 der 11 Infizierten müssen in einer Klinik behandelt werden. Ein Bewohner ist vergangenen Freitag nach einer Coronavirus Infektion verstorben. Das alles, obwohl das Heim laut Einrichtungsleitung „fast komplett durchgeimpft“ war.

10.05.2021

Update 15.05.2021 Bruchhausen-Vilsen: Person stirbt einen Tag nach „Corona-Schutzimpfung“



Der Weser Kurier berichtet über einen Todesfall einer Person aus Bruchhausen-Vilsen. Die Person starb nur einen Tag nach der Impfung mit dem Impfstoff der Herstellers AstraZeneca, der Landkreis Diepholz lässt einen Zusammenhang prüfen. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.



Update 15.05.2021: Uns wurde ein Artikel der Gemeinde Kirchdorf zugesendet, in dem erwähnt wird, dass der Vorfall sich am Impfzentrum Bassum ereigneteund die Staatsanwaltschaft ermittelt.

10.05.2021 Ingolstadt: Bundesinnenminister Horst Seehofer nach BioNTech-Pfizer Impfung mit Coronavirus infiziert



Unter anderem die Bild berichtet über eine Coronavirus Infektion des Bundesinnenministers Horst Seehofer – obwohl er am 14.04.2021 mit dem Vakzin von BioNTech-Pfizer geimpft wurde.

Während die Tagesschau Bericht über Bericht veröffentlicht, laut denen schon nach der ersten Impfung das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, drastisch sinke, zeigen die Berichte aus ganz Deutschland hier das Gegenteil. Horst Seehofer jedenfalls befindet sich erstmal in Quarantäne – immerhin, so werden auch Politiker zumindest einmal für einige Tage zum „Home-Office“ wie das gemeine Fußvolk gezwungen.

08.05.2021 Nordrhein-Westfalen: 43 Jahre alter Mann stirbt nach AstraZeneca Impfung an Hirntod



In der Ostfriesen Zeitung vom 08.05.2021 ist die Traueranzeige von Wilko Völker zu finden, der im Alter von nur 43 Jahren „Nach der AstraZeneca-Impfung mitten aus dem Leben gerissen wurde“ und „den Hirntod“ starb. Aus der Anzeige darunter geht hervor, dass Herr Völker Leiter einer Klinikküche war und somit vermutlich deshalb die „Chance“ zu einer frühen Impfung bekam.

06.05.2021 Villmar: 23 Menschen im Pflegeheim infiziert – fast alle sind geimpft



In Villmar (Landkreis Limburg-Weilburg) kam es im Seniorenzentrum Lahnblick zu einem Corona Ausbruch. 12 Bewohner und 11 Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus infiziert, obwohl „so gut wie alle Bewohner“ und die Hälfte der Mitarbeiter vollständig geimpft seien.

05.05.2021 Weilheim: Geimpft und dann doch mit Corona infiziert



Der Donaukurier berichtet über einen 44 Jahre alten Mann, der aufgrund seines Ehrenamts im THW bereits im Februar gegen Covid-19 geimpft wurde. Nun brach bei den ungeimpften Familienmitgliedern das Coronavirus aus und diese steckten den Mann trotz der Impfung mit dem Virus an. Alle Infizierten (sowohl die ungeimpfte Frau, das ungeimpfte Kind und der geimpfte Mann) hatten nur leichte Symptome – der gerimpfte Mann war schnell erschöpft.

Das Kuriose im Bericht des Donaukuriers ist, dass erwähnt wird, dass die Ehefrau Lehrerin ist und sich aufgrund der überstandenen Infektion jetzt nicht impfen lassen darf und erstmal ein halbes Jahr warten muss. Wir vom Corona Blog Team fragen uns allen ernstes, wer nach einer Infektion mit milden Symptomen noch auf die Idee kommt, sich impfen zu lassen?

04.05.2021 Dresden: Erst geimpft, dann positiv getestet – Oberbürgermeister in Quarantäne



RT Deutsch berichtet über Dresdens Oberbürgermeister Hilbert, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, obwohl er Ende April seine erste Impfung erhielt. Bis zum 12.05.2021 ist für den Bürgermeister häusliche Quarantäne angeordnet.

30.04.2021 Saldenburg: Bürgermeister geimpft, negativ getestet und trotzdem Corona Erkrankung mit „massiven Fiebersymptomen“



PNP berichtet über Saldenburgs Bürgermeister Max König, der zwei Wochen nach seiner Erstimpfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca über massive Fiebersymptome klagte. Da er in der Zeit nach der Impfung (und vor der Erkrankung) mehrfache Coronatests gemacht hatte, die alle negativ waren, glaubte er nicht, dass das Fieber auf Corona hindeuten könnte. Das war ein Irrtum, ein erneuter Coronatest fiel positiv aus. Zweifel über den Schutz der Impfung oder die Verlässlichkeit der Tests werden dennoch im Artikel nicht geäußert.ö

29.04.2021 Stuttgart: Corona Ausbrüche in 13 durchgeimpften Senioreneinrichtungen



Die Stuttgarter Nachrichten berichten darüber, dass der Ausbruch in einer Senioreneinrichtung im Ortsteil Stuttgart-Vaihingen (siehe Eintrag am 28.04.2021) kein Einzelfall ist. Mittlerweile kam es in 13 Stuttgarter Senioreneinrichtungen zu Corona Ausbrüchen, obwohl die „Pflegeheime in Baden-Württemberg nach Angaben eines Sprechers des Sozialministeriums durchgeimpft sind“.

Im Artikel wird auch darauf verwiesen, dass bislang in „Expertenkreisen“ als sicher galt, dass sich Geimpfte wahrscheinlich nicht infizieren und die Häufung der Fälle alleine in Stuttgarter Pflegeeinrichtungen daran Zweifel erwecken.

29.04.2021 Schonach: Mehrere geimpfte Lehrer mit Corona infiziert – Schule komplett geschlossen



Der Südkurier berichtet über zahlreiche Corona Infektionen bei bereits einmal geimpften Lehrern in der Dom-Clemente-Schule in Schonach. Die Infektionen fielen bei den in Schulen stattfindenden Testungen auf. Eine Notbetreuung soll wieder ab der ersten Maiwoche angeboten werden.

28.04.2021 Bad Gandershausen: 70 Jahre alter Mann stirbt nur zwei Stunden nach Impfung



HNA berichtet im Liveticker über einen 70 Jahre alten Mann, der nur zwei Stunden nach seiner Coronavirus Impfung verstarb. Polizei und Gesundheitsamt haben Ermittlungen aufgenommen – weitere Details werden im kurzen Artikel nicht genannt.

28.04.2021

Update 30.04.2021 Güglingen: 18 Jahre alter Mann nach zweiter BioNTech-Impfung auf Intensivstation



Die Lokalpresse berichtet über den Fall von Nicholas K., einen 18 Jahre alten Mann aus Güglingen, der nach seiner zweiten BioNTech-Pfizer Impfung eine Herzmuskelentzündung erleidet. Der Bericht lässt im unklaren, ob die Impfung die Ursache für die Herzmuskelentzündung war, oder nicht. Es werden lediglich „sieben ähnliche Fälle in Israel“ genannt – obwohl schon seit Tagen klar ist, dass dies mindestens 62 Fälle in Israel und 7 in Deutschland sind – Dunkelziffer unbekannt.



Uns wurde ebenfalls ein Zeitungsbericht aus der Lokalpresse zugesendet, der den Fall nochmal bestätigt und ausführlich darstellt.



Update 30.04.2021: Die Gmünder Tagespost berichtet, dass der junge Mann auf Intensivstation lag und das Paul-Ehrlich-Institut einen kausalen Zusammenhang prüfe.

28.04.2021

Update 29.04.2021 Gablingen: 75 Jahre alte Frau stirbt nach Erstimpfung im Rettungswagen



Die Augsburger Allgemeine und Presse Augsburg berichten über einen tragischen Impfvorfall in Gablingen: dort wurde eine 75 Jahre alte Frau auf Anraten Ihres Arztes vor einer bevorstehenden OP mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna geimpft. Kurz nach der Impfung bekam die Frau im Auto ihrer Begleitperson heftige Atemnot. Ein Notarzt aus dem Impfzentrum wurde herbeigerufen und versorgte die Frau mit Sauerstoff. Auch ein Rettungswagen traf nur wenige Minuten später ein. Der Zustand der Frau verschlechterte sich allerdings immer mehr – eine Reanimation durch die hinzugezogenen Rettungskräfte konnten sie nicht mehr retten.



Update 29.04.2021: Von einem Leser wurde uns ein Bericht aus der Lokalpresse zu dem Fall zugesendet.

28.04.2021

Update 29.04.2021

Update 30.04.2021

Uptade 07.05.2021

Update 11.05.2021

Update 19.05.2021

Update 02.06.2021 Ludwigsburg: 32 Coronavirus Infektionen unmittelbar nach Coronavirus Impfung



Die Stuttgarter Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch auf der Wohngruppe Karlshöhe in Ludwigsburg. 32 Personen (25 Bewohner und 7 Mitarbeiter) seien mit dem Coronavirus infiziert – obwohl die Masse von ihnen am vergangenen Wochenende die erste Impfdosis erhalten habe. Diakon Jan Winkler, zuständiger Geschäftsbereichsleiter auf der Karlshöhe dazu: „Nun, da die ersehnten Mobilen Impfteams nach geraumer Wartezeit endlich auf der Karlshöhe zum Einsatz kommen und Impftermine für die Menschen mit geistiger Behinderung möglich wurden, konnten wir diesen Ausbruch nicht verhindern, das ist bitter“.



Auch die Ludwigsburger Kreiszeitung berichtet über diesen Fall und zieht das Fazit: „Direkt nach der Impfung kein Schutz vor Infektion“.



Update 29.04.2021: Die Stuttgarter Zeitung berichtet auch über den Fall – hier werden allerdings 33 infizierte Bewohner und 9 infizierte Mitarbeiter genannt.



Update 30.04.2021: Uns wurde ein Bericht aus der Ludwigsburger Zeitung vom 30.04.2021 zugesendet, in dem erwähnt wird, dass einer der geimpften Infizierten nur eine Woche nach der Impfung verstorben ist. Offizielle geht er als „Coronatoter“ in die Statistik ein.



Update 07.05.2021: Auf der Website der Karlshöher Einrichtung selbst wird veröffentlicht, dass nun 41 Bewohner und 12 Mitarbeiter infiziert sind – also insgesamt 53 infizierte Personen. Mittlerweile sind bereits 2 Personen verstorben. Auf der Seite nimmt der Diakon Jan Winkler selbst Stellung zu einigen Fragen. Eine lautet:

In den Sozialen Netzwerken tauchte die Frage auf, wie es möglich sei, dass trotz – kurz zuvor stattgefundener – Impfung Menschen infiziert wurden?

[…] Fast hätten wir es bis ins Ziel geschafft. Nun, da die ersehnten Mobilen Impfteams nach geraumer Wartezeit endlich auf der Karlshöhe zum Einsatz gekommen sind und Impftermine für die Menschen mit geistiger Behinderung möglich wurden, konnten wir diesen Ausbruch nicht verhindern, das ist unglaublich bitter.

Wir vom Corona Blog Team finden es eher bitter, wie man nach solch einem großen Ausbruch mit bisher 2 Toten noch ernsthaft glauben kann, dass die Impfung schützt (und die Medien verbreiten ja auch von der Pharma erstellte, irreführende Aussagen von 85% Schutz nach der ersten Impfung). Der Satzteil des Diakons „Impftermine für die Menschen mit geistiger Behinderung möglich wurden“ erinnert uns an ein dunkles Kapitel Deutschlands aus den Geschichtsbüchern – wir dachten, dass wir so etwas in Deutschland nicht mehr erleben müssen.



Update 11.05.2021: Es gibt ein weiteres Update auf der Seite der Einrichtung. Mittlerweile sind insgesamt 3 Personen verstorben und die Anzahl der Infizierten hat sich auf insgesamt 58 erhöht.



Update 19.05.2021: Die Stuttgarter Nachrichten berichten über einen erneuten Anstieg der Infiziertenzahlen: Mittlerweile sind 62 Personen mit dem Coronavirus infiziert.



Update 02.06.2021: Laut der Seite der Einrichtung hat sich die Lage mittlerweile entspannt – es sind nur noch 2 Personen mit dem Coronavirus infiziert und die Zahl der Todesfälle ist nach wie vor bei 3 Personen.

28.04.2021 Wiehl: Corona Ausbruch im Haus Siebenbürgen



Oberberg Aktuell berichtet im Live Ticker über einen Corona Ausbruch im Haus Siebenbürgen. 13 Bewohner und 2 Mitarbeiter seien infiziert – zumindest von den Bewohnern sind die meisten bereits zwei mal geimpft und haben somit vollen Impfschutz.

28.04.2021 Stuttgart-Vaihingen: Coronavirus Infektionen in Pflegeheim trotz Impfung



Die Stuttgarter Nachrichten berichten über mehrere Coronavirus Infektionen in einem Pflegeheim in Stuttgart-Vaihingen – obwohl alle infizierten Bewohner bereits gegen das Virus geimpft seien. Das betroffene Haus, der Filderhof, wird von der Stadt Stuttgart betrieben. Es seien bisher drei Personen positiv getestet worden, heißt es beim Gesundheitsamt. Alle drei seien geimpft.

28.04.2021 Engelskirchen: Großer Corona Ausbruch in Rehaklinik



Oberberg Aktuell berichtet über einen großen Corona Ausbruch in der Aggertal-Rehaklinik in Engelskirchen. 11 Personen sind mit dem Virus infiziert – obwohl Erst- und Zweitimpfungen abgeschlossen sind. Bis zum 10. Mai hat der Kreis eine Quarantäne angeordnet.

27.04.2021 Hasbergen: Corona Fälle bei geimpften Bewohnern und Mitarbeitern in Seniorenheim



Die Lingener Tagespost berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim „Haus am Berg“ in Hasbergen. 6 Bewohner und 5 Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus infiziert – bis auf einen Mitarbeiter wurden zuvor alle geimpft.

26.04.2021 Fredersdorf: Trotz Impfkampagne – Corona Ausbruch in Pflegeheim



MOZ berichtet über den Corona Ausbruch im Pflegeheim Katharinenhof im Schlossgarten Fredersdorf – trotz einer vorausgegangener Impfkampagne. Weitere Details zu dem Fall sind hinter der Bezahlschranke.

23.04.2021 Lübbecke: Corona Ausbruch in Seniorenquartier nach Impfung



Die Neue Westfälische berichtet über einen Corona im Seniorenquartier Lübbecke nach der Coronavirus Schutzimpfung. Die genaue Anzahl der Infizierten oder etwaige Impfquoten sind zumindest vor der Bezahlschranke nicht zu finden. Interessant ist, dass es in dem Seniorenheim in den vergangenen Wochen vermehrt zu Missständen kam, die anonym von einem Mitarbeiter an die Heimaufsicht gemeldet wurden (von sich aus wird die Heimaufsicht in Coronazeiten nicht mehr tätig). Die Missstände wurden natürlich mit der „Corona-Lage“ versucht zu rechtfertigen.

Wegen des Ausbruchs wurde zudem ein Besuchsverbot für das Heim verhängt. Wer jetzt noch ernsthaft glaubt, dass es bei den „Corona Schutzmaßnahmen“ vor allem um das Wohl der Alten, Schwachen und Senioren geht – dem ist nicht mehr zu helfen. Die sitzen alleine, hilflos, ohne regelmäßige Kontrollen durch die Heimaufsicht in den Seniorenheimen und siechen dahin. #Stayhome

23.04.2021

Update 03.06.2021 Bayern: Dreifache Mutter leidet mit 29 Jahren an schweren Impfnebenwirkungen



In einem eigenen Beitrag veröffentlichen wir heute über den Fall einer 29 Jahre alten Frau, die nach ihrer Coronavirus Impfung mit schweren Nebenwirkungen zu kämpfen hat und zahlreiche Krankenhäuser aufsuchte, in der Hoffnung, dass ihr dort geholfen werden kann. Die Frau leidet an epileptischen Anfällen, Sprachstörungen und Zuckungen im Oberkörper. Weitere Details gibt es in dem Beitrag dazu.



Update 03.06.2021: Die Frau leidet immer noch unter andauernden Kopfschmerzen. Ein Neurologe vermutet, dass die Impfung dafür verantwortlich ist. In einem eigenen Beitrag geben wir ein Update dazu.

22.04.2021 Grevesmühlen: Rätselraten über Corona Ausbruch – trotz Impfung



Der NDR berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg). 8 Personen sind mit dem Coronavirus infiziert – obwohl einige bereits zweimal geimpft wurden. Der Leiter der Einrichtung habe keine Erklärung für die Fälle.

22.04.2021 Leverkusen: Corona Ausbruch in AWO Seniorenheim – trotz Impfung



Radio Leverkusen berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Leverkusener AWO Seniorenheim im Stadtteil Schlebusch. 6 Bewohner und 6 Mitarbeiter sind infiziert – obwohl ein Großteil schon gegen das Coronavirus geimpft ist. Im Artikel wird erwähnt, dass 4 der 6 infizierten Bewohner bereits einen vollen Imfschutz haben. Über den genauen Impfstatus der anderen Infizierten erfährt man nichts.

22.04.2021

Update 26.04.2021 Idafehn: 13 Senioren mit Corona infiziert – alle mit BioNTech-Pfizer geimpft



Die Ostfriesen Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim „Sonnenhaus“ in Idafehn – einem durchgeimpften Heim.

13 Personen sind mit dem Virus infiziert, 12 hatten bereits beide Coronavirus Impfungen des Herstellers BioNTech-Pfizer erhalten, lediglich eine Infizierte wurde erst ein mal geimpft. Das Heim hat bis mindestens Ende April ein Besuchsverbot erlassen.

Der Artikel befindet sich zum Großteil hinter einer Bezahlschranke – uns wurde eine Kopie zugesendet, die wir hier zur Verfügung stellen.



Update 26.04.2021:Die Ostfriesen Zeitung gab heute ein Update heraus, das uns von einem Leser zugesandt wurde. Demnach sind nun weitere 9 Infektionen aufgetreten, insgesamt sind mittlerweile 22 der insgesamt 42 Bewohner an Covid-19 erkrankt. Damit hat sich in dem Alten- und Pflegeheim mittlerweile bereits rund die Hälfte der Bewohner mit dem Virus infiziert. Am kommenden Mittwoch soll es eine weitere Testreihe der Bewohner und Mitarbeiter geben. Sollten dann noch mehr positive Fälle dazukommen, würde das Besuchsverbot automatisch verlängert werden.

22.04.2021

Update 22.04.2021 Radevormwald: 24 Personen mit Corona infiziert – trotz flächendeckender Impfung



Oberberg aktuell berichtet im Liveticker über einen Corona Ausbruch in der Pflegeeinrichtung „Haus Thiele“ in Radevormwald (Ortsteil Keilbeck). 17 Bewohner und 7 Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert – trotz flächendeckender Impfung. Wie genau der Anteil der Geimpften ist, wird nicht erwähnt.



Update 22.04.2021: Auch RP online berichtet nun über den Fall und erwähnt noch mehr Details, wie die genauen Impfquoten in dem Heim: So seien 94% der Bewohner und 65% der Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft.

22.04.2021 Berlin: 150 offiziell erfasste Infektionen – trotz vollständiger Impfung



RBB und RT deutsch berichten über mittlerweile offiziel 150 Personen, die sich in Berlin trotz einer Coronavirus Impfung mit dem Virus infiziert haben.

In dem Artikel werden einige solcher Fälle näher geschildert. Das RKI nimmt dazu Stellung: „Bei einer Wirksamkeit der Impfung in der Größenordnung von 80 bis 90 Prozent ist es zu erwarten, dass auch eine Reihe von Menschen trotz Impfung erkranken“.

Wir fragen uns, wie das RKI nun auf 80 bis 90 Prozent kommt – wo es doch zu Beginn der Impfkampagne mit 95 prozentiger Wirksamkeit warb.

22.04.2021

Update 23.04.2021

Update 27.04.2021 Plettenberg: Enttäuschung und Fassungslosigkeit nach Corona Ausbruch und Todesfall in durchgeimpftem Seniorenheim



Die Lokapresse berichtet über einen Corona Ausbruch im Altenzentrum St. Josef in Plettenberg. Ein 85 jähriger Bewohner, der bereits beide BioNTech-Pfizer mRNA Impfungen erhalten hatte, verstarb in Folge einer Coronavirus Infektion in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Das gesamte Altenzentrum stehe unter Schock und ist fassungslos über den Vorfall. Zudem sind weitere, voll geimpfte, Personen infiziert: Eine weitere, mit BioNTech-Pfizer geimpfte Frau, liegt derzeit mit einer niedrigen Sauerstoffsättigung im Krankenhaus. Weitere Infizierte sind in ihren Zimmern in Quarantäne.

Die Leiterin des Altenzentrums findet für die Situation klare Worte: „Dass ich es nun bei uns erlebe, bei zweifach Geimpften – und dann noch mit Biontech – da fehlen mir die Worte“.



Update 23.04.2021: Uns wurde ein Artikel aus der Lokalpresse zugespielt, der den Fall ebenfalls aufgreift und erläutert.



Update 27.04.2021: Come on berichtet über einen weiteren Todesfall in der Einrichtung. Neben dem Senior starb nun noch eine, schwer an Covid erkrankte, 85 Jahre alte Frau – obwohl sie bereits vor vielen Wochen die zweite „Coronavirus Schutzimpfung“ erhalten hatte.

21.04.2021 Düsseldorf: 15 Infizierte und ein Todesfall – trotz Impfung



Bild berichtet über einen Corona Ausbruch im Caritas-Altenzentrum Herz-Jesu in Düsseldorf-Flingern. 10 Bewohner und 5 Mitarbeiter sind dort mit dem Coronavirus infiziert – alle Inifzierten sind mindestens einmal geimpft. Am Montag ist eine der 15 Infizierten Personen gestorben. Auch sie hatte bereits die erste Impfung des Vakzins des Herstellers BioNTech-Pfizer erhalten.

20.04.2021 Plön: Corona Ausbruch in durchgeimpfter Einrichtung der Behindertenhilfe



Die Kieler Nachrichten schreiben am 19.04.2021 über eine generell hohe Inzidenz im Kreis Plön und erwähnen dabei: „Der Inzidenzwert im Kreis Plön ist deutlich auf 47,4 gestiegen (Stand 18. April). Einen angeblichen Anteil daran hat nach Informationen der Kreisverwaltung Plön ein Covid-19-Ausbruch in einer Einrichtung der Behindertenhilfe“. Vor der Bezahlschranke liest man noch, dass 5 Mitarbeiter und 16 Behinderte mit dem Coronavirus infiziert sind.

Ein Leser schrieb uns an, der in solch einer Einrichtung arbeitet und sagte uns, dass die Einrichtung, um die es hier geht schon „durchgeimpft“ sei.

Wir wollten dies ohne Belege nicht veröffentlichen – nun heute schreiben die Kieler Nachrichten in „Die Corona-Lage im Kreis Plön“ über genau die Einrichtung, in der es in dem Artikel am Vortag ging: „In den vergangenen Wochen seien zudem fast alle Personen in der Einrichtung geimpft worden“. Da der Artikel ein Liveticker ist, haben wir hier einen Screenshot davon erstellt.



Das Corona Blog Team dankt dem aufmerksamen Leser für das Zusenden der beiden Artikel.

19.04.2021 Coswig: Corona Ausbruch in Altenheim – trotz Impfung



Die Sächsische berichtet über einen Corona Ausbruch im Altenheim Spitzgrund in Coswig: 7 Mitarbeiter und 13 Bewohner sind dort mit dem Coronavirus infiziert – trotz Impfung. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke. Auch DNN berichtet über den Fall – allerdings ebenfalls ohne weitere Details.

19.04.2021 Hof: Corona Ausbruch in infiziertem Seniorenheim – Bundeswehr muss unterstützen



Opposition 24 berichtet über einen Corona Ausbruch im oberfränkischen Hof. Offiziell sind dort 30 Menschen infiziert, 20 davon sind komplett mit dem Vakzin des Herstellers BioNTech-Pfizer durchgeimpft. Brisant daran ist, dass sowohl inFranken als auch der BR über den Fall berichten und beide erwähnen, dass die Geimpften wohl nur leichte Symptome – natürlich dank der Impfung – hätten.

Dem ist wohl nicht so. Opposition 24 liegen Informationen aus erster Hand vor Ort vor, die darstellen, dass die Lage so kritisch ist, dass 45% der Mitarbeiter und 35% der Bewohner infiziert seien und auch die Geimpften schwere Symptome hätten. Es kam sogar zu einem Todesfall. Das RKI prüfe nun die genauen Umstände – wir werden also wahrscheinlich nie erfahren, was wirklich in dem Heim passiert ist.

18.04.2021 Halle: Junge Lehrerin mit Blutgerinnsel im Gehirn nach Impfung auf Intensivstation



Die Haller (Saale) Lokalpresse veröffentlichte heute den Fall einer nicht einmal 30 Jahre alten Lehrerin, die nach einer Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca ein Blutgerinnsel erlitt und nun im Krankenhaus liegt.

17.04.2021 Braunschweig: Corona Ausbruch im Marienstift unter „teils Geimpften“



Uns wurde ein Artikel zugeschickt, der am 17.04.2021 in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht wurde. Dort wird ein Corona Ausbruch im Braunschweiger Marienstift mit insgesamt 16 infizierten Personen beschrieben. Im Artikel wird in einem einzigen Satz erwähnt, dass die Infizierten „teils geimpft, teils nicht geimpft sind“. Genauere Angaben, wie etwa die genaue Anzahl der geimpften Infizierten, werden nicht gemacht.

16.04.2021

Update 21.04.2021 Lünen: Person nach Impfung mit Sinusvenenthrombose im Klinikum



Die Ruhrnachrichten berichten über eine Person, die mit einer Sinusvenenthrombose im Klinikum Lünen/Werne liegt. Die Angaben im Artikel sind sehr spärlich, es wird lediglich genannt, dass die Person in der „Altersgruppe unter 60 Jahren“ sei – was natürlich sehr weit gefasst ist. Die Person erlitt nach der Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca ein Blutgerinnsel im Gehirn – ihr Zustand ist kritisch.



Update 21.04.2021: Die Ruhr Nachrichten geben weitere Details über den Fall bekannt. Das Blutgerinnsel trat bei einer erst 21 Jahre altem Mann auf.



Weiter wird berichtet, dass der Mann Justin Könnecke heißt und ein 21 Jahre jungen Mann aus Alstedde ist. Da er im Rahmen eines dualen Studiums in der Klinik Datteln arbeitet, hat er früh Zugang zu einer Coronavirus Impfung und wurde mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca geimpft. Nach der Impfung hatte er ein „starkes pulsieren im Kopf“ – er erlitt ein Blutgerinnsel im Gehirn. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.

16.04.2021 Bochum: Corona Ausbruch mit 19 Infizierten



Auch die WAZ berichtet über einen Corona Ausbruch mit 19 infizierten Personen. Ob der Ausbruch, auf den sich der Artikel bezieht, derselbe ist, wie der, über den der WDR berichtet (siehe einen Eintrag weiter unten) bleibt unklar – da alle Details hinter der Bezahlschranke sind. Da allerdings hier von 19 infizierten Personen die Rede ist und die Berichtsdaten identisch sind, gehen wir vom Corona-Blog Team von zwei verschiedenen Fällen aus.

16.04.2021 Bochum: Corona Ausbruch in Seniorenheim – fast alle Infizierten sind geimpft



Der WDR berichtet unter anderem über einen Corona Ausbruch in Bochum. Dort sind in einem Seniorenheim 13 Personen mit dem Coronavirus infiziert – 11 davon haben bereits den vollen Impfschutz. Virologe Jan Leidel erklärte laut NDR in der “Aktuellen Stunde”, dass die derzeit verabreichten Impfstoffe womöglich bei einem Kontakt mit Mutanten weniger wirksam seien.

16.04.2021 Remscheid: Corona Ausbruch unter geimpften Bewohnern



RP online berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Remscheider Seniorenheim unter Geimpften. 14 Personen sind infiziert – alle weiteren Details wie zum Beispiel die Impfquote in dem Heim sind hinter der Bezahlschranke verborgen.

Auch der WDR berichtet über diesen Fall und erwähnt, dass 12 Bewohner und 2 Mitarbeiter infiziert sind – und dass alle 14 Infizierten bereits vollen Impfschutz und beide Coronavirus Impfungen erhalten haben.

16.04.2021 Bad Oeynhausen: Corona Ausbruch trotz Impfung auf dem Wittekindshof



Die Neue Westfälische berichtet über einen Corona Ausbruch im Stadtteil Volmersdingen von Bad Oeynhausen. 13 Bewohner und 1 Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert – wobei es sich vor allem um Geimpfte handele. Die genaue Anzahl der geimpften Personen werden nicht erwähnt oder sind eventuell hinter der Bezahlschranke verborgen.

Auch das Windener Tageblatt berichtet über den Fall – hier werden allerdings keine Informationen vor der Bezahlschranke genannt.

15.04.2021 Osnabrück: Hirnthrombose nach Impfung mit AstraZeneca



Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet eher beiläufig über ein Blutgerinnsel im Gehirn bei einer Frau nach der Impfung mit AstraZeneca. Zuerst wird erwähnt, dass sich derzeit im Osnabrücker Krankenhaus vermehrt Personen mit Beschwerden wie Kopfschmerzen in Osnabrücker Krankenhäusern melden. Bei einer Frau aus dem Marienhospital Osnabrück (MHO) kam es dann tatsächlich zu solch einer schweren Impfkomplikation.Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

15.04.2021 Zirndorf: Großer Ausbruch in AWO Seniorenheim



Nordbayern berichtet über einen Corona Ausbruch in einem AWO Seniorenheim in Zirndorf. Insgesamt sind 24 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 17 davon haben bereits vollen Impfschutz und erhielten am 11.03.2021 die Zweitimpfung mit dem Vakzin des Herstellers BioNTech-Pfizer – das heißt der Impfschutz müsste sich in der Zwischenzeit voll entfaltet haben.

Brisant: in dem Artikel wird gegen Ende nebenbei erwähnt, dass „das Haus 3 Todesfälle zu beklagen habe: Ein nicht geimpfter, positiv Getesteter verstarb im Alter von 76 Jahren, ein weiterer, der einmal geimpft war, mit 68 Jahren. Außerdem starb ein 92-Jähriger, der zwar zweimal geimpft worden war“. 2 von 3 Verstorbenen hatten somit vollen Impfschutz.



Auch der BR greift diesen Fall auf und erwähnt über die oben schon genannten Informationen noch, dass das betroffene Haus das von der AWO betriebene Helene-Schultheiß-Heim ist.

15.04.2021 Zeven: Corona Ausbruch in Seniorenheim – 9 der 14 Infizierten hatten vollen Impfschutz



Nord24 berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Zevern. 9 der insgesamt 14 Infizierten (also 65% der Infizierten) sind bereits voll geimpft. Das Haus habe auch 2 Todesfälle zu beklagen – deren Impfstatus lässt der Artikel im dunkeln.

15.04.2021 Alleine in Mitteldeuschland: Offiziell mehr als 400 Corona Infektiontn – trotz vollem Impfschutz



Der MDR berichtet über insgesamt mehr als 400 Corona Infektionen in Mitteldeutschland bei voll durchgeimpften Personen. Das gaben Gesundheitsämter auf Nachfrage preis.

In Sachsen Anhalt seien 112 Menschen, in Thüringen 94 und in Sachsen 202 Menschen bislang offiziell gemeldet worden.

Dr. Thomas Grünwald, Vorsitzender der sächsischen Impfkommission in Sachsen, sagte dazu: „Eine 100-prozentige Wirksamkeit der Impfung gebe es nicht.Was man an den Daten aus Israel aber auch sehe, sei, dass die Effektivität der Vakzine abhängig sei von der Zahl der Impfungen und auch dem zeitlichen Abstand nach den Impfungen“. Wird hier etwa der Grundstein für eine dritte – oder gar jährliche – Coronavirus Impfung gelegt?

15.04.2021 Wolfsburg: Viele Infizierte in den Seniorenheimen – trotz extrem hohen Impfquoten



Die WAZ berichtet über verschiedene Corona Ausbrüche in Wolfsburger Pflegeheimen:





In der AWO. Seniorenresidenz in der Goethestraße sind 12 Bewohner und 9 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das Besondere dabei; 85% der Infizierten sind bereits „voll durchgeimpft“. Ein 80 jähriger Bewohner ist verstorben, ob er zu den 85% der Geimpften gehörte bleibt im Artikel unklar.

In 3 Diakonie Einrichtungen kam es ebenfalls zu Corona Ausbrüchen. Insgesamt sind dort 6 Personen infiziert – ebenfalls trotz vorausgegangener Impfungen.In allen Heimen wurden Besuchsverbote verhängt – das einsame Sterben der Senioren geht unverändert weiter.

15.04.2021 Maxhütte-Haidhof: Corona Ausbruch in Phönix Seniorenheim – 6 Personen in Klinik, 4 davon bereits geimpft



Die Mittelbayerische berichtet über einen Corona Ausbruch im Phönix Seniorenzentrum in Maxhütte-Haidhof. Trotz einer sehr guten Impfquote kam es erneut zu einem Ausbruch. Die Anzahl der Infizierten bleibt in dem Teil vor der Bezahlschranke unerwähnt. Allerdings mussten insgesamt 6 Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden – 4 davon waren bereits geimpft.

15.04.2021 Ailingen: 13 Infizierte in Seniorenheim – trotz vollem Impfschutz



Die Schwäbische berichtet über mehrere Corona Ausbrüche in Lindau und Friedrichshafen. Vor der Bezahlschranke wird nur der Fall eines Ailinger Seniorenheims erwähnt, in dem 13 Personen trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus infiziert haben.

Interessant ist: einige Tage zuvor (am 09.04.2021) berichtet dieselbe Zeitung über einen Corona Ausbruch im Haus St. Martin in Ailingen, wo nur auf eine Gesamtanzahl an infizierten Bewohnern von 15 eingegangen wird. Wir vom Corona Blog Team vermuten, dass es in beiden Artikeln um dasselbe Heim geht – das würde bedeuten, dass 13 der 15 infizierten Bewohner bereits vollständig geimpft waren. Das würde bedeuten: 87% der Infizierten waren geimpft.

15.04.2021 Leichlingen: Altenheimbewohner trotz Impfung positiv getestet – Virologen besorgt





RP online berichtet über das Seniorenheim „Pilgerheim Weltersbach“, in dem insgesamt 17 Mitarbeiter und Bewohner mit dem Coronavirus infiziert sind – trotz Impfung. Virologen seien besorgt, allerdings sind weitere Details hinter der Bezahlschranke.



Auch Bild berichtet über diesen Fall und erwähnt, dass 14 der 17 Infizierten bereits vollständigen Impfschutz haben.

15.04.2021

Update 11.05.2021 Meschede: Zwei infizierte Senioren – trotz vollem Impfschutz



Die Westfalenpost berichtet über vier Einrichtungen im Hochsauerlandkreis (HSK), in denen es trotz Impfung zu einem Corona Ausbruch gekommen ist. Vor der Bezahlschranke wird lediglich auf einen Fall in Meschede eingegangen, wo offiziell 2 Personen infiziert sind – trotz vollem Impfschutz.



Update 11.05.2021: In einem weiteren Beitrag veröffentliche die Westfalenpost, dass mittlerweile 2 Senioren an einer Coronavirus Infektion gestorben sind – obwohl sie geimpft waren.

14.04.2021 Coesfeld: Junge Frau mit Schlaganfall nach Impfung im Klinikum



Die Allgemeine Zeitung veröffentlichte einen Fall einer Anfang 30 Jahre alten Frau, die nach der Impfung im März mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca einen Schlaganfall erlitt: „Ich wachte nachts auf“, berichtet sie gegenüber der Allgemeinen Zeitung. „Mir ging es nicht gut.“ Dann habe die junge Mutter deutlich einseitige Lähmungen wahrgenommen. „Zunächst wollte ich das gar nicht wahrhaben, dass es sich um einen Schlaganfall handeln könnte“, sagt die Frau aus dem Kreis Coesfeld, die Anfang 30 ist und ihren Namen und Wohnort in der Zeitung nicht veröffentlicht haben möchte. Ihr Mann brachte sie nach Münster ins Krankenhaus, wo sich der Verdacht bestätigte. Auch Sprachstörungen erlitt sie. Die schnelle Behandlung mit Blutverdünner auf der Schlaganfall-Abteilung verhinderte schlimmere Auswirkungen. Rund eine Woche war die Frau im Krankenhaus.

14.04.2021 Sonnenberg: Die Lage spitzt sich zu – trotz 98% Impfquote



In Südthüringen berichtet über einen Corona Ausburch im Oerlsdorfer Regiomed-Seniorenzentrum. Dort sind mittlerweile 20 Infektionen erfasst, obwohl 98% der Bewohner bereits vollen Impfschutz haben. „Die Lage spitze sich zu“, resümiert die Zeitung.

13.04.2021 Halle: Bis dato 138 Coronavirus Infektionen und 2 Todesfälle nach der Impfung



Die Lokalpresse berichtet über offiziell 138 gemeldete Coronavirus Infektionen bei geimpften Menschen in Halle (Saale). 2 geimpfte Personen starben offiziell im Zusammenhang mit der Coronavirus Schutzimpfung.

13.04.2021 Trotz Impfung: Corona Ausbruch in Meuselwitzer Seniorenzentrum weitet sich aus



Die Leipziger Volkszeitung berichtet über einen Corona Ausbruch in einem „durchgeimpftem“ Seniorenheim. Alle Details zu dem Ausbruch sind hinter der Bezahlschranke.

12.04.2021 Wenige Tage nach der Impfung: Das einsame Sterben meiner Mutter



Die Stuttgarter Zeitung berichtet über eine 95 Jahre alte Seniorin, die sich kurz nach ihrer Impfung mit dem Coronavirus infizierte. Sie starb im Krankenhaus nach einer, wie die Tochter sagt, „unsagbar einsamen und zugleich schlimmen

Leidenszeit“. Alle weiteren Details sind hinter der Bezahlschranke.

12.04.2021 Wemding: Corona Ausbruch und Krankenhauseinlieferung – trotz vollem Impfschutz



Die Augsburger Volkszeitung berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Wemdinger Seniorenheim: 6 Bewohner sind dort mit dem Coronavirus infiziert, eine Person musste aufgrund der Symptome sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Alle Infizierten haben einen vollständigen mRNA Impfschutz. Seit dem Ausbruch herrscht in der Einrichtung ein Besuchsverbot.

11.04.2021 Dingolfing: Tragischer Tod nach BioNTech-Pfizer Impfung



PNP berichtet über einen tragischen Vorfall im Impfzentrum in Dingolfing: Nach seiner Impfung ist ein 74 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Dingolfing-Landau leblos in seinem Auto aufgefunden worden. Trotz sofortiger Versorgung und Reanimation durch das Personal des Impfzentrums sowie hinzugezogener Rettungskräfte und eines Notarztes habe der Mann nicht gerettet werden können. Der Verstorbene war mit dem Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer geimpft worden.

11.04.2021 Düsseldorf: Mehrere infizierte Menschen – trotz Zweifach-Impfung



Express berichtet über mehrere Fälle von Coronavirus Infektionen in Düsseldorf, die trotz dem vollen Impfschutz aufgetreten sind.

„Dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf ist bekannt, dass es mehrere Fälle mit entsprechenden Erkrankungsymptomatiken gibt, obwohl die betroffenen Personen bereits zwei Impfdosen des Impfstoffes BioNTech erhalten haben“, so die offizielle Stellungnahme im Wortlaut. Über die Schwere des Symptome bei den betroffenen Personen wurde zunächst nichts bekannt.

09.04.2021 Mecklenburg-Vorpommern: Bis dato 7 Corona-Tote – trotz vollständigem Impfschutz



Der Nordkurier zieht eine kurze Zwischenbilanz zu der Effektivität der Corona Schutzimpfungen und erfuhr auf Nachfrage bei behördlichen Stellen, dass alleine in Mecklenburg-Vorpommern 149 Menschen trotz vollständigem Impfschutz an Covid-19 erkrankt sind, 22 davon hatten einen schweren Verlauf. 7 Menschen davon sind sogar an der Infektion verstorben – trotz vollständiger Impfung.

09.04.2021 Gütersloh: Angst vor Thrombosen – Kliniken füllen sich



OWL24 berichtet über eine steigende Anzahl von Patienten nach einer Coronavirus Impfung: „Bei uns gibt es tatsächlich mehrere Patienten täglich, die nach einer Impfung über Kopfschmerzen klagen und akute medizinische Hilfe suchen“, teilte die Pressesprecherin des Sankt-Elisabeth-Hospitals, Nadine Mense, mit.

Auch im Sankt-Vinzenz-Hospital in Rheda-Wiedenbrück finden sich immer mehr Menschen nach einer Corona-Impfung mit Astrazeneca ein, die unter Kopfschmerzen leiden und schlimmeres befürchten. „In den vergangenen Wochen haben sich tatsächlich vereinzelte Patienten wegen Beschwerden nach einer Astrazeneca-Impfung in der Zentralen Notfallaufnahme vorgestellt“, erklärte die Geschäftsführung der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen auf Anfrage des Westfalen-Blatts.

09.04.2021

Update 10.04.2021 Landkreis Rosenheim: Erneuter Todesfall nach AstraZeneca Impfung



Der BR berichtet in seinem Liveticker beiläufig über einen erneuten Todesfall in „zeitlichem Zusammenhang mit der AstraZeneca Impfung“. Weitere Details wie das Alter der Person werden nicht erwähnt. Das Paul-Ehrlich-Institut prüfe derzeit einen kausalen Zusammenhang – da hat man offensichtlich wieder einmal den Bock zum Gärtner gemacht, wie die Auswertungen der Sicherheitsberichte dieser Regierungsbehörde zeigen.



Update 10.04.2021: Mittlerweile greifen noch mehr Portale den Todesfall auf und berichten mehr Details darüber. Rosenheim24 schreibt, dass es sich um eine 43 Jahre alte Frau handelt, die schon Ende März verstorben ist. Kurz vor dem Versterben habe sie die Impfung erhalten.

OVB Online schreibt weiter, dass die Verstorbene aus Söchtenau kam und die Kriminalpolizei nun ermittelt.

08.04.2021 Penkun: Corona Ausbruch in durchgeimpftem Pflegeheim



Der Nordkurier berichtet über einen Corona Ausbruch im Seniorenheim „Abendsonne“ – einem voll durchgeimpftem Pflegeheim. Dort sind 95% der Bewohner und 80% der Mitarbeiter mit beiden Coronavirus Impfungen geimpft.

„Jetzt wissen wir, dass sich jeder trotz einer Impfung infizieren kann. Eine weitere Erfahrung ist, dass sich das Virus trotz der FFP2-Masken verbreiten kann“, sagt Simone Brüssow, Leiterin der Einrichtung, dazu.

08.04.2021 Augsburg: Corona kehrt trotz Impfschutz in Augsburgs Seniorenheime zurück



Die Augsburger Allgemeine schreibt, wurde in sechs Augsburger Einrichtungen ein Corona Ausbruch vermeldet – betroffen seien Senioren mit als auch ohne vollständigen Impfschutz. Unter den Infizierten sind aber auch vollständig Geimpfte. Das Gesundheitsreferat verweist darauf, dass auch bei einer korrekt abgeschlossenen zweiten Impfung der Impfschutz unter 100 Prozent liege, sodass eine Infektion weiterhin möglich sei.

08.04.2021 Thuine: Corona Ausbruch trotz vollem Impfschutz



Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch im St. Katharina Pflegeheim in Thuine: 12 Bewohner und 2 Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert, obwohl diese alle bereits vollen Impfschutz haben. Lediglich eine Person ohne Impfung ist infiziert. „Wir sind alle sehr ernüchtert, dass das Virus trotz der Impfungen, täglichen Tests und umfangreichen Hygienemaßnahmen einen Weg gefunden hat“, sagt Ingo Rühlmann, Leiter der Einrichtung.

08.04.2021 Neustadt: Zwei infizierte Bewohner im St. Nicolaistift – trotz Impfung



Der RND berichtet über einen Corona Ausbruch im St. Nicolaistift in Neustadt. Insgesamt sind 3 Personen infiziert – 2 davon haben schon den vollständigen Impfschutz.

07.04.2021 Dessau-Alten: 22 Personen mit Corona infiziert – trotz Impfung



Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Pflegeheim in Dessau-Alten. Dort sind 18 Bewohner und 4 Mitarbeiter infiziert, obwohl schon Ende des Jahres 2020 in dem Heim geimpft wurde. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.

07.04.2021 Hemau, Neutraubling: Corona Ausbrüche trotz Impfung



Leben Und Leben Lassen In Regensburg berichtet über Corona Ausbrüche in Seniorenheimen in der Region: In einem Hemauer Altenheim infizierten sich 12 Personen mit dem Coronavirus – obwohl sie vollständigen Impfschutz hatten. Bereits im Februar infizierten sich 5 Personen in einem Neutraublinger Seniorenheim – ebenfalls trotz vollständigem Impfschutz



Das Fazit des Berichts lautet: „die Alten werden eingesperrt und zu Tode geschützt“.

07.04.2021 Espelkamp: Corona Ausbruch trotz Impfung



Die Neue Westfälische berichtet über einen Corona Ausbruch im Ludwig-Steil-Hof in Espelkamp – trotz vorausgegangener Impfung. Alle weiteren Details zu dem Ausbruch sind hinter einer Bezahlschranke.









07.04.2021 Heidelberg: 81 Jahre alter Mann nach Erstimpfung auf IntensivstationRNZ berichtet eher beläufig über einen 81 Jahre alten Mann. Sein Enkel sagt „Mein Opa war mit seinen 81 Jahren topfit – geistig wie auch körperlich. Trotz seines hohen Alters stand er jeden Tag bei uns im Laden […]“.

Nun liegt der Mann auf Intensivstation – sein Zustand habe sich extrem verschlechtert. Die Diagnose bei ihm: Corona. Das ganze allerdings Wochen nach der Erstimpfung mit BioNTech-Pfizer und drei Tage vor seinem zweiten Impftermin.

06.04.2021 Bohmte-Hunteburg: Corona Ausbruch in Pflegeheim – trotz Impfung



In einem Caritas Pflegeheim in Bohmte-Hunteburg (Landkreis Osnabrück) haben sich 11 Bewohner und 3 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Der NDR titelt dazu „Impfen, Abstand und tägliche Tests konnten offenbar das Corona-Virus nicht stoppen“

06.04.2021

Uptada 09.04.2021 Hofheim: 61 Jahre alte Frau stirbt nach Impfung



Uns wurde ein Artikel aus einer lokalen Zeitung zugespielt, in dem der Fall einer 61 Jahre alten Frau aus Hofheim (Main-Taunus Kreis) berichtet wird, die nach der Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca verstarb.

Der Fall werde derzeit vom Paul-Ehrlich Institut untersucht. Brisant: In dem Artikel ist noch von einem weiteren Todesfall im Main-Taunus Kreis die Rede, über die keine weiteren Infos bekannt gegeben werden.



Update 09.04.2021: Uns wurde ein Artikel aus der Hofheimer Zeitung vom 09.04.2021 zugespielt, in dem nun schon von 3 Todesfällen nach der Coronavirus Impfung die Rede ist. Ein Todesfall trat dabei nach einer Impfung mit dem Vakzin des Herstellers BioNTech-Pfizer und zwei mit dem AstraZeneca Vakzin auf. Die Fälle wurden an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet.

02.04.2021 Mainleus: 25 Jahre alte Erzieherin nach Impfung im Krankenhaus



Die Frankenpost berichtet über die 25 Jahre alte Erzieherin Lena Radtke aus Mainleus, die nach der Coronavirus Impfung mit AstraZeneca bewusstlos wurde und ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Dort ist sie zwar mittlerweile entlassen, hat aber immer noch mit den Folgen der Impfung zu kämpfen.

Der Kurier veröffentlicht noch weitere Details über Lena Radtke: Vor einem Jahr erkrankte sie „schwer“ an Corona und gilt heute sogar als „Long-Covid-Patientin“.

Sie zeige weitreichende Spätfolgen des Virus. Deshalb gab es für die Erzieherin kein langes Überlegen, als sie ein Impfangebot erhielt. Am Sonntag vorletzter Woche bekam sie die erste von zwei Injektionen – mit Astrazeneca. Dann nahm das Unheil seinen Lauf.



In beiden Berichten sind weitere Details hinter der Bezahlschranke.

02.04.2021 Jena: Familie bangt nach Impfung um das Leben des 54 Jahre alten Vaters



Die Ostthüringer Zeitung berichtet über einen 54 Jahre alten Vater, der kurz nach seiner Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca ein Blutgerinnsel im Gehirn entwickelte.

Er befindet sich auf Intensivstation und wurde in ein künstliches Koma versetzt. Sein Zustand ist dramatisch. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.

02.04.2021 Lindau: Trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert



Der Westallgäuer berichtet über zwei Senioren in einem Lindauer Seniorenheim, die sich trotz der Coronavirus Schutzimpfung mit dem Coronavirus infiziert haben.

Das Fazit des Berichts ist mehr als irritierend für uns: „Es gibt allerdings auch gute Nachrichten in Sachen Corona: Das Tempo bei den Impfungen wird höher. In der nächsten Woche erwartet das Landratsamt mehr als 2700 Impfdosen, das sind gut 1200 mehr als bisher wöchentlich in Lindau und im Westallgäu ankamen“.

Die Inpfung schützt offensichtlich nicht – aber es ist so gut, dass mehr Impfstoff ankommt? Die Logik muss man erstmal verstehen können und wollen…

01.04.2021 Erkelenz: 56 Jahre alte Frau stirbt plötzlich nach AstraZeneca Impfung



RP Online berichtet über den Fall einer 56 Jahre alten Frau aus Geilenkirchen, die in Erkelenz mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca geimpft wurde.

Sie brach nach der Impfung plötzlich zusammen und verstarb in der Uniklinik Aachen. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.

01.04.2021 Leverkusen: 37 Jahre alter Polizist erleidet schwere Thrombose nach Impfung



RP Online berichtet über einen 37 Jahre alten Polizisten der derzeit im Klinikum Leverkusen mit einer schweren Thrombose behandelt wird.

Die Thrombose könnte im Zusammenhang mit der vorausgegangenen AstraZeneca Impfung stehen. Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.



Update: Auch der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet über den Fall und hat ein paar mehr Details (vor der Bezahlschranke): so handelt es sich bei dem Mann um den Polizisten Karl Peters, der am 11.03.2021 geimpft wurde.

Nach der Impfung jagte ihm beim Aufstehen ein extremer Schmerz durch die rechte Wade – er konnte nicht mehr auftreten und kaum noch stehen. Daraufhin wurde er von Krankenhaus zu Krankenhaus geschickt, bis man ihm in Leverkusen nun – hoffentlich – helfen kann.

31.03.2021 Dessau: 58 Jahre alte Frau stirbt nach AstraZeneca Impfung



Unter anderem MZ berichten derzeit über den Tod einer 58 Jahre alten Frau in Dessau, nur wenige Tage nach der Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca.

Auf Weisung des Pandemiestabes sei die Verimpfung von Astrazeneca in Dessau-Roßlau deshalb vorerst ausgesetzt worden.

31.03.2021 Junge Frau schildert heftige Impfnebenwirkungen auf Facebook



In einem eigenen Beitrag gehen wir auf den öffentlichen Beitrag einer jungen Frau ein, die nach der zweiten mRNA Impfung des Herstellers BioNTech-Pfizer heftige Impfnebenwirkungen entwickelte:

„Ich glühte, riss alles von mir, mein Puls raste und mir ging es richtig schlecht“ schreibt Sie unter anderem in Ihrem Beitrag. Mehr Informationen dazu in dem Beitrag hier.

31.03.2021 Neudrossenfeld: 3 von 4 Infizierten sind „durchgeimpft“



Im BRK-Altenheim Haus „Rotmaintal“ in Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) kam es, laut infranken.de, zu einem Corona Ausbruch.

Vier Bewohner und zwei Mitarbeiter sind offiziell infiziert. Brisant daran: Drei der vier infizierten Bewohner hatten bereits vollen mRNA Impfschutz.

Das Gesundheitsamt verhängte für das gesamte Heim eine Quarantäne. „Es gibt Angehörige, die an der Verhältnismäßigkeit der Quarantänemaßnahmen zweifeln“, sagt Jürgen Dippold über die Kritik, die es durchaus auch gebe. Er betont aber, dass die behördlich angeordnete Quarantäne unumgänglich war, zum Schutz aller Beteiligten“.

Das einsame Sterben in den Seniorenheimen endet also auch 2021 nicht – natürlich behördlich angeordnet.

31.03.2021 Halle: Super-Spreader nach Impfung



Die Epochtimes berichtet über einen „Super-Spreader“ im Elisabeth-Krankenhaus in Halle – obwohl der Mann bereits beide Coronavirus Impfungen erhalten hatte.

Brisant ist auch: Für den Corona Ausbruch im Krankenhaus werden schon geimpfte Mitarbeiter verantwortlich gemacht.

Vor diesem Hintergrund machen die aktuellen Vorschläge unseres Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (mehr Freiheiten mit Impfung) überhaupt keinen Sinn mehr.

30.03.2021 Südwestpfalz: Durchgeimpft und trotzdem infiziert



Der SWR berichtet über zwei Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben – obwohl sie bereits zweimal geimpft wurden.

Der SWR fragt sich „wie das sein kann“ – und kommt zu dem Schluss, dass die Impfung wohl doch „keinen hundertprozentigen Schutz vor Corona“ bietet.

Wir vom Corona Blog Team haben schon im Dezember 2020 geschrieben, dass sogar die angebliche 95%ige Wirksamkeit nichts anderes als ein billiger Marketingtrick der Pharmaindustrie ist.

27.03.2021

Update 29.03.2021 Euskirchen: 47 Jahre alte Frau stirbt nach Impfung mit AstraZeneca



Rundschau online berichtet über eine 47 Jahre alte Frau aus dem Kreis Euskirchen, die offiziell „nach ersten Erkenntnissen an Nebenwirkungen des Impfstoffs von AstraZeneca gestorben ist“.

Dem Gesundheitsamt wurde gestern der Verdacht auf einen Impfschaden nach Impfung angezeigt, nach Eingang der Anzeige ist die Frau verstorben. Landrat Markus Ramers stehe in Kontakt zu den Angehörigen, die darum bitten, im engsten Familienkreis den Tod verarbeiten zu dürfen.



Update 29.03.2021: Express berichtet darüber, dass nun auch eine 28 Jahre alte Frau mit einem Blutgerinnsel im Gehirn „schwer erkrankte“ und im Krankenhaus liegt.

Der Kreis Euskirchen hat daraufhin alle „Schutzimpfungen“ für Frauen unter 55 Jahren mit dem AstraZeneca Vakzin gestoppt.

Dabei handele es sich um eine „vorsorgliche Maßnahme, bis die zuständigen Fachdienststellen zu einer endgültigen Bewertung gekommen sind“.



Wir vom Corona Blog Team können die Bewertung der „Fachdienststelle“ (Paul-Ehrlich-Institut) mit Blick auf die Auswertung der bisherigen Sicherheitsberichte vorwegnehmen:

Es besteht kein Anlass zur Sorge. Alle verstorbenen Frauen waren schwer vorerkrankt oder zumindest übergewichtig und nahmen die Pille – es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie auch so verstorben wären. Also: Ärmel hochkrempeln und weiter gehts!

27.03.2021 Naitschau: Corona Ausbruch – trotz Impfung



Die Ostthüringer Zeitung berichtet über einen Corona Ausbruch in den Vogtlandwerkstätten in Naitschau – obwohl dort schon die Corona Schutzimpfungen verimpft wurden.

Die Einrichtung (eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen) ist geschlossen. Man hofft auf milde Verläufe – natürlich dank der Impfung.



Dass der Anteil der Menschen in Pflegeheimen, die mit einer Infektion hospitalisiert werden, bei gerade einmal 2% liegt, zeigt, dass 98% – wohlgemerkt der Menschen in Pflegeheimen – eine Corona Infektion auch ohne Impfung gut überstehen.

26.03.2021 Herford: 80 jährige Frau stirbt nach Impfung



Die Neue Westfälische berichtet über den Tod einer 80 Jahre alten Frau in Herford. Dies ist der zweite Todesfall innerhalb kurzter Zeit nach einer Coronavirus Impfung.

Der Artikel ist hinter einer Bezahlschranke, deshalb bleiben viele Details offen – allerdings wurde die Frau vermutlich mit dem mRNA Impfstoff von BioNTech-Pfizer geimpft, da AstraZeneca vornehmlich an Personen unter 60 Jahren verimpft wird.

26.03.2021

Update 06.04.2021

Update 28.04.2021

Update 29.04.2021 Herford: 32 Jahre alte Frau stirbt nach Impfung an Hirnblutung



Das Westfalen-Blatt berichtet nicht ganz drei Wochen nach dem Tod (am 09.03.2021) einer jungen Frau aus Herford darüber.

Die Frau starb nach einer Impfung mit dem AstraZeneca Vakzin an einer Hirnblutung. Für die Mutter ist klar, dass die Impfung todesursächlich war „Meine Tochter war schließlich kerngesund“.



Update 06.04.2021: Über den Fall berichten wir separat in dem Beitrag „Dana Ottmann (32) stirbt an Hirnblutung nach Impfung“



Update 28.04.2021: Mittlerweile berichtet auch die Welt über den Fall und erwähnt, dass der Tod der jungen Frau definitiv im Zusammenhang mit der Impfung stehe.



Update 29.04.2021: Die Neue Westfälische berichtet über das Ergebnis der Obduktion, das zweifelsfrei ergab, dass der Impfstoff todesursächlich war.

26.03.2021 Wismar: Städtisches Pflegeheim vertuscht Corona Ausbruch in durchgeimpftem Pflegeheim



In der Stadt Wismar kam es laut RND in einem städtischen Pflegeheim zu einem Corona Ausbruch. Bis zum 25.03.2021 wurden mindestens 14 Bewohner und 11 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert – obwohl ein Großteil bereits geimpft ist.

Mitarbeiter werfen dem Pflegeheim vor, den Corona Ausbruch vertuschen zu wollen: So hätten sich Pflegekräfte nicht an die Presse wenden dürfen, sonst könne dies zu einer Kündigung führen.

25.03.2021

Update 29.03.2021 Essen: 36 Jahre alter Mann stirbt an „thrombotischen Komplikationen“ nach Corona Impfung



Durch einen Leserhinweis wurden wir auf eine Meldung des Universitätsklinikums Essen aufmerksam: dort verstarb ein 36 Jahre alter Patient nach einer Impfung mit dem AstraZeneca Vakzin an thrombotischen Komplikationen. „Ein Zusammenhant zur Impfung sei möglich“. In der Presse findet man nichts zu dem Fall.



Update 29.03.2021: Vermutlich ist der Fall hier der Fall aus Goch, über den langsam nun auch die Medien schreiben: RP Online berichtet über einen 36 Jahre alten Mann der nur 10 Tage nach seiner Impfung mit dem AstraZeneca Vakzin verstarb:

„Am 7. März war der Mann im Kreis Kleve mit Astrazeneca geimpft worden. Das bestätigte das Uniklinikum Essen auf Nachfrage. Zehn Tage später sei der 36-Jährige mit einer Lungenembolie in ein Krankenhaus eingeliefert und wenig später ins Universitätsklinikum nach Essen verlegt worden. Zu dem Zeitpunkt habe er schon unter schweren neurologischen Symptomen gelitten. Die Ärzte in Essen stellten eine Sinusvenenthrombose sowie eine schwere Blutung fest. Am vergangenen Mittwoch, 24. März, ist der Mann gestorben. „Der Patient wies keine bedenklichen Vorerkrankungen auf“, sagte ein Sprecher des Krankenhauses.“

25.03.2021 Leipzig: 25 Jahre alte Frau mit Blutgerinnsel in Klinikum



Die Leipziger Volkszeitung berichtet heute über eine 25 Jahre alte Frau, die nach einer Impfung mit dem AstraZeneca Vakzin ein Blutgerinnsel im Gehirn bekam und nun mit kritischem Zustand im Krankenhaus liegt. Derzeit werde wohl untersucht, ob das Vakzin für das Blutgerinnsel verantwortlich ist – mehr Details befinden sich hinter der Bezahlschranke.

25.03.2021 55 Jahre alte Krankenschwester stirbt wenige Tage nach zweiter mRNA Impfung



Uns erreichte ein anonymer Hinweis über den Tod einer 55 Jahre alten Krankenschwester nur wenige Tage nach ihrer zweiten mRNA Impfung des Herstellers BioNTech-Pfizer.

Wir berichten in einem gesonderten Beitrag über den Fall.

25.03.2021

Update 25.03.2021 Rostock: 49 Jahre alte Frau stirbt nach Impfung mit AstraZeneca



Die Ostsee-Zeitung berichtet über den Tod einer 49 Jahre alten Frau an der Uniklinik Rostock.

Die Klinik schließt einen Zusammenhang mit der Impfung nicht aus, ein Mediziner vor Ort sagt jedoch stolz: „Wir impfen weiter mit AstraZeneca“.



Update 25.03.2021:

Die Ruhrnachrichten berichten, dass nun wohl doch die Impfungen mit AstraZeneca gestoppt werden und der Zusammenhang im Detail geprüft wird.

24.03.2021 Trostberg: 49 Jahre alte Frau erleidet Gesichtslähmung nach zweiter Impfung



PNP berichtet über Andrea Schabenberger, eine 49 Jahre alte Frau. Ihr Alptraum begann vor zwei Wochen, eine Woche nach der zweiten mRNA Impfung und ist bis heute nicht beendet.

Am Sonntag stellte sie fest, dass ihr Geschmacksinn versagte, hinzu kam ein pelziges Gefühl im Mund, „wie nach einer Spritze beim Zahnarzt“. Am nächsten Morgen hatte sie Probleme mit dem rechten Ohr, „alles hörte sich weit weg an und wie mit einem Echo“. Ihr Auge schmerzte, tränte, und sie konnte ihr Lid nicht mehr schließen. Die offizielle Diagnose des Hausarztes: Fazialisparese (Gesichtslähmung). Ursache: offiziell unbekannt. Doch Andrea Schabenberger sagt: „Das ist eine Woche nach der zweiten Covid-Impfung aufgetreten.“ Bis heute ist ihre rechte Gesichtshälfte teilweise erschlafft.

24.03.2021 Schiffdorf: 14 Infektionen trotz Impfung



Nord24 berichtet über einen Corona Ausbruch in einem Seniorenheim in Schiffdorf – obwohl dort schon geimpft wurde. Die Zweitimpfungen erfolgten am 08.03.2021.

Derzeit sind mindestens 14 Bewohner und Beschäftigte infiziert. Zwei Personen geht es so schlecht, dass sie im Krankenhaus behandelt wurden – eine davon ist geimpft, die andere nicht.

23.03.2021 Bad Oeynhausen: Corona Ausbruch trotz „Impfdrängelei“



In der Pflegeeinrichtung Berolina GmbH (Kreis Minden-Lübbecke) kam es zu einem Corona Ausbruch.

Dies ist ausgerechnet die Einrichtung, in der bereits im Februar ein vorzeitiger Impftermin stattgefunden hat.

Weitere Details dazu versteckt die Neue Westfälische hinter einer Bezahlschranke.

22.03.2021 Ravensburg: Junger Pfleger stirbt nach AstraZeneca Impfung



Die Schwäbische berichtet über einen jungen Pfleger im Ravensburger Krankenhaus St. Elisabeth, der kurze Zeit nach seiner Impfung mit dem AstraZeneca Impfstoff verstarb.

Sämtliche Details sind (wie so oft bei diesem Thema) hinter einer Bezahlschranke.

22.03.2021

Update 06.04.2021 Kempten: Krankenschwester stirbt nach Impfung mit AstraZeneca



AllgäuHit berichtet über eine 55 Jahre alte Krankenschwester am Klinikum Kempten, die nach der Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca schwer erkrankte und verstarb.

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kolleginnen und Kollegen ist dieser Vorfall ein großer Schock. „Wir sind zutiefst erschüttert über diesen tragischen Vorfall“, sagt Prof. Dr. Ricardo Felberbaum, Ärztlicher Direktor des Klinikums Kempten. „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen unserer Kollegin“. Auch Geschäftsführer Andreas Ruland zeigt sich erschrocken und schockiert: „Wir sprechen den Angehörigen im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser tiefempfundenes Beileid aus.“



Update 22.03.2021:

Mittlerweile haben auch die Allgäuer Zeitung und der BR den Fall aufgegriffen und erwähnen, dass die Frau am Klinikum Immenstadt arbeitete und am 03.03.2021 ihre erste Impfung erhalten habe. Nach 7 – 8 Tagen wurde sie mit Kopfschmerzen in die Notaufnahme der Immenstädter Klinik aufgenommen und einen Tag darauf nach Kempten verlegt. Dort starb sie an einer Hirnthrombose.



Update 06.04.2021: Wir wurden anonym auf die Traueranzeigen zu dem hier geschilderten Todesfall auf trauer-im-allaeu.de aufmerksam gemacht.

21.03.2021 Steinhagen: Seniorin stirbt nach zweiter Corona Impfung



Die Neue Westfälische berichtet über den Tod einer 83 Jahre alten Seniorin nach ihrer zweiten mRNA Corona Impfung in der Daheim-Wohngemeinschaft, Steinhagen.

Der Todesfall ereignete sich im Zusammenhang mit einem Corona Ausbruch unter 11 Senioren, einem Gast und zwei Mitarbeitern der Wohngemeinschaft – die allesamt beide mRNA Impfungen erhalten hatten.

Man ginge eigentlich davon aus, dass durch die Impfung alle Betroffenen einen milden Verlauf haben. Eine offensichtliche Fehleinschätzung mit tödlichen Folgen.

19.03.2021 Lindau: Person mit vollständigem Impfschutz erkrankt an Corona



Die Allgäuer Zeitung berichtet über einen Fall einer Corona Erkrankung im Landkreis Lindau.

Das alles trotz dem vollständigen Impfschutz mit dem Vakzin der Herstellers BioNTech-Pfizer.

Wie so oft ist der gesamte Artikel hinter einer Bezahlschranke und weitere Details bleiben der breiten Öffentlichkeit somit verborgen.

19.03.2021 Albstadt: 24 Jahre alter Mann stirbt nur Tage nach Impfung



Erst heute berichtet nur die Lokalpresse über den Tod eines 24 Jahre alten Pflegers aus Albstadt.

Er verstarb nur Tage nach der AstraZeneca Impfungen im Krankenhaus an Blutungen.

Weitere Details werden nicht genannt.

Schon vor zwei Tagen, wurden wir auf diesen Fall und eine Todesanzeige in der lokalen Zeitung aufmerksam gemacht, haben diesen aber ohne „handfeste Belege“ erst heute veröffentlicht.

19.03.2021 Landkreis Harburg: Zahlreiche Kita-Ausfälle durch starke Impfreaktionen



Die Kreiszeitung Wochenblatt berichtet über zahlreiche Fälle von Kita Schließungen aufgrund starker Impfreaktionen im Landkreis Harburg:





Von 12 DRK Kindergärten mussten 4 geschlossen werden: „Am Montag mussten wir daraufhin vier Kitas ganz schließen, die anderen acht konnten mit eingeschränktem Betrieb, aber nicht in vollem Umfang, geöffnet werden“, so eine DRK Sprecherin dazu.

In Buchholz mussten Anfang der Woche in den vier städtischen Kindergärten insgesamt sechs Gruppen schließen.

In Hollenstedt konnte am Montag laut Samtgemeinde-Bürgermeister Heiner

Albers nur die Kita Appel ohne Einschränkungen arbeiten, während in der

Kita Dierstorf am Montag alle Mitarbeiter erkrankt und die Gruppen

geschlossen waren.

Im Moisburger Kindergarten und in Hollenstedt (Jahnstraße) waren am

Montag jeweils 6 Mitarbeiterinnen krank, was zu einer Kürzung der

Betreuungszeiten führte. Der Bauernhofkindergarten Ochtmannsbruch musste

wegen drei Krankmeldungen am Montag ganz geschlossen werden.Wie die genaue Situation in den Schulen nach der Impfung der Lehrkräfte aussah, ist schwierig zu ermitteln. Während die Schulen selbst keine Zahlen zu den aktuellen Krankmeldungen herausgeben, kann auch die niedersächsische Landesschulbehörde keine aktuellen Informationen dazu geben. Immerhin bestätigte sie, dass die Steinbecker Grundschule kurzzeitig in Notbetreuung gehen musste und dass an der Buchholzer Waldschule am Montag eine Unterrichtsstunde ausfiel. Die Grundschule Tostedt meldete zudem den Unterrichtsausfall für neun Klassen am Montag.

18.03.2021 Bochum: Junge Frau stirbt nach AstraZeneca Impfung



Uns wurde direkt ein Fall gemeldet, über den in der Presse nichts zu finden ist.

In Bochum wurde medizinische Personal mit der AstraZeneca Impfung durchgeimpft. Die Mitarbeiterinnnen hatten alle danach irgendwelche Symptome.

Eine junge Dame aus Bochum, 35 Jahre, hatte nach der Impfung einen Schlaganfall erlitten.

Sie wurde ins künstliche Koma versetzt. Am gleichen Abend noch hat man ihren Hirntot festgestellt.

Die Traueranzeige war gestern in der lokalen Zeitung – sonst schweigen die Medien über den Vorfall.

18.03.2021 Halle: Junge Frau nach Impfung mit Lungenembolie in Klinik



Bild berichtet im LiveTicker, dass eine 35 Jahre alte Frau mit dem Verdacht einer Impfkomplikation in die Klinik gebracht wurde – die Frau erlitt eine Lungenembolie nach einer AstraZeneca Impfung.



Ironischerweise gibt die EMA eine Stunde nach dieser Meldung wieder grünes Licht für eben diesen Impfstoff: Der Nutzen überwiege das Risiko.

Die Frage ist: wer sagt das den ganzen Impfopfern bzw. deren Angehörigen? Zählt hier nicht mehr jeder einzelne Fall?

18.03.2021 Straubing: 37 jährige Frau stirbt nach Impfung



Der Merkur berichtet über den Tod einer 37 Jahre alten Frau in Straubing.

Die Frau starb am vergangenen Freitag. Ihre Schwester führt den Tod eindeutig auf die Coronavirus Impfung des Herstellers AstraZeneca zurück und sagt „Ich denke, die Impfung war der Auslöser“. Die Frau hatte keine Vorerkrankungen gehabt und nach der Impfung über Fieber, Kopfweh und Schüttelfrost geklagt.

18.03.2021 Roding: Corona Ausbruch in Pflegeheim – fast alle Infizierten hatten vollständigen Impfschutz



Der BR berichtet üben einen Corona Ausbruch in einem Rodinger Pflegeheim. Derzeit sind 25 Bewohner infiziert, wovon 21 bereits den vollständigen mRNA Impfschutz haben sollen und zum zweiten mal geimpft worden sind.

Weiterhin berichtet der BR, dass weitere 6 Infizierte bereits die erste Impfung erhalten haben – für das Corona Blog Team wirken diese Angaben widersprüchlich. 21 + 6 ergibt 27, d.h. wir würden mindestens 27 Infizierte erwarten – im Artikel werden aber 25 genannt.



Nichtsdestotrotz gibt es erneut ein „Besuchsverbot als Reaktion auf den Ausbruch“. Wozu dann bitte nochmal impfen lassen? Offensichtlich schützt er nicht vor einer Infektion und die Senioren vereinsamen – trotz dem Heilsbringer, der Impfung.

17.03.2021 Gladbeck: Mann erleidet Thrombose nach Impfung mit AstraZeneca



Die WAZ berichtet über einen Mann der nach der Coronavirus Impfung mit dem AstraZeneca Impfstoff eine Beinthrombose erlitt und nun in Buer im Krankenhaus liegt. Wie so oft bei dieser Thematik bleiben weitere Details hinter der Bezahlschranke verborgen.

16.03.2021 Trier: 47 Jahre alte Frau nach Impfung mit Blutgerinnsel im Gehirn im Krankenhaus



Der SWR berichtet über eine 47 Jahre alte Frau, die nach der Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca mit einem Blutgerinnsel in den Hirnvenen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Es besteht derzeit keine akute Lebensgefahr mehr und es wird geprüft, ob die Impfung Schuld an dem Blutgerinnsel sei.

16.03.2021

Update 22.03.2021 Hof: 38 Infizierte – davon 20 Geimpfte



Die Frankenpost berichtet über einen Corona Ausbruch im Hofer Pflegeheim.

Interessant ist, dass die Mehrzahl der infizierten Personen (20 von 38) bereits mit der neuen mRNA Impfung durchgeimpft wurde.



Die Frankenpost versucht die Impfung nun mit einem niedrigen CT-Wert schön zu reden – interessant, dass nun langsam sogar in den Quantitätsmedien der CT-Wert relevant wird, der bis dato bei all den „Corona Infizierten“ wirklich nie jemanden interessiert hat…



Update 22.03.2021:

InFranken berichtet ebenfalls über diesen Fall (unter Nennung von Heimleitung Simone Rödel), allerdings wird hier von insgesamt 30 infizierten Personen geschrieben – 20 davon mit vollem Impfschutz durch das Vakzin von BioNTech-Pfizer.

16.03.2021

Update 17.03.2021

Update 24.03.2021 Augustfehn: 9 Tote Bewohner trotz mRNA Impfung



Die Emder Zeitung berichtet über neun Todesfälle in den letzten Tagen im Azurit Pflegeheim in Augustfehn (Landkreis Ammerland).

Nach der ersten Impfung am 17.02.2021 kam es zu einem Corona Ausbruch, bei dem 23 Pflegekräfte und 39 Bewohner infiziert wurden – 9 Personen sind mittlerweile verstorben.



Das Corona Blog Team sagt hier die Auswertung des PEI voraus: Alle Verstorbenen waren schwer vorerkrankt und wären auch ohne Impfung verstorben. Es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen der neuartigen mRNA Impfung und den kurz darauf eintretenden 9 Todesfällen.



Update 17.03.2021: Laut NDR ist die Zahl der Todesfälle mittlerweile auf 13 angestiegen.



Update 24.03.2021: Die Ostfriesen-Zeitung berichtet, dass die Anzal der Todesfälle um 4 auf nun insgesamt 17 angestiegen ist.

Ein Leser hat in einem Kommentar hier noch einen weiteren Artikel mit mehr Infos gepostet.

16.03.2021 Bielefeld: Menschen berichten von den Tagen nach der Impfung – „es war so schrecklich heute Nacht“



Die Neue Westfälische berichtet über Erlebnisse von Menschen nach der ersten Coronavirus Impfung. Eine Mitarbeiterin des Evangelischen Klinikums Bethel sagte „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich definitiv nicht impfen lassen“. Eine andere Frau berichtet über die Nacht nach der Impfung ihrer 21 Jahre alten Tochter: „Es war so schrecklich heute Nacht“.

Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.

16.03.2021 Dormagen: Corona Ausbruch trotz „sehr gutem Impfstatus“



RP-Online vermeldet einen Corona Ausbruch im Alloheim in Dormagen. 4 Bewohner und 4 Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert – trotz „sehr gutem Umpfstatus“.

Wie viele Personen genau schon mit welchen Impfungen ausgestattet sind, bleibt im unklaren. Vermutlich besser so – für die Pharmaindustrie.

16.03.2021 Hildesheim: Corona Ausbruch in Pflegeheim – trotz Impfung



Die Hildesheimer Allgemeine berichtet über einen Corona Ausbruch im Cara Vitalis Pflegeheim.

Der Leiter der Einrichtung ist guter Dinge und hofft auf gute Verläufe – dank der schon gelaufenen Impfkampagne.

Ob der Ausbruch dann wirklich so glimpflich verlief, findet man in der Presse (Stand 05.04.2021) nicht.

15.03.2021 Buchholz: Grundschule schließt wegen Lehrerausfall nach Impfung



Tychiseinblick berichtet über eine geschlossene Grundschule in Buchholz. Die Schule kündigte bereits in einem Rundschreiben an die Eltern vergangenen Mittwoch an, dass sich ein Großteil der Lehrer am Wochenende impfen lassen wird und es zu einem Ausfall kommen kann.



Die Recherchen von Tychiseinblick ergaben nun, dass sich in der Tat so viele Lehrer nach der Impfung kranke gemeldet haben, dass lediglich eine Notbetreuung stattfinden kann.

13.03.2021 Ulm: 48 Jahre alte Lehrerin stirbt kurz nach Impfung



Einige Lokalzeitungen, wie die Schwäbische und die SüdwestPresse berichten darüber, dass eine 48 Jahre alte Lehrerin nur wenige Tage nach der ersten Coronavirus Impfung mit dem AstraZeneca Impfstoff verstarb. Weitere Details sind hinter Bezahlschranken verborgen.

12.03.2021 Würzburg: Mann stirbt nach Corona Impfung – Staatsanwaltschaft ermittelt



Am Donnerstag hat sich ein Mann (82) in Würzburg gegen das Coronavirus mit dem BioNTech-Pfizer Impfstoff impfen lassen. Er bat bei einer Beratung darum, geimpft zum werden – er vermisse den Kontakt zu seinen Enkeln.

Nach der Impfung ging es dem Mann scheinbar gut, sodass er sich selbsständig zurück auf den Weg zum Auto machte. Am Auto angekommen, klagte er darüber, dass es ihm plötzlich schlechter ginge. Eine Notärztin des Impfzentrums wurde gerufen, konnte den Mann allerdings nur noch leblos auffinden.

12.03.2021 Werther: Nach dem Piks liegt Lehrerkollegium flach



Die Ersten Lehrer der Grundschule Werther-Langenheide mussten sich nach „ihrem ersten Piks“ reihenweise krank schreiben lassen, weil „sie starke Impfreaktionen entwickelt hätten“, berichtet die Neue Westfälische.

11.03.2021 Aufgrund heftiger Impfnebenwirkungen bei Erzieherinnen müssen mehrere Kindergärten schließen



In Bamberg kam es in vier Kindergärten zu heftigen Impfnebenwirkungen bei Erzieherinnen, wie inFranken.de berichtet. Klaus Weiner, ärztlicher Leiter am Impfzentrum Bamberg, beteuert dennoch: „AstraZeneca ist kein Impfstoff ‚zweiter Klasse‘, er ist hoch wirksam und sicher“. Seltsam nur, dass mittlerweile Italien, Dänemark, Island und Norwegen diesen Impfstoff nicht mehr verimpfen . Auch Österreich hat zumindest einige Chargen gesperrt. Schauen wir, wie lange die Liste hier noch werden muss, bis auch die Bundesregierung etwas unternimmt.

09.03.2021 Warngau: Bürgermeister nach Impfung mit Coronavirus infiziert



Im Warngauer Rathaus ist es zwei Wochen nach der Impfung des Bürgermeisters Klaus Thurnhuber zu einem Corona-Ausbruch im Rathaus gekommen. Drei Personen sind mit dem Coronavirus infiziert. Der Bürgermeister ließ sich am 23.02.2021 mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca impfen – obwohl er eigentlich noch nicht an der Reihe ist. „Der Impftermin wurde mir kurzfristig angeboten, weil viele den Astra-Impfstoff abgelehnt haben“.

05.03.2021 Untereisesheim: 12 Infektionen trotz Impfung in Pflegeheim…



Stimme.de meldet eine Coronavirus Infektion von 7 Bewohnern und 5 Mitarbeitern in einem Pflegeheim in Untereisesheim. Dass niemand der Betroffenen ins Krankenhaus musste, wird der Impfung zugeschrieben. Gut, dass selbst laut RKI das Risiko einer Hospitalisation im Falle eines positiven Tests aktuell bei nur 9% liegt – d.h. zu 91% muss eine positiv getestete Person nicht ins Krankenhaus, unabhängig von der Impfung.

03.03.2021 Marxzell: 25 Infizierte trotz Impfung



In der Marxzeller Albtal-Klinik wurde am 11.02.2021 eine erste Corona Infektion festgestellt, in deren Folge es zu einem großen Corona Ausbruch gekommtn ist: 23 Bewohner und 2 Mitarbeitern infizierten sich mit dem Coronavirus – obwohl bereits im Oktober 2020 bereits ein erster Ausbruch in der Klinik war und obwohl die Masse der Bewohner und Mitarbeiter bereits die zweite Coronavirus Impfung bekommen hatte.

BNN vermutet, dass es dieses mal aufgrund der Impfung zu keinem Todesfall gekommen ist – vielleicht sind die besonders geschwächten Personen allerdings bereits auch in der ersten Welle im letzten Jahr verstorben.

02.03.2021 Gifhorn: fast jeder Dritte zeigt Nebenwirkungen beim AstraZeneca Impfstoff



Die WAZ berichtet in einem Artikel über Nebenwirkungen bei jeder dritten Person im Landkreis Gifhorn.

Der Artikel ist mit Masse hinter der Bezahlschranke, lediglich eine Aussage von Kreisrat Rolf Amelsberg ist für jedermann sichtbar, der die Nebenwirkungen als „normal“ bezeichnet.

01.03.2021 Ueckermünde: 17 Corona Fälle trotz zweiter Impfung



Der Nordkurier berichtet über einen Corona Ausbruch in zwei Seniorenheimen in Ueckermünde: die beiden Ausbrüche werfen zunächst einmal Fragen auf, denn in der „Pommernmühle“ und im „Haus der Vertrautheit“ wurde bereits fleißig geimpft. Die zweite Impfung liegt sogar schon einige Wochen zurück.



Dennoch sind nun 17 Personen mit dem Coronavirus infiziert und lassen sogar bei den Quantitätsmedien Zweifel an den 95% Wirksamkeit aufkommen (die nur ein Marketingtrick der Pharmaindustrie ist).

01.03.2021

Update 09.03.2021 Kiel: 21 Infizierte im Paul-Fleming-Haus nach zweiter Impfung



Am 20.02.2021 erhielten die Bewohner und Mitarbeiter des Paul-Fleming-Hauses die zweite „Corona Schutzimpfung“ – nun, drei Tage später sind 18 Bewohner und 3 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Bewohner sind sogar schon im Krankenhaus.



Update 09.03.2021:

Das RND berichtet, dass mittlerweile zwei Personen im Zusammenhang mit der zweiten Impfung verstorben sind.

25.02.2021 Griesheim: 19 Infizierte und sogar Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung



Am 08.01.2021 feierte die Kursana Gruppe noch den Impfstart im „Kursana Domizil“ in der Schönweibergasse in Griesheim.

7 Wochen später liest man trotz dieses „Impferfolgs“ von einem Corona Ausbruch in eben dieser Einrichtung: 19 Personen sind infiziert und es gibt sogar Todesfälle. Weitere Details bleiben, wie so oft bei „impfkritischen“ Berichten, hinter der Bezahlschranke verborgen.

25.02.2021 Grafing: Seniorin stirbt nach zweiter Impfung an Corona



Der Merkur berichtet nebenbei über zwei Corona-Infektionen – wovon eine tödlich endete, obwohl bereits die zweite Corona Schutzimpfung verabreit worden war.

23.02.2021 Bad Salzschlirf: 11 Infektionen nach zweiter mRNA Impfung



Osthessen News berichtet über eine Bad Salzschlirfer (Kreis Fulda) Senioreneinrichtung, in der 9 Bewohner und 2 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind, obwohl schon beide „Schutzimpfungen“ verimpft wurden: Am 06.01.2021 wurde die erste und am 06.02.2021 die zweite mRNA Impfung verimpft. Wie es dennoch zu dem Ausbruch kommen konnte, ist unklar.

23.02.2021 Bremerhaven: 61 Coronavirus Infektionen – fast alle trotz erster Impfung



Bunten un Binnen berichtet über einen Coronavirus Ausbruch in einem Bremerhaver Amarita Pflegeheim. 53 Bewohner und 8 Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert – fast alle (90%) der Infizierten hatten bereits die erste Impfung erhalten. Eine Person ist bereits verstorben – ihr Impfstatus wird im Bericht nicht genannt.

Ein eingerichteter Krisenstab sagt, die hohe Geschwindigkeit des Ausbruchs sein unüblich.

23.02.2021 Völklingen: Über 30% der Mitarbeiter nach Impfung arbeitsunfähig



Der SR berichtet, dass in den SHG-Kliniken in Völklingen zwischen 30% – 35% der Mitarbeiter einen Tag nach der Impfung arbeitsunfähig waren und krank geschrieben wurden. Alle wurden mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Allerdings fielen auch bei den mRNA Impfungen von BioNTech-Pfizer und Moderna etwa 20% nach der Impfung aus.

22.02.2021 Neuss: Bis zu 30 DRK-Mitarbeiter nach Impfung nicht dienstfähig



RP-Online berichtet über eine hohe Anzahl an Mitarbeiterausfällen beim Deutschen Roten Kreuz in Neuss – nach der ersten Impfung mit dem AstraZeneca Impfstoff.

Bis zu 30 Mitarbeiter waren mehrere Tage nicht dienstfähig und hatten „klassische Symptome“ wie Fieber, Schüttelfrost und Armschmerzen. Marc Dietrich, Geschäftsführer des Kreisverbandes Neuss dazu: „Wir haben das vielleicht ein bisschen unterschätzt“.

22.02.2021 Lauenburg: Corona Ausbruch in Pflegeheim nach Impfung



Das Abendblatt berichtet über einen Corona Ausbruch im Askanierhaus in Lauenburg. 9 Senioren und 3 Pflegekräfte sind nach der ersten Impfung nun mit dem Coronavirus infiziert.

22.02.2021 Donaueschingen: Corona Ausbruch nach erster Impfung



Der Schwarzwälder Bote berichtet über einen Corona Ausbruch in einer Donaueschinger Seniorenresidenz nach der ersten Impfkampagne im Januar. Der geplante Impftermin für die zweite Dosis am 13.02.2021 musste deshalb verschoben werden. Die genaue Zahl der Infizierten Personen werden nicht genannt.

20.02.2021

Update 10.03.2021 Neustrelitz: Corona Ausbruch trotz zwei Impfungen



In Neustrelitz sind in einem Plegeheim 34 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. 26 davon (82% der Infizierten) sind bereits gegen das Coronavirus geimpft, 16 Menschen (50%) bekam sogar schon die zweite Impfung.

Der NDR vermeldet jetzt überraschenderweise milde Krankheitsverläufe – seltsam, dass man beim NDR vergeblich die Info, dass das bei einer ganz normalen Covid Erkrankung genauso ist, wie erst eine Obduktion an 600 „im Zusammenhang mit dem Coronavirus“ verstorbenen Menschen am Hamburger UKE ergab: 99% der Menschen starben nicht an Corona, sondern einer schweren Vorerkrankung. Meldung dazu beim NDR? Fehlanzeige.



Update 10.03.2021:

Der Nordkurier berichtet in einem Nebensatz darüber, dass mittlerweile zwei Personen verstorben sind. Ob diese bereits geimpft waren, wird – wie so oft -nicht bekannt gegeben.

19.02.2021 Wunstorf: In zwei Pflegeheimen kommt es zu einem Corona Ausbruch – trotz Impfungen



Am 05.01.2021 begannen in Wunstorf die Impfungen gegen das Coronavirus – dennoch kommt es jetzt, sechs Wochen später zu dem stärksten Anstieg der Infektionszahlen in Wunstorf seit Monaten. Aktell gelten 86 Menschen in Wunstdorf als mit dem Coronavirus infiziert. Die Auepost sagt sogar, es hätte den Eundruck als wäre der Lockdown der vergangenen Wochen vergeblich gewesen.

19.02.2021 Kreis Böblingen: Ausbrüche in Pflegeheimen – trotz Impfung



In Darmsheim und Weil gab es in Seniorenheimen Corona Ausbrüche, obwohl laut Leonberger-Kreiszeitung zumindest die erste Impfung bereits erfolgt ist.

Das Blatt nutzt direkt die Gelegenheit, um Werbung für den AstraZeneca Impfstoff zu verbreiten, der jetzt ebenfalls im Kreis verfügbar ist und „Schutz vor Ansteckung“ bieten. Hoffen wir, dass sich die Impfteams an die Vorgaben von RKI und WHO halten und nicht zu viele Menschen im Pflegesektor impfen, nicht, dass es aufgrund der Impfung zu der von Politik befürchteten Überlastung des Gesundheitssystems kommt.

19.02.2021 Köln: Uniklinik-Mitarbeiterin stirbt nach zweiter Corona Impfung



Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet über eine Mitarbeiterin am Uniklinikum, die kurz nach der zweiten mRNA Impfung verstorben ist.

Der Artikel und das Uniklinikum lassen viele Details im Unklaren. Es ist lediglich bekannt, dass das Klinikum einen „ursächlichen Zusammenhang“ zwischen Impfung und Tod abstreitet. Schuld sei wohl eine Herzmuskelentzündung gewesen, die vielleicht bis zur Impfung unerkannt geblieben war.

Der Vorfall hat in der Belegschaft nach Recherchen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ für erhebliche Unruhe gesorgt – von denen man in den Quantitätsmedien nichts hört.

19.02.2021 Sanderbusch: Reihenweise Krankmeldungen im Nordwest-Krankenhaus nach Impfung



Lokal 26 berichtet über „reihenweise Krankmeldungen“ von Mitarbeitern nach der ersten Impfung. Die Mitarbeiter seien mittlerweile wieder alle fit und trotz der großen Anzahl an Ausfällen sei die Impfbereitschaft sehr hoch.

19.02.2021 Bonn: Corona Ausbrüche in zwei Pflegeheimen trotz Impfung



Im Kreis Bonn kam es in den Häusern Theresienau (in Beuel) und Rosental (in Bonn) zu Corona Ausbrüchen, die den Inzidenzwert der Stadt nach oben treiben. Das ganze obwohl laut General-Anzeiger zumindest schon die erste Impfung verimpft wurde.

18.02.2021 Leipzig: Drama in Pflegeheim – trotz Schutzimpfung starb jeder vierte Bewohner



Die Leipziger Volkszeitung berichtet über ein 16 tote Senioren in dem Leipziger Pflegeheim „Am Auenwald“ in der Südvorstadt, die trotz der Schutzimpfung verstorben sind.

18.02.2021 Osnabrück: Corona Ausbruch im Heywinkel Haus trotz Schutzimpfung



Laut der Neuen Osnabrücker Zeitung hat erneut das Coronavirus einen Weg in eine Osnabrücker Pflegeeinrichtung gefunden. Im Heywinkel-Haus wurden in der vergangenen Woche mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet – obwohl sie bereits eine Impfung erhalten hatten.

18.02.2021 Kalbe: Corona Infektion trotz Impfung



Trotz der Impfungen zahlreicher Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenpflegeheime Klein Sanssouci in Kalbe haben sich einige geimpfte Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, wie Melchior Boshamer, Geschäftsführer und Einrichtungsleiter der Seniorenpflegeheim Klein Sanssouci GmbH, auf Anfrage der Volksstimme bestätigt.

18.02.2021 Plön: Trotz zweiter Impfung Ausbruch in Pflegeheim



10 Bewohner und 2 Mitarbeiter sind laut SHZ mit dem Coronavirus infiziert – obwohl sie bereits Anfang Februar die zweite Impfung erhalten haben.

18.02.2021

Update 19.02.2021

Update 09.03.2021 Rendsburg: Corona Ausbrch nach Impfung in Pflegeheim



Im Rendsburger Pflegeheim Sankt Vincenz gilt ein Besuchsverbot – 25 Bewohner und 5 Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert, obwohl sie schon geimpft waren.



Update 19.02.2021: Mittlerweile wurden durch Massentestunten weitere 23 infizierte Personen entdeckt – insgesamt sind damit 53 Personen infiziert.



Update 09.03.2021:

Die SHZ berichtet, dass die Folgen des Ausbruchs schlimmer als befürchtet sind. Mittlerweile sind fünf infizierte Personen gestorben.

18.02.2021 Ruppichterorh: Coronavirus Ausbruch trotz erster Impfung



Bröltal Nachrichten berichtet über einen Coronavirus Ausbruch im Seniorenheim Haus Tusculum in Ruppichteroth. 18 Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert – obwohl sie die erste Impfung bereits erhalten haben. Die 18 Neuinfizierten habe die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis von 58 auf 163 hochschnellen lassen.

17.02.2021 Bochum: 32 Jahre alter Mann stirbt kurz nach seiner Corona Impfung



DerWesten berichtet über einen 32 Jahre alten Mann, der kurz nach seiner Corona Impfung am 13.02.2021 verstorben ist.

Die mittlerweile stattgefundene Obduktion ergab, dass der Mann „eines natürlichen Todes verstorben sei“ – was immer das bedeuten mag, bei einem 32 Jahre alten Mann.

17.02.2021 Rodenbach: Trotz Impfung Corona Ausbruch in Altenheim



In Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) kam es zu einem Corona Ausbruch in einem stationären Pflegeheim. 12 Personen sind mit dem Coronavirus infiziert. OP-Online vermeldet, dass „teilweise Erst- und auch Zweitimpfungen bei den positiv getesteten Personen erfolgte“.

16.02.2021 Braunschweiger Klinik: „Mit 40% Nebenwirkungen hatten wir nicht gerechnet“



In einer Braunschweiger Klinik fielen aufgrund von Impfnebenwirkungen 37 der 88 geimpften Mitarbeiter aus – ganze 42%. Die Impfungen mit AstraZeneca wurden daraufhin laut NDR gestoppt.

Laut FAZ klagen die Betroffenen über Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Durchfall und Fieber bis zu 41 Grad Celsius.

Der Hersteller AstraZeneca spricht von „erwartbaren Reaktionen“.

16.02.2021 Hamburg: In Asklepios Klinik fallen nach Impfung reihenweise Mitarbeiter aus



Die Morgenpost berichtet darüber, dass es auch im Asklepios Klinik in Hamburg bei Mitarbeitern zu starken Nebenwirkungen mit dem Astra-Zeneca Impfstoff kam. Eine Mitarbeiterin der Klinik hat sich bei der Morgenpost gemeldet und Details preisgegeben wie „bei der Impfung hat man uns zwei Paracetamol-Tabletten schon mal vorsorglich in die Hand gedrückt“ und „ich bin nachts aufgewacht, mit 39 Grad Fieber uns massiven Kopf– sowie Halsschmerzen“.

In Hamburger Arztpraxen ist die Erfahrung ähnlich:

Ärzte und Helferinnen einer Niendorfer Praxis berichten, dass sich fünf von zwölf Mitarbeitern nach der Astra-Zeneca Impfung am Sonntag aufgrund der Nebenwirkungen krankmelden mussten.

16.02.2021 Hamburg: Feuerwehr meldet starken Anstieg personeller Ausfälle nach Impfung



In Hamburg gab es am 10.02.2021 erste Impfungen von Feuerwehrleuten mit dem Coronavirus Impfstoff von AstraZeneca. Anschließend klagten viele über Beschwerden“. Viele litten unter „schlaganfallähnlichen Symptomen“.

Bereits am ersten Tag nach der Impfung gab es die ersten Krankmeldungen auf der Wache.



Das Paul-Ehrlich-Institut beteuert ständig, dass man angeblich keine Erkenntnisse über gehäuft auftretende Nebenwirkungen habe (wir berichten regelmäßig).



Das können die geimpften Feuerwehrleute nicht nachvollziehen. Sie sagen, die plötzlichen Krankmeldungen hätten die Wachen vor ernste personelle Probleme gestellt.



Anmerkung vom Corona Blog Team: Die geschilderten Impfnebenwirkungen sind ähnlich zu den geschilderten Symptomen einer Krankenhausmitarbeiterin nach der mRNA Impfung von BioNTech-Pfizer.

16.02.2021 Viersen: HNO-Praxis wegen Impfnebenwirkungen geschlossen



Laut RP online musste die Gemeinschaftspraxis von Michael Prasch und Anke Prasch-Beginen in Viersen-Süchteln am schließen, da zwei Drittel der Mitarbeiter aufgrund von Impfnebenwirkungen nicht arbeitsfähig waren. Die Mitarbeiter wurden mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft.

15.02.2021 Niedersachsen: Hälfte der Klinikmitarbeiter meldet sich krank



Die FAZ berichtet über drei (nicht näher genannte) Kliniken in NRW, wo es nach der Verimpfung des Coronaimpfstoffs von Astra-Zeneca zu heftigen Nebenwirkungen und dem Ausfall der Hälfte der Belegung gekommen ist. Es wird erwähnt, dass bei den Rettungsdiensten in NRW ähnliche Erfahrungen gemacht wurden.



Die Vorfälle wurden an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet.

Verschiedene Immunologen raten derzeit, nicht alle Mitarbeiter einer wichtigen Einrichtung zur gleichen Zeit zu impfen, um deren Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden.

15.02.2021 Emden: 29 Mitarbeiter im Krankenhaus arbeitsunfähig nach Impfung



Der NDR berichtet über 29 Mitarbeiter, die sich nach der ersten Impfung gegen das Coronavirus krank gemeldet haben. „Die Impfreaktionen seien schlimmer ausgefallen als gedacht“.

Auch in Oldenburg gab es bei den Mitarbeitern heftige Reaktionen wie Übelkeit und Schüttelfrost.

Experten raten deshalb, künftig nur noch 50 Prozent der Belegschaft am gleichen Tag zu impfen, um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

15.02.2021 Osnabrück: Küpper-Menke-Stift: Corona Ausbruch, „fast jeder“ Infizierte bereits geimpft



Wie aus dem Plus Artikel der Neuen Osnabrücker Zeitung hervorgeht, gab es im Küpper-Menke-Stift einen Corona Ausbruch. 5 Bewohner und 2 Mitarbeiter sind infiziert – „fast“ jeder davon ist bereits geimpft worden.

15.02.2021 Delmenhorst: Zahlreiche Ausfälle nach Impfung in Josef-Hospital



Grippesymptome, Kopfschmerzen, Schmerzen an der Einstichstelle nach der Impfung – diese Symptome hatten zahlreiche Mitarbeiter nach der Coronavirus Impfung im Josef-Hospital Delmenhorst und waren arbeitsunfähig.



Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet darüber und sagt auch, dass in anderen Kliniken in Deutschland solche Nebenwirkungen nicht unüblich sind.

14.02.2021

Update 14.02.2021 Göttingen: Mann stirbt auf dem Heimweg vom Impfen



Ein 89-jähriger Mann in Göttingen ist auf dem Heimweg von einer Coronavirus Impfung kollabiert. Eine Begleitperson hat den Mann sofort zurück ins Impfzentrum gefahren, wo er, trotz eingeleiteter Hilfsmaßnahmen, verstarb.

Laut NDR stellten Rechtsmediziner keinen „kausalen Zusammenhang“ zwischen der erfolgten Impfung und dem Tod des Mannes fest.



Update 15.02.2021: Die „Hessisch Niedersächsische Allgemeine“ hat das Ergebnis der Obduktion veröffentlicht: Angeblich litt der Mann unentdeckt und unbemerkt an nicht näher genannten Vorerkrankungen, welche nun als Todesursache ausgemacht wurden…

14.02.2021 Whistleblower enthüllt Details zu „schrecklichem Sterben“ nach der Impfung



Im Agaplesion Seniorenheim Bethanien Havelgarten in Berlin-Spandau kam es nach der neuartigen mRNA Coronaimpfung zu dramatischen Veränderungen bei den Senioren: Es traten unter andereem Fieber, Ödeme, Hautausschlag, Muskelzittern und Herzrasen auf. Sieben Senioren starben im Zusammenhang mit der Impfung – ein weiterer liegt derzeit im Sterben. Was die Quantitätsmedien verschweigen gibt ein Whistleblower der „Stiftung Corona Ausschuss“ preis.

13.02.2021 Frau stirbt 27 Tage nach der Impfung



Heute wurde in der SHZ eine Traueranzeige veröffentlicht, in der Tod einer Frau, 27 Tage nach der Impfung (3 Tage davon mit großen Schmerzen) beschrieben wird. Eine Kopie der Anzeige ist hier zu finden.

13.02.2021

Update 15.02.2021

Update 26.02.2021 Emstek: Fünf Tote trotz zweiter Impfung



In einem Seniorenheim in Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind laut dem NDR in den vergangenen Tagen 5 Bewohner verstorben, obwohl sie bereits zum zweiten Mal geimpft waren. Außerdem sind 13 Bewohner infiziert – ebenfalls trotz Impfung.

„Wir können es uns nicht erklären“, sagte Hermann Schröer, der Geschäftsführer, der Einrichtung NDR 1 Niedersachsen. Weder, wie das Virus in das Haus gelangt sei, noch, warum das Impfen nicht gewirkt habe, sei bisher nachzuvollziehen.



Update 15.02.2021: Mittlerweile gab es weitere Infizierte in dem Seniorenheim und der Landkreis sagt: „es bleibe ein Restrisiko trotz Impfung“. Schaut man sich die zahlreichen Berichte hier an, könnte man auf die Idee kommen zu behaupten: Es gibt ein vergrößertes Risiko, wegen der Impfung.



Update 26.02.2021: Mittlerweile ist die Anzahl der verstorbenen Menschen auf 6 angestiegen – obwohl alle bereits die zweite mRNA Impfung erhalten haben. Der Bremer Virologe Andreas Dotzauer rät zu Obduktionen, da sich die Todesfälle aktuell „ungewöhnlich häufen“ (nach der Impfung). Der Landkreis hält allerdings eine Obduktion für „nicht gerechtfertigt“.

12.02.2021 Minden-Lübbecke: Nach Impfung mindestens 21 Ausfälle im Rettungsdienst



Am 11.02.2021 wurde in Minden-Lübbecke bei zahlreichen Rettungsdiensten eine Coronaimpfung durchgeführt – einen Tag darauf klagen die Rettungswachen über massiven Personalausfall.



Mindestens 21 Mitarbeiter sind krankheitsbedingt ausgefallen – der Kreis sagte dazu, dass „diese Nebenwirkungen normal seien“.

12.02.2021 Blankenrath: Geimpfte sind infiziert



Im Landkreis Cochem-Zell sind in einem Seniorenheim 10 Bewohner und 3 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert – obwohl ettliche schon die zweite Impfung erhalten haben.

10.02.2021 Weitere Corona Ausbrüche in Caritas Seniorenheimen trotz Zweitimpfung



Der NDR berichtet darüber, dass neben Belm (siehe am 07.02.2021) auch in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) und Rhede (Emsland) weitere Coronavirus Infektionen nach der zweiten Impfung in Seniorenresidenzen aufgetreten sind.

Sogar Virologen verzweifeln langsam an diesen „Einzelschicksalen“. Der Bremer Virologe Andreas Dotzauer „kann das nicht erklären. Ich denke schon, dass es ein zufälliges Ereignis ist.“ sagt er dazu.

10.02.2021 Krempe: 27 Coronainfektionen nach zweiter Impfung



Im Ahsbahsstift in Krempe (Landkreis Steinburg in Schleswig-Hosltein) wurden 18 Senioren und 9 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, obwohl bereits alle die zweite Impfung erhalten haben.

Dieser „Schreck sitzt tief“ – titelt die Norddeutsche Rundschau.

09.02.2021

Update 12.02.2021

Update 2 12.02.2021 Kirchhundem: Corona Ausbruch in Pflegeheim trotz zweiter Impfung



In Silberg (Gemeinde Kirchhundem) ist es im Seniorenheim der Bremm’schen Stiftung zu einem Corona Ausbruch gekommen, obwohl die zweite Impfung bereits vor über zwei Wochen (am 24.01.2021) erfolgte. Genaue Angaben über die Anzahl der Infizierten oder Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung wurden bislang nicht veröffentlicht.



Update 12.02.2021: Mittlerweile vermeldet die Presse 7 Todesfälle – 5 davon hatten bereits die Zweitimpfung erhalten, wie man im Sauerlandkurier versteckt im Artikel findet.



Update 2 am 12.02.2021: Die Westfalenpost berichtet, dass Ärzte ausschließen, dass die Corona-Impfung ursächlich für die Todesfälle war – allerdings ohne Obduktion. Wie die Ärzte zu der Aussage kommen und warum keine Obduktion durchgeführt werden soll bleibt unklar.

09.02.2021 Delbrück: Ein Todesfall und fünf weitere Infizierte trotz Impfung



Im Clemens-August-von-Galen-Haus laufen die Impfungen gut an: Am 04.01.2021 wurden zahlreiche Bewohner zum ersten Mal geimpft, am 25.01.2021 gab es dann den zweiten „Pieks“.

Auf einem Wohnbereich kam es nach der ersten Impfung dennoch zu einem Corona Ausbruch: 6 Bewohner wurden infiziert, einer davon verstarb.

08.02.2021 Bielefeld: 7 Bielefelder starben nach ihrer Impfung



Wir wurden auf einen Artikel in der Bielefelder Lokalpresse aufmerksam gemacht. Dort wird berichtet, dass alleine in Bielefeld 7 Menschen nach ihrer Coronavirus Schutzimpfung an dem Virus erkrankt sind und verstarben.

„Wie ist das möglich?“ fragt der Artikel und gibt keine Antwort darauf. Nun, blindes Vertrauen in Marketingaussagen der Pharmaindustrie zusammen mit einer unvorstellbaren Geldmenge, um die es hier geht, könnten zumindest ein Teil des Rätsels Lösung sein.

08.02.2021 Berlin: Corona-Ausbruch in durchgeimpftem Pflegeheim



Der RBB berichtet über ein „durchgeimpftes Pflegeheim“ in dem 10 Bewohner und 2 Pfleger infiziert sind. Weitere Details wurden bislang nicht veröffentlicht.

08.02.2021 Halle: Trotz Impfung Corona Ausbruch in Pflegeheim – mehr als die Hälfte der Bewohner infiziert



Wie die Stadt Halle am 08.02.2021 TV Halle bestätigte, hat es in der vergangenen Woche in einem halleschen Pflegeheim einen Corona-Ausbruch gegeben. Bei der betroffenen Einrichtung handelt es sich um ein Heim auf dem Gut Gimritz.

34 Bewohner können dort betreut werden, 22 von ihnen wurden positiv auf das Corona-Virus getestet, zudem sind zwei Mitarbeiter infiziert. Wie Halles Amtsärztin am Montag auf Nachfrage bestätigte, haben in dem Heim bereits Corona-Schutzimpfungen stattgefunden. Die Stadt hatte Anfang des Jahres über zwei erfolgte Impftermine am 8. und 9. Januar informiert. Das gesamte Haus steht unter Quarantäne. Noch ist nicht klar, wie es zu dem Ausbruch kam und ob es sich möglicherweise um eine mutierte Form des Virus handelt. Hierzu dauern die Laboruntersuchungen und Recherchen noch an, so der Bürgermeister Bernd Wiegand auf Anfrage. Da das Heim die Betreuung der Bewohner personell nicht mehr gewährleisten konnte, hat die Einrichtung um Hilfe gebeten.

08.02.2021 Calw: Corona-Ausbruch im Klinikum trotz Impfung



PZ-News titelt: „Horror Nachricht in Calw“: 53 Mitarbeiter und 10 Patienten sind trotz (teilweise) verabreichter Erstimpfung positiv auf das Coronavirus getetet worden.

08.02.2021 Brakel: Mehrere Corona-Fälle in Seniorenheim wenige Tage nach erster Impfung



Die Neue Westfälische berichtet über mehrere Corona-Fälle im Seniorenzentrum St. Antonius in Brakel – nur wenige Tage nach einer mRNA Schutzimpfung. Eine Person wurde sogar ins Js.-Josef-Hospital in Bad Driburg auf eine Isolationsstation verbracht. Weitere Details sind – wie so oft bei Artikeln dieser Art – hinter einer Bezahlschranke.

08.02.2021 München: Mehrere Münchner nach Corona-Impfung infiziert



Die Abendzeitung berichtet, dass in München mehrere Fälle aufgetreten sind, in denen „unmittelbar nach einer erfolgten Impfung eine Covid-19 Erkrankung aufgetreten sei“, wie es eine Sprecherin des Gesundheitsamtes ausdrückte.

Man kommt zu dem Schluss, dass „Geimpfte wohl nicht automatisch immun“ sind.

07.02.2021 Belm: 14 (zweimal) geimpfte Senioren mit Corona infiziert



In Belm (Landkreis Osnabrück) ist Corona ausgebrochen, obwohl alle Bewohner bereits vor zwei Wochen das zweite Mal geimpft wurden.

Der BR verweist darauf, dass „kein vollständiger Schutz durch die Impfung besteht“.

07.02.2021 Langen: Corona Ausbruch nach zweiter Impfung



Durch einen Hinweis eines Angehörigen wurden wir auf einen Corona Ausbruch im Seniorenzentrum „Haus Ahornhof“ in Langen aufmerksam. Am 06.01.2021 wurden 82% der Bewohner zum ersten Mal geimpft, am 20.01.2021 erfolgte dann bei einem Großteil die zweite Impfung.

Dennoch sind (Stand 07.02.2021) 80 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert – die Bundeswehr muss unterstützen.

Bereits eine gute Woche nach der ersten Impfung waren 39 Bewohner und 13 Mitabeiter infiziert – wie aus einem ersten Schreiben des Hauses hervorgeht.

Nach der zweiten Impfung hat sich die Lage nochmal verschlechtert: am 23.01.2021 waren 56 Bewohner und 33 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, wie wieder aus einem Schreiben der Heimleitung hervorgeht.

06.02.2021 Köln: 3 ungeklärte Todesfälle nach Impfung – Rechtsmedizin ermittelt



Drei Menschen starben nach in Köln im Zusammenhang mit der Impfung. Rechtsmediziner untersuchen die Fälle, wie der Focus oder RT Deutsch berichten.

06.02.2021 Bielefeld: Trotz Impfung mehr als 30 infizierte Personen



Die Neue Westfälische berichtet über 30 Bewohner des Dorothee-Sölle-Hauses, die sich kurz nach ihrer ersten Impfung mit dem Coronavirus infiziert haben. 6 Personen davon sind verstorben.

In Bethel-Einrichtungen gab es ähnliche Vorkommnisse. Allerdings wird natürlich sicher ausgeschlossen, dass die Impfung im Zusammenhang mit den Todesfällen stehen könnte.

Weitere Details sind hinter der Bezahlschranke.

05.02.2021 Garmisch-Partenkirchen: Geimpfte plötzlich positiv



In dem Pflegeheim „Lenzheim“ der Rummelsberger Diakonie sind 12 Mitarbeiter und 12 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, nachdem ein Großteil der Infizierten bereits die zweite Impfung erhalten hat.

Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamtes, sagt dazu: „Das liegt sicher daran, dass der volle Schutz erst 14 Tage nach der Impfung besteht.“

04.02.2021

Update 12.02.2021 Solms: Corona Ausbruch nach Erstimpfung in Seniorenheim



Der Wiesbadener Kurier vermeldet 51 infizierte Mitarbeiter und Bewohner nach der Erstimpfung vor zwei Wochen.



Update 12.02.2021: Mittelhessen berichtet, dass mittlerweile eine Seniorin im Krankenhaus verstorben ist. Der Zusammenhang mit der Impfung ist unabstreitbar. Details sind hinter der Bezahlschranke.

04.02.2021 Mansfeld-Südharz: Krank trotz Impfung? Pflegeheime in großer Sorge



In Mansfeld-Südharz (MSH) traten einige Fälle von Coronavirus Infektionen trotz der ersten mRNA Impfung mit dem Impfstoff der Firma BioNTech-Pfizer auf. Den Pflegeheimen bereitet dies laut der Lokalpresse große Sorge und schlaflose Nächte, man will wissen, wie das trotz Impfung möglich ist.

04.02.2021 Norderney: Neun infizierte Mitarbeiter im Krankenhaus nach Impfkampagne



Die Süddeutsche Zeitung berichtete noch am 26.01.2021, dass ein „Rettungskreuzer“ den Impfstoff nach Norderney bringt, wo er unter anderem an Mitarbeiter des örtlichen Krankenhauses verimpft werden soll.

Nun sind genau in diesem Krankenhaus 9 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert – im Zusammenhang mit der Impfung.

04.02.2021 Werdohl: Nach erster Impfung Corona Ausbruch mit weiterhin vielen Neuinfektionen



Im Seniorenheim „Haus Versetal“ sind 24 Bewohner und 8 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert – obwohl (schaut man sich die Anzahl solcher Fälle an, neigt man fast zu behaupten „wegen“) die erste mRNA Impfung bereits verimpft wurde.

04.02.2021 Rastatt: Corona Ausbruch nach erstem Impfdurchgang



Badische Neueste Nachrichten berichtet über einen Corona Ausbruch in der Rastatter Seniorenresidenz „Haus Barbara“ nur wenige Tage nach dem Besuch des mobilen Impfteams.

Die genaue Zahl der Infizierten wird im Artikel nicht genannt, bzw. könnte hinter der Bezahlschranke sein – das Haus verwehrte jedoch Besuchern den Zutritt.

03.02.2021 Landshut: 29 Tote in Seniorenwohnpark im Zusammenhang mit der Impfung



Am 30.12.2020 vermeldete der Seniorenwohnpark das Eintreffen eines „mobilen Impfteams“ in das Haus.

Knapp fünf Wochen später vermeldet die Presse den Tod von 29 Bewohnern des selbigen Seniorenwohnparks in zwei Monaten – deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Natürlich liest man in der Presse nichts, von einem Zusammenhang mit der Impfung – zumindest zeitlich besteht dennoch definitiv einer.

03.02.2021 Bremen: Unzählige Corona Ausbrüche in Pflegeheimen trotz Impfung



In den Bremer Senioreneinrichtungen sind mittlerweile 95% der Bewohner geimpft – dennoch gehen die Infektionszahlen nicht zurück, im Gegenteil: Aktuell sind 134 Senioren und 87 Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert. In 12 Einrichtungen gibt es Corona Ausbrüche.

03.02.2021 Karlsburg: Großer Corona Ausbruch am Klinikum Karlsburg – ganzes Klinikum nun geschlossen



„Ein kleiner Pieks und ein großer Tag“ ist noch auf der Seite des Klinikum Karlsburgs zu lesen. „Am 29. Dezember 2020 holte Krankenhausapothekerin Dr. Ursula Scheefeld die sehnlich erwartete Fracht vom Greifswalder Verteilzentrum ab“ und das Verimpfen begann.



Knapp fünf Wochen später wird ein großer Corona Ausbruch in der Presse gemeldet, so schlimm, dass das Krankenhaus vorerst geschlossen ist.

03.02.2021 Bad Neustadt (Saale): Nach Impfstart nun Corona Ausbruch am Rhön-Klinikum



Am 02.01.2021 wurde der gelungene Start der Impfkampagne verkündet, nun meldet die Mainpost einen Covid-19-Ausbruch, ohne weitere Details zu nennen.

03.02.2021 Klinikum Braunschweig: 4 Wochen nach Impfung Corona Ausbruch – 44 Infizierte



Am 07.01.2021 vermeldete die Geschäftsführung des Krankenhauses Braunschweig des Impfstart für Mitarbeitende des Klinikums.

Nun sind 44 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

02.02.2021 Borgenteich: 11 Todesfälle und 26 Infizierte nach erster mRNA Impfung in Hesena-Seniorenzentrum



Im Hesena-Seniorenzentrum (Borgenteich) begannen die Impfungen kurz nach Weihnachten 2020. Mittlerweile sind 11 Altenheim-Bewohner im Zusammenhang mit der Impfung verstorben und es kam insgesamt zu 26 Corona-Infektionen in der Einrichtung.

02.02.2021 Mühldorf: 5 Tote und 36 Infizierte nach Corona Ausbruch im Zusammenhang mit der Impfung



Im Altenheim „Sonnengarten“ in Mühldorf kam es zu einem Corona Ausbruch. Mittlerweile sind 5 Menschen gestorben und 36 weitere infiziert (26 Bewohner und 10 Pflegekräfte). Ein Großteil der Erkrankten war bereits geimpft, dennoch ist laut örtlicher Presse „ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und den Todesfällen nicht bekannt“ – aber auch nicht ausgeschlossen.

02.02.2021 Amberg: 21 Senioren nach Impfung mit Corona infiziert



Am 29. und 30. Dezember 2020 wurden die Senioren zum ersten Mal geimpft. Viele haben schon die zweite Impfung erhalten – dennoch sind 21 nun an Corona erkrankt.

02.02.2021 Husum: Nach erster Impfung fast alle Geimpften infiziert



Im Husumer Liette-Eller-Seniorenheim sind laut lokaler Presse fast alle Bewohner, die sich am 20.01.2021 mit der neuartigen mRNA Impfung haben impfen lassen, nun mit Corona erkrankt.

02.02.2021

Update 19.03.2021 Neuenburg: Ein Todesfall und 40 Infektionen in Seniorenzentrum nach Impfung



Vor zwei Wochen lobte die Badische Zeitung noch den Impfstart im Seniorenzentrum St. Georg in Neuenburg, nun sind 27 Bewohner und 13 Pflegekräfte mit Corona infiziert. Eine Frau ist im Zusammenhang mit der Impfung verstorben – laut Presse war sie natürlich stark vorerkrankt.



Update 19.03.2021: Die Badische Zeitung schreibt mittlerweile sogar von 14 Todesfällen in dem Seniorenzentrum nach der Impfung. Der Träger widerspricht natürlich einem „ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfung und den Todesfällen“.

02.02.2021 Göttingen: Corona Infektionen trotz erster Impfung und FFP2 Masken



In einer Pro Seniore Residenz in Göttingen kam es trotz der bereits verabreichten ersten mRNA Impfung zu einem Corona Ausbruch. 10 Senioren und 9 Pflegekräfte sind mit dem Coronavirus infiziert.

01.02.2021 Trotz erster Impfung: Corona Ausbruch in Pflegeheim (Geretsried)



PNP berichtet: „In einem Pflegeheim im oberbayerischen Geretsried haben sich seit Mitte Januar etwa 100 Menschen mit Corona infiziert. Rund die Hälfte von ihnen hatten bereits eine erste Impfdosis erhalten.“

Auch der Merkur berichtet mit mehr Details über den Fall: „Rund 100 Infizierte […] 51 der positiv getesteten wurden am 12. Januar das erste Mal geimpft. […] Eine Pflegekraft war 7 Tage vor der Infektion das zweite Mal geimpft worden“.



Die Wirksamkeit des Impfstoffs von 95% – oder wie Karl Lauterbach sagte „nach der ersten Dosis habe man einen hohen Schutz“ ist damit empirisch widerlegt.

01.02.2021 Düren: Ausbruch in Pflegeheim zwei Wochen nach Impfung



„Keine erheblichen gesundheitlichen Komplikationen nach Impfung in Pflegeeinrichtungen“, schreibt das Düren Magazin noch zum Imfstart am 19.01.2021.

Zwei Wochen später vermeldet dann der RND den Ausbruch von Corona in einem Dürener Pflegeheim. Eine Bewohnerin ist gestorben, 22 weitere Bewohner und 12 Mitarbeiter sind infiziert. Viele Testergebnisse stehen noch aus.

01.02.2021 Bonn: Schon 5 Tote in Altenheim nach Impfung



Express und Radiobonn berichten beide über einen schweren Corona Ausbruch im Haus Elisabeth in Bonn. Obwohl sich am 11.01.2021 101 Bewohner und 76 Pflegekräfte impfen ließen, sind nun

01.02.2021 Hamburg: Corona Ausbruch in Marienthaler Pflegeheim nach Impfung



Das Hamburger Abendblatt berichtet über einen Corona Ausbruch nach einer Impfung, der die Behörden beschäftigt…

01.02.2021 Sundern: 3 Todesfälle und viele Infizierte nach Impfung



Im Seniorenhaus St. Franziskus in Sundern haben 15 Bewohner mit Corona infiziert. Das brisante daran: 13 von diesen 15 Menschen wurden gegen Corona geimpft. Mittlerweile ereigneten sich sogar 3 Todesfälle – dennoch zitiert die Presse den Caritasverbant mit der Aussage, dass die Krankheitsverläufe bei geimpften Personen „in der Regel deutlich milder verlaufen“.

01.02.2021 Kamillus-Klinik Asbach: Corona Ausbruch nach Impfung



Am 13.01.2021 begann in Asbach die Massenimpfung, bei der über 100 Mitarbeiter geimpft wurden, dennoch (oder deshalb?) kam es zu einem Corona Ausbruch. 31 Mitarbeiter wurden am 01.02.2021 von der Presse als infiziert gemeldet.

01.02.2021 Nach erster Impfung: 9 Corona Infizierte in Oberaudorfer Seniorenheim



Im Seniorenheim „Pur Vital“ in Oberaudorf sind nach der ersten Impfung 5 Mitarbeiter und 4 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Die Impfung erfolgte bereits am 12.01.2021 und der Heimbetrieb kann sich nicht erklären, „wie es trotz der Impfung zu einem Corona Ausbruch kommen konnte“.

01.02.2021

Update 26.02.2021 Hülhorst-Schnathorst: 42 Infektionen nach mRNA Impfung



Wie das Westfalen-Blatt mitteilt sind im Benedikturpark in Hüllhorst-Schnathorst 36 Bewohner und 6 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das brisante ist auch hier, dass vor zwei Wochen, am 16.01.2021, eine große Impfkampagne stattfand: Von den insgesamt 101 Bewohnern 86 geimpft wurden (Impfquote = 85%). Von den 91 Mitarbeitern wurden 50 geimpft (Impfquote = 55%). Wie es dennoch zu dem Ausbruch kommen konnte, ist der Presse nicht klar.



Update 26.02.2021: Hinter der Bezahlschranke berichtet die Neue Westfälische über 10 Todesfälle im Benediktuspark. Das Ausbruchsgeschehen in der Senioreneinrichtung Benediktuspark sei trotz Impfungen noch akut.

31.01.2021 Dudweiler (Saarbrücken): 11 Tote, 75 Infizierte: Corona-Ausbruch in Seniorenheim nach Impfung



Die Bewohner:innen seien kurz vor dem Ausbruch zum ersten Mal gegen Corona geimpft worden.

31.01.2021 Plettenberg: Ex Bürgermeister-Vertreter stirbt kurz nach der ersten Impfung



Wilhelm Koch, ein Mann, der sich im Märkischen Kreis (MK) oft für die belange anderer eingesetzt hat, ist wenige Tage nach der ersten Corona-Schutzimpfung verstorben.

Der Fall gibt viele Rätsel auf: Einen Tag nach der Impfung wurde der Mann zum ersten Mal posotiv auf das Coronavirus getestet.



Die Lokalpresse fragt: Hat die Impfung darauf Einfluss gehabt, dass Wilhelm Koch am 22. Januar verstorben ist?

31.01.2021 Wersten (Düsseldorf): 28 Infizierte nach erster Impfung in Altenheim



Im DRK-Zentrum Wersten wurden am Freitag 21 Bewohner und 7 Beschäftigte positiv getestet. […]

Im Zentrum in Wersten hatte schon eine erste Impfung der Bewohner stattgefunden.

29.01.2021 Oranienburg (Oberhavel): 14 Tote in Seniorenheim nach Impfung



Am 12.01.2021 startete die lang ersehnte Impfkampagne im Oranienburger Seniorenheim „domino world“. Nun, etwas mehr als zwei Wochen später vermeldet die Presse 14 Tote in genau dieser Senioreneinrichtung.

29.01.2021

Update 31.01.2021

Update 16.02.2021 Nach mRNA Impfung: Corona-Ausbruch in Bayern (Markt Schwaben -Landkreis Ebersberg) mit 19 Toten



Nachdem der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben noch am 14.01.2021 verkündete, dass das Impfen in den AWO Einrichtungen gut vorangeht und bereits 80% (über 1.000 Senioren) geimpft seien – dazu ca. 50% der Mitarbeiter.

Zwei Wochen später kam es in eben solch einer schwabener AWO Einrichtung zu einem schweren Corona Ausbruch mit 19 Todesfällen. Die Ausmaße seien katastrophal.

Das bayerische Landratsamt stellt unterdessen keine „weiteren Defizite“ fest.



Update 31.01.2021: Mittlerweile berichtet auch der BR über die Vorfälle, die Impfung wird allerdings nur kurz im Beitrag nebenbei erwähnt.



Update 23.02.2021: Der Merkur berichtet, dass die Zahl der Toten nun auf 23 angestiegen ist und berichtet von einem weiteren Einzelfall, bei dem eine Frau nach der Impfung verstorben ist.

29.01.2021 Nach zweiter Impfung: Corona-Ausbruch in Altenheim bei München



In Fürstenfeldbruck kam es nach der zweiten Impfung zu einem Corona Ausbruch. 18 Senioren und 6 Pflegekräfte sind positiv auf das Virus getestet.

29.01.2021 Bad Waldsee: 9 Corona Fälle trotz erster Impfung



Die Schwäbische berichtet über 9 infizierte Senioren im Alten- und Pflegeheim Spital zum Heiligen Geist in Bad Waldsee – trotz der ersten Impfung. Nähere Infos sind auch hier hinter der Bezahlschranke.

28.01.2021 Kreisklinik Wörth: Corona Ausbruch nach Impfkampagne



Nachdem am 12.01.2021 der Impfstart in der Kreisklinik Wörth verkünde wurde, kam es nun zu einem Corona Ausbruch: 15 Mitarbeiter und 8 Patienten sind infiziert. Trotz Impfung und trotz Schutzmaßnahmen kam es zu dem Ausbruch.

28.01.2021 Liesborn: Corona Ausbruch drei Wochen nach Impfkampagne



Vor drei Wochen verkündete die Presse noch freudig „der Impfstoff ist da! St. Josef-Haus Liesborn macht den Anfang“. Von einem „kleinen Pieks“ war die Rede und der wieder bald einkehrenden Normalität.

Heute wurde der nächste Corona-Ausbruch in genau diesem St. Josef-Haus vermeldet. Die Presse meldet offiziell 13 infizierte Bewohner und 2 Mitarbeiter.

28.01.2021 Dessau: Corona Ausbruch in Seniorenheim



In Dessau sind 20 Bewohner eines Seniorenheims mit dem Coronavirus infiziert. Der MDR mutmaßt, dass die neuartige mRNA Impfung Schuld an den milden Verläufen trägt. Wir vom Corona-Blog Team verweisen auf eine offizielle Studie der WHO, die die Todesrate mit 0,23% beziffert und somit ist ein „glimpflicher Verlauf“ sogar mehr als wahrscheinlich…

28.01.2021 Stade: nach Impfkampagne für Mitarbeiter – 8 Infizierte



Nachdem am 12.01.2021 der Start der Impfkampagne in den Elbe Kliniken verkündet wurde, sind nun 6 Mitarbeiter und 2 Patienten positiv auf Corona getestet.

28.01.2021 Neuburg: 7 geimpfte Personen mit dem Coronavirus infiziert



Die Augsburger Allgemeine berichtet über 5 Senioren und 2 Pflegekräfte im Heim St. Augustin. Die insgesamt 7 Personen wurden am 17.01.2021 gegen das Coronavirus geimpft – nun sind sie infiziert.

28.01.2021 Uetersen: Corona Ausbruch und 2 Todesfälle nach erster Injektion



Die SHZ berichtet über einen Corona Ausbruch und 2 Todesfälle nach der „ersten Injektion“ im Haus Rosarium (Uetersen, Kreis Pinneberg). Anstehende Obduktionen sollen klarheit darüber bringen, ob die „Schutzimpfung“ todesursächlich war.

27.01.2021

Update 31.01.2021

Update 02.02.2021 UPDATE 2: Leverkusen: Mittlerweile 18 Tote im Seniorenheim nach erster Impfung



[…] Seit dem Corona-Ausbruch im Awo-Seniorenheim in Rheindorf Mitte Januar sind 12 der 34 infizierten Bewohner gestorben. […] Das Heim hatte laut Stadt zum Zeitpunkt des Ausbruchs erst die erste Impfrunde hinter sich. Mittlerweile sind zwölf betroffene Bewohner der Einrichtung gestorben. Weiterhin ist das Haus für Besucher geschlossen. Die Stadt hatte Mitte Januar eine Quarantäne ausgesprochen.



Update 31.01.2021: Wie n-tv berichtet, stieg die Anzahl der Todesopfer auf 15 Menschen an. Zudem wird in dem Bericht erwähnt, dass am 20.01.2021 die zweite Impfung bereits an 110 Menschen „verimpft“ wurde – dennoch starben jetzt 15 Menschen. Angeblich an der britischen B117 Mutation.



Update 02.02.2021: Wie die Presse berichtet, stieg inzwischen die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Impfung auf 18 Menschen an.

27.01.2021 Nach Impfkampagne: Corona-Ausbruch an Unimedizin Rostock



Nachdem im Dezember 2020 eine große Impfkampagne an der Unimedizin Rostock startete tritt nun Ernüchterung ein: Es kam zu einem Corona-Ausbruch mit 14 infizierten Mitarbeitern und 25 Patienten.

27.01.2021

Update 02.02.2021 Bremerhaven: Zwei Wochen nach Impfstart großer Corona Ausbruch



Nachdem am 13.01.2021 ein mobiles Impfteam des DRK das Elisabeth-Haus besuchte, um die neuartige mRNA-Impfung zu verabreichen, kam es zwei Wochen später zu einem Corona Ausbruch. 14 Bewohner und 7 Mitarbeiter haben sich infiziert. Der Infektionsweg ist unklar.



Update 02.02.2021: Die Presser berichtet, dass zwischenzeitlich eine Bewohnerin im Zusammenhang mit der Impfung verstorben ist.

27.01.2021 Achern: Corona Ausbruch in Pflegeheim nach Impfung



Die Lokalpresse spekuliert darüber, ob nicht die Impfung Ursache dafür ist, dass bisher „Schlimmeres“ verhindert wurde… Nein, ist es nicht – nach offiziellen Angaben der WHO ist die Todesrate 0,23% bei Infektionen mit Corona, d.h. von 100 Erkrankten stirbt nicht einmal ein Mensch.

27.01.2021 Magdeburg: Corona Ausbruch nach Impfung – erster bestätigter Todesfall



In Magdeburg ist es in zwei Pflegeheimen zu einem Corona Ausbruch gekommen: „In einer Einrichtung hatten sich 21 Bewohnerinnen und Bewohner angesteckt. Alle hätten schon eine Impfung gehabt, ergänzte Amtsarzt Henning. Zwei Personen lägen im Krankenhaus. Ein Covid-19-Patient sei gestorben.“

27.01.2021 Helios-Klinik Erlenbach: Corona Ausbruch, vier Wochen nach Impfkampagne



Nachdem am 28.12.2020 die Helios Klinik Erlenbach noch den Start der Impkampagne mit den neuartigen mRNA Impfstoff der Firma BioNTech-Pfizer verkündete, kam es nun zu einem großen Corona Ausbruch. Das Main Echo berichtet über 32 positiv getestete Mitarbeiter und 54 Covid-19-Patienten. Die „Lage sei wirklich angespannt“.

27.01.2021 Bad Bramstedt: Trotz Impfung großer Corona Ausbruch in Pflegeheim



In der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) kam es zu einem Corona Ausbruch. 46 Bewohner und 4 Mitarbeiter wurden positiv getestet, obwohl sich der Großteil der Bewohner am 20. Januar gegen das Coronavirus hatte impfen lassen.

27.01.2021 Nur wenige Tage nach Beginn der Impfkampagne: Corona-Ausbruch im Klinikum Lahr



Nachdem vor wenigen Tagen die Impfkampagne in Lahr startete, bei der der erste Impftag nur für Klinikum-Mitarbeiter reserviert war, kehr nun, einige Tage später Ernüchterung ein. Es kam zu einem großen Corona Ausbruch in eben genau dem Ortenau Klinikum in Lahr. Über 40 Personen sind infiziert.

27.01.2021 Oberhausen: Nach Impfung Corona Ausbruch im Evangelischen Krankenhaus



Nachdem am 18.01.2021 die große Impfkampagne am Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO) startete, sind nun, nicht ganz zwei Wochen später, ganze zwei Stationen unter Quarantäne. Bei 3 Mitarbeitern und 10 Patienten wurde eine Corona-Infektion festgestellt.

27.01.2021 Neumünster: Nach Impfung im Dezember folgt jetzt der Corona Ausbruch



Seit dem 29.12.2020 wurde im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster geimpft – dennoch kam es nun wieder zu einem Corona-Ausbruch im FEK. Geplante, stationäre Operationen mussten deswegen verschoben werden.

27.01.2021 Mülheim: Corona Ausbruch nach Impfung trotz großer Impfbereitschaft



Am 18.01.2021 wurde in den Mühleimer Klinikem mit dem Impfen begonnen. Die Impfbereitschaft sei hoch, titelte die WAZ noch.

Nun kam es dennoch in zwei Kliniken zu Corona Ausbrüchen und Mitarbeiter erheben schwere Vorwürfe gegen die Krankenhausleitungen. Es herrsche das „totale Chaos“.

27.01.2021 Raunheim: nach erster Impfung großer Corona Ausbruch



Nach der ersten mRNA Impfung kam es in der Raunheimer Seniorenresidenz „Am Romberbrunnen“ zu einem Corona Ausbruch mit 36 Fällen. Dennoch soll die zweite Impfung wie geplant durchgeführt werden.

26.01.2021 Großenaspe: 17 Neuinfizierte 3 Wochen nach Impfung



Im Kreis Segeberg kam es in der Seniorenresidenz „Großenaspe“ zu einem erneuten Corona Ausbruch. 14 Bewohner und 3 Pflegekräfte sind mit dem Coronavirus infiziert. Alle Bewohner zählten zu den ersten Menschen, die eine Corona „Schutzimpfung“ erhalten haben.

26.01.2021 Burg Stargard: 30 Infizierte eine Woche nach Impfung



Im Burg Stargader Pflegeheim „Johanneshaus“ wurden 15 Pflegekräfte und 17 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Nur eine Woche davor wurde im Hause die erste mRNA Impfung verimpft.

26.01.2021 Dingden: 12 Corona-Fälle kurz vor zweiter Impfung



Im Seniorenheim im Hamminkeln-Dingden haben sich 12 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, obwohl die erste Schutzimpfung schon vor Wochen verimpft wurde. Die Presse spricht sogar von erster erfolgter „Großimpfung“.

25.01.2021 Uelzen: 46-jährige Frau stirbt am Tag der mRNA Schutzimpfung



In Uelzen ist laut NDR eine 46-jährige Frau noch am Tag der ersten mRNA Schutzimpfung verstorben.

Die Staatsanwalt bestätigte den Tod in Zusammenhang mit der Impfung – sagte allerdings, dass die Impfung nicht ursächlich für den Tod war. Nähere Details werden allerdings nicht genannt.

Auch die AZ berichtet über den Vorfall.

25.01.2021 Henstedt-Ulzburg: Ein Todesfall und und 19 Infizierte nach der Impfung



Das Abendblatt berichtet über einen Corona Ausbruch im Alten- und Pflegeheim „Lühmann-Park“ eine Woche, nachdem ein mobiles Impfteam zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter geimpft hatte.

Eine Seniorin, die ebenfalls geimpft wurde, verstarb ca. eine Woche nach „dem Piks“.

25.01.2021 Büchen: 2 Tote nach Corona Ausbruch in Seniorenpension – nach der ersten Impfung



Am 12.01.2021 bekamen 40 der 49 Bewohner des Pflegeheims die erste mRNA Impfung (Impfquote von 80%). Dennoch kam es nur eineinhalb Wochen später zu einem großen Corona Ausbruch: 44 Bewohner und 15 Beschäftigte wurden positiv getestet. Mittlerweile sind 2 Bewohner verstorben.

25.01.2021 Zweibrücken: Seniorin nach erster Impfung Corona positiv



Eine bereits am 04.01.2021 geimpfte Seniorin hatte sich trotz der ersten Schutzimpfung mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt drängt auf die Durchführung der zweiten Impfung, die sich – aufgrund von Engpässen – verschieben kann.

23.01.2021 Lübecker Sana-Klinik: Corona-Ausbruch nach Impfkampagne



Stand 25.01.2021 sind 81 Mitarbeiter infiziert, nachdem am 25.12.2020 die große Impfkampagne startete. Wir fragen uns – bekamen die geimpften Mitarbeiter auch schon ihre „booster“-Impfung?

23.01.2021 Nach Impfaktion: Corona Ausbruch in Pflegeheim Buchenhain



Mönchengladbach: 23 Bewohner und 11 Mitarbeiter wurden nach Impfung positiv auf Corona getestet.

22.01.2021 Ingolstadt: 56 Infizierte und 14 Verstorbene im Zusammenhang mit der Impfung



Sehr versteckt findet man in einem Artikel des Donaukuriers, dass im Heilig-Geist-Spital in Ingolstadt schon im Dezember 2020 die ersten mRNA-Impfungen verimpft wurden. „Die Erstimpfung hatte das Heilig-Geist-Spital schon Ende Dezember angeboten. „Alle Bewohner, die eine Impfung wünschten, haben sie auch bekommen. Die Impfbeteiligung bei den Bewohnern des Spitals lag bei etwa 85%, bei den Angestellten etwa bei 35%.“

Dennoch kam es nach der Erstimpfung – trotz der hohen Impfquote bei den Bewohnern – zu einem Corona Ausbruch: Ingolstadt-Today berichtet über 56 Infektionen und 14 Todesfälle.

22.01.2021 Kreis Ostholstein: 72 Infektionen nach Impfung



72 Bewohner und Pflegekräfte haben sich nach der neuartigen mRNA Impfung mit dem Coronavirus infiziert.

22.01.2021 Reitmehring: Feuerwehrmann stirbt im Zusammenhang mit der Corona Impfung



In Rethmering lies sich ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann und Stationsleiter im Klinikum Haar mit dem neuartigen mRNA Impfstoff impfen – nur wenige Tage danach kollabierte er plötzlich bei einem Feuerwehreinsatz. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und verstarb dort.

Laut offiziellen Angaben ergab eine Obduktion, dass der Mann seinen „schweren Vorerkrankungen“ und nicht der Impfung erlag. Seltsam, dass ihn seine schweren Vorerkrankungen nicht daran gehindert haben, an einem Feuerwehreinsatz teilzunehmen.

22.01.2021

Update 25.01.2021 11 Tote und 7 akute Infektionen



In einem Seniorenwohnpark in Uhldingen sterben 11 Senioren nach der Covid-Impfung. Die Behörden vermuten eine schon bestehende Infektion zum Zeitpunkt der Impfung. Wir fragen uns: Wo waren die Schnelltests?



Update 25.01.2021: Wie die Presse berichtet, ist die Zahl der Todesfälle zwischenzeitlich auf 13 und die Zahl der Infektionen auf 15 angestiegen.

22.01.2021 Tod von Pflegekraft (42)



Eine Pflegerin verstirbt kurz nach Covid-Impfung. Sie hinterlässt einen Sohn (16) und einen Ehemann.

22.01.2021 Koblenz: Corona Ausbruch nach Impfung



[…] 26 der 54 (also 48%) der infizierten Bewohner wurden am 30.12.2020 geimpft.

Dennoch spricht der SWR von einer Wirksamkeit von 95%, obwohl offensichtlich in diesem Altenheim die Impfung keinen Unterschied gemacht hat.

22.01.2021 Vlotho: Drei Todesfälle kurz nach erster Impfung



Im Alten- und Pflegeheim Simeonsstift in Vlotho kam es zu einem Corona Ausbruch. 17 Menschen sind infiziert.

„Wieso konnte es trotz einer Impfung zu den Todesfällen kommen?“ fragt sich das Westfalenblatt und gibt direkt die Antwort, die uns alle beruhigt: „Ganz wichtig: Nach den vorliegenden Studien und Beobachtungen gebe es keine Hinweise auf kausale Zusammenhänge zwischen Impfungen und Todesfällen.“

21.01.2021 Roding: 21 Tote nach Corona Ausbruch im Zusammenhang mit der Impfung



Im Kreis Roding wurde von Beginn an fleißig der neuartige mRNA Impfstoff verimpft – viele Personen erhielten bereits die Zweitimpfung, auch Teile der Bewohner und Mitarbeiter des Anton Müller Caritas Altenheims „Eustachius-Kugler-Haus“.

Dennoch kam es dort zu einem Corona Ausbruch mit 21 Todesfällen. Die Presse schweigt über den Impfstatus der verstorbenen – ein (zumindest zeitlicher) Zusammenhang ist jedoch nicht von der Hand zu weisen.

21.01.2021 Sternberg: „Auch Geimpfte haben sich infiziert“



Im Seniorenzentrum Sternberg kam es trotz schon verimpfter Erstimpfung zu einem Corona Ausbruch. „Erste Spritze bietet noch keine Gewähr gegen eine Ansteckung.“ – schreibt die Schweriner Volkszeitung. Weitere Details sind hinter einer Bezahlschranke vor zu viel Aufmerksamkeit versteckt.

21.01.2021 Infiziert trotz Impfung: Corona-Ausbruch in Rostocker Altenheim



11 infizierte Personen, trotz Impfung.

21.01.2021 Trotz Impfung: Corona-Ausbruch in Gröditzer Pflegeheim



29 Bewohner und 19 Mitarbeiter nach Impfung Anfang Januar jetzt positiv auf Corona getestet.

21.01.2021 Schleiz: Corona Ausbruch trotz Impfung



24 Neuinfektionen in bisher coronafrei gehaltener Senioreneinrichtung in Schleiz nach der mRAN Impfung.

20.01.2021 7 geimpfte Senioren sterben nach Impfung



Im Landkreis Miesbach (Tegernseer Tal) bricht in einem Seniorenheim nach einer Impfkampagne Corona aus. Bisher starben 8 Menschen: 7 geimpfte und eine ungeimpfte Person.

Weiterhin wurden 41 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet – 34 davon wurden geimpft.



„Ob die erste Impfung vielleicht zu einem milderen Verlauf bei den Infizierten führt, ist noch nicht abzusehen.“ so eine Sprecherin des Landratsamtes.

19.01.2021

Update 26.01.2021 Seniorin stirbt nach Impfung



In Wetzlar stirbt eine 91-jährige Frau unmittelbar nach der Covid-Impfung. Die Behörden prüfen einen Zusammenhang.



Update 26.01.2021: Laut der Lokalpresse sieht die Rechtsmedizin keinen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Tod der Frau. Wer hat eigentlich nochmal gleich die Coronatoten obduziert?

19.01.2021

Update 19.02.2021 Corona Ausbruch in Dortmunder Seniorenheim – mittlerweile 19 Tote



Trotz Impfung hat es im AWO Seniorenheim Kirchlinde einen massiven Corona-Ausbruch gegeben. 53 Bewohner und 12 Pflegekräfte sind positiv auf das Virus getestet worden.



Update 19.02.2021: Radio 19,2 vermeldet, dass mittlerweile 19 Bewohner – trotz der Impfung – verstorben sind. „Experten“ gehen davon aus, dass der Impfschutz zum Zeitpunkt des Ausbruchs noch nicht ausreichend war.

19.01.2021 Bärenkämpen: Corona Ausbruch nach Impfung



Die genaue Zahl der Infizierten ist der Presse derzeit nicht bekannt…

19.01.2021 Berlin: Corona Ausbruch bei geimpften Heimbewohnern



Nach Verabreichung der ersten Impfstoffdosis ist es in zwei Senioren-Einrichtungen zu einem Sars-CoV-2-Ausbruch gekommen. Die genaue Anzahl der Infizierten ist unbekannt.

18.01.2021 Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Itzstedt



Nach der Impfung haben sich 25 Bewohner und 8 Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims Itzstedt (Kreis Segeberg) mit dem Coronavirus infiziert.



Update 28.01.2021: Die Süddeutsche schreibt, dass die Zahl der infizierten Bewohner mittlerweile auf 39 und die der Mitarbeiter auf 14 gestiegen ist. 3 Personen seien inzwischen verstorben.

16.01.2021 Weyhe: Seniorin stirbt nach Coronavirus Impfung



Das Hamburger Abendblatt berichtet über eine 90 Jahre alte Seniorin in Weyhe (Landkreis Diepholz), die nach ihrer Impfung gegen das Coronavirus verstarb. Laut der Staatsanwaltschaft Verden hat der Fall natürlich nichts mit der Impfung zu tun – weitere Details bleiben zwar im Dunkeln, aber der kausalle Zusammenhang mit der Impfung kann garantiert ausgeschlossen werden. Man darf also beruhigt sein.

16.01.2021 Kirchdorf am Inn: Corona-Ausbruch in Seniorenheim nur wenige Tage nach Impfung



PNP berichtet: „Bekannt geworden ist der massive Corona-Ausbruch im Seniorenheim St. Josef in Kirchdorf am Inn am Freitag: 28 von 39 Heimbewohnern sind positiv, 19 von insgesamt 37 Mitarbeitern ebenfalls. Die Reihentestung wurde am Mittwoch durchgeführt, nachdem die Schnelltests bei einigen Mitarbeitern anschlugen.



Was den Fall aber brisant macht mit Blick nach Oberfranken: Am Samstag davor wurden insgesamt 48 Personen des Seniorenheims geimpft.“

16.01.2021

Update 26.02.2021 Landkreis Starnberg: 14 Todesfälle in Seniorenheim zwei Wochen nach erster Impfung



Am 27.12.2020 wurden in einer BRK-Einrichtung im Feldafinger Ortsteil Garatshausen noch geimpft – nun kam es zu einem großen Corona Ausbruch mit bisher 14 Todesfällen.

„Die ersten Impfungen am 27. Dezember konnten die Ausbreitung nicht stoppen. Auch einige Bewohner, die eine der ersten Impfdosen im Landkreis erhielten, infizierten sich, „einige starben“,“ schreibt die Süddeutsche.



Update 26.02.2021: Der Merkur greift nun auch das Thema auf und fragt „Impfung als Todesursache in BRK-Pflegeheim?“ Natürlich ist die Antwort wie immer – nein. Die Verstorbenen hatten zahlreiche Vorerkrankungen und starben rein zufällig direkt nach der Impfung.

15.01.2021 Donau-Ries: Weitere Corona Ausbrüche nach der mRNA Impfung



Neben Donauwörth (siehe Meldung am 12.01.2021 unten) kam es im Landkreis Donau-Ries zu weiteren Corona Ausbrüchen nach der Coronavirus Impfung: Im Seniorenheim St. Johannes in Hochaltingen wurden am 31.12.2020 ganze 75 Personen geimpft – am 07.01.2021 kam es dann zum Ausbruch.

Im Seniorenheim der gKU in Monheim wurde am 08. und 09.01.2021 geimpft und am 14.01.2021 kam es zum Ausbruch.

Die Augsburger-Allgemeine findet das seltsam und fragt nach einem Zusammenhang.

15.01.2021 Corona Ausbruch in Oberhausener Altenheim nach Imprung



53 positive Fälle in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung.

15.01.2021 Riedstadt: Corona Ausbruch nach Impfung



Von 32 Infizierten Senioren waren 16 geimpft.

15.01.2021 Betzigau: 13 Neuinfektionen nach Impfung



In einem Seniorenheim in Betzigau (Oberallgäu) wurden 8 Bewohner und 5 Pflegekräfte nach der Impfung positiv auf das Coronavirus getestet.

15.01.2021 Nordheim: 23 Infektionen nach Impfung



21 Bewohner und 2 Pflegekräfte infizierten sich nach der ersten mRNA Impfung mit Corona.

14.01.2021 89-Jährige stirbt kurz nach Impfung



In Weyhe stirbt eine Seniorin eine Stunde nach der Covid-Impfung.

14.01.2021

Update 21.01.2021 Bedburg: Senioren und Personal nach Impfung an Corona erkrankt



In einer Bedburger Pflegeeinrichtung sind 21 Senioren und 2 Mitarbeiter an Corona erkrankt. Laut dem Kreis waren alle von ihnen Ende Dezember gegen das Virus geimpft worden.



Update 21.01.2021: Laut Medienberichten ist die Zahl der Todesfällt mittlerweile auf 12 Menschen gestiegen.

14.01.2021 Neuhofen: Großer Corona Ausbruch nach Impfung



Ausgerechnet eine Neuhofener Seniorenresidenz hat seit Tagen mit einem großen Corona-Ausbruch zu kämpfen. Denn die Einrichtung war als eine der ersten bei der Impfung an der Reihe. Trotzdem schlug das Virus zu.

14.01.2021 Lichtenfels: Nach Besuch des mobilen Impfteams: 51 von 55 Bewohnern infiziert



InFranken berichtet, dass im Pflegeheim Elisabeth in Lichtenfels 51 der 55 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert sind. Dazu kommen 33 der 55 Pflegekräfte. Die Infektionen traten im Zusammenhant mit der ersten mRNA Impfung auf. Beim Besuch des Impfteams waren noch alle Bewohner negativ, nach der Impfung kam es dann zu dem Ausbruch.

Der Geschäftsführer Fabian Franke sagt „Es ist eine Katastrophe: Wir arbeiten am Rande der Erschöpfung und brauchen dringend Fachkräfte, um die Senioren zu versorgen“.

13.01.2021 Zwei Tote in Hattingen nach Impfung



Im Altenheim St. Mauritius in Hattingen sterben zwei Senioren am Tag der Covid-Impfung.

13.01.2021 Dietenheim: 27 Infektionen nach der Impfung



„Die Impfung kam wohl zu spät“ für die 22 Bewohner und 5 Pflegekräfte eines Seniorenheims in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis), titelt die Presse.

13.01.2021 Schloß Holte-Stukenbrock: Mehrere Coronafälle nach Impfung



Trotz Impfung wurden 13 Bewohner und 3 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet

13.01.2021 Hagen: Trotz erster Impfung mit Corona infiziert



In einem Altersheim in Hagen haben sich mehrere Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Sie hatten kurz zuvor die erste Impfung erhalten.

13.01.2021 Dinslaken: Corona Ausbrch in Seniorenheim nach erster Impfung



Im St. Benedikt-Haus in Dinslagen ist eine Woche nachdem alle 80 Bewohner die erste mRNA Impfung erhalten haben Corona ausgebrochen. Eine komplette Etage wurde gesperrt.

13.01.2021 Versmold: Nach erster Impfung: Corona Ausbruch in Seniorenheim



Die „Neue Westfälische“ titelt, dass dank der Impfaktion ein Corona Ausbruch im Anschluss an dieselbige entdeckt wurde – seltsam, dass der Ausbruch erst nach der Impfung erkannt wurde und dennoch der erste Pieks verabreicht wurde…

12.01.2021

Update 15.01.2021 Donauwörth: 2 Todesfälle und 60 Infektionen nach erster Impfung in Pflegeheim



In dem Rot-Kreuz-Pflegeheim „Am Mangoldfelsen“ kam es im Zusammenhang mit der neuartigen mRNA Impfung zu zwei Todesfällen und insgesamt 60 Neuinfektionen – 44 Bewohner und 16 Pflegekräfte haben sich mit dem Coronavirus infiziert.



Ein Zusammenhang des Ausbruchsgeschehens mit einer bereits erfolgten Impfung kann laut Gesundheitsamt ausgeschlossen werden. Der verabreichte Impfstoff löse keine Infektion mit Covid-19 aus, heißt es in einer Pressemitteilung.



Update 15.01.2021: Wie die Augsburger-Allgemeine berichtet ist die Zahl der Infizierten mittlerweile auf 71 und die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit der Impfung auf 7 angestiegen.

10.01.2021 Kreis Offenbach: Corona Ausbrüche trotz Impfung



Im Kreis Offenbach kam es in mehreren Seniorenheimen nach vorangegangener ersten Impfung zu mehreren Corona Ausbrüchen. Im Johanniter-Haus Dietrichsroth sind 6 Bewohner und 3 Mitarbeiter infiziert – Besuche im Heim sind mit Ausnahme des Palliativ-Bereichs untersagt.



Ebenfalls im Kursana-Domizil im Kreis gab es Infektionen nach der Impfung.



Soldaten sollen nun im Kreis die Einrichtungen unterstützen und entlasten.

09.01.2021 Attel-Reithmering: Starb Feuerwehrmann Peter Riedl mit 59 Jahren wegen der Impfung?



OVB-Online veröffentlichte am 08.01.2021, dass Peter Riedl, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Attel-Reithmering, bei einem Feuerwehreinsatz am 06.01.2021 zusammenbrach und kurz darauf, im Alter von 59 Jahren, im Krankenhaus Ebersberg verstarb.

Wie ebenfalls die Wasserburger-Stimme berichtet, war Peter Riedl Krankenpfleger und Stationsleiter am Krankenhaus Haar.

Am 09.01.2021 berichteten wir über diesen Fall – mehrere Indidizen deuten darauf hin, dass Peter Riedl wegen der Impfung sterben musste.

08.01.2021 Rödinghausen: Corona Ausbruch nach Impfung



12 Bewohner und 2 Mitarbeiter nach Impfung positiv auf Corona getestet.

08.01.2021 Dortmund: Viele Corona-Fälle nach Impfung



In einem Dortmunder Pflegeheim wurden 15 Bewohner und eine Pflegekraft positiv auf das Coronavirus getestet – sie waren bereits geimpft.

07.01.2021 Kreis Kronach: Corona Infektionen nach der Impfung



In zwei Senioreneinrichtungen in Küps und Stockheim (Landkreis Kronach) sind insgesamt 19 Bewohner und 8 Pflegekräfte trotz Impfung positiv auf Corona getestet worden.

07.01.2021 Warendorf: Corona Ausbruch in Altenheimen nach Impfung



Obwohl sie schon Ende Dezember geimpft worden waren, haben sich in einem Altenheim in Warendorf 11 Bewohner und 13 Mitarbeitern mit dem Coronavirus angesteckt.

06.01.2021 Kreis Mannheim: Corona-Ausbruch in Theodor Fliedner Haus



„Das Theodor Fliedner Haus war das erste Mannheimer Pflegeheim, in dem ab 27. Dezember geimpft wurde.“ – Anzahl über die Anzahl der Infizierten wurden nicht bekannt gegeben.

06.01.2021 Malchin: Nach Impf-Aktion erneut mehrere Corona-Fälle



Gerade mal acht Tage ist es her, dass das Malchiner Seniorenzentrum an der Bleiche als erste Einrichtung in der Mecklenburgischen Schweiz Besuch von einem Impf-Team hatte. Und nun sind in dem Heim neue Covid 19-Fälle aufgetreten.