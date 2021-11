Neue Forschungen zeigen: Die natürliche Immunität bietet “exponentiell mehr Schutz” als COVID-19-Impfstoffe

Von Michael Mannheimer, 19. November 2021

Warum Regierungen dennoch an den wissenschaftlich unbegründeten GGG-, Lockdown-, Impfungs- und sonstigen Terrormaßnahmen festhalten

Das ganze Panik-Getue um die Massenimpfung der Welt Bevölkerung ist nichts als eine einzige gigantische Lüge. Der ehemalige Pfizer Chef Mike Yeadon hat mehrfach darauf hingewiesen hat, dass in puncto der COVID-Infektion bereits längst eine weltweite Herdenimmunität gegen diesen Virus vorliegt. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Forschungschef von Pfizer:

“Erneut stelle ich meine rhetorische Frage: Warum gibt es diesen Drang, eine Nadel in jeden Arm zu stecken? Warum? Es kann nicht aus Gründen der öffentlichen Gesundheit gewesen sein. Denn schon viele Menschen waren schon immun. Ein Viertel der Welt war schon infiziert. Zwischen 20 und 25 % schätzen wir. Wenn man das zusammen zählt, haben wir bereits Herdenimmunität.” Interview mit Mike Yeadon, 28. Juli 2021, Dauer: 14:24 Min.

https://odysee.com/@ritterdermeinungsfreiheit:a/mikeyeadon:d?src=find_unauth

.

Die verschwiegene Wahrheit: Erst die Impfungen entfesseln die Pandemie

In zahlreichen Ländern erkranken sogar Dreifach Geimpfte an Covid-19

Diese 86-Jährige hat bereits drei Dosen Corona-Impfstoff im Körper – und erkrankte dennoch an Covid-19.

https://www.krone.at/2481277

Wie verlogen der angepriesene Schutz durch Covid-Impfungen ist, sieht man aus immer häufigeren Nachrichten, dass sogar 3-fach Geimpfte an Covid-19 erkranken. Alle bisherigen Angaben von internationalen Spitzenwissenschaftlern widerlegen die Lügen der Regierungen von einem angeblichen Schutz vor Covid durch eine Impfung.

Das genaue Gegenteil ist der Fall: Erst Impfungen entfesseln die Pandemie – und zwar in Form eines gewünschten Massensterbens Geimpfter. Erwiesen ist: Nicht die Ungeimpften sind die Verbreiter, sondern die wahre Gefahr geht von Geimpften aus: Diese verbreiten, wie industrielle Virenschleudern, ihre gentechnisch manipulierten mRNA-Proteine und die tödlichen Spike-Proteine und stecken damit auch Ungeimpfte mit den zuvor genannten Gefahrstoffen an, die biotechnisch so verändert wurden, dass das menschliche Immunsystem sie nicht als Antigene erkennen kann. Die Folge ist jetzt schon ein Massensterben Geimpfter*, dem ein noch weit größeres Massensterben folgen wird.

* Britischer Virologe: “Alle Geimpften werden im Herbst anfangen zu sterben”

Führende US-Impfstoffexpertin: “COVID-Impfstoffe sind perfekt konstruierte Tötungsmaschinen”

Russischer Oberst: “Corona dient der Ausrottung von 7 Milliarden Menschen”

Pfizer’s COVID-19 Impfstoff ist potentiell tödlich – Werden bald Millionen Menschen sterben?

Erfinder der mRNA-Technologie: “Geimpfte sind Super-Verbreiter der tödlichen Spike-Proteine”

.

Knapp 80 Prozent der aktuellen Covid-19-Toten in Großbritannien sind zweifach geimpft

November 2021;

https://corona-transition.org/79-4-prozent-der-aktuellen-covid-19-toten-in-grossbritannien-sind-zweifach

Dr. Hannes Strasser beschreibt im folgenden wissenschaftlichen Artikel, wie das britische Amt für Gesundheitsschutz versucht, die Zahlen herunterzuspielen:

Seit Monaten wird uns von diversen «Experten», Politikern und Virologen apodiktisch erklärt, dass die Impfung vor schweren Verläufen schützt. Nachdem sich bereits die Behauptungen, Geimpfte könnten sich nicht mehr infizieren und auch keine Infektion weitergeben, in Luft aufgelöst haben, ist nun auch diese letzte grosse Argumentation für die Effektivität der Impfungen hinfällig geworden.

Die UK Health Security Agency (UKHSA) ist das offizielle Amt der britischen Regierung, das für Gesundheitsschutz und die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in Grosssbritannien zuständig ist. Seit geraumer Zeit veröffentlicht es wöchentliche «Covid-19 vaccine surveillance reports», also Überblicke zu den Covid-19-Impfungen.In den Wochen 41 bis 44, vom 11. Oktober 2021 bis zum 7. November 2021, starben demnach insgesamt 4135 Menschen aller Altersgruppen in Grossbritannien an Covid-19, und zwar innerhalb von 60 Tagen nach einem positiven Covid-Test. Davon waren 3284 zweifach geimpft. Das sind unfassbare 79,4 Prozent!

Diese Zahlen sind erschreckend. Am 11. November 2021 waren in Grossbritannien 68,7 Prozent der gesamten Bevölkerung zweifach geimpft. Das bedeutet: In Grossbritannien ist der Anteil der zweifach Geimpften unter den an Covid-19 Verstorbenen mittlerweile höher als die Impfquote der Bevölkerung!

Die Zahlen, die erst seit einigen Wochen so detailliert veröffentlicht werden, sind in mehrfacher Hinsicht sehr aufschlussreich. Bis zum Alter von 50 Jahren ist die Todesrate generell niedrig, und zwar für Geimpfte wie für Ungeimpfte. Danach steigt sie mit zunehmendem Alter immer mehr an.

In der Altersgruppe 30 bis 39 Jahre starben 29 Ungeimpfte und 13 zweifach Geimpfte. In der Altersgruppe über 80 Jahren starben aber 185 Ungeimpfte und 1764 zweifach Geimpfte. Wenn man die Impfraten in den Altersgruppen einbezieht, starben bei den über 80-Jährigen 65,6 zweifach Geimpfte pro 100’000 Personen und 142,3 pro 100’000 Ungeimpfte an Covid-19.

Die statistische Reduktion des absoluten Risikos (ARR), an Covid-19 zu sterben, wurde durch die Impfung in der Altersgruppe über 80 gerade einmal um 0,07 Prozent gesenkt: von 142,3/100’000, also 0,14 Prozentpunkten, auf 65,6/100’000 – 0,07 Prozentpunkte!

Die UKHSA gibt alle diese Zahlen genau an, versucht sie aber mit dem Argument zu relativieren, dass man die Todesraten zwischen Ungeimpften und Geimpften nicht vergleichen sollte, weil auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen könnten (wie beispielsweise das unterschiedliche Verhalten der Geimpften und Ungeimpften). Bisher wurde behauptet, dass die Impfungen sehr gut wirken würden, aber jetzt, wo die Zahlen das Gegenteil zeigen, versucht man sie herunterzuspielen.

Als Erklärung gibt die UKHSA auch an, dass bei immer mehr Geimpften die Zahl der infizierten, erkrankten und verstorbenen Geimpften grösser wird. Diese Erklärung ist an sich schon ein Eingeständnis und eine Ausrede für die schwache Wirksamkeit der Impfungen, denn wenn die Impfungen wirklich alle Infektionen, Erkrankungen und Todesfälle bei Geimpften um die immer wieder behaupteten 95 Prozent vermindern würden, würden nicht so viele Geimpfte Woche für Woche an Covid-19 erkranken und sterben.

Ausserdem erklärt die UKHSA jetzt plötzlich, dass die Verstorbenen in Risikogruppen an oder mit Covid-19 gestorben sein können. Dieses Argument gilt aber natürlich auch für Ungeimpfte und sticht daher ebenfalls nicht. Was die Zahlen der UKHSA aber noch dramatischer macht, ist der zeitliche Vergleich.

Vor vier Wochen waren noch 75,6 Prozent der an Covid-19 Verstorbenen geimpft. Die Zahlen der geimpften Covid-19-Toten steigen also schnell und deutlich an. Aktuelle Zahlen aus Schweden – circa 70 Prozent der Covid-Toten waren geimpft – bestätigen die Daten aus Grossbritannien. Und auch in Mitteleuropa sterben immer mehr Geimpfte an Covid-19.

Man kann es drehen und wenden und relativieren wie man will: Die derzeitigen Impfungen wirken bei weitem nicht so gut wie erhofft und behauptet, im Gegenteil: Science veröffentlichte im August 2021 einen vielbeachteten Artikel, in dem festgestellt wurde: «Vaccines work, but not well enough.» Und der WHO-Direktor für Europa, Dr. Hans Kluge, brachte es im Oktober auf den Punkt:

«Die derzeitigen Impfungen werden die Pandemie nicht beenden, weshalb die Staaten sich alternative Strategien überlegen müssen.» WHO-Direktor für Europa, Dr. Hans Kluge

Die detaillierten Zahlen des UKHSA müssen in Zukunft weiterverfolgt werden. Wenn dieser Trend anhält, ist wohl zu befürchten, dass die Wirksamkeit der Impfungen weiter gegen null absinkt. Manche Wissenschaftler rechnen sogar mit überschiessenden Covid-19-Todesfällen bei Geimpften durch sogenanntes ADE, das «antibody dependent enhancement» (Infektionsverstärkung durch die Impfung).

Quellen:

.

Israelische Großstudie beweist: Geimpfte weit infektiöser als Genesene

Pures Dynamit für Pläne, Geimpfte gegenüber Genesenen zu bevorzugen, enthält eine neue Großstudie aus Israel. Dort wurde, aufbauend auf den Gesundheitsdaten von 2,5 Millionen Personen, über einen Zeitraum von 17 Monaten das Auftreten einer Covid-Infektion bei Geimpften und Genesenen akribisch genau erfasst und wissenschaftlich ausgewertet. Das Resultat lässt aufhorchen und begründet erhebliche Zweifel an der aktuellen Argumentation von „Experten“ und Behörden.

Erstellt wurde die Studie mit dem Titel „Vergleich von natürlich erworbener SARS-CoV‑2 Immunität zu impfbedingter Immunität: Wiederinfektionen gegenüber Impfdurchbrüchen“ [englische Originalzitate übersetzt d.Red.] durch ein Team von zehn Medizinern und Epidemiologen unter der Leitung von Dr. Sivan Gazit, Prof. Gabriel Chodick und Dr. Tal Patalon. Dies sind keine „Querdenker“ oder obskure „Verschwörungstheoretiker“, sondern die Crème-de-la-Crème der israelischen Medizin-Elite. Es sind Top-Wissenschaftler von Maccabi Healthcare Services, des zweitgrößten Medizin-Dienstleisters Israels, der mehr als ein Viertel der Bevölkerung des Landes versorgt, der Universitätsklinik Ashdod und der Medizinischen Universität von Tel Aviv.

“Resultat der Studie: Das Risiko einer Corona-Infektion von Geimpften ist 13-mal höher als bei jenen Personen, die von einer SARS-CoV‑2 Erkrankung genesen sind und ihre Immunität auf natürliche Weise erworben haben.



Dabei wurde ausdrücklich die neue Delta-Variante einbezogen; alle Geimpften waren mit BioNTech/Pfizer (BNT162b2) vollständig geimpft. Die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften symptomatischen Erkrankung war bei Geimpften sogar 27-mal höher als bei Genesenen.” “Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections”, 25.8.2021

https://zurzeit.at/wp-content/uploads/2021/08/2021.08.24.21262415v1.full_.pdf

.

Fazit der Studie:

Natürliche Immunität ist der Impfung haushoch überlegen

Epidemiologisch sind Geimpfte über zehnmal gefährlicher als Genesene, wenn es um Infektion und mögliche Weitergabe des Corona-Virus geht!



Wörtlich schreibt die Studienleiterin Frau Dr. Gazit in ihrer Conclusio:

„Diese Studie zeigte, dass natürliche Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz gegen Infektion, symptomatische Erkrankung und Hospitalisierung, verursacht durch die Delta-Variante von SARS-CoV‑2, verleiht, verglichen mit der durch zwei Dosen BNT162b2 erzeugten Impfimmunität.“ Dr. Gazit, in: https://zurzeit.at/wp-content/uploads/2021/08/2021.08.24.21262415v1.full_.pdf

An der wissenschaftlichen Qualität gibt es nichts zu deuteln: So wird exakt zwischen durch PCR-Test nachgewiesener bloßer Infektion und symptomatischer Erkrankung unterschieden (etwas, das in Österreich großzügig in einen Topf geworfen wird), sowie Hospitalisierung und leider auch Tod. Innerhalb der Studiengesamtheit von 778.658 Personen ab 16 Jahren wurden individuelle Vergleichsgruppen gebildet nach Geschlecht, Alter, Wohnsitz, Impfdatum, sozialem Status und Risikofaktoren, um Verzerrungen durch Randbedingungen auszuschließen.

Diese Studie, laut den Autoren die bisher größte und längste Feldstudie der Welt zu diesem Thema, liefert ein klares und eindeutiges Resultat: Epidemiologisch sind Geimpfte über zehnmal gefährlicher als Genesene, wenn es um Infektion und mögliche Weitergabe des Corona-Virus geht!

“Mit diesen Erkenntnissen ist aber die Forderung nach Einführung der 1G-Regel, wie in Österreich im öffentlichen Leben geplant, wissenschaftlich unhaltbar geworden.”

.

.

Auch dänische Studie zeigt solide Immunität nach Infektion mit SARS-CoV-2 und Kreuzimmunität mit anderen Coronaviren

26. Juni 2021, 3 Minutes, https://tkp.at/2021/06/26/daenische-studie-zeigt-solide-immunitaet-nach-infektion-mit-sars-cov-2-und-kreuzimmunitaet-mit-anderen-coronaviren/

Seit dem Auftauchen von SARS-CoV-2 stellt sich die Frage, wie „neuartig“ dieses Virus ist. Zu Beginn wurde es in nahezu jedem Medienbericht als „neuartiges Coronavirus“ präsentiert und daraus die nie gekannte Gefährlichkeit abgeleitet. Allerdings zeigte bereits Mitte März 2020 der Nummer-1 Medizin-Wissenschaftler John P. A. Ioannidis, dass die Infektionssterblichkeit der einer milden Grippe gleicht. Und Immunologen, Lungenfachärzte und Wissenschaftlicher, die nicht von der Pharma-Branche gesponsert werden, verwiesen auf die dank der Ähnlichkeit zwischen den verschiedenen Coronaviren bestehende Grund- oder Kreuzimmunität.

All das wird in immer mehr Studien nun neuerlich nachgewiesen, die mit SARS-CoV-2 Rekonvaleszenten durchgeführt werden, sowie durch den Vergleich mit Personen die nur den früheren und längst endemisch gewordenen Coronaviren ausgesetzt waren. Das zeigt eine kürzlich in Lancet veröffentlichte Studie , bei der 203 genesene SARS-CoV-2-infizierte Patienten in Dänemark zwischen dem 3. April und 9. Juli 2020, mindestens 14 Tage nach Auftreten der COVID-19-Symptome eingeschlossen wurden.

Die Teilnehmer hatten eine Reihe von Infektionen und Krankheitsschweregraden von asymptomatisch (also genau genommen eine Infektion ohne zu erkranken, was am häufigsten vorkommt) bis schwer erlebt. Untersucht wurde Plasma, Serum und Blutproben zur Analyse der SARS-CoV-2-spezifischen Antikörperantwort , einschließlich anderer Coronavirus-Stämme. Es wurden auch IgA-Antikörper sowie CD8+ T-Zellen untersucht und gemessen. Die immunologischen Ergebnisse wurden zwischen den Schweregradgruppen innerhalb der Kohorte und 10 präpandemischen SARS-CoV-2-negativen Kontrollpersonen verglichen.

Gefunden wurden breite serologische Profile innerhalb der Gruppe, die Antikörperbindungen gegen andere humane Coronaviren nachweisen – die Antikörper wirken also gegen alle Coronaviren, da diese sehr ähnlich sind. 202 (>99%) Teilnehmer hatten SARS-CoV-2-spezifische Antikörper, wobei die Neutralisierung von SARS-CoV-2 und die Blockierung der Viren in die Zellen bei 193 (95%) Personen beobachtet wurde. Es wurde eine signifikante positive Korrelation zwischen den Konzentrationen blockierender Antikörper und der Neutralisierungspotenz beobachtet. Darüber hinaus waren SARS-CoV-2-spezifische CD8+ T-Zell-Antworten bei 95 von 106 (90 %) Personen eindeutig und quantifizierbar.

Das virale Oberflächen-Spike-Protein wurde als dominantes Ziel sowohl für neutralisierende Antikörper als auch für CD8+ T-Zell-Reaktionen identifiziert. Insgesamt hatte die Mehrheit der Patienten robuste adaptive Immunantworten, unabhängig vom Schweregrad ihrer Erkrankung.

Nochmal: Egal wie die Infektion verlaufen ist – mit oder ohne Erkrankung – die Immunität sowohl durch Antikörper als auch durch T-Zellen war stark genug um eine Erkrankung bei neuerlichem Kontakt mit SARS-CoV-2 zu verhindern.

Immunität durch andere Coronaviren

Wegen der angeblichen „Neuartigkeit“ wurde immer wieder fälschlich behauptet, dass es keinen Schutz, keine vorbestehende Immunität gibt. Diesen Behauptungen von Politikern und Virologen wurde allerdings von Immunologen schon frühzeitig widersprochen. Und es gab auch Studien, die bei einem hohen Prozentsatz zeigen konnten, dass kreuzreaktive Immunität durch früheren Kontakt mit den bekannten Corona-Viren besteht.

Ab März und April 2020 erschienen die ersten Studien, die aufzeigten, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung doch bereits über eine gewisse Immunität gegen das neue Virus verfügt, die durch den Kontakt mit früheren Coronaviren (Erkältungsviren) erworben wurde. Bei 62 Prozent der 6- bis 16-jährigen wurden sogar neutralisierende Antikörper gefunden. In einer Studie der Universität Tübingen wurden die genauen T-Zell-Mechanismen, die die SARS-CoV-2-Kreuzreaktivität steuern, identifiziert und charakterisiert. Insbesondere konnte man bei 81 Prozent der nicht exponierten Personen kreuzreaktive SARS-CoV-2-T-Zellen nachweisen.

In der Studie mit den dänischen Rekonvaleszenten hat die beträchtliche Diversität der Antigenerkennung unabhängig von der COVID-19-Schwere neuerlich gezeigt, dass zumindest eine gewisse immunologische Kreuzerkennung mehrerer verschiedener Coronaviren während SARS-CoV-2-Infektionen entwickelt wird. Dies steht im Einklang mit Daten zur Kreuzreaktivität bei CD4+ T-Zell-Merkmalen (die T-Helferzellen) zwischen saisonalen Coronaviren und SARS-CoV-2.

Die erhöhte Antikörpererkennung zwischen den SARS-CoV-2 Rekonvaleszenten und einer Kontrollgruppe ohne SARS-Cov-2 Infektion für die saisonalen Coronavirus-Stämme HKU1 und OC43 war statistisch signifikant. Dies deutet darauf hin, dass die SARS-CoV-2-negativen Kontrollpersonen eine frühere Exposition gegenüber diesen Stämmen hatten, was die Wahrscheinlichkeit für eine bestehende Kreuzimmunität deutlich erhöht.

Kein einziger jener Wissenschaftler, auf die sich die Impf-Quisitoren berufen, hat einen internationalen Ruf

Kein einziger jener Wissenschaftler, auf die sich die Impquistitoren berufen, hat einen internationalen Ruf. Alle sind zweit- bis drittklassige Wissenschaftler. Drosten etwa hat nicht einmal einen Doktortitel – und ist auch, entgegen eigenen Angaben, kein Epidemiologe. Fauci, sein Gegenpart in den USA, ist wie Drosten Mitglied in einer Geheimloge: Also genau in jenen Zirkeln, in denen die Plandemie ersonnen und auf die Menschheit losgelassen wurde. Gegen beide – Drosten und Fauci – laufen Ermittlungsverfahren wegen Meineids, Falschangaben und öffentlichen Lügen zu diversen Aspekte der Corona-Fake-Pandemie. Ob es bei beiden zu anklagen und Verurteilungen kommt, ist mehr als fraglich. denn längst sind auch die höchsten Gerichte in den westlichen Ländern von Logenmitgliedern durchsetzt – die kein Problem damit haben, gültiges Recht zu brechen. Da es über ihnen kein Gericht mehr gibt, vor dem sie sich verantworten müssten. Nur ein internationales Militärtribunal könnte dem Ganzen noch ein Ende setzen. die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommen wird, liegt beim derzeitigen Stand der Dinge nahe null.

Jedenfalls dienen die immer drakonischeren Maßnahmen, die in fast aller Welt getroffen werden, nicht dem Schutz vor einer Pandemie, sondern allein der Unterdrückung und Versklavung der Völker der Welt. Aber auch dem Selbstschutz jener verbrecherischen Regierungen, die in puncto Corona ihre Völker schamlos belogen und sie wie Tiere eingesperrt haben: Denn wenn den Menschen dieser gigantische Betrug erst einmal bewusst wird, dann ist das Leben von Fauci, Wieler, Drosten, Merkel, Söder, Macron, Kurz u.v.a.m. keinen Pfifferling mehr wert.

.

Fazit:

Die Menschheit hat längst eine solide Immunität gegen Sars-CoV-2 Viren



Nun zeigt auch eine dänische Studie, dass die Menschheit eine solide Immunität nach Infektion mit Sars-CoV-2 Viren und eine Kreuzimmunität mit anderen Coronaviren entwickelt hat. Es gibt als nur einen einzigen Grund, die Impfung mit denen drakonischen und menschenfeindlichen Maßnahmen durchzusetzen, wie es in immer mehr Staaten, führend in Deutschland und Australien, Philippinen, Teilen der USA (vor allem New York) und anderen Teil in der Welt gemacht wird. Drakonische Geldstrafen, im Wiederholungsfall sogar Haftstrafen, kompletter Ausschluss der Ungeimpften vom öffentlichen Leben, Kündigung im Falle der nicht Impfung, weder Theater- noch Konzertbesuche, gefangen in den eigenen vier Wänden wie in einem Gefängnis – oder, wie aus dem sozialistischen Kolumbien berichtet, verurteilt zum Hungertod durch Abschneiden jeglicher Nahrungsmittelversorgung ganzer Gemeinden (s.hier).

.

Ehemaliger Pfizer-Chef: “Coronavirus-Pandemie ist längst vorbei”

Keine wissenschaftlichen Beweise für eine zweite oder dritte Welle

Dr. Mike Yeadon, der ehemaliger wissenschaftlicher Leiter von Pfizer:

“Es gibt keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte dafür, dass eine zweite Welle stattfinden sollte. Es ist eine Fälschung von falsch-positiven COVID-19-Tests”. https://worldnewsera.com/news/coronavirus-pandemic-is-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-there-is-no-science-to-suggest-a-second-wave-should-happen-its-faked-on-false-positive-covid-19-tests-tech-news-startu/, 23. 11 2020

Das war schon zum November-Beginn des Jahres 2020 – also schon vor einem Jahr. Während Regierungen auf der ganzen Welt ungeachtet dessen ständig neue Runden von Abriegelungen verhängen, um die Flut der “zweiten Welle” des Coronavirus einzudämmen, sagt Dr. Mike Yeadon, der frühere Chief Science Officer des Pharmariesen Pfizer, dass es “keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte für eine zweite Welle gibt.”

Dr. Yeadon sagte, dass falsch-positive Ergebnisse von von Natur aus unzuverlässigen COVID-Tests benutzt werden, um eine “zweite Welle” auf der Grundlage “neuer Fälle” zu erzeugen. Was aber damit bewiesen ist, ist der Fakt, dass 8 Milliarden Menschen von einer geringen Zahl an Schwerverbrechern, die dieses Lügengespinst und politisch, pseudowissenschaftlich vorbereitet haben und nun weltweit umsetzen, unentwegt angelogen werden.





.

Währenddessen verschärfen kriminelle Politiker entgegen der erwiesenen globalen Immunität gegen Corona die tyrannischen Maßnahmen gegen ihre Völker

Dank der Impfquisition, organisiert und durch geboxt von einem kompletten Nichtmediziner, dem Softwarehersteller, Milliardär und Pädophilen will Gates (dieser war mehrfach auf der Kindersex-Insel von Jeffrey Eppstein), haben sich beide Teile unseres Planeten zu einem Gulag nach sowjetischen Vorbild: entwickelt.

Die Unwissenheit, Ignoranz und in vielen Fällen auch kriminelle Bösartigkeit vieler Politiker zeigt sich in Äußerungen wie den folgenden, wo ein CDU-Abgeordneter tatsächlich fordert, dass nicht-geimpfte Kinder morgens von der Polizei aus dem Elternhaus zu entführen sind, in ein Gesundheitsamt zu verbringen sind, wo sie dann zwangsgeimpft werden sollen.

Beispiel 1: Rudolf Henke, CDU:

“Impfgegnern müssen ihre Kinder von der Polizei entzogen und zwangsgeimpft werden”

Videodauer 30 Sekunden



Rudolf Henke, hochkrimineller Politiker der CDU, fordert entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse schwerste Strafen für Impfverweigerer. Er missachtet damit nicht nur die Grundrechte des Grundgesetzes, sondern auch die Bestimmung des Europarats vom 27. Januar 2021, die ausdrücklich jede Diskriminierung von Ungeimpften verbot.



Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hatte die Resolution 2361 verabschiedet. Darin heißt es unter anderem im Paragraph 7.3, worin es heißt: 7.3.1 „Es ist sicherzustellen, dass die Bürger darüber informiert werden, dass die Impfung NICHT verpflichtend ist, und dass niemand politisch, gesellschaftlich oder anderweitig unter Druck gesetzt wird, sich impfen zu lassen, wenn er dies nicht selbst möchte“ 7.3.2 „Es ist sicherzustellen, dass niemand diskriminiert wird, weil er nicht geimpft wurde, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken oder weil er sich nicht impfen lassen möchte“



Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53647319-hammer-beschluss-impfung-nicht-verpflichtend-europarat-verbietet-die-diskriminierung-von-ungeimpften-259.htm

https://t.me/WIDERSTANDSKANAL;

.

Beispiel 2: Volksverhetzer Reiner Stinner, Mitgleider der bayerischen FDP:

“Impfgegner sind gefährliche Sozialschädlinge”

Rainer Stinner ist ein deutscher Politiker (FDP). Seit 1973 ist Stinner Mitglied der FDP Bayern.

Sozialschädlinge? Nun, da spricht ein Politiker einer Partei, die nicht genug gegen angeblich “Rechte” hetzten kann, dieselbe Sprache wie die Nazis – und zwar die echten aus dem Dritten Reich. Ab 1939 wurde die Bezeichnung durch die Volksschädlingsverordnung vom 5. September 1939 zum Rechtsbegriff. Nach § 4 dieser Verordnung galt derjenige als Volksschädling, der „vorsätzlich unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse eine Straftat begeht“.

Doch jene, die sich mit allen faschistischen und menschenrechtswidrigen Methoden für Impfungen einsetzen und Nichtgeimpfte zu Volksschädlingen degradieren, haben offenbar nicht mitbekommen, dass alle führenden Virologen und Epidemiologen die Impfung ganz anders beschrieben: Nicht von Ungeimpften nämlich geht die Gefahr aus, sondern vom Geimpften.

Mitte der letzten beiden Wochen starben über 80 Menschen täglich nach einer Covid-19-Impfung. Von diesen sind 22 unter 65 Jahre alt.

Deutschland leitet weniger als 36% seiner Fallmeldungen an die EMA weiter

Meldedifferenz der europäischen Meldebehörde EMA zu den nationalen Sicherheitsberichten bei 26,55 %. https://www.impfnebenwirkungen.net/report.pdf

Nicht die Ungeimpften, sondern die Geimpften die wahre Gefahr darstellen. Näheres dazu hier: https://www.legitim.ch/post/israel-australien-berichten-fast-alle-neuen-covid-hospitalisierungen-sind-geimpft

doch in Wahrheit interessieren sich die global Listen und die mit ihnen zusammen arbeitenden hochkriminellen Politiker und Medien einen Dreck um wissenschaftliche Ergebnisse. Mittels ihrer erfolgreichen Corona_Paranoia, in welches sie einen Großteil der Menschen dieser Welt durch ihre Lügen hinein geführt haben, haben Sie nun einen Machtstatus erworben, den sie so leicht nicht mehr abgeben werden. Bekanntlich ist das Hauptziel der Neuen Weltordnung die Errichtung einer “Eine-Welt-Regierung”, was nichts anderes bedeutet als die ewige Tyrannei einer winzigen Elite gegenüber 99 Prozent der Menschheit.

Alle Menschenrechte, alle Grundrechte und jeder Schutz der Menschen vor staatlicher Willkür sollen für immer verschwinden. Das haben immer noch viel zu wenige Menschen begriffen, so wie auch immer noch viel zu viele Menschen sich freiwillig in die im Schlangen vor den Impfzentren einreihen, ohne zu wissen, dass sie damit ihr baldiges Ableben besiegelt haben. Sinnlos, völlig sinnlos ist es, diesen impfwilligen und falten-resistenten Menschen von der Impfung abzuraten. Bei vielleicht 1 oder 2 % der Menschen mag das zum Nachdenken und eventuell auch zum Rückzug vor der Impfung führen. Beim Rest führt es zu Hass, Zerwürfnis und zum Zerreißen langjähriger Freundschaften und ganzer Familien.

Die gute Nachricht daran: Sollten die Geimpften tatsächlich wissen und mitbekommen, dass sie von ihren Regierungen schändlich belogen und betrogen worden sind, so werden sich aus ihrer Mitte die entschlossensten und fähigsten Widerstandskämpfer gegen die brutale Weltdiktatur der Globalisten rekrutieren. Und da die Geimpften wissen, dass sie eh ein tödliches Serum in ihrem Körper haben, werden sie keinen Kampf scheuen – auch nicht jenen, bei dem sie ihr Leben verlieren könnten.

Weiterführende Links:

