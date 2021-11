Slowenien: Oberschwester deckt Unterschiede bei Impfstoffflaschen auf: Von Placebos für Politiker bis tödlich für die übrigen

Von Michael Mannheimer, 25. November 2021

Sollte sich diese Nachricht bewahrheiten, wäre das der Todesstoß für alle westlichen Politiker, Medien und die NWO-Globalisten

.

JETZT IST ES RAUS: SLOWENISCHE KRANKENSCHWESTER BESTÄTIGT, DASS ES 3 VERSCHIEDENE IMPFSTOFFE GIBT: VON PLACEBOS BIS ZU TÖDLICHEN SEREN!

Politikstube.com, 24.11.2021:

Slowenien diskutiert über einen unfasslichen Impfskandal, den die Oberschwester des klinischen Zentrums, das Teil des Universitätsklinikums in Ljubljana ist, aufgedeckt hat. Die Oberschwester trat zurück, wandte sich an die Medien und trat vor die Kameras, wo sie drei unterschiedliche Impfstoffflaschen vorstellte, die unterschiedliche Codes mit einer Ziffer 1, 2 oder 3 enthalten, und erklärte dann die Bedeutung dieser Zahlen:

Nr. 1 ist das Placebo mit Kochsalzlösung.

Nr. 2 ist die mRNA-Impfung.

Nr. 3 ist ein RNA-Dipstick, enthält zusätzlich zur mRNA-Impfung Moleküle des Onkogens, das mit dem Adenovirus in Verbindung steht, von dem geimpfte Menschen innerhalb von zwei Jahren nach der Injektion Weichteilkrebs bekommen können.

Sie gab auch bekannt, dass sie persönlich Zeuge war, wie alle Politiker und Tycoons, die den Impfstoff vor den Medien erhielten, immer die Placebo-Version gewesen sei und immer von derselben Person geimpft wurden. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview der Oberschwester:

24. November 2021, Videodauer: 8:02 Minuten; Ganzes Video hier

Übersetzer gesucht

MM: Obwohl das Interview auf verschiedenen Quellen in voller Länge vorliegt – ich habe es auch vor Tagen auf meinem Telegram-Kanal gebracht (https://t.me/MMannheimer/2627) – können die obigen Angaben wegen der Sprachbarriere bislang nicht verifiziert werden. Es gibt jedoch inzwischen eine englische Teil-Übersetzung unterhalb des Videos, das auf Bitchute (https://www.bitchute.com/video/3jhMQDPOqU0D/) veröffentlicht wurde. Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass die Schwester in dem Video genau das sagt, was Sie oben in aller Kürze gelesen haben: Und zwar, dass die ganze Impfung nicht nur ein Riesenschwindel ist, sondern dass es sich bei ihr um das größte medizinische Mord-Programm an der Menschheit handelt, von dem jene bewahrt sind, die sich dieses Programm ausgeheckt haben und sich in ihrer Funktion als Politiker oder Journalisten für die brutale Durchsetzung dieser Massenmord Impfung einsetzen.

Doch zur totalen Verifizierung der Aussagen dieser Krankenschwester benötigt man eine komplette Übersetzung des 21-minütigen Interviews, das sie auf der angegebenen Quelle (Bitchcute oder der Artikel auf Politikstube.com) im Original vorfinden. Meine dringende Bitte an meine Lisa ist daher, dass sie für den Fall, dass sie die slowenische Sprache beherrschen, das Video komplett übersetzen und die Übersetzung dann hier als Kommentar einstellen. Ich werde dafür sorgen, dass die Übersetzung dann nachträglich in diesen Artikel eingefügt wird. Sollte keiner meiner Leser Slowenisch können, dann wäre es möglich, dass er unter seinen Verwandten, Bekannten und Freunden jemanden kennt, der dieser Sprache mächtig und im allerbesten Fall slowenische Staatsbürger ist. Bitten Sie diesen Menschen, diese 21 Minuten zu übersetzen.

Denn, sollte sich herausstellen, dass die Krankenschwester genau das gesagt hat, was oben beschrieben wurde, so wäre dies der absolute GAU – auf den sozialen Bereich übertragen also die Kernschmelze – für den gerade stattfindenden tödlichen Angriff auf die menschliche Zivilisation. Dieser Angriff wird unter Führung die Hintermänner der Neuen Weltordnung (NWO), der UN, der WHO, der EU, fast aller Regierungschefs der westlichen Länder und insbesondere durch das World Economic Forum des Soziopathen Klaus Schwab in Zusammenarbeit mit den vereinten Massenmedien durchgeführt.

.

Diese Nachricht muss um die Welt gehen.

Die Nachricht von den verschiedenen Impfstoffen muss um die Welt gehen und sie wird den weltweiten Widerstand wie eine Nuklearexplosion beschleunigen: Die Menschen werden nun verstehen, dass sie Teil eines tödlichen Experiments der totalen Bevölkerungsdezimierung durch die Globalisten geworden sind und sie werden verstehen, dass sie nicht nur in puncto Corona, sondern vor allem in Bezug auf das angebliche “Heilmittel” gegen diese Fake-Pandemie – die Impfung – komplett betrogen wurden. Denn inzwischen sterben weitaus mehr Menschen an den direkten und indirekten Folgen der Massenimpfung als an der nicht existenten Corona-Pandemie, die, ich wiederhole mich hier ganz bewusst, nichts anderes ist als eine normale saisonale Grippe.

Um dies hier klar und deutlich auszudrücken: Nicht Corona, sondern die Impfung ist die wahre Pandemie. Und sie ist gleichzeitig ein Vernichtungskrieg gegen den Großteil der Menschheit per einer Impfung, die keine klassische medizinische Impfung ist, sondern eine globale Euthanasie-Maßnahme per in Laboren hergestellten und genetisch veränderten Seren, die man nicht anders als eine tödliche Biowaffe gegen die Menschheit definieren kann.

Als ein Beispiel von hunderten hochqualifizierten Virologen, Epidemiologen und sogar Nobelpreisträgern, die ich bislang in hunderten Artikeln zum Corona-Betrug zitiert habe, hier eine jüngst eingegangene Nachricht aus den USA:

.

Staatlich geprüfter US-Pathologe:

Covid-„Impfstoffe“ unterdrücken die Immunität, was die Menschen anfälliger für Krebs, HIV, Gürtelrose und Herpes macht

Dr. Ryan Cole, ein staatlich geprüfter Pathologe, der das größte unabhängige Diagnoselabor in Idaho leitet, sagt, dass er ernsthafte Verschlechterungen des Gesundheitszustands von Menschen beobachtet, die die Impfungen erhielten.

„Nachdem die Leute diese Einnahme gemacht haben, sehen wir ein sehr besorgniserregendes niedriges Profil dieser wichtigen Killer-T-Zellen, die Sie in Ihrem Körper haben möchten“, warnt Dr. Cole im folgenden Video. „Es ist fast ein umgekehrtes HIV….„Mit HIV verlieren Sie Ihre Helfer-T-Zellen, Ihre CD4-Zellen. In diesem Virus nach der Impfung sehen wir einen Abfall Ihrer Killer-T-Zellen, Ihrer CD8-Zellen. Und was machen CD8-Zellen? Sie halten alle anderen Viren in Schach.“ Dr. Ryan Cole, staatlich geprüfter Pathologe, in: https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html

Im Labor sagt Dr. Cole, dass er einen starken Anstieg der Herpes-Virenfamilie sowie Gürtelrose, Mono- und Human-Papillomaviren (HPV) in den Zervixbiopsien und Pap-Abstrichen von Frauen sieht. Dr. Cole sagt auch, dass Endometriumkarzinome seit Januar um 2.000 Prozent gestiegen sind.

„Darüber hinaus gibt es eine kleine ansteckende Beule, die Kinder bekommen, die Molluscum contagiosum genannt wird“, sagt Cole. „Was brauchen Sie, um das in Schach zu halten? Sie brauchen CD8-Killer-T-Zellen. Ich sehe eine 20-fache Zunahme dieser kleinen Beule und des Ausschlags bei Personen über 50 Jahren… Wir schwächen buchstäblich das Immunsystem dieser Personen.“ Dr. Ryan Cole, in: https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html



s. auch: Die meisten Geimpften werden bis Weihnachten ihre Immunfunktion verlieren und Krebs-Tumoren entwickeln, die sie in 10 Jahren töten werden (Videos)

.

Kurze Zusammenfassung des gigantischen Corona- und Impfbetrugs

Zur Wiederholung: Weltführende Virologen und Epidemiologen und sogar die Weltgesundheits-Organisation WHO sowie das Robert-Koch-Institut RKI haben bestätigt, dass die Corona-Pandemie nichts anderes war als eine ganz “normale saisonale Grippe”, die von den Hintermännern der Neuen Weltordnung in einem gigantischen Medienbetrug zu einer todbringenden pandemischen Seuche erklärt wurde. Die absolute Mehrheit der an “Corona Verstorbenen” war jedoch über 75 Jahre alt und starb nicht etwa an, sondern im besten Fall mit Corona. Wobei die wahre Todesursache bei dieser Klientel in ihrer Multimorbidität (Mehrfacherkrankung) lag: Die meisten litten an schweren gesundheitlichen Langzeitbeschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Krebs, und anderen Krankheiten, die am Ende zwingend zum Tode führen.

Das mittlere Sterbealter von Heimbewohnern lag bei 82,8 Jahre für Männer und 85,1 Jahre für Frauen (Quelle) und deckt sich damit fast auf das Prozent genau mit dem Sterbealter der “Corona-Toten”: im Klartext: Jeder normal Verstorbene wurde von einer verbrecherischen Politik, einer nicht minder verbrecherischen Regierung in Zusammenarbeit mit den Vereinten Massenmedien zu einem einem “Corona-Toten” aufgebauscht – wobei Krankenhäuser und Altersheime für diesen “Befund” auf dem Totenschein pro “Corora-Totem” Geldüberweisungen vom Bundesamt für Gesundheit erhielten.

Die Wahrheit ist, dass im Jahr 2020 weltweit keine zu erwartende Übersterblichkeit gefunden wurde, sondern im Gegenteil sogar eine im langjährigen Mittel sogar eine statistisch normale leichte Untersterblichkeit gegenüber vorhergehenden Grippewellen. Ich habe in zahlreichen Artikeln mit unwiderlegbaren Beweise und Zitaten weltführende epidemiologische Institute und Virologen erwähnt, die diesen Fakt detailliert beweisen und will dies hier daher nicht erneut ausführen. Ohne Frage muss es nach dem Zusammenbruch der Neuen Weltordnung und des Impf-Weltkrieges gegen die Menschheit den größten Prozess der Weltgeschichte gegen Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Verantwortlichen, Profiteuren und all den kleinen Mitläufern dieses gigantischen Verbrechens geben. Angesichts der schon in die Hunderttausenden gehenden Toten, die nicht etwa an Corona, sondern an den Impfungen gestorben sind, kann gegenüber den Hauptverantwortlichen keine andere Strafe als die Todesstrafe ausgesprochen werden.

Nachbetrachtung

Australien: Richter und Minister von Impfung befreit

“In Australien rigoros wird gegen Impfverweigerung vorgegangen. Aber Minister und Richter sind von der Impfpflicht ausgenommen. Warum das nur? Weltweit wird gelogen, so weit es die jeweilige Bevölkerung mitmacht!” Zu finden auf Telegramm hier: http://t.me/rabbitresearch

Diese Nachricht ist ein weiterer Beweis, dass die Impfung nicht zur Heilung, sondern zum Massenmord an der Weltbevölkerung gedacht ist: Denn was viele nicht zu begreifen scheinen: Wenn Richter und Minister von der Impfung ausgenommen sind, dann kann die Impfung nicht das sein, was man ihr nachsagt. Dann gibt es weder eine Pandemie, noch ist die Impfung die von Politik und Medien angepriesene Rettung vor dieser Pandemie. Denn wäre sie das, so würden die tragenden Säulen eines Staates – und zu denen zählen nun mal Richter und Minister – von der Impfung nicht befreit werden, sondern erhielten den absoluten Impf-Vortritt. Mit anderen Worten: Sie alle wissen, dass die Impfung eine Mordimpfung ist. Für diesen staatlich geförderten und mit den härtesten Zwangsmaßnahmen durchgesetzten Massenmord an ganzen Völkern gibt es nur eine einzige Antwort:Die Todesstrafe für alle jene, die an der Planung und Durchführung dieses globalen Genozids beteiligt waren und bis heute beteiligt sind. “

.

Italien: Berühmter Psychiater bekam Fake-Impfung angeboten

.

(Rom) Handelt es sich bei der Impf-Kampagne gegen Corona um eine vorsätzliche Täuschung, gar um einen Betrug? Ja, sagt der bekannte italienische Psychiater und Kriminologe Alessandro Meluzzi. Er spricht deshalb von einer „Straftat“ zu Lasten einer nichts ahnenden Bevölkerung, insbesondere jener Berufsgruppen, die vom Staat in existentielle Bedrängnis gebracht werden, um sie zur Impfung zu treiben. Damit nicht genug: Meluzzi spricht von einem weiteren Betrug „in diesem kolossalen Betrug“.

Der Zweifel, ob sich die Promis wirklich impfen lassen, geistert seit Beginn der Impf-Kampagne herum. Es sei ein berechtigter Zweifel, so Meluzzi, denn es sei kein Geheimnis, so der Kriminologe, daß die Promi-Impfungen „PR-mäßig ins Bild gesetzt werden“.Im vergangenen Monat tätigte Meluzzi bei einer Veranstaltung in San Marino eine Aussage, die von den Medien fast zur Gänze übergangen wurde:

„Ein großer Teil von jenen ab einer bestimmten Sphäre aufwärts, die geimpft wurden, haben falsche Impfstoffe erhalten.“ Laut Meluzzi lassen sich Angehörige der Eliten zwar für die Impf-Kampagne ablichten, um andere zur Impfung zu verleiten, erhalten selbst aber eine Fake-Impfung:„Ich versichere es Ihnen, weil sie es mir auch angeboten haben.“ Die Internet-Tageszeitung Imola Oggi

https://www.imolaoggi.it/2021/08/21/meluzzi-hanno-fatto-falsi-vaccini/

Die Internet-Tageszeitung Imola Oggi fragte bei Prof. Meluzzi nach, der seine Aussage bestätigte. Ihm sei dies von „maßgeblicher Quelle“ mitgeteilt und angeboten worden.„Bei einem so kolossalen Betrug wie dem, den wir erleben, scheint mir das geradezu normal zu sein.“

Quelle: Alessandro Meluzzi: „Fake-Impfung für die Eliten“

.

.

China: Kader der Kommunistischen Partei Chinas von Impfung befreit

China setzt Corona-Zwangsimpfung radikal durch – Doch KP-Kader verhindert jedoch mit allen Mitteln Selbstimpfung https://www.epochtimes.de/china/china-setzt-corona-zwangsimpfung-radikal-durch-kp-kader-verhindert-mit-allen-mitteln-selbstimpfung-a3488201.html, 10. April 2021

.

Inmitten von Pekings aggressivem Impfstoff-Vorstoß haben Dutzende Beamte aus der Provinz Liaoning verschiedene gesundheitliche Gründe angeführt, damit sie den chinesischen COVID-19-Impfstoff nicht nehmen müssen. Dies geht aus internen Dokumenten hervor, die der Epoch Times vorliegen. In der Stadt Xintai, die im Zentrum der Provinz liegt, haben sich nur drei von 66 Beamten impfen lassen, zwei weitere stehen auf der Anmeldeliste – das zeigt eine Bereitschaftsrate von weniger als 10 Prozent. Fünfzig Beamte der Regierung und der örtlichen Justizbehörde gaben Gründe wie Vorerkrankungen, Allergien, Schwangerschaft, Operationen oder Erkältung an – wie aus einer Tabelle vom 29. März hervorgeht, die die Impfbemühungen der Region zusammenfasst. Allergie war der am häufigsten genannte Grund und wurde 22 Mal erwähnt. Zwanzig Personen gaben Bluthochdruck und fünf Diabetes als Grund an – obwohl beides chronische Krankheiten sind, die sie als hochgradig anfällig für den Coronavirus kennzeichnen würden.

Im Bezirk Tai’an, der für die Stadt zuständig ist, stimmten nur vier Personen im 56-köpfigen Amt für Wohnungsbau und Stadt- und Landentwicklung zu, sich impfen zu lassen, wobei sich drei Personen wegen „schlechter Gesundheit“ entschuldigten. Im Komitee für politische und rechtliche Angelegenheiten des Bezirks, einem gut finanzierten KPC-Organ, das die direkte Aufsicht über das Gerichtssystem hat, erwähnte eine Person Zahnschmerzen. Im Finanzdienstleistungszentrum von Tai’an sagten einige, sie nähmen chinesische Medizin oder hätten nicht näher bezeichnete Krankheiten. Die Impfakzeptanz ist im Tai’an Occupation Education Center, der großen technischen Hochschule des Bezirks, nicht lebhafter. Ein Drittel gab an, eine allergische Konstitution zu haben, während andere sagten, sie würden sich von der saisonalen Grippe erholen.

Bei Nichtkooperation auf schwarze Liste

Die geringe Beteiligung der Beamten, die bei Chinas neuester Impfaktion mit „gutem Beispiel“ vorangehen sollten, scheint auf einen größeren Mangel an Enthusiasmus innerhalb des Landes hinzuweisen. Das Regime wirbt für seine selbst hergestellten Impfstoffe im In- und Ausland, versendet kostenlose Dosen in 69 Länder und feiert einen Rekord von 100 Millionen verabreichten Impfungen in ganz China bis Ende März.Gao Fu, Leiter des Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention des Landes, sagte kürzlich gegenüber den staatlichen Medien, dass man 70 bis 80 Prozent der chinesischen Bevölkerung impfen wolle, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Doch um den Impfrekord zu erreichen, mussten landesweit kommunistische Parteikader mobilisiert werden. Chinesische Behörden hatten Anfang März ein Tür-zu-Tür-COVID-19-Impfprogramm im Bezirk Chaoyang in der Hauptstadt Peking, in Wohngemeinschaften und in Dörfern gestartet. In manchen Fällen gingen übereifrige Beamte von Tür zu Tür, um die Bewohner zu impfen, und drohten sogar damit, die Unkooperativen auf eine schwarze Liste zu setzen. Eine Anwohnerin mit dem Nachnamen Zhao erzählte der Epoch Times im März, dass ihre Gemeinde gerade den Aushang für die Tür-zu-Tür-Impfung gemacht habe, mit dem Hinweis, dass diese freiwillig sei. Wir werden den Impfstoff nicht nehmen, unabhängig davon, ob er kostenlos ist oder nicht. Denn wenn wir geimpft werden, haben wir Angst, dass unser Körper abnormale Reaktionen zeigt, also weigern wir uns, geimpft zu werden“, sagte sie.

Drohungen werden ausgesprochen

Inmitten der öffentlichen Skepsis hat das Regime den Druck erhöht. Staatliche Mediensprecher haben Impf-Slogans unterstützt, die die Menschen dazu auffordern, „den Arm zu heben“. In der südlichen Provinz Hainan teilte eine Stadt namens Wancheng den Einwohnern mit, dass sie ohne Impfbescheinigung keine Busse nehmen oder Restaurants und Supermärkte betreten können.„Wenn Sie sich nicht impfen lassen, wird sich das auf die Schulbildung Ihrer Kinder auswirken, auf die Arbeit, auf den Eintritt ins Militär und auf das Wohnen in der Zukunft“, heißt es in einer Mitteilung, die in den sozialen Medien Chinas viral gegangen ist. Die Beamten entschuldigten sich später inmitten der Gegenreaktion und zogen die Verfügung zurück.

***

Teilen mit: Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Skype



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...