Was die Mainstream-Medien über den tatsächlichen Ursprung der Omicron-Variante verschweigen: Alle Variantenträger waren „vollständig geimpft“ !

Immer mehr Menschen wird klar: Nicht Corona und die diversen “Varianten”, sondern die Impfung ist die wahre Pandemie

Während schwerkriminelle Politiker in den Ländern des Westens, vor allem in Italien, in Österreich und in Deutschland, den kompletten Ausschluss von nicht geimpften gesunden Menschen aus dem öffentlichen Leben fordern und dies in den drei zuvor genannten Ländern schon in weiten Teilen mit administrativen, polizeilichen und sogar zum Teil militärische Maßnahmen durchsetzen, wird immer klarer, dass die wahre Gefahr nicht von ungeimpften, sondern von geimpften Patienten ausgeht. Längst sterben weit mehr vollständig Geimpfte als Corona-Neuerkrankte, und immer mehr Virologen und Epidemiologen fordern aus diesen Ergebnissen heraus die Umkehr des Lockdowns: die Geimpften müssen von den Ungeimpften und dem Rest der Menschen abgeschottet werden, weil sie die Überträger der wahren Pandemie ist. Und die ist keine Corona-Pandemie, sondern eine Pandemie der Geimpften.

Wenn unverantwortliche oder von der Pharmaindustrie gekaufte und damit schwer kriminelle Politiker von einer “Pandemie der Ungeimpften” sprechen, so haben Sie entweder von den wahren Vorgängen keinerlei Ahnung – oder sie werden, wie der deutsche Gesundheitsminister Spahn, mit Millionen Geldern von der Pharmaindustrie für den Einsatz des Massenimprogrammes gekauft. Politiker, Richter und andere Personen des öffentlichen Dienstes, die sich in Ausübung ihrer Dienstpflichten bestechen lassen, werden nach StGB § 334 (Bestechung) mit 5 Jahren Gefängnis bestraft. Ich bin mir gewiss, dass allein in Deutschland zigtausende Verantwortungsträger, die bei dem kriminellen und tödlichen Impfrogramm mitwirken, mit massiver Bestechung und Belohnung durch direkte Geldbeträge oder andere Wertbeträge zu ihrer “Mitwirkung” veranlasst wurden. Man wird in Deutschland nach dem Sieg des Wiederstandes gegen NWO und WE F Dutzende neue Gefängnisse bauen müssen, um allein diese politischen und administrativen Verbrecher unterzubringen, die sich für 30 Silberlinge entschlossen haben, ihrem eignen Volk eine fraglos tödlichen Masseninjektion zu verabreichen.

Ich wiederhole mich hier, wenn ich betone, dass für die Hauptverantwortlich in dieses globalen Impf-Genozidprogramms ein eigenes internationales Militärtribunal errichtet werden muss, wobei die leichteren Fälle mit lebenslanger Haft ohne jede Aussicht auf eine vorzeitige Entlassung und die schweren Fälle mit der Todesstrafe zu bestrafen sind. Hier einige Namen jener politischen Schwerverbrecher, für die nur die Todesstrafe in Frage kommt:

Bill Gates, Angela Merkel, George Soros, Jacques Attali, Henry Kissinger, die beiden Clintons, der ehemalige und gegenwärtige Kanzler Österreichs, der derzeitige Präsident Italiens, Klaus Schwab vom WEF, Wieler vom RKI, Drosten von der Charité, Lauterbach, der französische Staatspräsident Macron, die politisch Verantwortlichen für eine der schlimmsten Menschen-Verfolgungsaktionen in allen Ländern dieser Welt, wie sie gerade in Australien stattfindet, fast alle Mitglieder der Freimaurer-Loge “Leopoldina”(Mitglieder dort sind Wieler, Drosten, der Ehemann Dr. Sauer von Angela Merkel: Diese Loge gilt als die deutsche Zentrale der Planung und Umsetzung des nationalen Impfprogramms), alle Chefs von Big Pharma, die an den Impfstoffen mitwirkten und die verheerenden Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe entweder abgestritten oder verschwiegen haben, jene Wissenschaftler, die in den Bio technischen Labors von Big Pharma wissentlich an der Entwicklung dieses tödlichen Impfstoffes mitgewirkt haben – und natürlich all jene in den internationalen Medien tätigen Journalisten, Redakteure, Chefredakteure und Medieninhaber, die wissentlich die verheerenden Nebenwirkungen der Massenimpfung totgeschwiegen haben, wissentlich die Impfung wahrheitswidrig als Rettung vor einer Pandemie anpriesen, die es niemals gegeben hat, wissentlich all jene oben genannten verbrecherischen Politiker in Schutz genommen und dazu beigetragen haben, dass sich weltweit ein gigantischer Hass der Geimpften gegen Ungeimpfte ausgebreitet hat, wobei sie absichtlich Täter zu Opfern und Opfer zu Tätern machten.

NWO und WEF zielen auf die Implantierung des endgültigen Sieges des Kommunismus über Freiheit und Menschenrechte

Die Täter Opfer Umkehr ist ein typisches Merkmal aller totalitären, und besonders aller kommunistischen Systeme, worauf der UdSSR-Dissident und Nobelpreisträger für Literatur, Alexander Solschenizyn, seinerzeit deutlich hingewiesen hat: „Ein kommunistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert.“

Und dass die Neue Weltordnung ein durch durch kommunistisches System ist, darüber habe ich ebenfalls in zahlreichen Artikeln Stellung bezogen. Auch wenn die meisten Mitwirkenden an der neuen Weltordnung Milliardäre und globale Wirtschaftsriesen sind, so ist das keinesfalls ein Gegenargument, dass es sich bei NWO/WEF etwa um ein kapitalistisches Ordnungssystem handelt. Denn die von der Neuen Weltordnung und dem Word Economic Forum geplante komplette Enteignung aller Menschen (Schwab: “In 10 Jahren werden sie nichts mehr besitzen, und sie werden glücklich damit sein”) sowie der Abbau sämtlicher Menschenrechte und Grundrechte, die sich die Menschheit mit ihrem Blut in Jahrhunderte langen Kriegen gegen den Feudalismus und das kapitalistische Ausbeutertum erkämpfen konnte und nun für alle Zukunft abgeschafft werden sollen, sind ebenfalls typische Merkmale kommunistischer Länder.

Die Kennzeichen, dass es sich bei der Neuen Weltordnung um die endgültige Implantiereung des Kommunismus handelt, sind so eindeutig, dass sie nur von geschichtlich ahnungslosen und ideologisch verblendeten Menschen nicht erkannt werden. Wie sich der Kommunismus anmaßte, seine versklavten Bürger mit einer winzigen Elite – die sie selbst als “Diktatur des Proletariats” (Lenin) bezeichneten – zu regieren und ihren Lebensstil, ihr Einkommen, ihr wirtschaftliches Handeln und ihre private Lebensplanung bis ins Detail bei jedem Individuum vorgab, so strebt die neue Weltordnung die Errichtung einer so genannten “Eine-Weltregierung” an, die nichts anderes ist als die Diktatur der Globalisten über den Rest der Menschheit und damit die Erfüllung des uralten kommunistischen Traumes von einer kommunistischen Weltherrschaft.

Der entscheidende Kampf um das Menschsein ist angebrochen

In seiner Dankesrede zum Erhalt des Literaturnobelpreises am 10. Dezember 1970 sagte Solschenizyn folgende prophetischen Worte:

„Die Rettung der Menschheit besteht gerade darin, dass alle alles angeht.“ Solschenizyn, am 10. Dezember 1970

Das heißt auf die heutige tödliche Situation für den Fortbestand der Menschheit bezogen: Wer sich nicht dem totalen Kampf gegen die Globalisten widmet – und zwar unter Einsatz seiner ganzen Existenz und im Zweifelsfall auch seines Lebens – der ist mitverantwortlich dafür, dass die Menschheit verloren ist. Aus diesem Grund sind all jene Millionen Menschen – von Australien bis Kanada, von den USA bis Kroatien, von Italien bis Deutschland, von Argentinien bis Mexiko – die sich auf Demonstrationen und anderen Gebieten des Widerstands betätigen, nicht nur die wichtigsten Menschen, die es vermutlich in der gesamten Menschheitsgeschichte gegeben hat, sondern sie sind allesamt Helden im Kampf für den Fortbestand dessen, was wir Jahrtausende als “den Menschen” definiert haben. Doch dieser Mensch wird, sollten die Globalisten ihren Krieg gegen die menschliche Zivilisation gewinnen, mittels ihrer transhumanistischen Impfungen, mittels ihrer geplanten Implementierung von Micro-Chips in menschliche Gehirne, die, von einem zentralen Computer aus gesteuert, wie ferngelenkte Roboter steuern und ihre Gedanken beeinflussen können, für immer der Vergangenheit angehören.

Lesen Sie in der Folge einen Bericht einer englischsprachigen Website, der sich mit der Frage befasst, warum die Massenmedien nichts über den wahren Ursprung der Omicron-Variante veröffentlichen. Allein das Ergebnis dieser Studie müsste zu einem Rücktritt all jener Länder führen, die bislang die verlogene Politik verfolgten, dass Geimpfte eine zukünftige Immunität vor einer weiteren Infektion hätten. Denn genau das Gegenteil ist der Fall: Alle bisherigen und neuen Studien zur Immunität beweisen, dass die in Millionen Jahren der Entwicklung der Menschheit erworbene natürliche Immunisierung durch unser Immunsystem der Impfung haushoch überlegen ist.

Was die Mainstream-Medien über den tatsächlichen Ursprung der Omicron-Variante verschweigen

29. November 2021,

Quelle: https://uncutnews.ch/was-die-mainstream-medien-ueber-den-tatsaechlichen-ursprung-der-omicron-variante-verschweigen/

Originalquelle: https://beckernews.com/here-is-what-the-mainstream-media-wont-tell-you-about-the-actual-origins-of-the-omicron-variant-43219/

Die Omicron-Variante von Covid-19, auch bekannt als der B.1.1.529-Stamm, beherrscht die internationalen Schlagzeilen. Doch während sich viele über den Ursprung dieses neuen Virus wundern, wissen wir etwas: Die ersten vier gemeldeten Fälle der Omicron-Variante stammten alle von Patienten, die „vollständig geimpft“ waren.

Die Omicron-Variante wurde erstmals Anfang November in Botswana identifiziert, aber es wird vermutet, dass sie die Ursache für die derzeitige Häufung von Fällen in Südafrika ist. Sie ist auch als Variante B.1.1.529 bekannt und wurde bisher in Botswana, Südafrika und Hongkong gefunden.

„Es gibt vieles, was wir über diese Variante nicht verstehen“, sagte Richard Lessells, ein Arzt für Infektionskrankheiten an der Universität von KwaZulu-Natal in Durban, Südafrika, bei einer Pressekonferenz. „Das Mutationsprofil ist besorgniserregend, aber jetzt müssen wir die Bedeutung dieser Variante verstehen und was sie für die Reaktion auf die Pandemie bedeutet“.

„Wir fliegen mit Warp-Geschwindigkeit“, sagte Penny Moore, Virologe an der University of the Witwatersrand in Johannesburg, Südafrika, gegenüber Nature. Moore fügte hinzu, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh sei, um etwas über die anekdotischen Berichte über Reinfektionen und Fälle bei geimpften Personen zu sagen. Die Covid-19 Task Force der Regierung von Botswana hat jedoch wichtige Informationen über den Ursprung der Omicron-Variante veröffentlicht, über die in den US-Medien noch nicht viel berichtet wurde.

Brief der Covid-19 Task Force der Regierung von Botswana vom 25. Nov. 2021

„Die präsidiale Covid-19 Task Force informiert die Öffentlichkeit, dass vier (4) Fälle einer neuen Covid-19 Variante, die jetzt als B.1.1.529 bekannt ist, am Montag, den 22. November 2021, gemeldet und registriert wurden“, sagte Botswanas Task Force Koordinator Dr. K. Masupu.



„Die vier (4) Fälle wurden bei Reisenden festgestellt, die bei Routinetests vor Reiseantritt positiv auf SARS-COV-2 getestet wurden.



Die Varianten-Tests wurden im Rahmen der routinemäßigen genomischen Überwachung von SARS-COV-2 durchgeführt, wie in unserem COVID-19-Reaktionsplan vorgeschrieben.



„Der vorläufige Bericht ergab, dass alle vier Personen vollständig gegen COVID-19 geimpft waren“, heißt es in dem Bericht weiter. „Im Rahmen der fortlaufenden Untersuchungen des Virus zur Feststellung und Eindämmung seiner lokalen Übertragungen wurden bei der Ermittlung von Kontaktpersonen enge Kontakte festgestellt, deren Ergebnisse derzeit abgewartet werden, und die Öffentlichkeit wird über das Ergebnis der Übung informiert.“„Die ersten Untersuchungen des Virus haben ergeben, dass die neue Variante im Vergleich zur lokal vorherrschenden Delta-Variante eine hohe Anzahl von Mutationen aufweist“, so die Task Force weiter.



„Was dies bedeutet, ist noch unklar und wird untersucht. Die neuen Varianten können sich auf die Schwere der Erkrankung, die Wirksamkeit von Tests zur Erkennung der Krankheit und möglicherweise auch auf die Wirksamkeit von Impfstoffen auswirken.“

Die Regierung wies auch Gerüchte zurück, wonach die Variante von HIV-positiven Patienten stamme. Die New York Times lieferte weitere Hintergrundinformationen über den Ursprung der Omicron-Variante bei menschlichen Patienten.

„Omicron wurde erstmals in Botswana entdeckt, wo Forscher des Botswana Harvard H.I.V. Reference Laboratory in Gaborone die Gene von Coronaviren aus positiven Testproben sequenzierten“, berichtet die Times. „Sie fanden heraus, dass einige Proben etwa 50 Mutationen gemeinsam haben, die in einer solchen Kombination noch nie gefunden wurden. Bisher wurden sechs Personen in Botswana positiv auf Omicron getestet, wie aus einer internationalen Datenbank von Varianten hervorgeht.“

„Etwa zur gleichen Zeit stießen Forscher in Südafrika auf Omicron in einer Gruppe von Fällen in der Provinz Gauteng“, heißt es in dem Bericht weiter. „Bis Freitag haben sie 58 Omicron-Proben in der Variantendatenbank aufgeführt. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Tulio de Oliveira, der Direktor des Centre for Epidemic Response & Innovation in Südafrika, dass in den nächsten Tagen ‚fast zwei- oder dreihundert‘ genetische Sequenzen von Omicron-Fällen veröffentlicht werden würden.“

„Diese Variante hat uns überrascht“, sagte Dr. de Oliveira auf der Pressekonferenz. „Aber die volle Bedeutung ist noch ungewiss.“

Die New York Times berichtete nicht, dass die ersten Patienten, bei denen die Omicron-Variante als Covid-positiv gemeldet wurde, alle „vollständig geimpft“ waren. Sie wies nur auf die Möglichkeit hin, dass die Geimpften „vielleicht“ die Krankheit verbreiten könnten.

„Die W.H.O. sagte, dass die neue Version mit dem Namen Omicron eine Reihe von genetischen Mutationen aufweist, die eine schnelle Ausbreitung ermöglichen könnten, vielleicht sogar unter den Geimpften“, so die Times.

Dr. Geert Vanden Bossche, ein führender Kritiker einer universellen Impfagenda, die die natürliche Immunität ignoriert, ist der Ansicht, dass die mRNA-Therapeutika, die als „Impfstoffe“ vermarktet werden, dazu beitragen können, die Varianten zu fördern. Vanden Bossche hat einen DVM-Abschluss der Universität Gent (Belgien) und einen Doktortitel in Virologie der Universität Hohenheim (Deutschland). Er hat für mehrere Impfstoffunternehmen gearbeitet: GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals. Er hat sowohl an der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen als auch an der späten Entwicklung von Impfstoffen mitgewirkt.

Vanden Bossche wurde vom Global Health Discovery Team der Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle (USA) als Senior Program Officer eingestellt, bevor er bei der Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) in Genf als Senior Ebola Program Manager arbeitete. Er war auch Teil des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung in Köln als Leiter des Vaccine Development Office.

„Schon in den ersten Tagen der Massenimpfkampagnen haben zumindest einige Experten vor den katastrophalen Auswirkungen gewarnt, die ein solches Programm auf die globale und individuelle Gesundheit haben könnte“, schreibt Vanden Bossche in einem Blogbeitrag. „Massenimpfungen mitten in einer Pandemie können die Selektion und Anpassung von Varianten des Immunsystems fördern, die sich durch eine erhöhte Infektiosität und Resistenz gegen Spike-Protein (S)-gerichtete Antikörper (Abs) auszeichnen und so den Schutz der Geimpften verringern und die Ungeimpften bedrohen.“

„Dies erklärt bereits, warum das Massenimpfprogramm der WHO nicht nur nicht in der Lage ist, eine Herdenimmunität (HI) zu erzeugen, sondern sogar zu einer erheblichen Erosion der Immunschutzkapazität der Bevölkerung führt“,

fährt er fort. „Da das laufende universelle Massenimpfprogramm bald die dominante Ausbreitung hochinfektiöser, neutralisierender Escape-Mutanten (d.h. sogenannter ‚S Ab-resistenter Varianten‘) fördern wird, werden natürlich erworbene oder durch Impfung neutralisierende Abs den Geimpften in der Tat keinen Schutz mehr bieten, während der hohe Infektionsdruck die angeborene Immunabwehr der Nichtgeimpften weiterhin unterdrückt.“

„Das heißt, dass jede weitere Erhöhung der Durchimpfungsrate dazu beiträgt, das Virus in eine Resistenz gegen neutralisierende, S-spezifische Abs zu zwingen“, fuhr er fort. „Eine erhöhte virale Infektiosität, kombiniert mit der Umgehung der antiviralen Immunität, wird unweigerlich zu einem zusätzlichen Tribut an die menschliche Gesundheit und das menschliche Leben führen.“

„Es müssen daher sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um die virale Infektiosität drastisch zu senken und zu verhindern, dass sich ausgewählte Varianten, die der Immunität entkommen, rasch in der gesamten Bevölkerung ausbreiten, unabhängig davon, ob geimpft oder nicht“, fügt er hinzu. „Dieser erste kritische Schritt kann nur erreicht werden, wenn das Massenimpfprogramm sofort gestoppt und durch einen weit verbreiteten Einsatz antiviraler Chemoprophylaktika ersetzt wird, während gleichzeitig massive Mittel des öffentlichen Gesundheitswesens für eine frühzeitige multiresistente Behandlung der Covid-19-Krankheit bereitgestellt werden.“

Während die US-Medien öffentlich darüber diskutieren, ob die Omicron-Variante von „vollständig Geimpften“ verbreitet werden kann oder nicht, wissen sie in Wahrheit bereits, dass sie es kann. Die bereits verfügbaren Informationen zur Covid-19-Rückverfolgung zeigen, dass die ersten Patienten mit der Omicron-Variante „vollständig geimpft“ waren, doch weigern sie sich, darüber ehrlich und transparent zu berichten. Es ist offensichtlich, dass die Bereitschaft der Medienkonzerne, die Wahrheit zu berichten, viel schwächer ist als ihre Loyalität gegenüber gescheiterten politischen Agenden und ihre Sucht nach himmelhohen Profiten.

