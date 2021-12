Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche ist ein wesentliches Ziel der verbrecherischen Herrschaftscliquen: Sie wollen die Menschen brechen

Von Michael Mannheimer, 01. Dezember 2021

Zwei Jahre nach der Implementierung einer gefakten Pandemie befindet sich Deutschland auf direktem Weg zu einem Polizeistaat und in Teilen bereits zu einer Militärdiktatur

Die Bilder, die gerade täglich in den Alternativmedien zu den brutalen Einsätzen der Polizei gegen deutsche Bürger gezeigt werden, sind kaum noch verkraftbar. Solche Bilder gab es allenfalls in der UdSSR, in China, Kambodscha und in den bekannten afrikanischen Shithole-Countries wie Uganda, Simbabwe, Sierra Leona und anderen afrikanischen Despotien. Menschen werden zu einer Impfung gezwungen, an der mehr Menschen sterben als an allen Impfungen in den letzten 30 Jahren weltweit zusammen genommen. In jedem Tierversuch wäre eine Impfung mit derartig schweren Nebenwirkungen und gigantischen Todesfolgen sofort abgebrochen worden. damit Sie wissen, wie unfassbar die Covid-19-Impfrisiken sind, hier ein Überblick aus der amerikanischen Datenbank VAERS, die die bekanntesten Impfungen und deren Nebenfolgen der letzten 50 Jahre auflisten:

Nebenwirkungen von Cov-19-Impfungen im Vergleich zu früheren Impfungen

Wenn man die oben gezeigten Impffolgen von Cov-19 auf den Datenenzeitraum der übrigen Impfung extrapoliert – sie also nicht nur im kurzen Zeitraum von 11 Monaten, sondern auf 50 Jahre (wie etwa bei der Tetanus-Impfung) hochrechnet, dann Genteilen 99 Prozent aller Impfnebenwirkungen, einschließlich massenhafter Todesfälle, allein auf diese mRNA-Impfung. Jeder Tierversuch wäre an dieser Stelle längst abgebrochen worden. Die obige Tabelle macht deutlich, dass die im RNA Impfung faktisch einer Todesimpfung gleichkommt. Eine sehr plausible Erklärung für das massenhafte Sterben nach Impfungen liefert Professor Bhakdi:

„Diese Impfung gehört vor ein Tribunal. Sie ist nicht ausreichend geprüft. Die Lymphozyten fallen die von der Impfung befallenen Zellen an. Kopfschmerzen, Fieber, Muskelschmerzen usw. sind die Folge. Wenn Sie vorerkrankt sind, kann das der Tropfen auf den heißen Stein sein. Kommt dann ein anderes Coronavirus, haben Sie voraktivierte Lymphozyten. Wenn diese über Ihre Lunge herfallen, nennt man das immunbedingte Verstärkung eines Krankheitsverlaufes. Dieses Phänomen ist bekannt. Man hört aus Pflegeheimen, dass Menschen nach der Impfung an Covid 19 gestorben sind. Zufall? Das ist ein unethischer Menschenversuch, der vor ein Tribunal gehört.“

Wer zur Impfung gezwungen wird, hat das Recht auf Notwehr – mit allen dieses Recht einschließenden Maßnahmen

Doch die Corona-Impfung ist kein Versuch an Tieren. Sie ist ein sadistisch-perverses Experiment an gesunden Menschen und das zentrale Element der Neuen Weltordnung zur endgültigen Unterdrückung der Menschen, mit dem gewünschten “Nebeneffekt” der von der NWO geplanten Dezimierung der Menschheit von derzeit 8 Milliarden auf 500 Millionen Menschen, die von kriminellen Regierungen zur Impfung gezwungen werden, werden faktisch zum Tode verurteilt. Wer sich dagegen wehrt, verliert seine Arbeit, kann keine Bankgeschäfte mehr tätigen, darf weder in Restaurants, Konzerte noch zu Fußballspielen erscheinen und wird zu einem Dauer-Lockdown in seiner. Er ist schlimmer dran als ein Gefängnisinsasse, den man in Isolationshaft gesteckt hat. Denn dieser Insasse hat zu mindestens täglich mehrfach Kontakte zu Menschen und erhält täglich sein Essen. Die de jure unabschaffbaren Grundrechte, die ausnahmslos für jeden Menschen gelten, sind längst an die Verabreichung von Impfungen gebunden, die, wie alle Pläne der NWO-Regierungen zeigen, viermal im Jahr zu erfolgen haben. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir unter einem demokratischen Staat wegen verstehen. Das ist ein blanker Horrorstaat, ein durch Polizei, Militär errichtetes diktatorisches Terrorsystem.

Wer also vom Staat zu einer Impfung gezwungen wird, deren Nebenfolgen einschließlich Tod derartig gravierend sind wie niemals eine Impfung zuvor in der Medizingeschichte, der hat das Recht, sein Leben und das seine Angehörigen mit allen Mitteln zu verteidigen. Denn er befindet sich in einer lebensbedrohlichen Notwehrsituation, die es ihm im Zweifelsfalle auch gestattet, den Angreifer (die Mitarbeiter der Behörden, die diese Impfung durchführen) mit allen ihm zur Verfügung stehen den Mitteln davon abzuhalten. Hier zu verdeutlichung, Wasser Strafgesetzbuch unter Notwehr versteht:

§ 32 StGB Notwehr

Quelle: https://dejure.org/gesetze/StGB/32.html

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.

Dass ist auch ganz anders geht, sieht man an 40 Bundes Staaten der USA, die sämtliche Einschränkungen in Bezug auf Corona abgesetzt haben, wobei Florida an der Spitze dieser US-Widerstandstaaten steht: Florida hat ein Gesetz gegen Corona-Diskriminierung erlassen, welches jeden Bürger Floridas, der einen anderen wegen Nichttragens einer Maske kritisiert oder ihn wegen seines Status als Ungeimpfter diskriminiert, mit hohen Geldstrafen bedroht. Und siehe da: die ganzen Denunzianten Floridas sind wieder in ihre Rattenlöcher zurückgekrochen, aus denen sie hervorbrachen, als der Wind günstig für sie erschien.

Das von Merkel und ihren Schergen in 15 Jahren errichtete Deutschland ist ein nationaler Gulag, in welchem Tiere freier leben als wir Menschen

Ein perfektes Überwachungssystem verfolgt Bürger in die letzten Winkel Deutschlands, wenn sie etwa die völlig sinnlose Gesichtsmaske nicht anhaben, wobei Ihnen auch ein ärztliches Attest zur Befreiung dieser Maskenpflicht schon lange nicht mehr hilft. Ungeimpfte wurden zu Vogelfreien deklariert, die jederzeit und überall beschimpft und attackiert werden dürfen, ohne dass die Täter mit einer Strafe zu rechnen haben. Mein ehemaliger deutscher Vermieter, der das stolze Alter von 98 Jahren erreicht hat, immer noch lebt und sich bester Gesundheit erfreut, hat mir vor Jahren schon gesagt, dass das gegenwärtig in Deutschland schlimmer gewesen sei als das Dritte Reich, was die Behandlung von Verwaltung von Menschen anbetrifft. Dieselbe Aussage traf eine Auschwitz-Überlebende, die dies vor etwa einem halben Jahr in den Medien in fast identischer Weise geäußert hat.: Das Nazi-Deutschland war freier als der Merkel-Deutschland.

Im Verhältnis zu diesem staatlichen Dämon, zu dem Merkel und ihre Vasallen Unser Land gemacht haben, war die sogar die DDR ein Hort der Freiheit und der Menschenrechte. In meinen Vorträgen in der ehemaligen DDR erhielt ich regelmäßig Zurufe aus der Zuhörerschaft, dass es in der DDR bei weitem nicht so schlimm war wie in der Berliner Republik des Jahres 2015. Ein Jahr später habe ich in Folge einer unentwegten politischen und juristischen Verfolgung den Schluss gefasst, meinem Land für immer den Rücken zu kehren und als politischer Exilant im Ausland zu leben. Ich bin nicht der einzige, der Deutschland verlassen hat: Ein immer größerer Teil der deutschen Intelligenz und des deutschen Widerstands hat Deutschland den Rücken gekehrt und ist in freiere Länder ausgewandert.

Deutschland 2021: Täglicher Polizeiterror, wie man ihn nur aus Diktaturen kennt

Die Zahl der Polizisten in Deutschland befindet sich derweil bereits auf dem höchsten Stand seit mindestens zwei Jahrzehnten. Wie aus Zahlen aus Sicherheitskreisen hervorgeht, lag die bundesweite Polizeistärke im vergangenen Jahr bei 274.441 Stellen. In den vergangenen Jahren investierten Bund und Länder außerdem in die Ausrüstung der Polizei. Dies betrifft zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge, Helme und Schutzwesten. Allein bei der Bundespolizei haben sich die Ausgaben für Ausrüstung und Ausstattung mehr als verdreifacht. Lagen sie 2014 noch bei 94 Millionen Euro, stiegen sie innerhalb von drei Jahren auf 302 Millionen Euro in diesem Jahr. (Quelle)

Video: Eines von tausenden Beispielen des Polizeiterrors gegen friedliche Deutsche

BRUTALE SZENEN AUS PLAUEN VOM 28. NOVEMBER! ABSICHTLICH AUF DIE HAND GETRETEN UND KNIE INS GESICHT! DIE SÖLDNER KRETSCHMERS KENNEN KEINE GNADE! VORWURF: SPAZIEREN!

Quelle: https://t.me/weggespritzt/694

Das obige Video ist keinesfalls ein Einzelfall, sondern typisch geworden für den Terror, den die verbrecherische Polit-Elite gegenüber ihrem eigenen Volk hier in unserem Deutschland entfacht hat. In meinem Artikel: “Merkels Polizeistaat: 10 Kurz-Videos von brutalen Polizeieinsätzen gegen friedliche Deutsche” können Sie sich über die unfassbar brutalen Angriffe der Polizei gegen friedliche deutsche informieren. Wenn Sie sich die Videos zum Thema Polizeigewalt anschauen, dann sollten sie niemals vergessen, wer hinter dieser abartigen Abgleitung des einst friedlichsten Kontinents der Welt in einen linksfaschistoiden Polizeistaat à la China, DDR, UdSSR und immer mehr auch Nordkorea steckt: Es ist die von der SED/Linkspartei und den übrigen Kommunisten Deutschlands nach 1990 an die Macht gehievte Kommunistin und Ex-Stasi-Mitarbeiterin Merkel. Flankiert von verlogenen und höchst manipulativen Pressemeldungen, hat es Merkel binnen 15 Jahren geschafft, Deutschland in einer Weise zu spalten wie nie zuvor. Der Riss geht durch alle gesellschaftlichen Ebenen, durch Familien, Freundeskreise, durch Arbeitskollegen und selbst durch Sportvereine. Wo früher überwiegend (keinesfalls immer) Friedfertigkeit herrschte, herrscht heute Hass, Rassismus-Vorwurf, Nazivorwurf bis zum Wunsch, den politischen Gegner körperlich zu attackieren oder ihn sogar zu töten.

Gleichzeitig fliegt die kriminelle politische Führung Tag für Tag und Nacht für Nacht Tausende von “Asylanten” und “Flüchtlingen” mit ganzen Flugzeugflotten nach Deutschland, was sich in den Medien infolge der Vorgänge um die Corona-Diktatur so gut wie nicht mehr widerspiegelt. 6000 Flüchtlinge kämen derzeit pro Tag nach Deutschland, sagte Bayerns Innenminister Herrmann der „Welt am Sonntag“. Das ist der tägliche Zuwachs von islamischen invaspren in der Größenordnung einer deutschen Kleinstadt: Tag um Tag um Tag. 900.000 “Flüchtlinge” kamen seit Jahresbeginn nach Deutschland, allein 500.000 seit Anfang September: Das sind die neusten Zahlen zum Flüchtlingsstrom nach Deutschland. (Quelle). Geheimdienst-Experten glauben nicht daran, dass der Winter den Flüchtlingsstrom eindämmen werde. Diese Erkenntnis wurde vergangene Woche auch ans Kanzleramt übermittelt. Das Konzept dahinter ist ohne Frage die Zurückdrängung der Deutschen als dem Souverän Deutschlands, und, wie viele Politiker der Linkspartei Querstrich SED, der Grünen und der SPD sagten, die mittelfristig völlige Abschaffung der Deutschen durch die unvermeidliche Vermischung dieser Millionen und aber Millionen Moslems mit deutschen Frauen und deutsche Männern.

Deutschland ist der weltweite Hotspot der Massenzuwanderung von nahezu ausschließlich islamischen Invasoren. Unser Land hat 5000 % mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle anderen Länder Europas zusammen genommen. In Deutschland vollzieht sich aktuell die Zerstörung der abendländischen Kultur Europas, die Vernichtung des Christentums und die komplette Islamisierung eines des besten wirtschaftlich und wissenschaftlich herausragendsten Kulturgebiets, die die Welt jemals kannte. Ich schätze, dass 95 Prozent der Deutschen und Europäer nicht bewusst ist, welche demographische und kulturelle Katastrophe sie hineingesteuert werden. Auch hier gilt ohne Frage das Notwehrgesetz, dass ich oben angesprochen habe. Und auch hier ist es die primäre Aufgabe der Medien, den Menschen diese kommende Katastrophe jetzt gar nicht bewusst werden zu lassen.

Alles ist geplant und alles funktioniert genauso, wie es sich die sadistisch-perversen Planer ausgedacht haben. Die Deutschen können tun, was sie wollen: Sie können demonstrieren, protestieren, Tausende von kritischen Artikel entscheiden: Nichts nützt. Selbst die Tatsache, dass der UN Völkermord-Kommissar auf die brutalen Polizeieinsätze in Deutschland aufmerksam gemacht wurde, ändert genauso wenig etwas an der verbrecherischen Politik wie Gerichtsurteile, die die Diskriminierung von Ungeimpften verbieten und eine im Pflicht als nicht vom deutschen Grundgesetz gedeckt sehen.

– https://www.pi-news.net/2016/08/schleust-bundesregierung-mitten-in-der-nacht-fluechtlingsmassen-ueber-flughaefen-ein/

– https://www.info-direkt.eu/2017/12/23/erstmals-migranten-aus-afrika-nach-italien-eingeflogen/

–https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/regierung-laesst-tausende-fluechtlinge-einfliegen/

–https://www.focus.de/politik/videos/aktuelle-zahlen-wie-viele-fluechtlinge-kommen-derzeit-eigentlich-noch-taeglich-nach-deutschland_id_5103660.html

Bis zu 7.200 Euro Strafe: Impfzwanggesetz ist fast fertig

Am 29.11. ließ die Regierung einen Gesetzesentwurf durchsickern, der am 6.12 begutachtet werden soll. Hier die perfidesten Details des Zwangsgesetz, das ab Februar 2022 gilt (Quelle: https://t.me/martinsellnerIB/8987):

Wer sich nicht impft, wird zur 2mal Zwangsimpfung vorgeladen. Wer nicht kommt geht in Haft oder zahlt.

Nicht 3.600€ sondern bis zu 7.200€ Geldstrafe sollen verhängt werden können, wenn man sich 2mal weigert!

Schon 13jährige Fallen unter die Impfpflicht. Für eine impffreie Familie mit 2 Kindern über 13 währen das dann 28.800€ Strafe!

Der Impfzwang wird an das E-Card System ELGA gekoppelt, sodass es kein Entkommen geben darf.

Mit diesem taktischen Schocker reagiert die Elite auf die sinkenden Impfzahlen und erhöht die Druckphase. Unsere Antwort darauf muss lauten: totaler Impfstreik, Arbeitsniederlegung, Generalstreik. Alle bisherigen friedlichen Maßnahmen, um die Politik zum Einlenken zu bringen, um die Massen-Islamisierung zu beenden, um den Massen- und Impfterror zu beenden, wie es etwa in Florida und weiteren 40 Bundesstaaten der USA längst der Fall ist, haben zu nichts geführt – außer dass sich der Staat polizeilich und militärisch in einer Weise gegen seine Bevölkerung aufgerüstet hat, die für die Zukunft das Allerschlimmste ahnen lässt. Wir steuern in einen staatlichen Überwachungs- und Gulagstaat zu, der die Worte Merkels im Flüchtlingsjahr 2015, dass man im Zeitalter der Globalisierung die Grenze nicht mehr kontrollieren können, zur kompletten Farce werden ließ. Merkel hat ihr Volk in einer Weise belogen, wie nie ein Bundeskanzler zuvor in der deutschen Geschichte. Die Medien waren stets an ihrer Seite und haben alles getan, um ihre Lügen als Wahrheit darzustellen, und, wenn sie dennoch aufgeflogen sind, diese mit wortreichen Tricks und Meldungen relativiert und verteidigt.

“Die allgemeine Bevölkerung weiß nicht, was passiert, und sie weiß nicht einmal, dass sie es nicht weiß.” Noam Chomsky.

Um ihren Impfbetrug zu verheimlichen und vor allem, um die immer zahlloser werdenden Impftoten statistisch zu verbergen, sind die sadistische-psychopathischen Impfvorantreiber auf eine geradezu teuflische Idee gekommen, die den meisten Menschen unbekannt sein dürfte: Trotz Impfung gilt derzeit als nicht geimpft, wenn folgende Voraussetzungen* erfüllt sind:

Impfstatus unbekannt = ungeimpft

1x geimpft = ungeimpft

2x geimpft = < 14 Tage Abstand = ungeimpft

2x geimpft + C Symptome = ungeimpft

2x geimpft, aber kreuzgeimpft = ungeimpft

2x geimpft +6 (4, 5, 12) Monate = ungeimpf

Genesen + 6 Monate = ungeimpft (denn auch eine weiter vorhandene natürliche Immunabwehr zählt ab dann nicht mehr).

* https://www.rockefellerfoundation.org/pandemicpreventioninstitute/

Ich komme nun endlich zum eigentlichen Thema dieses Artikels: Der systematische Zerstörung der menschlichen Psyche durch die verbrecherischen Herrschaftscliquen. Mein obiges Vorwort halte ich aus diversen Gründen sehr wichtig unserer und umgänglich. Denn ich schreibe meine Texte weniger für jene, die sowieso schon die Zusammenhänge im großen Ganzen durchblickt haben, sondern für jene, die von diesen Zusammenhängen keinerlei Ahnung haben oder nur in winzigen Teilen davon wissen.

Ich weiß, dass meine Artikel lang, sehr oft auch zu lang sind. Aber die Gefahr, komplexe Situationen in knappen Artikeln darzustellen, ist offenkundig. Für jene, die von diesen komplexen Situationen wissen, sind kurze Texte vollkommen ausreichend. Aber für die politisch Blinden, Halbblinden oder Halbaufgewachten sind sie es eben nicht. Sie benötigen Zusammenhänge, Erklärungen von Fragen, die sie sich selbst stellen. Und wenn sie diesem Kurz-Artikel nicht beantwortet finden, dann schalten Sie ab und verlassen den Artikel. Das ist eineuralte Erkenntnis zum Thema Komplexität. Die Unwissenden, die einen kurzen Artikel bis zum Ende lesen, stehen vor einem ganzen Berg von Fragen, der Ihnen in diesem Artikel nicht erklärt wird. Da gibt es zwei Arten von Menschen im Umgang mit diesem Fragenberg: Der erste Teil vergisst den Artikel, weil er weder Lust noch Zeit hat, seine Fragen durch zeitaufwändige Recherche im Internet oder in Büchern zu beantworten. Und dann gibt es eher den wissenschaftlichen Typ, der nachforscht. Das Verhältnis beider schätze ich auf 99:1.

.

Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche ist ein wesentliches Ziel der verbrecherischen Herrschaftscliquen: Sie wollen die Menschen brechen

Bild eingefügt von MM

Mindcontrol Von David Icke – transkribiert und eingeleitet von Ullrich Mies

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27149

Was die organisiert kriminelle und faschistische Transnationale der Technokraten und Psychopathen mit der Menschheit vorhat, wird immer deutlicher: Sie zerstören das Denken durch Gehirnwäsche, durch Mindcontrol. Sie organisieren die Denunziation und die Diskreditierung des Widerstands, sie zerstören unser Verhalten durch Maskenzwang, sie fordern Unterwerfung durch Nötigung und Strafandrohung, sie zerrütten unsere Gefühlsebene durch das Distanzregime, sie beschädigen unsere körperliche und seelische Unversehrtheit, sie produzieren Angst und pressen uns in die Isolation, sie zersetzen unser Bewusstsein und treiben die Menschen in Verzweiflung, Aggression oder Autoaggression bis hin zum Selbstmord. Zumindest ist das ihre Absicht.

Video: Mutter verzweifelt, weil sie ich e 10-jährige Tochter wegen der Coronamaßnahmen das Leben nehmen will

10-JÄHRIGE TOCHTER WILL SICH DAS LEBEN NEHMEN WEGEN MASKEN- UND TESTTERROR!

Video hinzugefügt von MM, Quelle: https://t.me/weggespritzt/649

Sie zerrütten das Rechtsempfinden und jegliche Lebensfreude, terrorisieren und drangsalieren die Menschen. Die Widersprüchlichkeit ihrer dreisten Forderungen und Vorgaben wirkt grotesk. Dahinter steckt jedoch ein Plan! Das ist keine Verschwörungstheorie mehr, es ist ein verbrecherisches Realkomplott. Die Herrschaftscliquen schaffen eine neue perverse Wirklichkeit, sie schwadronieren von Solidarität, während sie den Zusammenhalt der Gesellschaft systematisch zersetzen. Dieses Programm läuft aktuell weltweit, in Deutschland wird es von den verfassungsfeindlichen Merkel-Faschisten und ihren kriminellen Helfern als Verbindungsoffiziere zum Deep-State umgesetzt. Im herrschenden Medizinbetrieb erscheinen die neuen „Dr. Mengeles“ am Horizont, die den Impfterror propagieren. Wer an Zufälle oder Dummheiten glaubt, liegt falsch. Im Gegenteil: Die Ruchlosigkeit der Herrschaftscliquen kennt keine Grenzen, sie bedienen sich der Erkenntnisse des Mindcontrol, das jeglichen Widerstand von Kriegsgefangenen zu brechen beabsichtigt.

Diese Erkenntnisse wenden sie nun auf die Bürgerinnen und Bürger an, gegen die sie Krieg führen. Hannah Arendt würde das, was sich seit März 2020 in der westlichen Welt entfaltet, als das „Radikal Böse“ bezeichnen. David Icke hat am 18.11.2020 ein Video zu Mindcontrol aufgenommen, das ich wegen seiner außerordentlichen Bedeutung verschriftlicht habe. Dass der Bestsellerautor vom Mainstream und Wikipedia als Rechtsesoteriker bepöbelt wird, ist heute eine Ehrenauszeichnung. Es folgen die Ausführungen von David Icke.

Das ist nur ein kurzes Video über den systematischen Krieg gegen deine Psyche und gegen die Psyche der Menschheit auf der ganzen Welt. […] All diese widersprüchlichen, eindeutig lächerlichen Regeln, Vorschriften und Auflagen als politische und bürokratische Dummheit oder Inkompetenz abzutun, das ist es, was du denken sollst. Doch das, was auf die gesamte Weltbevölkerung angewendet wird, sind systematische Techniken der Nötigung, des Zwangs und der Wahrnehmungsprogrammierung, die seit langer Zeit an Einzelpersonen praktiziert werden. In der Zeit von 1996 bis weit über die Jahrtausendwende hinaus habe ich mich intensiv mit Gedankenkontrolle [mindcontrol, U.M.] und mit den militärischen CIA-Gedankenkontroll-Operationen der Regierung beschäftigt. Nicht zuletzt mit einer namens MKULTRA.

Und diese Operation wurde in den 1970er Jahren öffentlich und aus gutem Grund vertuscht. Sie sagten, es gäbe diese Experimente nicht. Aber ich habe mit so vielen Überlebenden des MKULTRA über die Techniken gesprochen, die bei ihnen angewandt wurden, und darüber, warum. Und was ich in den Monaten des Jahres 2020 beobachtet habe, sind genau diese Techniken, die nun bei der Weltbevölkerung zur Anwendung kommen. Zum Beispiel kontaktierte mich eine der Überlebenden. Sie schilderte, dass, während sie noch im MKULTRA-Gedankenkontroll-Programm gefangen gehalten wurde, ihre Tochter ab dem Alter von zwei Jahren gezwungen wurde, eine Maske zu tragen, um ihrem kindlichen Gehirn Sauerstoff zu entziehen. Dies hat grundlegende psychologische Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns. Sie taten es, um ihrer Tochter ihr Gespür für die Individualität zu nehmen.

Die Masken sind ein zentraler Teil dieses Krieges gegen die menschliche Psyche. Sie entmenschlicht die Menschen, sie macht sie gesichtslos, sie verhindert die individuellen Interaktionen aufgrund des Gesichtsausdrucks. Die Masken sind ein Symbol dafür, Menschen zum Schweigen zu bringen. Es gibt viele weitere psychologische Gründe dafür und dies sind nur einige wenige. Ich sage das, weil all diese Regeln und Vorschriften, die die Regierungen verordnen und die ständig geändert werden, angeblich keinen Sinn machen, völlig widersprüchlich seien. Das ist nicht der Fall!

Das ist keine Inkompetenz, keine politische Dummheit: Es ist ein psychologischer Plan. Deshalb werden diese Regeln und Vorschriften weltweit nicht etwa von Gesundheitsexperten vorangetrieben, sondern von Psychologen – nicht vorangetrieben von Gesundheitsexperten, so fragwürdig ihre Kompetenz auch sein mag. Die Frau, die in Großbritannien für den Maskenzwang sorgte, war keine medizinische Beraterin, sondern eine psychologische Beraterin der Regierung. Nun möchte ich das, worüber ich hier spreche, in den Kontext dessen stellen, was hier wirklich geschieht:

1956 entwickelte ein Psychologe Namens Albert Biedermann ein Diagramm, das als Biedermanns Diagramm des Zwangs bezeichnet wird [https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/socialwork/documents/eshe/Bidermanschartofcoercion.pdf]. Ein Rahmenwerk zur Veranschaulichung der Methoden mit denen Armeen […] falsche Geständnisse von Kriegsgefangenen erzwingen. Psychologen sind der Überzeugung, dass Täter auf ganz unterschiedliche Weise, einschließlich häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch, eben diese systematischen Techniken anwenden, um den menschlichen Geist und die menschliche Selbstachtung zu brechen. Deshalb ist menschlicher Widerstand eine Zumutung für jeden Täter.

Hier sind einige Methoden und ich werde auf sie etwas deutlicher eingehen, nachdem ich sie aufgelistet habe.

Isolation

Darum geht es beim Social Distancing, darum geht es bei der Abschottung im psychologischen Kontext, Isolation, Menschen auseinander zu treiben, sie dazu zu bringen alleine oder mit einigen wenigen anderen Menschen ohne Zugang und Kontakt zur weiteren Außenwelt zu leben.

Monopolisierung der Wahrnehmung

Aus diesem Grund wurden solche Menschen wie ich überall im Mainstream verboten. Weil wir die offiziellen Darstellungen infrage stellen. Monopolisierung der Wahrnehmung, ja woher kommt unsere Wahrnehmung? Sie basiert auf den Informationen, die wir erhalten, aus denen wir dann unsere Erkenntnisse formen. Wer diese Informationen kontrolliert, kontrolliert die Wahrnehmung und unsere Erkenntnisse. So einfach ist das. Bereits diese zwei Punkte beschreiben perfekt, was zurzeit weltweit geschieht.

Erschöpfung und Entkräftung

Wenn man in Angst und Depression gerät — und wie sollen die Menschen das unter den gegenwärtigen Umständen vermeiden — nach Verlust des Arbeitsplatzes und in ständiger Ungewissheit, was als Nächstes passieren wird, wenn jedes Gefühl von Sicherheit und Stabilität verloren gegangen ist. Wenn man in solche emotionalen Zustände gerät, entkräftet und erschöpft man sich. Die emotionale Erschöpfung überträgt sich auf den Körper, denn der spiegelt eigentlich nur die Gefühle wider.

Drohungen

Nun wir werden die ganze Zeit bedroht:

trage eine Maske sonst …,

halte Abstand sonst …,

treffe dich nicht mit mehr als ein paar wenigen Personen sonst…,

Öffne deinen Laden nicht, um dein Geschäft zu retten, sonst … .

Gelegentliche Zugeständnisse

Wenn man die ganze Zeit auf Menschen herumtrampelt, wenn man sich ihnen ständig aufdrängt, dann gibt man ihnen eine kleine unbedeutende Belohnung dafür, dass sie so folgsam sind. Das ist alles Teil eines Hundetraining-Syndroms, das heute auf die ganze Menschheit angewandt wird.

Allmacht demonstrieren

Wir haben die Kontrolle und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Erniedrigung. Nehmen wir ein Beispiel: Du läufst mit einer Gesichtswindel oder einem Maulkorb herum, weil ein Krawatten tragender Hund es dir befiehlt. Alles, was du erlebst ist Erniedrigung. Wo bleibt da noch deine Selbstachtung.

Erzwingen trivialer Forderungen in Form von Regeln

Ach du meine Güte. Sehen wir das nicht immer wieder in den letzten Monaten? Je trivialer, lächerlicher und dümmer die Forderung ist, der du nachkommst, je mehr wird der menschliche Geist, die menschliche Selbstachtung und die Menschenwürde zerstört.

Und du bist es, der sie dir selber raubt. Was bleibt übrig: Komplizenschaft, Folgsamkeit, Unterwerfung, Gehorsamkeit. Merkst du worauf sie mit ihren Lockdowns abzielen? — [sie führen ihren Krieg gegen] alles, was Spaß macht, alles, was es den Leuten erlaubt, sich zu entspannen, alles was es den Leuten erlaubt, zu interagieren, einen sozialen Diskurs zu führen, in Bars, in Restaurants, in Kinos und Konzerten, Theatern, […] sogar die Fitness-Studios [nehmen sie in den Fokus], alle Orte an denen die Leute Spaß haben und interagieren — das, was sie das Gastgewerbe nennen. Warum wird das Gastgewerbe am meisten ins Visier genommen? Zusammen mit der Unterhaltungsindustrie und in der Tat auch der Gesundheitsindustrie. Und warum? Weil diese ein zentraler Teil des psychologischen Krieges sind.

Während sie dich mit der einen Hand niederschlagen, versperren sie mit der anderen Hand die Tür zur Freiheit. Damit verstärken Sie die psychologischen Folgen von Depressionen, den Verlust jeder Hoffnung, dass das Leben jemals wieder Spaß machen könnte. Und natürlich Sport, Sport nicht im Sinne von Unterhaltung, sondern Sport im Sinne von Kindern, die zum Beispiel Spaß am Fußballspielen oder anderen Sportarten haben. Nein, sperre sie weg, und verbiete ihnen das Fußballspielen! Das macht den Kinder doch Freude — was das soll? Wir wollen sie doch brechen!

Das ist also Biedermanns Tabelle des Zwangs. Erkennst du das Muster? Es gibt eine Spalte, die Methode heißt, dann eine andere, die Wirkung und Zweck heißt, und dann Varianten zur Wirkung.

Gehen wir also ein paar durch: Denkt daran, Biedermanns Diagramm der Nötigungen zeigt, wie man Kriegsgefangene brechen kann! Derart brechen, dass sie tun, was immer die Täter wollen. Und das ist es, was sich jetzt in der Bevölkerung abspielt.

Die Isolation beraubt das Opfer jeglicher sozialer Unterstützung ihrer Fähigkeit zum Widerstand, erzwingt eine intensive Auseinandersetzung des Opfers mit sich selbst und den daraus sich ergebenden Konsequenzen für sich selbst. Das macht also das Opfer abhängig vom Täter. Je mehr also die tyrannische Autorität die Wirtschaft und unabhängige Lebensgrundlagen zerstört, desto mehr wird das Opfer von eben dieser tyrannischen Autorität abhängig gemacht. Vollständige Isolationshaft, vollständige oder teilweise Absonderung, Gruppenisolation, das sind einige Varianten der Isolationsmethoden.

Bei der Monopolisierung der Wahrnehmung wird die Aufmerksamkeit auf eine unmittelbare Zwangslage fixiert. Nichts anderes wird thematisiert: „Schalte das Radio ein, schalte den Fernseher ein.“ Überall dasselbe, es gibt kaum ein Pause, vor allem nicht in den Nachrichtensendungen. Eliminiere die Informationen, die nicht dem Regelkatalog entsprechen. Darum geht es bei dieser ganzen Zensur. […] Warum sonst zensieren die Faschisten, die Twitter, Google, YouTube und Facebook besitzen und betreiben, die ganzen großen Tech-Konzerne, die Zuckerbergs und seine Freunde […]. Das ist es, was sie tun, diese Faschisten. Das ist es, was sie sind. Denn sie erleichtern die Errichtung eines Faschismus. […] Sie bestrafen die Unabhängigkeit und/oder den Widerstand. Schau dich um.

Außerdem gehört zur Monopolisierung der Wahrnehmung die physische Isolation. Du wirst also von jeder Information, die die offizielle Erzählung in Frage stellt, ausgeschlossen. In diesem Sinne ist es wahrnehmungsmäßige Isolation. Du hörst also immer nur eine Sache. […]

Demütigung und Herabsetzung. Widerstand ist mühsamer als Nachgiebigkeit. Hier steckt eigentlich der Schlüssel zur Nichtkonformität. Sie können dich nur zur Konformität zwingen, weil du die Konsequenzen des Widerstandes fürchtest. Deine Furcht vor dem nackten Überleben, erniedrigende Strafen, Beleidigungen und Hohn. Verweigerung deiner Privatsphäre.

Erschöpfung schwächt die geistige und körperliche Widerstandsfähigkeit. Drohungen, Erzeugung von Angst und Verzweiflung. Es besteht ein immenser Mehraufwand für den Widerstand, auch Gefahr. Als eine Variante erfolgen rätselhafte Änderungen der Verfahrensweise. Deshalb ändern sie immer wieder die bekloppten Regeln. Was geht hier vor sich? Wie lauten die Regeln jetzt? Das ist der Grund, warum sie es tun! Sie zerstören deine Psyche! Sie zerbrechen deinen Geist, also handelst du wie ein Kriegsgefangener.

Mit gelegentlicher Nachsicht bewirken sie eine positive Motivation zur Kooperation. Dies ist ein weiteres interessantes Beispiel. Sie verhindern, dass du dich an deine Entmachtung anpassen kannst. Dein Verstand kann sich an eine Situation anpassen, weil er sich im Grund schnell mit ihr abfindet, sich schnell mit ihr arrangiert. Also versprechen sie: Wenn du das tust, wenn wir also alle an einem Strang ziehen, dann bekommst du vielleicht am Ende dies … Damit soll der Prozess deiner geistigen Anpassung an eine Situation unterbrochen werden, damit du kurz Hoffnung schöpfen kannst. Und sobald du diese Hoffnung gewonnen hast, wirst du wieder in die Ohnmacht zurückgeworfen. Dann musst du dich neu anpassen. Das Spiel beginnt von vorne.

Auch erfolgen gelegentliche Gefälligkeiten, Belohnungen und Versprechungen: Oh geh doch mal raus, lass dich mal wieder volllaufen. Wir machen zwar einen 2. Lockdown […], aber dafür darfst du vielleicht Weihnachten feiern. Aber wir wissen, dass du das nicht wirst. Aber wir versprechen, dass wir unser Bestes tun werden, damit du Weihnachten feiern kannst.

Allmacht demonstrieren signalisiert dem Gefangenen die Sinnlosigkeit des Widerstandes. Du stehst unter unserer totalen Kontrolle, du befindest dich in dieser Gefängniszelle, du Gefangener, und alles, was mit dir geschieht, entscheiden wir. Du kannst dich nicht widersetzen, weil du nirgendwohin fliehen kannst. Und du kannst auch nirgendwo hingehen. […] Und weil Widerstand zwecklos ist, solltest du dich besser fügen. Tu, was wir dir sagen. […] Es gibt keine andere Möglichkeit, Kumpel.

Volle Kontrolle über das Opfer demonstrieren. Über das Erzwingen trivialer Forderungen habe ich schon gesprochen. Es geht um das Entwickeln einer Gewohnheit der Gehorsamkeit. Wenn man ein Menschenleben betrachtet, dann ist es zum Teil eine Programmierung auf die Gewohnheit der Folgsamkeit. Man wird also geboren und dann beginnt man, sich an das zu halten, was die Eltern wollen. Dann geht man zur Schule und der Lehrer setzt jetzt die Einhaltung durch. Und so tut man, was sie einem sagen. Und es hat Konsequenzen wenn man es nicht tut. [Icke hat hier noch die persönlichkeitsdeformierende Unterdrückung des Militärdienstes, ja des Militärs überhaupt, vergessen, U.M.] Und du gehst weiter, durch dein akademisches Leben und bis ins Erwachsenenleben. Und jetzt ist der Chef dein Lehrer. Und wenn du nicht tust, was der Chef sagt, dann hat das Konsequenzen. Und die Menschen fügen sich der Autorität aus dieser Reflexhaltung heraus. Und dann gibt es die Regierung und die Polizei und alle, die einem ständig sagen, was man tun muss, was man nicht tun darf, wohin man nicht gehen darf, was man jetzt sagen darf und was nicht. Und deshalb werden den Menschen diese trivialen Forderungen in Form von Regeln aufgezwungen. Je trivialer die Forderung, desto größer der Erfolg auf Gehorsam.

Eine weitere Zeile aus Biedermanns Diagramm des Zwangs lautet:

“Mach die Opfer abhängig vom Täter. Eliminiere Informationen, die nicht mit der Botschaft des Täters übereinstimmen, erzeuge Angst in der Verzweiflung. Forderungen sind oft trivial, widersprüchlich und nicht erfüllbar, bieten aber eine Motivation, sich den Forderungen der Täter anzupassen. Das Opfer tut alles, um sich kleine Belohnungen im Bemühen um Selbstachtung zu verschaffen. Hey, ich schließ dich jetzt ein, sonst gibt es kein Weihnachten.”

Wo immer man sich die Techniken der individuellen Gedankenkontrolle [mindcontrol, U.M.] und die Vernichtung des Willens zum Widerstand anschaut, erkennt man, wie sie heute weltweit angewendet werden. Und dies führt zu einer Situation, in der die Menschen so gefügig gemacht werden, dass sie buchstäblich keinen eigenen Verstand, keine eigene Wahrnehmung und keine eigene Meinung mehr haben. Und wenn sie jetzt denken, dass das, was wir aktuell erleben, schon echt übel ist, wie wird es dann für unsere Kinder und unsere Enkelkinder sein? … bis zum vollständigen Zusammenbruch jeglicher Individualität.

[…] Leute … es geht um Versklavung und um nichts anderes, um psychologische Programmierung und nichts anderes. Jeder, der konform geht und nicht sagt: „Das tue ich nicht“, baut diesen faschistoiden Staat mit auf oder leistet wenigstens seinen Beitrag dazu, in dem er und seine Kinder werden leben müssen.

Mir fallen nicht viele andere Definitionen von Wahnsinn ein. Es ist Zeit, aufzuwachen, um die Realität zu verstehen, mit der wir es zu tun haben. Eines der größten Probleme, das die Menschen haben — und ich verstehe das — ist die Verweigerung, das Ausmaß des schier Bösen, das hinter all dem steckt, anzuerkennen … weil sie dieses Böse persönlich nie erfahren haben … und sie [die Regierungen, U.M] sind verdammt böse, und viele merken nicht einmal, dass sie es sind. Aber weil sie es in ihrem eigenen Leben nicht erfahren haben, können Sie es nicht glauben, dass es existiert. Aber es existiert.

Und wir stehen jetzt kollektiv auf und sagen: „NEIN“.

Oder … die Konsequenzen für uns, aber noch mehr für unsere Kinder werden absolut verheerend sein. Und wenn wir selbst den Mut nicht aufbringen können, für uns selbst einzustehen, dann lasst uns um Himmels willen für die Kinder aufstehen.

Gesprochener deutscher Text des Videos verschriftlicht und textlich „geglättet“, zum Textverständnis nicht erforderliche Passagen wurden durch Auslassungszeichen oder Hinzufügungen in eckigen Klammern kenntlich gemacht durch Ullrich Mies.

Original: Video: https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=2b6d8b204 vom 18.11.2020

Info zu Mindcontrol: Stephen Kinzer, Project Mindcontrol. Sidney Gottlieb, die CIA und das LSD — wie der amerikanische Geheimdienst versuchte, das Bewußstein zu kontrollieren, riva Verlag, München 2020

Zuerst erschienen auf KenFM

***

