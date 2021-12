Der Hammer: Pfizer-Mitarbeiter müssen sich nicht impfen lassen

Von Michael Mannheimer, 01. Dezember 2021

Lesen Sie hier, was das über Corona und die “Impfungen” aussagt

Da soll es also eine Pandemie geben, gefährlicher als die spanische Grippe 1918, von der Politiker und Medien unisono sprechen, dass diese Pandemie das Zeug hat, einen Großteil der Menschen Aus zu löschen. Der Name der Pandemie ist jedem Kind inzwischen Zeit in der Welt bekannt: Corona Pandemie. Das Problem an dieser Pandemie ist jedoch, dass es weder 2020, also beim Ausbruch dieser Pandemie, noch 2021 das gegeben hat, was man bei einer Pandemie dieser Größen Ordnung zu erwarten hätte: eine gigantische über Sterblichkeit der Welt Bevölkerung. Das Gegenteil ist der Fall. Sowohl weltweit als auch in den Einzelstaaten der Welt gab es wederr 2020 noch 2021 eine leichte Untersterblichkeit, die ist. Leichte Schwankungen nach oben und unten sind ein normaler Teil jeder statistischen Erhebung. Das auffällige jedoch der Mortalität der angeblichen Corona-Pandemie ist, dass sie sich prozentual fast auf den Zehntelbereich mit den Sterberaten der jährlich vorkommenden Grippewellen deckt. Wer jetzt auf den Gedanken kommt, dass die Planer der Coron- Pandemie die Grippe statistisch abgeschafft und und jeden Grippetoten zu einem Coronatoten deklariert haben, der liegt richtig..

Video: Chefarzt sagt, dass seine Covid-19-Stationen sind nahezu leer sind

Im Folgenden sehen Sie ein 62-sekündiges Kurzvideo, in dem Prof. Torsten Bauer, Chef einer Lungenklinik in Berlin, alles bestätigt, was ich oben geschrieben habe: Seine Covid-19-Stationen sind nahezu leer, wie in vielen Krankennhäusern in Deutschland. Und Prof. Bauer spricht es explizit aus: “In Deutschland gibt es keine Übersterblichkeit.”

Trotz der Kürze des Videos sollte man es sich mehrfach ansehen. Denn die Informationen, die darin enthalten sind und auch in Grafiken dargestellt werden, verdeutlichen – ohne dass dies explizit ausgedrückt wird – den gigantischen Betrug der deutschen Regierung an ihrer Bevölkerung, was die angebliche Gefahr von Corona anbetrifft. Ich betone es hier erneut: Die Impfstoffe wurden nicht entwickelt, um die faktisch nicht existente Gefahr durch Corona zu bekämpfen, einen Virus, Bei dem selbst die WHO und das Robert-Koch-Institut angesichts der überwältigenden statistischen Zahlen aus aller Welt zu geben mussten, dass es sich bei dieser “Pandemie” um eine normale saisonale Grippe handelt. Was erwartungsgemäß von den allermeisten Massenmedien dieser Welt komplett totgeschwiegen wurde.

Professor Thorsten Bauer ist Chef einer jungen Klinik in Berlin. Seit zwei Wochen steht seine Covid-19-Station nahezu leer. Wie in vielen Krankenhäusern in Deutschland, was die meisten Menschen aber nicht wissen.



In Deutschland sterben im Schnitt jede Woche zwischen 16000 bis 20000 Menschen. Etwa ein Herzinfarkt oder Krebs. Im Corona Jahr 2020 starben insgesamt bis Mitte März weniger Menschen als im Durchschnitt der Vorjahre. Im April durch Corona für wenige Wochen deutlich mehr. Ab Ende April starben nicht mehr als üblich. Der Anstieg Mitte August lag an der Hitze, dass die nächste Kurve zeigt. Die rote Linie zeigt die in diesem Jahr (2021) an oder mit Corona Verstorbenen:



• Im April waren von 20.479 Toten 1736 an oder mit Corona gestorben.

• Seitdem sterben nur noch sehr wenige Menschen an Corona.

• In der Hitzewoche Mitte August mit 19.450 Verstorbenen waren nur 27 mit Corona infiziert. In



Deutschland gibt es keine Sterblichkeit. Das heißt verkürzt: Es sterben nicht mehr Menschen als in jedem normalen Jahr ohne Corona.

Nicht Corona, sondern die Zwangsimpfung ist die wahre und von den Globalisten entwickelte Pandemie

Die Wahrheit ist, dass die Corona-Plandemie dafür entwickelt worden ist, um die von Bill Gates vorangetriebene weltweite und lebenslange durch Impfung von 8 Milliarden Menschen in Gang zu setzen. Auch über die Gründe dieser Massenimpfung habe ich Dutzende Artikel geschrieben, auf die ich hier im Einzelnen was Platzgründen nicht näher eingehen kann. Der Hauptgrund des Einsatzes dieser labortechnisch manipulierten Genimpfungen liegt ohne Frage in der Dezimierung der Menschheit von derzeit 8 Milliarden auf die gewünschte Zahl von 500 Millionen. Was die so genannte Sorge von Big Pharma und korrupten Medizinern, man wolle mittels dieser Impfung ein drohendes Massensterben von hunderten von Millionen Menschen als eine weitere dreiste Lüge entlarvt, auf die leider die meisten Menschen wegen Unwissenheit, des Interesse und oft auch wegen Dummheit herein gefallen sind. Denn warum soll man einen Impfstoff entwickeln, der das verhindert, was der Impfstoff eigentlich bewirken soll: nämlich eine drastische Reduzierung der Welt Bevölkerung durch die Corona.Pandemie.

Der Grund dafür ist simpel: Die führenden Wissenschaftler und Politiker wusten von vornherein dass die Corona-Pandemie eine normale Grippewelle ist und damit nicht geeignet ist, ihr Völkermord-Programm am Großteil der Menschheit durchzuführen. Daher wurden in den Thinktanks von Psycho- und Soziopathen wie Gates, Rockefeller und Fauci schon vor zehn Jahren Patente für die diversen heute eingesetzten Impfstoffe (man sollte dieses Wort in Bezug auf die RNA Impfungen ersatzlos streichen und es mit “biologischen Massenvernichtungswaffen” ersetzen) erworben, zu denen ich ebenfalls Artikel geschrieben und die Faksimile dieser Patentanträge und Bewilligungen meinen Lesern vorgestellt habe.

D.h., die biologische Massenvernichtungswaffe war schon lange vorhanden, bevor man den richtigen Zeitpunkt als gekommen sah, eine normale Grippe mit einer beispiellosen globalen Propagandaaktion zu einer nie zuvor da gewesen in Gefahr für den Bestand der Menschheit aufzubauschen.

Es hat am Anfang auch alles genau so geklappt, wie es sich die Planer dieses teuflischen Täuschungsmanövers gedacht haben. Doch inzwischen wachen immer mehr Leute auf, und der Widerstand ist längst von einem nationalen zu einem globalen Widerstand gegen die Auslöschung der Menschheit geworden. Immer mehr Menschen erkennen, dass es nicht Corona, sondern die Impfung die eigentliche Pandemie ist.

Sie werden im Folgenden lesen, dass nicht nur Pfizer, sondern auch andere Unternehmen und Regierungsorganisationen bestimmte Personengruppen von der Zwangsimpfung ausgeschlossen haben. Welch Wunder! Ausgerechnet jene Wissenschaftler, die an der angeblichen medizinischen Lösung der Pandemie mit der befürchteten Beinahe-Ausrottung der Menschheit beschäftigt sind, müssen sich mit dem angeblichen Heilmittel gegen diese “Pandemie” nicht impfen lassen. Dabei gebietet die Logik, dass genau jene Menschen, die die Menschheit vor dem Untergang durch einen Virus retten könnten, der absolute Vorrang bei der Impfung durch die M RNA zieren eingeräumt werden müsste. Denn wenn diese Wissenschaftler und Politiker und wer auch immer unter diese Sondergruppen fällt, wegen fehlender Impfung an Corona sterben würden, entfiele das medizinische und biochemische Know-how, wie man dieser Gefahr Herr werden würde.

Aus diesem Umstand gibt es nur zwei zwingende Schlussfolgerungen:.

Diese Wissenschaftler wussten von vornherein, dass Corona eine große Lüge war und dass von diesem Virus so gut wie keine Gefahr für die Menschheit ausgeht. Wie alle Statistiken zeigen, waren denn auch über 90 % der mit oder an Corona verstorbenen Menschen eh in einem Alter, in welchem sie an ihren verschiedenen Krankheiten wie Krebs, Kreislauf Krankheiten, Übergewicht und vielen anderen typischen Alterskrankheiten in naher Zukunft gestorben wären. Diese Wissenschaftler wurden von der Zwangsimpfung ausgeschlossen, weil sie genau Bescheid wussten über ihren Zweck und Gefährlichkeit: Der Zweck war der größte Völkermord der Weltgeschichte unter dem Vorwand der Heilung durch einen Impfstoff, an dem inzwischen weitaus mehr Menschen verstorben oder zu Invaliden geworden sind als insgesamt ein Coronatoten zu beklagen waren.

Die von den Globallisten unter Führung von Bill Gates initiierte Impfkampagne ist der schwerste menschenrechtliche Eingriff in der Geschichte der Menschheit. Er hat Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen getötet oder zu lebenden Toten gemacht. Fragt man führenden Virologen wie Dr. Coleman (England) oder Dr. Tenpenny (USA), dann wird keiner der Geimpften über eine mittelfristige Zeit seine Impfung überleben, da die Impfung vor allem das menschliche Immunsystem irreversibel schachmatt setzt und die Geimpften früher oder später entweder an den direkten Folgen der Impfung oder an harmlosen viralen oder bakteriellen Infektionen sterben werden, die ohne Impfung von ihrem natürlichen Immunsystem in aller Regel erfolgreich bekämpft werden würde. Für die Verantwortlichen dieses globalen Genozids kann es nur eine Strafe geben: die Todesstrafe. Jede andere Strafe wäre eine Belohnung für ihr Vorhaben, die menschliche Spezies zu einem großen auszurotten und die verbliebenen 500 Millionen Menschen mittels Transhumaner Impfstoffe und der Zwangs-Immplantierung von Mikrochips in jedes einzelne Gehirn der Verbliebenen zu willenlosen Robotern und Cyborgs im Dienst der Gobalisten umzugestalten. (Zur Todesstrafe komme ich gleich zu sprechen).

Das ist der Hammer: Pfizer-Mitarbeiter müssen sich nicht impfen lassen

https://www.wochenblick.at/leak-pfizer-will-mitarbeiter-nicht-zur-corona-impfung-zwingen/

Kürzlich durchgesickerte interne Dokumente von Pfizer zeigen, dass das Unternehmen seine Mitarbeiter nicht zu Corona-Impfungen zwingt. Das Dokument kommt zu einer Zeit, in der einige Unternehmen bereits Mitarbeiter entlassen haben, weil sie sich weigerten, sich impfen zu lassen. Währenddessen sucht die US-Regierung Bidens nach Möglichkeiten, Unternehmen zu ermächtigen, Impfungen anzuordnen.

Das Pfizer-Dokument zeigt, dass der Pharma-Riese seine Mitarbeiter nicht zur Impfung zwingt

US-Präsident Joe Biden versucht Firmen zur Pflichtimpfung zu überreden

Sind die vielen massiven Nebenwirkungen der Impfungen der Grund für Pfizers Zögern?

Bilder einer „vertraulichen“ Pfizer-Broschüre, die von der geschäftsführenden Vize-Präsidentin Payal Sahni Becher verfasst wurde, zeigen, dass sich das Unternehmen dem Bestreben von US-Präsident Joe Biden widersetzt hat, wie Breitbart berichtet. Dieser wollte private Unternehmen dazu verpflichten, die Mitarbeiter zur Impfung zu zwingen. Pfizer verlangt hingegen lediglich Tests für seine nicht geimpften Mitarbeiter.

Leak auf Twitter

Aus den Dokumenten geht weiters hervor, dass sich rund 20 Prozent der US-Pfizer-Belegschaft nicht impfen ließen.

„Hey, raten Sie mal, welcher Arzneimittelhersteller seine Mitarbeiter NICHT gegen Covid impfen lässt? Und bis zu 20 Prozent der US-Angestellten NICHT impfen lässt? Und die Vorschriften verschärft, aber trotzdem keine Impfungen vorschreibt? Tipp: Er hat wahrscheinlich den Covid-Impfstoff hergestellt, den Sie bekommen haben. Okay, drehen Sie mir den Arm um! Es ist @pfizer, ihr Dummköpfe.“ – Alex Berenson (@AlexBerenson) August 11, 2021

Biden für Zwangsimpfung

Die durchgesickerten Dokumente kamen an die Öffentlichkeit, nachdem Biden sich mit Führungskräften von Fluggesellschaften getroffen hatte, um sie davon zu überzeugen, Impfungen für ihre Mitarbeiter vorzuschreiben. „Aber die Unternehmen haben mit dem Ausmaß ihrer Befugnis, Impfungen zu verlangen, gerungen“, berichtet Reuters. Vor allem die Angst vor Diskriminierungsklagen macht die Unternehmen zögerlich, den Angestellten die Impfungen vorzuschreiben. Das Risiko solcher Klagen hält Biden nicht von seinen Bemühungen ab. „Ich werde ihnen und anderen Führungskräften des privaten und öffentlichen Sektors den Rücken stärken, wenn sie solche Schritte unternehmen“, erklärte er.



Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen als Grund?

Möglicherweise sind die vielen schweren Nebenwirkungen der Impfung der Grund für die Zurückhaltung von Pfizer, seine Mitarbeiter zur Impfung zu zwingen. Bereits 545.337 Meldungen von Nebenwirkungen sind bis 30. Juli bei der US-Meldestelle VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) eingegangen. 12.366 Todesfälle wurden verzeichnet. In einer detaillierten Analyse einer Studie an Mäusen des Pfizer-Impfstoffes widmen sich Prof. Sucharit Bhakdi und Prof. Michael Palmer der Frage, warum der Impfstoff Folgendes verursacht:

Blutgerinnung kurz nach der Impfung (kann zu Herzinfarkt, Schlaganfall und Venenthrombose führen)

schwere Schäden für die weibliche Fruchtbarkeit

schwere Schäden für gestillte Säuglinge

mögliche kumulative Toxizität nach mehreren Injektionen

„Wir fassen die Ergebnisse einer Tierstudie zusammen, die Pfizer den japanischen Gesundheitsbehörden im Jahr 2020 vorlegte und die sich auf die Verteilung und Eliminierung eines mRNA-Modellimpfstoffs bezog. Wir zeigen, dass diese Studie eindeutig schwerwiegende Risiken der Blutgerinnung und andere unerwünschte Wirkungen voraussah. Das Versäumnis, diese Risiken in den anschließenden klinischen Studien zu überwachen und zu bewerten, und der grob fahrlässige Überprüfungsprozess in Verbindung mit den Notfallzulassungen haben vorhersehbar zu einer beispiellosen medizinischen Katastrophe geführt.“ – Alex Berenson (@AlexBerenson) August 11, 2021

Peter F. Mayer resümiert auf seinem tkp-Blog, dass die Gefahren, die von den Spike-Proteinen und den Lipid-Nanopartikeln ausgehen sehr groß und auch sehr gut belegt sind. Dass die Impf-Nebenwirkungen bereits im Oktober 2020 bekannt waren, darüber hat Wochenblick hier berichtet. Kürzlich geleakte Lieferveträge von Pfizer mit anderen Staaten zeigen, dass sich der Pharma-Konzern gegenüber diesen Staaten aus jeglicher Haftung herausverhandelt hat. Für die Nebenwirkungen zahlen in diesem Fall die Steuerzahler dieser Länder.

Wer ist sonst noch von mRNA-Impfungen befreit?

USA:

Biden ordnet an, dass die meisten US-Arbeiter geimpft werden – nicht aber illegale Grenzgänger

https://todaynewspost.com/news/us-news/biden-orders-most-us-workers-get-vaxxed-but-not-illegal-border-crossers/

Besser kann man die Agenda der neuen Welt Ordnung nicht beschreiben: Der globale Terror, der von den Apologeten der NWO entfacht wird, gilt vor allem den Weißen. Das sind an erster Stelle Europa, dann Kanada, dann Australien und Neuseeland, und dann die USA, die sich allerdings immer mehr zu einem internationalen Schmelztiegel entwickelt. Noch in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts waren wir Einwohner der USA fast durchgängig Weiße, von wenigen Asiaten abgesehen (das Problem des Völkermords der USA an den inidgenen Indianern will ich hier aussparen).

Um nichtweiße Völker in die Länder der Weißen zu bringen, lockt man sie mit Privilegien, von denen Weiße nur träumen können.

Muslime und andere Flüchtlinge bleiben von der Impfung verschont, ohne die doch angeblich die Corona-Pandemie die Welt Bevölkerung zum Verschwinden bringen würde. Auch habe ich bis heute noch keinen einzigen Artikel gelesen, in denen die Polizei oder die politischen Erfüllungsgehilfen gegen Flüchtlinge Vorgängen, die sich wieder an die Abstandsregeln noch an die Ausgangssperren gehalten haben. Die Moscheen in den Ländern der westlichen Welt quellen über von gläubigen Moslems, während Christen nur noch dann in die Kirchen eingelassen werden, wenn Sie die 3G Regel befolgt haben.

Die Amerikaner mit europäischen Vorfahren bilden heute 72 Prozent der Gesamtbevölkerung. Afroamerikaner stellen etwas mehr als 13 Prozent. Sie leben vor allem im Süden und in den großen Industriestädten des Nordens. Asiatische Einwanderer, zu großen Teilen aus China, Japan, Korea, Indien und den Philippinen, stellen rund fünf Prozent. Während der letzten Volkszählung gaben über 50 Millionen Personen eine deutsche Herkunft an. Damit sind die Deutschamerikaner die größte Bevölkerungsgruppe der Vereinigten Staaten.

Vor allem im Südwesten der Vereinigten Staaten und in Florida gibt es einen hohen Bevölkerungsanteil mit lateinamerikanischer Herkunft, die dort pauschal als „Hispanics“ oder „Latinos“ bezeichnet werden. Viele von ihnen halten stark an ihrer Kultur und Sprache fest. Ihr Anteil in den USA wuchs in den letzten Jahrzehnten stetig (bis 2013 auf 17 Prozent), da viele Lateinamerikaner vor wirtschaftlicher Not in den Norden fliehen. Sie kommen oft als illegale Einwanderer. (Quelle: Herkunftsgruppen in den Vereinigten Staaten, laut US-Zensusbehörde (PDF))

Der Anteil der Weißen ist also in den Augen des bekennenden Zionisten und Kommunisten Joe Biden also noch viel zu hoch. Ähnlich äußerte sich die jüdische STASI-Mitarbeiterin und Gesinnungsterroristin in Deutschland, Annette Kahane, als sie vor Jahren sagte, sie sähe immer noch viel zu viele weiße Gesichter in Deutschland. Weder Biden noch Kahane würden jemals auf die Idee kommen, über Schwarzafrika zu sagen, dass sie dort viel zu viele schwarze Menschen und viel zu wenig weiße Menschen sähen. Im Übrigen liegt die Impfquote Bei den meisten afrikanischen Ländern bei sage und schreibe 2 Prozent, hat sie in den Ländern zwar der Weisen bei 70-80 Prozent liegt. Und über Südafrika titelt die Tagesschau; “Wenige Infektionen trotz geringer Impfquote” (Quelle). In dieser Aussage ist eine Lüge enthalten, die den wenigsten Menschen auffallen wird. Denn die wenigen Infektionen in Südafrika sind nicht “trotz”, sondern wegen der dortigen geringen Impfquote so niedrig.

Die Überschwemmung der Länder der Weisen mit anderen Völkern ist eines der Primärziele der neuen Welt Ordnung, was ich in zahllosen meine Artikel bereits thematisiert habe mit unwiderlegbaren Beweisen und Zitaten der meist jüdischen Akteure, die an dieser Völkervermischung aktiv teilnehmen.

“Ja, Diversität bedeutet, weiße Menschen loszuwerden – und das ist eine gute Sache.” Emily Goldstein, https://thenewdemocrat1975.com/2015/06/29/beyond-highbrow-opinion-robert-lindsay-emily-goldstein-yes-diversity-is-about-getting-rid-of-white-people-thats-a-good-thing/

“Ein Dank an die furchtbare Macht der Internationalen Bankiers, wir haben die Christen in Kriege ohne Zahl gestürzt. Kriege haben einen speziellen Wert für die Juden, da die Christen einander umbringen und damit Platz für die Juden machen. Kriege sind die Ernte der Juden, die Jüdischen Banken verdienen sich fett an den Kriegen der Christen. Über 100 Millionen Christen wurden durch Kriege vom Planeten genommen, und das Ende ist noch nicht in Sicht”. 1869: Rabbi Reichorn bei der Beerdigung des Grand Rabbi Simeon Benludah

USA:

Auch Mitglieder des Kongresses und ihre Mitarbeiter sind von Bidens Impfpflicht ausgenommen

https://www.newsweek.com/members-congress-staff-exempt-biden-covid-vaccine-mandate-1627859

US-Präsident Joe Biden spricht im State Dining Room des Weißen Hauses am 9. September 2021 in Washington, DC, über die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Bidens Durchführungsverordnung für Bundesbedienstete gilt nicht für den Kongress.

Was beinhaltet Bidens COVID-19-Impfstoffmandat? Die neuen Impfvorschriften von Präsident Joe Biden für Bundesbedienstete gelten nicht für Mitglieder des Kongresses oder diejenigen, die für den Kongress oder das Bundesgerichtssystem arbeiten. Biden erließ am Donnerstag zwei Durchführungsverordnungen, die eine Impfung gegen COVID für Bundesbedienstete und Auftragnehmer, die für die Regierung arbeiten, vorschreiben. Außerdem forderte er das Arbeitsministerium auf, eine Dringlichkeitsanordnung zu erlassen, wonach Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten sicherstellen müssen, dass ihre Mitarbeiter wöchentlich geimpft oder getestet werden. Bidens Anordnung für Bundesbedienstete gilt jedoch nur für Angestellte der Exekutive. Das Repräsentantenhaus und der Senat gehören zur separaten Legislative, die Gerichte zur Judikative der Bundesregierung. Joe Bidens Impfvorschrift für Mitarbeiter bedeutet, dass 98 Prozent der Unternehmen nicht betroffen sind.

Deutschland:

Steinmeier-Sause ohne Maske in Südtirol – Clan bricht alle Corona-Regeln in Essen und keinen juckt es

5. August 2020, https://www.pravda-tv.com/2020/08/steinmeier-sause-ohne-maske-in-suedtirol-clan-bricht-alle-corona-regeln-in-essen-und-keinen-juckt-es/

Während Steinmeier sein Volk mit Drohungen wegen Nichteinhaltung der Lockdown-Regalen drangsaliert, interessiert ihn die Vorschrift seiner Polit-Kumpels einen Dreck



Während unser Bundespräsident mahnende Worte im Zwangs-TV zelebriert und die Corona-Demo vom Wochenende geißelt – vergnügt er sich ganz ungezwungen ohne Mundschutz und ohne Abstand im Corona-Hotspot Südtirol. Nach den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am 1. August in Berlin war die bundesweite Empörung groß. Kein Abstand, keine Maske und auch sonst verhielten sich die Demonstranten wie die Axt im Pandemie-Walde. So der einhellige Tenor der Medien (Mega-Manipulation der „Herrscher der Welt“: Wie die Regierung friedliche Corona-Demonstranten kriminalisiert).

Doch ausgerechnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland, ist in Sachen Hygieneregeln nicht von denen zu unterscheiden, die zuletzt durch unzählige Verstöße gegen die bekannten Corona-Regeln negativ aufgefallen sind. Das hält ihn aber nicht davon ab, folgende Warnrede zu halten. Am Montag, den 3. August 2020 hat Steinmeier einen Corona-Video-Appell an die Deutschen gerichtet. Die Rede strotzt nur so vor Maßregelungen. Man sieht förmlich den erhobenen Zeigefinger. Und zwei Tage nach besagte Demo ist klar, dass er sich auf selbige bezieht, ohne jedoch konkret zu werden. Ein paar staatstragende Sätze daraus:

“Wir alle zusammen haben es möglich gemacht, und wir machen es Tag für Tag möglich – indem wir Abstand halten; indem wir die Hygieneregeln beachten, Mund- und Nasenschutz dort tragen, wo es empfohlen wird; auch, indem wir auf diejenigen achtgeben, die besonders gefährdet sind.” Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, am 3. August 2020. Das obige Bild zeigt, was man von solchen Politikern halten muss: Nichts.

Deutschland:

Abstandsregeln gelten nicht für die Polizei – ob privat oder dienstlich

Telegram: Polizeigewalt in Deutschland, 28. Mai 2020

Telegram: Polizeigewalt in Deutschland, 28. Mai 2020

Das obige Foto bedarf keiner weiteren Erklärung

Österreich:

POLITIKER-KASTE FÜHRTE ALLEN IHRE DEKADENZ VOR AUGEN

26. November 2021, https://www.wochenblick.at/life-is-life-politiker-party-bringt-volksseele-zum-kochen/

Nicht nur die Politiker Österreichs lachen sich schief und krumm über die artige Befolgung ihrer menschenrechtswidrigen Lockdown und im Vorschriften durch ihr braves Volk – während sie selber auf Sause machen

„Life is Life“: Politiker-Party bringt Volksseele zum Kochen„Licht ins Dunkel“ brachte die gleichnamige ORF-Spendengala in diesem Jahr für viele Österreicher. Während die Bürger im Lockdown um ein weiteres in der Unterstellung, gefährliche Virenschleudern zu sein, eingesperrt sind, feierte die Polit-Elite eine fette Party im Staatsfernsehen. MEGA-Stimmung: Zu „Life is Life“ erfreute sich die Regierungskaste ihres freien und selbstbestimmten Lebens. Insbesondere Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Präsident Alexander Van der Bellen (Grüne) gingen zum bekannten „Opus“-Hit ordentlich ab. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) erfreute sich indes des heißen Hinterns der Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Jetzt sind vor allem jene Untertanen erzürnt, die immer noch an die irrwitzigen Unterdrückungsmaßnahmen der CORONA-DIKTATUR glauben.

Live-Spendengala brachte „Licht ins Dunkel“ für viele Untertanen: Gleicher als gleich Keine Masken, keine Abstände: Die Regierung gönnte sich eine tolle Party im ORF Rock’n’Roll und Sex-Momente: Vom Arbeitsminister bis zum Präsidenten herrschte freudige Stimmung Graf „Spaltenberg“ präsentiert sich glücklich wie noch nie zu „Life is Life“ Für die Österreicher heißt es „Na, na, nanana“: Ungemütliche Weihnachten stehen bevor Martin Kocher fotografierte Karoline Edtstadlers Hintern vor laufender Kamera Corona-Partys der Regierung nichts Neues, dennoch für viele eine Neuigkeit Kein Wunder: Mainstream-Presse feiert in der Regel mit der Regierung mit. Was wird denn da ( wieder einmal )bestätigt? Nr. 1 ist das Placebo mit Kochsalzlösung. Nr. 2 ist die mRNA-Impfung. Nr. 3 ist ein RNA-Dipstick, enthält zusätzlich zur mRNA-Impfung Moleküle des Onkogens, das mit dem Adenovirus in Verbindung steht, von dem geimpfte Menschen innerhalb von zwei Jahren nach der Injektion Weichteilkrebs bekommen können.

Europaweit

Lockdown nicht für Moslems

25. 04. 2021, Quelle

Ausnahmen bei Ausgangsverboten für Muslime führen Corona-Maßnahmen einmal mehr ad absurdum, 25. 04. 2021

Mit der lateinischen Sentenz „Quod licet Jovi, non licet bovi“ (deutsch: „Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen noch lange nicht erlaubt“) brachten man im Alten Rom zum Ausdruck, dass eben nicht jedem alles gleichermaßen gestattet ist. 2000 Jahre später und ein paar hundert Kilometer nördlicher scheint dieses Sprichwort erneut seine Bestätigung zu erfahren.

Wobei allerdings die Rolle des Jupiters die neuen Herrn im Land, die „Flüchtlinge“ bzw. Moslems einnehmen, während denen, die „schon länger hier leben“ (Merkel), die Rolle des Rindviehs zuteil wird.

Diese traurige Tatsache wird uns besonders rund um die Corona-Disziplinierungsmaßnahmen besonders eindrucksvoll deutlich. Denn während weitgehend Ausgangs- und Reiseverbote die Leute zwingt brav zu Hause zu verweilen, sind die Grenzen für Versorgungssuchende und sonstige illegal Einreisende nach wie vor offen wie ein Scheunentor. Und im Land gibt es ebenfalls Ausnahmen, vorausgesetzt man gehört der „richtigen“ Religion an.

So wurden die Osterfeierlichkeiten den Christen untersagt und landauf landab darüber diskutiert, wie viele Personen Besuchen zu Ostern selbst in den eigenen vier Wänden gestattet sind. Um derartige Schikanen und Disziplinierungen brauchen sich Moslems nicht zu scheren.

Denn wenn’s ums Beten geht, verliert das Corona-Virus offensichtlich seine Infektionsfreudigkeit. Was kann die Verlogenheit rund um diese „Pandemie“-Maßnahmen deutlicher zum Ausdruck bringen?

Australien

Keine Impfung für Richter und Minister

Wenn Corona so tödlich und die Impfung die einzige Rettung sein soll, warum werden dann ausgerechnet australische Richter nicht geimpft

“In Australien rigoros wird gegen Impfverweigerung vorgegangen. Aber Minister und Richter sind von der Impfpflicht ausgenommen. Warum das nur? Weltweit wird gelogen so weit es die jeweilige Bevölkerung mitmacht!” Zu finden auf Telegramm hier: http://t.me/rabbitresearch

Kaum ein Land der Welt gibt gegen seine eigenen Bürger so drastisch und kriminell vor, was die Durchsetzung des Lockdowns und der im Pflicht anbelangt, wie Australien. Dieses Land galt Jahrhunderte lang als ein Zufluchtsort von politisch Verfolgten und ein als ein Ort der totalen Selbstbestimmung und nahezu grenzenloser in Freiheit. Ich verorte mittlerweile Australien irgendwo zwischen dem Gulag Terrorsystem der UdSSR und dem derzeit totalitärsten Land der Welt: Nordkorea. Australien hat die ersten Konzentrationslager für Impfverweigerer eingerichtet, bestraft jene, die sich nicht impfen lassen oder sich nicht an die unmenschlichen Lockdownregeln halten wollen, mit drastischen Geldstrafen oder eben mit Gefängnis. Australische Behörden verfolgen ihre Bürger sogar bis in das Outback hinein mit Polizeidrohnen, ob sie bei der nicht Beachtung der menschenrechtswidrigen Gulag vor Ordnungen der kriminellen Regierung aufzuspüren und dann festzunehmen. Ich weiß das aus persönlichen Zuschriften von in Australien lebenden Deutschen, die mir diese Ereignisse bis ins Detail geschildert haben und selbst Opfer dieses unfassbaren Polizeizugriffes wurden.

In den australischen Medien und der australischen Politik spielt COVID eine noch viel dramatischere Rolle als etwa in Europa. Wenn man den Staatsmedien folgt, so ist die 25 Millionen Bevölkerung Australiens von einem Virus, den man bislang noch nirgendwo nachweisen konnte, und einer Pandemie, die bislang nirgendwo stattgefunden hat, existenziell bedroht. Vor Wochen genügte ein einziger positiv Getesteter, um einen ganzen Bundesstaat Australiens (der größer ist als die BRD), komplett abzuriegeln. Obwohl man weiß, dass der PCR regelmäßig falsche Ergebnisse über eine Coronainfektion liefert.

Wenn in Australien jedoch ausgerechnet Richter und Minister von der Impfung ausgenommen sind, dann ist die Impfung nicht das, was man ihr nachsagt.

Dann gibt es weder eine Pandemie, noch ist die Impfung die von Politik und Medien angepriesene Rettung vor dieser Pandemie. Denn wäre sie das, so würden die tragenden Säulen eines Staates – und zu denen zählen nunmal Richter und Minister- von der Impfung nicht befreit werden, sondern erhielten den absoluten Impf-Vortritt. Mit anderen Worten: Sie alle wissen, dass die Impfung eine Mordimpfung ist. Für diesen staatlich geförderten und mit den härtesten Zwangsmaßnahmen durchgesetzten Massenmord an ganzen Völkern gibt es nur eine einzige Antwort: Die Todesstrafe für alle jene, die an der Planung und Durchführung dieses globalen Genozids beteiligt waren und bis heute beteiligt sind.

Warum die Todesstrafe für die -Corona-Massenmörder zwingend ist

Für jene Zartbesaiteten für die eine Todesstrafe unter gar keinen Umständen infrage kommt, frage ich ob sie auch Stadien mit seinen 45 Millionen Toten oder mal Zeitung mit seinen 70 Millionen Toten von der Todesstrafe ausgenommen hätten. Wenn ja, dann müssten sie gegen die vollzogenen und unter grausamen Bedingungen durchgeführten Todesstrafen für die angeblichen Haupttäter des dritten Reiches eintreten und deren Todesstrafe als Unrecht kritisieren. Durch weltweit hat es bislang keine einzige Demonstration gegeben, auch nicht eine von den radikalen Todesstrafe-Gegnern des Westens, die eine solche Protest-Demonstration für die in Nürnberg zum Tode verurteilten höchsten Repräsentanten des Dritten Reiches veranstaltet haben. Ich will Ihnen hier nun den Hauptgrund dafür nennen, warum ich für die Todesstrafe jener bin, die mit dem Konstrukt der Neuen Weltordnung oder des World Economic Forums die Welt in das größte Chaos seiner Geschichte geführt haben, die für hundertausende Schwersterkrankte und Impftote gesorgt haben und die mit ihrer Massenimpfung nicht nur nicht aufhören, sondern sie erbittert und unter schwersten polizeilichen und militärischen Drohungen immer weiter ausweiten werden.

Angenommen, ein internationales Gericht würde die Verantwortlichen nicht zum Tod, sondern zu lebenslanger Haft verurteilen. Dann sage ich Ihnen, was in den kommenden Jahren geschehen wird. Da die Hauptverantwortlichen den Kern des Deep States und der völlig ineinander verschachtelten Geheimorganisationen wie Skull&Bones, Komitee der 300, den Illuminati, den Freimaurern und Dutzende anderer Organisationen bilden, lässt man ein paar Jahre Gras über die Sache wachsen und wir dann hinter den Kulissen tätig werden: Die Übriggeblieben der Mitglieder dieser Geheimorganisationen, die oft die höchsten Posten in den Regierungen, Parlamenten in der Justiz und in der Wirtschaft begleiten, werden dann daran gehen, für eine Minderung der lebenslangen Haft in eine zehn bis 15-jährige Haft zu plädieren, Dann werden sie eine Zeit lang abwarten, um sich dann bei den politisch Verantwortlichen für eine vorzeitige Entlassung der Häftlinge “wegen guter Führung” einsetzen. Und sie werden damit durchkommen.

Das beste Beispiel ist der RAF-Chefkiller Christian Klar, der wegen neun (!) vollendeten und elf (!) versuchten Mordanschlägen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde (um dies hier klarzustellen: in seinem Fall galt als lebenslange Haft nicht die normalen 15 Jahre, sondern Haft bis zu seinem Tod), der dann aber nach einigen verbüßten Jahren auf Drängen linker Politiker “wegen guter Führung” vorzeitig begnadigt worden ist und – man fasst es kaum – eine Anstellung als Mitarbeiter im Büro des Bundestagsabgeordneten Diether Dehm (Linkspartei) fand. Klar hatte sogar einen speziellen Ausweis, mit dem er den Bundestag nach Belieben betreten oder verlassen durfte. Schon damals war mir klar, in welche Richtung Deutschland in den nächsten Jahren gehen wird: und zwar in Richtung eines linkstotalitären Staates à la DDR2.0. Genau diesen Staat haben wir jetzt.

Lesen Sie, was SCHACHTSCHNEIDER zur Todesstrafe und Ausnahmerecht in der EU zu sagen hat. Quelle

Ausblick



Seit Covid sind die Regierungen und allen voran die Deutsche, von einer finsteren bösartigen Macht beseelt, die sie alles verwerfen ließ, was früher beispielsweise einmal für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit oder einfach nur für Recht und Ordnung stand. Aber auch ethische, moralische oder sittliche Wertemaßstäbe haben keine Geltung mehr, sofern sie nicht bis zur Unkenntlichkeit ins Gegenteil verkehrt und neu definiert wurden.



Inzwischen ist der Punkt erreicht, dass sie jede Menschlichkeit ablegen, keine roten Linien mehr kennen und zur rücksichtslosen Durchsetzung ihrer teuflischen Agenda nichts mehr ausschließen. Während sie jeden Ruf nach Friede, Freiheit und Demokratie als faschistoid diffamieren, medial als rechtsextrem diskreditieren, oder mit geballter Staatsmacht niederschlagen, etablieren sie eine neuartige absolutistische Regierungspolitik von nie gekannter Tyrannei und Willkür.

So entstehen derzeit, ob in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Niederlande, wie nahezu überall in der sogenannten Westlichen Welt repressive autoritäre Polizeistaaten, die ihre Bürger wegen nichtiger Anlässe über horrende Ordnungsgelder ausplündern, oder auf offener Straße von den staatlichen Terror-Milizen vor aller Augen niederprügeln lassen, während friedliche Demonstrationen gegen diese besorgniserregenden Entwicklungen, sofern sie nicht verboten sind, willkürlich unter tätlicher Gewaltanwendung mit Wasserwerfer, Gummigeschossen oder Reizgas, attackiert und aufgelöst werden.



Beispielsweise empfindet es die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) als “widerwärtig und unanständig”, wenn Menschen für ihre Freiheit einstehen, nachdem vor wenigen Tagen etwa 30 couragierte Bürger mit Trillerpfeifen, Fackeln und Plakaten vor ihrem Wohnhaus aufzogen, um friedlich aber aufmerksamkeitserregend „Friede, Freiheit, keine Diktatur“ zu skandieren. (Q2)

Laut SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, den die Nöte der Bürger offensichtlich nicht interessieren, sei dies ein “faschistoider Auftritt” gewesen, der nichts mehr mit “demokratischer Meinungsäußerung” zu tun habe. Er bezeichnete den Protest dramaturgisch als „absolut erschütternd“, wobei er eine vergangene finstere Zeit beklagte, in der schon einmal Menschen vor Häusern mit Trommeln und Fackeln gestanden hätten, womit er zur Ablenkung von den durchaus einschlägigen Machenschaften des Corona-Regimes, in perfider Weise den NationalSozialismus relativierte.

Nachdem nun die sächsische Polizei wie zu erwarten den “Tabubruch”, wie die Grünen den grundgesetzlich legitimierten Protest gegen die Corona-Diktatur verurteilen, willkürlich als unzulässig einstufte, stellte sie von einigen Freiheitskämpfern die Identitäten fest, um eifrig zu überprüfen, ob sie mit rechtlichen Schritten und konstruierten Straftatbeständen verfolgt werden können. Während zusätzlich noch das Staatsschutz-Dezernat der Leipziger Polizeidirektion seine außerordentlich wichtigen Ermittlungen aufnimmt, fabuliert der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil voller Verachtung für das Volk, das die Grenzen überschritten seien, wenn Schwurbler sich mit Fackeln vor dem Haus einer Politikerin versammeln, weshalb es eine Antwort mit der vollen Härte des Rechtsstaats brauche.

Doch es ist einfach nur noch grotesk, wie sich diese Heuchler wieder einmal in ihrem unsäglichen aufgesetzten Empörungsgebaren ergehen, wobei sie so tun, als ob eine Horde brandschatzender Plünderer vor Köppings Haus aufgelaufen wäre, während sie aber nicht den geringsten Piepser von sich geben, oder gar einen harten “Rechtsstaat” fordern, wenn ihre inoffizielle SA aus dem Dunstkreis der linksextremistischen Antifa in regelmäßigen Abständen vor den Häusern von AfD-Politikern aufmarschiert, um dort schwerwiegende Sachbeschädigungen zu verüben, sofern sie nicht gerade ganze Stadteile in Schutt und Asche legt, Autos abfackelt, Polizisten gewaltsam angreift, oppositionelle Parteibüros verwüstet, oder Morddrohungen und Todeslisten auf ihren einschlägigen Internetseiten verbreitet.

Am abgebrühtesten versucht in diesem Zusammenhang der Baden Württembergische Vorsitzende der Corona-Innenministerkonferenz “Thomas Strobl” über die menschenfeindlichen Absichten des Corona-Regimes hinwegzutäuschen. Der als Hardliner bekannte Impfpflicht-Fanatiker, der es letztes Jahr maßgeblich vorantrieb, dass in Baden Württemberg Menschen zwangsweise hinter dem Quarantäne-Vorwand als vermeintliche Quarantäne-Verweigerer in Kliniken eingesperrt werden, rechnet angesichts der geplanten Vergiftungspflicht mit einer Radikalisierung der Proteste, weil die Querdenker eine voranschreitende Diktatur zu erkennen glaubten, die ihren Widerstand rechtfertige. Da er befürchtet, dass sich ihre aggressive Haltung noch verstärke, seien sie für unsere “freiheitliche Demokratie” gefährlich.

Doch all das zeigt letztendlich, wie verschlagen, abgedroschen und ruchlos die von allen demokratischen Regelwerken entkoppelte Politikerkaste mittlerweile ohne Skrupel ihre Agenda gegen das Volk durchsetzt. Sie diskreditieren, diffamieren und stigmatisieren jeden Kritiker, der sich nicht ihrer kranken Ideologie unterwirft. Während sie mit kommunistischen Vorgehensweisen den Widerstand gegen ihre Diktatur mit geballter Staatsmacht zerschlagen, willkürlich das Versammlungsrecht einschränken und jeden der sich ihrer unheilvollen ruinösen Politik widersetzt repressiv verfolgen, weiten sie ihr Unrecht tagtäglich aus. Wenn all das, was wir die vergangenen zwei Jahre erleben, Strobls “freiheitliche Demokratie” sein soll, die von den gefährlichen Querdenkern bedroht wird, dann bleibt nur zu hoffen, er möge die Geister der Freiheit nicht mehr loswerden, die er und seine Entourage heraufbeschworen, sonst steht am Ende unweigerlich der Impfzwang.

Wie Pastor Jakob Tscharntke von der Evangelischen Freikirche Riedlingen es trefflich zusammenfasst, befinden wir uns im Dritten Weltkrieg, der die totale Überwachung und Unterjochung der Menschheit unter die Herrschaft einer mächtigen kleinen globalen Elite anstrebt. Die Bundesregierung, beziehungsweise sämtliche derzeit weltweit agierenden Corona-Regimes betätigen sich hierbei als korrupte Erfüllungsgehilfen, indem sie gegen ihre eigenen Völker kämpfen. Gott mit uns!



