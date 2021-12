Wie sich Bill Gates die Gunst der Weltmedien für sein tödliches Impfprogramm erkaufte

Von Michael Mannheimer, 10. Dezember 2021

„Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“

Ein unausrottbares Vorurteil zu den Medien ist, dass diese eine halbwegs objektive Darstellung der Vorgänge auf unserem Planeten wiedergeben. Ein nicht minder unausrottbares Vorteil ist, dass es so etwas wie Pressefreiheit gibt. Doch die meisten Journalisten in den Massenmedien geben weder eine objektive Darstellung vor allem der politischen Zustände wider, noch sind sie frei in ihrer Meinungsäußerung. Paul Sethe, ein deutscher Publizist, Journalist und Geisteswissenschaftler, äußerte sich zu diesem Thema im SPIEGEL am 5. Mai 1965 wie folgt:

„Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“ Paul Sethe , deutscher Publizist, Journalist und Geisteswissenschaftler, in: SPIEGEL, 5. Mai 1965

Nun, das wurde im SPIEGEL vor nunmehr 56 Jahren noch berichtet. Heute wäre dieses Thema für das ehemalige Weltklasse-Magazin so tabu wie eine Kritik an Merkel oder ein Lob gegenüber Trump. Denn der SPIEGEL ist längst in der Hand korrupter und ideologisch verblendeter linker Deutschenhasser. Aufgrund seiner politisch korrekten, also komplett linken und völlig regierungsfreundlicher Artikel hat sich die Auflage von Spiegel in den letzten 40 Jahren halbiert. Dennoch ist er neben der TAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dem Focus und der Süddeutschen Zeitung immer noch ein Leitmedium für die so genannten Intellektuellen jenes Landes, das man immer nach Deutschland nennt, obwohl die Zahl der Deutschen in sehr naher Zukunft von jenen religiös und demokratisch völlig inkompatiblen Volksmassen aus dem islamischen Sektor dieser Welt, die mit täglichen Flugzeugflotten der Regierung nach Deutschland hereinflogen werden, in der Minderheit sein wird. Und man daher nicht mehr allen ernstes von einem Deutschland sprechen kann, wie wir es in den letzten 1500 Jahren trotz aller innerdeutschen Konflikte hatten. Heute schreibt der SPIEGEL seine Artikel für Bill Gates, der diesem angeblich unabhängigen Medium Spenden in Millionenhöhe hat zugenommen lassen.

Dass die Pressefreiheit die Freiheit von 200 reichen Leuten ist, Ihre Meinung zu verbreiten, das mag vor 50 oder 60 Jahren noch gegolten haben. Heute ist die Zahl jener Leute, die über den Großteil der Massenmedien gebieten, um ein vielfaches kleiner und gleichzeitig um ein vielfaches reicher als die damaligen Besitzer der Massenmedien.

Heute befinden sich die wichtigsten Medienkonzerne der Welt fast ausschließlich in jüdischer Hand

Die allerwenigsten Leser haben auch nur die Spur einer Ahnung darüber, dass die Artikel, die sie lesen, in den meisten Fällen von Juden geschrieben, redigiert oder herausgegeben wurden, die oft als Franzosen, Deutsche oder Engländer verkleidet sind* . Denn jüdische Publizisten und Verleger werden einen Teufel tun, diese Infos öffentlich zu machen.

* Beispiel: Der Herausgeber der ZEIT, Josef Joffe, ist Jude und führender jüdischer Verbandsfunktionär

“Die Öffentlichkeit glaubt, dass diese Papiere die Meinungsverschiebung in diesem oder jenem Land widerspiegeln; und doch spiegeln sie nur die Reflexion des jüdischen Teufels wider, der versucht, uns zu seinem Vergnügen in die Irre zu führen und uns mit den Lehren und Sophismen der modernen Schule zu verzaubern.” Osman Bey: “The Conquest of the World by the Jews”. (Quelle).

Auch nach Prof. Kevin MacDonald haben

“ethnische Juden einen mächtigen Einfluss in den US-Medien – einen weit größeren als jede erkennbare Gruppe…Laut einer Studie aus den 1980er Jahren hatten 60% aus der Filmelite einen jüdischen Hintergrund.” Quelle: Kevin MacDonald:“Die Kultur der Kritik”, S. 50ff: “Juden und Medien

Über Kevin B. MacDonald schreibt Wikipedia:

“Kevin MacDonald ist ein amerikanischer antisemitischer Verschwörungstheoretiker, weißer Rassist und pensionierter Professor für Evolutionspsychologie an der California State University.“ https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_MacDonald_(evolutionary_psychologist)

Nun, Wikipedia, das sich selbst als „die freie Enzyklopädie“ mit der Mission, eine Welt zu schaffen, in der „jeder frei zur Summe allen Wissens beitragen kann“ beschreibt, muss es ja wissen. Dabei ist Wikipedia selbst längst unter Kontrolle der NWO und der CIA (Quelle). Es ist zum größten Desinformationsmedium der Welt verkommen – während die meisten Deutschen immer immer noch völlig ahnungslos ihr “Wissen” aus einer Enzyklopädie beziehen, die sich durch das Fehlen jeder Wissenschaftlichkeit, durch absolute Parteilichkeit, offene Lügen und Unterschlagen von Fakten, Begriffen und Phänomenen auszeichnet. Hadmut Danisch, von 1994 bis 1998 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europäischen Institut für Systemsicherheit (EISS) der Universität Karlsruhe, schreibt über Wikipedia wie folgt:

„Zumindest die deutsche Wikipedia ist zu einem Mittel massiver Desinformation und politischer Manipulation und Propaganda verkommen. Hadmut Danisch: Politisch-Ideologische Filterung in der Wikipedia, 5. August .2012

Unter der Überschrift „Feindliche, ideologische Übernahme: Deutsche Wikipedia droht im Desaster zu enden“ wandten sich im Juli 2012 eine Reihe von deutschen Publizisten aus der BRD und der Schweiz in einem offenen Brief an die Wikipedia, namentlich an Herrn Wales.[Michael Klein / Arne Hoffmann: Offener Brief an Jimmy Wales – Feindliche, ideologische Übernahme: Deutsche Wikipedia droht im Desaster zu enden, Sciencefiles, 29. Juli 2012].

Während für Wikipedia jeder Jude, ob Soros oder Rotschild, ob Jaques Attali oder der judäoophile Bill Gates (der hunderttausende indische Kinder mit seinen dortigen medizinischen Experimenten auf dem Gewissen hat), grundsätzlich “Philanthropen (Menschenfreunde) sind, sind Kritiker der Juden ebenfalls grundsätzlich “Rassisten” oder “Antisemiten”.

Die größten Medienkonzerne der weltweit haben ihren Firmensitz fast ausnahmslos in den USA

Das geht aus einem Ranking des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik (IfM) hervor. Auf dem ersten Platz gemessen am Umsatz liegt das Google*-Mutterunternehmen Alphabet mit 82 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2016. Es folgt Comcast mit knapp 73 Milliarden Euro, wie die Grafik von Statista zeigt:

* Google ist von den beiden Juden Lawrence „Larry“ Edward Pagen und Sergej Michailowitsch Brin gegründet worden

Der Geschäftsführer von Time Warner, Gerald M. Levin, ist ebenfalls Jude. In einem 2009 in der Zeitschrift “New York” erschienenen Artikel wurde er als “der vielleicht mächtigste Medienmanager der Welt * bezeichnet. 2013 wurde Levin zum Vorsitzenden von Elation Media, Inc. ernannt, einem Start-up-Unternehmen für Live- und On-Demand-Programme, das 2020 an den Start geht und sich auf den weltweiten ganzheitlichen Verbrauchermarkt konzentriert. Dass auch der Gründer von Facebook, Mark Zuckerberg, jüdisch ist, das ist weitestgehend bekannt. Carl Bertelsmann, der Gründer des Bertelsmann-Verlags war ein glühender Anhänger des Nationalsozialismus. Sein Nachfolger, Reinhard Mohn, tat in der Folge alles, um dieses Thema aus den Annalen von Bertelsmann zu streichen und entwickelte sich zu einem überzeugten Zionisten. Zitat Reinhard Mohn:

»Meinen jüdischen Freunden in Neu York danke ich dafür, daß sie mir die Zielsetzung des Zionismus nahegebracht haben.« David Korn: Das Netz: Israels Lobby in Deutschland – FZ-Verlag ISBN 978-3924309664

* Quelle: Stevenson, Seth. “The Believer”. The New York Mag. Retrieved July 9, 2009.

Die Deutschen Konzerne liegen abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Bertelsmann schafft es mit knapp 17 Milliarden Euro Jahresumsatz noch auf Platz 15 und rutscht damit im Vergleich zum Vorjahr vier Plätze zurück. In den achtziger Jahren belegte das Unternehmen aus Gütersloh sogar kurzzeitig den ersten Rang. Das zweitstärkste Unternehmen ist der öffentlich-rechtliche Senderverbund ARD auf Platz 30, ProSieben, Sat.1 folgt auf Rang 48. (Quelle). Fazit: Die meisten Menschen beziehen ihre Meinung zur NWO und zum WEF des Klaus Schwab, zu den Angriffen der USA in dutzenden Ländern der Welt, aber vor allem über Corona und die genmanipulierten Impfung-Seren aus jüdischen Quellen und haben keine Ahnung davon. Sowenig wie sie wissen, dass sich die meisten Anti-Corona-Impfstoffhersteller in jüdischer Hand befinden:

Die Medien sind die wahren Todfeinde der Freiheit und der Deutschen

Seit 70 Jahren schreiben sie Deutsche zu Nazis und schieben, trotz unwiderlegbarer Beweise der Historiker, dass die Deutschen weder am ersten noch am Zweiten Weltkrieg schuldig waren, bis heute den Deutschen die Alleinschuld an den beiden Weltkriegen zu. Sie waren es auch, die die APO bei der Studentenrevolutionen 1968 hochgeschrieben haben, Sie waren es, die die Attentate der RAF mit wohlwollenden und verständnisvollen Kommentaren gleitet haben und sie waren es vor allem, die die Grünen an die Macht geschrieben haben.

Ohne die aktive Unterstützung durch die Medien wäre Merkel niemals so lange Kanzleien gewesen bei all ihren dreisten Lügen, die sie von sich gegeben hatte, sondern wäre eben wegen dieser Lügen (2015 handelte es sich laut Merkel um” Asylanten und Kriegsflüchtlinge”) mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt worden. Medien unterstützen die Islamisierung, verharmlosen sämtliche schweren Körperverletzungen, all die Gruppenvergewaltigungen durch Moslems an deutschen Frauen und selbst Kindern, und finden immer eine Entschuldigung bei den in die Zehntausenden gehenden Morde von Moslems gegenüber Biodeutschen. Medien machen und machten aus jedem Islamkritiker, so richtig und treffend seine Kritik auch sein mochte, einen Neonazi oder Ausländerhasser.

Jetzt, angesichts der größte Bedrohung, der sich das deutsche Volk in seiner gesamten Geschichte jemals ausgesetzt sah, verschweigen Medien weitestgehend die mörderischen Folgen der Gen-Impfung durch die Pharmaindustrie, so wie sie auch kein Wort über jene Experten aus der Virologie verlieren wie Baghdi, Tenpenny oder jenen Abtrünnigen aus der Pharmaindustrie wie Michael Yeadon, der immerhin mehrere Jahre im Vorstand von Pfizer war und als Forschungschef fungierte. Allen diesen Kritikern gemeinsam ist, dass sie das genmanipulierte Anti-Coronaserum nicht als ein medizinisches Heilmittel, sondern als eine Biowaffe deklarieren, deren Sinn und Zweck die von der NWO geforderte massive De-Population der Menschheitsbevölkerung von derzeit 8 Milliarden auf 500 Millionen ist.

Ich wiederhole: Die Medien sind die wahren Feinde Deutschlands. Der Großteil der politischen Redakteure besteht aus Hardcore-Kommunisten. Mittels ihres Jobs bei den Medien können sie ihre zersetzenden und kommunistischen Gedanken millionenfach pro Tag unter das Volk bringen. Medien haben einen weitaus größeren Einfluss als die Politik, und sie werden bei ihren Lügen und Geschichtsklitterungen wie etwa beim Beispiel “Spiegel”, von den Vertretern der Massenimpfung (Bill Gates) mit Millionengeldern bezahlt und haben mit der Annahme dieser großzügigen “Spenden” ihre ganze journalistische Objektivität aufgegeben.

Deswegen ist es meine dringende Empfehlung, dass sich weite Teile des Widerstands mit klugen und durchdachten Maßnahmen bei ihren Demonstrationen vor allem die Medien vornehmen. Sinnvoll ist das Aufzeigen von Lügen der Medien und gleichzeitig die Richtigstellung der Lüge auf großen Plakaten, dieser wohl vorne als auch hinten bedruckt sind. Die Plakataufschriften müssen kurz und aussagekräftig gehalten werden . Erwiesenermaßen werden lange Sätze auf Widerstandsplakaten nicht gelesen. Kurz und prägnant die Lügen, kurz und prägnant Land die Entgegnung zu den Lügen. Dabei niemals vergessen, von wem diese Lüge verbreitet wurde. Da reicht ein einziges Wort wie zum Beispiel “Spiegel”, “Süddeutsche Zeitung”, “die Zeit”…

.

Nun genug in meinem Vorwort über die Hintergründe der Medien und der sogenannten Pressefreiheit, welche ich aus der tiefen Überzeugung gebracht habe, dass die meisten Menschen keine Ahnung darüber haben, dass eine Pressefreiheit faktisch nicht existiert, so wenig sie den Hauch einer Ahnung haben, von welchen ideologischen und religiösen Verbänden und Logen sie ihre Informationen beziehen. Die meisten Menschen glauben den Massenmedien vor allem deshalb, weil diese weltweit die gleichen Lügen erzählen. Der größte Schutz der Erkennung dieses gigantischen Lügensystems ist eben seine Gigantomanie: Der normale Menschenverstand weigert sich anzuerkennen, dass es eine derartig gewaltige weltweite Verschwörung gibt, in der die Medien die wichtigste Waffe der Globalisten und gefährlichsten Feinde der menschlichen Zivilisation darstellen.

Lesen Sie in der Folge nun, wie sich der Geschäftsmann und “Philanthrop” (Wikipedia) Bill Gates die Zustimmung für sein teuflisches globales Durchimpfungsprogramm durch massive Bestechung der wichtigsten Leitmedien erkauft.

.

.

So kaufte der IT-Mogul die öffentliche Meinung

Mit Hunderten Millionen angefüttert: Medien und Wissenschaft tanzen für Gates

Wochenblick, 8. Dezember 2021,

https://www.wochenblick.at/corona/mit-hunderten-millionen-angefuettert-medien-und-wissenschaft-tanzen-fuer-gates/

MM: Bill Gates: Ein Teufel, der sich als “Menschenfreund” bezeichnen läßt. Er hat es über seine Anwälte sogar geschafft, in der Schweiz absolute Immunität zu haben und damit juristisch nicht angreifbar ist.

Laut Recherchen des US-Medienportals „MintPress“ hat Bill Gates über seine Stiftung mit knapp 320 Millionen US-Dollar wohlwollende Meinungsbildung und Themenführerschaft in eigener Sache „erwirkt“.

Das Geld floss angeblich an bekannte US-amerikanische Nachrichtensender, ausländische Medienkonzerne und in die Unterhaltungsbranche, die im Einklang mit Gates-Interessen ganze Scripts angepasst haben sollen. Laut MintPress lässt sich Gates auch von einem Heer von Faktencheckern verteidigen und soll die Wissenschaft mit monetären Anreizen in seinem Sinn beflügelt haben.

Bill Gates kauft sich sein Image

Hunderte Millionen für Medienkonzerne

Unterhaltungsbranche schreibt eigene Scripts

„Förderung“ medizinischer Experten

Wissenschaftsberichte im „Lancet“ platziert

Finanzierung von Faktenchecker-Plattformen

Saubermann-Image bröckelt

Scheidung mit Epstein-„Geruch“

Indien-Ermittlungen gegen Gates wegen Impf-Mord

Saubermann-Image bröckelt

Wie man sieht, hat es sich ausgezahlt: Mr. Microsoft wurde während der Pandemie zum „Impf-Guru“ hochgehypt. Das medizinische Wissen dazu hat er zwar nicht. Dafür kennt er sich mit Software aus und fördert deshalb vielleicht, so leidenschaftlich, die Gen-Impfung mit dem mRNA-Botensystem, das wie ein „Anti-Viren-Programm“ Befehle in die menschliche Zelle einschleust. Gates‘ ruhmreicher Glanz bröckelt aber langsam ab.

Im Zuge seiner Scheidung von Melinda wurden dem vermeintlich untadeligen Philantropen Kontakte zu Jeffrey Epstein nachgesagt. Unklar ist, ob sich auch er, gemeinsam mit den Promis dieser Welt, in Epsteins „Lolita-Express“ hoch über den Wolken ins Vergnügen stürzte. Gates‘ Saubermann-Image könnte in Indien, einer Hochburg seines Impfstoff-Imperiums, den nächsten Dämpfer bekommen: dort ermittelt das Höchstgericht gegen ihn wegen Impfmord. Es ist weltweit die erste Klage dieser Art.

Die Welt-Medien in der Tasche

Doch: Wer zahlt, schafft an. Mit dieser Strategie hat sich Gates in den letzten Jahren ein gefügiges Medienimperium aufgebaut, recherchierte MintPress, indem es rund 30.000 Einzelspenden der Gates-Stiftung unter die Lupe nahm. Das Portal listet viele davon im Detail auf. Sie gingen etwa an die US-Nachrichtensender CNN, NBC, NPR, PBS, und The Atlantic.

In Großbritannien freuten sich BBC, The Guardian, The Financial Times und The Daily Telegraph über die Zuwendungen des großzügigen Philantropen. Von Gates‘ “uneigennützigem” Wohlwollen profitierten u.a. der deutsche „Spiegel“, die spanische „El Pais“, die französische „Le Monde“ und globale TV-Sender, wie Al-Jazeera. Sie alle wurden monetär auf Themen eingestimmt, die Bill Gates sehr am Herz liegen.

Infiltration der Unterhaltungsbranche

Die „geförderten Medienprojekte“ beliefen sich auf 319,4 Milionen US-Dollar. Laut MintPress ist diese Summe wahrscheinlich nicht vollständig. Gezählt wurden nämlich nur direkte Spenden an Presseorganisationen selbst oder an Projekte, die aus den Informationen auf der Website der Gates- Stiftung als Medienkampagne identifiziert werden konnten. Tausende Zuschüsse, die indirekt Medienarbeit finanzierten, sind nicht mitgezählt. So nennt MintPress etwa eine Partnerschaft mit Viacom, dem Dachkonzern von MTV, VH1, Nickelodeon und BET. Auf der Stiftungs-Website von Gates scheine dazu nichts im Detail auf, heißt es.

MintPress und andere Medien berichten, die Gates-Stiftung habe den Unterhaltungsriesen dafür gezahlt, Informationen und Werbespots in sein Programm einzufügen und ganze Handlungsstränge in beliebten Sendungen wie “Emergency Room” und “Law & Order” zu ändern. Ganze Scripts seien dazu geändert worden, um pädagogische Inhalte, u.a. bezüglich öffentlicher Gesundheit, HIV-Vermeidung und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten einzufügen.

Beugung der Wissenschaft

Geld ging auch an Projekte, welche die Zusammenarbeit zwischen medizinischen Experten und Fernsehautoren und -produzenten fördern sollte. Laut Angaben von MintPress hat sich die Stiftung auch bei akademische Quellen „eingekauft“. Knapp 14 Millionen US-Dollar sei demnach in die „Erstellung bestimmter Inhalten“ für die bekannte Medizinzeitschrift „The Lancet“ geflossen. Im Klartext: Gates kaufte sich auch Wissenschaftler zur Unterstützung seiner angeblich stets den Menschen zugute kommenden Missionen.

Zudem finanziert er auch eine Armee “unabhängiger” Faktenprüfer, darunter das Poynter Institute und Gannett, die über ihre Plattformen Kritiker zum Schweigen bringen und unliebsame Berichte als „Verschwörungstheorien“ und „Desinformation“ diffamieren. Etwa Berichte über Gates-Investitionen in biometrische Chips, Impfstoff-Identifikationssysteme, in die Satellitenüberwachung und die COVID-“Impfstoffe”.

***

