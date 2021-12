Ein weiterer Wissenschaftler und eine WHO Mitarbeiterin bezeugen: Der Cov-19-Impfstoff ist eine in Labors hergestellte tödliche Biowaffe

Von Michael Mannheimer, 13. Dezember 2021

Vortrag von Fred Corbin in Barbados, welcher geleakte Pfizer-Impf-Dokumente und Daten der “gelöschten” Datenbank des Wuhan-Labors erläutert.

Der Mann weiß, wovon er spricht. Dem Publikum stockte der Atem: Am 22. August 2021 sprach der Ingenieur Fred Corbin den Premierminister von Barbados beim Gemeindetreffen an. Corbin hat zahlreiche Kontakte im Bereich der Biowaffen und präsentiert durchgesickerte Dokumente aus Pfizer-Labors in Zusammenhang mit den „gelöschten“ Dokumenten aus Wuhan. Corbin brachte wichtige Informationen, die einmal mehr diese ganze Plandemie bewies: Das Umkehren des Quellcodes von Sars Cov 2 ist ein im Labor entwickeltes Phänomen – d.h. nicht natürlichen Ursprungs. Corbin durfte einen Kurzvortrag vor einem Publikum in Anwesenheit des Premierministers zum Thema Corona-Impfung halten. Nach bereits 5 Minuten wird er durch ein Vorstandsmitglied unterbrochen – konnte aber aufgrund des Protestes des Publikums (“Lasst ihn sprechen” Lasst ihn sprechen!”) seinen Vortrag bis zum Ende fortsetzen, da die Anwesenden darauf bestanden.

Corbin konnte geleakte Materialien vorlegen, die zu 100 Prozent bestätigten, daß in jeder Impfeinheit (30 mg) 15 Milliarden Graphenoxid-Bestandteile enthalten sind. Was diese Graphenoxide sind und was sie in uns Menschen bewirken, darüber handelt (neben anderen wichtigen Impf-Aspekten) dieser Artikel. –

Das Totalversagen von Alice Weidel in einer TV-Debatte zum Thema “Tod nach Impfung”

Vor wenigen Tagen wurde im Fernsehen ein Interview zwischen dem SPD-Hardcore-Stalinisten Ralf Stegner und Alice Weidel eingehen, in in welchem Stegner ohne Widerspruch behaupten durfte, dass es “hunderte von wissenschaftlichen Beweisen” gäbe, die die Wirksamkeit des Covid-19 Impfstoffes bestätigten. (Die Quelle, die ich im meinem Archiv gesichert habe, ist leider nicht auffindbar.)

Nun habe ich ungefähr 12.000 Stunden lang zum Thema Corona und Impfung recherchiert, habe tausende Artikel in meinem wissenschaftlichen Archiv zu diesen Themen und habe kein einziges wissenschaftliches Papier gefunden, das diesen von Stegner behaupteten Nachweis erbracht hätte. Stegmann hatte also gelogen. Denn das genaue Gegenteil ist der Fall. Unzählige Studien weisen nach, dass der Cov-19-Impfstoff eine tödliche Biowaffe ist, an der so gut wie jeder Geimpfte früher oder später sterben wird.* Leider war Alice Weidel nicht vorbereitet genug gewesen auf dieses Interview, um ihm diese Lüge vor einem Millionenpublikum vorzuhalten. Sie wusste nichts über die Erkenntnisse von Bhagdi, nichts über Tenpenny und nicht über Coleman, nur drei von tausenden weltweit führenden Virologen zu nennen, die unabhängig voneinander vor der tödlichen Gefahr dieser genetischen Impfung warnen.

* Deutscher Chefpathologe schlägt wegen tödlicher Impfschäden Alarm (Quelle)

Virologe und Nobelpreisträger: “In jedem Land folgt die Todeskurve der Impfkurve“ (Quelle)

Britischer Virologe: “Alle Geimpften werden im Herbst anfangen zu sterben” (Quelle)

IM BESTEN FALL 180 000 – IM SCHLIMMSTEN FALL 1,8 Millionen COVID-IMPF-TOTE in EUROPA – bis jetzt (Quelle)

Prof. Dr. Cahill: „Menschen mit der mRNA-Impfung werden in 2 bis 10 Jahren sterben!“ (Quelle)



Außerdem machte Weidel keinerlei Angaben dazu, dass mittlerweile in den Isolierstationen an den Krankenhäusern bis zu 90 Prozent von mehrfach gegen Covid-Geimpften liegen*.

* Arzt deckt auf: Immer mehr Impfschäden belegen Intensivbetten (Quelle)

Genauso wenig sagte sie ein Wort darüber, dass inzwischen die Todesquote der Geimpften jene der Ungeimpften um ein Zehnfaches übertrifft:

(Nobelpreisträger “In jedem Land folgt die Todeskurve der Impfkurve“), dass eine natürlich erworbene Immunität nach einer Infektion der mit Abstand beste und sicherste Schutz gegen eine weitere Infektion ist (“Neue Forschungen zeigen: Die natürliche Immunität bietet “exponentiell mehr Schutz” als COVID-19-Impfstoffe“), und sie nannte auch nicht Zahlen aus den verschiedenen Ländern, in denen im Zeitraum von nur wenigen Monaten mehr Menschen an der COVID Impfung gestorben sind als an allen anderen Impfungen mit Tod Impfstoffen der letzten 50 Jahre zusammen genommen. (Graphik und Links dazu angeben)

So sehr ich Alice Weidel schätze: Aber mit diesem Interview hat sie sich und der immer schlimmer werdenden COVID-Diktatur in Deutschland einen Bärendienst erwiesen. Weidel war so schwach, dass sie von der Linkspresse verhöhnt wurde (“Alice Weidel AfD-Politikerin gehen im TV-Interview die Argumente aus”)* und den mit Lügen und wahrheitswidrigen daherkomme den Stegmann weitestgehend das Feld überließ. Ich habe keine Ahnung, warum sie sich zuvor nicht von Bhagdi oder anderen weltführenden Experten in einem Telefonat hat briefen lassen. Der Staaten, den sie durch ihre Hilfslosigkeit und Ahnungslosigkeit zum derzeit wichtigsten politisch gen Thema der Welt angerichtet hat, ist jedenfalls kaum wieder gutzumachen.,

* https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.alice-weidel-afd-politikerin-gehen-im-tv-interview-die-argumente-aus.32e36a65-61ad-4041-95c9-bcaa537dbe4b.html

.

Fred Corbin gibt aktuellste Infos zum neuen Gen-Impfstoff heraus, die die schlimmsten Befürchtungen bestätigen

https://speakingaboutnews.com/leaked-pfizer-documents-engineer-fred-corbin-covid-19-and-vaccines-are-a-bioweapon/

Weigels Versagen vor einem Millionenpublikum ist einer der Gründe, warum ich das folgende Interview eingestellt habe, das von dem vielseitig ausgebildeten Naturwissenschaftler Fred Corbin handelt, der in wenigen Minuten die wichtigsten Kriterien zur Tödlichkeit der Impfstoffe und zu den Lügen der Pharmaindustrie und Regierungen beweist.

Corbin hat zahlreiche Verbindungen zum Bereich der nuklearen Biowaffen und erklärt durchgesickerte Pfizer-Impfstoffdokumente sowie Daten aus der “gelöschten” Datenbank und “gelöschte” Experimente im Labor in Wuhan. In dem von Red Voice Media veröffentlichten Bericht heißt es:

“In einer Bürgerversammlung auf Barbados klärt ein professioneller Rennwageningenieur mit Kenntnissen in den Bereichen nukleare, biologische und chemische Waffen, Meeresbiologie sowie Zivil- und Luft- und Raumfahrttechnik die Anwesenden darüber auf, was seiner Meinung nach die Quelle von COVID ist und warum es sich dabei in Wirklichkeit um eine biologische Waffe handelt, ebenso wie bei den verabreichten Impfstoffen. Er sagt, er habe durchgesickerte Pfizer-Jab-Dokumente und Zugang zu der “gelöschten” Datenbank des Labors in Wuhan! Wichtige Informationen, die beweisen könnten, dass die gesamte Pandemie geplant war? Doch der “Vorstand” will davon nichts wissen?” https://speakingaboutnews.com/leaked-pfizer-documents-engineer-fred-corbin-covid-19-and-vaccines-are-a-bioweapon/

Ein brisanter Kurzvortrag zu den Inhaltsstoffen der Cov-19-Impfung, welches überall schnell gelöscht wird

Fred Corbin, Videodauer: 9:04 Minuten, Quelle: https://t.me/nityatelegram/23670

(Dieses Video ist vor einer Löschung sicher, da ich in letzter Minute davon eine Kopie machen konnte)

.

Transkript aus dem Englischen (Originalquelle) ins Deutsche von Michael Mannheimer

Warum der Cov-19-Impfstoff eine tödliche Biowaffe ist

“Mein Name ist Fred Corbin. Ich bin ein professioneller Rennwagen-Ingenieur. Ich habe einen Hintergrund in nuklearen, biologischen und chemischen Waffenstudien. Außerdem habe ich Bauingenieurwesen, Luft- und Raumfahrttechnik und Meeresbiologie als verwandte Kernfächer studiert.

Ich bin heute Nachmittag hierhergekommen, nicht nur, um die Menschen von Barbados zu vertreten, sondern auch, um eine gewisse Bildungsperspektive in die Fragen einzubringen, die mir eine große Anzahl von Menschen gestellt hat, mit dem Hintergrund, den ich habe, um zu verstehen, was tatsächlich vor sich geht. Ich habe also eine Frage, auf die ich nicht antworten möchte. Ich brauche nicht wirklich eine Antwort auf die Frage. Und dann habe ich eine Reihe von Punkten, mit denen ich diese Frage untermauern möchte. Und ich würde diese Frage gerne direkt an den Chefarzt und meine Dame dort in der Ecke richten. Ich möchte den Chief Medical Officer bitten, für die Aufklärung der Öffentlichkeit Beweise vorzulegen, die die Isolierung eines SARS-COV-2-Virus direkt aus einer einem verstorbenen Patienten entnommenen Probe beschreiben, wobei die Patientenprobe nicht zuerst mit einer anderen Quelle genetischen Materials kombiniert wurde, d. h. mit Nierenzellen von Affen, auch bekannt als Veero-Zellen, Leberkrebszellen…

Zu der Situation, dass viele Menschen glauben, dass SARS COV 2 ein neues Coronavirus ist. SARS COV 2 ist eine Unterklasse der Beta-Coronavirus-Familie. Und woher wissen wir das? Ganz einfach, weil wir Querverweise über die internationalen (unverständlich) Übersichten vorgenommen und diese dann mit den tatsächlichen genetischen Sequenzen korreliert und mit den verfügbaren Patentunterlagen abgeglichen haben, und es ist offensichtlich, dass die Erklärung eines neuartigen Coronavirus ein Trugschluss ist. Es gibt mehrere Coronavirus-Sequenzen, die hochgeladen wurden, aber es wurde kein einziges neuartiges Coronavirus identifiziert, überhaupt keines. Außerdem wurden bereits 1999 Patente und Coronavirus-Sequenzen beantragt. Bis 1999 war die Patentierung der Sequenzierung von Coronaviren auf die Veterinärwissenschaft beschränkt. Das erste Impfstoffpatent für das Coronavirus wurde von Pfizer beantragt, genauer gesagt, die Patentierung des s-Spike-Proteins. Dasselbe, das wir angeblich gerade erst entdeckt haben.

Die erste Patentanmeldung wurde am 28. Januar 2000 eingereicht. Das ist 21 Jahre her.

Dies sind die Beweise, die zeigen, dass SARS kein natürlich entstandenes Virus ist. Es ist kein natürlich entstandenes Virus. Niemand hat jemals einen sicheren und wirksamen Impfstoff gegen ein Coronavirus hergestellt. Das ist nie geschehen und wird auch nie geschehen, weil es einfach nicht möglich ist. Deshalb fahre ich fort, die Co-Rezeptor-abhängige faziale psychische allgemeine Wirkungsweise für diejenigen, die das nicht verstehen. Okay, das ist wissenschaftliches Gerede. Okay, ich folge jetzt der Wissenschaft. Also haben Sie Geduld mit mir. Die allgemeine Wirkungsweise von Infektiosität und Pathogenität.

Mit anderen Worten, das ist es, was es so tödlich macht

Okay, SARS COV 2 scheint speziell mit der kumulativen Ladung zusammenzuhängen, die sich aus den Einfügungen auf der Oberfläche der Spike-Rezeptor-Bindungsdomäne ergibt. Was sagt Ihnen das? Es handelt sich um ein labortechnisch erzeugtes Phänomen. Und woher wissen wir das? Wir können das belegen, weil uns ein Dokument vorliegt, das uns freundlicherweise von unseren Freunden vom CCP Intelligence Service zur Verfügung gestellt wurde, in dem es heißt, dass zwei Mutationen für die Übertragung des Coronavirus des Middle East Respiratory Syndrome von Fledermaus zu Mensch entscheidend waren. Von dort beziehen Astra Zeneca und einige der anderen Impfstoffhersteller ihren Vektor. Es gibt nur ein kleines Problem, nämlich dass es direkte Absprachen zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und denjenigen gibt, die ihn gebaut haben. Wir erkennen den HKU4-Spike und versuchen, seine Fähigkeit zu verbessern, den Eintritt des Virus in menschliche Zellen zu vermitteln. Zu diesem Zweck führen wir zwei einzelne Mutationen ein. ‘WIR’ haben zwei einzelne Mutationen eingeführt. Nicht sie, sondern wir. S76R und S76A in HKU4 spike. Von der S76R-Mutation wurde erwartet, dass sie das HPC-Modell wiederherstellt.

Wenn ich Sie in Bezug auf Ihre Inhaltsstoffe des Pfizer-Impfstoffs in Frage stelle, habe ich guten Grund dazu

Ich halte nämlich ein internes Dokument aus den Pfizer-Laboratorien in den Händen, das uns von einer ganz besonderen Person, mit der wir in Kontakt stehen, übergeben wurde. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Reverse Engineering, den Quellcode des BioNTech Pfizer, SARS COV 2 Impfstoffs, und das ist sehr, sehr kritisch, denn es beschreibt die chemischen und biologischen Prozesse, die sehr, sehr sorgfältig manipuliert wurden, um eine mRNA produzieren zu können, die auch ein sehr, sehr gefährliches Toxin für den menschlichen Körper enthält. Wissen Sie, was das für ein Gift ist? Das Toxin heißt Graphenoxid. Und jeder einzelne dieser Impfstoffe in einer 30-Milligramm-Spritze enthält 15 Milliarden Nanopartikel oder Lipidträger-Pulverpartikel innerhalb der mRNA-Sequenz. 15 Milliarden Nanopartikel. Und lassen Sie mich Ihnen erklären, wie Graphenoxid wirkt, wenn es in den Körper gelangt, denn das Spike-Protein bindet sich dann an unsere Blutzellen und so weiter. Graphenoxid beginnt dann, eine Struktur aufzubauen, und deshalb haben wir Menschen mit Blutgerinnseln und wir haben Menschen mit Herzversagen, plötzlichem Herzversagen und so weiter, weil Graphenoxid eine Struktur aufbaut.

COVID-19 und COVID-19-Impfstoffe sind tatsächlich eine Biowaffe

Ich möchte nur sicherstellen, dass jeder versteht, dass Barbados ein Unterzeichner des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung und Herstellung von bakteriologischen Waffen und Toxinwaffen sowie deren Lagerung ist. Und wir haben dieses Abkommen am 16. Juli 1976 unterzeichnet. Die Patentdatenbanken, auf die wir zugegriffen haben, beweisen jedoch, dass COVID-19 und COVID-19-Impfstoffe tatsächlich eine Biowaffe sind. Und wie können wir das beweisen? Weil wir eine Kopie der mysteriöserweise gelöschten Wuhan-Datenbanken haben, die uns alles sagen. Ich danke Ihnen vielmals.”

Einschub von Michael Mannheimer: Video zur Ausbreitung von Graphenoxid

Wie lange werden die mit Graphenoxid Geimpften leben?

Die ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin Kingston erklärte, dass Graphen Elektrizität leiten kann. Wenn Graphen eine positive Ladung hat, zerstört es alles, womit es in Berührung kommt. Im Moment sind die Teilchen neutral geladen. Wenn sie durch ein elektromagnetisches Feld aktiviert werden (MM: Das dürfte der Grund für den massiven Ausbau von G5-Antennen sein, die eben dieses elektrische Feld emittieren können), kann es zu Schäden und zum Tod kommen. Es hängt davon ab, wie viele Nanopartikel im Körper sind und wo sie sich befinden, so Kingston.(Quelle)

Wie sich Graphenoxid in einer Zeitraffer-Aufnahme ausbreitet. Wer möchte dies in seinem Körper haben?

Quelle: https://t.me/MMannheimer/2939

Nachwort 1

Eine ehemalige WHO-Mitarbeiterin bezeugt, dass die Pandemie geplant war und warnt vor den Impfstoffen

Nachstehend das Geleitwort zum “Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 721, 11. Dezember 2021” (Quelle)

Von Dr. Klaus Miehling (Quelle): Nun erklärt auch eine ehemalige WHO-Mitarbeiterin, dass die Pandemie geplant war und warnt vor den Impfstoffen:

Im Impfstoff sehen Sie Graphen, Parasiten, Metalle … Deshalb sollten wir die Impfung einstellen und alle Injektionen verbieten

„Was Sie unter dem Mikroskop sehen, ist Beweis genug. Wenn bis zu zehn Experten weltweit das Gleiche unter die Lupe nehmen, reicht das. Im Impfstoff sehen Sie Graphen, Parasiten, Metalle … Deshalb sollten wir die Impfung einstellen und alle Injektionen verbieten. Wer weitermacht, sollte strafrechtlich verfolgt werden.“

Ich hatte dieses Interview auch bei Facebook verlinkt – und es wurde am Montag gesperrt: „Dein Beitrag verstößt gegen unsere Gemeinschaftsstandards zu Spam. Niemand sonst kann deinen Beitrag sehen. Wir haben diese Standards definiert, um Dinge wie falsche Werbeinhalte, Betrug und Sicherheitsverletzungen zu verhindern.“

Mein Hinweis auf die im Thüringer Landtag vorgestellte Studie über die Korrelation zwischen Übersterblichkeit und Impfquote wiederum wurde mit einem „Warnhinweis“ wegen „Fehlinformationen“ versehen. Im „Faktencheck heißt es: „Die Daten beweisen nicht, dass eine erhöhte Impfquote zu einer erhöhten Sterbewahrscheinlichkeit führt.“ Das wurde aber auch nicht behauptet. Es war ausdrücklich von einer „Korrelation“ die Rede. Die Kausalität muss noch geprüft werden. Es sind also keine „Fehlinformationen“! Am Anfang eines Verdachts steht meist eine Korrelation. Wenn sich längere Zeit nach einer Corona-Infektion einige Leute erschöpft fühlen, spricht man gleich von „Long Covid“, obwohl dies zunächst auch nur eine Korrelation ist.

Am gleichen Tag (Montag) gab es auch wieder eine „Diskussion“ zu Corona bei „Hart aber Fair“ (ARD). Diskussion? Nein!

Es war noch einseitiger als beim letzten Mal, es wurde keine einzige kritische Stimme mehr zugelassen. Alle waren sich einig, wie wichtig das Impfen ist, und dass ein Impfzwang kommen muss. Sogar der Kritiker schreibt von „Plasbergs einträchtige[r] Runde“, freilich ohne zu bemerken, dass es ein Hohn für den Titel der Sendung war, der eigentlich bedeuten soll, dass kontroverse Meinungen „hart aber fair“ aufeinandertreffen.

Der erste Schritt zum Impfzwang wurde bereits gestern gemacht: Es wurde ein solcher für die Mitarbeiter von Kliniken und Pflegeheimen beschlossen. Nicht von der Kanzler-Ministerpräsidenten-Konferenz, nicht qua Ermächtigungsgesetz, sondern tatsächlich vom Bundestag, von der Mehrheit der Abgeordneten – sogar von einer überwältigenden Mehrheit. Von FDP, deren „F“ eigentlich für „freiheitlich“ steht und Linke gab es jeweils eine (!) Gegenstimme (Ulrich Lechte bzw. Sahra Wagenknecht), nur fünf Gegenstimmen aus der großen CDU/CSU-Fraktion. Immerhin gab es von der Linken auch keine Stimme für den Impfzwang, da sich die übrigen Abgeordneten enthalten haben. Keine einzige Gegenstimme und gab es bei SPD und Grünen. Enthalten hat sich nur eine Person von der SPD. Einst sind die Grünen gegen Zwang und Bevormundung angetreten – heute sind sie die Befehls- und Verbotspartei par excellence. Die AfD, jene Partei, der man immer wieder verfassungsfeindliche Tendenzen vorwirft, war die einzige, die geschlossen den Freiheits- und Gleichheitsgedanken des Grundgesetzes und das Recht auf körperliche Unversehrtheit verteidigt hat.

Auf das Bundesverfassungsgericht ist nicht zu hoffen

Zu hoffen ist nur, dass das Gesundheitssystem den Feinden der Freiheit jetzt um die Ohren fliegt, weil es massenhaft zu Entlassungen und Kündigungen kommt. In der kanadischen Provinz Ontario ist das bereits geschehen, so dass der Impfzwang wieder zurückgenommen werden musste. Im australischen Bundesstaat Victoria gibt es durch eine „1G“-Regelung eine indirekte Impfpflicht. „Der Volkszorn und die öffentliche Erregung sind derart aufgeladen und am Überkochen, dass die Regierung von Victoria sich nun offenbar genötigt sieht, die erst seit 26. November gültige Impfpflicht schon im Januar wieder außer Kraft zu setzen.“

Vor einer Woche gab es eine zweite „Pathologie-Konferenz“ (ich habe erst am Montag davon erfahren). Diesmal geht es unter anderem um mutmaßlich von den „Impfstoffen“ verursachten „Turbo-Krebs“. Interessanterweise hat mir vor wenigen Wochen jemand berichtet, dass bei einer kurz nach der Impfung verstorbenen Bekannten von ihm ebenfalls zahlreiche Krebszellen im Blut nachgewiesen wurden, obwohl sie bei einer routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung nicht lange zuvor noch ohne Befund war.

Chemiker erklärt, dass das im Impfstoff enthaltene Graphenoxid wie eine Rasierklinge die Adern und Gewebe zerschneidet.

Ebenfalls erst in dieser Woche wurde mir ein Video des Chemikers Dr. Andreas Noack bekannt, in welchem er erklärt, dass sich in den Impfstoffen Graphenhydroxid befindet, das wie eine Rasierklinge die Adern und Gewebe zerschneidet. Dr. Noack verstarb am 26. November. Gerüchte eines Mordanschlages wurden bis jetzt nicht bestätigt.

Nach allem, was ich in den vergangenen zwei Jahren gelesen, gehört und an Sie weitergegeben habe, gewinne ich durchaus den Eindruck, dass weit mehr Wissenschaftler den Corona-Betrug aufdecken als ihn decken. Beim Klima-Betrug ist es ähnlich. Aber nur die regierungs- und NWO-treuen Wissenschaftler kommen in den öffentlich-rechtlichen und anderen großen Leitmedien zu Wort; daher ist das Bild zugunsten der Regierungsideologie verzerrt. Da sich die Aussagen der Experten widersprechen, müssen wir gewöhnlichen Bürger, die weder Virologen sind noch geheime Einblicke in Hinterzimmer von Regierungen, Geheimdiensten, Pharmaunternehmen etc. haben, entscheiden, welche der Informationen glaubwürdig sind und welche nicht.

Hier sollten die alten Grundsätze „Cui bono?“ und „Follow the money!“ Anwendung finden. Daher halte ich die Aussagen von Plandemie-Gewinnern für wenig glaubwürdig. Der Gewinn kann finanzieller Art sein (Pharmafirmen, aber auch einzelne Konzerne wie Amazon), in einem Zuwachs von Macht (Regierung) oder in der Verwirklichung ideologischer Pläne (Globalsozialismus) bestehen.

Für glaubwürdiger halte ich die Aussagen von Personen, die keinen Gewinn davon haben oder sogar Nachteile in Kauf nehmen müssen: Kündigung, Diffamierung, Hausdurchsuchungen, Strafbefehle, vielleicht sogar Bedrohungen für Leib und Leben.

Ein weiterer Aspekt: Wer lügt, wer manipuliert, verwickelt sich in Widersprüche? Dafür haben wir schon etliche Beispiele bei unseren Politikern gesehen. Sie belogen uns anfangs, dass es keinen „Lockdown“ geben würde, dann, dass es keinen weiteren geben würde, dann, dass wir nur noch ein paar Wochen „durchhalten“ müssten, dann, dass alle Maßnahmen aufgehoben würden, sobald alle ein „Impfangebot“ erhalten haben. Sie logen auch über eine Überlastung der Intensivstationen, nachdem sie finanzielle Anreize geschaffen hatten, um wiederum die Krankenhäuser zu gelogenen Meldungen anzustiften. Sie manipulieren, indem sie an und mit Covid Verstorbene in einen Topf werfen und als „Corona-Tote“ zählen, während sie bei Toten nach Impfungen erst einmal davon ausgehen, dass es nichts mit der Impfung zu tun hat.

Als Historiker (dazu zählen auch historische Musikwissenschaftler wie ich) arbeitet man nicht mit naturwissenschaftlichen Gesetzen, sondern mit Zeugnissen in Form von Schriftquellen und Relikten. Daraus rekonstruiert man ein möglichst wahrscheinliches Bild der (vergangenen) Wirklichkeit. Ebenso müssen wir vorgehen, wenn wir die „Pandemie“ verstehen wollen. Das Regierungsnarrativ ist voller Ungereimtheiten und Widersprüche. Nicht zuletzt im Hinblick auf die geschichtliche Erfahrung erscheint mir eine Verschwörung zu einem „Great Reset“ und einer Weltdiktatur weit plausibler als die alternative Interpretation, dass alle Beteiligten einfach verrückt geworden sind. Dazu ist ihr Vorgehen auch zu zielgerichtet und zu erfolgreich. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie jahrzehntelange Vorarbeit geleistet haben, um „ihre“ Leute in die wichtigen Positionen zu schleusen, dass tausende kluger Menschen in ihren „Denkfabriken“ ebenfalls über Jahrzehnte Pläne entworfen haben, wie die Massen am besten manipuliert werden können, um eine Neue Weltordnung zu akzeptieren. Es lässt sich auf den Nenner bringen: „Schaffe oder erfinde möglichst große Probleme und Bedrohungen und biete dann die Lösung an! Schwäche außerdem den Gegner, indem du unter ihm Zwietracht säst (divide et impera)”





Nachwort 2

Weiterleitung des Offenen Briefes von etwa 50 teilweise namhaften Medizinern und Wissenschaftlern zum Thema einer allgemeinen Impfpflicht (Quelle)

Offener Brief

“Alternativlose” Impfbehauptung der Regierung ist wissenschaftlich unhaltbar

“Die von Befürwortern einer allgemeinen Impfpflicht vertretene Auffassung, dass die kollektive Impfung in der gegenwärtigen Situation alternativlos sei, ist nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand unhaltbar. Es gibt keine den üblichen Standards folgenden wissenschaftlichen Daten, die belegen, dass die Impfung für jede Bürgerin, jeden Bürger unabhängig von Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen oder anderen Faktoren mehr Nutzen als Schaden stiftet. Weder liegen hierzu die üblicherweise in Zulassungsverfahren geforderten Daten aus randomisierten kontrollierten Studien noch aus epidemiologischen Kohorten mit hinreichender Qualität vor. Für große Gruppen der Bevölkerung gibt es überhaupt keine Evidenz für einen Nutzen, z.B. für gesunde Kinder und junge Erwachsene oder für Schwangere im ersten Drittel der Schwangerschaft. Dagegen ist ein Schaden nicht auszuschließen, sondern ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar anzunehmen.

Solche Gruppen zur Impfung zu nötigen, heißt von ihnen zu fordern, dass sie eine Körperverletzung hinnehmen.

Die Frage, ob eine Impfung für eine konkrete Person sinnvoll ist oder nicht, verbleibt eine individuelle Entscheidung, die ggfs. nach Rücksprache mit einer Ärztin/Arzt des Vertrauens von jeder Bürgerin und jedem Bürger, bzw. von Eltern in eigener Verantwortung beantwortet werden muss. Die immer wieder postulierte „Notlage“ ist hypothetisch und muss nach fast zwei Jahren in einem der bestentwickelten Gesundheitssysteme der Welt als unrealistisch betrachtet werden. Die scheinbare Begründung einer solchen Notlage durch mathematische Modelle führt in die Irre. Sofern trotz der in Deutschland verfügbaren Kapazitäten Versorgungsprobleme auftreten, ist vielmehr nach der politischen und organisatorischen Verantwortung zu fragen.

Dem Staat fehlt nach dem Vorgesagten jegliche wissenschaftliche, rechtliche und ethische Legitimation, sich über den Willen von Bürgerinnen und Bürgern hinwegzusetzen

Neben der allgemeinen Impfpflicht wird die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Krankenhauspersonal, Beschäftigte in der Pflege etc. unter dem Gesichtspunkt eines erhöhten Schutzbedarfs vulnerabler Gruppen diskutiert. Die bisherigen Erfahrungen in der Bundesrepublik zeigen, dass nach einer gewissen Einschwingzeit am Anfang der Pandemie die professionelle Hygiene dieser Berufsgruppen ausreichend ist, Ausbrüche weitestgehend zu verhindern. Eine generelle Impfpflicht in diesen Berufsgruppen muss somit als unverhältnismäßig angesehen werden, auch und gerade vor dem Hintergrund einer Infizierbarkeit durch Geimpfte. Ein konsequenter Infektionsschutz erfordert bei entsprechender epidemischer Lage die Testung des Personals unabhängig von dessen Immunstatus, womit der Zusatznutzen der Impfung fraglich wird und eine Impfpflicht nicht gerechtfertigt werden kann.

Auch in dieser Situation hat der Staat nicht das Recht, die individuelle Entscheidung über die Impfung vorzuschreiben, da es niederschwellige Maßnahmen gibt, die den gleichen Zweck erfüllen.“

Unterzeichner:

Prof. Dr. Karl-Heinz Jöckel, Essen, Prof. Dr. Ulrich Keil, Münster, Dr. Angela Spelsberg, Aachen, Prof. Dr. Andreas Schnepf, Tübingen, Prof. Dr. Michael Esfeld, Lausanne, Prof. Dr. Paul Cullen, Münster, Prof. Dr. Bernhard Müller, Melbourne, Prof. Dr. Boris Kotchoubey, Tübingen, Prof. Dr. Tobias Unruh, Erlangen, Dr. Sandra Kostner, Schwäbisch Gmünd, Dr. René Kegelmann, Stuttgart, PD Dr. Stefan Luft, Bremen, Prof. Dr. Harald Schwaetzer, Biberach, Prof. Dr. Andreas Brenner, Basel, Prof. Dr. Wolfram Schüffel, Marburg, Prof. Dr. Anke Steppuhn, Stuttgart,, Prof. Dr. Saskia Hekker, Heidelberg, Jun.-Prof. Dr. Alexandra Eberhardt, Paderborn, Dr. Henning Nörenberg, Malmö, PD Dr. Axel Bernd Kunze, Bonn, Prof. Dr. Henrieke Stahl, Trier, Dr. Jens Schwachtje, Nürtingen, Prof. Dr. Christin Werner, Dresden, Prof. Dr. Ole Döring, Berlin, Dr. Christian Lehmann, München, Prof. Dr. Thomas Sören Hoffmann, Hagen, Prof. Dr. Stefan Homburg, Hannover, Prof. Dr. Salvatore Lavecchia, Udine, Prof. Dr. Steffen Roth, La Rochelle und Vilnius, Dr. Jan Dochhorn, Durh Prof. Dr. Günter Roth, München, Dr. Hans-Jörg Ulmer, Leinfelden-Echterdingen, Prof. em. Dr. Stephan Rist, Bern, Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Bazenheid, PD Dr. Rainer Klement, Schweinfurt, Dr. Matthias Burchardt, Köln, Prof. Dr. Eberhard Göpel, Bielefeld, Prof. Dr. Sven Hildebrandt, Dresden, Dr. Justine Büchler, Dresden, Prof. Dr. Martin Winkler, Winterthur, Dr. Agnes Imhof, Erlangen, Prof. Dr. Viktoria Däschlein-Gessner, Bochum, Prof. Dr. Jörg Matysik, Leipzig, Dr. Christian Mézes, Schwäbisch Gmünd, Dr. Mohamed Mahde Saleh, Bonn, Prof. Dr. Alexander Blankenagel, Berlin, Dr. Dana Sindermann, St. Gallen, Prof. Dr. Gerald Dyker, Bochum, Prof. Dr. Pietro Corvaja, Udine, Prof. Dr. Klaus Morawetz, Münster, Prof. Kerstin Behnke, Weimar, Prof. Dr. Christina Zenk, Trossingen, Prof. Dr. Friedrich Röpke, Heidelberg, Prof. Dr. Hardy Bouillon, Trier

***

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...