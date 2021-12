US-Studie. “Es gibt keinerlei signifikante Unterschiede in der Virenlast zwischen Geimpften und Ungeimpften”

Von Michael Mannheimer, 15. Dezember 2021

Kanzler Scholz gibt Ungeimpften Schuld an zerstörter Vorweihnachtszeit

Kaum an der Macht, zeigt der neue Bundeskanzler Scholz schon sein wahres Gesicht: Scholz gibt Ungeimpften Schuld an zerstörter Vorweihnachtszeit. Zitat Scholz:

“Die Lage sei schwer, aber die Lösung liege auf der Hand. Sie laute, sich impfen zu lassen. Von dem gesetzten Ziel, bis Jahresende 30 Millionen des Vakzins zu verimpfen, seien schon 19 Millionen erreicht. „Jeder kann und sollte sich impfen lassen“, mahnte Scholz. Scholz äußerte in seiner Regierungserklärung Unverständnis darüber, daß es immer noch Menschen im Land gebe, die sich nicht hätten impfen lassen. „Zur Wahrheit dieser Pandemie gehört aber auch: Heute, im Dezember 2021, könnte jede und jeder Erwachsene in Deutschland längst zweifach geimpft sein.“ Alle Angehörigen von Risikogruppen könnten zudem geboostert sein. Mit Impfungen wäre die Pandemie nun im Griff. „Dann hätten wir die Pandemie jetzt im Griff, dann würden wir alle jetzt mit unseren alten Freiheiten und unseren Familien und Freunden eine besinnliche Vorweihnachtszeit erleben“, Bundeskanzler Scholz, 15. Dezember 2021,

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/kanzler-scholz-gibt-ungeimpften-schuld-an-zerstoerter-vorweihnachtszeit/

behauptete der Kanzler. „Die Kraft des wissenschaftlichen Fortschritts hätte uns genau das ermöglicht.“

Eine glatte Lüge, die Scholz gleich zu Beginn seiner Leserschaft äußerte. Denn alle wissenschaftlichen Daten beweisen, dass nicht die Ungeimpften, sondern die Geimpften die wahren Virenschleudern sind. Und dass inzwischen die Zahl der an den “Impfungen” Verstorbenen jene bei weitem übertrifft, die an “Corona” gestorben sind. Luc Montagnier, einer der weltweit führenden Virologen und Nobelpreisträger, sagt dies noch drastischer:

“In jedem Land die Todeskurve der Impfkurve“ Luc Montagnier, zitiert in: https://reitschuster.de/post/in-jedem-land-folgt-die-todeskurve-der-impfkurve/

Mehr noch: Mit seiner Aussage, dass “die neuen Varianten der Viren durch die Impfungen“ entstehen, öffnet Montagnier den Beginn eines globalen Ermittlungsverfahrens gegen die Pharmaindustrie und all jenen Politiker, die die Welt in ein Impf-KZ verwandelt haben und die heute schon mit ihren unfassbaren und allen Grundrechten widersprechenden Zwangsmaßnahmen für den Tod von hunderttausenden Menschen verantwortlich sind, die entweder unmittelbare Opfer von Impfungen wurden oder wegen der Lahmlegung der Weltwirtschaft (Lockdown) verhungerten oder sich das Leben nahmen. Wörtlich sagte Montagnier:

„Es gibt Antikörper, die durch den Impfstoff entstehen und das Virus zwingen, eine andere Lösung zu finden oder zu sterben. Dabei werden Varianten geschaffen“, Luc Montagnier, zitiert in: https://reitschuster.de/post/in-jedem-land-folgt-die-todeskurve-der-impfkurve/

Dieses Phänomen der „infektionsverstärkenden Antikörper“ (Antibody-Dependent Enhancement, kurz ADE) sei Epidemiologen vertraut. Doch im Falle von Corona würden sie dazu schweigen. Bestätigt wurde Montagnier in einem offenen Brief von Medizinern, Wissenschaftlern und Anwälten an die Europäische Arzneimittelagentur. Diese berichteten Ende Februar über die Häufung von Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen, kurz nachdem die Bewohner ihre Covid-Impfungen erhalten hätten. Scholz log in seiner ersten Regierungserklärung also die Deutschen über die Erkenntnisse der Wissenschaftler an, die genau das Gegenteil zeigen, was Scholz behauptet – und befindet sich damit in denselben Fußstapfen wie seine Vorgängerin, die keine Lüge ausließ, um ihre perfiden Pläne der Zerstörung Deutschlands zu verwirklichen.

“Corona ist eine normale saisonale Grippe” (WHO)

Scholz missachtet mit seiner dreisten Lüge zudem den von der WHO zugegebenen Fakt, dass es sich bei der Corona-Pandemie am Ende doch nur um eine normale jährliche Grippewelle gehandelt habe. In einer Kehrtwende stufte die WHO Corona nicht gefährlicher als eine normale saisonale Grippe ein (Quelle). Auch Wissenschaftler der Stanford University, die in einer Studie die Sterblichkeitsrate von Corona-Infizierten untersucht haben, kamen auf auf eine Corona- Sterblichkeitsrate von 0,12 bis 0,2 %. Das entspräche exakt der typischen Influenza- Sterblichkeitsrate (Quelle)

Der kanadische Notfall-Mediziner Dr. Mark Trozzi äußerte sich in Bezug auf Corona im März 2021 wie folgt:

“Wir werden getäuscht und manipuliert. Sowohl in meiner regulären Notaufnahme als auch in meiner “COVID-19 designierten” Notaufnahme gab es fast keine Patienten und fast keine Arbeit. Ich hatte mehrere lange Notfall-Schichten ohne einen einzigen Patienten.



Ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der an COVID-19 erkrankt war. Meine Nachforschungen über den PCR-Test haben mich persönlich davon überzeugt, dass er irreführend und manipulierbar ist und dazu benutzt wird, endlose Steuergelder und zukünftige Schulden abzuschöpfen, um genau die Verbrecher, die diesen Skandal betreiben, dramatisch zu bereichern.“ Dr. Mark Trozzi, March 12, 2021, https://henrymakow.com/2021/03/trozzi-we-are-being-deceived-and-manipulated.html

Publiziert auf der Website vonhenry@henrymakow.com

Lesen Sie, was Rothschild zu den Impfungen sagt

Ich könnte mittlerweile ein halbes Dutzend Bücher allein über die Aussagen weltweit führender Virologen schreiben, die die klare, wissenschaftliche fundierte und bis heute unwiderlegte Auffassung vertreten, dass Corona in Wahrheit nichts anderes ist als eine zu einer Pandemie umdefinierten normalen saisonalen Grippe und allein dazu dient, die Weltherrschaft der Neuen Weltordnung zu errichten.

Wer dies immer noch nicht glaubt, dem sei hier in Zitat von Jakob de Rothschild vorgestellt, welches im neuesten Beitrag von Dr. Henry Makow, datiert vom 14.12.2021, bezüglich Schein-Covid-Pandemie und den mRNA-Impfstoffen vorgestellt wird. Das Ziel ist nicht nur, einen erheblichen Anteil der Menschen zu töten (“nutzlose Esser”) sondern die ”Gleichheit” der Menschen zu fördern. Gemeint ist natürlich der Gleichheitsbegriff, wie er von Kommunisten gesehen wird: “Gleichheit in Armut”.

Zitat von Jakob de Rothschild :



“Wenn die Menschen zulassen, dass solche Impfstoffe in ihren eigenen Körper und den ihrer Kinder eindringen, um sich zu fügen und “allen” gleich oder “gleich” zu sein, werden sie sicherlich nichts dagegen haben oder dagegen sein, dass ihr Reichtum, die Nutzung von Ressourcen und Lebensstilen ebenfalls ausgeglichen werden.” Jakob de Rothschild, in: https://www.henrymakow.ca/

Die Corona-Gehirnwäsche ist ohne Beispiel in der Menschheitsgeschichte

Doch wenn ich mit klugen, aber thematisch nicht vertrauten Menschen über dieses Thema spreche, dann schauen sie mich am Anfang an, als wäre käme ich aus einer fernen Galaxie. Selbst bei promovierten Akademiker benötige ich 2-3 Stunden an nervenaufreibenden Erläuterungen, die ich allesamt mit Zitaten und ganzen Passagen von Äußerungen von Wissenschaftlern bewegen kann (dank meines wissenschaftlichen Archivs, auf das ich auch mit meinem Handy Zugriff habe), kann Ihnen Tabellen, Grafiken und Schaubilder von wissenschaftlichen Instituten zum Thema Corona, Mortalität, Impfungen bringen – und ernte in aller Regel nicht mehr als ein zweifelndes Stirnrunzeln dieser studierten Akademiker. Daher ist mir auch völlig klar, dass Artikel wie dieser oder Artikel in anderen alternativen Medien bei jenen, die von der Corona-Paranoia gefangen sind, nicht nur nichts bewirken, sondern im Gegenteil den Hass gegen Corona Kritiker weiter schüren. Und es ist mir auch völlig klar, dass Lügner wie Scholz, Merkel Söder und so weiter genau wissen, dass sie dank der Massenmedien, auf deren verlogene Berichterstattung sie sich zu 100 Prozent verlassen können, mit ihren Lügen beim Großteil der Bevölkerung ohne Probleme durchgekommen.

Die Scholz-SPD: Nicht nur eine kommunistische Partei, sondern vor allem einer der größten Medienkonzerne der Welt

Scholz hat es als SPD Bundeskanzler da sogar noch leichter als Merkel, die bekanntermaßen Bundeskanzlerin aus der CDU war. Denn die SPD ist nicht nur eine von den Juden* Ferdinand Lassalle und Karl Liebknecht gegründete Partei, sondern vor allem ein gigantischer Medienkonzern.

Betrachtet man die Einflussnahme der SPD auf die Medien, gibt es nur ein einzige mögliche Erkenntnis: Da gibt es ein Riesen-Medienimperium**, voll in der Hand der SPD. Ein Irrer, wer da noch an objektive Berichterstattung glaubt. Eine zentrale Rolle im Medienimperium der SPD spielt die Hannoveraner Verlagsgesellschaft Madsack, die aus zwei Teilen besteht: der Hauptgesellschaft „Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG“ und der Gesellschaft „Dr. Erich Madsack GmbH“, die die Geschäfte der Hauptgesellschaft führt. Das Kerngeschäft bilden 15 regionale Tageszeitungen, für die das unternehmenseigene Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) überregionale und internationale Inhalte erstellt. Die SPD ist über ihr Medienbeteiligungsunternehmen Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mit einem Anteil von 23,1 % größte Kommanditistin der Verlagsgesellschaft.

* Nur wenige Deutsche wissen, dass Innerhalb der Partei ein “Arbeitskreis jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten” existiert, der sich ausschließlich den jüdischen Interessen widmet. Damit hat die SPD nicht nur ihr gewaltiges Medienimperium, sondern auch den Großteil der weltweiten jüdischen Medien auf ihrer Seite.

** Näheres dazu hier: http://flegel-g.de/spd-verlagswesen.html, https://www.welt.de/print-welt/article507165/SPD-bleibt-Medienkonzern.html, https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Druck-_und_Verlagsgesellschaft

Wenn Scholz also nun Jagd auf die Ungeimpften macht, dann hat er einen der größten Medienkonzerne mit unzähligen Beteiligungen von Tageszeitungen, TV-Anstalten und sonstigen Medien hinter sich, die so lange ins gleiche Horn blasen werden, bis Ungeimpfte um ihr Leben fürchten müssen. Die wenigsten Deutschen haben auch nur die blasseste Ahnung davon, dass, welche Zeitung oder welche Zeitschrift sie auch immer in der Hand haben oder welchen TV Sender sie auch immer gerade anschauen, sie in direkter und gezielter politische Beeinflussung durch die SPD stehen.

Die Diskriminierung von Ungeimpften ist damit nicht nur im höchsten Maße menschenrechts- und verfassungswidrig, sondern auch völlig unwissenschaftlich. Sich bewusst fälschlich auf die Wissenschaft berufend, spaltet Scholz das deutsche Volk weiter, wie wir es von den Sozis und Kommunisten gewohnt sind. Dass der Kanzler Scholz eine lange Parteikarriere hinter sich hat, ist vielen bekannt. Aber nur wenige wissen, dass er als Jungsozialist eine enge Zusammenarbeit mit der kommunistischen Jugendorganisation in der DDR pflegte. Dazu werde ich in naher Zukunft berichten – und sie werden dann verstehen, dass Deutschland seit der Einverleibung Westdeutschlands durch die DDR (Tarnbegriff “Wiedervereinigung”), spätestens beginnend mit der Kanzlerschaft der Stsai-Mitarbeiterin Merkel ud nun mit dem SED-nahen Kanzler Scholz faktisch zur Beute der Hardcore-Kommunisten der DDR geworden ist.

Eine US-Studie an mit Cov-19 infizierten Gefängnisinsassen wird zum Gau für politische und mediale Lügner vom Schlag Merkel, Söder, Scholz und den Massenmedien

Der folgende Kurzartikel über eine kürzlich abgeschlossenen Studie an 98 mit Cov-19 infizierten Gefängnisinsassen ist der Super-Gau für die NWO und das WEF und nicht mehr und nicht weniger als die wissenschaftliche Zerstörung der Pandemie-Lüge und der Lüge um die angebliche alternativlose Notwendigkeit einer dauerhaften und jährlich mehrfachen Durchimpfung der Weltbevölkerung. Denn sie beweist: Nicht Corona, sondern die Impfung ist die Pandemie.

.

US-Studie fegt Narrativ hinweg: Kein Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpfen

12. Dezember 2021,

https://report24.news/studie-fegt-narrativ-hinweg-kein-unterschied-zwischen-geimpften-und-ungeimpfen/?feed_id=8997

Diese Studie belegt, was Kritiker immer schon vermutet haben: In einem texanischen Gefängnis infizierten sich 98 Häftlinge mit Covid-19. 78 waren geimpft, 17 nicht oder nicht “vollständig”. Forscher begleiteten den gesamten Krankheitsverlauf von Beginn bis zum Ende, 978 Proben wurden analysiert. Am Ende stand fest: Es gibt keinerlei signifikante Unterschiede in der Virenlast zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Fazit der Studie:

Die Diskriminierung von Ungeimpften ist nicht nur menschenrechts- und verfassungswidrig, sondern auch sinnlos.

Der Name der Sensations-Studie: “Übertragungspotenzial von geimpften und ungeimpften Personen, die mit der SARS-CoV-2-Delta-Variante in einem Bundesgefängnis infiziert waren”. Die Infektionen unter Häftlingen eins texanischen Gefängnisses erweisen sich als Glücksfall für die Welt der Wissenschaft. Dabei kann man festhalten, dass es sich bei den 29 beteiligten Forschern nicht um Impfgegner oder sonstige Kritiker handelt. Alle Wissenschaftler haben einen einwandfreien Leumund und keine Interessenskonflikte.

* Originaltitel: Transmission potential of vaccinated and unvaccinated persons infected with the SARS-CoV-2 Delta variant in a federal prison, July—August 2021, (Quelle)

Die Forscher begleiteten die infizierten Gefängnisinsassen während der gesamten Dauer der Erkrankung von der Infektion bis zur “Ausheilung”. Dabei, so betont die Studie haben die Gefangenen freiwillig kooperiert. Jedem von ihnen wurde an 10 aufeinanderfolgenden Tagen aus der Nasenschleimhaut Proben entnommen, um die Virenlast zu bestimmen. Und siehe da, es gab keine signifikanten Unterschiede in der Infektiosität Geimpfter und Ungeimpfter Menschen. Unter den Geimpften gab es winzige Unterschiede: Moderna-Geimpfte waren etwas weniger lange infektiös als Pfizer- oder Janssen-Geimpfte. Auch dieses Detail ist interessant, wird in Europa ja Biontech/Pfizer als die beste Lösung angepriesen.

Die Forscher schließen mit einer wichtigen Conclusio:

Da sich dieses Feld weiterentwickelt, sollten Kliniker und Praktiker des öffentlichen Gesundheitswesens davon ausgehen, dass geimpfte Personen, die sich mit SARS-CoV-2 infizieren, nicht weniger ansteckend sind als ungeimpfte Personen. Diese Ergebnisse sind von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Gemeinschaftsumgebungen, in denen eine Virusübertragung zu großen Ausbrüchen führen kann. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1

Das bedeutet auch, dass Hass und Hetze gegen Ungeimpfte neben den moralischen Aspekten auch wissenschaftlich völlig evidenz- und sinnfrei sind

Vielleicht sollten sich die Covid-panischen Regierungen Österreichs und Deutschlands besser wirklich an echter Wissenschaft von Fachexperten orientieren* und nicht irgendwelchen mathematischen Hochrechnungen von wirren Hochstaplern folgen. Alle 29 Wissenschaftler haben festgehalten, keine Interessenskonflikte zum Forschungsgegenstand zu haben. Finanziert wurde die Studie vom CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention).

* Dieser Satz zeigt, dass der Autor des Artikels zwar die Studie richtig beschrieben hat, aber er der völlig irrigen Meinung ist, dass die Regierungen Österreichs, Deutschlands und wohl auch der übrigen Länder wissenschaftlich falsch beraten seien. Das ist leider eine geradezu nicht zu überbietende Naivität bei der Beurteilung der Gesamtlage der künstlich erzeugten Corona Pandemie. Sämtliche Regierungen, die das Impfprogramm und den Lockdown durchziehen, hätten genügend Spitzenwissenschaftler, die sie in ihrer Beratung mit einbeziehen und sie von ihrem Irrtum abbringen könnten. Sie tun es aber aus ganz bestimmten Gründen nicht: Weil sie keinerlei Interesse daran haben, das Corona-Pandemie-Märchen aufzugeben, auf dessen Lügen sie Ihre Macht in einer Weise ausbauen, wie wir sie zuletzt im Zeitalter des Feudalismus gekannt haben.

Das Ziel der Neuen Weltordnung ist ohne Frage der Aufbau einer Eine-Welt-Regierung, in der nur die Minorität der Globalisten das Sagen hat und der komplette Abbau aller bis dato errungenen Menschenrechte. Es ist die Verwirklichung des Kommunismus zu einer kommunistischen Welt Herrschaft. Wer das nicht begriffen hat, der hat nichts begriffen. Michael Mannheimer

***

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...