„Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn sie demokratische Rechte missachtet.“ Bundespräsident Heinemann, Bonner Republik, 1976

Von Michael Mannheimer, 24. Dezember 2021

Es gab einmal ein freies und rechtsstaatliches Deutschland, von dem die wenigsten der heute Lebenden noch eine Ahnung haben

Es war ein Land, in dem der höchste politische Repräsentant die Bürger darauf hinwies, dass sie das Recht und die Pflicht haben, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn sie glauben, dass sie, die Regierung, demokratische Rechte missachtet. Dieser Mahnruf kam aus keinem geringeren Munde als aus dem des dritten deutschen Bundespräsidenten Dr. Gustav Heinemann, einem studierten Rechtswissenschaftler, Volkswirtschaftler und Historiker.

Es war ein Land, in dem die allermeisten Politiker, die die Interessen ihrer Bürger zu vertreten hatten, über eine fundierte Berufsausbildung verfügten und ohne eine solche keine Chance gehabt hätten, einen politischen Posten in einer der damaligen Parteien zu erlangen.

Es war ein Land, in dem das Recht der Bürger auf Privatsphäre und auf den Schutz ihrer individuellen Daten höchstrichterlich garantiert wurde. Es war ein Land, in dem jeder seine politische Meinung äußern konnte, ohne dass er von Polizei- oder Parteispitzeln, geschweige denn von den Medien öffentlich zu einer Unperson erklärt wurde.

Es war ein Land, in dem etwa das Postgeheimnis eines der höchsten Güter war. Wer unbefugt einen Brief öffnete und den Inhalt las, machte sich einer schweren Straftat schuldig und musste sogar in bestimmten Fällen mit einer Gefängnisstrafe rechnen.

Es war ein Land, in dem Politiker, die gegen Recht und Gesetz verschließen, in aller Regel freiwillig ihr Amt aufgaben und sich, sofern sie ernsthaft straffällig gewesen sein sollten, der Justiz gegenüber verantworteten.

Es war ein Land, in dem den meisten Politikern klar war, dass nicht sie, sondern das Volk der Souverän dieses Landes ist und sie nicht mehr und nicht weniger als dessen Angestellte waren.

Es war ein Land, in dem die Grundrechte unantastbar waren und von keiner Partei und keine Politiker ganz oder teilweise außer Kraft gesetzt werden konnten. Im Zentrum dieser Grundrechte stand Art. 1 Grundgesetz: “Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.”, aber auch der Artikel 20, in dem es wie folgt heißt: “Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus… Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.” (Quelle)

Es war ein Land, in dem selbst die ranghöchsten Politiker mit nur minimalen Personenschutz sich inmitten der Menschenmassen bewegten. Als Beispiel kann ich aus meinem eigenen Leben den Mauerfall bringen, den ich mit eigenen Augen in West-Berlin mit erlebt habe: Einen Tag nach dem 9. November 1989 ging die gesamte politische Prominenz, vom Bundeskanzler bis zum Bundespräsidenten, vom Berliner Oberbürgermeister bis zu den meisten Spitzenpolitikern, inmitten einer endlosen Menschenmenge auf dem Ku´-Damm in Richtung Gedächtniskirche, wo die Politiker in kurzen Ansprachen diesen denkwürdigen Tag aus ihrer eigenen politischen Sicht kommentierten. Auch ich befand mich in dieser Menschenmenge und merkte erst nach einer gewissen Zeit, dass ich kaum 10 Meter entfernt von Bundespräsident Weizsäcker lief. Ich ging direkt auf ihn zu und begrüßte ihn händeschüttelnd. Er hatte zwar Sicherheitsbeamte neben sich, aber kein einziger dieser versuchte, mich zu behindern. Polizei war weit und breit nichts zu sehen.

Dieses Land war Westdeutschland und nannte sich offiziell “Bundesrepublik Deutschland”

Was keiner der damals anwesenden Bürger aus der Bonner Republik (BRD) und der DDR, die zu tausenden an diesem Marsch zur Gedächtniskirche teilnahmen, aber und auch keiner der Politiker und aus aller Welt angereisten Medien ahnte: Dieser angeblich glücklichste Tag der deutschen Geschichte, der Tag der bis Mauerfalls, sollte die letzte Phase eines freien Westdeutschlands sein und den Beginn des Aufbaus einer gesamtdeutschen kommunistischen Diktatur einläuten, wie wir sie heute erleben. 30 Jahre später sollte das Gesamtdeutschland nicht mehr wiederzuerkennen sein. Für die Westdeutschen sollte eine Diktatur beginnen, die sie in ihren schlimmsten Albträumen nicht erwartet hätten. Und die Bürger der DDR sollte nur eine kurze Phase von Freiheit atmen können, die sie in der Zeit der SED Diktatur nicht kannten, um dann die Fortsetzung ihrer 41 Jahre währenden bolschewistischen Diktatur zu erleben, die allerdings noch um ganze Klassen freiheitsfeindlicher sein sollte, es sie es in ihrer DDR-Zeit erlebt haben.

.

Heute im Jahre 2021, gelten im “Gesamtdeutschland” weder Recht, noch Gesetze, noch das Grundgesetz

Es gelten allein die Vorgaben und Vorstellungen der politischen Parteien, die, mit Ausnahme der AfD, sich zu einer diktatorischen All-Parteienallianz zusammengefunden haben und den Souverän, das Volk, faktisch entmachtet haben. Einige Politiker halten sich einmal an verbindliche Gerichtsurteile deutscher Gerichte, so wenig sie sich an Urteile des EUGH halten, die ausdrücklich eine Diffamierung und Sonderbehandlung von Impfunwilligen verbieten.

Im Gegenteil: Die staatlich gelenkte Diffamierung und Verleumdung unbescholtener und unschuldiger Bürger eskaliert immer mehr und immer deutlicher. Alle Bürger, welche ihre kritische politische Meinung gegenüber der Bundesregierung, insbesondere gegenüber der Politik der Abschaffung der Deutschen und Deutschlands durch unbegrenzte Masseneinwanderung äußern, wurden seit langem schon als “Rechte” oder “Rechtspopulisten” verunglimpft, werden nun aber immer öfters schon pauschal und ohne irgendeine rechtmäßige Begründung als Rechtsextreme und Fremdenfeinde angeprangert. Schon bei den Ereignissen in Chemnitz wurden die Bundesbürger in schamloser Weise belogen, betrogen und meinungsmanipuliert. Es wurden Szenen einer angeblichen Hetzjagd inszeniert, und politische Akteure wurden auch dafür bezahlt, daß sie Hitlergrüße zeigen und sich auch sonst rechtsradikal benehmen. Der derzeit amtierende Verfassungsschutzpräsident Maßen hatte mit seiner Analyse zweifellos Recht und wurde nur aus politischen Gründen von seinem Amt entfernt. Ein offenes und besonders peinliches Schuldeingeständnis unserer Regierung. (Quelle)

.

Parteien und Politiker wurden zu Todfeinden ihres eigenen Volks

Man erinnerte sich an Heinemann und den gewaltigen Unterschied zu den beiden letzten Bundespräsidenten. So sagte Joachim Gauck in seiner legendären Weihnachtsansprache 2012*: “Sorge bereitet uns auch die Gewalt in U-Bahn-Höfen oder auf Straßen, wo Menschen auch deshalb angegriffen werden, weil sie schwarze Haare und eine dunkle Haut haben.” – und drehte die Realität damit auf den Kopf: Denn in jener Zeit waren es ausschließlich Immigranten aus islamischen Ländern, die deutsche Staatsbürger in den U-Bahnhöfen Angriffen und sie sogar vor ein fahrende U-Bahn zu. Dann ausschließlich islamische Immigranten, die in Bussen, U. und S-Bahnen und selbst in Zügen der Deutschen Bahn deutsche Staatsbürgerangriffen, schwer verletzten und in vielen Fällen auch töten.

* Gauck fordert mehr Solidarität, Die Zeit, 24. Dezember 2012

Und es war Frank-Walter Steinmeier, der am 7. Mai 2017 die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Israel besuchte, wo er sich mit diesen Worten (Zitat) ins Gästebuch eintrug.„Unfassbare Schuld haben wir Deutsche auf uns geladen. Hier an diesem Ort wird Erinnerung ganz Schmerz, Trauer und Scham. In Verantwortung für das, was geschehen ist, stehen wir fest an der Seite Israels und arbeiten für eine gemeinsame Zukunft“, mit keinem Wort die führende Rolle der Juden* bei der Initiierung der beiden Weltkriege erwähnte und auch kein Wort zu der unfassbaren Äußerung des ehemaligen Generalmajors der Israelischen Streitkräfte und Befehlshabers der Israelischen Luftstreitkräfte, Eitan Ben Elijahu, sagte, der 2015 die nukleare Zerstörung des Irans und Deutschlands gefordert hatte: “Zwanzig, dreißig Atombomben auf Berlin, München, Hamburg, Nürnberg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Dortmund und so weiter, um sicherzustellen, dass die Arbeit erledigt wird. Und das Land wird für tausend Jahre ruhig sein”, schrieb er in der “Times of Israel” Quelle. Kein einziges mir bekanntes deutsches Medium und kein einziger mehr bekannter Politiker, einschließlich der AfD, hat diese unfassliche Völkermorddrohung gegen zwei Staaten, vor allem aber gegen Deutschland, durch einen führenden israelischen Militär auch nur mit einem einzigen Wort thematisiert.

* “Selbst wenn Hitler den Krieg, der ihn vernichten würde, im letzten Moment vermeiden wollen würde, wird er trotz seiner Wünsche gezwungen sein, Krieg zu führen.” Emil Ludwig Cohen, The New Holy Alliance, Strassburg 193) Quelle: Gerard Menuhin: Wahrheit sagen, Teufel jagen, S. 117



“Der zweite Weltkrieg dient zur Verteidigung des fundamentalistischen Judaismus.” 8. Oktober 1942, Chicago Sentinel, Rabbi Felix Mendelsohn



“Die deutsche Rasse muß vernichtet werden, darüber besteht gar kein Zweifel.”

AIsaak Sallbey, am 11. Februar 1922 in “Der Türmer”, zit.n. “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus”, siehe oben, S. 119 und “Die Erbschaft Moses” von Joachim Kohln, S. 3

Auszug aus dem folgenden brillanten Artikel von Max Erdinger, der sich mit der Frage beschäftigt, wer der Souverän in einem demokratischen Staat ist und welche Aufgabe, ja Pflicht dem Souverän zukommt. Zitat:

“Was sich einwandfrei beweisen läßt, ist, daß das Grundgesetz das Volk als den tatsächlichen Souverän vorschreibt. Das Grundgesetz schreibt nicht vor, daß sich das Volk für den Souverän zu halten hat. Das Volk hat gefälligst der Souverän zu sein, ob es will oder nicht. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das Grundgesetz gilt für das gesamte Volk, nicht nur für Judikative und Exekutive. Das Volk hat die grundgesetzliche Pflicht, der Souverän zu sein. Konkret stellt sich also die Frage, wozu genau der Souverän verpflichtet ist, um eine solche Figur ins Kittchen zu bringen, anstatt sich ihren Anmaßungen zu beugen. Ein Ordnungsruf reicht da nicht mehr aus. Es spielt gar keine Rolle, ob das dem Souverän gefällt oder nicht, weil das Grundgesetz kein Recht des Souveräns auf Feigheit und Bequemlichkeit kennt.



Der Souverän muß diese Regierung stürzen und sie zur Rechenschaft ziehen. Das kann er sich nicht aussuchen. Es ist seine Pflicht – und Altbundespräsident Heinemann ist sein Zeuge. Wenn er dieser Pflicht nicht nachkommt, hat er selbst dafür gesorgt, daß er eben nicht mehr der Souverän ist und auch nie wieder werden wird.” Max Erdinger, 21. Dezember 2021, in: “Bundespräsident: Widerstand wird Pflicht”

.

Bundespräsident: Widerstand wird Pflicht

Von Max Erdinger – 21. Dezember 2021, https://ansage.org/bundespraesident-widerstand-wird-pflicht/

Dr. Gustav Heinemann (1899-1976), dritter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland

„Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet.“

Dr. Gustav Heinemann (1899-1976), dritter Bundespräsident von 1969 bis 1974. Kurz vor Ende seiner Amtszeit gründete Heinemann die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte.

Wenn der Bürger also schon das Recht und die Pflicht hat, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er nur glaubt, daß sie demokratische Rechte mißachtet, wozu hat er dann das Recht und die Pflicht, wenn er genau weiß, daß die Regierung demokratische Rechte mißachtet? Dann muß er wohl das Recht und die Pflicht haben, einer solchen Regierung Widerstand zu leisten. Ob die Regierung demokratische Rechte mißachtet, hängt nicht an der Frage, was ein Präsident des Bundesverfassungsgerichts dazu meint, sondern daran, ob sie demokratische Rechte mißachtet. Diese Rechte sind festgelegt im Grundgesetz. Es ist so formuliert, daß es jeder Lesekundige von durchschnittlicher Bildung verstehen kann, ohne auf Interpretationen aus interessengeleiteten Kreisen angewiesen zu sein. Das Grundgesetz steht nicht im Dienste des Bundesverfassungsgerichts, sondern das Bundesverfassungsgericht im Dienst am Grundgesetz. Wer das Grundgesetz also liest, der glaubt im Dezember 2021 nicht mehr nur, daß die Regierung demokratische Rechte mißachtet, sondern der weiß das.

Wer einmal lügt…

„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er die Wahrheit spricht”, heißt eine alte deutsche Volksweisheit. Daraus ergibt sich, daß ein Trottel sein muß, wer jemandem glaubt, der nicht nur einmal gelogen hat, sondern andauernd lügt. Das Altparteienkartell, aus dem heraus sich die Regierung rekrutiert, ist ein regelrechtes Lügenkartell. Das ist keine Behauptung aus dem Blauen heraus, keine subjektivistische Meinung, sondern eine feststehende Tatsache, weil sie sich beweisen läßt. Wer sich von notorischen Lügnern regieren läßt, ist nicht Souverän, sondern Untertan. Das Grundgesetz wiederum ist das Grundgesetz eines demokratischen und freiheitlichen Rechtsstaates und nicht das Grundgesetz einer Lügenmonarchie oder einer Gesinnungsdiktatur. Das Volk ist Souverän, nicht Untertan.

Was Lüge und was Wahrheit ist, hängt wiederum nicht an einer individuellen Meinung zu dem, was wohl Lüge und was wohl Wahrheit sei, sondern an der einen Realität. Daß es „die eine Realität“ nicht gebe, da jeder Mensch sich seine eigene konstruiere, ist nichts weiter als ein sozialpsychologisches Postulat. Es handelt sich um das 1. Axiom der Sozialpsychologie und ist schon deswegen ein Postulat von Trotteln für Trottel, weil es für sich beansprucht, genau die eine Realität zu beschreiben, deren Existenz es bestreitet. Ein Trottel wiederum kann niemals souverän sein. Es gibt keine souveränen Trottel, weil sie sich von jedem austricksen lassen müssen, der nur ein klein wenig intelligenter ist als sie selbst. Das 1. Axiom der Sozialpsychologie ist im Grunde ein Selbstermächtigungspostulat von Sozialpsychologen, das implizit die Behauptung transportiert, daß zwar jeder sich seine eigene Realität konstruiere, außer eben der Sozialpsychologe. Krasser: Der Sozialpsychologe behauptet mit dem 1. Axiom der Sozialpsychologie, daß es das, was er als existent bestreitet, dennoch gibt, und daß er als einziger wüsste, was es ist: Die eine Wahrheit. Wahrheit ist ein Synonym für Realität.

Der Selbstbetrug

Im Dezember 2021 ist Folgendes das Grundproblem: Kaum ein Teil des Souveräns traut sich noch, sich hinzustellen und zu behaupten, er kenne die Wahrheit über die Lügenmonarchie resp. die Gesinnungsdiktatur. Er jammert nur herum, daß er eben auch „seine Meinung“ habe, und daß seine Meinung gefälligst so viel zu gelten habe wie jede andere. Das ist das Resultat einer Vermischung von Wahrheit und Lüge zu „Meinung“, gewürzt mit der hübschen Überzeugung, die „Meinungsfreiheit“ sei geeignet, Tatsachen zu beschreiben oder zu schaffen. Tatsache ist aber etwas anderes. Tatsache ist, daß sich der trottelige Untertan, der sich wegen der Gleichberechtigung der Meinungen in der „Meinungsfreiheit“ für den Souverän hält, obwohl er von einer Existenz als Souverän so weit entfernt ist wie die Sonne vom Mond, schlicht und einfach weigert, sich selbst zu erkennen, weil er instinktiv weiß, daß er letztlich nicht so gut aussehen wird, wie er gern aussehen würde. Der Trottel hat einen fatalen Hang zum Selbstbetrug. Wenn er sich nicht als Untertan begreifen will, weil er glaubt, die Rolle des Souveräns sei kleidsamer, dann konstruiert er sich eben seine eigene Realität. In der begreift er sich dann als Souverän und glaubt, alles sei in Butter. Insofern stimmt das 1. Axiom der Sozialpsychologie wieder. Allerdings ändert das noch immer nichts an der Tatsache, daß die Dinge sind wie sie sind, und daß die Frage danach, wie sie sind, nicht davon abhängt, welche Meinungen es dazu gibt. Wenn sich Sachverhalte beweisen lassen, dann ändern Meinungen gar nichts.

Was sich einwandfrei beweisen läßt, ist, daß das Grundgesetz das Volk als den tatsächlichen Souverän vorschreibt. Das Grundgesetz schreibt nicht vor, daß sich das Volk für den Souverän zu halten hat. Das Volk hat gefälligst der Souverän zu sein, ob es will oder nicht. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das Grundgesetz gilt für das gesamte Volk, nicht nur für Judikative und Exekutive. Das Volk hat die grundgesetzliche Pflicht, der Souverän zu sein. Trotteltum, das aus sich heraus Souveränität ausschließt, ist in diesem Zusammenhang illegal. Verfassungsbruch kann also nicht nur von der Exekutive und der Judikative begangen werden, sondern auch von einem Volk, in welchem die Meinung vorherrscht, der Einzelne dürfe sich aussuchen, ob er der Souverän sein will oder nicht – und daß das unter seiner „persönlichen Freiheit“ zu rubrizieren sei. Daß die Weigerung des Trottels, sich zu verhalten wie der Souverän, strafrechtlich nicht geahndet wird, beweist nicht etwa, daß kein verfassungswidriges Vergehen vorliegt, sondern es legt nahe, daß diese Weigerung gern gesehen ist bei denjenigen, die schon den Staatsanwaltschaften gegenüber weisungsbefugt sind – ein schwerer Konstruktionsfehler übrigens, an den Vorschriften zur Gewaltenteilung logisch leicht nachzuweisen – weil die Weigerung des Trottels, sich verpflichtend als den Souverän zu begreifen, den Ambitionen und Interessen einer lügenmonarchischen Regierung von Gesinnungsdiktatoren in die Hände spielt.

Die Illusion

Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei der Bundesrepublik Deutschland praktisch um die Illusion eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates. Das ändert aber nichts daran, daß sie genauso real ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat zu sein hat, ganz egal, was sie in der Praxis tatsächlich ist. Der einzige, der durchsetzen könnte, daß die Bundesrepublik zu dem wird, was sie zu sein hätte, praktisch aber nicht ist, wäre der Souverän, das Volk also. Wahlen reichen dazu nicht aus, weil schon die Wahlen nichts anderes sind, als das Wählen aus einer Vorauswahl, die der Souverän selbst nicht getroffen hat. Die Vorauswahl erledigen Parteien. Wen die nominieren, der steht dann zur Wahl. Die Parteien sind aber nicht der Souverän. Warum irgendwann der Begriff „Volkspartei“ eingeführt wurde, ist recht einfach zu erklären: es handelt sich um die Vermischung der Begriffe „Partei“ und „Volk“, von dem die sogenannte Volkspartei profitiert resp. deren Funktionäre, nicht aber das Volk. Daß dem so ist, wird klar ersichtlich, wenn von zwei oder mehr „Volksparteien“ die Rede ist. Es gibt nur ein Volk. Wenn also „Volkspartei“, dann höchstens eine. Wenn höchstens eine, dann auch höchst überflüssig, weil das Volk selbst Partei wäre. Realiter ist es wohl so, daß die Bundesrepublik weder ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat noch eine Parteiendemokratie ist. Das ändert aber nichts daran, daß es ein Grundgesetz gibt, das für jeden gilt. Dort sind nicht nur die Bürgerrechte festgeschrieben, sondern auch die Bürgerpflichten. Meinungen dazu sind erläßlich.

Gustav Heinemann wusste das. „Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet.” Ganz klar: Nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht. Und es ist nur logisch, daß das umso mehr gilt, wenn der Bürger nicht nur glauben kann, daß die Regierung demokratische Rechte mißachtet, sondern wenn er das ganz genau wissen muß. Im Dezember 2021 muß er. Der Bürger ist schließlich kein Vogel Strauß.

Ganz konkret

Um es volkstümlich zu sagen: Die Regierung lügt, wenn sie das Maul aufmacht. Sie hat auch gar keine andere Wahl mehr. Sie muß lügen, da bekanntlich schon eine Lüge die nächste erzwingt, um hinauszuzögern, als Lügner identifiziert zu werden. Und ebenfalls erzwingt das fortgesetzte Lügen, daß jede neue Lüge immer noch einen Zacken grotesker ausfallen muß als die vorherige. Ab einem gewissen Punkt ist es dann so weit, daß eine ganze Nation in einem einzigen Lügengebäude haust. Wenn der Souverän wegen der unrühmlichen Rolle, die er selbst dabei spielt, das nicht wahrhaben will, dann läßt er sich eben von einer Lügenbande regieren und fängt an, die Lügen dieser Bande zu entschuldigen. Das dient dem Erhalt seiner Eigenwahrnehmung. Er versucht, seine erbärmliche Situation zu rationalisieren – und dann wird es endgültig gar völlig bizarr. Wie bizarr, zeigt ein Artikel in der „Welt“ vom heutigen Tage. Einer der notorischsten Zwangslügner im System spricht sich für Bußgelder bei „Verstoß gegen eine mögliche Impfpflicht” aus.

Der Mann muß Langeweile gehabt haben. Anders ist nicht zu erklären, daß er sich mit Fragen beschäftigt, die sich im Augenblick nur eventuell – und ganz sicher nur in seinem eigenen Interesse – stellen könnten. Das ist ungefähr so, wie am Montag den Bestatter zu kontaktieren, um alles geregelt zu haben für den möglichen Tod am Dienstag. Woher die Dringlichkeit, wenn man nicht davon ausgeht, daß man nur noch einen Tag zu leben hat? Wieso beschäftigt sich ein nachweislicher Lügner mit Fragen, die sich auf eine Möglichkeit beziehen? Und läge irgendwer daneben, der behauptet, daß der Lügner in Wahrheit ausgesagt hätte, daß es eine Impfpflicht geben wird – und daß er gewillt ist, sie unter allen Umständen auch durchzusetzen? Ich denke, das ist das, was unser feiner Herr Bundesjustizminister, Dr. Marco Buschmann, vom „Fußpilz des Parlamentarismus“ (FDP) tatsächlich gesagt hat: Es wird eine allgemeine „Impfpflicht“ geben, die realiter ein Impfzwang sein wird, und daß er Erzwingungsmittel gebrauchen wird, um den Souverän dahin zu bringen, sich am Verfassungsbruch zu beteiligen, obwohl der Souverän laut Heinemann dazu verpflichtet wäre, genau einen solchen Verfassungsbruch zu verhindern.

Rechtsstaatsfeindlicher Narrativ

Konkret stellt sich also die Frage, wozu genau der Souverän verpflichtet ist, um eine solche Figur ins Kittchen zu bringen, anstatt sich ihren Anmaßungen zu beugen. Ein Ordnungsruf reicht da nicht mehr aus. Es spielt gar keine Rolle, ob das dem Souverän gefällt oder nicht, weil das Grundgesetz kein Recht des Souveräns auf Feigheit und Bequemlichkeit kennt. Der Souverän muß diese Regierung stürzen und sie zur Rechenschaft ziehen. Das kann er sich nicht aussuchen. Es ist seine Pflicht – und Altbundespräsident Heinemann ist sein Zeuge. Wenn er dieser Pflicht nicht nachkommt, hat er selbst dafür gesorgt, daß er eben nicht mehr der Souverän ist und auch nie wieder werden wird.

Diese ganze Pandemiegeschichte ist nicht mehr als ein zielführendes Narrativ zur Abschaffung des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates mithilfe eines auf ein Konstrukt zielenden, tatsächlichen Infektionsschutzgesetzes außerhalb der einen Realität. Die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist notwendig, um etwas anderes zu installieren, das eben nicht mehr dem Souverän dient. Der Souverän hat den Krieg erklärt bekommen von seiner eigenen Regierung. Er befindet sich in einer Machtprobe und muß den Aufstand der Regierung gegen die freiheitlich-demokratische Ordnung mit allen Mitteln niederschlagen. Historisch betrachtet darf man das durchaus als das erzwungene Endspiel bezeichnen. In diesem Endspiel zeigt sich, ob der Souverän die „Eier“ hat, sich seiner Versklavung innerhalb eines gigantischen Lügengebäudes zu entziehen und danach sicherzustellen, daß es kein Politiker mit Eierstöcken jemals mehr wagen wird, sich an seiner Versklavung auch nur zu versuchen. Konkret ist festzustellen, daß die Regierung bei der Wahl ihrer Mittel zur Abschaffung von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat die ihr vom Souverän bedauerlicherweise verliehene Macht auf ihrer Seite hat. Das einzige, was der Souverän dem entgegensetzen kann, ist seine schiere Masse und die Hoffnung, daß sich die Machtmittel der Regierung ihrem Mißbrauch durch die Regierung verweigern.

Die Sicherheitskräfte

Deshalb ist es dringend notwendig, daß der Souverän bei den gegenwärtig stattfindenden „Spaziergängen“ und Demonstrationen nicht nur auf sich und seine Rechte verweist, sondern zugleich auch an die Sicherheitskräfte im Land appelliert, zur Besinnung zu kommen und sich auf die Seite des Souveräns zu stellen. Geimpfte und Ungeimpfte müssen zusammenhalten, anstatt sich von der propagandistischen Hetzmeute der Regierung auseinanderdividieren zu lassen. Deshalb dürfen sie die Sicherheitskräfte auch nicht diffamieren. Sie sind eigentlich nicht die Feinde des Souveräns und es wäre unklug, sie sich zu Feinden zu machen. Vielmehr müssen sowohl der geimpfte als auch der ungeimpfte Souverän wissen, daß es auch innerhalb der Sicherheitskräfte Gewissensnöte gibt, und daß sie Verständnis für diese Nöte brauchen. Es ist ein Jammer, wenn man sich vorstellt, daß es der Regierung in dieser gesinnungsdiktatorischen Lügenmonarchie gelingen könnte, Bürger in Uniform, die sich ursprünglich in den Dienst am Souverän und seinem Grundgesetz gestellt hatten, als Schutzschild für sich selbst und ihre finsteren Absichten zu mißbrauchen.

Daß es Mißbrauch ist, der dieser Tage massiv forciert wird, läßt sich schon an den vorhandenen Daten ablesen, die aus Gründen der für den Regierungsputsch aufrecht zu erhaltenden Illusion eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates in der angeblichen Demokratie noch immer zur allgemeinen Kenntnisnahme bereitgehalten werden müssen. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) scheint sich seit drei Monaten aus dieser ganzen Showveranstaltung zurückgezogen zu haben. Die letzte Stellungnahme von dort stammt aus dem Monat September. Vorher gab es monatlich mindestens eine.

Die sogenannte Omikron-Variante berechtigt mitnichten zur Verschärfung irgendwelcher Maßnahmen. Vielmehr ist sie wegen des harmlosen Krankheitsverlaufs nach einer Infektion dazu geeignet, alle Maßnahmen aufzuheben. Die Omikron-Variante stützt noch nicht einmal mehr das zielgerichtet installierte Narrativ. Aus Südafrika, wo sie angeblich herkommt, ist in der vierten Woche ihrer Existenz zu berichten, daß die Infektionsrate zwar einen steilen Anstieg aufweist, daß allerdings die Erkrankungsrate nahe an der Nullinie verläuft. Am Strand von Durban tummeln sich die Südafrikaner bei hochsommerlichen Temperaturen dieser Tage in – hüstel – hellen Scharen. Nichts spricht für die Existenz einer Krankheits-„Pandemie“. Und welche Viren die Leute in ihren Körpern mit sich herumschleppen, ist ohne ein alarmierendes allgemeines Krankheitsgeschehen völlig uninteressant.

Und dann: Omikron

Diese „Pandemie“ wurde als geopolitisches Instrument zur Neuordnung der Weltwirtschaft herbeidefiniert und in der Folge dann durch eine beispiellose Testorgie ohne jede Relevanz als Konstrukt in der Irrealität in den Köpfen des Souveräns als „tatsächlich existent“ installiert. Der „Impfstoff“ mitsamt seiner angehängten Orgie an Wiederholungsimpfungen schaffte evident einen Zeitgewinn für die Regierungen, den sie zur Realisierung ihrer dieser „Pandemie“ zugrunde liegenden, tatsächlichen Ziele (Great Reset) brauchen. Das droht aufzufliegen und die Verantwortlichen für diesen größten Betrug der Neuzeit werden immer nervöser, je mehr ihnen die Kontrolle über jene veröffentlichte Datenlage entgleitet, deren Veröffentlichung sie nicht verhindern können, weil sie mit ihr die Illusion eines immer noch vorhandenen Rechtsstaates aufrechterhalten müssen. Denken „wir“ an den dritten Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Tun „wir“, was unsere Pflicht ist. Zwingen „wir“ diese Regierung zur Kapitulation und vertrauen „wir“ darauf, daß „wir“ nicht allein sind. In den USA verläuft die Entwicklung ganz ähnlich. Außerdem gilt es, die Regierungen in der EU daran zu hindern, sich durch die Flucht in einen ebenfalls konstruierten Krieg mit Russland aus jener Verantwortung zu ziehen, der sie sich in Sachen „Pandemie“ und Schleifung unveräußerlicher Grundrechte zu stellen haben werden. Das Kriegsrecht käme den Herrschaften nämlich gerade sehr gelegen.

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer jemandem glaubt, der andauernd lügt, ist ein Trottel. Die Regierung lügt andauernd. Seien „wir“ kein Trottel. Wir leben im Augenblick, in der Zukunft nur theoretisch. Seien wir mutig (siehe Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte)! Folgen wir dem dritten Bundespräsidenten unserer von Lügnern und Wortbrüchigen in den Dreck getretenen Bundesrepublik und ihrem Grundgesetz. Es geht ums Ganze. Widerstand auf allen Ebenen!

.

Nachwort:

Aufruf zum totalen Widerstand gegen die Berliner Diktatur durch einen in den USA lebenden Auslandsdeutschen

Als in Deutschland geborener Amerikaner rufe ich die Deutschen basierend auf dem First Amendment der amerikanischen Verfassung zum Widerstand nach Artikel 20(4) Grundgesetz zum totalen Widerstand auf.

Nehmt Euch das Gewaltmonopol – ALLE Gewalt geht vom Volk aus. Verhaftet alle Politiker. ALLE. Jeder, der mitmacht ist Täter. Alle im Bund. Alle in den Ländern. Alle auf kommunaler Ebene. Ihr seid Viele. Die sind nichts. Ruft eine verfassunggebende Versammlung ein. Verbietet alle Parteien. Zerstört das gesamte Unterdrückungssystem des Staates mit JEDEM Teil.

Versteht den Inhalt von Artikel 20(4) Grundgesetz, dem Fragment, das zu einer Verfassung führen soll. Ihr MÜSST Widerstand leisten. Es ist wunderbar, wenn Ihr friedlich erfolgreich seid. Aber der Artikel 20(4) verlangt dies nicht. ALLE Mittel sind im Widerstand erlaubt, wenn sie geboten sind. Und mittlerweile sind alle Mittel geboten!

Habt keine Angst vor den Terroristen des Systems, die sich “Polizei” nennen. Es sind keine Menschen, die Euch schützen, es sind Söldner und verachtenswerte Schergen der Diktatur. Verachtet sie, bekämpft sie. Es ist der Ausschuss der Gesellschaft, kein Mensch mit Anstand und Charakter macht diesen Job!

Liebe Menschen, versteht es endlich: Ihr seid im Krieg! Verteidigt Euch, verteidigt Euer Land oder geht! Ich empfehle zu gehen, denn die Idiotendichte ist in Nordkorea 2.0 derzeit einfach zu hoch. Denen, die bleiben wollen / müssen biete ich gerne meine Hand um aus dem freien Amerika diese Diktatur zu bekämpfen. Du kannst mir schreiben an widerstand@grenzenlos-leben.com

„A man who won’t die for something is not fit to live.“ (“Ein Mann, der nicht für etwas sterben will, ist nicht lebensfähig.”)

Martin Luther King

Quelle: https://t.me/GrenzenlosLeben/2822

***

