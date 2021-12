Widerstand gegen kriminelle Impfpolitik der Bundesregierung wächst: Pastor Tscharntke: “Das ultimative Böse”- Bürgermeister von Teuchern: “Keine Demokratie mehr”

Von Michael Mannheimer, 27. Dezember 2021

Deutschland im Würgegriff des rotgrünen Faschismus: Versagt unser Widerstand, ist es für immer aus mit jeder Art von Freiheit

“Deutschland hat sich binnen dreier Jahrzehnte dank der massiven gesellschaftlichen Einflussnahme der 68er Generation und dank ihres überaus erfolgreichen Marsches durch die Instanzen von einem funktionierenden demokratischen System zu einer linksgrün dominierten Gesinnungsdiktatur gewandelt, in dem nicht mehr das gilt, was wahr ist, sondern nur das, was politisch korrekt ist.” Michael Mannheimer, 8. November 2011 in “Die historischen Wurzeln des grünen Faschismus” (Quelle).

Grüner OB fordert faktische Todesstrafe für Impfverweigerer

Grüner Faschist Boris Palmer

Wie weit dieser grüne Faschismus inzwischen gediehen ist, zeigt sich am Oberbürgermeister von Tübingen, der nichts Geringeres als die Todesstrafe für Impfverweigerer fordert. Der Grüne Boris Palmer rief zum totalen Krieg gegen die Impf-Gift-Verweigerer aus. Palmer will die Impfpflicht nicht nur mit Beugehaft und Bußgeld durchsetzen, sondern auch noch durch Entzug von Rente und Pension. Das bedeutet, zu Ende gedacht, die Bestrafung von Impfverweigerern mit dem Hungertod.

Grüne sind in Wahrheit lupenreine Faschisten

Bei den Grünen zeigt sich Menschenverachtung und das ultimativ Böse in Reinstkultur. Schon im Jahr 1982 (!) beschrieb die deutsche Journalistin Helga Zepp-LaRouche die Grünen wie folgt:



“Die „grüne Bewegung“ ist eine faschistische Bewegung. Die absolute Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, auch wenn sich diese in der Mehrheit befinden, die Betonung des „gesunden Volksempfindens“, die mystische Verehrung der Natur, die romantische Weltflucht bis zum vorindustriellen Leben auf der Ökofarm, die Verherrlichung eines übersteigerten rauschhaften Lebensgefühls, der dionysische Charakter der Rock- und Drogenkultur dies alles sind ganz typische Merkmale einer faschistischen Massenbewegung.“ Helga Zepp-LaRouche: “Die historischen Wurzeln des grünen Faschismus”, 29 März 1982

http://bueso.de/artikel/historischen-wurzeln-des-gruenen-faschismus

Einer der ersten Grünen-Bundestagsabgeordneten war Nazi und SA-Mitglied

Ihre Worte waren aus heutiger Sicht geradezu prophetisch. Kaum jemand etwa weiß, dass Werner Vorgel, ehemaliges Mitglied der Nazi-Partei und ihrer SA-Sturmtruppen, „1983 zu den ersten gewählten Mitgliedern der Grünen im Bundestag gehörte“. Nachdem die Medien Vogels Hintergrund offen legten, gab er sein Bundestagsmandat auf. Führende Grünen-Politiker hatten damals nichts gegen Vogels Parteimitgliedschaft einzuwenden hatten. (Quelle). Und ebenfalls ist den wenigsten bekannt, dass die Grüne Landeschefin Sandra Detzer (BaWÜ) die pseudodemokratische Maske ihrer Partei Maske fallen ließ und ganz offen die despotische hässliche Fratze der Grünen zeigte. 20.11.2021 sagte sie in “Die Welt”: “Wo wir Grünen an die Schalthebel der Macht kommen, werden wir nicht mehr verhandeln”. Wenn es noch eines Beweises für die totalitäre Denke der Grünen bedurft hätte, dann ist er mit dieser Aussage gegeben.

Grüne an der Front, was die Forderung eines allgemeinen Impfzwangs anbelangt

Quelle: https://www.anonymousnews.org/2021/12/25/protest-linke-pharmakonzerne/

Heute haben die Grünen und Linken die Macht in nahezu allen Parteien und sonstigen staatlichen und sozialen Großgruppierungen (Kirchen, Medien, Justizapparat) übernommen. Grüne und Linke dominieren so gut wie sämtliche öffentlichen relevanten Themen, obwohl sie keinesfalls die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Sie haben weite Teile der Politik und so gut wie die gesamte Medienlandschaft komplett in ihrer Hand und dominieren heute über ihre einseitig veröffentlichte Meinung die Meinung der Öffentlichkeit in einer Form, wie man es sonst nur von Diktaturen wie dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus kannte. Wer nicht gegen Kernkraft, gegen den Transrapid, gegen Stuttgart 21 ist, wird genauso dämonisiert und in die faschistische Ecke gestellt wie umgekehrt Menschen, die in der von den Linksgrünen favorisierten Multikulti-Gesellschaft nicht zu leugnende Probleme erkennen und diese verbalisieren. Doch nirgendwo zeigt sich der grüne Faschismus derzeit deutlicher als an ihrer Forderung für einen allgemeinen Impfzwang:

.

Prediger Pastor Tscharntke zum Impfzwang der Grünen und Altparteien:

“Das ist totale Existenz- und Vernichtungskrieg”

Transkription von Michael Mannheimer

“Wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben”. Auch wenn es im neuen Jahr für manchen auch existenziell aufgrund des aktuellen Terrors und Wahnsinns und des Bösen. Ich denke gerade mal auch an das Tübinger “OBle” Palmer (MM; Das ist schwäbische Mundart). Man fragt sich, was haben sie dem ins Glas getan? Dreht völlig am Rad. Weiß nicht, wie weit Ihr´s mitgekriegt habt: Will die Impfpflicht nicht nur mit Beugehaft und Bußgeld durchsetzen, sondern auch noch durch Entzug von Rente und Pension. Das ist der totale Krieg gegen den Impfverweigerer. Das ist der totale Existenz- und Vernichtungskrieg.

Geht rechtlich natürlich überhaupt nicht. Selbst einem Schwerverbrecher kann man die Existenzgrundlage entziehen, auch der hat Anspruch auf sein täglich Brot. Aber der Impfverweigerer laut Boris Palmer nicht mehr. Da sieht man, wie das ultimativ Böse in den Wahnsinn treibt. Das ist reiner Wahnsinn. Das setzt das normale menschliche Denken komplett aus. Das ist auch Menschenverachtung in Reinstkultur.

Wie Menschen, die sowas von sich geben, überhaupt noch aufstehen und in den Spiegel sehen können und nicht vor Ekel das große Kotzen über sich selber kriegen, das ist eine große Frage. Wie kann das sein? Was passiert hier? Da ist Menschsein ans Ende gekommen. Das ist purste, satanische Unmenschlichkeit! Und er ist nicht einzige.”

.

Bürgermeister von Teuchern:

“Die rote Linie ist überschritten, demokratische Verhältnisse sehe ich nicht mehr.”

Marcel Schneider, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Teuchern in Sachsen-Anhalt, sagte am 10. Dezember bei einer Demonstration gegen Corona-Zwangsmaßnahmen folgendes:

»Nicht alles, was ihr sagt, teile ich. Aber in vielen Punkten habt ihr Recht: Die rote Linie ist überschritten, demokratische Verhältnisse sehe ich nicht mehr...»Ich will aber auf zwei Dinge auch aufmerksam machen, die letztlich zu dem Problem, das wir haben, nämlich der Überlastung unserer Krankenhäuser geführt hat.« Er hat extra noch einmal nachgeschaut, ob das, was in seiner Erinnerung geblieben ist, stimmt: »Die Leopoldina hat 2016 gefordert, von den 1.600 Kliniken auf 330 runterzugehen. Das ist die Leopoldina … , die gefordert hat, einen noch härteren Lockdown zu fahren und eine Impfpflicht einzuführen. Das ist die Akademie, die unsere Politiker berät!« Marcel Schneider, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Teuchern in Sachsen-Anhalt, https://t.me/weltgemeinschaft/63

Und sofort schritt die deutsche Gesinnungs-Überwachungstruppe ein: Alarmiert ob dieser für einen Bürgermeister unbotmäßigen Worte fragte die dpa gleich bei der Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises an, ob der Mann dies denn dürfe. Antwort laut dpa: »Gegenwärtig wird der Umstand kommunalrechtlich und beamten-dienstrechtlich geprüft«. Wann die Untersuchung abgeschlossen sein werden, sei noch unklar. Und auch ein ehemaliger Unteroffizier der Nationalen Volksarmee empörte sich gegen Bürgermeister. Der linksradikale SPD-Innenexperte Rüdiger Erben kritisierte die Rede Schneiders umgehend. Der frühere Unteroffizier der Nationalen Volksarmee, der nicht direkt gewählt wurde, sondern über die Landesliste in den Landtag von Sachsen-Anhalt gelangte, warf dem Bürgermeister vor, er habe seine Aussagen »unter ausdrücklicher Nennung seiner Amtsbezeichnung« getätigt. Dies sei ein »Ritterschlag für Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger«. Nach zahlreicher Kritik am Aufritt Schneiders antwortete dieser auf Anfrage der MZ, dass er seine Worte anders hätte wählen müssen. Während auch in vielen Städten und Gemeinden Sachsen-Anhalts die Bürger auf die Straßen gehen, fordern die Landtagsfraktionen von SPD und Grüne »klares« staatliches Handeln… (Quelle)

Da sieht man, wer in Deutschland das Sagen hat: Deutschland ist, ich kann es nicht oft wiederholen, ein neobolschewistischer Staat geworden, in dem die Medien (s. oben die “dpa”) mit dem Staat kollaborieren. Und wo ehemalige Stasi und SED-Mitglieder – ohne Wissen der Wähler – per Landesliste automatisch in höchste politische Ämter gehievt werden.



.

Jeder, der die Impfpflicht einführen will, ist ein Völkermörder

Bolschewistische Völkermörder der letzten 100 Jahre sind für den Tod für über 200 Millionen Menschen verantwortlich. Nun führen Neo-Bolschewisten das Massenmorden durch als “Impfung ” getarnte Biowaffen weiter

Zugegeben: der Großteil der 200 Millionen von Bolschewisten ermordet Menschen geht auf das Konto von Stalin Mao und Pol Pot. Doch bereits in wenigen Jahren oder Jahr wenigen Jahrzehnten wird sich dies völlig geändert haben: Denn die Neobolschewisten wie Merkel, Scholz, Kretschmann u.a. sind durch die Bank hinweg radikale Befürworter der mörderischen Impfkampagne des World Economic Forums von Klaus Schwab, hinter dem der Multimilliardär und Satanist Bill Gates mit seiner seit Jahrzehnten vorbereiteten globalen Impfkampagne steht. Diese Impfkampagne ist nicht, wie in den mit der NWO zusammen arbeitenden Massenmedien und den aus dem Mund korrupter Politiker zu hören ist, die versprochene Heilung gegen eine Pandemie die es zu keiner Zeit gegeben hat, sondern umgekehrt: Eine normale Grippe da 2020 von den Globalisten zu einer “Corona-Pandemie” hoch stilisiert wurde, was ausschließlich dem Zweck der Einführung einer weltweiten Massenimpfung diente. Führende Virologe der Welt wie etwa Dr. Coleman aus England oder die führen die US Impf-Expertin Dr. Tenpenny prophezeien, dass jeder Geimpfte ohne Ausnahme früher oder später an dieser genetisch manipulierten Impfung sterben wird, einer Impfung, die in Wahrheit eine Biowaffe zur Reduzierung der Menschheit ist.

Da die deutschen Neo-Bolschewisten um Merkel, Scholz, Kretschmann und anderen dieses globale Vernichtungsprogramm mit allen politischen, polizeilichen und inzwischen sogar militärischen Maßnahmen durchsetzen wollen, werden sie in wenigen Jahrzehnten mehr Menschen auf dem Gewissen haben als die alte Bolschewisten-Garde um Stalin Mau und Paul Pott insgesamt zu verzeichnen hatten. Für neue Leser sei hier noch einmal betont: Alle meine Aussagen auf meinem Blog sind wissenschaftlich fundiert und orientieren sich an den jeweils führenden Wissenschaftler ihres Gebiets auf dieser Welt. Der Großteil der von mir zitierten Wissenschaftler zählt zur absoluten Top-Elite ihres jeweiligen Fachs, nur in sehr seltenen Ausnahmefällen zitiere ich Wissenschaftler ohne internationalen Ruf.

Stalin, Mao, Pol Pot, Merkel und nun Scholz: Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie durch und durch Bolschewisten sind

Bolschewistin Merkel

Merkel als Jung-Bolschewistin

Merkel ist in der stalinistischen DDR sozialisiert worden und war dort im Auftrag der Stasi als inoffizielle Mitarbeiterin unter anderem an der Überwachung des Dissidenten Robert Havemann tätig. Havemann war Professor für physikalische Chemie an der Berliner Humboldt-Universität und forderte einen ideologiebefreiten Unterricht an den wichtigsten naturwissenschaftlichen Fächern der DDR-Unis. Das allein machte ihn zum Staatsfeind Nummer 1 der DDR. Merkel oblag die Überwachung seines Hauses. 1976 verhängte das Kreisgericht Fürstenwalde einen unbefristeten Hausarrest gegen Havemann auf seinem Grundstück in Grünheide – und ganze 200 Stasi-Agenten waren auf das Grundstück angesetzt, wo Havemann seit 1976 mit einem gekappten Telefonanschluß zu leben hatte. Ziel war, ihn von jeder Kommunikations- und Bewegungsmöglichkeiten abzuschneiden:

Erinnert das nicht frappierend an den faktischen Hausarrest, dem die meisten heutigen Deutschen in den Zeiten des illegalen, kriminellen und, wie fast alle Virologen sagen, völlig sinnlosen Lockdowns unterzogen werden? 1979 war Merkel die Leiterin der 200 Stasi-Agenten bei der Einsperrung Havemanns. 50 Jahre später war sie jene Person, die die Einsperrung des ganzen 83-Mio.-Volks der Deutschen befehligte und überwachen ließ.

Merkel hatte beste Verbindungen zu Honecker und wurde von diesem nach dem Mauerfall-Fake (der auf eine Idee von Honecker zur friedlichen Übernahme der BRD durch die kleinere DDR zurückgeht) Sie wurde von Honecker persönlich als trojanisches Pferd der SED auserkoren, die ehemals demokratische Partei CDU zu übernehmen und in eine neobolschewistische Partei zu transformieren. Über diesen Plot, der unter anderem auch vom KGB ersonnen wurde, habe ich bereits mehrere Artikel in Vorbereitung und werde diese zu gegebener Zeit veröffentlichen.

Neo-Bolschewist Scholz

Olaf Scholz als Juso-Vorsitzender

Olaf Scholz wiederum war in den 80ern glühender Marxist und gehörte dem Stamokap-Flügel* der Linksextremisten an. Nur wenige wissen, dass Scholz als Jungsozialist eine enge Zusammenarbeit mit der kommunistischen Jugendorganisation in der DDR pflegte. Am 23. Mai 1980, empfing der damalige Juso-Vorsitzende Gerhard Schröder erstmals den Chef des kommunistischen Jugendverbandes in der DDR, Egon Krenz, zu einem Besuch in der Bundesrepublik. Damals wurde vereinbart, dass FDJ und Jusos offizielle Beziehungen aufnehmen.

1982 geriet Scholz ins Blickfeld der SED. Zwei Jahre später wurde Scholz stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungsozialisten – womit er auch ins Blickfeld der SED geriet. Denn diese verfolgte damals mit enormem finanziellen, personellen und geheimdienstlichen Aufwand das Ziel, die Bundesrepublik gegen einen NATO-Beschluss in Stellung zu bringen, als Antwort auf die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen ähnliche Waffen auf westdeutschem Territorium aufzustellen.

Die Jungsozialisten bildeten dabei einen wichtigen Hebel, da sie direkt in die regierende SPD hineinwirkten und deutlich glaubwürdiger waren als die kommunistischen Bruderorganisationen in Westdeutschland. Scholz war für die SED besonders interessant, weil sich der damals 24-Jährige nicht nur als vehementer Kritiker der NATO hervorgetan hatte, sondern auch dem marxistischen Stamokap-Flügel der Jusos angehörte.

Zuständig für Jungsozialisten und Scholz war Zentralrat der FDJ Tatsächlich wurde Scholz zu einem wichtigen Verstärker von DDR-Positionen im Vorstand der Jungsozialisten.(Quelle)

* Staatsmonopolistischer Kapitalismus (SMK) oder Staatsmonopolkapitalismus ist eine ursprünglich marxistisch-leninistische Bezeichnung für die Verschmelzung des imperialistischen Staates mit der Wirtschaft – die in dieser Phase nur noch aus dünn maskierten Monopolen bestehe – zu einem einzigen Herrschaftsinstrument unter Führung einer Finanzoligarchie, die in der Endphase des Kapitalismus erfolge; diese Phase sei gegenwärtig erreicht. In der Bundesrepublik Deutschland (nicht aber in der DDR) war hierfür das Kürzel Stamokap gebräuchlich. Daneben wurde auch der Ausdruck „der Kapitalismus in seiner (gegenwärtigen) Endphase“ verwendet. Die Stamokap-These war richtungweisend in den sozialistischen Ländern Europas bis zur Wende 1989/90. Zwar war sie unter westlichen Linken nie unumstritten, doch prägend für Teile der Linken, etwa für Teile der kommunistischen Parteien (DKP, KPÖ) und in den 1970er Jahren bis weit in die Sozialdemokratie hinein. In der Partei Die Linke (vormals PDS) dauert die Theoriedebatte über den Stamokap noch an.

Scholz: “Ich hasse den Kapitalismus”

So soll ( @OlafScholz) den damaligen Juso-Chef Willi Piescyk auf dessen Frage, warum es zwischen beiden so oft kracht, einmal angeschrien haben: „Weil Du den Kapitalismus nicht so sehr hasst wie ich!:

Ein Kanzler sollte eigentlich der Kanzler aller Deutschen sein. Doch Scholz ist ganz offensichtlich nur der Kanzler der Geimpften – und damit kein Kanzler der bewusst zum Tode* verurteilten Deutschen, die das Opfer der Depopulationspolitik der NWO sind, deren Ziel die Dezimierung der 8 Mrd. Menschen auf 500 Millionen ist (ich berichtete mehrfach*). In seiner ersten Regierungserklärung gab Scholz wahrheitswidrig den Ungeimpften Schuld an “zerstörter Vorweihnachtszeit” (Quelle) – und führt damit die von Merkel initiierte totale Spaltung der deutschen weiter fort.

* Corona-Massenimpfungen: In Wahrheit die Umsetzung des größten Völkermords der Menschheitsgeschichte durch die NWO

Englischer Top-Wissenschaftler: “Die im Corona-Impfstoff enthaltenen Spike-Proteine werden alle Männer unfruchtbar machen”

Pfizer’s COVID-19 Impfstoff ist potentiell tödlich – Werden bald Millionen Menschen sterben?

Corona-Zwangsimpfungen: Todesspritze für Millionen Menschen

Russischer Oberst: “Corona dient der Ausrottung von 7 Milliarden Menschen”

Covid-19-Impfstoff: Versteckte Gen-Manpulation mit (gewollten) tödlichen Folgen für mindestens 7 Milliarden Menschen

Jeder, der die Impfpflicht einführen will, ist ein Völkermörder

Wer die Impfpflicht einführt, macht dies im im Gegensatz zu allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die längst in hunderten von Studien bestätigen, dass Geimpfte zum Tode* verurteilt sind – und dass nicht von Ungeimpften, sondern von Geimpften die wahre Gefahr ausgeht und dass die Intensivstationen fast nur noch von Geimpften belegt sind. Selbst eine Dreifachimpfung schützt die Geimpften nicht mehr vor einer Infektion. Weiterhin haben alle Studien belegt, dass der mit Abstand beste Schutz gegen eine neue Infektion eine natürlich erworbene Immunität** durch das menschliche Immunsystem gewährleistet.

* Britischer Virologe: “Alle Geimpften werden im Herbst anfangen zu sterben”

Führende US-Impfstoffexpertin: “COVID-Impfstoffe sind perfekt konstruierte Tötungsmaschinen”

Russischer Oberst: “Corona dient der Ausrottung von 7 Milliarden Menschen”

Pfizer’s COVID-19 Impfstoff ist potentiell tödlich – Werden bald Millionen Menschen sterben?

Erfinder der mRNA-Technologie: “Geimpfte sind Super-Verbreiter der tödlichen Spike-Proteine”



** https://zurzeit.at/wp-content/uploads/2021/08/2021.08.24.21262415v1.full_.pdf

Schwächung des menschlichen Immunsystems als Ziel des COVID Stufenplans

Während Impfungen das Immunsystem des Menschen schrittweise zerstören, wie es eines der Primärziele der Impfung im berüchtigten “Covid-Stufenplan von Rockefeller aus dem Jahr 2010” zu lesen ist: Alles, was damals vorgegeben wurde, wird heute umgesetzt. Punkt für Punkt:

“Sobald die Öffentlichkeit wieder zur Normalität zurückkehrt, warte ein paar Wochen und übertreibe weiterhin die Sterblichkeitsrate von Research Strain, Aug bis Sep 2020, und kombiniere es mit der Zunahme von Todesfällen aufgrund von Menschen, die höher als normal an Standarderkrankungen sterben, weil ihr Immunsystem von Monaten der Isolation stark geschwächt ist, um die Sterblichkeitsrate weiter zu erhöhen und die bevorstehenden Phase-2-Lockdowns zu hypen.“ Der Covid-Plan/Rockefeller Lockstep 2010

https://traugott-ickeroth.com/wp-content/uploads/2020/07/TranscriptDE-The-Covid-Plan_Rockefeller-Lockstep-2010.pdf

Bestätigt wird dies durch Ergebnisse des UK Health Security Agency (UKHSA), das offizielle Amt der britischen Regierung, das für Gesundheitsschutz und die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in Grosssbritannien zuständig ist. Danach sind knapp 80 Prozent der aktuellen Covid-19-Toten in Großbritannien sind zweifach geimpft (4 Wochen später stiegen schon stiegen die Zahlen der geimpften Covid-19-Toten dramatisch an. Aktuelle Zahlen aus Schweden – circa 70 Prozent der Covid-Toten waren geimpft – bestätigen die Daten aus Grossbritannien. Und auch in Mitteleuropa sterben immer mehr Geimpfte an Covid-19.

Auch israelische Großstudie beweist: Geimpfte weit infektiöser als Genesene

Pures Dynamit für Pläne, Geimpfte gegenüber Genesenen zu bevorzugen, enthält eine neue Großstudie aus Israel. Dort wurde, aufbauend auf den Gesundheitsdaten von 2,5 Millionen Personen, über einen Zeitraum von 17 Monaten das Auftreten einer Covid-Infektion bei Geimpften und Genesenen akribisch genau erfasst und wissenschaftlich ausgewertet. Das Resultat lässt aufhorchen und begründet erhebliche Zweifel an der aktuellen Argumentation von „Experten“ und Behörden.

Erstellt wurde die Studie mit dem Titel „Vergleich von natürlich erworbener SARS-CoV‑2 Immunität zu impfbedingter Immunität: Wiederinfektionen gegenüber Impfdurchbrüchen“ durch ein Team von zehn Medizinern und Epidemiologen unter der Leitung von Dr. Sivan Gazit, Prof. Gabriel Chodick und Dr. Tal Patalon. Dies sind keine „Querdenker“ oder obskure „Verschwörungstheoretiker“, sondern die Crème-de-la-Crème der israelischen Medizin-Elite. Es sind Top-Wissenschaftler von Maccabi Healthcare Services, des zweitgrößten Medizin-Dienstleisters Israels, der mehr als ein Viertel der Bevölkerung des Landes versorgt, der Universitätsklinik Ashdod und der Medizinischen Universität von Tel Aviv.

“Resultat der Studie:



Das Risiko einer Corona-Infektion von Geimpften ist 13-mal höher als bei jenen Personen, die von einer SARS-CoV‑2 Erkrankung genesen sind und ihre Immunität auf natürliche Weise erworben haben.



Dabei wurde ausdrücklich die neue Delta-Variante einbezogen; alle Geimpften waren mit BioNTech/Pfizer (BNT162b2) vollständig geimpft. Die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften symptomatischen Erkrankung war bei Geimpften sogar 27-mal höher als bei Genesenen.” “Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections”, 25.8.2021

https://zurzeit.at/wp-content/uploads/2021/08/2021.08.24.21262415v1.full_.pdf

.

Zum ersten Mal gibt es Hoffnung!

Corona-Impfung: Anklage vor Internationalem Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit!

Derzeit laufen weltweit Klagen an den höchsten Gerichtshöfen verschiedener Länder zur Bannung der Massenimpfung und der Einstufung aller an dieser Massenimpfung mitwirkenden Personen als Völkermörder. Schlechte Aussichten für Merkel, Kretschmann, Scholz und Co.



Kaum beachtet von der Weltöffentlichkeit, bahnt sich der erste internationale Strafprozess gegen die Verantwortlichen und Strippenzieher der Corona‑P(l)andemie an. Denn beim Internationalem Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag wurde im Namen des britischen Volkes eine Klage wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ gegen hochrangige und namhafte Eliten eingebracht.

Verstöße gegen Nürnberger Kodex, Kriegsverbrechen und Co.



Eine Gruppe, zu der neben Dr. Fuellmich auch der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, gehört, hat beim IStGH im Namen britischer Bürger Klage gegen Boris Johnson und britische Beamte, Bill und Melinda Gates, die Chefs großer Pharmaunternehmen, den Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, und andere wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingereicht.



Die britische Gruppe, zu der auch ein Astrophysiker und ein Bestattungsunternehmer gehören, hat außerdem Dr. Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus, den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), June Raine, die Leiterin der Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA), Dr. Radiv Shah, Präsident der Rockefeller Foundation, und Dr. Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, als „verantwortlich für zahlreiche Verstöße gegen den Nürnberger Kodex, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression“ im Vereinigten Königreich und anderen Ländern



Folgen der Corona-Politik ein Desaster



Sie argumentieren, dass die Lockdowns unter dem Vorwand künstlich aufgeblähter Infektions- und Todeszahlen durch ein künstlich hergestelltes Virus erlassen wurden, und dass die experimentellen „Impfstoffe“ zu folgendem geführt haben. (Weiter hier)

***



