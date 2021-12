Die BBC verschweigt, dass nach offiziellen Angaben 4 von 5 Covid-19-Todesfällen im letzten Monat unter den Dreifach-und Doppelgeimpften auftraten

Von Michael Mannheimer, 30. Dezember 2021

„Es sollte bekannt sein, dass viele der Daten, die von den Regierungsbehörden gemeldet werden, trügerisch sind. So wird zum Beispiel ein Covid-Tod, der bei einer Person nach der Injektion eintritt, wenn er innerhalb von vierzehn Tagen nach der Injektion eintritt, als ‚ungeimpfter‘ Tod aufgeführt.“



(Jüdische) Quelle: https://www.lifesitenews.com/news/absolutely-forbidden-to-give-covid-shots-to-children-and-youth-jewish-court-rules/

Dieser Artikel ist nichts für jene Impfbefürworter, die glauben, dass Impfkritiker Verrückte oder Verschwörungstheoretiker sind. Ich warne nicht sogar ausdrücklich jene, die aus einer Impfung eine Religion gemacht haben zur angeblichen Rettung der Menschheit vor einer Pandemie, die es niemals gegeben hat, diesen Artikel überhaupt zu lesen.

Er wird ihrer Gesundheit und ihr seelisches Gleichgewicht derartig großen Schaden zufügen, dass Sie entweder daran zerbrechen oder in Wahnzustände verfallen werden. Auch das Gegenteil ist möglich: Dass Impfbefürworter alle Impfkritiker, deren Kritik ausschließlich auf der Basis vielfacher wissenschaftlicher Untersuchungen in den besten Biolabors der Welt beruht, zu ihrem Hassobjekt erster Klasse deklarieren. Man sah schon öfters in Deutschland Aufschriften an den Wänden mit dem Slogan “Ungeimpfte ins Gas!”:

Geimpfter prahlt mit seiner “harmlosen Impfung” und verspottet Ungeimpfte als “Schisser” – Wenige Tage nach der Impfung starb er

Nur noch eines jedoch will ich den Anhängern der neuen Impf-Religion mitgeben, bevor sie hoffentlich an dieser Stelle das Weiterlesen dieses Artikels beenden: Ein Gunnar Michel machte sich noch vor kurzem über Impfkritiker lustig und bezeichnete sie wörtlich als “Schisser”. Er prahlte damit, dass er keinerlei Schmerzen an der Einstichstelle hatte, keine Hautrötung, keine Kopfschmerzen keine Übelkeit. Wenige Tage danach las man seine Todesmeldung, die vom Deutschen Roten Kreuz aufgegeben wurde, wo er hauptberuflich und ehrenamtlich tätig war. Sehen Sie selbst:

Warum das Verschweigen der BBC über die tatsächlichen Impftoten ein Schwerstverbrechen (Völkermord) ist, das mit der höchstmöglichen Strafe geahndet werden muss

Lesen Sie in der Folge eine Analyse zum Thema, dass das wichtigste Medium Englands, die BBC, “verschweigt”, dass vier von fünf dreifach und doppelt geimpfte im letzten Monat nach der Impfung verstarben. Nein, der Begriff verschweigen ist nicht nur ein euphemismus, sondern in meinen Augen eine schwerste Straftat gegenüber dem britischen Volk. Stellen Sie sich vor, man würde im Trinkwasser Cyanid verstellen, welches zu 100-prozentigen Tod jener Menschen führen würde, die mehrere Gläser Trinkwasser pro Tag zu sich nehmen. Eine Regierung oder Organisation, die darüber Bescheid weiß, dies aber verschweigt, ist mitschuldig am Massenmord von Millionen Menschen, die im besten Glauben, frisches und gesundes Trinkwasser zu sich zu nehmen, am Ende am besten Vergiftung sterben würden. Diese Regierung und oder Organisation sind genauso schuldig an diese Massenmord wie jene, die dieses Cyanid in das Trinkwasser gegeben haben. In den USA werden die Beteiligten ohne Ausnahme zum Tode verurteilt werden, in Europa mit Sicherheit zur lebenslange Strafe mit anschließender lebenslanger Verwahrung in Spezial Gefängnissen, so dass sie nie wieder freie Luft atmen könnten. Doch all das geschieht nicht, Die kriminellen Journalisten beider BBC werden genauso unbescholten bleiben wie die kriminellen bei den deutschen, französischen österreichischen oder italienischen Medien.

Prof. Bhagdi vor wenigen Stunden: “Impfung ist tödlich”

Spitzen-Virologe Prof. Bhakdi vor wenigen Stunden

Doch sollte sich nach das Wunder ergeben, dass die Verschwörung der neuen Welt Ordnung und des Psychopathen Klaus Schwab mit seinem Ökonomik Forum in sich zusammenbricht, dann werden die Karten neu gemischt werden und die Verantwortlichen werden sich vor einem internationalen Militär Tribunale zu verantworten haben, dass auch die rechtliche Grundlage für die Verhängung von Todesstrafen besitzt. Denn die Verheimlichung der Tatsache, dass Geimpfte mit einem nahezu 100-prozentigen Tod zu rechnen haben, unterscheidet sich in nichts vor der Verheimlichung des zuvor genannten Beispiels der Vergiftung des öffentlichen Trinkwassers mit Cyanid. Am Ende des Artikels werden Sie eine Liste von Artikeln sehen, in denen ich in den letzten 18 Monaten führende Virologen zitiert habe, die die Impfung als eine Todesspritze bezeichnet haben.

Die BBC verschweigt, dass nach offiziellen Angaben 4 von 5 Covid-19-Todesfällen im letzten Monat unter den Dreifach-/Doppelgeimpften auftraten

30.12.21, Quelle: https://dailyexpose.uk/2021/12/30/bbc-wont-tell-you-4-in-5-covid-deaths-vaccinated/

Die jüngsten von der britischen Gesundheitsbehörde veröffentlichten Zahlen zeigen, dass trotz der Auffrischungsimpfung für ältere und gefährdete Menschen im September und Oktober und der Umwandlung des NHS in einen nationalen Auffrischungsdienst in den vier Wochen bis zum 19. Dezember 2021 immer noch 4 von 5 Covid-19-Todesfällen auf die dreifach/doppelt geimpfte Bevölkerung zurückzuführen sind.

Der “Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 51” wurde von der britischen Gesundheitsbehörde (ehemals Public Health England) am Donnerstag, den 22. Dezember 2021, veröffentlicht und zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Covid-19-Fälle zwischen dem 22. November und dem 19. Dezember auf die vollständig geimpfte Bevölkerung entfiel.

Die Gesamtzahl der Fälle, aufgeschlüsselt nach Impfstatus, wie in Tabelle 8 des UKHSA Week 51 Vaccine Surveillance Report zwischen dem 22. November und dem 19. Dezember bestätigt, war wie folgt

Nicht geimpfte Bevölkerung = 445.337

Teilweise geimpfte Bevölkerung = 94.734 Fälle

Dreifach/Doppelgeimpfte Bevölkerung = 738.184 Fälle

Das bedeutet, dass 65 % der Covid-19-Fälle zwischen dem 22. November und dem 19. Dezember auf die geimpfte Bevölkerung entfielen, während die nicht geimpfte Bevölkerung 35 % ausmachte.

Dies stellt einen enormen Anstieg der Fälle in der geimpften Bevölkerung in den sieben Tagen vor dem 19. Dezember dar, da die offiziellen Daten zeigen, dass zwischen dem 15. November und dem 12. Dezember 59 % der Fälle auf die geimpfte Bevölkerung entfielen, während die ungeimpfte Bevölkerung 41 % ausmachte.

Leider geht aus dem jüngsten UKHSA-Bericht auch hervor, dass trotz der gut angelaufenen Auffrischungskampagne die überwiegende Mehrheit der Covid-19-Krankenhausaufenthalte zwischen dem 22. November und dem 19. Dezember 2021 ebenfalls auf die vollständig geimpfte Bevölkerung entfiel.

Die Gesamtzahl der Krankenhauseinweisungen nach Impfstatus für alle Altersgruppen zwischen dem 22. November und dem 19. Dezember 2021, wie in Tabelle 9 des UKHSA-Berichts bestätigt, war wie folgt

Nicht geimpfte Bevölkerung = 3.693

Teilweise geimpfte Bevölkerung = 361

Dreifach/Doppelgeimpfte Bevölkerung = 4.027

Das bedeutet, dass 54 % der Covid-19-Krankenhausaufenthalte zwischen dem 22. November und dem 19. Dezember auf die geimpfte Bevölkerung entfielen, während auf die nicht geimpfte Bevölkerung nur 46 % entfielen.

Der Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften wird jedoch noch viel größer, wenn es um Todesfälle geht, die angeblich mit Covid-19 in Verbindung stehen.

Die Gesamtzahl der mutmaßlichen Covid-19-Todesfälle nach Impfstatus zwischen dem 22. November und dem 19. Dezember, wie aus Tabelle 10 des UKHSA-Berichts hervorgeht, lautet wie folgt

Nicht geimpfte Bevölkerung = 889 Todesfälle

Teilweise geimpfte Bevölkerung = 117 Todesfälle

Dreifach/Doppelgeimpfte Bevölkerung = 2.796 Todesfälle#

Anzahl der nach einer COVID Impfung verstorbenen Personen

Das bedeutet, dass 77 % der Covid-19-Todesfälle zwischen dem 22. November und dem 19. Dezember auf die geimpfte Bevölkerung entfielen, während die nicht geimpfte Bevölkerung nur 23 % ausmachte.

Angesichts der Tatsache, dass 7 von 10 Covid-19-Fällen, fast 6 von 10 Covid-19-Krankenhausaufenthalten und 8 von 10 Covid-19-Todesfällen auf die geimpfte Bevölkerung entfallen, stellt sich die Frage, ob es wirklich eine Rechtfertigung für die in ganz England eingeführten Impfpässe gibt, bei denen ungeimpfte Personen einen Test ablegen müssen, um einreisen zu dürfen, während geimpfte Personen dies nicht müssen.

Die Covid-19-Injektionen verhindern keine Infektion.

Die Covid-19-Injektionen verhindern die Übertragung nicht.

Den Daten zufolge scheinen sie auch Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle nicht zu verhindern.

Das einzige, was die Covid-19-Injektionen derzeit verhindern, ist die Achtung der grundlegenden Menschenrechte, die jedem Menschen vor März 2020 zustehen.

30.12.21, Quelle: https://dailyexpose.uk/2021/12/30/bbc-wont-tell-you-4-in-5-covid-deaths-vaccinated/

