Deutsche KSK-Spezialtruppen wollen ab sofort friedliche Demonstranten mit 700 Veteranen gegen staatlich verordneten Polizeiterror schützen

Von Michael Mannheimer, 06. Januar 2022

EX-KSK Oberleutnant gibt seine 68 Auszeichnungen der Bundesregierung zurück und teilt mit, dass er sich mit weiteren 650 – 700 Veteranen um den Schutz von Spaziergängern kümmern wird

Das ist erst der Anfang: Immer mehr Polizeibeamte, Soldaten, Offiziere und Angehörige von Spezialeinsatztruppen wenden sich gegen die mörderische Politik des Neuen Deutschland: eines Landes, das sich binnen 30 Jahren nach der faktischen Übernahme durch die stalinistische DDR (Tarnbegriff: “Wiedervereinigung”) zu einem autoritär-diktatorischen System nach dem Muster des Bolschewismus gewandelt hat.

Festgenommener Bundeswehrsoldat ist wieder auf freiem Fuß

München: Nach seiner Festnahme wegen eines “Drohvideos” ist ein Bundeswehrsoldat wieder frei. Wie ein Polizeisprecher sagte, hat die zuständige Staatsanwaltschaft keine Haftgründe gesehen. Nach Einschätzung der Behörde geht von dem Mann keine akute Gefahr aus. Die Ermittlungen laufen aber weiter, weil er öffentlich zu Straftaten aufgerufen haben soll. In einem Video hatte der Mann unter anderem zum Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen und von einer Warnung an die Bundesregierung gesprochen. Nach BR-Informationen ist der Mann 29 Jahre alt und in der Hochstaufen-Kaserne Bad Reichenhall stationiert. (Quelle: BR24 Nachrichten, 31.12.2021)

“Der Bundeswehrsoldat war am Donnerstagabend am Münchner Odeonsplatz festgenommen worden, nachdem er in einem Internetvideo Drohungen gegen den Staat ausgesprochen hatte. In dem etwa eine Minute langen Video-Clip verlangt der Mann, der sich als Oberfeldwebel bezeichnet, unter anderem die Rücknahme der staatlichen Corona-Maßnahmen und der Duldungspflicht, nach der die Covid-Schutzimpfung in der Bundeswehr zur Vorschrift wurde.”

Von dpa 31.12.2021,

https://www.nordbayern.de/politik/munchen-nach-drohvideo-festgenommener-soldat-wieder-auf-freiem-fuss-1.11685985

Politiker geraten zunehmend in Panik infolge des Aufbegehrens immer weiterer Teile ihrer exekutiven Einsatztruppen

Man darf sicher sein, dass der Grund für seine Freilassung viel eher in der panischen Angst der politischen Verbrecher-Clique zu suchen ist, dass sich die Offiziere in Deutschland mit dem Oberfeldwebel solidarisieren und sie die Unterstützung der Bundeswehr verlieren würden. Denn nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch in allen Polizeieinheiten Deutschlands, bei der Bundespolizei und, wie Sie gleich lesen werden, sogar bei den Spezialeinsatztruppen des Bundes hat sich die Stimmung dramatisch gegen die Politiker gewandelt. Es gibt in Deutschland doch noch einen demokratischen Kern, der imstande sein könnte, dieses diktatorisches System zu stürzen.

Deutschland ist eines der Hotspots der Neuen Weltordnung. Und wer immer noch den deutschen Feigheit und Duckmäuserei vorwirft, er hat keine Ahnung, was in diesem Land wirklich vor sich geht. Allein an einem einzigen Tag in der letzten Woche fanden an 915 Ortschaften, Gemeinden und Städten gleichzeitig Demonstrationen gegen das brutale Unterdrückungssystem statt. Kein anderes Land der Welt weist über eine derartig gewaltige Zahl von Demonstrationen gegen die NWO Politiker-Clique auf. Dass dies alles in den deutschen Schund-Medien verschwiegen wird, darüber muss hier nicht mehr eigens berichtet werden.

EX-KSK Oberleutnant gibt seine 68 Auszeichnungen der Bundesregierung zurück und teilt mit, dass er sich mit weiteren 650 – 700 Veteranen um den Schutz von Spaziergängern kümmern wird

In einem Brief an den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Bundesministerin für Verteidigung gibt OLt. Schneider a.D. bekannt, seine Auszeichnungen für besondere Verdienste zurückzugeben. Auszüge aus dem Brief vom 04.01.22 (Quelle):

Begründung

“Mit Blick auf die Geschehnisse in den letzten über 20 Monaten frage ich mich nach den

demokratischen Grundsätzen. Nicht nur, dass Sie als Politiker sämtliche Grundrechte mit wahrlichen

Tricks ausgehebelt haben, nein, sie gängeln mittlerweile massiv die Bevölkerung.

Ein jeder von Ihnen, der je gedient hat, erkennt meine Gedanken. Sie attackieren mittels

Polizeikräften, nachfolgend Schlümpfe genannt, die gesamte Bevölkerung.

Mittlerweile werden Kinder und Jugendliche, Frauen und ältere Menschen von Schlümpfen

drangsaliert. Und man nennt das Politik?”

Ich teile Ihnen hiermit mit, dass nahezu ab sofort 650 – 700 Veteranen sich um den Schutz von

Spaziergängern kümmern werden und im Fall der Fälle mittels der rechtlich unbedenklichen

Nothilfe einschreiten werden, sofern etwaige Schlümpfe über das Maß der Verhältnismäßigkeit

schreiten und unnötige körperliche Gewalt gegen Mitbürger ausüben.”

Hier der Brief in voller Länge

.

Damit Sie als meine Leser nicht vergessen, welch unerträgliche Zustände in unserem Land eingezogen haben, habe ich hier drei kurze Videos von brutalen Polizeiübergriffen auf friedliche Bürger angefügt.

—

Polizisten vergehen sich an harmlosen und friedlichem Fahrradfahrer

—

Polizist droht friedlichen Demonstranten mit Waffe mit Einsatz von Schusswaffen

—

Polizeigewalt gegen wehrlose Frau. Das Opfer ruft um Hilfe

.

Den Deutschen bleibt keine andere Wahl, als ihre Regierung zu stürzen

»Der germanische Geist ist der Geist der Freiheit.«

Georg Wilhelm Friedrich

Wer jetzt glaubt, dass sich die Katastrophe in Deutschland endlich zum Besseren wenden wird, den muss ich leider bitter enttäuschen. Noch nie in der Geschichte ist eine Regierung zurückgetreten, die ihr Volk drangsaliert, erpresst und tyrannisiert hat. Nach der Ankündigung des KSK Ex Oberleutnants und Trägers von 68 Tapferkeits-Orden möge niemand glauben, dass sich irgendjemand in der Bundesregierung und der führenden politischen Clique davon insofern beeindrucken ließe, dass sie freiwillig ihre Macht abgeben und Deutschland wieder in normale demokratische Verhältnisse zurückführen würden.

Das Gegenteil wird der Fall sein: Unbeachtet von der Öffentlichkeit und verheimlicht von den Schund-Medien werden die deutschen Politiker dazu übergehen, das Militär, die Polizei und die Spezialtruppen zu säubern. Sie werden dies Schritt um Schritt tun in Salamitechnik und werden Mitglieder dieser Einheiten, die auch nur mit den geringsten kritischen Äußerungen zur gegenwärtigen Politik der Regierung aufgefallen sind, in den vorzeitigen Ruhestand schicken oder schlichtweg entlassen. Die Truppen wissen dies und sie wissen, dass sie, wenn sie überhaupt noch eine Wirkung erzielen wollen, sehr schnell, sehr massiv und sehr durchgreifend werden handeln müssen.

Es bleibt am Ende allerdings keine andere andere Möglichkeit, als dass das deutsche Volk die verbrecherische Regierung stürzt, wobei es nicht bei der Bundesregierung belassen werden darf: Sämtliche Länderregierungen Deutschlands haben sich als Verbündete dieses größten politischen Verbrechens am deutschen Volk gezeigt und müssen ebenfalls gestürzt und deren Abgeordnete festgenommen und verhaftet werden. Das Gleiche gilt für die Massenmedien, den mit der Regierung zusammen arbeitenden Gewerkschaften und den höchsten Vertretern der beiden Kirchen, die sich (von Ausnahmen abgesehen) erneut als Kombattanten eines tyrannischen Systems gezeigt haben und kein Wort zu den tödlichen Massenimpfungen der Bundesregierung, kein Wort zu den Todesspritzen in den Altersheimen und auch kein Wort zur völlig illegalen und zutiefst unmenschlichen Massenimpfung Neugeborener geäußert haben.

Das Volk hat keine andere Wahl als jetzt zu beweisen, dass nicht die Regierung, sondern das Volk selbst der Souverän ist. Das Jahr 2002 ist die letzte Gelegenheit für die Deutschen, ihre Freiheitsrechte zurückzuholen.

Diese Einschätzung wird im übrigen von Robert Kennedy Jr. in seiner Ansprache vom 2. Januar an das US-amerikanische Volk und die Völker dieser Welt bestätigt:

.

Wichtige Botschaft von Robert Kennedy, Jr. für das Jahr 2022

Januar 2, 2022 , https://uncutnews.ch/wichtige-botschaft-von-robert-kennedy-jr-fuer-das-jahr-2022/

Robert Kennedy Jr. in seiner Ansprache vom 2. Januar an das US-amerikanische Volk und die Völker dieser Welt

“Und ich werde Ihnen drei Dinge sagen, die Sie in dieser kritischen Zeit nicht vergessen sollten.

Erstens: Wenn die Regierung einmal eine Macht erlangt hat, gibt sie sie niemals freiwillig wieder ab.

Die zweite Sache, die wir wissen müssen, ist, dass jede Macht, die die Regierung erwirbt, unter dem Vorwand dieser Pandemie, sie letztendlich bis zum maximal möglichen Effekt missbrauchen wird. Und das ist nur eine Regel, die so sicher ist wie die Schwerkraft. Und das ist nur eine Regel, die so sicher ist wie die Schwerkraft.

Die dritte Sache, die Sie wissen müssen, ist, dass niemand jemals Totalitarismus durch das Befolgen von Anweisungen beendet hat. Jedes Mal, wenn Sie nachgeben, werden die Forderungen größer und größer. Wir müssen hier und jetzt eine Lösung finden. Dies ist der Hügel, auf dem wir sterben müssen. Sie haben es auf unsere Arbeitsplätze abgesehen. Sie haben es auf den Verkehr abgesehen.

Jetzt sind sie hinter unseren Kindern her, und wir haben als Eltern die Pflicht, sie zu schützen.

In der Geschichte hat es noch nie eine Regierung gegeben, die ihrem Volk gesagt hat: “Wir werden von den Kindern verlangen, dass sie sich opfern und Risiken eingehen, um alte Menschen zu retten.”

Bei den Alten, den Erwachsenen ist es immer umgekehrt. Die Erwachsenen bringen sich in Gefahr, um ihre Kinder zu schützen. Das ist eine ethische Frage. Es ist eine moralische Frage. Es ist eine Frage des Charakters für jeden von uns. Und es ist eine Frage der Erhaltung der Demokratie und der öffentlichen Gesundheit. Wir alle müssen jetzt aufstehen und alles tun, was wir können, um diese Machtspiele autoritärer Mächte zu verhindern, die versuchen, uns die Gesundheit unserer Kinder zu rauben.

***

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...