NWO: Rothschild, Putin, Gates, Schwab&Co lassen Forscher und Politiker töten, die ihre Covid-Lügen aufdecken

Von Michael Mannheimer, 13. Januar 2022

Kein Geringerer als Jakob Rothschild bestätigte, dass COVID keine Pandemie, sondern eine Plandemie ist

“Natürlich ist die Covid-Pandemie eine Plandemie, und wir haben sie durch unsere verschiedenen Think-Tanks und Netzwerke über Jahrzehnte hinweg akribisch geplant. Für all die großen Veränderungen, die wir geplant haben, einschließlich der großen für uns, unserer globalen Bank und der Eine-Welt-Währung, müssen die Menschen völlig unterwürfig werden.”

Jacob Rothschild

Reihenweise versterben Corona-kritische Wissenschaftler Politiker und Journalisten unter und erklärt den Umständen

Überall in der Welt sterben Wissenschaftler, Politiker und Journalisten, die die Corona-Pandemie ganz oder teilweise In Frage stellen und vor allem auf die tödliche Gefahr der COVID-19 Impfung hinweisen. Alle gestorbenen waren zum Zeitpunkt ihres Todes gesund und bei körperlicher und geistiger bester Verfassung. In keinem einzigen Fall war die Todesursache eindeutig auf eine Krankheit oder ein Herzversagen zurückzuführen. Es besteht für mich nicht der geringste Zweifel, dass die neue Weltordnung und deren hinter Männer über eine oder mehrere Killer- Truppen verfügen, die Corona Kritiker mit modernsten geheimdienstlichen Tötungsapparaten umbringen. So verfügt der CIA etwa seit 1975 über eine Herzinfarkt-Pistole, die einen winzigen Pfeil abfeuert, der die Kleidung des Opfers durchdringt und dem Opfer Gift injiziert. Nur Momente später erleidet dieses einen Herzinfarkt. Das Gift verflüchtigt sich sofort und kann in einer Autopsie nicht mehr nachgewiesen werden (s. etwa hier).

Ob Udo Ulfkotte, Verfasser zahlreicher immigrationskritischer und sicherheitspolitischer Bestseller, der mit 57 Jahren im Jahr 2017 an einem Herzinfarkt starb, eines der Opfer eines Geheimdienst-Anschlags war oder ob er wegen seinen schweren Herzleiden, die er sich bei seinen Reisen in Kriegsgebiete beim Einatmen von Giftgas zugezogen hatte, eines natürlichen Todes starb, wird wohl nie geklärt werden können.

Anders sieht es in Afrika aus: Alle vier afrikanischen Staatspräsidenten, die seit Auftreten der Corona-Plandemie diese öffentlich im Fernsehen als eine Lüge entlarvt hatten und sich weigerten, sich dem Diktat des NWO und des Klaus Schwab´schen WEF zu unterwerfen, kamen offiziell – bei zuvor bester Gesundheit – an angeblichem Herzversagen ums Leben. Für mich besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass alle vier von den Killertruppen der NWO liquidiert worden sind. Selbstverständlich habe ich dafür keine Beweise und selbstverständlich ist das nur eine These. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass vier afrikanischen Präsidenten bin und weniger Wochen im Zusammenhang mit ihrer Corona.Kritik an angeblich im Herzversagen verstorben, geht gegen null.

Lesen Sie in der Folge über das Schicksal weiterer Corona Kritiker, die ihre Kritik mit dem Leben bezahlen mussten:

Dr. Li Wenliang, Virologe am Wuhan-Institut, warnte als erster die Öffentlichkeit vor einem neuen Virus. Wenige Tage später starb er

Dr. Li Wenliang

Eines der vermutlich ersten Opfer war bereits im Februar 2020 der chinesische Mediziner Li Wenliang, der die Lügerei nicht mehr aushielt und damit drohte, die Welt über den gewaltigen Hoax aufzuklären. Ihm ging es plötzlich schlecht (Gift?), und flugs wurde er an die Beatmungsmaschine angeschlossen, noch rasch fotografiert, die Aufnahmen als Warnung für alle potentiellen Nachahmer überall verbreitet. Schließlich starb er. Zuvor hatte das chinesischen Staatsmedium “Global Times” auf Englisch berichtet, Li sei tot:

“Doktor Li Wenliang, einer der acht Mediziner, die versucht hatten, andere vor dem Coronavirus zu warnen, aber von der lokalen Polizei aufgehalten wurden, stirbt am Donnerstag in Wuhan am Coronavirus.” https://www.spiegel.de/ausland/arzt-und-coronavirus-whistleblower-gestorben-a-dbe16674-a9b9-41a2-9679-37e0e6a75dcf

Die verschwundenen Blogger von Wuhan

Sie berichteten aus Wuhan und verschwanden daraufhin: Das Schicksal von drei Bürgerjournalisten zeigt, wie rigoros China auch während der Corona-Pandemie gegen Kritiker vorgeht. Von zweien fehlt nach wie vor jede Spur.

177 von 180 – vier Plätze vor Schluss: So tief ist China in der Rangliste der Organisation “Reporter ohne Grenzen” zur aktuellen Pressefreiheit angesiedelt. Auch während der Coronavirus-Pandemie duldet das Land keine kritische Berichterstattung der eigenen Bürger. Besonders deutlich wird es an den Fällen von drei verschwundenen sogenannten Bürgerjournalisten – Bloggern -, die versucht hatten, das Ausmaß des Ausbruchs in Wuhan zu dokumentieren. Von zwei von ihnen fehlt nach wie vor jede Spur.

Seit mehr als 100 Tagen verschwunden

Ein Lebenszeichen fehlt auch von Chen Qiushi. Der ausgebildete Jurist hat als Menschenrechtsanwalt gearbeitet und im vergangenen Jahr intensiv als Bürgerjournalist über die pro-demokratischen Proteste in Hongkong berichtet. Den chinesischen Behörden war er deshalb bereits ein Dorn im Auge. Chen hat es trotzdem riskiert, aus Wuhan zu berichten. Seit Anfang Februar wurde er nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Einem Freund sagte seine Familie, ihnen sei von der Polizei mitgeteilt worden, dass Chen in Quarantäne geschickt worden sei. Weggefährten und Kollegen zählen auf Twitter die Tage seit seinem Verschwinden – mehr als 100 sind es mittlerweile.

Ein dritter Bürgerjournalist, Li Zehua, der ebenfalls aus Wuhan berichtete und verschwand, tauchte dagegen kurzzeitig wieder auf. In einem Video, das zwei Monate nach seinem Verschwinden auf YouTube hochgeladen wurde, behauptet er, von Sicherheitsbehörden in Quarantäne geschickt worden zu sein. Seither ist allerdings auch Li nicht mehr in Erscheinung getreten. (Quelle)

Italienischer Forscher, verantwortlich für die Forschung der Inhalte von Impfungen, wurde tot aufgefunden.

Dr. Domenico Biscardi tot: Kampanien-Forscher tot zu Hause aufgefunden

Dr. Domenico Biscardi

Nach monatelanger intensiver Forschung über den Inhalt der Covid Impfung wurde Dr. Domenico Biscardi, ein pharmakologischer Genetiker, tot in seiner Wohnung in Italien aufgefunden, bevor er seine ernsten Erkenntnisse der wissenschaftlichen Gemeinschaft mitteilen konnte. Aufgrund der schwerwiegenden Nebenwirkungen der Impfungen gegen das angebliche Covid 19 wurde der italienische Wissenschaftler und Genetiker Dr. Angelo Giorgianni direkt vom Magistrat gebeten, eine strenge Untersuchung über SARS-COV2 und die sogenannten Impfstoffe durchzuführen. Der Wissenschaftler (RIP) Dr. Biscardi hatte seinen Bericht mit den Details der gefundenen nanotechnologischen Geräte fertiggestellt und wollte ihn der Europäischen Kommission vorlegen, als er am heutigen Mittwoch, dem 12. Januar 2021, tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Auf dem Weblog comedonchisciotte.org findet sich der folgende Bericht zu diesem ominösen Tod des italienischen Wissenschaftlers:

“Der Tod von Domenico Biscardi, einem Arzt und Forscher aus Kampanien, der zwei Jahre lang daran gearbeitet hat, das offizielle Pandemie-Narrativ zu widerlegen, ist eine Eilmeldung.

Es gibt viele unbekannte Faktoren, die noch nicht geklärt sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll er heute Morgen an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben sein. In den vergangenen Tagen hätte Dr. Biscardi von der NAS Kontrollen für einige sehr wichtige Forschungsarbeiten erhalten, die er – wie er selbst in einigen im Chat kursierenden Audios angekündigt hat und die wir gehört haben – über den Inhalt von Impfstoffen durchführte.

Auch wenn die Todesursache noch nicht feststeht, ist es plausibel, dass der Stress der Forschungsarbeiten und der Kontrollen, denen er sich unterzogen hatte, die Ursache war, falls eine hypothetische Autopsie den Herzinfarkt bestätigt. Natürlich befinden wir uns auf dem Gebiet der Hypothesen, und alles muss noch bestätigt werden. Die Hypothese eines Attentats auf ihn wegen der Wahrheiten, die er entdecken und verbreiten wollte, wird ebenfalls in Betracht gezogen.

Die ersten Gerüchte erinnern an ihn als einen zivilen Helden, der sein Wissen in den Dienst des Kampfes gegen den autoritären Wahnsinn gestellt hat, unter dem wir leiden, und aus diesem Grund wurde er beobachtet. Wir werden die Situation weiter beobachten und Sie auf dem Laufenden halten.“

Massimo A. Cascone 12.01.2021



Quelle: https://comedonchisciotte.org/morto-mimmo-biscardi-trovato-a-casa-senza-vita-il-ricercatore-campano/





Und in einer Meldung vom 12. Januar 2021 heißt es:

Quelle: https://www.italy24news.com/News/336934.html

“Heute ist Domenico Biscardi gestorben. Nach ersten Informationen wurde der Arzt leblos zu Hause aufgefunden. Der 45-jährige Forscher war Genetiker und Pharmakologe von Beruf und hatte sich zu einem Bezugspunkt für No Vaxes entwickelt. Der Mann hatte nämlich seine Forschungsergebnisse im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken veröffentlicht, die sich gegen Impfstoffe aussprachen. Insbesondere war Biscardi durch eine 16-minütige Audiosendung über WhatsApp mit sehr skeptischem Inhalt über Covid bekannt geworden.

Er starb heute, am 12. Januar, Domenico Biscardi. Der Arzt, Genetiker und Pharmakologe war ein Bezugspunkt für die No-Vax-Bewegung geworden. In den sozialen Medien veröffentlichte er Inhalte, die gegen den Impfstoff, die Tests zum Nachweis von Covid-19 und mehr gerichtet waren: Er wollte die Lügen über den Impfstoff “entlarven”. Der Mann starb, so die ersten Gerüchte, an einem Herzinfarkt; er wurde im Haus gefunden.

Gerade in diesen Minuten ging jedoch eine Audiobotschaft von ihm viral, in der er ankündigte, dass es im Januar ein neues Nürnberg geben würde, wie wir bereits berichteten. Allerdings hatte eine andere Sprachnachricht von Domenico Biscardi im Jahr 2020 für Schlagzeilen gesorgt: In dieser etwa fünfzehn Minuten dauernden Nachricht behauptete der Arzt, dass keine Covid-19-Pandemie im Gange sei. (Aktualisierung durch Alessandro Nidi)

Erst vor wenigen Tagen war auf Whatsapp ein Audio in Umlauf gekommen, in dem der Arzt sagte, er sei dem “Sieg” nahe. In seinem letzten Audio erklärte Domenico Biscardi, dass es “im Januar ein neues Nürnberg geben wird” und dass die “pharmazeutischen Verursacher Milliarden von Dollar an Entschädigung zahlen müssen”. Ein Audio, das sich unter Impfgegnern viral verbreitet hat. Am 21. September 2020 hatte der Arzt einen Facebook-Post veröffentlicht, in dem er sogar die Tests zum Nachweis von Covid-19, nämlich den serologischen und den Abstrich, in Frage stellte. Seiner Meinung nach wurden die Zahlen verzerrt und genau deshalb veröffentlicht, um die Notwendigkeit von Impfungen zu untermauern und Angst zu schüren.“

MM: Wie wir heute wissen, hatte Domenico Biscardi bei den Urteilen recht. Die oberste US-Gesundheitsbehörde (CDC) verwarf bereits am 21. Juli 2021 in einer Mitteilung den PCR-Test als “untauglich” Und sämtliche Hinweise aller an dieser COVID Plandemie beteiligten Regierungen zeigen, dass die angegebenen Zahlen von COVID Toten durch die Bank weg gefälscht worden waren.

Kurz nach Grafenoxid Video: Der Deutsche Dr. Andreas Noack ermordet?

Der deutsche Chemiker Dr. Andreas Noack ist wenige Tage nach einem Video, in dem er auf die Gefahren und Existenz von Graphenoxid in den Corona-Impfstoffen hinwies, gestorben.

Dr. Andres Noack

Das sagt seine Partnerin in zwei Videos aus. Sie glaubt, dass er mit einer Direktenergiewaffe ermordet wurde, die dazu führte, dass er nicht mehr atmen konnte und sein Herz schließlich stillstand. (Aktualisierung des Artikels am 2.12.2021, siehe unten) Am Dienstag, den 23. November, hatte der promovierte Chemiker ein viral gehendes Video (siehe unten) veröffentlicht, in dem er darauf hinwies, dass in den Corona-Impfstoffen Graphenoxid bzw. Graphenhydroxid vorhanden sei, das wie Rasierklingen auf die Blutgefäße wirke. Das würde die Thrombosen und Herzinfarkte erklären, die Geimpfte oft erleiden. Kürzlich hat eine neue Studie das drastisch erhöhte Risiko für diese Krankheiten bei Geimpften bestätigt (TRUTHNEWS berichtete). Vor allem bei schnell fließendem Blut sei der Schaden groß, was erkläre, warum neuerdings so viele geimpfte Sportler tot umfallen, sagte der Chemiker, der zuletzt in Lavamünd im österreichischen Kärnten wohnte. Quelle:thttps://truthnews.de/author/dipl-journ/)

Dr. Noack: Corona-Impfstoff spritzen ist Mord

Er warnte außerdem, dass das extrem stabile Graphenhydroxid nie mehr aus dem Körper verschwinden würde, es sei denn, man würde das Blut austauschen. Jeder, der so etwas wissentlich spritze, sei ein Mörder, betonte Dr. Noack. Der österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg sei ein Massenmörder, wenn er die geplante Politik der obligatorischen Impfungen weiter betreibe. Problematisch sei, sagte der Chemiker in dem Video, dass Mediziner und Toxikologen das Graphenhydroxid normalerweise nicht feststellen würden, da sie nur biologische Stoffe analysieren würden. Graphenhydroxid sei aber ein chemischer Stoff.



UPDATE 12/02/2021 :

Meanwhile, there is further confirmation of his death, namely an obituary on the Telegram channel of Dr. Andreas Noack

Rätselhafter Tod von 4 afrikanischen Staatspräsidenten, die binnen weniger Wochen nach ihrer Corona-Kritik an angeblichem Herzversagen verstarben

24. März 2021, https://terminegegenmerkel.wordpress.com/2021/03/24/ratselhafter-tod-von-tansanias-prasident-john-magufuli/



Rätselhafter Tod von Tansanias Präsident John Magufuli

Man kannte ihn. Den ostafrikanischen Präsidenten, der so medienwirksam den unbrauchbaren PCR-Test des Berliner Virologen Christian Drosten zerpflückte.

Im tansanischen Fernsehen führte John Magufuli live vor, wie der Test eine Papayafrucht zur Coronapatientin erklärte und Motoröl dagegen negativ blieb. Wie viele andere schwarzafrikanische Staaten weigerte sich Tansania 2020, dem selbstzerstörerischen Wahnsinn der weltweiten Corona-Gleichschaltung beizutreten. Man erkannte dort sehr gut, daß keine Nation die endlose Test-, Lockdown- und Impfraserei auch nur halbwegs unbeschadet überstehen könnte. Deshalb blieben die „Corona-Zahlen“ in dieser Weltregion auch lächerlich gering, sehr zum Ärger der internationalen Corona-Mafia um Bill Gates und Christian Drosten.

Auch die Staatsoberhäupter aus Burundi der Elfenbeinküste und Swasiland starben kurz nach ihrer öffentlich geäußerten Corona Kritik

Als Magufulis Nachbarn und tapfere Mitstreiter, die Staatsoberhäupter aus Burundi, der Elfenbeinküste und Swasiland, einer nach dem anderen auf seltsame Weise verstarben, raunte man sich auch in Europa hinter vorgehaltener Hand zu, der standhafte tansanische Präsident müsse jetzt sehr gut auf sich aufpassen. Aber irgendwie hofften seine Sympathisanten, daß der Kelch an ihm vorübergeht. Nun ist John Magufuli gestorben. Als Sterbedatum wird der 17. März 2021 angegeben. Sein politischer Gegenspieler, Oppositionsführer Tundu Lissu, versucht ihn von der EU-Hauptstadt Brüssel aus noch post mortem mit Dreck zu bewerfen und streute sogleich das Gerücht, der Präsident sei an Covid-19 verstorben, was sich als völlig gegenstandslos erwies.

Die übrigen Staaten der Subsahara befinden sich zur Zeit in Schockstarre. Ängstlich blickt man sich um, wer eventuell der Nächste sein könnte. Nur der Präsident von Madagaskar sprach sich nochmal deutlich gegen Tests, Lockdowns und Impfungen aus.

Besonders unappetitlich mal wieder der Umgang der deutschen Staatsmedien mit der Meldung. Statt den Gesamtkontext zu betrachten und kritische Fragen zu stellen, findet man es investigativ genug, die Möglichkeit einer Coronainfektion Magufulis von allen Seiten zu beleuchten. Die deutsche Journaille giert quasi nach der Kirsche (Covid-Erkrankung) auf dem Sahnehäubchen (Todesnachricht). Der Berliner „Tagesspiegel“ fackelte nicht lange und log seinen Lesern völlig postfaktisch vor, die Gerüchte Lissus entsprächen der Wahrheit und der „Ketzer aus Daressalam“ habe gewissermaßen bekommen, was er verdient hat.

Die beunruhigenden Berichte über mysteriöse Ableben von Persönlichkeiten mit seit „Corona“ unbequemer Meinung sind mittlerweile Legion. Der freidenkende Teil der Menschheit soll eingeschüchtert werden, das ist offensichtlich. Gerade deshalb dürfen die prodemokratischen Kräfte jetzt nicht lockerlassen, sie müssen zusammenstehen und an einem Strang ziehen; dann wird die große Lüge mit einem lauten Knall platzen, der wieder Raum und Perspektive für eine positive Entwicklung aller rechtschaffenen Menschen auf diesem Globus herbeiführt.

Quelle: https://terminegegenmerkel.wordpress.com/2021/03/24/ratselhafter-tod-von-tansanias-prasident-john-magufuli/

Plötzlicher Tod russische Regierungs und Corona Kritiker nur Zufall?

22. Oktober 2021, https://politikstube.com/ploetzlicher-tod-russischer-regierungs-und-corona-kritiker-nur-zufall/



Mysteriöse Todesfälle hochrangiger Ärzte und Wissenschaftler in Russland lassen aufhorchen. Als Teilnehmer am „Runden Tisch“, einer öffentlichen Diskussionsrunde, traten sie vehement für freie Meinungsäußerung ein und äußerten sich sehr kritisch zur Corona-Politik. Zahlreiche dieser Kritiker verstarben kurze Zeit nach ihren Äußerungen unter bislang ungeklärten Umständen.

Transkription der wichtigsten Highlights des vorliegenden Videos

Plötzlicher Tod russische Regierungs- und Corona Kritiker nur Zufall?

Weltweit fordert die Coronapolitik weiterhin ihre Tribute. So erreichten Klar-TV Klagen von aufmerksamen russischen Bürgern über eine Reihe von Todesfällen. Betroffen sind Wissenschaftler und Ärzte, die entweder an Corona-kritischen Diskussionsrunden teilnahmen oder ihren Unmut gegenüber der Corona-Politik anderweitig äußerten. Seit Beginn der so genannten Corona-Pandemie hat es in Russland zum Thema mehrere wissenschaftliche und öffentliche Veranstaltung gegeben. Experten aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und des Rechts sind dort zusammengekommen, um sich über die politische und gesundheitliche Entwicklung auszutauschen.

Die anwesenden Wissenschaftler schlugen Alarm und äußerten sich kritisch zu Themen rund um Corona. Sie wollen die Gesellschaft durch neutrale Informationen und Gegenstimmen zur offiziellen Berichterstattung schärfen. Der Bürger soll es selbst wieder unterscheiden lernen, was sie überzeugt und was nicht. Anfang Februar 2021 veröffentlichte Klar-TV stellvertretend für viele solcher Expertenrunden einen Beitrag zum Runden Tisch mit dem Thema: “Russlandweite Impfung – eine Bedrohung der nationalen Sicherheit”, erzählt von der bekannten russischen Schauspielerin Maria Shukshina. Viele dieser kompetenten Experten setzen sich vorbildlich im Kampf gegen die Lüge und Betrug ein.

Wir möchten an dieser Stelle über einige dieser Menschen berichten und an ihren Mut und ihre Hingabe erinnern, mit der sie der Zensur trotzten, um ein Leben in Freiheit zu verteidigen. Dann kann durchaus mutmaßen, dass sie es mit ihrem Leben bezahlten:

1. Professor Alexander Borisovitsch Palatal (?)geboren 1951 in Moskau, absolvierte ein Medizinstudium und arbeitete als leitender Forscher im medizinischen Forschungszentrum und im föderalen Forschungszentrum für Reanimation und Rehabilitation, beide in Moskau. Er verstarb mit 70 Jahren in einem Moskauer Krankenhaus laut Meldung an einem Herzinfarkt. Zwei Tage vor seinem Tod rief er die Medien dazu auf, mit ihrem Lügen aufzuhören, das es seiner Meinung nach keine ungefährlichen Impfstoffe gäbe. Seine Aufgabe war es, die Menschen während der Corona Pandemie durch Aufklärung vor Panik zu bewahren.

2.Vladimir Iwanowitsch, geboren 1952 und aus einer einfachen Familie stammend, arbeitete er sich vom Monteur bis zum Direktor einer Schuhfabrik hoch. Ab 1991 begann er sich politisch zu engagieren. Er war Koordinator der patriotischen Streitkräfte Russlands, organisierte zuletzt eine Pressekonferenz mit dem Titel “Bedrohung der nationalen Sicherheit”, in der die hintergründigen Motive der sogenannten Pandemie beleuchtet wurden. Er sprach unter anderem über neue, extrem harte Gesetze gegenüber Nichtgeimpften, die im Herbst 2021 verabschiedet werden sollten. Wenige Zeit später ist er im Alter von 69 Jahren auf mysteriöse Weise verstorben. Seine Tochter berichtete öffentlich, dass er ein kerngesunder Mensch war, der sorgsam auf seine Gesundheit achtete. Die Diagnose der ersten Obduktion hieß “plötzliche Herzmuskelschwäche. Die Familie beantragte eine eingehende Untersuchung, da Zweifel an der gestellten Diagnose aufkamen. Zudem erhoben sie und das zuständige Leichenhaus Anklage bei der Staatsanwaltschaft, da es im Leichenhaus zwei Obduktionen der Leiche gab eine erste heimliche und eine zweite offizielle. Wladimir Iwanowitsch vielen war nicht nur ein Kritiker der Corona-Maßnahmen, sondern auch ein Oppositioneller und sehr scharfer Kritiker der gesamten Politik Putins er hat offen zu einem Misstrauensvotum gegen Putin aufgerufen und gesagt, Putins Regime führt einen offenen Krieg gegen das Volk.

3.Yuri Crigorjewitsch Cricoriev wurde 1925 in der zweitgrößten Stadt der Ukraine in eine Lehrer-Familie hineingeboren. Er promovierte in medizinischen Wissenschaften, wurde Professor und weltweit führender Experte auf dem Gebiet der Erforschung der Auswirkungen verschiedener Arten von Strahlungen, einschließlich der von Mobiltelefonen. Zudem war er Preisträger des Staatspreises der UdSSR und Ehrenmitglied der Russischen Akademie der elektrotechnischen Wissenschaften. Für 19 Jahre war er Experte der Weltgesundheits-Organisation für elektromagnetische Strahlung und hat sich in all den Jahren vehement gegen die Lobbyarbeit der Technologiekonzerne ausgesprochen und vor den Gefahren einer übermäßigen Nutzung von Mobiltelefonen gewarnt. Kurz nach seiner Rede am wissenschaftlichen und öffentlichen Runden Tisch verstarb er plötzlich am 6. April 2021.

4.Nikolay Nikolaewitsch Filatow, geboren 1954 in der Region Tula knapp 200 km südlich von Moskau war prominenter Doktor der Medizin, Wissenschaftler, Professor sowie seit 2016 korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften. Zudem war er stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Mecnikov- Forschungsinstituts für Impfstoffe und Sera und Leiter der Abteilung für Epidemiologie an der (?)Universität. Er kritisierte die Maßnahmen scharf, die Behörden 2020 zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 in Russland ergriffen haben. Fassungslos äußerte er: “Ich bin von Beruf Epidemiologe. Ich habe mich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt und ich kann nicht verstehen, was da passiert. Letztes Jahr war die Inzidenz von Atemwegsinfektionen höher als dieses Jahr – aber niemand sprach von einer Pandemie.” Kurz vor seinem Tod zeigte er sich erneut entsetzt über die russischen Maßnahmen zur Bekämpfung der so genannten COVID-Pandemie. Er verstarb im frühen Alter von 67 Jahren in Moskau.

Diese Kette plötzlicher Todesfälle von regierungs- und coronakritischen Männern, die es mutig gewagt haben, sich unter anderem über die kriminellen Geschehnisse öffentlich zu äußern, ist so auffällig, dass man nicht einfach darüber hinwegsehen kann. Auch wenn noch keine endgültige Klarheit über die Zusammenhänge herrscht, wird die Ursache für Herzversagen gerne dem Alter der zu plötzlich Verstorbenen zugerechnet. Eines kann man gewiss sagen: Wer sich heute der Politik gegenüber zu weit aus dem Fenster lehnt, lebt gefährlich. Dieses nicht nur in Russland, sondern weltweit. Sobald Bürger Angst haben müssen, ihre Meinung frei zu äußern und deshalb sogar um ihr Leben fürchten, ist es um die Freiheit und Demokratie geschehen. Doch damit sie nicht vergessen werden, schreibt die Geschichte die Namen derer, die für ihre freie Meinungsäußerung den höchsten Preis bezahlten.

***

