Corona-Hammer: Lebensversicherung steigt nach Impftod aus, da „freiwillige Impfung mit experimentellem Impfstoff“ wie Selbstmord zählt!

Von Michael Mannheimer, 19. Januar 2022

Wie Milliarden Menschen bezüglich der angeblich “freiwilligen” Impfung vom Staat, den Medien, Versicherungen und Big Pharma belogen und betrogen werden

Unser ehemaliges so freies West-Deutschland ist seit der Okkupation durch die ostdeutschen Kommunisten (1990) derartig von innen verfault und verrottet, dass nur noch ein eiserner Besen in der Hand eines eisernen Politikers wie etwa Bismarck diesen Augiasstall* ausmisten kann. Was den allermeisten Geimpften nicht bewusst sein dürfte, ist der Fakt, dass entgegen den täglichen Nachrichten einer angeblichen Impfpflicht eine solche juristisch nicht besteht. Denn nach den Maßgaben der Impfhersteller handelt es sich bei den Impfungen um medizinische Experimente, die in den Beipackzetteln der im Serien zwar erwähnt werden, aber so gut wie keinem einzigen zu Impfenden gezeigt oder vom jeweiligen Impfarzt erklärt werden. Mit seiner Unterschrift unter die Impfung hat sich der Impfling damit an der Teilnahme eines medizinischen Experiments mit möglicher Todesfolge “freiwillig” entschieden, was für ihn allerdings bedeutet, dass jeglicher Versicherungsschutz und jegliche Schadensersatzforderung für ihn entfällt.

Verlogene Impfwerbung durch die Bundesregierung:

Kein obiges Wort entspricht den wissenschaftlichen Fakten!

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/mythen-impfstoff-1831898

Dass die meisten Impfärzte kein Wort über die Nebenwirkungen der Impfung an die Impflinge weitergeben, ist zwar Fakt, aber kaum nachweisbar, weil hier in aller Regel Aussage gegen Aussage steht. Diese Impfärzte, die entgegen dem ärztlichen Ethos und klarer juristischer Bestimmungen die Nebenwirkung der Impfung bewusst verschweigen (da sie mit ihren Impfungen ein Vermögen verdienen), sind nicht nur Schwerverbrecher, sondern nehmen den Tod oder schwerste Nebenwirkungen des Impflings billigend in Kauf und sind damit mindestens des Totschlags, wenn nicht des Mordes aus niedrigen Beweggründen (“Habgier” und/oder “Heimtücke” als Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers zu dessen Tötung definiert.[BGHSt 2, 60 f.]) schuldig, anzuklagen und zu verurteilen.

Was sind aus Sicht der Gerichte niedrige Beweggründe?

Der Täter muss die Modalitäten, die den Impuls zum Handeln als besonders verwerflich erscheinen lassen, erfasst und in ihrer Bedeutung für die Bewertung der Tat erkannt haben. In der Rechtsprechung liest sich das so:

„Beweggründe sind niedrig, wenn sie nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb besonders verwerflich, ja geradezu verachtenswert sind.“ BGH 1 StR 870/92

§ 211 StGB zu Mord lautet wie folgt:

(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. (2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. https://dejure.org/gesetze/StGB/211.htm l

Die französische Krankenversicherung, die den Schadensanspruch von Impftoten und Menschen, die nach der Impfung unter schwersten und oft irreversiblen medizinischen Symptomen zu leiden haben, ist nicht nur ein Hohn, sondern zeigt die ganze Verlogenheit und Gnadenlosigkeit, mit der die Hintermänner der NWO und des WEF, aber vor allem aber die vom NWO-Propagandamedium Wikipedia als “Menschenfreunde” (Philanthropen) bezeichneten Schwerstverbrecher wie Rockefeller, Gates oder Rothschild vorgehen: Zitat dieser Versicherung:

„Die Nebenwirkungen des experimentellen Impfstoffs werden veröffentlicht und der Verstorbene konnte nicht behaupten, nichts davon gewusst zu haben, als er freiwillig die Impfung nahm. Es gibt kein Gesetz oder Manda, das ihn zu einer Impfung zwang. Daher ist sein Tod im wesentlichen Selbstmord“. 15. 01. 2022, https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/

Dreister und verlogener geht es wirklich nicht mehr:

Da wird völlig außer Betracht gelassen, dass die westlichen Regierungen ganze Werbekampagnen in den Massenmedien auffahren, um auf die “Pflicht” jedes Bürgers zur Impfung hinzuweisen.

Da wird außer Betracht gelassen, dass Impfverweigerer als “Volksschädlinge”, “Terroristen” und Hauptverantwortliche der (nie existenten) Corona Pandemie denunziert werden.

Und da wird außer Betracht gelassen, dass in den meisten westlichen Ländern Impfverweigerer mit den härtesten Strafen bedroht werden, nicht nur mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, nicht nur mit dem Verbot der Teilhabe am öffentlichen Leben, sondern dass sie sogar mit Gefängnisstrafen bedroht werden.

.

Impfkritischer Chef-Arzt an einem Krankenhaus durch SPD-Oberbürgermeister in den Selbstmord getrieben

IN DEN TOD GETRIEBEN, WEIL ER SICH AN RECHT UND GESETZ HIELT



Chemnitz trauert um Dr. Thomas Jendges (55). Der Chef des Chemnitzer Klinikums stürzte am Dienstagmorgen vom Klinikgebäude an der Flemmingstraße. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. (Quelle)

Wie groß der Druck auf Ärzte und selbst Geschäftsführer vom Krankenhäusern zur Massenimpfung ist, mag das folgende tragische Beispiel zeigen: Am Di, 2.11.2021, erhielt der Geschäftsführer vom Fleminger Krankenhaus in Chemnitz. Dr. Thomas Jendges (55), einen Anruf vom Bürgermeister seines Ortes höchstpersönlich (s.u). Diesem sei zu Ohren gekommen, dass Dr. Jendges jeden einzelnen Patienten, der ins Krankenhaus kam, um sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, in gebotener und juristisch völlig stimmiger Weise über die Nebenwirkungen, lebenslange Schäden und sogar Todesfolgen von Impfungen hingewiesen hat. Die Folge war, dass die Quote der Impfung an diesem Krankenhaus gegen null tendierte. Der Bürgermeister verlangte daraufhin von diesem verantwortungsvollen Arzt, seine Aufklärung sofort einzustellen und die impfwilligen Patienten nach Unterzeichnung ihrer Impferlaubnis ohne Aufklärung zur impfen.

WOLLTE DEN ARZT ZUM BRUCH DESSEN AUFKLÄRUNGSPFLICHT ZWINGEN



Oberbürgermeister, Sven Schulze (50) SPD

Dr. Jendges sagte im Gespräch mit diesem Bürgermeister, dass die Impfungen mit seinem ärztlichen Ethos unvereinbar sein und er das Impfen mit experimentellen tödlichen COVID-19 Impfstoffen an der Bevölkerung verurteile. Denn in Wirklichkeit handelt es sich bei diesen Impfungen um einen Bio-Kampfstoff, den man als heilenden COVID-19 Impfstoff tarnte. Es sei Völkermord und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was hier an der Bevölkerung durchgeführt werde.

Doch der Bürgermeister drohte Dr. Jendges mit dessen Kündigung, wenn er im Krankenhaus Impfungen an Patienten nicht sofort durchführen sollte. Da er so ein Verbrechen der Bundesregierung und der Landesregierung und deren Handlanger nicht mittragen könne, sehe er mit seinem Selbstmord bzw. Freitod die einzige Möglichkeit, damit ein Zeichen zu setzen, und bat in seinem Abschiedsbrief diesen Brief zu veröffentlichen, wovon der Oberbürgermeister, Sven Schulze (50) SPD, erfuhr, und dessen Veröffentlichung bisher verhindert hat. (Quelle: https://t.me/MMannheimer/2327, dort wird der OB als “Peter Schulte” genannt – was sehr wahrscheinlich falsch ist))

Dr. Thomas Jendges, Chef des Chemnitzer Klinikums, stürzte sich am Dienstagmorgen vom Klinikgebäude an der Flemmingstraße. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Lesen Sie in der Folge, wie Sie von Politik, Medien, Big Pharma und den Lebensversicherungen in Bezug auf die angebliche Freiwilligkeit der Cov-19-Massenimpfung nach Strich und Faden belogen werden:

.

Corona-Hammer: Lebensversicherung steigt nach Impftod aus, da „freiwillige Impfung mit experimentellem Impfstoff“ wie Selbstmord zählt!

15. 01. 2022,

Quelle: https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/

— UPDATE —

Unser exklusiver Bericht schlägt mittlerweile hohe Wellen und wurde auch von diversen anderen Medien übernommen. Wir erhalten zudem sehr viele Zusendungen von Lesern, die bereits ähnliche Erfahrungen gemacht oder dokumentiert haben:

1. In diesem Fall gibt eine private Unfallversicherung der deutschen Haftpflichtkasse an eine Kundin an, dass zwar geltende Schutzimpfungen gegen bekannte Infektionskrankheiten, NICHT aber Gesundheitsschäden durch die Covid-Impfungen mitversichert sind!

2. In diesem Fall gibt die Techniker Krankenkasse ebenfalls an, dass Impfschäden und andere Folgen der Covid-Impfung NICHT versichert sind. Man verweist auf die Bundesländer, die die Impfungen organisieren.

Der Fall sorgt derzeit für Aufregung und Aufsehen in Frankreich. Ein reicher, älterer Pariser Unternehmer aus Versailles, der viele Lebensversicherungen (in Millionenhöhe) zu Gunsten seiner Kinder und Enkel abgeschlossen hat, stirbt an einer Covid-Impfung (von den Ärzten und seinen Lebensversicherern nicht bestritten). Doch dann kommt der Hammer: Die Versicherung zahlt die Prämie nicht aus, da der Verstorbene auf eigenes Risiko bei der Corona-Impfung handelte.





Einnahme experimenteller Spritze mit Todesfolge gleicht Selbstmord

Die Begründung hat es jedenfalls in sich: Die Versicherungsgesellschaft verweigerte die Auszahlung an die Familie, da die Einnahme von experimentellen Medikamenten sowie Behandlungen (und darunter fällt auch die Corona-Impfung) von der Police explizit ausgeschlossen ist. Die Familie verklagt die Versicherung folglich, verliert aber. Der Richter stellt fest:

„Die Nebenwirkungen des experimentellen Impfstoffs werden veröffentlicht und der Verstorbene konnte nicht behaupten, nichts davon gewusst zu haben, als er freiwillig die Impfung nahm. Es gibt kein Gesetz oder Mandat in Frankreich, das ihn zu einer Impfung zwang. Daher ist sein Tod im wesentlichen Selbstmord“.

Damit ist die Versicherung gleich doppelt „fein raus“, denn Selbstmord ist von der Police ebenfalls ausgeschlossen. Hier das sinngemäß zusammengefasste Urteil:

„Das Gericht erkennt die Einstufung des Versicherers an, der die Teilnahme an dem Experiment der Phase drei, dessen erwiesene Unschädlichkeit nicht gegeben ist, angesichts der angekündigten Nebenwirkungen, darunter der Tod, rechtlich als freiwilliges Eingehen eines tödlichen Risikos betrachtet, das nicht durch den Vertrag abgedeckt ist und rechtlich als Selbstmord anerkannt wird. Die Familie hat Berufung eingelegt. Die Verteidigung des Versicherers wird jedoch als begründet und vertraglich gerechtfertigt anerkannt, da dieses öffentlich bekannte Eingehen eines tödlichen Risikos rechtlich als Selbstmord gilt, da der Kunde benachrichtigt wurde und sich bereit erklärt hat, freiwillig das Risiko des Todes einzugehen, ohne dazu verpflichtet oder gezwungen zu sein.“

Impftote bald wie Selbstmorde gewertet?

Folglich wird der nun der Tod nach einer Impfung von den Gerichten (zumindest in Frankreich) als Selbstmord betrachtet! Versicherer werden nun damit beginnen, im großen Stile Lebensversicherungen auch nicht zurückzahlen, da das Eingehen eines tödlichen Risikos durch die Impfung sie de facto aus dem Vertrag ausschließt und dieser damit hinfällig wird. Ungeahnt auch die Folgen für Kredite bei Banken etc. In den französischen Mainstream-Medien ist von diesem skandalösen Fall bisher nichts zu hören. Der Anwalt der Familie, Carlo Alberto Brusa, machte den Fall in den sozialen Medien publik.

US-Lebensversicherungen dementieren ähnliche Fälle

Hier wurde bereits ähnliches aus den USA berichtet:

„Lebensversicherungen können Auszahlungen für Geimpfte verweigern, weil Covid-Impfstoffe ‚medizinische Experimente‘ darstellen.“ https://patriotrising.com/life-insurance-policies-can-refuse-payouts-for-the-jabbed-because-covid-vaccines-are-medical-experiments/

Dortige Lebensversicherungen dementierten jedoch entsprechende Berichte von Geschädigten:



„Tatsache ist, dass Lebensversicherer bei der Entscheidung, ob ein Schaden bezahlt wird, nicht berücksichtigen, ob ein Versicherungsnehmer einen COVID-Impfstoff erhalten hat oder nicht“, so Paul Graham, Senior Vice President für Polizzenenentwicklung des Amerikanischen Rates der Lebensversicherer.

„Lebensversicherungsverträge geben sehr klar vor, wie Polizzenen funktionieren und welche Gründe gegebenenfalls zu einer Leistungsverweigerung führen können. Ein Impfstoff gegen COVID-19 gehört nicht dazu. Die versicherungstechnische Bewertung der Versicherbarkeit eines Antragstellers wird nicht durch den Impfstatus der Person beeinflusst.“



Diese Aussagen wurden jedoch erst getätigt, nachdem ähnliche Fälle wie in Frankreich publik gemacht und als „Fake News“ abgestempelt wurden. Somit stehen die Behauptungen der Geschädigten gegen jene der Versicherungskonzerne.

Anmerkung der Redaktion:

Der Ordnung halber sei erwähnt, dass auf Anfrage die heimischen (D,Ö,CH) Versicherungen zusagen, Leistungen nicht vom jeweiligen Impfstatus abhängig zu machen, sowohl was Geimpfte als auch Ungeimpfte betrifft.

Forderungen, Ungeimpfte kostenmäßig im Falle von Klinikaufenthalten zu benachteiligen, gibt es hingegen von Corona-Scharfmachern, wie jeder weiß. Die Informationen aus Frankreich hier im Artikel beziehen sich auf der von uns genannten Quellen und auf Angaben von Nicole Delépine, ehemalige Leiterin der Abteilung für Kinderkrebsheilkunde an der Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, auf der Website Riposte Laïque.

