Österreich beschloss am 20. Januar 2022 trotz einer historischen Rede des FPÖ-Obmanns Kickl die allgemeine Impfpflicht gegen den Willen seiner meisten Bürger

18. Februar 2022

In Österreich ist eine allgemeine Impfpflicht nun beschlossene Sache. Eine Milliarden-Lotterie soll die Impfskeptiker zusätzlich überzeugen

Wie nicht anders zu erwarten, hat die Mehrheit der Österreichischen Parlamentarier gestern das Impfpflichtgesetz in Österreich beschlossen. Und dies, obwohl alle wissenschaftlichen Studien unwiderlegbar zeigen, dass eine Corona-Impfung die Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona zu infizieren, um ein mehrfaches erhöht. So belegen brandaktuelle Daten der britischen Regierung (vom 19. Januar 2022), “dass die Covid-19-Impfung die Wahrscheinlichkeit, sich mit Covid-19 zu infizieren, verdoppelt.“ (Quelle).

Und eine israelische Großstudie beweist: “Geimpfte sind weit infektiöser als Genesene”. Das unfassbare Resultat der Studie:

“Das Risiko einer Corona-Infektion von Geimpften ist 13-mal höher als bei jenen Personen, die von einer SARS-CoV‑2 Erkrankung genesen sind und ihre Immunität auf natürliche Weise erworben haben. Dabei wurde ausdrücklich die neue Delta-Variante einbezogen; alle Geimpften waren mit BioNTech/Pfizer (BNT162b2) vollständig geimpft. Die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften symptomatischen Erkrankung war bei Geimpften sogar 27-mal höher als bei Genesenen.” https://unser-mitteleuropa.com/israelische-grossstudie-beweist-geimpfte-weit-infektioeser-als-genesene/

Politiker- und Medienlügen wurden zum neuen Kennzeichen sog. “westlicher Demokratien”

Spätestens seit Corona wurden aus den meisten westlichen demokratischen Parlamenten feindselige und mörderische Organisationen gegenüber ihren eigenen Völkern. Und Politiker wie die Ihnen angeschlossenen Massenmedien dürfen, von keiner Staatsanwaltschaft daran gehindert oder gar dafür bestraft, ihre Bürger nach Belieben anlügen:

„Die Impfung schützt, sie schützt uns, und sie schützt auch unsere Mitmenschen“, log Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in einer Erklärung vom 17 Jan. 2022. Das genaue Gegenteil ist wahr: inzwischen Zeit sterben ein Vielfaches mehr an den Impfungen als an Corona. Über die Daten und Hintergründe dieses Fakts habe ich Dutzende Artikel mit hunderten von Quellen weltführender Epidemiologen und Virologen in meinen bisherigen Artikeln gebracht und will diese hier nicht wiederholen. Obwohl immer mehr Staaten die Impfpflicht abgeschafft haben – eben wegen den dramatischen täglichen Folgen für die Geimpften – führte ausgerechnet Österreich diese im Pflicht in einer Zeit ein, in der das Ende der Corona-Pandemie (die es bekanntlich niemals gegeben hatte und die nichts anderes als die Umbenennung einer ganz normalen Grippe-Epidemie war) von immer mehr Staaten und auch staatlich bezahlten Virologen bestätigt wird. Es gibt nur 4 logische Gründe, warum Österreichs Parlamentarier trotz dieser Erkenntnisse dieses Gesetz in Kraft gesetzt haben:

Die meisten Parlamentarier haben keine Ahnung über die wahren Vorgänge von Corona und wissen nichts über die Nebenwirkungen von Massenimpfungen. Die meisten Parlamentarier wissen sehr wohl Bescheid, haben sich aber den Great Reset des Psychopathen und Gründers des World Economic Forums angeschlossen und befürworten die Bildung einer “Eine-Welt -Regierung” mit dem Ziel der Abschaffung sämtlicher Freiheiten Bürgerrechte und der absoluten Macht einer Zentralregierung. Die meisten Parlamentarier sind sind in Wahrheit Pharmalobbyisten, die deren satanische Politik einer zukünftigen pharmakologischen Weltherrschaft vertreten und sich dafür haben mit Summen in unbekannter Höhe bestechen lassen Die meisten Parlamentarier sind eine beliebige Mischung aus den Punkten 1-3, wobei deren persönlicher Schwerpunkt nur von jedem einzelnen der betroffenen Parlamentarier definiert werden kann.

“Es ist wahrscheinlicher, am Impfstoff zu sterben als an Corona”

Prof. Dr. Peter McCullough ist Kardiologe, Internist und Epidemiologe und in seinem Fachgebiet der meistveröffentlichte Mediziner weltweit. Vor allem seine Veröffentlichungen über die Behandlung von Covid sind zwar meistbesucht und gelesen, werden aber von den Mainstream-Medien ignoriert. Dieser Spitzen-Virologe warnt nicht nur davor, dass es wahrscheinlicher ist am Impfstoff zu sterben als an Corona, sondern er sagt explizit über die Impfung folgendes aus: “Die Covid-Impfung ist eine Form von ‚Bioterrorismus‘ mit pathogenem Spike-Protein” (Quelle)

Damit ist eine staatliche Impfpflicht nichts anderes als eine vom Staat offiziell gestellte Forderung zum kollektiven Suizid durch eine als Heil-Impfung getarnten Biowaffe. Und in der Realität ist ein befohlener Suizid nichts anderes als Mord.

Prof. Dr. Peter McCullough: “Es ist wahrscheinlicher an Impfstoff zu sterben als an Corona”,

in: Geraer Zeitung

Das Impfpflichtgesetz Österreichs ist demnach nicht, wie die Regierung ihrem Volk vorgaukelt, ein Schutz vor einer nie existenten Pandemie, sondern in Wahrheit ein biochemischer Krieg gegen die eigene Bevölkerung

Da die österreichischen Parlamentarier, die ja wie alle Volksvertreter von Experten beraten werden und unmöglich von den täglichen Nebenwirkungen der Corona-Impfung nichts wissen können und sie sehr vermutlich auch die Veröffentlichungen des oben genannten Professor McCullough kennen, lässt dieser Fahrt nur eine einzige Schlussfolgerung zu: Die österreichische Regierung ist ein willentliches Werkzeug der die De-Populationspolitik der Neuen Weltordnung und bedroht ihr eigenes Volk mit einem bioterroristischen Krieg, der unzähligen Österreichern das Leben oder deren Gesundheit kosten werden und die Gesamtzahl der Österreicher ganz nach dem Wunsch der Lenker der Neuen Weltordnung insgesamt senken wird. Ich bin wie Herbert Kickel, dessen historische Rede sie gleich in ganzer Länge sehen und hören können, der festen Überzeugung, dass ihr so friedlicher und demokratischer Staat sich binnen kürzester Zeit zu einem satanische Monster entwickelt hat und sie nicht von jenen regiert werden, die sie gewählt haben, sondern von jenen, die sie weder gewählt haben noch in der Mehrheit von deren Existenz etwas wissen: Big Tech, Big Pharma, NWO, WEF, NWO u.a…. Und die freiheitsliebenden Österreicher werden diese Fremdbesatzung ihres liebenswerten Landes nicht länger hinnehmen.

Herbert Kickls historische Rede gegen die Einführung eines allgemeinen Impfpflichtgesetzes in Österreich

Kickl ist vermutlich einer der begnadetsten Redner, den Europa gegenwärtig aufzuweisen hat. Ich habe in meiner Jugend alle Reden Ciceros gelesen, den Historiker für einen der besten Redner der Geschichte halten. Auf dieser Stufe bewegt sich Kickl. So zu reden wie er oder Cicero kann man nicht lernen. Es muss einem von Natur gegeben sein. Und große Redner haben es immer geschafft, einem scheinbar unvermeidlichen Schicksal ihres Volkes eine Wendung zu bringen. Diese Rede Rede von Herbert Kickl hat das Zeug, die Geschichte Österreichs zum Guten zu wenden. Es liegt jedoch allein am Volk, ob es dazu kommt oder nicht. Denn Reden sind “nur” Worte. Wenn diesen keine Taten seitens der geschundenen Völker folgen, waren die Reden sinnlos.

Auszug von Kickls Rede: “Keinesfalls lassen wir uns in die Zwangsnadel treiben! Alle sagten, “Es wird für uns KEINE Impfpflicht geben”. Und heute wollen auf einmal alle gekauften “Oppositions-Parteien” genau das Gegenteil umsetzen! Diese Opportunisten Figuren werden mit unzähligen Klagen und Einsprüchen, gerichtlich zur Rechenschaft gezogen werden, und sie werden am Ende schmerzhaft scheitern! Das wird ihnen nicht erspart bleiben!”

Herbert Kickl, FPÖ, Rede 20.1.2022 am im österreichischen Bundestag, Videodauer: 17:17 Minuten

“Die Einführung der Impfpflicht ist ein gigantischer Anschlag auf die Freiheit der Menschen in Österreich! Der Impfzwang ist ein Attentat auf die Menschenwürde der Bevölkerung.”

Herbert Kickl

Transkription der Rede (in Auszügen) von Michael Mannheimer

“Herr Präsident meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, geschätzte Abgeordnete Kollegen, vor allem aber liebe Österreicherinnen und Österreicher, die sie heute diese ich möchte sagen historische Debatte – und das wird es wahrscheinlich auch sein – zu Hause mitverfolgen.

Ich sag’s Ihnen ganz ohne Umschweife: Ich bin entsetzt! Ich bin fassungslos! Ich bin erschüttert! Und ich bin schockiert angesichts dessen, was die Bundesregierung, bestehend aus ÖVP und Grünen, gemeinsam mit ihren Steigbügelhalter in einer Schein-Opposition hier und heute im Rahmen des Impf-Pflichtgesetzes auf den Weg bringen will. Und ich gehe davon aus, dass es in diesem Land gegenwärtig Millionen von Menschen gibt Auch so empfinden wie ich das tue.

Und ich werde Ihnen sagen warum: Einfach deshalb, weil diese Einführung einer Impfpflicht – das ist ja in Wahrheit nichts anderes als ein Impfzwang – weil das nichts anderes ist als ein gigantischer Anschlag auf die Freiheit der Österreicherinnen und Österreicher. (Beifall)

Impfpflicht ist ein Attentat auf die Menschenwürde der österreichischen Bevölkerung

Und weil es ein regelrechtes Attentat ist, möchte ich sagen, auf die Menschenwürde der österreichischen Bevölkerung. Geplant und vorbereitet worden ist das alles ganz akribisch von einer verantwortungslosen Bundesregierung unter dem Kommando eines verantwortungslosen Bundeskanzlers Hand in Hand mit einem verantwortungslosen Gesundheitsminister. Das ist diejenige Regierung, von der die Menschen außerhalb der Mauern dieses Parlaments und außerhalb ihrer Ministerien längst sagen, dass sie die schlechteste und kaltherzigste Regierung ist, die Österreichisch je gehabt hat.

Umgesetzt. man könnte auch sagen abgenickt, wird dieses Gesetz von Abgeordneten der ÖVP und den Grünen, ebenso verantwortungslos von Abgeordneten, die vergessen haben, dass dieses Parlament hier keine verlängerte Werkbank für Ministerien ist, die vergessen haben, dass sie ein Gelöbnis auf die österreichische Bundesverfassung abgegeben haben und die offenbar dieses hohe Haus verwechseln mit einer Vollversammlung von Pharmalobbyisten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und, das kommt noch erschwerend hinzu, willfährig unterstützt werden diese verantwortungslosen Akteure von ebenso verantwortungslosen Abgeordneten von so genannten Oppositionsparteien namens SPÖ und Neos.

Meine Damen und Herren, ich hab das Gefühl, sie befinden sich in Geiselhaft ihrer beiden Parteivorsitzenden: Zwei Damen, die für eine ganz ganz billige Nebenrolle alles opfern, was ihrer Partei heilig ist. Für eine Nebenrolle in einem jämmerlichen Regierungsschauspiel werden die eigenen Grundsätze über Bord geworfen! Werden die eigenen Wähler die eigenen Mitglieder die eigenen Funktionäre und der eigene Club verraten! Da können Sie sich wirklich gratulieren.

Diese Impfpflicht, das ist ein Akt der Entrechtung! Da werden mit einem Schlag Millionen Österreicherinnen und Österreicher “downgegradet”, würde man auf neudeutsch sagen. Sie sind keine eigenständigen, keine souveränen Menschen mehr, sondern sie kommen auf die Stufe von Befehlsempfängern, von Unterworfenen, von Knechten, von Leibeigenen – hätte wahrscheinlich Herr Schallenberg, ihr Vorgänger unseligen Angedenkens gesagt.

Impfpflicht ist die Einführung des Gesundheits-Kommunismus!

Mit dieser Impfpflicht, meine Damen und Herren, wird in Österreich dem Totalitarismus der Weg bereitet. Es ist nichts anderes: Es ist die Einführung des Gesundheits-Kommunismus! Und es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir zur Bekämpfung eines chinesischen Virus das chinesische Gesellschaftsmodell in Österreich einführen, da sich durch vieles auszeichnet aber nicht durch Freiheit und Demokratie.

Totalitarismus: Das, was der Einzelne will, das zählt nicht mehr. Es zählt nur mehr das, was für die Masse gut ist. Und das, was für die Masse gut ist, das werden uns in Zukunft Kappazunder (?) vom Format eines Gesundheitsministers Mückstein vorgeben. Die werden uns sagen, was für die Masse gut ist. Und derjenige, der sich nicht daran hält, wird verfolgt wie ein Krimineller. Meine Damen und Herren, das ist ein Türöffner für Dilettantismus und Willkür gleichermaßen und kann niemals die freiheitliche Zustimmung finden (Beifall). Und ich sags´s Ihnen ganz ehrlich: Ich schäme mich heute an dieser Stelle und an diesem Rednerpult für die Abgeordneten der ÖVP und der Grünen, und ich schäme mich für die Abgeordneten der Neos und der Sozialdemokratie, die das hier alles durchziehen wollen. Die das durchziehen in ihrer Verblendung, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich schäme mich im übrigen auch für diejenigen, die nicht den Mut gefunden haben, eine abweichende Meinung hier im Parlament bei der Abstimmung zu vertreten, sondern lieber zu Hause zu bleiben unter irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden.

Und, meine Damen und Herren, zugleich bin ich stolz, zugleich bin ich sehr sehr stolz darauf, Klubobmann und Parteiobmann der Freiheitlichen Fraktion hier in diesem Haus zu sein. Weil wir die einzigen sind, die bei diesem Irrsinn nicht mitmachen. Weil wir Ihren totalitären Anwandlungen die Stirn bieten. Weil wir dagegen stimmen. Und weil wir damit ohne Wenn und Aber die Freiheit der österreichischen Bevölkerung verteidigen, und mit ihr die Verfassung, und mit ihr die Wahrheit in diesem Land. (Beifall)

Mich überrascht das gar nicht, dass sie die negative Entwicklung so weit getrieben haben, dass es so weit gekommen ist, dass wir heute an diesem Punkt stehen. Und ich werde Ihnen sagen warum: Denken Sie zurück an den Dezember 2020. Damals hat die Freiheitliche Partei eine Petition gegen den Impfzwang in diesem Land ins Leben gerufen. Das war zwei Wochen, bevor sie mit ihrer Impfinszenierung begonnen haben. Und wir haben das deshalb gemacht, weil wir alarmiert waren und weil wir schockiert waren ob der Verbissenheit und ob dem Fanatismus, den sie an den Tag gelegt haben, als es darum ging, diese Impfung als ausschließlichen Game-Changer in die Öffentlichkeit zu bringen und alles andere für unzulässig zu erklären.

Wir hatten als einzige Partei rechtzeitig vor dem Impfzwang gewarnt und sind deswegen von Parteien und den Mainstream-Medien als Lügner abgestempelt worden

Das hat uns alarmiert, und das hat uns wachsam gemacht. Und wir haben der Bevölkerung gesagt ihr werdet schon sehen: Achtung! Passt auf! Es läuft auf einen Impfzwang hinaus. Alles andere sind nur Vorstufen. Und am Ende steht die totale Macht für eine Bundesregierung, und auf der anderen Seite das totale Ausgeliefertsein und die totale Ohnmacht für die österreichische Bevölkerung. Das haben wir gesagt. Und dafür sind wir verunglimpft worden, verächtlich gemacht worden. Und diese Bundesregierung – und mit ihr natürlich die Mainstream-Medien, wie solls denn anders sein? – die haben uns als Lügner bezeichnet. Und viel mehr noch: Es ist viel mehr noch passiert:

Wie die Regierung hat die Bevölkerung dreist belogen und eine Impfpflicht ausgeschlossen hat

Die Vertreter dieser Bundesregierung haben Stein und Bein geschworen, dass es niemals soweit kommen wird. Es wird keinen Impfzwang geben! Und ich habe Ihnen ein paar Zitate zur Auffrischung, zum Boostern ihrer Erinnerung mitgebracht:

• Kollegin Köstinger im April 21: “Wir wollen auf jeden Fall keine Impfpflicht in Österreich!”



• Der grüne Gesundheitsminister Mückstein: “Also ich bin gegen eine Impfpflicht, weil ich glaube, dass wir damit nichts erreichen werden.”



•ÖVP Klubobmann Wöginger hier im Parlament; “Ich betone es: Es gibt keine Impfpflicht in diesem Land und es wird ja auch nicht geben.”



• Ihr ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz, falls Sie sich noch erinnern können: “Wir haben in Österreich keine Impfpflicht und das ist gut so.”



• Verfassungsministerin Edtstadler: “Eine Impfpflicht schließe ich kategorisch aus. Die wird es nicht geben. Da sollen die Menschen selbst entscheiden.”



• Und zu unguter Letzt darf Werner Kogler natürlich nicht fehlen: “Ich schließe eine Impfpflicht aus. Eine generelle Impfpflicht schließe ich tatsächlich aus!”

Ja, meine Damen und Herren, und jetzt steht diese im Pflicht vor der Tür! in wenigen Stunden wollen Sie sie hier herinnen beschließen. Und jetzt frage ich Sie:

Wer hat hier die Unwahrheit gesagt und wer hat die Bevölkerung belogen und wer hat der Bevölkerung reinen Wein eingeschenkt und wer hat ihr die Wahrheit gesagt?

Jede diese Aussagen, die ich zitiert habe, und es waren bei weitem nicht alle, ist ein einziger Stich in das Herz ihrer Glaubwürdigkeit. Sie sind in der Zwischenzeit verblutet, was ihre Glaubwürdigkeit betrifft. Und meine Damen und Herren: Sehen Sie, das ist das Problem dieser Bundesregierung. Da ist nichts übrig geblieben von dieser Glaubwürdigkeit nach zwei Jahren so genannter Pandemie-Bekämpfung. und jetzt verstehe ichschon, dass sie das ausblenden von Seiten der ÖVP und der Grünen. Aber dass das den Neos und dass das der SPÖ nicht auffällt, das verwundert dann doch einigermaßen. Sie vertrauen jetzt denen, die in wenigen Stunden gemeinsam mit Ihnen das beschließen, was sie ein Jahr lang ausgeschlossen haben. Und sie vertrauen damit denjenigen, die sie belogen haben und Ihnen jetzt erklären, dass das alles notwendig ist der – einzige Weg aus der Krise und so weiter und so weiter .

Ja, meine Damen und Herren das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Als selbstbewusste Vertreter einer Oppositionspartei. Des gibt’s doch nicht. Glauben Sie wirklich, dass die Leute draußen vor den Mauern des Parlaments, dass die wirklich nicht wissen, was außerhalb der Grenzen Österreichs gegenwärtig passiert? Dass sie nicht wissen, dass in Großbritannien die Maßnahmen auslaufen, dass Schweden ohne diese Quälerei der eigenen Bevölkerung besser durch die Krise gekommen ist als Österreich? Dass die Leute nicht wissen, dass die Tschechen gerade ihre Pläne zur Impfpflicht einstampfen. Das ist epidemiologischer Sondermüll” Das landet auf der Altlastendeponie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und die Menschen bekommen das mit.

Und wenn Sie es mir nicht glauben, dann darf ich Ihnen einen Nachrichtensender zitieren. n-tv Ich zitiere: “Die Omikron-Welle ist gewaltig doch verblüffend ungefährlich. Spanien, Großbritannien Dänemark und die Schweiz wollen das Virus bereits wie eine Grippe behandeln«

(…)

Ich fürchte, dass Sie heute die Mehrheit haben werden bei dieser Abstimmung. Aber dieser “Abstimmungserfolg” wird sie nicht glücklich machen. Das sage ich Ihnen einfach auch deshalb, weil echte Zufriedenheit und Glück niemals aufgebaut sein kann auf dem Leid und auf der Unfreiheit von Millionen Menschen. Das zeigt Ihnen ein Blick in die Geschichtsbücher und das werden sie selbst am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das prophezeie ich Ihnen schon heute.

Wir Freiheitliche bleiben heute in der Minderheit. Aber nur hier herinnen. Weil draußen, mit den Menschen, die inzwischen unzufrieden sind mit ihren Maßnahmen, da haben wir längst die Mehrheit. Und diese Mehrheit, die wird täglich größer. Und das ist ein Versprechen von mir aus an dieser Stelle: Mit diesen Menschen werden wir die Impfpflicht auf jeden Fall zum Kippen bringen unter Ausnutzung ihrer eigenen Bürokratie. Sie werden sich noch wundern. Wir werden sie zu Fall bringen unter Berufung auf die Gerichte in allen Instanzen und nicht nur in der Österreich. Und wir werden sie vor allem zu Fall bringen durch demokratische Wahlen. Ja! Sie werden als Jasager von heute ihrer gerechten Strafe morgen nicht entkommen. Das wird Ihnen weder moralisch noch rechtlich noch politisch gelingen.

Und eines können Sie mir glauben: Im Unterschied zu Ihnen pflege ich meine Versprechen einzuhalten. Im übrigen auch dasjenige, dass ich selbstverständlich weiterhin ungeimpft bleiben werde, auch wenn sie mich so viele Millionen Österreicher dazu zwingen wollen.”

