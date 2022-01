Die Corona-Plandemie wurde faktisch schon durch einen 100 Jahre alten Zeichentrickfilm vorhergesagt

Von Michael Mannheimer, 23. Januar 2022

Mit nur 9 Sätzen in 128 Sekunden prophezeiten geniale Filmemacher um 1920 (!), wie die Zukunft der Welt in 100 Jahren aus sehen wird

Der folgende, nur 2-minütige Zeichentrickfilm, entstand wahrscheinlich zur Zeit der Spanischen Grippe 1918. Er ist, Sie werden es an der Qualität sehen, also etwa 100 Jahre alt, ein echtes cineastisches Fundstück. – und wurde auf UGETube am 4. Juli 2021 veröffentlicht. Der Zeichentrickfilm entstand aus der Frühzeit der Kinofilme und ist in schwarzweiß und zeittypischer “Qualität”. Auf UGETube heißt es:

“Bislang konnten wir seine Herkunft nicht verifizieren, aber es gibt keinen Grund, ihn für eine Fälschung zu halten. Sein Wert wird sofort erkannt, nicht wegen seiner Seltenheit oder als Sammlerstück, sondern wegen seines redaktionellen Kommentars, der verblüffend zeitgemäß für unsere Gegenwart ist. Die Volksstimmung vor hundert Jahren war sich eindeutig einer versteckten Absicht viel stärker bewusst.” https://ugetube.com/watch/a-early-warning-cartoon-influenza-mp4_qNu8znx4s6m8StM.html?lang=german&cf_chl_jschl_tk= pt_.RroRUJb0kIto3G1Kr8EV9qcrFHS3kj.8y1Nfx9E-1642933982-0-gaNycGzNCJE

Zum 2-minütigen Zeichentrickfilm:

Der nun folgende, nur zweiminütige Zeichentrickfilm wird Sie von Anfang an fesseln. Sie werden – so erging es zumindest mir – es kaum für möglich halten, dass es Menschen gab, die vor 100 Jahren bereits das derzeitig stattfindende Corona-Szenario fast auf den Punkt genau beschrieben haben.

Da es damals noch keine Computer, kein Fernsehen und vor allem kein Wissen um den Lebensbaustein der DNA gab, konnte sich der Film auch nicht mit den gentechnisch veränderten Impfstoffen befassen. Doch abgesehen davon kommt er einer Prophetie gleich, was die Beschreibung der derzeitigen Verhältnisse um die globale Corona-Diktatur anbetrifft. Es bleibt allein die Frage, wie Menschen um 1920 bereits vorausahnen konnten, dass 100 Jahre später eine “harmlose Grippe-Pandemie” (WHO, RKI) dazu verwendet werden wird, um eine Weltdiktatur zu errichten und Menschen zu ewigen Sklaven einer winzigen Minorität der Globalisten zu machen. Diese Frage wird wohl für immer unbeantwortet bleiben, weil keiner der an diesem Zeichentrickfilm mitwirkenden Personen heute noch am Leben ist.

.

Ein 100-jähriger Zeichentrickfilm, der vor dem Einsatz einer Grippewelle mit dem Ziel der Weltherrschaft warnt

Mit nur 9 Sätzen in 128 Sekunden Zeiten geniale Filmemacher um 1920, wie die Zukunft der Welt in 100 Jahren aus sehen wird

Videodauer: 2:08 Minuten, Quelle, Herstellungsdatum: wahrscheinlich zur Zeit der Spanischen Grippe 1918

VIDEO mit deutschem Untertitel s. hier: https://t.me/kenjebsen/4815

Transkriptionen des kurzen Textes zur besseren Übersicht für die Leser

Ein Cartoon mit einer Vorwarnung: Wie man die Welt übernimmt

Setze eine Grippe als Waffe ein. Überschwemme Zeitungen und Radio mit dem Tod. Schließe Geschäfte und Kirchen. Nutze die Gesetzesvollstrecker, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Stelle die Kranken und toten zur Schau. Injiziere einen Impfstoff, um die arbeitsscheuen zu sterilisieren und die Alten einzuschläfern. Die Leute, denen die Banken gehören besitzen und auch die Krankenhäuser. Das ist ihr Plan, um DICH zu besitzen.

Sie sagen es durch ihre Filme

Schwarzenegger als Cyborg in “Der Terminator”

Ich habe in meinen zahlreichen Artikeln mehrfach schon darauf hingewiesen, dass das von Juden dominierte Hollywood das cineastische Sprachrohr der Weltordnung ist und in zahlreichen Filmen bereits die Menschen auf die kommende Cyborgisierung des Homos Sapiens und damit auf den von Klaus Schwab favorisierten “Transhumanismus” (die Verschmelzung von Mensch und Maschine) hingewiesen hat. So spielt Schwarzenegger etwa in dem berühmten Streifen “Der Terminator” genau eine solch cyborgisierte Mensch-Maschinenfigur. Wer hier an pure Science-Fiction denkt, ist leider falsch informiert. Die Industrie arbeitet schon seit langem an Mensch-Maschinen-Konstrukten. Japanische Wissenschaftler etwa haben eine künstliche Krankenschwester zur Altenpflege konstruiert, die wie ein Mensch spricht, sich wie ein Mensch verhält und auch wie ein Mensch aussieht. Sicher noch nicht 100-prozentig, aber schon etwa 80-90-prozentig kommt diese Konstruktion an die Erscheinung eines echten Menschen heran.

In dem (noch) auf YouTube zu sehenden 40-minütigen grandiosen Filmzusammenschnitt “Sie sagen es durch ihre Filme 1940 2020” (ich habe den Film gespeichert und werde ihn zu gegebener Zweit als eigenständigen Artikel bringen) sehen Sie anhand dutzender Ausschnitte aus bekannte Filmen, wie Hollywood die Welt auf die geplante Große Transformation (The Great Reset) der Neuen Weltordnung vorbereitet. Nichts ist dabei zufällig, alles ist sorgsam geplant und von NWO-Psychologen in Szene gesetzt. “Framing” nennt man dieses Verfahren, in welchem Menschen auf eine reale Zukunft vorbereitet werden, von der sie glauben, es handele sich um Science Fiction.

Wer keine Ahnung vom Judentum hat, der kann die Hintergründe der Neuen Weltordnung nicht verstehen

Doch auch vor 100 Jahren waren die Pläne für eine neue Weltordnung längst bekannt. So sprach etwa der Frankfurter Bankier Mayer Amschel Bauer (23. Februar 1744 – 19. September 1812), der jüdische Begründer der Rothschild-Dynastie, vor knapp 200 Jahren vom Willen der Juden zur Errichtung einer jüdischen Weltregierung. Zitat:

”Um die (jüdische) Weltregierung umsetzen zu können, ist es nötig, Individualität, Loyalität gegenüber Familientraditionen, nationalen Patriotismus und religiöse Dogmen aus den Köpfen der Menschen zu bekommen.” Mayer Amschel Bauer, der jüdische Begründer der Rothschild-Dynastie

Der unbedingte Wille der Juden zur absoluten Weltherrschaft ist jedoch historisch noch wesentlich älter und gründet sich vor allem auf spezielle Passagen in ihrem wohl wichtigsten religiösen Buch: dem Talmud. Für den Zionismus und die Orthodoxie ist der Talmud weitaus wichtiger als das der Tanach (das Alte Testament*). Daher hat er eine enorme Bedeutung für das jüdische Leben. Aufgrund seiner Inhalte, die Nichtjuden gegenüber alles andere als freundlich sind, wurde der Talmud zeitweise von verschiedenen Herrschern, unter deren Herrschaft sich Juden befanden, verboten, so z. B. vom römischen Kaiser Justinian im Jahre 553 **. Papst Leo VI. erneuerte später dieses Verbot.

* Erich Glagau: Die Entlarvung des Antisemitismus-Schwindels, 2001, S. 5

** Deutsche Stimme, Dezember 2014, S. 18

.

Auszüge aus dem Talmud:

„Ich [Jahwe] mache dich [die Juden] zum Stammvater der Völker, ich mache dich zu den Auserwählten unter den Völkern, ich mache dich zu dem König über die Völker.“

Berakot 6a



„Wie die Welt ohne Winde nicht bestehen kann, so kann sie auch nicht ohne Juden bestehen.“

Taanit 3 b; Aboda zara 10b



„Die Nichtjuden sollen zuschanden werden, die Juden aber sollen sich freuen.“´

Baba mezia 33b



„Herr der Welt, […] richtig hast du die Hölle für die Frevler bereitet, das Paradies aber für die Gerechten [Juden].“

Erubin 19a



„Jeder einzelne [Jude] muß sich sagen: meinetwegen wurde die Welt erschaffen.“

Sanhedrin 37a



„Die Nichtjuden werden Frevler genannt […], die Frevler kommen in die Hölle, alle die gottvergessenen Nichtjuden.“

Sanhedrin 110b Raschi

.

Die Neue Weltordnung ist in Wahrheit die Jüdische Weltordnung

Das Tor zur Hölle, die den Nichtjuden vom Talmud zugedacht ist, wurde nun in Form der Neuen Weltordnung und vor allem ihrem Genozid an 90 Prozent der Nichtjuden per tödlicher Massenimpfung aufgestoßen.

“Der “Antisemitismus” beruht auf der “absurden” Vorstellung, dass die “Juden” die Welt beherrschen wollen. Und ratet mal? Die “Antisemiten” hatten recht.””, Dr. Henry Makow, in: https://www.henrymakow.com/2021/10/wef-front-rothschild-world-tyranny.html

schreibt einer der besten Judenkenner der Gegenwart, Dr. Henry Makow (Quelle). Er muss es wissen. Denn Markow war selbst Jude und zählt, wie sein ebenbürtiger ebenfalls berühmter Judenkritiker, Gerard Menuhin (“Wahrheit sagen, Teufel jagen”), auch ehemaliger Jude, zu den aktuell von der jüdischen Orthodoxie verhasstesten und gleichzeitig gefürchtetsten Judenkritikern der Gegenwart.

Makow geht sogar so weit zu behaupten, dass die Neue Weltordnung in Wahrheit die Jüdische Weltordnung ist. Er begründet seine These in seinem rhetorisch gemeinten Artikel “Ist die Neue Weltordnung “jüdisch”?”. Dieser Artikel steht schon seit eineinhalb Jahren auf meiner Liste, aber aufgrund der sich täglich gerade zu überstürzenden Ereignisse bin ich bislang noch nicht dazu gekommen, ihn zu veröffentlichen.

***

