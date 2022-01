Weltweiter Haftbefehl gegen David Rockefeller Jr. im Zuge der Zerschlagung der khazarischen Mafia

Von Michael Mannheimer, 28. Januar 2022

Die Khazaren: Ein nomadisches Turkvolk, das zum Judentum konvertierte und als eines der gefährlichsten Teilbereiche des Judentums gilt

Am. 9. September 2018 erschien ein Text von von Preston James und Mike Harris “Die verborgene Geschichte der unglaublich bösen khazarischen Mafia“, in dem behauptet wird, das die jüdisch-khazarische Mafia den Plan hat, die ganze Welt zu infiltrieren, zu tyrannisieren und alle abrahamischen Religionen auszurotten und nur ihren babylonischen Talmudismus, auch bekannt als Luziferianismus, Satanismus oder alte Baalverehrung, zuzulassen. Zitat:

“Die Geschichte der Khazarianer, insbesondere der Khazarian Mafia (KM), dem weltgrößten Syndikat des organisierten Verbrechens, in das sich die khazarische Oligarchie durch ihren Einsatz des babylonischen Geldmagiers verwandelt hat, wurde fast vollständig aus den Geschichtsbüchern entfernt. Das heutige KM weiß, dass es ohne elende Geheimhaltung nicht funktionieren oder existieren kann, und hat deshalb viel Geld dafür ausgegeben, seine Geschichte aus den Geschichtsbüchern zu streichen, um die Bürger der Welt daran zu hindern, etwas über sein “Böses jenseits der Vorstellungskraft” zu erfahren, das dieses größte organisierte Verbrechenskabinett der Welt befähigt. Die Autoren dieses Artikels haben ihr Bestes getan, um diese verlorene, geheime Geschichte der Khazarier und ihres großen internationalen Verbrechersyndikats, das am besten als Khazarian Mafia (KM) bezeichnet wird, wieder aufleben zu lassen und diese Geschichte der Welt über das Internet, der neuen Gutenberg-Presse, zugänglich zu machen.” https://bewusstseinsreise.net/die-verborgene-geschichte-der-unglaublich-boesen-khazarischen-mafia/

Die Khazaren (auch Chazaren, Chozaren, Khazaren; griechisch Χάζαροι, Cházaroi; lateinisch Gazari oder Cosri; persisch خزر Xazar; hebräisch כוזרים, Kuzarim; türkisch Hazarlar; tatarisch Xäzärlär; russisch Хазары, Chasáry) waren ein ursprünglich nomadisches Turkvolk, das später teilweise sesshaft wurde* im westlichen Zentralasien, dem nördlichen Kaukasus und Teilen des östlichen Europas.

* René Grousset: Die Chazaren. In: Die Steppenvölker. München 1970, S. 255; Harald Haarmann: Artikel Chasaren. In: Lexikon der untergegangenen Völker. München 2005, S. 79; Artikel Chasaren. In: Bertelsmann Lexikon. Band 2, Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh 1984, S. 208.

Entweder am Ende des 8. Jahrhunderts oder im frühen 9. Jahrhundert konvertierten das chasarische Herrscherhaus, der Adel sowie Teile der einfachen Bevölkerung zur jüdischen Religion. Welcher Anteil der Bevölkerung hiervon erfasst wurde, ist Gegenstand historischer Debatten. Früher glaubten die meisten Wissenschaftler, ausschließlich die Oberschicht sei zur jüdischen Religion konvertiert, diese These wird durch zeitgenössische islamische Texte gestützt. Neuere archäologische Ausgrabungen haben jedoch weitverbreitete Wandlungen bei Begräbnispraktiken gezeigt. Um die Mitte des 9. Jahrhunderts begannen die chasarischen Begräbnisse einen dezidiert jüdischen Charakter anzunehmen. Grabbeigaben verschwanden fast vollständig. Die Begräbniskultur spricht dafür, dass die jüdische Religion um 950 in allen Schichten der chasarischen Gesellschaft verbreitet war.

Viele US-Blogs und auch deutsche Blogs berichten über den Haftbefehl gegen David Rockefeller Jr. In den Massenmedien steht dazu kein Wort

Vieles aus dem folgenden Artikel, der von Benjamin Fulford am24. Januar 2022 auf seiner Website erschien, erinnert einen an die “Q”-Propaganda, die weltweit verzweifelte Menschen mit professionell aufgemachten Filmen überzeugen wollte, dass der damalige Präsident Trump kurz vor der Zerschlagung des Deep States und der NWO steht. Wie wir wissen, ist nichts, buchstäblich nichts, von alledem eingetreten, was in den Filmen dieses Propaganda-Instrumentariums angesprochen und vorausgesagt wurde. Angeblich seien schon hunderte führende amerikanischer Spitzenpolitiker verhaftet, einige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sogar erschossen worden und man habe zehntausende Kinder aus Tunneln befreien können, in denen sie auf ihre Misshandlung durch die Kundschaft von Jeffrey Epstein auszuharren hatten.

Es gab kein einziges Video geschweige denn ein einziges Foto, dass auch nur einen einzigen Beweis für die oben genannten Aussagen von Q geliefert hat. Und wie wir wissen, ist auch nicht die Aussage von “Q” eingetreten, dass während der Inauguration von Joe Biden der noch im Amt befindliche Präsident Trump mit speziellen US -Truppen die dort anwesenden Beteiligten am Deep State und an den furchtbaren Kindes-Misshandlungen verhaften würden. “Q” war sehr wahrscheinlich eine geniale Propaganda des Deep State, um Millionen Amerikaner zu beruhigen und mögliche Aufstände patriotischer Amerikaner gegen die satanischen Eliten zu verhindern. Wenn das der Plan war, dann war er genial und hat funktioniert.

Entscheiden Sie nun, verehrte Leser, selbst, inwieweit die folgenden Informationen über die angebliche Zerschlagung der jüdisch-khasarischen Mafia und des Haftbefehls gegen den Sohn von David Rockefeller glaubhaft ist oder nicht.

Weltweiter Haftbefehl gegen David Rockefeller Jr. im Zuge der Zerschlagung der jüdisch-khazarischen Mafia

By Benjamin Fulford, January 24, 2022, Originalquelle:

https://benjaminfulford.net/2022/01/24/worldwide-arrest-warrant-for-david-rockefeller-jr-as-khazarian-mafia-take-down-continues/

Januar 25, 2022. admin, Quelle des vorliegenden Artikels in deutscher Übersetzung:

https://www.hinzuu.com/2022/01/25/haftbefehl-david-rockefeller-jr/

David Rockefeller Jr., Vorsitzende des “Rockefeller Center”



Die Zerschlagung der khazarischen Mafia wird beschleunigt

Ein weltweiter Haftbefehl gegen David Rockefeller Jr. bedeutet, dass einer ihrer Top-Bosse nun ein gejagter Mann ist. In der Zwischenzeit bringen Unruhen und Demonstrationen in der ganzen westlichen Welt andere KM-Führer wie Emmanuelle Macron aus Frankreich und Justin Castro aus Kanada zu Fall. Der Rothschild-Clan hat seine Niederlage bereits eingestanden und steht nun unter der Führung von Nathaniel Rothschild. Er verspricht, dass sich sein Clan von nun an auf das Geschäft konzentrieren und sich aus der Geopolitik heraushalten wird. Hier ist ein Link zu seinem Unternehmen Volex. https://www.volex.com/

Die Niederlage der obersten KM-Ebene führt zu historischen Veränderungen in der Welt. Dazu gehören der Untergang der UNO, die Wiedergeburt der Vereinigten Staaten und der Beginn eines neuen Zeitalters für den Planeten Erde. Die Gesamtgeschichte ist das Ende der jahrtausendelangen Herrschaft einer satanischen Sekte. Da so viele Menschen jetzt aufwachen, ist es an der Zeit, wieder einmal Hintergrundinformationen darüber zu veröffentlichen, gegen wen sich die Revolution richtet. Barry Chamish, ein Jude, der ein Drittel seiner Familie durch den Holocaust verloren hat, skizziert die wahre Geschichte der sabbatianisch-frankistischen Sekte (die ich die khazarische Mafia nenne). Er stellt zum Beispiel fest, dass „Chaim Weizmann auf der zionistischen Weltkonferenz 1936 sagte: ‚Vielleicht werden nur 2 Millionen den bevorstehenden Holocaust überleben, aber sie werden auf das Leben in Palästina vorbereitet sein.’“Wenn Ihnen das neu ist, empfehle ich Ihnen dringend, sich 40 Minuten Zeit zu nehmen, um das Video anzusehen, für dessen Aufnahme er getötet wurde. Darin erfahren Sie alles über die Verbindungen zwischen 666, den Illuminaten, dem Zionismus, den Rothschilds usw. Er weist sehr deutlich darauf hin, dass diese Leute keine Juden sind. (https://odysee.com/@TheSearch4Truth:8/trim.8F0E2F33-3161-43A1-9A68-AAA852586A6B:5?t=1565)

Chamish führt das Problem jedoch nur bis 1666 zurück und verkennt, dass wir es mit einem uralten Kult von menschlichen Sklavenhändlern zu tun haben, die als Hyksos bekannt sind und einen ziegengesichtigen Gott mit einem gegabelten Schwanz anbeten, den wir als Satan kennen. Ein Holocaust ist ein Brandopfer für Satan. Die Juden sind seit Tausenden von Jahren ihre Sklaven.Dieser Autor erfuhr erst von diesen Leuten, als sie mich einluden, mich ihnen anzuschließen, und mir großen Reichtum und Macht anboten, wenn ich mich an ihrem Plan beteiligen würde, 90 % der Menschheit zu töten und den Rest zu versklaven. Seitdem habe ich sie bekämpft.

Die laufende gefälschte Pandemie und die sehr reale Impfstoff-Massenmordkampagne ist nur der jüngste Versuch dieser Satanisten, genug Menschen zu ermorden, damit sie an der Macht bleiben und die Menschheit versklaven können.

An der Vier-Minuten-Marke der unten verlinkten Expertenaussage können Sie bestätigen, dass das Spike-Protein in den toxischen Impfstoffchargen rassenspezifisch ist und aschkenasische Juden immun sind. (https://www.bitchute.com/video/jhyYTviKhNUY/)

Zwei verschiedene Mossad-Quellen sagen, dass fast alle Israelis die Kochsalzlösung, den Impfstoff Nummer 01, erhalten. Und obwohl Israel eines der am stärksten geimpften Länder der Welt ist, hat es eine der höchsten COVID-Todesraten. Die KM setzen die Impfstoffe ein, um Andersdenkende unter ihren jüdischen Sklaven zu töten. Mit anderen Worten, gehorsame Schäfchen erhalten Placebos, während störende Schäfchen tödliche Injektionen erhalten.

Das Militär und die Geheimdienste der Welt befinden sich mitten in einer Großoffensive gegen diese Verbrecher. Auch die Juden sind in Aufruhr. Ebenso die bewussten Menschen des Westens. Die Revolution ist jetzt unaufhaltsam. Bald wird die ganze Welt das amerikanische Pendant zum Fall der Berliner Mauer erleben, wenn das Weiße Haus abgerissen wird. In einem Video, das am Montag auf YouTube veröffentlicht wurde, scheint ein Bautrupp die Barriere zwischen dem Weißen Haus und dem Eisenzaun, der das Grundstück bereits umgibt, zu errichten.https://americanmilitarynews.com/2022/01/pics-videos-white-house-is-building-mysterious-concrete-barriers/

Laut CIA „werden die Betonbarrikaden um das Weiße Haus errichtet, damit die Detonationsexplosion 💥 (wenn das Weiße Haus gesprengt wird) nicht auf die Straße und die Umgebung übergreift. Es ist bald soweit. Sie haben die Videos im Internet gesehen, die die späten Detonationsblitze im zweiten Stock des Weißen Hauses zeigen. Die Säulen werden geschwächt, um die bevorstehende Implosion vorzubereiten. Dies ist auch ein Beweis dafür, dass das Weiße Haus leer ist. Brandon [Biden] versteckt sich an einem anderen Ort, könnte irgendwo sein…. ??? „Als Bestätigung dafür, dass etwas Historisches passieren wird, enthüllt US-Präsident Donald Trump, dass das Militär der Vereinigten Staaten die Kontrolle über das Land hat, dass ein Aktionsplan in Kraft ist, um unsere Nation zu einer verfassungsmäßig begrenzten repräsentativen Republik zurückzubringen, und dass ein Blackout bald bevorsteht. Er gibt auch an, dass er nie geimpft wurde. (https://darkoutpost.com/news/dark-outpost-live-01-17-2022-trump-military-in-charge-of-country/)



Seltsame Dinge sollen im Weißen Haus vor sich gehen

Eine Quelle aus dem Pentagon bestätigt, dass im Weißen Haus etwas wirklich Seltsames vor sich geht und dass ein EMP-Angriff bald bevorstehen könnte. Dieser „EMP-Angriff“ könnte ein Vorwand für eine vollständige Abschaltung des Internets sein.Ein mysteriöserweise zu wenig berichteter Vorfall in Uruguay gibt einen Hinweis auf das, was kommen könnte. Hier ist ein Augenzeugenbericht:„Zuerst gab es Brände, dann 44C (111 F) Temperaturen, dann Orkanböen, dann die unvorhergesehenen Überschwemmungen und jetzt überflutet ein EMP das ganze Land…Verdammt, eine TONNE von Geräten ist ausgebrannt…wir werden angegriffen.“

Uruguay ist eines der vielen Länder der südlichen Hemisphäre, in die sich die KM geflüchtet haben, um ihrem geplanten Holocaust (Brandopfer für Satan) an der Mehrheit der in der nördlichen Hemisphäre lebenden Menschen zu entgehen. Der laufende Gegenangriff gegen die KM und ihre gefälschte Pandemie wurde durch eine systematische Säuberung ihrer Führungsriege ermöglicht. Dies ist in den Propagandamedien der Konzerne in Form von mehreren Top-Leuten zu sehen, die sich mit COVID infiziert haben. Wie die Leser wissen, ist „positiv auf COVID testen und sich selbst isolieren“ ein Code für Verhaftung und Verhör. Zu denjenigen, die sich kürzlich „selbst isoliert“ haben, gehören der verräterische Top-US-General Mark Milley, der falsche US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, die Spitzenleute des Vatikans, Kardinal Pietro Parolin und Erzbischof Edgar Pena Parra. Sie gehören zu den vielen, die „COVID haben, obwohl sie geimpft sind“.

Viele Schläferagenten oder kontrollierte Oppositionelle werden ebenfalls geoutet

Der Experte für psychologische Kriegsführung des US-Militärgeheimdienstes, Patrick Bergy, der mit dem ehemaligen Leiter des US-Verteidigungsministeriums, General Michael Flynn, zusammengearbeitet hat, sagt beispielsweise: „Aufgrund meiner persönlichen Kontakte ist er unehrenhaft.“

Wir stellen auch fest, dass die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern plötzlich ihre Hochzeit abgesagt hat, indem sie sagte: „Ich schließe mich vielen anderen Neuseeländern an, die aufgrund der Pandemie eine solche Erfahrung gemacht haben, und es tut mir sehr leid für jeden, der in dieses Szenario verwickelt ist.“ Sie sieht in dem Video sehr verängstigt aus, und das zu Recht, denn sie steht kurz vor ihrer Hinrichtung, so die CIA-Quellen.

Eine weitere Person, die sehr verängstigt und gestresst aussieht, ist der französische Präsident Emmanuelle Macron. Die CIA schickte uns die folgenden Bilder mit dem Kommentar „Macron ohne Make-up und ohne TV-Beleuchtung hat wirklich ein schlechtes Gesicht. Der Typ ist eindeutig am Ende seiner Kräfte. (Ist das überhaupt Macron)?“Wahrscheinlich ist er zu Tode erschrocken über die Massendemonstrationen gegen die KM-Regime, die in ganz Europa stattfinden. Schauen Sie sich zum Beispiel die unwirklichen Szenen in Brüssel an, als die Polizei in den Untergrund flüchtet, nur um von der brüllenden Menge mit Metallzäunen beworfen zu werden. Bald wird hoffentlich auch Justin Castro aus Kanada (für einen Hintergrundcheck hier: https://www.henrymakow.com/) die längst überfällige Gerechtigkeit erfahren.https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59833123

Wie dieses Video zeigt, strömen die kanadischen Trucker nun nach Ottawa, um den kriminellen Castro zu beseitigen. Neben seinen vielen anderen Verbrechen hat Castro vor kurzem einen 31-Milliarden-Dollar-Fonds zur „Entschädigung indigener Kinder“ genehmigt. Der Fonds wurde genehmigt, nachdem eine internationale Medienkampagne den „Massenmord“ an Kindern der Ureinwohner in Internatsschulen angeprangert hatte.

Das Problem ist, dass in den „Massengräbern“, von denen in den Berichten die Rede ist, keine einzige Leiche gefunden worden ist. Tatsache ist, dass die Sterblichkeitsrate der Kinder in den Internatsschulen zwischen 1950 und 1965 mit dem kanadischen Durchschnitt vergleichbar war.https://www.dorchesterreview.ca/blogs/news/in-kamloops-not-one-body-has-been-found

In jedem Fall kann man sicher sein, dass nur ein winziger Bruchteil dieses „Fonds“ tatsächlich in den Händen der First Nations landen würde. Der Rest würde in die Taschen seiner KM-Handlanger wie den Rockefellers wandern.Das sind die Rockefellers, die ihr gefälschtes Biden-Regime benutzt haben, um die Keystone-Pipeline abzusagen, so dass die Amerikaner gezwungen wären, Öl von ihren Stellvertretern in Saudi-Arabien und Russland zu kaufen.https://energynow.com/2022/01/huge-mistake-one-year-later-keystone-xl-cancellation-represents-a-massive-missed-opportunity/

Die saudischen Royals sind KM-Sklavenhalter

Die saudischen Royals sind KM-Sklavenhalter, die bis zum heutigen Tag ein Sklavenregime führen, das nach ihrer eigenen Familie benannt ist. Sogar die Propagandamedien der Konzerne berichten jetzt, dass „die heutige saudi-arabische Königsfamilie Nachkommen von Juden sind, die frühe muslimische Stämme bekämpften.“https://m.jpost.com/middle-east/iran-news/article-692595Die Tatsache, dass dies herauskommt, bedeutet, dass die saudische Familie nicht länger diese Sklavenplantage betreibt, die vorgibt, ein Land zu sein. Hier können Sie sehen, wie andere bald abgesetzte KM-Vertreter ihre Rockefeller/Rothschild-„Great Reset“-Skripte vorlesen.

Barack Obama auf dem elektrischen Stuhl

(Bildmontage)

Apropos Rockefellers: Es sieht so aus, als wollten sie Barack Obama die Schuld für ihre Verbrechen, einschließlich des gefälschten Biden-Regimes, zuschieben. Das ist wie eine Eidechse, die ihren Schwanz abschüttelt, um zu entkommen. Apropos Psaki: Die CIA schickte uns das folgende anzügliche Video, aufgenommen am 29. Oktober 2020 mit folgendem Kommentar: „Ist das Jen Psaki-Zuckerberg-Rockefeller? Warum sollte sie im VOA-Gebäude sein und sich mit einem alten Freund treffen?“Nachdem ihre KM-Meister entlarvt wurden, machen jeden Tag mehr Länder einen schnellen Rückzieher in Bezug auf die gefälschte Pandemie, da ihre Marionettenführer die Schlinge um ihren Hals sehen können. So haben beispielsweise England, Irland und Schottland alle COVID-bezogenen Beschränkungen aufgehoben.Auch die WHO macht einen Rückzieher, während sie gleichzeitig um staatliche Gelder bittet, damit sie nicht mehr der Agenda von Unternehmenssponsoren wie der Bill and Melinda Gates Foundation folgen muss, die den Impfstoff vorantreiben.

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jan/20/covid-news-live-who-recommends-lifting-international-travel-bans-and-abolishing-proof-of-vaccination-requirements?page=with:block-61e8ae858f082d5471705795https://www.japantimes.co.jp/news/2022/01/23/world/us-who-independent/

Auch die kanadischen Gesundheitsbehörden suchen nach einem Ausweg, indem sie zugeben, dass sie die Gefahren von COVID übertrieben haben. (https://thepulse.one/2022/01/05/ontario-canada-admits-50-of-covid-hospitalizations-not-from-covid-deaths-count-may-also-be-misleading/)

Ihre COVID-Agenda fällt schnell, aber das bedeutet nicht, dass der Kampf vorbei ist. Der Planet ist ein großer Ort & es wird Taschen von KM satanischen Deep State Agenten geben, die diese Agenda in ihren kleinen Bereichen der Kontrolle weiter vorantreiben werden. Was wir begreifen müssen, ist, dass – WIR DIE MENSCHEN NICHT KOMPLIZIEREN KÖNNEN. Ohne Compliance haben sie NICHTS. NULL MACHT. Stehen Sie Ihren Mann. Bleiben Sie standhaft. Das Beste kommt noch“, sagt eine mit der White Dragon Society verbundene CIA-Quelle. Zu den Ereignissen, die „noch kommen werden“, könnte der Sturz des kommunistischen Regimes in China gehören. Es stellt sich heraus, dass Chinas reale Schulden jetzt erstaunliche 833% des BIP oder 118 Billionen Dollar betragen. Das liegt daran, dass sie das Äquivalent von 27 leeren New Yorker Städten gebaut haben. (http://udumbara.net/china-builds-27-empty-new-york-cities)

„Dies ist der Auslöser für einen Zusammenbruch des globalen Finanzsystems“, sagt eine CIA-Quelle, die feststellt, dass die weithin bekannt gewordenen Probleme des mit 1 Billion Dollar verschuldeten Evergrande „Kleingeld sind“.

Sehen Sie sich auch das Bild an, um zu sehen, was aus dem Evergreen-Containerschiff kam, als es absichtlich im Suezkanal stecken blieb und später übernommen und mehrere Wochen lang an einem anderen Ort durchsucht wurde. Auf der Liste stehen Kinder, Ausrüstung zur Wetteränderung und Atomsprengköpfe. Der Umriss der größten Pyramide scheint eine geweißte Version der Pyramide von Gizeh in Ägypten zu sein. Die Tatsache, dass wir ein solches Video von einer hochrangigen militärischen Quelle erhalten, ist jedoch ein gutes Zeichen dafür, dass eine Art „Woo-Woo“-Ereignis im Weltraum/Antarktis/UFO geplant ist. Apropos Weltraumereignisse: Hier ist ein Video, das zeigt, dass der so genannte Tonga-Ausbruch eine Atomrakete aus dem Weltraum war.

Quelle: https://benjaminfulford.net/2022/01/24/worldwide-arrest-warrant-for-david-rockefeller-jr-as-khazarian-mafia-take-down-

