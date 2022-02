“Wenn die Justiz aus politischen Gründen gegen eine kriminelle Regierung nicht einschreitet, bleibt nur noch die Selbstjustiz”. Ein Aufruf zum Widerstand.

Von Michael Mannheimer, 18. Februar 2022

Der Deal zwischen Volk und Politikern ist ab sofort null und nichtig

“Glaube Niemand, dass der deutsche Geist seine mythische Heimat auf ewig verloren habe. Eines Tages wird er sich wach finden, in aller Morgenfrische eines ungeheuren Schlafes: dann wird er den Drachen töten, die tückischen Zwerge vernichten und Brünnhilde erwecken.“

Friedrich Nietzsche

Die Regierung hat dem Volk den Krieg erklärt. Damit ist der der Deal zwischen Volk und Regierung ist geplatzt. Das Volk hat jedes Recht, mit allen Mitteln einschließlich brutaler Gewalt sein Überleben zu sichern. Diese Verbrecher schrecken vor NICHTS mehr zurück.

Milizenähnliche Polizeieinheiten prügeln auf friedliche deutsche Demonstranten ein. Sogar vor dem Zusammenschlagen alter Menschen schrecken sie nicht zurück.

Tausende Menschen, die ihre Kritik am Abbau des Rechtsstaats und gegen die Impfpflicht äußern, erhalten wegen "Hassrede" Strafbefehle.

Oberbürgermeister lassen ohne Vorwarnung ganze Schulen abriegeln – und nötigen die ahnungslosen Schüler zu Zwangsimpfungen. Die Eltern wurden vorher nicht informiert.

Impfkritische Ärzte bekommen "Besuch" von regelrechten Polizei-Sturmtrupps, die alle Unterlagen ihrer Praxis mitnehmen, gleichzeitig eine Hausdurchsuchung durchführen und in vielen Fällen die Ärzte an Ort und Stelle festnehmen.

Impfkritischen Ärzten wird oft ihre Approbation entzogen, viele begehen Selbstmord, einige wandern aus. Die Massenmedien schreiben darüber kein Wort.

Die Massenmedien schreiben darüber kein Wort. . Ein Notfallpatient stirbt im Klinikum Karlsruhe, den man dort, weil ungeimpft, in den Keller der Klinik gelegt hat auf eine schliche Matratze am Boden, ihm weder Wasser noch Nahrung verabreicht hat, ihm trotz gewaltiger Schmerzen keine Schmerzmittel gab – und ihn dann wie einen Hund verrecken ließ. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die Klinikleitung aufgenommen, die natürlich alles bestreitet, obwohl ein Verwandter des Patienten ein Kurzvideo aufgenommen hatte, in dem man ihn in seinem Todeskampf sah. Wenig später starb er. Ich berichtete ausführlich über diesen Fall mitsamt des Videos hier: “Mord im Städtischen Klinikum Karlsruhe? Schwerverletzter Mann wurde nicht behandelt, weil er ungeimpft war. Nach Tagen unerträglicher Schmerzen starb er im Krankenhaus” Ich wette 1:1.000.000, dass die Sache im Sand verlaufen wird, wenn erst mal Gras darüber gewachsen ist.

Schießbefehl gegen Spaziergänger: Oberbürgermeister Christof Bolay Partei SPD hat einen Schießbefehl gegen Spaziergänger am 27.01.22 erlassen zum Schutze des Volkes und der ist seid gestern den 28.01.22 in Kraft. Konkret schreibt Christof Bolay: "Um sicherzustellen, dass das Versammlungsverbot eingehalten wird, wird die Anwendung unmittelbaren Zwangs, also die Einwirkung auf Personen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder WAFFENGEBRAUCH angedroht." Quelle

Oberbürgermeister Christof Bolay Partei SPD hat einen Schießbefehl gegen Spaziergänger am 27.01.22 erlassen zum Schutze des Volkes und der ist seid gestern den 28.01.22 in Kraft. Konkret schreibt Christof Bolay: “Um sicherzustellen, dass das Versammlungsverbot eingehalten wird, wird die Anwendung unmittelbaren Zwangs, also die Einwirkung auf Personen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder WAFFENGEBRAUCH angedroht.” Quelle . Auch in der Stadt Ostfildern mit ihren 39.000 Einwohnern will Oberbürgermeister Christof Bolay (SPD) jetzt besonders durchgreifen – nicht nur mit dem Kaercher, wie einst Nicolas Sarkozy, sondern gleich mit der Androhung von „Waffengebrauch“ . Denn in Ostfildern droht der Volksaufstand gegen Corona, und da kann keine Maßnahme zu scharf sein. Vermutlich fühlt er sich von seinem Parteifreund und Bundeskanzler gedeckt, der erklärt hat: Für seine Regierung „gelten keine roten Linien mehr“. Die Staatsgewalt hat ihren Auftrag verstanden. Bolay begründet seinen Schießbefehl (anders kann man dies nicht nennen) gegen absolut friedliche Demonstranten, die nicht anderes als ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in Anspruch nehmen, wie folgt: „Um sicherzustellen, dass das Versammlungsverbot eingehalten wird, wird die Anwendung unmittelbaren Zwangs, also die Einwirkung auf Personen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder Waffengebrauch angedroht”. Quelle.

GRÜNER OB FORDERT FAKTISCHE TODESSTRAFE FÜR IMPFVERWEIGERER: Wie weit der grüne Faschismus inzwischen gediehen ist, zeigt sich am Oberbürgermeister von Tübingen, der nichts Geringeres als die Todesstrafe für Impfverweigerer fordert. Der Grüne Boris Palmer rief zum totalen Krieg gegen die Impf-Gift-Verweigerer aus. Palmer will die Impfpflicht nicht nur mit Beugehaft und Bußgeld durchsetzen, sondern auch noch durch Entzug von Rente und Pension. Das bedeutet, zu Ende gedacht, die Bestrafung von Impfverweigerern mit dem Hungertod. Quelle

Die Regierung hat “seinem” Volk den Krieg erklärt. Wehe den Regierenden, wenn das Volk zurückschlägt

„Die “Demokratisierung der Gesellschaft” ist der Beginn der Anarchie, das Ende der wahren Demokratie. Wenn die Demokratisierung weit genug fortgeschritten ist, dann endet sie im kommunistischen Zwangsstaat.“ Franz Josef Strauß

Ich könnte beliebig fortfahren und bezüglich der faschistoiden Maßnahmen des politischen Establishments gegen das von ihm in den Wahnsinn getriebene Volk ein ganzes Buch schreiben – und würde dennoch bei weitem nicht alle bislang für unmöglich gedachten Maßnahmen eines einst halbwegs demokratischen, jedenfalls bis zum Aufkommen der Achtundsechziger überwiegend friedlichen Volkes seitens einer verbrecherischen Politiker-Clique aufzählen können.

Was wir aktuell erleben ist nicht mehr nicht weniger als das Erwachen des mörderischen kommunistischen Monsters, welches selbst bislang bei als moderat gehaltenen Politikern (etwa Boris Palmer) sämtliche rechtlichen und moralischen Grenzen, die ein Politiker in einem Rechtsstaat einzuhalten hat, vollständig aufgelöst haben. Es ist ganz genauso, wie Franz Josef Strauß in einer Rede vor 35 Jahren sinngemäß gesagt hat: “Wehe, wir lassen den Roten in Deutschland freie Hand. Dann wird Deutschland in der kommunistischen Hölle aufwachen”:

Vor 35 warnte Franz Josef Strauß vor SPD und Grünen. Jede einzelne seiner Warnungen ist eingetroffen.

Videodauer: 4:09 Minuten, Quelle (Datei wurde von mir gesichert)

Ich muss hier nicht eigens darauf hinweisen, dass von keinem einzigen Politiker jemals der Gebrauch von Schusswaffen gegen die von der Bundesregierung bezahlte Antifa-Terrortruppe gefordert wurde, die in ihren jährlichen 1. Mai Demonstration und bei sonstigen Anlässen ganze Innenstädte in Deutschland in Kriegszonen verwandelt haben, hunderte von Polizisten schwerst verletzt haben, mehrfach mit politischen Morden gegenüber den politischen Gegner gedroht und für zahlreiche Anschläge in Deutschland verantwortlich zu machen sind. In meinem Archiv habe ich etwa 50 von rot-grünen Politikern vorgetragene Lobreden auf die Antifa – nicht als ihre Privatmeinung geäußert, sondern während ihrer Reden in Landesparlamenten und im Bundesparlament genau so gesagt.

Weder seitens der Politik noch seitens der Medien kam auch nur der Ansatz eines Aufschreis ob dieser unsäglichen Aussagen, während nun bei den Schießbefehlen gegen die “friedlichsten Demonstranten”, wie es ein Polizist ausdrückte, der 20 Jahre lang Einsatz bei Demonstrationen bundesweit im Einsatz war, kein kritisches Wort dazu bei den Systemmedien und den Systempolitikern zu hören ist.

Lesen und hören Sie in der Folge eine der wohl besten und aufwühlendsten, gleichwohl in ruhiger Sprache vorgetragene Widerstands-Rede eines (mir) unbekannten Deutschen. Diese Rede ist in ihrer Kompaktheit und Ausdrucksstärke, in der Zielgenauigkeit der Argumentation und vor allem in der Aufzählung dessen, wie das deutsche Volk auf die brutale Unterdrückung durch die politische Klasse reagieren kann und reagieren wird, in dieser Form wohl ohne Beispiel im Netz.

IHR Regierenden habt den 70 Jahre langen Vertrag zwischen dem deutschen Volk und jenen, die sie in dessen Auftrag zu erfüllen haben, gebrochen!

Wir brauchen euch nicht mehr!

Videodauer: 6:02 Minuten, Nov 14, 2021 , https://t.me/Der_Mensch/96

Wir brauchen euch nicht mehr!

Transkription durch Michael Mannheimer

“Seit sieben Jahrzehnten haben wir einen Deal – und ich rede von dem Deal zwischen der Bevölkerung und den politischen Erfüllungsgehilfen, die sich selber gerne es Parlamentarier bezeichnen. Dieser Deal lautet:

Wir, die Bevölkerung arbeiten und erschaffen das Bruttoinlandsprodukt. Darauf zahlen wir Steuern und Abgaben an Bund und Länder. Davon dürft IHR, die Abgeordneten in Bund und Länder, euch einen Teil nehmen. Für diese Großzügigkeit lasst ihr uns ein freies friedliches und abgesichertes Leben selber gestalten und führen. Dieser Deal wird alle vier Jahre durch ein Kreuz auf einem Papier – wir nennen das mal Wahlzettel – erneuert.

Und nun habt IHR diesen Deal gebrochen

IHR habt quasi unseren Vertrag einseitig gekündigt. Und ihr lasst uns weder ein freies noch ein friedliches und schon gar kein abgesichertes Leben mehr führen.

Im Geschäftsleben werden Verträge geschlossen und dann eingehalten. Wenn eine Vertragspartei aber seiner Verpflichtung nicht mehr nachkommt und zum Beispiel seine Rechnungen nicht mehr bezahlt, dann wird die andere Partei verständlicherweise diese Arbeit einstellen. Und das wird sie so lange tun, bis die vertragsbrüchige Partei die fälligen Rechnungen vollständig bezahlt hat. Selbstverständlich inklusive Mahngebühren und Zinsen. Danach setzen sich die beiden Parteien wieder zusammen, verhandeln neu, wie eine weitere Zusammenarbeit erfolgen kann. Wie gesagt: IHR habt diesen Vertrag einseitig gebrochen.

Und deshalb will ich euch nur erklären, wie wir damit umgehen werden:

Wir werden an eurem System nicht mehr teilnehmen. Dieses System fordert von uns ja, dass WIR arbeiten und Steuern zahlen. Für EUCH arbeiten und Steuern in euer System einzahlen. Beides werden wir langfristig nicht mehr für euch tun, sondern nur noch für uns. Wir werden eure Auflagen und Beschränkungen nicht mehr befolgen, weil wir sie nicht mehr befolgen müssen. Wir werden sie einfach umgehen. Wir werden alle die Dinge für die nächste Zeit einfach nicht mehr tun, bei denen ihr uns Menschen unwürdige Einschränkungen auferlegt habt. Wir werden zum Beispiel bis auf weiteres nicht mehr verreisen. Wir werden nicht mehr an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen und nicht mehr die Gastronomie aufsuchen. Ausnahmen sind natürlich, wenn wir in diesem Zusammenhang auf Menschen treffen, die genauso denken wie wir. Diese werden von uns wieder einen Impfpass noch eine Maske noch sonstige abstruse Dinge einfordern. Diese Menschen sind aber auch dabei, euer System zu verlassen und diese Menschen gibt es zuhauf. Wir werden auch nur bei diesen Menschen einkaufen, unsere Fahrzeuge betanken und uns die Haare schneiden lassen und uns die medizinisch versorgen lassen und unsere Dinge des täglichen Bedarfs dort einkaufen. Wir werden Sport nicht mehr im Verein oder im Studio betreiben, sondern mit unseren Freunden und Gleichgesinnten zusammen im privaten Rahmen oder in der freien Natur. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Friseure, Handwerker, Bauern, Sporttrainer Ärzte, Metzger, Bäcker, Kfz-Werkstätten, Hausmeisterdienste, Rechtsanwälte, Steuerberater, Lehrer, Erzieher, Einrichtungshäuser, Kindergärtnerinnen und Kioskbesitzer wir kennen, die mitmachen und sich von euch nicht mehr herumkommandieren lassen. Wir werden uns unser eigenes kleines System schaffen. Und ihr werdet uns nicht daran hindern können. Uns ist die Gesundheit der Menschen wirklich wichtig. Aber dafür brauchen wir keine Pharmaindustrie und deren Produkte. Uns liegt auch die Umwelt sehr am Herzen. Aber dafür brauchen wir kein lächerliches Fridays-for-Future-Gehüpfe und keine industriegetriebene grüne Umweltpolitik. Für uns ist Wohlstand für alle Menschen wichtig. Aber ohne andere andere Menschen dafür auszubeuten. Uns liegt auch die Bildung unsere Kinder am Herzen. Aber ohne Geschichtsmanipulation und Indoktrination.

Merkt ihr was? Wir brauchen euch nicht mehr.

Ihr wolltet uns ein Leben aufzwingen, das wir aber nicht führen wollen. Wie gesagt: IHR habt den Vertrag einseitig aufgekündigt. IHR habt uns nicht gefragt, ob ihr dies tun könnt. Wir brauchen euch nicht mehr. Denn IHR habt diese Gesellschaft gespalten und uns gegenseitig aufeinander losgehetzt.

Unsere Gemeinschaft kümmert sich selbst um unsere Mitglieder: Die Gesunden werden den Kranken helfen, und die Wohlhabenden den Armen. Wir brauchen euch nicht mehr. Und wir werden euch nicht mehr zuhören und mit euch nicht mehr diskutieren. Das haben wir über einen sehr sehr langen Zeitraum immer wieder versucht. Und ihr habt uns dafür diffamiert, unsere Grundrechte eingeschränkt und uns belogen.

Wir werden eure Fernsehsender und Radiokanäle nicht mehr einschalten und wir werden eure Zeitung nicht mehr lesen. Ihr habt uns hinsichtlich unserer Geschichte unseres Planeten belogen und belogen und immer wieder belogen. Wir wissen das. Und täglich werden wir mehr.

Deswegen handeln wir nun. Und ich möchte an dieser Stelle deutlich und unmissverständlich an die politische und mediale Elite in diesem Land und auch an die radikalen Blockwarte in der Bevölkerung folgenden Kommentar richten: “Wer Wind sät, wird Sturm ernten!”

Es gibt Menschen in diesem Land, die sind nicht so besonnen wie ich und die verfolgen eine andere Strategie. Stellt Euch drauf ein …”

