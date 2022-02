“Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein.” Deutsches Ärzteblatt 2002

Von Michael Mannheimer, 19. Februar 202 2

Über die Kultivierung der Krankheit als volkswirtschaftliches Primat

Eigentlich wollte ich heute einen umfassenden Artikel über die größte Demonstrationsbewegung schreiben, die die Welt je gesehen hat. Nicht nur in einem, sondern in Dutzenden Ländern stehen Millionen Menschen auf gegen ihre Unterdrückung durch politische (und vermutlich auch in den meisten Fällen wohl auch krankhafte) Psychopathen wie Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, Jacques Trudeau und den besonders gnadenlosen Olaf Scholz und seinen Spießgesellen Kretschmann, Kretschmer und Söder.

Millionen Menschen in aller Welt demonstrieren täglich für Freiheit und Ende der Corona-Diktatur

Auch am letzten Montag waren weit über 100.000 Sachsen auf der Straße – in vielen Städten stiegen die Teilnehmerzahlen trotz Dauerregen bzw. Schneefall weiter, nur in sehr wenigen Städten gab es (leichte, wetterbedingte) Rückgänge. Auch in den drei Großstädten Chemnitz, Dresden und Leipzig haben die Massenproteste längst Fuß gefasst, überall zogen zitgausende Bürger durch die Straßen. Und es werden immer mehr, der Druck auf Kretschmers Regierung und das Establishment wächst von Tag zu Tag!

Trotz des großartigen Trucker-Aufstands in Kanada, dem sich inzwischen 50-70.000 Trecker angeschlossen haben, die bei derzeitigen Temperaturen von bis zu minus 30°C Tag und Nacht die Hauptstadt Kanadas umzingeln und Trudeau zur Flucht in die USA gezwungen haben (Seine Begründung: Er sein “an Corona erkrankt” und befände sich zur Behandlung in einer US- Klinik…. Als gäbe es in Kanada nicht genügend Kliniken, die genauso gut wären wie jene der USA) ist der derzeitige weltweite Hotspot des Widerstands das viel geschmähte Deutschland. In den zurückliegenden Wochen fanden mehrfach zwischen 700-2000 Demonstrationen am selben Tag und zur selben Zeit statt, die, weil sie ihn entsprechend vielen Städten, Kommunen und Gemeinden über ganz Deutschland verstreut veranstaltet worden, die deutschen Polizeikräfte in eine bis dato nicht gekannte Personalknappheit gebracht haben. Oft waren bei Demonstrationen nicht mehr als 20-30 Polizisten anwesend, weil der Rest sich ja auf die Tausende andere Demonstrationen aufteilen musste. Das ist die richtige Strategie des deutschen Widerstands, die ja, wie ich berichtete, einige nicht minder psychopathische Oberbürgermeister dazu veranlasst hat, einen Schießbefehl gegen die friedlichen Demonstranten an zu erteilen. (Hunderte Kurzinformationen zu den Demos auf meinem Telegram-Kanal: https://t.me/MMannheimer)

Sollte es jemals zu einer gerichtlichen Aufarbeitung des Mordkomplotts auf die Menschheit kommen, dann sind nicht nur die oben genannten Politiker – Merkel eingeschlossen – an vorderster Linie der Angeklagten, sondern auch jene kriminellen Oberbürgermeister, die die Ausübung eines nicht verhandelbaren Grundrechts mit Schusswaffengewalt bedroht haben.

Der Fahrplan des Bürgerprotestes ist klar, die nächsten Ziele lauten:

Rücknahme jeder Form von Impfpflicht Beendigung aller Coronamaßnahmen Absetzung der Regierung Gerichtliche Aufarbeitung des Corona-Unrechtes

Dafür gehen Woche für Woche immer mehr Menschen auf die Straße – und es scheint, als wären besonders die Sachsen die Frau Kämpfer für die Freiheit Deutschlands. Der mit Abstand wichtigste Punkt der oben genannten vier Ziele der Demonstranten ist Punkt Nummer drei. Wer sich mit dem teilweisen und mit Sicherheit nur zeitlich begrenzten Zurückfahren der Corona-Maßnahmen durch die aktuell Regierenden zufrieden stellt, hat bereits verloren. Denn diese werden aus der Schlappe, die sie derzeit einfahren, radikale polizeiliche, militärische und sonstige Maßnahmen entwickeln, die ein Neuaufleben des Widerstands entweder unmöglich machen oder nur unter Inkaufnahme von hunderten und tausenden seitens der paramilitärischen Polizeieinheiten erschossenen Demonstranten wieder aufgenommen werden können.

Primärziel muss die Absetzung der Regierung sein

Das absolute Primärziel nicht in Deutschland, sondern im Rest der NWO Länder muss die Absetzung der jeweiligen Regierung sein, der eine mehr jährige Übergangsregierung folgen muss, die von den Anführern des Widerstands geleitet wird und in der die Herrschaftsstrukturen der zurückliegenden Regierungen restlos aufgelöst und vernichtet werden müssen. Insbesondere müssen sämtliche Massenmedien entmachtet und alle dort arbeitenden Redakteure und sonstigen Mitarbeiter fristlos gekündigt und mit neuen Kräften aus dem Widerstand ersetzt werden.

Ferner sind alle an diesem Komplott beteiligten Parteien aufzulösen, die führenden Politiker wegen Hochverrat, Vorbereitung und Teilnahme eines Völkermords per letaler Massenimpfung in sofortige Untersuchungshaft zu verbringen (zur Vorbeugung der so genannten Verdunkelungsgefahr) und wegen den oben genannten Punkten von einem unabhängigen Gericht zu verurteilen. Allein die Teilnahme oder Vorbereitung an einem Völkermord, ja selbst der Versuch dazu wird zwingend mit lebenslanger Haft und in einigen schweren Fällen sogar mit der Todesstrafe bestraft. Wie Mord verjährt auch dieses Delikt nicht, was die Politiker natürlich wissen und warum sie derzeit mit allen Mitteln um ihr politisches und physisches Überleben kämpfen.

Keine Neuwahl ohne eine 1-2-jährige Interims-Regierung

Eine Neuwahl unmittelbar nach Absetzung der Regierung wäre suizidal für den Widerstand, denn die Wähler würden genau das wählen, was sie bisher gewählt haben. Es benötigt meiner festen Überzeugung nach mindestens 1-2 Jahre einer massiven gegen Aufklärung durch die neuen Medien, bevor man an eine Neuwahl denken kann. Die mit in Jahrzehnten kontinuierlich gewaschenen Gehirne der meisten Wähler müssen in dieser Zeit mit den wahren Hintergründen des Komplotts und der Aufdeckung, mit welchen Mitteln dieser Komplott durch die bisherigen Massenmedien und Politiker vertuscht worden sind, mit Inhalten der Wahrheit konfrontiert werden.

Doch nun zum Thema des aktuellen Artikels:

“Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein”. Deutsches Ärzteblatt von 2002

Auf das Thema, dass ich für heute gewählt habe,bin ich gestern per Zufall gestoßen und habe es angesichts des Corona-Anschlags seitens der Globalisten gegen die Menschheit als von aktueller Bedeutung gewählt. Was man nicht für möglich hält, ist dennoch bittere Realität: Bereits vor 20 Jahren bercihtete das deutsche Ärzteblatt, dass es das Ziel der “Gesundheitsbranche” ist, aus gesunden Menschen kranke Menschen zu machen. Ich weiß, dass das nahezu unglaublich klingt. Doch Sie werden im folgenden von mir transkribierten Video erkennen, dass es sich weder um einen Aprilscherz noch um eine Fake-Meldung handelt. Und sie werden verstehen, warum die Globalisten einen Fake-Virus (bis heute gibt es keinen Nachweis der Existenz des Coronavirus) für ihr Vorhaben der Versklavung der Menschheit ausgewählt haben: Denn nichts ist dem Großteil der Menschen wichtiger als ihre Gesundheit.

Video

“Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein”

Videodauer: 9:27 Minuten. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=-t20mOlN998,

70.268 Aufrufe, 17.08.2020, (von mir gespeichert und damit gesichert)

Transkription von Michael Mannheimer

“Na Mahlzeit! Ich wurde glücklicherweise von der Community auf einen Artikel von einem Herrn Klaus Dörner hingewiesen vom Oktober 2002. Deutsches Ärzteblatt wohlgemerkt. Ich wollte das selber nicht glauben. Ich zeige euch mal den schlimmsten Satz, den mir dieser nette Mensch gleich zu Anfang präsentiert hat. Was mich natürlich gereizt hat. Ich lese vor, damit ihr am Handy in aller Ruhe mit verfolgen könnt:

“Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch-physikalisch als auch psychisch für von Experten therapeutisch Rehabilitation tief und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um “gesund leben” zu können.” Klaus Dörner: “In der Fortschrittsfalle”, Deutsches Ärzteblatt 2002

So, nicht dass dieser Artikel verschwindet: Ich hab natürlich kopiert… Aber ich lese euch mal die wichtigsten Stellen vor. Der Artikel heißt: “Gesundheitssystem zum Thema Politik. In der Fortschrittsfalle” und jetzt nur die wichtigsten Passagen wie gesagt aus diesem Heft von Oktober 2002.

“Mit zunehmendem Wirksamkeit schmerztherapeutischer Verfahren wird die Zahl der Schmerzkranken nicht etwa kleiner, sondern größer” ebd.

Und dann ist darauf eingegangen, warum. Oder:

“Der Bereich des Krankhaften wird immer weiter aufgebläht. Dafür nur wenige Beispiele: Umgang mit Schlafstörungen, Essstörungen, Angst, Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern, aber auch unerwünschte Kinderlosigkeit oder Schönheitsmängel.” ebd.

Weiter:

“All die beschriebenen Trends, die subjektiv Gesundheit fördern wollen, in Wirklichkeit aber der Gesellschaft die Vitalität austreiben. wirken sich zusätzlich umso destruktiver aus, je mehr sie der Vermarktung und dem Wettbewerb überlassen werden. Diese Prinzipien sind in der übrigen Wirtschaft segensreich. Im Sozialbereich und damit im Gesundheitswesen jedoch – vielleicht von Teilbereichen abgesehen abgesehen – tödlich.” ebd.

“Da muss man sich nicht wundern, dass schließlich künstlich Bedürfnisse erfunden werden, die man als Wunscherfüllung für den Kunden zu befriedigen verspricht. Oder man muss sich nicht wundern, dass noch unreife Produkte und Verfahren auf den Markt geworfen werden und dass die Tendenz vorhanden ist, gute Kunden lebenslang zu halten und zu melken – schlechte Kunden aber an die Konkurrenz weiterzureichen.” ebd.

Wohlgemerkt: Alles unter dem Aspekt Gesundheitswesen. Hier geht’s weiter;

“Seit Rechtsanwälte, Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeiter von der gesetzlichen Betreuung – vormals war das die Vormundschaft – leben können hat sich in wenigen Jahren die Zahl der betreuten auf etwa 1 Million mehr als verdoppelt. Der neue und dynamische Berufsverband will natürlich weiterhin weiter expandieren und hält daher 6 Millionen Bundesbürger für betreuungsbedürftig.” ebd.

Und jetzt noch mal diesen Leitsatz von vorhin komplett:

“Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte . Das Ziel muss die Umwandlung aller gesunden Kranke sein. Also in Menschen ,die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch-physikalisch als auch psychisch für von Experten therapeutisch rehabilitations und präventiv-manipulierungsbedürftig halten, um gesund leben zu können.



D as gelingt im Bereich der körperlichen Erkrankung schon recht gut, im Bereich der psychischen Störungen aber noch besser, zumal es keinen Mangel an Theorien gibt, nach denen fast alle Menschen nicht gesund sind. Fragwürdig ist die analoge Übertragung des Krankheitsbegriffs vom Körperlichen auf das Psychische. “ ebd.

Einige Beispiele zum Thema Angst:

“In den siebziger und achtziger Jahren jedoch hat man die Angst als Marktnische erkannt und etliche neue selbstständige Krankheitseinheiten konstruiert. Seit den neunziger Jahren ist die Depression weltweit als unzureichend vermarktet erkannt worden.”



Das hat zum Beispiel in den USA dazu geführt ,dass sich von 1987 bis 1997 die Zahl der wegen Depression Behandelten von 1,7 auf 6,3 Millionen fast vervierfacht hat. Entscheidend dafür war die suggestive Aufklärungskampagnen aggressive Werbung mit Antidepressiva. ebd.

“Nach dem Erfurter Amoklauf blieb einer Schülerin die Äußerung vorbehalten: “Das schrecklichste seien eigentlich die Psychologen gewesen, die das Alleinsein mit sich selbst und oder mit Freunden der Angehörigen mit den raffiniertesten Tricks zu verhindern versucht hätten.” Dies öffentlich zu sagen bedeutet heute Mut, Zivilcourage” ebd.

“Ein Selbstversuch, den jeder wiederholen kann: Ich, also der Verfasser, ich habe zwei Jahre lang aus zwei überregionalen Zeitungen alle Berichte über Forschungen zur Häufigkeit psychischen Störungen – zum Beispiel Angst, Depression, Essstörung, Süchte, Schlaflosigkeit, Traumata – gesammelt. Die Addition der Zahlen ergab, dass jeder Bundesbürger mehrfach behandlungsbedürftig ist. ebd.

Schaut mal die Werbung, was man alles plötzlich haben kann oder wie viel man eigentlich alles haben sollte. Noch ein Satz:

“Der künftig expansivste Markt dürfte der der Prävention sein und der Vorbeugung. Von den Experten der gesunden Ernährung über das Jogging bis zu den Fitness- und Wellnesszentrem. Agenturen, die das Leben der Menschen mit wechselnden Schwerpunkten begleiten und mit deren Hilfe sie ihre Gesundheit infinitesimal optimieren, in Gesundheitsbewusste umerzogen werden sollen.” ebd.

Also infinitesimal heißt: bis ins Kleinste, bis ins Unendliche. Nehmen wir im Fazit noch den letzten Satz:

“Das gilt auch für Katastrophenopfer. Hier mein Bert Hellinger mit Recht: “Wer ein wirklich schweres Schicksal hat, ist in der Regel stark genug, es zu tragen.” Therapeuten, die ohnehin nur die zweitbeste Ersatzlösung bieten können, haben sich auf die Ausnahmen von der Regel zu beschränken.” ebd.

Mein Fazit also: Lasst uns endlich in Ruhe

Ich meine nicht die Ärzte, sondern diese, die sich Therapeuten nennen und uns alles Mögliche einjagen wollen. Und: Nicht alles glauben, sondern mehr wissen.

Ich wünsch dir einen schönen Tag und sage einfach: Mach das, damit dieser Wahnsinn aufhört. Aber der Wahnsinn ist eigentlich stellvertretend. Schon damals gut erkannt worden von dem Verfasser. Der Wahnsinn hat Methode. Schon lange. Und so weit hat er uns ja gebracht. Die Leute haben Angst und so weiter. Na dann: Habt einen schönen Tag und macht was, dass dieser Blödsinn aufhört, aber mach’s gut. Ich geb mir auch alle Mühe und sag nochmals danke dem, der mir das zugeschickt hat.”

